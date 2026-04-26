解約の兆候を確実に把握できる、10のサブスクリプション収益トラッカーテンプレート

サブスクリプションビジネスで収益が流出している場合、その原因はほぼ間違いなく顧客獲得ファネルにはありません。原因は、請求プラットフォーム、CRM、そして2022年に誰かが作成し、今でもMRRの照合に使われているスプレッドシートの間のギャップにあります。月末の決算が確定する頃には、6週間前に始まった解約は確定してしまっているのです。

本ガイドでは、10種類のサブスクリプション収益トラッカーテンプレートを解説し、それぞれの最適な用途や、各テンプレートの弱点を指摘します。1つだけ選ぶ場合は、下の比較テーブルへ進んでください。

一目でわかる比較：サブスクリプション収益トラッカーテンプレート10選

サブスクリプション収益トラッカーテンプレートとは？

サブスクリプション収益トラッカーテンプレートは、MRR、ARR、解約率、顧客拡大率、更新日を1つのビューで一元管理するための、あらかじめ作成されたフレームワークです。これにより、多くのサブスクリプションビジネスが2年目までに陥りがちな、請求データのエクスポート、CRMレポート、財務スプレッドシートといった散在した情報の組み合わせに代わるソリューションとなります。

これが重要な理由：収益データは、連携していない3～4つのシステムに分散して保存されていることが多いためです。手作業による照合には毎月何時間も費やされ、エラーが積み重なり、解約の初期兆候が雑音に埋もれてしまいます。

ClickUpインサイト： アンケート回答者の47%は、業務内容を把握するためにスプレッドシート内のピボットテーブル、ダッシュボード、チャートに依存しています。問題は、列の移動、シートの名前変更、行の追加といった操作によって、式や範囲、視覚化が知らぬ間に破損してしまうことです。その結果、レポートには一見正しいように見えるが実際には誤った数値が表示され続けてしまいます。ライブデータを活用したテンプレート主導のワークスペースなら、こうした「知らぬ間の破損」の問題を回避できます。

一から作成するのではなく、トラッカーテンプレートを使うべき理由とは？

一から作成すると、通常、トラッカーには次の3つのうちいずれかが欠けてしまいます：一貫した定義、自動化、または解約前にリスクのあるアカウントを特定する機能です。あらかじめ作成されたテンプレートなら、導入初日からこれら3つすべてを利用できます。

具体的なメリット：

月末決算の迅速化。 自動化により、決算作業を数日間にわたるプロジェクトにしてしまう手作業による照合が不要になります

直感ではなく、データに基づいた予測。 標準化された履歴データを活用すれば、漠然とした感覚ではなく、明確な基準点に基づいて今後2四半期の予測を立てることができます。

早期の解約検知。 利用状況の低下、プランのダウングレード、支払いの未納などを可視化するトラッカーを使えば、アカウントが解約される前に介入する機会を得られます

チームの足並みを揃える。 営業、成功、財務の各部門が同じ数値を共有すれば、MRRの定義を巡る議論はなくなります

5つのワークスペースではなく、1つで完結。 収益データ、顧客メモ、更新タスク、レポート作成を1つのツールにまとめることで、頻繁なタブ切り替えの手間がなくなります。

サブスクリプション収益トラッカーのテンプレートには何を含めるべきか？

有用なトラッカーは、財務メトリクスと運用上のシグナルの両方を把握できるものです。後者が、単なる記録管理システムと収益を守るシステムとの違いを生み出します。以下の8つの要素に注目してください：

