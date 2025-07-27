2025 年のコーディングに最適な 11 の AI エージェント

今日で 3 回目となる、意味不明のエラーメッセージのデバッグ作業に苦労していませんか？誰もが経験したことがあるでしょう。何度も試してもうまくいかない、明らかなエラーを見落としているのではないかという不安が頭から離れず、貴重な時間を無駄にしてしまう。

しかし、その精神的負担は本当に価値があるのでしょうか？

コーディングは難問である必要はありません。AI コーディングエージェントは、潜在的な解決策を提案し、バグの原因を特定し、それを修正するためのコードの変更も提案します。また、表面的な修正にとどまらず、エラーが発生した理由を理解するのにも役立ちます。

このリストでは、コーディングと高品質のコード作成に最適な 11 の AI エージェントを紹介しています。このブログが、 ソフトウェアチームに最適な AIの選択に役立ち、最終的には時間の節約につながることを願っています。

コーディングに最適な AI エージェントの一覧

コーディングに最適な 11 の AI エージェントを要約したテーブルを以下に示します。

AI エージェントとは？

AI エージェントは、人間の介入を必要とせずに、タスクを実行し、意思決定を行い、環境と対話する、自律型または半自律型のソフトウェアプログラムです。AI エージェントは、ダイナミックに思考し、目標に関連する複雑なタスクに対して行動を起こすことができます。

AI エージェントには、さまざまなレベルの知能、自律性、適応性を 備えたさまざまなタイプがあります。

リアクティブ AI エージェント ：入力にリアルタイムで応答するが、メモリがない（FAQ に回答するチャットボットなど）。

限定メモリ AI エージェント ：過去のやり取りから学習してパフォーマンスを向上（例：自動運転車）

自律型 AI エージェント ：人間の監視を最小限に抑え、独立して動作し、ワークフローを最適化します（例：AI 搭載のコーディングアシスタント）。

マルチエージェントシステム（MAS）: 複数のエージェントと協力して複雑な問題を解決します（例：金融分野のトレードボット）

👀 ご存知でしたか？ AI は3 つの仕事の 2 つを補完し、自動化することはできますが、それらに取って代わることはできません。

コーディング用 AI エージェントで注目すべき点

AI コーディングツールは、ソフトウェア開発プロセスを改善し、信頼性を高めるため、必要不可欠です。反復的なタスクを自動化し、開発者の生産性を向上させ、セキュリティの脆弱性を指摘することでコードの品質を向上させます。

これはまだ氷山の一角に過ぎません。

これらの 大規模言語モデルのメリットを最大限に活用するには、以下の基準を満たしていることを確認してください。

幅広い互換性、または特定の技術スタックに合わせた専用エージェントをお探しください。AI アシスタントは、お客様が使用する言語およびフレームワークをサポートしている必要があります。

自然言語やより構造化されたプロンプトなど、仕様に基づいてコードスニペット、機能全体、さらにはより大規模なモジュールを生成できるエージェントをお選びください。

バグの特定と修正、エラーメッセージの分析、潜在的な解決策の提案、問題の発生を未然に予測するなどの機能について、大規模言語モデルを評価してください。

AI アシスタントが、既存の統合開発環境 (IDE)、バージョン管理システム、その他の開発ツールと確実に統合できることを確認してください。

このツールを詳しく調べて、あなたのコーディングスタイルや好みを時間をかけて理解する、堅実な学習メカニズムが備わっているかどうかを確認してください。

コーディングに最適な AI エージェント

次のプロジェクトに最適な ソフトウェア開発ツールを見つけましょう。コードの記述、ユーザーフィードバックの分析、高度なアルゴリズムの操作を行う 11 の自律型エージェントのリストをご紹介します。

これらは、一般的な開発タスクの解決や複雑なワークフローの処理に役立ちます。リストをご覧になり、適切なツールを選択して、ソフトウェアエンジニアリングのトレンドに追いつきましょう！

1. ClickUp（コードスニペットの生成とソフトウェアプロジェクト管理に最適）

ClickUp の AI エージェントで、より多くのことを完了しましょう。

ClickUp は、仕事のためのすべてを網羅したアプリであり、コーダーやソフトウェア開発者にとって確かな選択肢となります。既存のツールと統合して、ソフトウェアプロジェクトの管理を完全に実現する、開発者に優しいワークスペースです。

