2026年版：ノーコードユーザー向けAIエージェント11選

AIエージェントはもはやエンジニアリングチームだけのものではありません。
技術知識のないチームでも、リードの選別、ワークフロー管理、データ分析、意思決定を行う強力なAIエージェントを構築可能。コードを1行も書かず、複雑なインフラ設定なしで実現します。
ビジュアルビルダーや自然言語プロンプト、既存ツールとのプラグアンドプレイ統合を活用してエージェントを設計できます。
本ブログ記事では、マルチステップワークフローの調整を支援し手作業を削減する、ノーコードユーザー向け最高のAIエージェントを紹介します。
ノーコードユーザー向けベストAIエージェントを選ぶ際のポイントとは？
ノーコードチームにとって、AIエージェントプラットフォームの選択は、デモでエージェントがどれほど賢く聞こえるかでは決してありません。重要なのは、そのエージェントが日常の仕事の一部となった後、確実に動作できるかどうかです。
AIエージェントが実験段階を超え、実際のタスクやワークフローに適用され始めると、純粋な知能よりも以下の実用的な要件がはるかに重要になります：
- エージェントは設定が容易で、時間の経過とともに管理が困難になる脆弱なロジックを生成しないものであるべきです。
- エージェントは、タスク、ドキュメント、データ、ワークフローが既に存在する同じシステム内で動作する必要があります
- チームはエージェントの動作内容やトリガー要因の可視性があり、ワークフローを再構築せずに介入する能力も必要です。
- エージェントは、細かい管理や手動でのフォローアップなしにワークフローの調整をサポートすべきです。
👀 ご存知でしたか？ AIエージェントに対する最大の不満として、30％の人が「自信ありげに話すのに間違っている」と回答しています。
信頼性と文脈認識が重要な理由がここにあります。ワークスペースの文脈に基づいたAIエージェントを選び、透明性のある動作を示し、必要に応じてチームが介入できるようにしましょう。
📚 さらに詳しく： アイデアが欲しい？ 様々なツールがエージェントの仕事をしている例を、これらのAIエージェントの例でチェックしてみてください。
ノーコードユーザー向けベストAIエージェント一覧
ノーコードユーザー向けトップAIエージェントの概要と、それぞれの得意分野を簡単にご紹介します。
|ツール
|主な機能
|おすすめ
|価格* (米ドル/ユーザー/月)
|ClickUp
|スーパーエージェント、リアルタイムワークスペースコンテキスト、ノーコード自然言語エージェントビルダー、企業検索、AIカード搭載ダッシュボード、ネイティブ自動化機能
|ワークフローにAIエージェントを組み込みたいノーコードチーム
|Free Forever；企業向けカスタマイズ対応
|Zapier エージェント
|Zapier Centralエージェントビルダー、プロンプト連鎖、メモリ、自然言語セットアップ、webhook、OpenAI連携、8000以上のアプリ、SlackとSheetsの統合
|創業者とマーケターがアプリ横断ワークフローを自動化
|Freeプランあり。有料プランは月額29.99ドルから。
|作成する
|シナリオビルダー、OpenAI連携、メモリーブロック、スケジュール機能、3000以上のアプリ、条件分岐ロジック
|ビジュアル思考者がドラッグ＆ドロップロジックで高度な自動化を構築
|Freeプランあり。有料プランは月額10.59ドルから。
|Relevance AI
|連鎖処理、メモリ、ベクトル検索、チームコラボレーション機能を備えたエージェントビルダー
|柔軟なAPIファースト型AIエージェントワークフローを求める運用/AIチーム向け
|Freeプランあり；有料プランは月額349ドルから
|n8n
|ビジュアルビルダー、セルフホスティング、JavaScriptノード、MCPオーケストレーション、500以上の連携機能、人間による承認、フォールバックロジック
|オープンソースのAIオーケストレーションと制御を求める開発者
|有料プランは月額24ユーロから
|Flowise AI
|ドラッグ＆ドロップ操作のLangChain UI、埋め込み/ベクトルDB、メモリ、ローカルデプロイ、リアルタイムデータストリーミング
|ビジュアルビルダーを備えたエージェントを必要とするエンジニアリングチーム
|Freeプランあり；有料プランは月額35ドルから
|Stack AI
|スプレッドシート風インターフェース、記憶機能、分岐プロンプト、テンプレート、フォーム入力、SlackやGmailとの連携
|シンプルなUIで内部AIフローを構築したいチーム
|Freeプランあり；有料プランは月額199ドルから
|Copilot Studio
|チャットインターフェース、フォームビルダー、記憶機能、ウェブスクレイピングとアクション、API連携、人間へのフォールバック、分析機能、コード不要のフロー作成
|ウェブやチャットタスク向けのコパイロット型AIを構築する非技術系チーム
|カスタム価格設定
|LangFlow
|LangChainビジュアルキャンバス、メモリ、OpenAI、Gemini、Claudeサポート、FastAPIへのエクスポート、HuggingFace/Googleツールをサポート
|LangChainを視覚的に試してみたい開発者向け
|カスタム価格設定
|Budibase
|スマートフォーム、データテーブル、アプリ内AIトリガー、ロールベースアクセス、PostgreSQL/MySQL/MongoDBサポート、Slackおよび電子メール連携
