キャパシティプランニングに役立つSmartsheetのようなツール8選

Smartsheetは構造化されたプロジェクトデータの扱いに優れていますが、その基盤はスプレッドシートのロジックに基づいており、リアルタイムのキャパシティ管理には適していません。チームが複数のプロジェクトに時間を割いており、誰かがタスクを再割り当てした瞬間にプランが現実と合わなくなってしまうのであれば、Smartsheetでは対応しきれていないということです。

本ガイドでは8つの代替ツールを紹介します。結論から言うと、クライアントへの時間単位の請求を行っている代理店はFloatまたはProductiveを検討すべきです。複雑なリソース計算を行う中堅企業のチームにはWrikeまたはRunnが適しています。キャパシティプランを実際の作業と同じワークスペース内で管理したいチームにはClickUpがおすすめです。すでにAsanaやmonday.comを利用しているチームには、これらの中間的な選択肢となります。共有可能な空き状況ビューさえあれば十分という場合には、Resource Guruが最もシンプルです。

以下に、比較表、これらのツールを評価する際に実際に重要な5つのポイント、そして各ツールの正直なリミットを含めた個別のレビューを掲載します。

キャパシティプランニングソフトウェアとは？

キャパシティプランニングソフトウェアは、チームが現実的に引き受けられる仕事量を可視化し、その限界を超えない範囲で新しい仕事を割り当てるのを支援します。このツールは、メンバーの空き状況、休暇、現在の割り当て仕事、そして（優れたツールであれば）スキル情報を統合するため、「このプロジェクトを引き受けられるか？」という問いに対して、直感ではなくデータに基づいた回答を得ることができます。

以前よりも重要になった理由：ハイブリッド勤務、契約業務、そして1人が3～5つのプロジェクトに時間を割くようになったことで、作業負荷が見えにくくなっています。スプレッドシートでは、誰がどのプロジェクトを担当しているかを追跡することはできます。しかし、2つの締め切りが同じ火曜日に重なったために、プリヤの作業負荷が来週110%になることは教えてくれません。

ClickUpのインサイト：新しいタスクを割り当てる前に作業負荷を確認しているマネージャーはわずか15%です。さらに24%は、プロジェクトの期限だけを基準にタスクを割り当てています。その結果、チームは過重労働に陥り、メンバーの能力は十分に活用されず、手遅れになる3週間も経ってから表面化するようなバーンアウトが生じています。 実際の結果：Lulu PressはClickUpの自動化機能を活用することで、従業員1人あたり1日1時間の時間を節約し、仕事の効率を12%向上させました。

キャパシティプランニング向けSmartsheet代替ツールの概要

ツール おすすめ 特長 価格 率直なリミット ClickUp キャパシティ、タスク、ドキュメントを1つのワークスペースにまとめたいチーム リアルタイムのタスクと連動したワークロードビュー、AIによる割り当てと優先順位付け Free Forever 機能の深さは、小規模チームにとっては習得に時間がかかる Monday.com 技術的知識のないチームのための視覚的なキャパシティ追跡 作業量ウィジェット、色分けされた過剰割り当て 無料；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから 高度な作業負荷機能は上位プランに搭載されています Wrike 工数ベースのスケジューリングによる企業リソースプランニング リソースプランナー、割合ベースの割り当て Free；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから 習得に時間がかかり、UIが煩雑 Asana 多数のプロジェクトにわたるポートフォリオレベルのキャパシティ ワークロードビュー、ポートフォリオ、タイムライン 無料；有料プランは1ユーザーあたり月額13.49ドルから 作業量の精度は、一貫した努力見積もりに依存します Float 代理店向けの専用リソーススケジューリング ビジュアルスケジューラー、収益性を考慮したリソース配分 月額8.50ドル～（ユーザーあたり） プロジェクト管理機能が限定的 Resource Guru 休暇管理機能付き、シンプルなチームスケジューリング 空き状況バー、競合検出 月額5ドル～（ユーザーあたり） 基本的なレポート作成機能、連携機能は限定的 Runn サービスチーム向けのリアルタイムキャパシティ予測 シナリオプランニング、仮のプロジェクト 月額9ドル～（ユーザーあたり） ユーザーコミュニティが小さく、テンプレートもリミットされている 生産性向上 予算と連動したエージェンシーのリソース管理 プロジェクトの利益率と稼働率の関係 月額10ドル～（ユーザーあたり） サービス業以外のビジネスには過剰な機能

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は実際の製品価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法について、詳しくご紹介します。

チームがキャパシティプランニングにSmartsheetの代替ツールを探す理由

リソースデータが表形式では追いきれないほど動的になると、チームは通常、キャパシティプランニングにおいてSmartsheetの限界に達します。キャパシティプランニングには、タスクのリアルタイム更新、休暇状況の可視性、作業負荷の予測、シナリオプランニング、そしてプランが自動的に更新されるような割り当て変更が必要です。

