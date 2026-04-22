ClickUpの「人材流動化戦略」テンプレート10選

新しい役割の採用は、隣のデスクを見渡すだけで済むほど簡単なことであることが多いものです。しかし、多くの組織では、成長の機会が不足しているために、優秀な人材を失っています。

さらに悪いことに、人材が明確なキャリアパスを見出せない場合、彼らは他社へと目を向けてしまいます。

人材の流出を防ぐには、人材の可視性を高める方法が必要です。ClickUpのこれら10のタレントモビリティ戦略テンプレートを活用すれば、現在の能力を把握し、社内応募プロセスを標準化できます。

これらを活用して、社内での役割の採用をより迅速に進めましょう。これにより、外部からの採用を減らし、人材の定着率を高めることができます。

注目の人材異動戦略テンプレート一覧

テンプレート名 ダウンロードリンク こんな場合に最適 主な機能 ビジュアルフォーマット スキルマッピングテンプレート ClickUpによるスキルマッピングテンプレート 無料テンプレートを入手する チーム全体の技術スキルおよびソフトスキルの習熟度を監査する人事マネージャー スキル評価用のカスタムフィールド、人材密度ヒートマップ、ギャップ分析の追跡 一元化されたリストとテーブルデータベース 能力マトリックス・テンプレート ClickUpによる能力マトリックステンプレート 無料テンプレートを入手する 採用チームが候補者の能力を並べて比較 スキルマップの作成、共同編集可能なメモ、タスクの直接変換 インタラクティブホワイトボードのキャンバス キャリアパス・テンプレート ClickUpのキャリアパス・テンプレート 無料テンプレートを入手する 透明性が高く、非線形の成長ロードマップを設計する人材マネージャー 多角的な成長マップ、プロモーション基準のドキュメント、マイルストーンの追跡 視覚的なフローベースのホワイトボード 従業員育成プランテンプレート ClickUpによる 無料テンプレートを入手する L&D担当者が体系的で個別化されたスキルアッププログラムを構築 目標とタスクの整合、自動チェックインリマインダー、部門全体のステータスビュー 実行可能なリストとタイムラインワークフロー トレーニングマトリックス・テンプレート ClickUpのトレーニングマトリックステンプレート 無料テンプレートを入手する 複雑な認証およびコンプライアンスのスケジュールを管理するオペレーション責任者 リアルタイムの資格追跡、研修ROIダッシュボード、部門別スキルビュー 高レベル追跡テーブル 後継者育成プランテンプレート ClickUpによる後継者計画テンプレート 無料テンプレートを入手する 経営幹部がミッションクリティカルなリーダーシップ役割のリスクを軽減 ナレッジ共有のためのネストサブタスク、求人への優先度ラベル、候補者の準備状況チェック フォルダベースの整理された構造 社内採用フォームテンプレート ClickUpによる 無料テンプレートを入手する 採用担当者が社内応募および選考プロセスを標準化 標準化された応募フォーム、6つの採用ステータス、応募者選考ボード デジタルでの採用受付とボードワークフロー 従業員オンボーディングテンプレート ClickUpによる従業員オンボーディングテンプレート 無料テンプレートを入手する 部門責任者が横移動や社内での「再オンボーディング」を管理 25種類のカスタム可能な従業員属性、ガントチャート形式の研修タイムライン、マイルストーンの自動更新 包括的なフォルダとカレンダー 社内コミュニケーション戦略テンプレート （ClickUp提供） 無料テンプレートを入手する 社内でのキャリア機会と成長文化をプロモーションするコミュニケーションリーダー 測定可能なモビリティ目標、部門横断的なアプローチの追跡、リンクされているポリシードキュメント 「戦略から実行へ」フォルダ クイックスタート：人事運用テンプレート ClickUpによる人事オペレーションテンプレート 無料テンプレートを入手する オールインワンのライフサイクル管理システムを必要とする成長中のスタートアップ 19種類のカスタムステータス、組み込みのチームwiki、事前設定済みの業績評価サイクル エンドツーエンドの人事オペレーションワークスペース

人材異動戦略テンプレートとは？

人材異動戦略テンプレートは、従業員のスキルを追跡するためのツールです。キャリアパスの策定や、空いている役割への社内候補者の特定に役立ちます。

これらのテンプレートは、社内の異動に特化しています。スキルに基づいて人材と機会をマッチングさせることができ、スキルや能力、後継者プランを明確なキャリアパスに組み込むのに役立ちます。その結果、効果的な採用につながる、より的確な社内求人情報を作成できます。