|フォーム、テーブル、データベースでAIを必要とする社内ツール開発者向け
|オープンソース; カスタム価格設定
|Lindy AI
|Gmail/カレンダー対応の事前構築済みエージェント、チャット中心のUX、記憶機能、推論チェーン、CRM連携、スケジュール管理、文書処理、ウェブ要約機能
|仕事のタスクにチャット型AIエージェントを活用するプロフェッショナル
|試用版；有料プランは月額49.99ドルから
ノーコードユーザーのための最高のAIエージェント
概要は完了です。詳細を見ていきましょう。
1. ClickUp（ワークフローにノーコードAIエージェントを組み込みたいチームに最適）
ほとんどのスタンドアロン型AIエージェントツールは、プロンプトへの応答やワークフローのトリガーが可能です。しかし実際の仕事が絡むと、文脈に応じた判断や複数ステップの実行が課題となります。
ClickUpのAI機能は単なる追加レイヤーではありません。タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ワークフローが存在する同一プラットフォームに直接組み込まれています。これによりエージェントは、生のトリガーやアプリイベントだけでなく、タスク、所有権、期限、依存関係といった構造化された作業オブジェクトに対して動作します。
実際の使用例は以下の通りです：
ClickUp Super Agents：コードなしで自律型・コンテキスト認識型エージェントを構築
ClickUp Super Agentsは、周囲を感知するノーコードAIチームメイトです。ワークスペースを常時監視し、状況を分析し、指示と変化する状況に基づいて行動します。
スーパーエージェントは以下が可能です：
- キャンペーンデータの分析、ブリーフ作成、タスク割り当て、メトリクス更新、要約共有といった多ステップワークフローを処理
- プロジェクト追跡、フォローアップ、コンテンツワークフローなど、反復的な業務パターンを管理します。
- 手動のプロンプトを待つのではなく、自律的なAIチームメイトとして積極的に行動する
一般的なタスクを既に実行できるスーパーエージェントを選択し、ワークフローに合わせてカスタムできます。
例：
- プロジェクトマネージャーエージェントは、マイルストーンを追跡し、遅延を警告し、停滞した仕事を促します
- Work Breakdown Agentは複雑な目標を、所有者や期日付きの構造化されたタスクに変換します
- Brand Voice Agentは、ドキュメントとタスク内で定義されたトーンガイドラインに基づきコンテンツを書き換えます
エージェントはライブワークスペースのコンテキストを活用して適応します。タスク、依存関係、所有権、コメント、優先度を理解することで、以下のことが可能になります：
- タスクが数日間進展しない場合や、依存関係が下流の仕事を阻害している場合にフォローアップを自動実行
- 条件が満たされた際にタスクを作成または更新し、手動での引き継ぎを減らして実行をスムーズに進める
- 優先度レベル、クライアントタイプ、地域、作業負荷バランスなどの特定の条件を満たすタスクが発生した際に、自動的に責任範囲を割り当てます。
技術的知識のないチームにとって特に有用です。手動での確認やフォローアップを、コードや外部インフラを必要としないエージェント主導の実行に置き換えるためです。
ClickUp Brain：ワークスペース内で動作するAIアシスタントを導入
ClickUp Brainは、特にエージェントにとってAIを意味あるものにするコンテキストレイヤーです。ワークスペースの隅々（タスク、ドキュメント、チャット、コメント、依存関係、ダッシュボード）を接続し、AIが完全な可視性のもとで推論できるようにします。
チームにとってこれは、以下を意味します：
- 状況理解機能：「現在何がブロックされていますか？」や「今週何が変わりましたか？」と質問すると、リアルタイムの仕事データに基づいた回答が得られます
- タスクの即時生成： ミーティングメモや議論内容を、手動セットアップなしで所有者や期日付きの構造化されたタスクに変換します。
- スマートスケジューリング： ワークスペース内の期限や未処理アイテムに基づいた提案を受け取り、仕事の優先順位付けを実現
- 統合モデルの柔軟性： タスクのニーズに応じて複数のAIモデル（例：ChatGPT、Gemini）から選択可能
⭐ 特典：ClickUp Brain MAXは、ワークスペースの知能をブラウザの枠を超えて拡張します。
これにより、以下のことが可能になります：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、接続アプリ、さらにはウェブまで、一か所から横断検索
- 音声入力機能で、ハンズフリーで指示を出し、質問し、タスクを作成し、テキストドキュメントを生成し、仕事を割り当てましょう。
- 散在するAIツールを、ワークスペースを完全に把握して動作する単一のコンテキストシステムに置き換える
ChatGPT、Claude、Geminiなどの検索ツールを切り替える代わりに、Brain MAXはAIを単一の企業対応環境に集約。プロジェクトやデータに直接連携します。
ClickUp自動化：ClickUpワークスペース内で反復作業を処理
ClickUp Automationsはトリガーと条件を設定するノーコードビルダーを提供し、チームのルーチン作業時間を削減します。