Smartsheetは構造化されたプロジェクトデータの追跡には優れていますが、作業負荷が日々変化したり、メンバーが複数のプロジェクトに時間を割いたり、マネージャーが計画キャパシティと実際の作業量を比較する必要が生じたりする場合、チームにはより接続性の高いシステムが必要となることがよくあります。

どのツールも「これこそがあなたに必要なソリューションだ」と謳っているため、本来よりも選択が難しくなっています。ここでは、選ぶ際に注目すべき必須機能を紹介します：

リアルタイムの作業負荷可視性： タイムラインが変更されると自動的に更新され、現在誰が過負荷状態か、誰が余裕があるかを表示できるツールが必要です

シナリオプランニング： 優れたツールを使えば、実行に移す前に「もし～なら」というシナリオをシミュレーションできるため、新しいプロジェクトがチームの作業負荷にどのような影響を与えるかを正確に把握できます。

稼働率の追跡： 請求可能時間と請求不可時間を監視し、リソースの過剰割り当てが問題となる前に早期に発見します

スキルに基づく割り当て： 優れたツールは、過去の仕事実績、役割、空き状況に基づいて、誰がタスクを担当すべきかを提案できます。多くのマネージャーは、こうしたデータが手元にないため、デフォルトで「最も手近な人」に割り当ててしまいがちです

既存ツールとの連携： キャパシティデータの精度は、そのデータ源となる仕事データの精度に左右されます。カレンダー、時間追跡、プロジェクト管理システムと連携できるツールを探しましょう。

1. ClickUp

ClickUpがワークロードビューを活用してチームのキャパシティを調整する方法

ClickUpのキャパシティプランニングにおける強みは、その構造にあります。「ワークロードビュー」はリアルタイムのタスクデータを使用するため、タスクが移動するとキャパシティも自動的に更新されます。これにより、スプレッドシートベースの計画策定でよく発生する、手動での同期ステップが不要になります。

「ワークロードビュー」では、各担当者の割り当て業務を、時間、タスク数、またはストーリーポイントなどのカスタム工数フィールドで定義されたキャパシティに対してマッピングします。このビューから直接、タスクを担当者間や時間枠間でドラッグして移動でき、移動するとワークロードのバーが再計算されます。これは単なるレポートではなく、計画立案のための作業画面として機能します。

ダッシュボードは、ワークスペース内に既に存在する時間追跡データ、タスクの進捗状況、カスタムフィールドから情報を取得します。計画されたキャパシティと記録された工数を比較したり、チームごとの分布を確認したり、何もエクスポートすることなくステークホルダーとリアルタイムのビューを共有したりできます。

ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、ダッシュボードを横断して機能します。プロジェクトの進捗状況を要約し、作業負荷の傾向を可視化し、過去の作業実績と現在の作業負荷に基づいて割り当てを提案することができます。

ClickUp Brainにチームの作業負荷を監視させ、重要な傾向を通知してもらいましょう

キャパシティプランニングにおいて、AI Assignは、空き状況、作業量、タスクのコンテキストに基づいてタスクの所有者を推奨します。

率直な感想： ClickUpは多機能ですが、その広範さには代償が伴います。共有可能な空き時間の管理のみを必要とし、広範なワークスペースの機能を習得したくないチームにとっては、Resource GuruやFloatのような軽量なツールの方が、セットアップが迅速に行えます。また、モバイル版の「ワークロードビュー」は、デスクトップ版に比べて機能が限定的です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

メリット：

統合ワークスペースにより、コンテキストのばらつきを解消します。キャパシティデータ、タスク、コミュニケーションを一元管理することで、手動での同期作業なしに、作業量の可視性が実際の状況を正確に反映します。

AIを活用したインサイトにより、隠れたパターンを可視化します。ClickUp Brainは、タスクの割り当てを提案し、リスクを警告することで、事後対応型の「火消し」から、先を見越した最適化へと移行するのを支援します。

柔軟なキャパシティ単位で、あらゆるワークフローに対応。時間、ストーリーポイント、タスク数など、どのような単位を使用しても、「ワークロードビュー」はチームの働き方に合わせて調整されます。

デメリット：

オールインワンプラットフォームを初めて利用するチームにとって、機能の深さは大きな学習のハードルとなります

モバイル版ワークロードビューは、デスクトップ版に比べて操作が少なくて済みます

初期セットアップには、Floatのような専用スケジューラーよりも時間がかかります

ClickUpの料金

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（10,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーからの報告：

ClickUpですべてを統合できる点が気に入っています。これにより、業務がどのように進められているか、また毎週各メンバーが何に取り組んでいるかを把握しやすくなります。キャパシティやドキュメントの可視性は、特に当社のようなエージェンシーでのプロジェクト管理において極めて重要です。すべてをClickUpに集約することで、見落としを防ぐことができる点も高く評価しています。また、初期セットアップも非常に簡単でした。

ClickUpですべてを統合できる点が気に入っています。これにより、仕事がどのように進められているか、また毎週各メンバーが何に取り組んでいるかを把握しやすくなります。キャパシティやドキュメントの可視性は、特に当社のようなエージェンシーでのプロジェクト管理において極めて重要です。すべてをClickUpに集約することで、見落としを防ぐことができる点も高く評価しています。また、セットアップも非常に簡単でした。