例えば、ClickUp のソフトウェアチームプロジェクト管理では、エンジニアリングチームがバックログのステータスをリアルタイムで更新する自動スプリントプロセスを設定できます。また、スプリントを管理するために、カンバン、スクラムなどの柔軟で機敏なワークフローを作成することもできます。

ClickUp カスタムオートパイロットエージェント

ClickUp カスタムエージェントを使用すると、タスクの更新からコードのレビューまで、日常的なタスクを自動化してソフトウェアのデリバリーを効率化できます。

ClickUp のカスタムエージェント、コードレビューの自動化、バグの追跡により、ソフトウェアのデリバリーを加速しましょう。

これらのエージェントの使用方法とカスタマイズ方法は、以下の通りです。

作業負荷や、マージされたプルリクエストなどのトリガーに基づいて、タスクを自動的に割り当て、更新

チームや関係者のためのスタンドアップ要約 およびスプリントレポートを作成

よくある質問への回答 、社内ナレッジから関連ドキュメントの表示

コードレビューの追跡、レビュー担当者に通知、フォローアップのリマインダー送信

基本的に、ClickUp が雑務を処理するので、チームは開発に集中することができます。

Clickup でカスタムエージェントをゼロから構築する方法について、簡単なビデオチュートリアルをご紹介します。

ClickUp Brain

ClickUp Brain を使用して、手作業による努力を必要とせずに、コードの記述、エラーの検出、および改善を行うことができます。

チームは、AI 搭載のアシスタントであるClickUp Brain を戦略的に活用して、手動で解決策を検索する代わりに、コーディング関連の質問を行い、プロジェクトの履歴やドキュメントに基づいてコンテキストに応じた回答を得ることができます。

Brain は、オンデマンドでコードスニペットを生成したり、複雑なアルゴリズムを説明したり、リファクタリングの改善を提案したりすることもできるので、ソフトウェアチームにとってかけがえのないアシスタントとなります。

✨ ボーナス：ClickUp Brain MAX でコーディングタスクの効率をレベルアップしましょう。 ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブを瞬時に検索して、製品ドキュメント、仕様、スタンドアップの要約などを探せます。

Talk to Text を使用して、音声で質問、口述、仕事の指示を行い、ハンズフリーで、どこからでも作業を行うことができます。

ChatGPT、Claude、Gemini など、連携していない数十の AI ツールを、あらゆるコーディングタスクをサポートする、単一のコンテキスト対応、企業向けソリューションに置き換えます。 ClickUp Brain MAX は、あなたの仕事を理解して、真にあなたを理解する、超強力なデスクトップ AI コンパニオンです。AI ツールの乱立を廃止し、音声を使って仕事を完了し、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。 ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」機能で、アイデアの収集、指示の共有、作業の完了を 4 倍高速化

ClickUp ソフトウェア開発テンプレート

また、ClickUp では、コードのドキュメントテンプレートなど、簡単なソリューションもご覧いただけます。

たとえば、スクラムやカンバン手法を使用する場合、ClickUp ソフトウェア開発テンプレートは、開発者が製品ロードマップ、機能提供、バグ追跡のワークフローを整理するのに役立ちます。

製品、設計、エンジニアリング、QA などのさまざまなチームが 1 つのスペースでコラボレーションし、スムーズなスプリントサイクルと効率的な問題解決を実現できます。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

機能が多岐にわたるため、初心者は圧倒されるかもしれません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

弊社では、社内のソフトウェア開発プロジェクトを追跡するために ClickUp を使用しています。複数のプロジェクトやチームを管理することが容易になり、スクラムや最新のアジャイルプロジェクトを扱う上で、これまで使用したツールの中で最高のツールの 1 つです。

2. Auto-GPT（Python に精通しているユーザーに最適）

viaAutoGPT

コードの記述に ChatGPT を使用していますか？もしそうなら、今こそ AutoGPT に切り替えるべき時です。AutoGPT は、人間の入力に常に依存することなく、GPT-4 および GPT-3.5 ターボ機能を動作させることを目指しています。

たとえば、目標を設定すると、自律型 AI がそれを管理しやすい部分に分割します。この機能は、開発ソフトウェアの経験があり、Python に精通しているユーザーに最適です。