これらのルールは自身で構築、事前作成済みテンプレートの利用、あるいはClickUp AIによる自動設定が可能です。技術的知識のないチームでも簡単に：
- トリガーベースのルールを作成（例：「ステータスがXに変わった時、Yに割り当てる」）
- 期限切れタスクのリマインダーを通知や電子メール形式で自動化
- スクリプトなしでアクションを同期（例：タスクを移動し関係者に通知）
ClickUpの主な機能
- プロジェクトの現状を可視化。AIカード搭載のClickUpダッシュボードで進捗をリアルタイムに追跡し、遅延化する前にリスクを即座に特定
- 指一本動かさずにミーティングの要点を記録。ClickUp AIノートテイカーで会話を記録し、要約し、決定事項をタスクに変換。タスクは仕事と接続したまま管理できます。
- 会話を実行に変える。ClickUpチャット内で共同作業を行い、オートパイロットエージェントがワークスペースの文脈を活用して議論を監視し、質問に回答します。
- ワークエコシステム全体を横断検索。 Google Drive、GitHub、Jira、Figmaなどの連携ツールからタスク、ドキュメント、コメント、ファイルをClickUpエンタープライズ検索で見つけ出せます。
ClickUpの制限事項
- 機能の深さと幅広さは、特に自動化やAI機能を始めたばかりの新規ユーザーにとって、圧倒的で直感的でないと感じさせる可能性があります。
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2レビュアーがClickUpについてこう述べています：
ClickUpの絶え間ない革新とAIへの積極的な取り組みには本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、ルーチンタスクを非常に迅速に設定できます。また、セットアッププロセス中にテンプレートが役立つと感じています。ただし、適切に設定するには多くの時間と努力が必要です。
ClickUpの絶え間ない革新とAIへの積極的な取り組みには本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、ルーチンタスクを非常に迅速に設定できます。また、セットアッププロセス中にテンプレートが役立つと感じています。ただし、適切に設定するには多くの時間と努力が必要です。
📮 ClickUpインサイト： 労働者の24%が「反復作業がより意義ある仕事の妨げになっている」と回答し、さらに24%が「自身のスキルが十分に活用されていない」と感じています。
これは労働力のほぼ半数が創造的なブロックを感じ、過小評価されていることを意味します。💔
ClickUpは設定が簡単なAIエージェントで、トリガーに基づく定期的なタスクを自動化し、高影響度の業務に集中できる環境を提供します。例えばタスクが完了すると、ClickUpのSuper Agentsが自動的に次のステップを割り当て、リマインダーを送信、プロジェクトステータスを更新するため、手動でのフォローアップ作業から解放されます。
💫 実証済み結果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から解放され、予測業務に注力できるようになりました。
2. Zapier エージェント（8,000以上のアプリをAIで自動化するのに最適）
Zapierでは、平易な英語で要求を記述するか、既成テンプレートから始めてAIエージェントを構築できます。目標を設定し、使用可能なアプリを選択するだけで、動作するエージェントが生成されます。硬直的な「if this → then that」ルールに限定されず、意図を理解し、あらゆる条件をマッピングしなくてもバリエーションや例外ケースに対応可能です。
このツールは8,000以上のアプリと接続するため、エージェントがCRMを更新したり、パーソナライズされた電子メールを送信したり、プロジェクト管理ツールでタスクを作成したり、スタック全体で情報を自動同期したりできます。
エージェントはGoogle Drive、Notion、Airtableなどのツールからリアルタイムデータを取得し、調査のためにウェブを閲覧し、行動前に文脈を収集することも可能です。さらにChrome拡張機能を使えば、ウェブページ上で直接作業でき、テキストをハイライトするだけで、閲覧中のあらゆる場所で即座に要約や翻訳が行えます。
Zapierエージェントの主な機能
- 既存のZapsを基盤に、既に作成した自動化にAI思考を追加して構築しましょう
- エージェント同士が仕事を引き継げるようにセットアップし、タスクを別のエージェントへ手渡せるようにすることで、チームが協力して作業しているような感覚を実現します。
- エージェントをPodにグループ化して、営業やマーケティングなどのチーム別に整理し、すべてをより簡単に管理できます
- ダッシュボードとアラートですべてを追跡し、エージェントの動作を可視化。注意が必要な事態が発生した際には即座に対応できます。
Zapierエージェントのリミット
- 使用リミットは制約を感じさせ、多ステップまたは大量のワークフローを実行するとすぐにリミットに達する可能性があります
- AIモデルの選択に対する制御が限定的であるため、より深いカスタマイズを求めるチームにとって柔軟性が低下します
Zapier エージェントの価格
- Free
- プロフェッショナル: 月額29.99ドル