顧客ごとのMRRおよびARRフィールド。 新規、拡大、縮小、解約によるMRRを明確に区別した総売上高

顧客ステータス指標。 アクティブ、試用版、リスクあり、解約済みといったステータスを色分けして表示し、一目で把握可能

更新日。 今後の更新予定を可視化し、成功チームが更新日の60～90日前にアプローチできるよう支援します

支払い履歴。 照合や紛争の調査に役立つ、日時と金額を記録したトランザクションログ

解約理由の記録。 すべての解約について日付と理由を記録しましょう。これなしではパターンの把握は不可能です。

収益のセグメンテーション。 ティア、プラン、コホートごとに分析できる機能。MRRを総計化すると、実際には収益が減少しているセグメントが見えなくなってしまいます

自動アラート。 ステータスの変更、支払いの失敗、または更新日が近づいた際にトリガーされます

連携ポイント。 請求プラットフォーム、CRM、会計ツールと接続し、手作業によるトラッキングを不要にします

サブスクリプション収益トラッカーのベスト10テンプレート

これらのテンプレートは、高レベルのKPI追跡から詳細なトランザクションログの記録まで、サブスクリプション収益管理のさまざまな側面を網羅しています。

1. ClickUp 営業KPIテンプレート

実際のサブスクリプション収益と接続していない営業メトリクスは、経営陣にとって盲点となります。どの営業担当者が最も多くの継続収益を生み出しているのか、あるいはコンバージョンファネルのどの段階で問題が発生しているのかが把握できません。そのため、経営陣は手動でレポート作成を頻繁に依頼しなければ、サブスクリプションの健全性の可視性をリアルタイムで把握することができません。

ClickUpの「 Sales KPIテンプレート」は、サブスクリプション収益において最も重要なメトリクスであるコンバージョン率、平均契約サイズ、営業担当者1人あたりの収益を一元追跡することで、この課題を解決します。あらかじめ作成されたKPIダッシュボードにより、新規契約、アップグレード、ダウングレードの傾向を一目で把握できます。

このテンプレートがおすすめな理由

目標追跡機能が標準装備： KPIを「開始」および「完了」ステータスのタスクとして割り当てることで、各担当者が目指すべき目標を明確に把握できます

週次および月次ビュー： 詳細な週次実績と、より大局的な月次トレンドを切り替えて確認できます

15種類の既成カスタムフィールド： 追跡システムを一から構築することなく、アップセルの試行回数、リピート売上高、見積書の価値などのメトリクスを追跡できます

月次収益ボード： カンバン形式のボードで月次収益を可視化し、一目で把握できる概要を確認できます

こんな方に最適：営業担当者ごとのサブスクリプションKPIをリアルタイムで確認する必要がある営業マネージャーや財務責任者。このテンプレートを活用して、コンバージョン率の低下を早期に把握しましょう。

2. ClickUp 営業月次レポートテンプレート

毎月の収益レポート作成は、時に手作業によるコピー＆貼り付けの連続となることがあります。作業が完了する頃にはデータは古くなってしまい、関係者は一貫性のない数値に基づいて業務を進めざるを得なくなります。

ClickUpの「月次営業レポートテンプレート」は、収益、経費、損益を一元管理することで、業務プロセスを標準化します。

このテンプレートがおすすめな理由：

こんな方に最適： 毎月のレポート作成に、再現性のある体系的なフォーマットを必要としている営業マネージャーや収益運用チーム。このフレームワークを活用することで、成約までの時間を短縮し、毎月ステークホルダーに正確な数値を報告できるようになります。

3. ClickUp 営業レポートテンプレート

経営陣から特定の地域やサービスタイプの収益について質問があった際、チームが回答を見つけるのに2日もかかるようなことがあってはなりません。ClickUpの「Sales Reportテンプレート」を使えば、10種類の事前設定済みカスタムフィールドと5つの専用ビューでデータを整理できます。そのため、どんな質問が寄せられても、すぐに答えが見つかるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

こんな方に最適：頻繁にアドホックなレポート作成の依頼を受ける営業チーム。地域、四半期、サービスタイプごとにデータを整理しておくのに役立ちます。

4. ClickUp 営業トラッカーテンプレート

チームが目標を達成したことを把握することは有用です。しかし、どの製品が貢献したか、どこで利益率が維持されたか、どの営業担当者が順調に進んでいるかを知ることは、意思決定に実際に役立ちます。ClickUpの「Sales Trackerテンプレート」を使えば、こうした詳細な情報を把握できるようになります。