バラバラのスプレッドシートではなく、組織全体のスキルをまとめた単一のデータベースを構築します。

特典：これらのテンプレートを、世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」と組み合わせることで、週に4時間の時間を節約できます。ClickUpは、チャット、ドキュメント、タスク、目標を、コンテキスト認識型AIスペースに統合します。このエコシステム内のデータはリアルタイムで更新されるため、人材発掘やキャリアプランニングがより容易になります。

社内異動を促進する10のタレントモビリティ戦略テンプレート

以下の各テンプレートを個別に使用して、差し迫った課題を解決することも可能です。あるいは、ClickUp上でそれらを組み合わせて、接続した人材管理システムを構築することもできます。

1. ClickUpのスキルマッピングテンプレート

チームのスキルが把握できていなければ、採用や成長のプランは立てられません。その可視性が欠けていると、意思決定は曖昧なものになってしまいます。ClickUpのスキルマッピングテンプレートを使えば、チームの強みと不足している部分を明確に把握できます。

これは共有スキルデータベースのように機能します。履歴書にとどまらず、技術スキルとソフトスキルの両方を一箇所で把握できます。

スキルレベルを評価し、役割を比較し、より大きな責任を担える人材を把握できます。これにより、プロモーション、役割の異動、研修プランの管理が格段に容易になります。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適：採用、研修、社内キャリア形成のプランを、明確かつデータに基づいた方法で立てたい人事チームやマネージャーの方。

💡プロのヒント：スキルデータがClickUpに集約されれば、適切な人材を探すために手動で検索する必要はありません。ClickUp Brainと企業AI検索を活用して、次のような質問を投げかけてみましょう： 「マーケティング部門で、高度なPythonスキルを持ち、現在50%のキャパシティの人は誰ですか？」

「前回の監査結果に基づき、営業チームにおける上位3つのスキルギャップを要約してください。」 ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、カスタムフィールドを分析し、数秒でその役割に最適な社内候補者を抽出します。スキルマッピングテンプレートを検索可能なディレクトリに変換します。外部の求人サイトを探す前に、後継者候補を特定しましょう。

2. ClickUpの能力マトリックス・テンプレート

チームのスキルを把握することは重要ですが、それだけでは不十分です。それらのスキルが全体的な能力マップにどのように適合しているかを確認する必要があります。ClickUpの「能力マトリックス」テンプレートを使えば、これが簡単に行えます。

役割要件と候補者を視覚的に明確に比較できます。履歴書をいちいち確認する代わりに、各候補者の能力を並べて確認できます。これにより、採用、プロモーション、研修に関する意思決定が格段に容易になります。

このテンプレートは、チーム全体をプロセスに巻き込みます。全員が役割内容を確認し、コメントを付けることができます。これにより、各役割に求められる要件についてチーム全体の認識を統一できます。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： スキルを明確に可視化して評価し、人材に関する意思決定を行いたい採用チームや部門責任者。

🔎ご存知でしたか？ 組織内に明確な社内キャリアアップのプロセスがあると答えた従業員はわずか33%です。方針を持つことと、それを実行する手段を持つことは、明らかに別物なのです。

3. ClickUpのキャリアパス・テンプレート

従業員は、自社での将来像が見えなければ離職してしまいます。彼らを引き留めるには、ClickUpのキャリアパス・テンプレートを活用しましょう。これにより、チームに明確なキャリアの道筋を示すことができます。

従業員が役割を異動するために必要な要件を明確に示しましょう。各ステップにおけるスキル、マイルストーン、目標を定義します。また、横移動の道筋も示すことができるため、成長の機会はプロモーションだけに限定されません。

これにより、キャリアプランニングが継続的な会話へと変わります。状況の変化に応じて、マネージャーも従業員も進捗状況を更新し、目標を調整することができます。

このテンプレートを利用する理由：

ClickUpのホワイトボードにさまざまなキャリアパスをマップし、従業員が成長の選択肢を探れるようにしましょう

明確なスキルと業績目標を定めたプロモーション基準を設定する

マネージャーと従業員の双方が更新できる、共有の ClickUpマイルストーンで 進捗状況を追跡しましょう

共有された ClickUpドキュメント で、役割への期待と責任の概要を明確にしましょう

🧑‍💻 こんな方に最適： 体系的なキャリア成長プランを通じて人材定着率の向上を目指す人事責任者やマネージャー。

4. ClickUpの従業員育成プランテンプレート

従業員が目指す方向性が明確になったら、次はそこへ導くことです。プランがなければ、進捗は不透明で遅々として進みません。ClickUpの「従業員育成プランテンプレート」を活用して、この曖昧さを解消しましょう。