- チーム: 月額103.50ドル
- 企業: カスタム価格
Zapierエージェントの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはZapierエージェントについてどう評価しているのか？
RedditのレビューアーがZapierエージェントについてこう述べています：
以前Zapierエージェントを使ったことがありますが、かなり良いセットアップでした…エージェントはかなり優れており、企業のワークフローを本当に改善すると思います。
以前Zapierエージェントを使ったことがありますが、かなり良いセットアップでした…エージェントはかなり優れており、企業のワークフローを本当に改善すると思います。
3. Make（AI意思決定ノードを備えたビジュアルワークフローに最適）
Makeは、AIエージェントを構築するためのドラッグ＆ドロップ式フローチャートエディターを提供します。AIをワークフローの単なるステップとして扱うのではなく、自動化の中心となる意思決定者としてエージェントを展開できます。
エージェントが入力を読み取り、次に取るべき行動を判断し、接続されたツール全体で実行します。
複雑なワークフローでは、フィルターやルーティングパスでプロセスのフローを制御でき、状況に応じてエージェントの反応を変えられます。大量データ処理時には、反復処理や並列処理といった機能でタスクを効率的に管理でき、例えば数十のファイルを一括で要約するといった作業が可能です。
最高の機能を実現
- OpenAI、Anthropic、Groq、Vertex AIなど様々なAIモデルを簡単に接続。ニーズと予算に最適なモデルを選択可能
- バックエンドコードを一切書かずに、平易な英語でエージェントの目標・トーン・制約・意思決定ロジックを設定し、動作を制御します。
- エージェントの役割や指示を定義し、複数のワークフローに適用することで、再利用可能なエージェントを一度作成すればどこでも使用可能
制限事項
- 複雑なワークフローでは、複数のルーター、フィルター、ブランチを含むシナリオでビジュアルビルダーが混乱を招く可能性があり、管理が困難になる場合があります
価格設定を行う
- Free
- プラン： 月額10.59ドル
- 企業: カスタム価格
評価とレビューを作成する
- G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (400件以上のレビュー)
実際のユーザーはMakeについてどう評価しているのか？
CapterraのレビュアーがMakeについてこう述べています：
Makeは分かりやすく使いやすいインターフェースを備えています。ドラッグ＆ドロップエディターで、電子メール要約や既存データの更新など多様なタスクを自動化するため、幅広いツールからモジュールを追加・接続・編集できます。新たなAIエージェント機能には、追加のセキュリティ対策として「ヒューマン・イン・ザ・ループ」オプションも含まれています。
Makeは分かりやすく使いやすいインターフェースを備えています。ドラッグ＆ドロップエディターで、電子メール要約や既存データの更新など多様なタスクを自動化するため、幅広いツールからモジュールを追加・接続・編集できます。新たなAIエージェント機能には、追加のセキュリティ対策として「ヒューマン・イン・ザ・ループ」オプションも含まれています。
🚨 統計アラート：経営者の46%が、自社がワークフローとプロセスを完全に自動化するためにAIエージェントを利用していると回答しています。
組織のほぼ半数が既に中核業務をエージェントに委ねている現状では、真の競争優位性は実験段階を超え、信頼性・ガバナンス・深いワークフロー統合へと移行している。
4. Relevance AI（コードなしでカスタムAIエージェントやAIチームを構築するのに最適）
Relevance AIは自律型AIエージェント、さらにはエージェントチームを構築可能。人間の従業員と同様にワークフローやタスクを完了します。単一のビジュアルダッシュボードから、営業・サポート・調査・運用に特化したエージェントを作成し、AIワークフォースとして連携させられます。
エージェントはツールベースのアーキテクチャで動作します。ウェブ検索、データベースクエリ、電子メール送信、CRM更新、カレンダースケジューリングなどのモジュール型ツールを割り当てると、エージェントがどのツールをいつ使用するかを判断します。各ステップをスクリプト化する代わりに、機能を定義し、システムが動的に実行を処理します。
制御性と安全性が組み込まれています。エージェントはスケジュールで実行、リアルタイムイベントへの対応、必要時の人的承認による一時停止が可能です。これにより、柔軟性を損なうことなく自動化と監視のバランスを実現します。
Relevance AIの主な機能
- Gmail、Slack、CRM、データベース、外部APIなどのツール向けに組み込みの統合機能とコネクタで、即座に既存システムと接続。
- カスタムナレッジベースを統合し、エージェントが内部文書やデータベースをセキュリティを確保して参照できるようにすることで、ドメイン固有で文脈豊かな応答を実現します。
- エージェントを複数チャネルに展開し、ライブチャットウィジェット、ボット、さらには音声アシスタントへと変換。一度書いてどこでも展開できるアプローチを実現。
関連性AIの制限事項