注文から成果に至るまでの売上を追跡し、単価、送料、利益ターゲット、返品などをカバーする12のカスタムフィールドを備えているため、販売から要約までの過程で情報が漏れることはありません。

このテンプレートがおすすめな理由：

5つの ClickUpカスタムタスクステータス ： 進捗状況を「未開始」、「進行中」、「目標達成」、「未達成」、「完了」としてマークし、各営業担当者のパイプライン状況をひと目で把握できるようにします 進捗状況を「未開始」、「進行中」、「目標達成」、「未達成」、「完了」としてマークし、各営業担当者のパイプライン状況をひと目で把握できるようにします

月別売上高ビュー： 別途レポートを作成することなく、経時的な業績の推移を確認できます

製品別販売ステータスビュー： どの製品がターゲットを達成しているか、どの製品に注力すべきかを素早く把握できます

12種類の既成カスタムフィールド：主要な販売データに加え、単価、利益ターゲット、送料、返品状況を追跡

こんな方に最適：製品レベルのパフォーマンスや利益率を追跡し、個人およびチームの進捗状況を常に把握したい営業マネージャー。

5. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

誰かの頭の中にあるパイプライン、あるいはさらに悪いことに共有スプレッドシート上のものは、真の意味でのパイプラインとは言えません。それは単に、問題が発生する可能性のある事項のリストに過ぎないのです。ClickUpの「セールスパイプラインテンプレート」を活用して、営業ファネル全体を一元管理しましょう。

「解約済み」「更新時期」「対応要」「見込み客」など、各案件の状況を正確に反映する30種類のカスタムステータスを使用して、初回接触から成約まで、すべてのリードを追跡できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

こんな場合に最適：複数のフェーズにわたる大量のリードを管理する営業チームは、このフレームワークを活用してパイプラインの可視性を向上させることができます。

6. ClickUp 営業用CRMテンプレート

CRMは、チームが実際に活用してこそ意味があります。必要に迫られない限り誰も開かない別のツールの中に埋もれてしまっては、顧客データは古くなり、フォローアップが滞り、商談が流れてしまうことになります。

では、解決策は何でしょうか？ClickUpの「Sales CRMテンプレート」を試して、チームがすでに活用しているワークスペース内で顧客関係管理（CRM）を行ってみましょう。すべての会話を追跡し、20種類のカスタムステータスでリードの進捗を監視し、ClickUpを離れることなく営業プロセス全体をリアルタイムで把握できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

20種類のカスタムステータス： 「アクティブ」「商談中」「オンボーディング中」「非アクティブ」などの各フェーズを、すべてのステップで明確な可視性を持って顧客を管理できます

セグメンテーションのためのボードビュー： インタラクティブなカンバンボード上で顧客セグメントを可視化し、営業プロセスを管理しましょう

組み込みの自動化機能： あらかじめ設定された2つの自動化機能により、日常的な更新作業を処理するため、チームは実際の営業活動に集中できます

要約ビューとリストビュー： 何も再構築することなく、パイプラインの全体像とタスクレベルの詳細な内訳を切り替えることができます

こんな方に最適： 別途ツールを購入することなくCRM機能を活用したい営業チーム。このフレームワークを使えば、顧客データ、コミュニケーション履歴、案件の進捗状況を1か所にまとめて管理でき、チームメンバーが実際に確認しやすい環境が整います。