個人の目標とビジネスのニーズを両立させる育成プランを作成しましょう。各従業員に、明確なステップが示されたロードマップを提供します。

これにより、人材育成の進捗が可視化され、一貫性を保てます。誰一人として見落とされることなく、すべてのプランが順調に進みます。同時に、人事部門はチーム全体の進捗状況を1か所で追跡できます。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： 従業員の成長をサポートしたい人事チームやマネージャー。

日常タスクにおける「スーパーエージェント」の活用方法について詳細はこちら：

5. ClickUpのトレーニングマトリックステンプレート

御社の社員研修は、バラバラで曖昧な状態ではありませんか？それは、研修とキャリア開発プランの間に明確な関連性がないからかもしれません。研修を受ける社員もいれば、受けない社員もおり、依然としてスキルギャップが残っているのです。

ClickUpの「トレーニングマトリックス」テンプレートを使えば、このプロセスが簡単になります。誰がトレーニングを修了し、誰が学習中で、誰が再教育を必要としているか、すべてを一元的に把握できます。これにより、マネージャーはチームの準備状況を明確に把握できます。新しいプロジェクトやシフトに必要なスキルをチームが備えているかどうかを、すぐに確認できます。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： トレーニングやスキルの習熟度を体系的に管理したいL&Dチームやオペレーションリーダー。

6. ClickUpによる後継者育成プランテンプレート

バックアップ計画なしに主要なリーダーを失うと、ビジネスに支障をきたす恐れがあります。ClickUpの「後継者計画テンプレート」を活用すれば、先を見据えたプランを立て、万全の備えを整えることができます。

これを活用して、重要な役割の将来的な候補者を洗い出しましょう。後継候補者、そのスキル、そして成長に必要な要素を把握します。これにより、チームはあらゆる変化に備えることができます。

役割の詳細、異動プラン、育成ステップを一元管理できます。異動の時期が来れば、スムーズかつ綿密に計画された引き継ぎが可能になります。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： リーダーシップの継続性をプランしている人事責任者や経営幹部。

7. ClickUpの社内採用フォームテンプレート

社内への応募手続きが分かりにくいと感じれば、社員は応募しようとしません。その結果、社内にいる優秀な人材を見逃すことになってしまいます。ClickUpの「社内採用フォームテンプレート」を使えば、こうした事態を回避できます。

このテンプレートを使えば、従業員が新しい役割に応募するのが簡単になります。また、候補者に関する必要な情報を確実に把握できます。すべての応募書類が同じフォーマットで作成されるため、審査や比較も容易になります。

また、バックエンドの業務も整理整頓されます。応募プロセスは明確なステップに沿って進み、候補者には常に最新情報が提供されます。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： 社内採用を一貫してスムーズに管理したい人事チームや社内リクルーター。

8. ClickUpの従業員オンボーディングテンプレート

社内で新しい役割に就く場合でも、適応には時間がかかります。明確なプランがなければ、従業員は戸惑ってしまう可能性があります。その結果、業務のペースが落ち、自信にも影響を及ぼしてしまいます。

ClickUpの「従業員オンボーディング」テンプレートを使えば、異動や異動後の適応が、新入社員の初日と同じくらいスムーズに進みます。また、従業員、マネージャー、チームメンバーの認識を統一することも可能です。

入社初日から、従業員に必要な背景知識、ツール、サポートを提供しましょう。これにより、従業員はより早く職場に馴染み、早期から貢献できるようになります。すべてが整理され、把握しやすくなります。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： 社内異動を円滑かつ成功させたい人事チームやマネージャー。

9. ClickUpによる社内コミュニケーション戦略およびアクションプランのテンプレート

従業員が社内のキャリアチャンスを知らなければ、それを活用することはありません。時間が経つにつれ、従業員は社外での成長を求めるようになるでしょう。

これを防ぐには、社内コミュニケーション戦略を構築しましょう。その際には、ClickUpの「社内コミュニケーション戦略およびアクションプランテンプレート」をご利用いただけます。

