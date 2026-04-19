Claude Code 対 Copilot：どちらがあなたのワークフローに合っていますか？

Claude CodeとCopilotのどちらを選ぶかは、チームにとって今年最も重要な決定事項の一つです。調査によると、AIの導入率が25%上昇するごとに、デリバリーの安定性が7.2%低下し、スプリントごとにチームに数時間のロスをもたらすことが分かっています。

本記事では、実際のワークフローにおける各ツールのパフォーマンスを詳細に解説し、チームに最適なツールを選べるようにします。さらに、このようなAIツールを使用する際、ClickUpがどのようにコンテキストのギャップを埋めるかについても解説します。🪄

Claude CodeとGitHub Copilotの比較概要

Claude Codeは、Anthropicが提供するターミナルベースのコーディングエージェントです。タスクを自然な英語で説明するだけで、コードベース全体を読み込み、プランを立て、マージ可能な状態のコード変更を生成します。

GitHub Copilotは、GitHubが提供するAIペアプログラマーで、 コードエディター内に組み込まれており、入力中にコード行の提案や機能の補完を行います。

両者の主な違いは、動作環境、仕組み、そして得意分野の3点に集約されます。👀

機能 Claude Code GitHub Copilot メインインターフェース ターミナル CLI IDEに組み込み型（VS Code、JetBrains、Neovim） コンテキストウィンドウ 最大100万トークンまで、リポジトリの完全なインデックス作成に対応 32k～128kトークン（モデルによって異なります） インラインオートコンプリート いいえ はい エージェントモード ターミナルベースの多ステップ自動実行 自己修復ループを備えた VS Code エージェントモード 複数ファイルの変更 リポジトリ全体にわたるプランと実行 エージェントモードによる開発者主導型 GitHub 連携 ターミナルからのGitコマンド ネイティブのプルリクエスト、問題、アクション、コーディングエージェント MCPサポート 300以上の連携機能 GitHubエコシステムの拡張機能 おすすめポイント 複雑な自律タスク、大規模なリファクタリング 日々のコーディング速度、エディター中心のチーム

Claude Codeとは？

viaAnthropic

Claude Codeは、Anthropicが提供するターミナル上で動作するエージェント型コーディングツールです。自然言語でやることを指示すると、リポジトリを読み込み、アーキテクチャを分析し、多段階の変更を自律的に実行します。何かをコミットする前に、必ずユーザーの承認を求めます。

メリット

デメリット

🔍 ご存知でしたか？あるオープンソースに関する調査によると、個々の開発者の生産性はわずか5.5%しか向上しなかったことが判明しており、日常的なコーディングは実験室でのタスクよりも複雑であることを示しています。

GitHub Copilotとは？

GitHub経由

GitHub Copilotは、コードエディター内に組み込まれたGitHubのAIコーディングアシスタントです。入力中にコードを提案し、複数のAIモデルをサポートしているほか、GitHubのエコシステムに直接連携してプルリクエストのレビューやバックグラウンドタスクの処理を支援します。

メリット

インライン自動補完： 入力中にリアルタイムで候補を表示し、現在のファイルやコードパターンから学習します

マルチモデルサポート： エディターを離れることなく、タスクごとにClaude Opus、ChatGPT、Geminiを含む21種類のチャットモデルを切り替えられます

エージェントモードと専用エージェント： 4つの専用エージェント（Explore、タスク、Code Review、プラン）に加え、問題を割り当てることができるバックグラウンドコーディングエージェント

GitHubエコシステムとの連携： ネイティブPRレビュー、コミットメッセージ、コードスキャンによる自動修正、およびActionsとの連携

幅広いIDEをサポート： VS Code、Visual Studio、JetBrains、Neovim、GitHub Mobileで動作します

コーディング用AIエージェントが開発ワークフローをどのように変革できるかをより深く理解するために、現代のソフトウェアチームにおけるコーディングエージェントの機能と実用例を紹介するこの概要動画をご覧ください。

デメリット

有効なコンテキストが狭い： ほとんどのセットアップでは32k～128kトークンで動作するため、大規模なモノリポ全体にわたる推論にリミットがあります

複雑なタスクには開発者主導が不可欠： エージェントモードでも、複数のファイルを扱う仕事では各サイクルを自分で管理する必要があります

単独のSWE-benchスコアはありません： パフォーマンスメトリクスは速度に重点を置いており、タスクの自動完了には重点を置いていません

プレミアムリクエストのリミット： エージェントモードやコードレビュー機能はプレミアムリクエストを消費し、それが累積していきます

Claude CodeとGitHub Copilotの機能比較

各ツールの機能は理解できたところで、次は日々の仕事においてその違いが実際にどのような点で重要になるのかという点が気になるところでしょう。ここでは、6つの観点から両者を比較します。🛠️