- ノーコードと称されていても、堅牢なワークフローやマルチエージェントワークフローを構築するには、論理的思考とデータフローの理解が依然として必要です。
Relevance AIの価格設定
- Free
- チーム: 月額349ドル
- 企業: カスタム価格
関連性AIの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはRelevance AIについてどう評価しているのか？
G2レビュアーがRelevance AIについてこう述べています：
電子メール、カレンダー、CRM、スプレッドシートなど、ビジネスや日常生活に役立つ9000以上の統合ツールを備えている点が評価できます。カスタマイズ可能な400以上の無料・有料AIエージェントが揃ったマーケットプレイスのおかげで、初期セットアップは非常に簡単でした。
電子メール、カレンダー、CRM、スプレッドシートなど、ビジネスや日常生活に役立つ9000以上の統合ツールを備えている点が評価できます。カスタマイズ可能な400以上の無料・有料AIエージェントが揃ったマーケットプレイスのおかげで、セットアップは非常に簡単でした。
5. n8n（セルフホスト型・オープンソースのAIワークフロー自動化に最適）
n8nはオープンソースの自動化プラットフォームで、自社サーバー上で実行可能。データ管理を完全に制御できます。視覚的なドラッグ＆ドロップエディターでワークフローを構築。これらのワークフロー内で、データベースからのデータ取得、CRMの更新、メッセージ送信、外部サービスの呼び出しなどを行うAIエージェントを作成できます。
自動化が複雑化するにつれ、条件分岐（if/elseロジック）、ループ、再試行、代替ステップを追加して多様なシナリオに対応可能。エージェントは過去のやり取りを記憶し、セッションをまたいで状態を保持します。
500以上の連携機能と完全なAPIアクセスにより、ワークフローはスタック内のほぼ全てのツールと接続可能です。さらに柔軟性が必要な場合は、JavaScriptやPythonを挿入してロジックをカスタムでき、ノーコードの簡便性と必要に応じた高度な技術的制御を両立させます。
n8nの主な機能
- 詳細なログ、入力/出力の可視性、再試行、ステップトレースにより、すべての実行ステップを検査・デバッグ。ワークフローとAIエージェントの動作を正確に把握できます。
- Model Context Protocol（MCP）で外部AIツールを接続し、多段階タスクや高度なAIオーケストレーションを実現
- 機密性の高いアクションの前に人間の承認ステップを挿入し、監視を維持するとともに、望ましくない更新や重大な自動化エラーを防止します。
n8nの制限事項
- 小さな設定ミスが、特にループやスクレイピングワークフローにおいて、過剰な実行や予期せぬコストのトリガーとなる可能性があります。
n8nの価格
- 14日間無料試用版
- スターター: 月額24ユーロ（約28米ドル）
- Pro: 月額60ユーロ（約70米ドル）
- ビジネスプラン: 月額800ユーロ（約936米ドル）
- 企業: カスタム見積もり
n8nの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)
実際のユーザーはn8nについてどう評価しているのか？
G2レビュアーがn8nについてこう述べています：
n8nを活用して日常的な手作業や反復タスクを自動化しています。これにより大幅な時間短縮が実現し、固定タイムラインでのタスク管理が可能になりました。圧倒的な連携機能を備えており、ほぼすべての作業を自動化できます。多様なAIエージェントを活用し、システムプロンプトをカスタマイズすることで、正確かつ期待通りの結果を得られる点が気に入っています。
n8nを活用して日常的な手作業や反復タスクを自動化しています。これにより大幅な時間短縮が実現し、固定タイムラインでのタスク管理が可能になりました。圧倒的な連携機能を備えており、ほぼすべての作業を自動化できます。多様なAIエージェントを活用し、システムプロンプトをカスタムすることで、正確かつ期待通りの結果を得られる点が気に入っています。
📌 ご存知ですか？ 現代の自動化は測定可能なROIをもたらしています。AIエージェントを導入している企業では：
- 66%が生産性向上を報告
- 57%がコスト削減を報告
- 55%が意思決定の迅速化を報告
これは、AIエージェントが試験運用から本番環境へ移行すると、その効果は仮説の域を脱し、エージェントのメトリク스에明確に現れ始めることを示しています。
6. Flowise AI（カスタムLLMアプリとチャットボットのノーコード構築に最適）
FlowiseはAIエージェントとLLMワークフロー構築のためのビジュアルインターフェースを提供します。バックエンドのオーケストレーションコードを書く代わりに、モデル、プロンプト、メモリ、ベクターストア、ツールをドラッグ＆ドロップフロー内のノードとして接続します。
このツールでは異なる役割を持つ複数のエージェントを同時に稼働させることが可能です。必要に応じて人間の承認ステップを追加し、ワークフローが進行する前に誰かが判断内容を確認できるように設定できます。ビジュアルデバッグ機能により、エージェントが実行する各ステップを可視化できるため、判断に至った経緯を常に把握し、容易に改善を加えられます。
エージェントの準備が整ったら、APIとして公開したり、ウェブサイトやアプリに直接埋め込んだりできます。
Flowise AIの主な機能