役割、研修、キャリアプログラムに関する最新情報を、いつ、どのように共有するかをプランしましょう。適切な人材に、適切なタイミングで、適切なメッセージが届くようにします。これにより、全員が情報を把握し、意欲を維持できます。

このテンプレートを利用する理由：

🧑‍💻 こんな方に最適： 成長の機会を一貫した方法でプロモーションしたい社内コミュニケーション担当者や人事部長。

10. クイックスタート：ClickUpの「人事運用」テンプレート

人事業務が複数のツールに分散していると、すぐに混乱が生じます。データがサイロ化され、全体像を把握するのが難しくなります。「ClickUpクイックスタート：人事運用テンプレート」は、こうした課題を解決する理想的なソリューションです。

このテンプレートを使えば、採用からオンボーディング、成長に至るまでの従業員ライフサイクル全体を管理できます。すべての日程が1つのワークスペースに集約されるため、進捗の追跡や、各フェーズの接続が容易になります。

システムを一から構築する必要がないため、時間の節約にもなります。

このテンプレートを利用する理由：

カスタムステータスで社内採用と候補者の進捗状況を追跡

ポリシーやガイドを、アクセスしやすい一元化されたスペースに保存しましょう

ClickUpの自動化機能で、評価やプロモーションのリマインダーを自動化しましょう

すべての従業員データを整理し、適切な人材を素早く見つけられるようにしましょう

🧑‍💻 こんな方に最適： 人事業務のためのシンプルでオールインワンのシステムを求める人事チームや成長中の企業。

人材異動のためのテンプレートを効果的に活用するには？

テンプレートは、しっかりとしたプランがあってこそ効果を発揮します。単に空いているポジションを追跡するだけでなく、これらのツールを日々の仕事に組み込む必要があります。そうすることで、組織内部から成長する強力なチームを構築することができます。

以下のベストプラクティスを実践すれば、ClickUpのテンプレートが確実に成功をもたらします：

ISTGの講師であるクリスティアン・カレニョ氏がClickUpをレビューしました：

「数年前、私が勤務する教育機関では、組織のプロセス改善が必要だったためClickUpを導入しました。従業員約150名の組織において、各人の業務状況の把握や進捗の測定は非常に複雑でしたが、ClickUpの活用によってそれを実現することができました。」

「数年前、私が勤務する教育機関では、組織のプロセス改善が必要だったためClickUpを導入しました。従業員約150名の組織において、各人の業務状況の把握や進捗の測定は非常に複雑でしたが、ClickUpの活用によってそれを実現することができました。」

ClickUpで人材異動プログラムを構築する

人材モビリティ戦略テンプレートは、 を活用した社内人材開発を支援します。スキルやキャリアパスを効率的に追跡し、社内採用を管理することができます。これにより、優秀な人材を確保しつつ、外部からの採用コストを削減できます。

ClickUpのような統合型AIワークスペースなら、すべての努力を一元管理できます。専門的な成長を業績やスキルと直接結びつけることで、優秀な人材の獲得・定着だけでなく、結果の早期実現も可能です。

ClickUpを無料でお試しいただき、1つの連携されたワークスペースで人材流動化プログラムを構築しましょう。

よくある質問（FAQ）

人材モビリティ戦略と後継者プランの違いは何ですか？

人材異動戦略とは、プロモーション、横移動、プロジェクトへの配属など、社内のあらゆる異動を網羅した包括的なプランです。一方、後継者計画は、重要なリーダーシップ役割の後任を準備することにのみ焦点を当てたものです。

小規模チームと企業組織では、人材異動テンプレートの活用方法はどのように異なるのでしょうか？

小規模なチームは、これらのテンプレートの簡略版を活用し、スキルマッピングやキャリア面談といった中核業務に注力できます。大企業では、後継者計画、コンプライアンス、グローバルモビリティを管理するために、フルセットのテンプレートが必要となります。

複数の人材異動テンプレートを1つの統合プログラムにまとめることはできますか？

そう、最大のメリットはこれらを接続することにあります。ClickUpでは、「リレーションシップ」機能を使ってテンプレート間のデータをリンクさせ、統合されたシステムを構築できます。スキルデータは能力開発プランの策定に役立ち、それが後継者育成や社内採用のワークフローに活かされます。

スキルデータと能力開発プランは四半期ごとに、後継者プランは半年ごとに、キャリアパスフレームワークは年1回見直す必要があります。ただし、組織再編などの大きな組織変更があった場合は、見直しをトリガーとして直ちに実施する必要があります。