機能 #1：AIとエージェント機能

Claude コード

エージェント推論技術を搭載したClaude Codeは、リポジトリを読み取り、実行プランを構築して差分（diff）を提示し、承認を待ってからコミットを行います。また、「エージェントチーム」機能により、大規模なタスクの異なる部分に対して、複数のサブエージェントを同時に並行して実行することが可能です。

GitHub Copilot

VS CodeのCopilotのエージェントモードは、複数ファイルの変更を反復処理し、ターミナルコマンドを実行し、テストが失敗した際には自動的に修復を行います。

開発者は各サイクルを主導し、常に状況を把握しています。バックグラウンドで動作するコーディングエージェントにはGitHubの問題を割り当てることができ、非同期で仕事を行い、完了時にプルリクエストを作成します。

🏆 結論： Claude Codeは、タスクを任せてそのまま放置できる自律的なタスク完了において優れています。一方、Copilotは、開発者が主導権を握りつつ対話しながら進めるインタラクティブな支援において優れています。

機能 #2: コンテキストウィンドウとコードベースの認識機能

Claude コード

Claude Codeは100万トークンのウィンドウサイズを備えており、1回のセッションでコードベース全体に加え、設計ドキュメントやエラーログも取り込むことができます。また、コンテキスト圧縮（古いコンテキストを要約して新しい情報のためのスペースを確保する機能）を活用することで、スレッドを失うことなく長時間実行されるセッションを管理します。

GitHub Copilot

Copilotの32k～128kの範囲は、ファイルレベルや機能レベルのコーディングに最適です。新しい機能の作成、単一ファイル内のバグ修正、モジュールのテスト生成などは、この範囲内で快適に処理できます。

🏆 結論： Claude Codeは、大規模なモノリポやサービス横断的なデバッグにおいて構造的な優位性を持っています。一方、Copilotは、1～2つのファイルで仕事をする日常的なコーディングタスクのほとんどをカバーしています。

機能 #3: 複数ファイルおよびリポジトリ単位での変更

Claude コード

Claude Codeは、変更が必要なすべてのファイルを特定し、依存関係を考慮したプランを策定し、変更を順序通りに適用します。Teamsは並列エージェントを活用し、フレームワーク移行の異なる部分を同時に処理しています。

GitHub Copilot

Copilotのエージェントモードはファイルを順次処理してテストを実行しますが、通常はユーザーがタスクの範囲を指定し、各サイクルを確認します。コーディングエージェントは、GitHubの問題が割り当てられた際に、より限定的なタスクを処理します。

🏆 結論： Claude Codeは、アーキテクチャを完全に理解する必要があるリポジトリ規模の変更に特化して設計されています。Copilotは複数のファイルを扱う仕事に対応していますが、開発者による調整がより多く必要となります。

機能 #4: IDE 統合と開発者体験

Claude コード

Claude Code を使用するには、ターミナルを開き、タスクを自然言語で記述する必要があります。すでにコマンドラインから git、Docker、make を実行している開発者にとっては、これは自然な操作感です。

この VS Code 拡張機能はエディターにいくつかの機能をもたらしますが、その真価は CLI にあります。

GitHub Copilot

Copilotは、VS Code、Visual Studio、JetBrains、Neovim、GitHub Mobileにネイティブで統合されているため、既存のワークフローにシームレスに溶け込みます。拡張機能をインストールするだけで、すぐに提案を受け取ることができます。エディターを切り替える必要はありません。

🏆 結論： Copilotは、IDEへの導入がスムーズである点で優れています。Claude Codeは、タスクの委任を重視するバックエンド開発者やターミナルネイティブの開発者に最適です。

ClickUpがAIコーディングエージェントのコンテキストギャップをどのように解消するか

AIコーディングツールは優れたコードを書くことができます。しかし、変更がなぜ重要なのか――受け入れ基準、リンクされている仕様書、スコープを変更させたステークホルダーからのフィードバック――を理解していない場合、それは手探りの状態です。