- OpenAI、Anthropic、Azure OpenAI、Hugging Face、さらにはローカルモデルなど、異なるAIモデルを簡単に切り替えられます。
- 必要に応じてコードでエージェントをカスタム可能。Pythonスニペットを追加し、コンポーネントの動作を調整・改善できます。
- プロンプトや設定を変更し、結果の変化を即座に確認しながら、エージェントをリアルタイムでテスト・改善できます。
Flowise AIの制限事項
- ユーザーからは、単純なフローや新規作成したフローを操作している際にも予期せずワークフロー検証エラーが発生するとの報告が寄せられています
Flowise AIの価格
- Free
- スターター: 月額35ドル
- プロプラン: 月額65ドル
Flowise AIの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
Flowise AIについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
RedditのレビューアーがFlowise AIについてこう述べています：
Flowiseはローカルでのホスティングやクラウドへのデプロイが非常に簡単で、導入が容易です。オープンで公開されているため、リソースやコミュニティサポートが継続的に増加しており、新規開発者にとって有益です。UIは直感的で整理されている印象です。
Flowiseはローカルでのホスティングやクラウドへのデプロイが非常に簡単で、導入が容易です。オープンで公開されているため、リソースやコミュニティサポートが継続的に増加しており、新規開発者にとって有益です。UIは直感的で整理されている印象です。
7. Stack AI（セキュリティとコンプライアンスを備えた企業グレードのAIエージェントに最適）
Stack AIは、ビジネス部門全体で安全かつ信頼性の高いAIエージェントを必要とする組織向けに設計されています。チームは、SOC 2やHIPAAなどのコンプライアンス基準を満たしながら、CRM、ERP、内部データベースなどのツールに安全に接続するエージェントを作成できます。
ビジュアルワークフロービルダーでブロックをドラッグ＆ドロップし、エージェントの思考と行動を設計。データソースの接続、AIモデルの選択、メモリの追加、ツールやAPIの統合をコード書かずに実現。作成したエージェントはチャットボット、フォーム、社内ツール、APIエンドポイントとして展開可能。
ワンクリックRAGパイプラインを搭載し、エージェントが企業文書を自動インデックス化。実際のデータに基づいた正確な回答を、出典付きで提供します。
Stack AIの主な機能
- SharePoint、Salesforce、Workday、カスタムAPIなど100以上のビジネスツールと安全に接続し、エージェントがテクノロジースタック全体でツールを横断してアクションを実行できるようにします。
- ロールベースのアクセス制御、SOC 2準拠、規制対象企業向けの安全なデプロイオプションにより、企業レベルのセキュリティを維持します。
- すぐに使えるテンプレートと即時エージェントで素早く開始し、便利なアシスタントやワークフロー自動化を立ち上げましょう
Stack AIの制限事項
- パフォーマンスが不安定な場合があり、高度なユースケースでは顕著な学習曲線が存在します
- 一部のコネクタや特殊ケースでは回避策が必要で、ステップバイステップのログやバージョン比較の可視性がリミットです
Stack AIの価格
- Free
- スターター: 月額199ドル
- チーム: 月額899ドル
- 企業: カスタム見積もり
Stack AIの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Stack AIについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーがStack AIについてこう述べています：
他のプラットフォームではコーディングスキルが必要ですが、Stack AIはプログラミング知識が不要なノーコードプラットフォームです。強力なAIエージェントを構築でき、わずか数クリックで様々なワークフローを簡単に作成できます。
他のプラットフォームではコーディングスキルが必要ですが、Stack AIはプログラミング知識が不要なノーコードプラットフォームです。強力なAIエージェントを構築でき、わずか数クリックで様々なワークフローを簡単に作成できます。
🚨 統計アラート：世界のノーコードAIプラットフォーム市場は49億米ドルと評価され、38.2％のCAGRで成長し、248億米ドルに達すると予測されています。
8. Microsoft Copilot Studio（MS 365エコシステム内でAIコパイロットを作成するのに最適）
Microsoft Copilot Studioは、組織が高度なコードなしで企業グレードのAIエージェント（旧称：Power Virtual Agents）を構築できる人気のAIエージェントツールです。ビジュアルエディターを使用することで、チームは会話フローの設計、ワークフローの自動化、データソースへの接続、Microsoftエコシステム全体のAPIとの統合を実現できます。
AIファーストの会話エンジンは、厳格なルールベースシステムではなくLLM（大規模言語モデル）を活用した意図認識に依存。これによりエージェントは文脈を理解し動的に応答します。Microsoft Graph、Dataverse、内部文書から関連情報を取得し、精度を高めます。