Auto-GPT の主な機能

プラグインを使用し、インターネットや他のアプリにアクセスして情報を処理

ファイルを作成、編集、管理して、コード、ドキュメント、その他のデータを扱う

自然言語の説明に基づいてコードスニペット、機能、さらにはモジュール全体を生成することで、反復的なタスクを削減します。

Auto-GPT のリミット

AutoGPT はダウンロードとインストールは無料ですが、使用するには API コードを購入する必要があります。

クラウドで AI エージェントを作成および導入するには、ウェイティングリストに登録する必要があります。

Auto-GPTの料金プラン

Free

Auto-GPT の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

3. GitHub Copilot（リアルタイムのコード補完と提案に最適）

GitHub Copilot経由

GitHub Copilot は、開発者のワークフローに簡単に統合できます。AI 搭載のコーディングアシスタントが、コードの行全体やブロックをリアルタイムで提案し、生産性を向上させます。コーダーは、構文や定型コード以外の問題に集中することができます。

開発者が Web アプリケーションの構築、コードのデバッグ、新しいプログラミング言語の学習を行う場合でも、Copilot はインテリジェントでコンテキストに応じた推奨事項を提供します。

GitHub Copilot の主な機能

インテリジェントなコードの修正と最適化により、エラーをより迅速に特定して解決します。

コードスニペットの意味やコーディング標準のベストプラクティスについて理解を深めましょう。

Visual Studio Code、Neovim、JetBrains などの人気 IDE で作業し、スムーズなワークフローの統合を実現

GitHub 開発者コミュニティ にアクセスして、フォーラム、ディスカッション、オープンソースのコラボレーションをご利用ください。

GitHub Copilot のリミット

常に監視が必要で、誤った応答を生成する可能性があります。

Visual Studioでは、全体のコードベースを分析することはできません。

カスタマーサポートは、対応が遅く、信頼性が低い場合があります。

GitHub Copilot の価格

Free Forever

チーム： ユーザーあたり月額 4 ドル

企業：ユーザーあたり月額 21 ドル

GitHub Copilot の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

GitHub Copilot について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

XML ドキュメントの追加、ユニットテスト、頻繁に繰り返される作業など、繰り返し発生する問題の解決に役立ちます。

4. Codeium（マルチエディター統合に最適）

viaCodeium

意図を平易な英語で説明すると、Codeium がそれを機能的なスニペットに変換します。これにより、迅速なプロトタイピングに役立ち、定型コードの作成に費やす時間を削減できます。70 以上のプログラミング言語をサポートし、40 以上の最高のコードエディターと統合できます。

Codeium の主な機能

企業向けのセルフホスティングオプションを使用して、コードのセキュリティと社内ポリシーの遵守を確保してください。

インタラクティブな AI チャットでバグを特定して修正し、デバッグをより直感的に行えます。

テストケースを生成し、手作業による努力を最小限に抑えながらコードの信頼性を向上

Codeium のリミット

回答に誤りやバグが含まれる場合があります。

インターフェースが応答しない場合があります。

Codeiumの料金プラン

Free Forever

Pro： ユーザーあたり月額 15 ドル

Pro Ultimate： ユーザーあたり月額 60 ドル

Teams： ユーザー 1 人あたり月額 35 ドル（最大 200 メンバー）

Teams Ultimate： 1 ユーザーあたり月額 90 ドル（最大 200 メンバー）

エンタープライズ SaaS：カスタム価格

Codeium の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. Tabnine（データ保持ゼロのコード生成に最適）

viaTabnine

Tabine は、プランニング、コーディング、テスト、レビュー、コードのメンテナンスまで、すべてを網羅するフルスタック SLDC サポートを提供しています。データ保持ポリシーはゼロであり、コードのセキュリティと機密性が確保されます。ただし、このツールの機能は短期記憶で動作します。

Tabnine の主な機能

オンプレミス、VPC、および安全な SaaS 導入オプションにより、不正アクセスを防止

AI による洞察でコーディング基準を維持し、ベストプラクティスを徹底

コードとドキュメントを同時に作成して、保守性を向上

AI によって生成されたコードに、ライセンスのない、またはリスクのある外部ソースが含まれていないことを確認してください。

Tabnine の制限事項

大規模なデータセットでは、パフォーマンスやメモリの問題が発生する可能性があります。

場合によっては、ツールを手動でトリガーする必要があるかもしれません。

Tabnineの料金プラン

基本： Free Forever

開発： ユーザーあたり月額 9 ドル

企業：ユーザーあたり月額 39 ドル

Tabnine の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Tabnine について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

私たちが使用するプログラミング言語に基づいてコードの提案を提供します。開発者として、私は多くの言語を扱っており、構文に戸惑うこともありますが、このツールは大変役立っています。