コーディングツールとプロジェクトの文脈との間に生じるこの乖離こそが「コンテキスト・スプロール」であり、チームがチケットをプロンプトに変換する作業に時間を浪費してしまう原因となっています。

ClickUpは、ドキュメント、タスク、開発ワークフローを1つのワークスペースに統合します。エンジニアリングのコンテキストがコード作業のすぐ隣にあるため、プロジェクトが進化するにつれて更新内容が即座に反映されます。

それでは、ClickUp for Software Teamsが実際のコーディングワークフローをどのようにサポートしているのか、詳しく見ていきましょう。👇

仕事に関する質問なら、AIに何でも聞いてみましょう

現在の部署のプロセスについて、ClickUp Brainにお問い合わせください

ClickUp Brainは、ワークスペースに組み込まれたコンテキストAIレイヤーであり、あらゆる機能に統合されています。タスク、ドキュメント、チャット、ミーティング、GitHubなどのサードパーティ製アプリを接続させることで、自然な言葉で質問するだけで、実際のワークスペースデータに基づいた回答を得ることができます。

開発者がスプリントの途中でプロジェクトに参加したと仮定しましょう。

現在のデプロイプロセスを把握するために5つのスレッドをくまなく探す代わりに、「@Brain、モバイルアプリのデプロイプロセスは？」と入力するだけで、ドキュメントや過去のタスクコメント、チームディスカッションから数秒で回答が得られます。

ClickUp Brainは、誰も手作業でやることたくない多くの運用上の手間も処理してくれます：

ログインすると、その日のタスクや障害要因を要約したAIスタンドアップ™が自動生成されます

作業負荷、スキル、過去のプロジェクト実績に基づいてタスクを自動割り当て

タスクの要件に応じて、ChatGPT、Claude Opus、Geminiなどを切り替えて利用できます

ワークスペースのコンテキストに基づいて、プロンプトがあった際にコードを生成します

ClickUp Brainにプロンプトを送って、プロジェクト用のコードを作成してもらいましょう

エージェントを使ってプルリクエストを自動化

ソフトウェア開発タスクをClickUp Codegen Agentに直接割り当て

Brainが答え、Codegenが実行します。ClickUpのCodegen Agentは、ワークスペース内に常駐するAI開発者です。タスクを割り当てたり、コメント内で@メンションしたりすると、そのタスクに関するすべての情報を読み込みます。これには、説明文、リンクされたドキュメント、過去のコメントなどが含まれ、それらをすべて確認した上で、1行のコードも書く前に、本番環境対応のプルリクエスト（PR）を作成し、チームに最新情報を共有します。

これが、スタンドアロンのAIコーディングツールとの真の違いです。Claude CodeやCopilotのようなツールはゼロから始める必要があります。一方、Codegenは、割り当てられたタスクの中に要件がすでに含まれているため、最初から要件を把握しています。

例えば、QAエンジニアがモバイルでのチェックアウト失敗に関するバグを報告したとします。彼らはそのバグをCodegen Agentに割り当てます。Codegen Agentは、リンクされている技術仕様書を読み取り、問題の追跡を行い、修正コードを記述し、エンジニアが別のツールにコンテキストを貼り付けずにプルリクエスト（PR）を作成します。

仕様書を常に最新の状態に保ちましょう

ドキュメントが最新の状態であり、実行中のタスクと接続している場合、コーディングエージェントはより良い仕事をします。

ClickUp Docsで製品ドキュメントを管理する

ClickUp Docsは、PRD、技術仕様書、APIリファレンス、アーキテクチャメモなどを一元管理する場所です。これらは、関連するタスクやスプリントに直接リンクされています。そのため、仕様が変更されると、その変更はコンテキスト内で反映されます。Codegenがそれを自動的に取り込み、エンジニアはすぐに確認できます。3週間前に電子メールで送られたPDFを基に仕事をする人は誰もいません。