エージェントはトリガーと構造化されたロジックを用いて自律的に動作します。例えば、受信電子メールの監視、AI生成返信の下書き作成、レコードの更新、複数ステップのワークフロー自動実行が可能です。バックグラウンドで動作し、必要時にはCopilot Chatから呼び出せるほか、事前定義された条件に基づき人間やTeamsチャネルへ会話をエスカレートすることもできます。
Microsoft Copilot Studioの主な機能
- 1,000以上の事前構築済みノーコードコネクタを活用し、MicrosoftやSalesforce、SAP、ServiceNowなどのサードパーティシステムをシームレスに接続。
- ドラッグ＆ドロップによるフロー、ブランチ、人間への引き継ぎ、自動化トリガーで高度なロジックを視覚的に構築
- 必要に応じてAPI、SDK、Visual Studio、GitHub、.NETを活用した開発者ツールで拡張し、より深いカスタムを実現
Microsoft Copilot Studioの制限事項
- ライセンスとコスト構造は複雑で管理が困難な場合があり、特に複数環境への拡張やプレミアムコネクタの追加時には顕著です。
- カスタマイズオプションは限られていると感じられる場合があり、時折パフォーマンスが低下することや、技術的知識のないユーザーにとっては習得が難しい場合があります。
Microsoft Copilot Studio の価格
- カスタム価格設定
Microsoft Copilot Studioの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Microsoft Copilot Studioについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？
G2レビュアーによるMicrosoftCopilot Studioの評価：
Microsoft Copilot Studioは、高度な技術スキルが不要でAIコパイロットを簡単に構築・カスタムできる点が気に入っています。ローコードインターフェースと既成テンプレートにより、アイデアを実用的なソリューションへ素早く形にできます。
Microsoft Copilot Studioは、高度な技術スキルが不要でAIコパイロットを簡単に構築・カスタムできる点が気に入っています。ローコードインターフェースと既成テンプレートにより、アイデアを実用的なソリューションへ素早く形にできます。
9. LangFlow（LangChainフローとLLMアプリの視覚的プロトタイピングに最適）
Langflowでは、プロンプト、メモリ、ツール、リトリーバー、LLMモデルなどのブロックをドラッグ＆ドロップで配置できるキャンバスを使用し、完全なAIシステムを構築できます。さらに、最適なアプローチを判断し、タスクを最初から最後まで慎重に実行する特別なエージェントブロックも備えています。
単一のエージェントを別のエージェントが利用できるツールに変換できるため、階層型やチームスタイルのワークフロー構築が可能です。例として、Web検索とWolfram Alphaを利用するリサーチエージェントを構築すれば、ツールが推論プロセスを視覚的に処理します。
ナレッジベース型アシスタント向けに、Pinecone、Weaviate、Qdrantなどの主要ベクターデータベースへのRAGサポートを標準装備。柔軟なメモリモジュールによる文脈保持機能も備えています。
LangFlowの主な機能
- ワークフローをPythonにエクスポートし、API経由でデプロイすることで、ビジュアル構築から実稼働環境への移行を容易に実現
- カスタム設計を活用したプラットフォームのカスタムと拡張により、独自のツール作成や必要に応じたコンポーネントの修正が可能です。
- MCPを使用して企業システムと接続し、組み込みの高度なエージェントタイプを活用して、カスタムコードを書かずに複雑なタスクを処理できます。
LangFlowのリミット
- ビジュアルインターフェースは完全な初心者には複雑に感じられる可能性があります。特に、完全に簡素化されたプラグアンドプレイ型のノーコード体験を期待しているユーザーにとってはなおさらです。
LangFlowの価格
- カスタム価格設定
LangFlowの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
10. Budibase（AI加速型社内ツール開発に最適）
Budibaseのビジュアルインターフェースでは、コードを書かずに画面、フォーム、テーブル、コンポーネントをドラッグ＆ドロップでアプリを設計できます。データから完全なアプリをわずか数クリックで自動生成することも可能です。
事前構築済みのUIコンポーネントとテンプレートにより、技術的知識のないユーザーでも管理パネル、ポータル、ダッシュボード、データ入力画面を簡単に作成でき、あらゆるデバイスでレスポンシブに対応します。
ワークフロー自動化は、複数のステップ、条件分岐（if/thenロジック）、フィルター、ループを用いて設計可能です。アクションはイベント発生時にトリガーされるか、指定期間ごとに実行されるようスケジュール設定できます。
Budibaseの主な機能