私たちが使用するプログラミング言語に基づいてコードの提案をしてくれます。開発者として、私は多くの言語を扱っており、構文に戸惑うこともありますが、このツールはとても役立っています。

6. Cursor AI（AI 搭載のコード編集と会話支援の統合に最適）

viaCursor AI

Cursor AI は、編集内容を予測し、ユーザーのコードベースを理解し、開発者が自然言語コマンドを使用してコードを修正できるようにします。また、プライバシーに重点を置いた機能も備わっており、機密性の高いコードのセキュリティを確保します。

学習曲線を最小限に抑えるため、このツールは拡張機能、テーマ、キーバインドをサポートしています。

Cursor AI の主な機能

既存の VS Code 拡張機能、テーマ、ショートカットにアクセス

メインプロジェクトに影響を与えることなく、隔離された環境でコードを反復処理

手動での編集ではなく、平易な英語コマンドを使用して機能全体を修正

Cursor AI の制限事項

複雑で大規模なコードベースは、不正確な応答をプロンプトする可能性があります。

大規模なチームで仕事をする際に、提案を生成する際に他のチームメンバーによるリアルタイムの編集をスキップできます。

Cursor AI の価格

永久に無料

Pro： ユーザーあたり月額 20 ドル

Business：ユーザーあたり月額 40 ドル

Cursor AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

7. DeepCode AI（脆弱性の自動修正に最適）

DeepCode AI経由

Snyk Code プラットフォームに組み込まれた DeepCode AI は、セキュリティを最優先とする AI 搭載のコード分析ツールです。シンボリック AI、ジェネレーティブ AI、機械学習を組み合わせたハイブリッド AI アプローチを採用し、高精度のセキュリティスキャンを実現してコードのセキュリティを確保します。

顧客データではなく、オープンソースの検証済み修正をトレーニングに使用します。

DeepCode AI の主な機能

静的アプリケーションセキュリティテスト (SAST) とリアルタイムの脆弱性自動修正に焦点を当てましょう。

IDE 内でリアルタイムのセキュリティ情報を提供し、ワンクリックで即座に修正が可能

AI によって生成されたセキュリティパッチを IDE で直接適用

Snyk の IDE プラグイン内で作業し、リアルタイムの脆弱性検出機能を利用できます。

DeepCode AI のリミット

コードのリファクタリングやロジックの改善は支援しません。

DeepCode AI を最大限に活用するには、Snyk Code との統合が必要であり、単独での使用はリミットがあります。

DeepCode AI の価格

Free Forever

チーム： ユーザーあたり月額 25 ドル

企業：カスタム価格

DeepCode AI の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

8. Amazon CodeWhisperer（セキュリティスキャンをコードに直接統合するのに最適）

viaAmazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer の一部となった Amazon CodeWhisperer は、クラウド運用を最適化しながらソフトウェア開発を加速するように設計された、生成型 AI 搭載のコーディングアシスタントです。AWS と緊密に統合されているため、クラウドネイティブ開発に対応しています。

コードを生成およびリファクタリングし、リアルタイムのセキュリティスキャン、インフラストラクチャのガイダンス、AI による作業負荷の変換（Windows から Linux への .NET アプリの移行など）を提供します。

Amazon CodeWhisperer の主な機能

コーディングパターンやコメントに基づいて、複数行のコード補完を提供

Slack、Microsoft Teams、GitLab で仕事をして、チームベースの開発とデバッグを促進しましょう。

作業負荷の移行、JavaScript のアップグレード、レガシーコードの最適化

Amazon CodeWhisperer のリミット

多言語サポートは提供していません。

時々、間違った出力を生成する傾向があります。

Amazon CodeWhisperer の価格

Amazon Q Developer Free Tier： 無料プラン

Amazon Q Developer Pro Tier：1 ユーザーあたり月額 19 ドル

Amazon CodeWhisperer の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Amazon CodeWhisperer について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

このツールが提供するコードの説明が気に入っています。ソリューションの各ステップの説明がわかりやすく、ソリューションが明確である点が気に入っています。

提供されているコードの説明が気に入っています。ソリューションの各ステップの説明がわかりやすく、ソリューションが明確である点が気に入っています。

9. Replit AI（手動コーディング不要のアプリ開発に最適）

viaReplit AI

Replit AI は、アプリの迅速な作成、反復、展開を可能にする、低コード/ノーコードのプラットフォームです。このツールを使用すれば、コードのドキュメントの書き方を知っている必要はありません。自然言語のプロンプトから、アプリやウェブサイト全体を構築します。