ClickUpインサイト： ビジネスパーソンは1日平均30分以上、業務関連情報の検索に費やしています。これは、電子メールやSlackのスレッド、散在するファイルをくまなく探すために、年間120時間以上を無駄にしている計算になります。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントなAIアシスタントなら、この状況を一変させることができます。 そこで登場するのが「ClickUp Brain」です。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を数秒で表示し、即座にインサイトと回答を提供します。これにより、検索に費やす時間を削減し、すぐに業務に取り掛かることができます。実際の結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して旧来のナレッジマネジメントプロセスを排除し、週に5時間以上（1人あたり年間250時間以上）の時間を確保しました。四半期ごとに1週間分の生産性が向上すれば、チームがどれだけの成果を生み出せるか想像してみてください！

AIは、収益ライフサイクル全体における営業チームの働き方を変革しています。この実践的なガイドをご覧いただき、AIを活用して営業プロセスを効率化し、予測精度を高め、成約数を増やす方法をご確認ください：

7. ClickUp サブスクリプションフォームテンプレート

ClickUpの「サブスクリプションフォームテンプレート」を使えば、ユーザーが登録した瞬間から、加入者情報を収集・整理するための体系的な受付システムを構築できます。「加入者の電子メール」「関心分野」「更新スケジュール」「契約期間」などのカスタムフィールドを活用することで、実際に必要なデータを一貫して確実に収集できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

4つの加入者ステータス： すべての連絡先を「アクティブ」「新規加入者」「非アクティブ」「退会」として追跡し、リストを常に最新の状態に保ちます

専用サブスクリプションフォームビュー： テンプレート内で直接、登録フォームを設計・カスタムできます

加入者ステータスビュー：個々の記録をいちいち確認することなく、加入者ベースの健全性を一目で把握できます

こんな方に最適： 拡大するサブスクライバーリストを管理するマーケティングおよびオペレーションチーム。このテンプレートを活用することで、顧客獲得プロセスの一貫性を確保し、初日から正確なサブスクライバーデータを維持できます。

プロのヒント： サブスクリプション・トラッカーは、単なる収益レポート作成だけでなく、毎月の解約分析にも活用しましょう。先月失ったアカウントのデータこそが、現在保有しているアカウントを守るための最も有用な情報となります。

8. ClickUp 財務管理テンプレート

サブスクリプション収益は単独で存在するものではありません。キャッシュフロー、予算配分、収益性に影響を及ぼしますが、多くのチームでは依然として個別に追跡しています。これらの関連性を把握しようとした頃には、互いに整合しない数値を基に作業することになってしまいます。

ClickUpの「財務管理テンプレート」は、財務チームが予算、経費、財務の進捗状況を1つのワークスペースで管理できるようにします。28種類のカスタムステータス、4つの自動化機能、組み込みのビジュアル分析機能を備え、ツールの乱立を招くことなく財務管理を行う必要があるチーム向けに設計されています。

このテンプレートがおすすめな理由：

28種類のカスタムステータス： 「やること」から「承認済み」、「署名済み」、「完了」に至るまで、すべての財務タスクを追跡し、引き継ぎ時の漏れを防ぎます

4つの組み込み自動化機能： 請求リマインダーや予算レビューのトリガーを設定し、レポート作成期間の合間に重要な詳細を見逃さないようにしましょう

カレンダービュー： 財務タスクを期日ごとにプラン・スケジュール化し、締め切りに追われるのではなく、先手を打つようにしましょう

キャッシュフローの可視性： 毎月の資金の流入・流出を監視し、月末を迎える前に支出の判断を調整しましょう

こんな方に最適：予算編成、経費追跡、財務プロジェクト管理のための統合ワークスペースを必要とする財務チームや会計担当者。

9. ClickUp 仕訳帳・元帳テンプレート

ClickUpの「Journal and Ledger」テンプレートを使えば、すべての財務トランザクションを1つのフォルダに集約できるため、月末に記憶を頼りに再構築する必要がなくなります。

組み込みの「クレジット」および「デビット」フィールドを使用して、収入、経費、振替を追跡し、ワークスペースを離れることなく、そのすべてをClickUpダッシュボードに取り込んで分析できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