開発チームにとって特に重要なポイントは以下の通りです：

ワンクリックで追跡可能なタスクに変換されるインラインコメント

コードブロック、テーブル、ネストされたサブページ、埋め込みメディアをすべてサポート

ClickUp Brainを統合し、ドキュメントの作成、要約、質問への回答が可能

ClickUpを利用している実際のユーザーからの感想を共有します：

ClickUpは、機能を単一のプラットフォームに統合しているため、非常に価値が高いと感じています。これにより、すべての作業とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが把握できます。この統合により、プロジェクト管理が簡素化され、効率と明確さが向上します。特に気に入っているのは「Brain AI」機能で、これはAIエージェントとして私のコマンドを実行し、事実上私の代わりにタスクをこなしてくれます。この自動化機能は、ワークフローを効率化し、手作業の努力を軽減してくれるため、非常に役立ちます。 さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。また、Slack、OpenAI、GitHubなど、私が普段使っている他のツールと統合できる点も高く評価しています。これにより、一貫性のある仕事環境が構築できます。以上の理由から、私はClickUpを他の方にも強くお勧めします。

ClickUpは、機能を単一のプラットフォームに統合しているため、非常に価値が高いと感じています。これにより、すべての作業とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが把握できます。この統合により、プロジェクト管理が簡素化され、効率と明確さが向上します。特に気に入っているのは「Brain AI」機能で、これはAIエージェントとして私のコマンドを実行し、事実上私の代わりにタスクをこなしてくれます。この自動化機能は、ワークフローを効率化し、手作業の努力を軽減してくれるため、非常に役立ちます。

さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。また、Slack、OpenAI、GitHubなど、私が普段使っている他のツールと統合できる点も高く評価しています。これにより、一貫性のある仕事環境が構築できます。以上の理由から、私はClickUpを他の方にも強くお勧めします。

プルリクエストとプロジェクト管理を接続する

ClickUpのGitHub連携機能は、GitHubリポジトリと接続します。これにより、ブランチ名、コミットメッセージ、またはプルリクエストの説明文にClickUpタスクIDを含めるだけで、コミット、ブランチ、プルリクエストがタスクに自動的にリンクされます。

これにより、チームメンバーはコンテキストを切り替えることなく、タスク画面内でプルリクエストのステータス、レビュー担当者の割り当て、変更箇所、マージの状態を確認できるようになります。

リンクされたClickUpタスク内でGitHubのプルリクエストのステータスやレビュアーの詳細を確認

さらに、これを基盤としてClickUp自動化を構築することも可能です。例：

タスクに関連するプルリクエストが作成された瞬間に、そのタスクを「レビュー中」に移動する

プルリクエストがメインブランチにマージされたら、自動的に「完了」とマークする

ClickUpのバグ報告フォームからGitHubの問題を作成する

また、ClickUp BrainはGitHubのアクティビティの可視性があるため、「このタスクにリンクされているコミットはどれですか？」といった質問を投げかけると、具体的な回答を得ることができます。

ワークフローの自動化に関する詳細については、こちらのビデオをご覧ください：

どのAIコーディングツールを選ぶべきか？

複雑なタスクを任せて、レビュー可能な差分結果を受け取りたいなら、Claude Codeが最適です。

一方で、ワークフローを一切変えることなく、エディターにAIの提案機能を組み込みたい場合は、GitHub Copilotの方が使いやすさと導入のしやすさで優れています。

しかし、どちらのツールを選んだとしても、コードの品質はそれを支える背景情報次第です。ClickUpなら、AIエージェントに必要なすべての情報を一箇所に集約できます。仕様書、要件、意思決定、そしてプロジェクトの全履歴まで。今すぐ無料で登録しましょう！

よくある質問（FAQ）

GitHub Copilot内でClaude Codeは使用できますか？

はい。Claude Codeは、Copilot Pro+およびエンタープライズプラン内でサードパーティ製エージェントとして利用可能です。ただし、多くのチームでは、ワークフローの違いに応じてClaude Codeの代替ツールも検討しています。

CursorはClaude CodeやGitHub Copilotと比べてどうでしょうか？

Cursorは、インライン補完とエージェント型マルチファイル編集を融合させたAIネイティブのコードエディター（VS Codeのフォーク）であり、CopilotのIDE統合機能とClaude Codeの自律的な深みの中間に位置しています。

コーディングタスクにはどのCopilotモデルが最適でしょうか？

複雑な推論には、Copilot内のClaude Opusが優れたパフォーマンスを発揮します。一方、高速なインライン補完には、GPTベースのモデルの方が反応が速い傾向にあり、Copilotではタスクごとにモデルを切り替えることができます。

はい、Copilotは日常的なコーディングのためにIDE上で動作し、Claude Codeは複雑なターミナルタスクを処理します。また、ClickUpのCodegen Agentを通じて仕事を割り当てることで、どちらのツールにもプロジェクトの全容が自動的に反映されます。