ユーザーはアイデアを説明すると、Replit AI が自動的にアプリケーションを構築、デバッグ、展開します。このツールは、プロトタイピングのスピードアップを目指す、コーダーではないユーザーや開発者もサポートしています。

Replit AI の主な機能

コーディング、デバッグ、テスト、ホスティングを 1 つの統合プラットフォームに統合

アプリのスクリーンショットをアップロードすると、Replit AI がその機能を再現します。

プロジェクトの編集、デバッグ、改善のためのリアルタイムのチームワークにアクセス

Replit AI のリミット

外部ブラウザへの出口がないため、プロジェクトをプレビューすることはできません。

Pythonのオプションは、包括的でないように感じられる場合があります。

Replit AI の価格

スターター： 無料

Replit Core： ユーザーあたり月額 25 ドル

Teams： ユーザー 1 人あたり月額 40 ドル

企業：カスタム価格

Replit AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

10. AskCodi（ソフトウェア開発ライフサイクル全体における AI アシスタントに最適）

viaAskCodi

AskCodi は、Codi Apps という一連の専門開発者向けツールにより、コードの生成やリファクタリング、バグの検出、言語の翻訳などのコーディングタスクを効率化します。各アプリは特定の課題に対処するように設計されており、ワークフローの高速化と効率化を実現します。

AskCodi の主な機能

クエリライター を使用して、複雑な SQL および NoSQL クエリを作成し、データ操作および取得タスクを最適化します。

Dockerfile Writer を使用して、プロジェクトの特定の要件に合わせた Dockerfile を生成し、コンテナ化プロセスを管理します。

コードリファクタリングツール を使用して、既存のコードベースを再構築し、可読性、保守性、パフォーマンスを向上させましょう。

Regex Generator を使用して、高度なテキスト処理および検証タスク用の正規表現を作成します。

CI/CD Pipeline Writer を使用して、CI/CD パイプラインの作成と設定を自動化しましょう。

AskCodi の制限事項

幅広いツールと機能により、AI 支援コーディングプラットフォームに不慣れな開発者にとっては、学習曲線が急になる可能性があります。

入力または出力が長すぎる場合、AI は動作を停止する場合があります。

AskCodiの料金プラン

プレミアム： 14.99 ドル/ユーザー/月

Ultimate：34.99 ドル/ユーザー/月

AskCodi の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

AskCodi について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

使いやすく、UI もわかりやすいです。

操作は簡単で、UI もわかりやすいです。

11. Blackbox AI（ビジュアルからコードを抽出するのに最適）

viaBlackbox AI

Blackbox AI は、ビデオからコードを抽出したり、画像からコードを分析したり、1 億以上のオープンソースリポジトリに瞬時にアクセスしたりすることができるため、さまざまなプロジェクトに携わる開発者に最適です。

ユーザーは、単一の AI システムに制限されることなく、GPT-4、Claude などのモデルを切り替えて、出力を比較し、コードの提案を改良し、トラブルシューティングを行うことができます。

Blackbox AI の機能

ビデオチュートリアルから画面上のコードスニペットをキャプチャして、編集可能なコードに変換

コードのスクリーンショットや写真をスキャンして、使用可能なテキストに変換します。

膨大なオープンソースデータベースから、関連するコードスニペットを数秒で見つけられます。

Blackbox AI の制限事項

AI ツールは、曖昧な情報を生成する場合があります。

ユーザーオンボーディングプロセスは複雑です。

Blackbox AI の価格

Freeプラン：カスタム価格

Blackbox AI のレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ClickUp で、コーディング用の AI エージェントをカスタマイズ

コードの生成やバグの修正の自動化から、データ処理や進捗の追跡に至るまで、AI 搭載のツールは手作業による努力を軽減し、開発者は他のタスクに集中することができます。そのため、ソフトウェア開発に AI を利用することが、将来への準備と規模拡大の鍵となるのです。

開発者のワークスペースに統合し、リアルタイムのコラボレーションをサポートし、インテリジェントな洞察を提供し、セキュリティと柔軟性を維持しながら反復的なタスクを自動化することができます。

ClickUp は、コードスニペットを生成する AI 機能、バージョン管理のための GitHub/GitLab 統合、可読性を高めるコードブロックのフォーマット、プロジェクトの進捗追跡など、このビジョンにぴったりです。