こんな方に最適： トランザクションを記録し、いつでも監査に対応できる、整理整頓されたシステムを必要とする会計士や簿記担当者。

10. テンプレート.net サブスクリプション経費トラッカー

Template.netの「サブスクリプション経費トラッカーテンプレート」で、サブスクリプションを管理しましょう

サブスクリプション費用を見落とすことは、小さな出費が知らぬ間に積み重なっていく最もよくある原因の一つです。ソフトウェアの試用版、ストリーミングツール、クラウドストレージ、デザインアプリ、そして誰の承認も覚えていないような更新など、定期的な支出はあっという間に複雑化してしまいます。

Template.netの「サブスクリプション経費トラッカー」を使って、ビジネスのサブスクリプション関連支出を管理しましょう。このリストにある他のテンプレートとは異なり、このテンプレートは顧客から支払われるサブスクリプション収益ではなく、ビジネスやチームが支払う継続的なコストを追跡します。シンプルなドキュメントフォーマットで、月次および年次のサブスクリプション経費を一箇所にまとめて記録できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

毎月の経費追跡： 各サブスクリプション、その費用、請求サイクル、次回の支払い期日をリストし、いつ何に支払う必要があるかを一目で把握できるようにします

年間コストの概要： 各サブスクリプションの年間総支出を算出し、高額なツール、重複するアプリ、または見直すべき更新契約を特定します

手動での支出可視性： ダッシュボードやソフトウェアのセットアップが不要な、Word、Google ドキュメント、またはPDFフォーマットの静的ファイルを使用して、定期的なコストを記録できます。

簡単な解約チェック： SaaSツールからクラウドストレージ、チーム向けソフトウェアのアカウントに至るまで、更新前に未使用または忘れられたサブスクリプションを特定します

こんな方に最適： 顧客からの収入ではなく、サブスクリプションにかかる費用を追跡したい方。

サブスクリプション収益の追跡が必要な場合は、代わりにこのリストにある収益に特化したテンプレートのいずれかをご利用ください。財務ワークフローに更新通知、承認、または定期的なフォローアップが必要になった場合は、「ClickUp財務管理テンプレート」に移行し、<46>ClickUp自動化 と組み合わせて活用してください。

どこから始めればよいか

サブスクリプション収益テンプレートを使えば、チームは定期収益、解約率、更新状況、拡大の機会、顧客の健全性を一元追跡できます。サブスクリプションメトリクスが明確になることで、チームは顧客維持のリスクを早期に発見し、成長に向けた意思決定をより迅速に行うことができます。

ClickUpは、サブスクリプションの追跡、顧客とのコミュニケーション、チームのタスク、AIを活用したインサイトを、1つの「Converged AIワークスペース」に統合します。今すぐClickUpを無料で始めましょう。

よくある質問

MRRや解約率のような変動の激しいメトリクスには、週次更新が最適です。更新日や顧客ステータスは、変更が発生した時点でリアルタイムに更新する必要があります。月次照合を行うことで、見逃していた項目をすべて把握できます。

複数の価格プランがある場合でも、サブスクリプション収益トラッカーのテンプレートは使用できますか？

はい。ほとんどのテンプレートでは、カスタムフィールドを使用した収益のセグメンテーションに対応しています。サブスクリプションプラン用のフィールドを作成し、それを基準にビューをフィルタリングできます。これにより、個別のトラッカーを作成することなく、各プランのMRR、解約率、更新率を比較することが可能です。

サブスクリプション収益トラッカーとCRMの違いは何ですか？

CRMは顧客との関係やコミュニケーション履歴を追跡します。一方、サブスクリプション収益トラッカーは、MRR、解約率、更新日、支払いステータスといった財務メトリクスに焦点を当てています。この2つを組み合わせることで最大の効果を発揮するため、ClickUpの「Sales CRM Template」のようなテンプレートが役立ちます。これらは顧客データと収益追跡を同じワークスペースに統合するからです。