- SQL、NoSQL、REST API、Airtableなどのデータソースを接続・自動化し、組み込みAIアクションでワークフローをトリガーします。
- AIに対して役割ベースのアクセス制御を適用し、エージェントがユーザーの許可とデータリミット内で動作するように管理します
- 再利用可能なコンポーネントとモジュール化されたロジックを構築し、チーム間でAIを活用したワークフローを標準化・拡張する
Budibaseの制限事項
- 一部のセルフホストセットアップにおけるファイルアップロードのサイズリミットは、文書を多用するAIワークフローを制約する可能性があります
- 高度なJavaScriptロジックへの対応がリミットであるため、複雑な変換処理やエッジケースの処理が、開発者向けプラットフォームと比較して困難です。
Budibaseの価格
- オープンソース
- カスタム価格設定
Budibaseの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (60件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Budibaseについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビュアーによるBudibaseの評価：
Budibaseは当社のアプリケーション開発において非常に生産的で効率的なツールでした。クライアント向けのカスタムアプリケーション開発や社内利用にも貢献しています。同期によるデータ共有も極めてセキュリティが高いです。最も優れた機能はカスタムアプリケーション構築のためのドラッグ＆ドロップインターフェースです。チーム向けの社内アプリケーション作成に特別なスキルは一切不要です。
Budibaseは当社のアプリケーション開発において非常に生産的で効率的なツールでした。クライアント向けのカスタムアプリケーション開発や社内利用にも貢献しています。同期によるデータ共有も極めてセキュリティが高いです。最も優れた機能はカスタムアプリケーション構築のためのドラッグ＆ドロップインターフェースです。チーム向けの社内アプリケーション作成に特別なスキルは一切不要です。
🤯 豆知識：経営幹部の75%が、AIエージェントはインターネット以上に職場を変革すると確信しています。
11. Lindy AI（個人仕事の自動化に最適なAIエグゼクティブアシスタント）
Lindy AIは自律型バーチャルアシスタントで、アプリ横断的な日常タスクを処理します。iMessage、WhatsApp、Slack、またはウェブ経由でチャット可能。「15時のミーティングを再スケジュールして」や「フォローアップ電子メールの下書きを作成」といった平易な英語指示で操作できます。GPT-4搭載により、手動セットアップなしでスケジュール管理、電子メール処理、ToDoリスト、予約管理などを実行します。
リードの選別や経費処理など、特定のワークフロー向けにカスタムエージェントを作成できます。これらのエージェントは自動的にトリガーされ、連携アプリ間で複数ステップのアクションを実行します。トリガー後、エージェントはタスク完了まで自律的に複数のアクションを実行可能です。例えば、メッセージ送信、レコード更新、イベントスケジュール設定、チームメンバーへの連携などが行えます。
このツールはZoomやTeamsの通話に参加し、録音・文字起こし・要約メモとアクションアイテムの生成も可能です。インバウンド/アウトバウンド通話対応の音声AIエージェントもサポートしています。
リンディAIの主な機能
- カスタムナレッジベースを接続し、エージェントが汎用的なAI回答ではなく、社内ドキュメント、FAQ、企業データを活用できるようにします。
- 過去のやり取りに基づいてトーンやフォローアップを適応させ、応答を時間をかけてパーソナライズします
- AIコードアシスタントでワークフローを拡張し、開発者を必要とせずにコードを生成またはデバッグ
- Gmail、Outlook、Slack、CRM、カレンダー、Zoomなど200以上のアプリと連携し、ツール間でデータを自動移動
リンディAIの制限事項
- 一部のユーザーからは、ツールが予期せず動作を停止することがあり、実行中の自動化を中断させ、進行中のワークフローを妨げる可能性があるとの報告があります。
- ユーザーからは、どのエージェントが誰によって使用されているかを追跡するのが困難であり、大規模なチーム全体での活動監視が難しくなっているとの指摘があります。
Lindy AIの価格
- 7日間無料試用版
- Pro: 月額49.99ドル
- 企業: カスタム価格
リンディAIの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
実際のユーザーはLindy AIについてどう評価しているのか？
G2レビュアーによるLindy AIの評価は以下の通りです：
リンディAIをしばらく使っていますが、最も気に入っているのは時間の節約効果です。タスクの反復処理やスケジューリングを驚くほど正確に処理してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されました。
リンディAIをしばらく使っていますが、最も気に入っているのは時間の節約効果です。タスクの反復処理やスケジューリングを驚くほど正確に処理してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されました。