別のTrustRadiusユーザーが次のように共有しています：

私はTrello、Jira、Smartsheet、monday.com、Basecampを使用し、他にもいくつかのツールを検討しましたが、一部のタスクを共有する複数のチームと同じツール内で、自分の仕事も管理できる柔軟性と構造を兼ね備えているのはClickUpだけでした。

Monday.comは、スプレッドシート中心のインターフェースではなく、視覚的な作業負荷追跡を求めるチームにとって有力なSmartsheetの代替ツールです。その視覚的なボードにより、作業負荷の配布が一目で把握でき、タイムライン上で誰がキャパシティ内、不足、または超過しているかを色分けされたバーで表示します。

業務の再配分も簡単です。マネージャーは「作業量」ウィジェットから直接、タスクをドラッグ＆ドロップできます。

また、monday.comの自動化レシピを活用して、問題に先手を打つことも可能です。例えば、チームメンバーの作業負荷が閾値を超えた際に通知が送信されるよう自動化を設定すれば、メンバーが過負荷になる前に介入することができます。

率直な感想：Monday.comの料金体系はユーザー数（3、5、10）ごとの「プラン」で構成されており、これらの階層にぴったり当てはまらないチームにとっては、すぐに高額になってしまいます。最も有用な作業負荷機能は、Proプランで利用可能です。

作業量ウィジェット： チームのキャパシティを視覚的なバーで表示し、色分けによって割り当て過多のチームメンバーを即座に強調表示します

タイムラインおよびガントチャートビュー： チームの空き状況とプロジェクトのスケジュールを照らし合わせ、リソースの競合が発生する前に特定するのに役立ちます

連携機能： Slack、Google カレンダー、Zoomなどのツールと接続可能です

メリット：

直感的なインターフェース、習得が容易

柔軟なボード構造により、さまざまなワークフローに対応

キャパシティアラート向けの強力な自動化機能

デメリット：

ユーザー数に応じた価格設定により、階層間のチームが不利な立場に置かれる

高度なキャパシティ機能は、上位プランでのみ利用可能です

複雑な追跡ワークフローには、事前のカスタムが不可欠です

Free

基本プラン： 9ドル/ユーザー/月

スタンダードプラン： 1ユーザーあたり月額12ドル

プロプラン： 1ユーザーあたり月額19ドル

企業向け：営業担当までお問い合わせください

G2: 4.7/5（15,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（5,000件以上のレビュー）

G2ユーザーの声を共有：

Monday Work Managementの最大の魅力は、プロジェクトの整理やタスクの追跡をすべて1か所で行える手軽さです。インターフェースは視覚的で直感的なため、チーム全員が進捗、期限、担当範囲を一目で把握できます。また、自動化機能や連携機能も重宝しています。手作業を削減し、チーム全体の連携を円滑にしてくれるからです。全体として、コラボレーションがスムーズになり、プロジェクトの進捗管理も格段に効率的になります。

Monday Work Managementの最大の魅力は、プロジェクトの整理やタスクの追跡をすべて1か所で行える手軽さです。インターフェースは視覚的で直感的なため、チーム全員が進捗、期限、担当範囲を一目で把握できます。また、自動化機能や連携機能も重宝しています。手作業を削減し、チーム全体の連携を円滑にしてくれるからです。全体として、コラボレーションがスムーズになり、プロジェクトの進捗管理が格段に効率化されます。

3. Wrike

Wrike経由

Wrikeは、リソース配分が極めて複雑な大規模組織向けに設計されています。その最大の特徴は、工数ベースのスケジューリングです。マネージャーはタスク数ではなく、時間の割合でチームメンバーを割り当てるため、メンバーが複数のプロジェクトにまたがっている場合でも、キャパシティをより正確に把握することができます。

統合された時間追跡機能により、計画工数と実際の作業時間を比較できるため、サイクルを重ねるごとに将来のキャパシティ予測の精度が向上します。

率直な感想： このプラットフォームは習得に時間がかかります。リソース管理の全機能を利用できるのは、ビジネスプラン以上からとなります。インターフェースがごちゃごちゃしていると感じるユーザーもいます。

Wrikeの主な機能

リソース管理モジュール： 役割ベースのアクセス制御に対応しており、チームを横断して適切な担当者が適切なリソースを管理できるようになります

作業負荷チャート： プロジェクト、チーム、または個人ごとに割り当てビューをフィルタリングし、納期に影響が出る前にボトルネックが発生している箇所を正確に特定します

レポート作成と分析： 部門横断的な詳細な利用状況レポートにより、経営陣は非効率な部分を特定し、データに基づいた人員配置の意思決定を行うことができます

Wrikeの長所と短所

メリット：

自動タスクタイマーにより、手動入力なしで作業時間を記録

Resource Plannerを使えば、マネージャーは仕事を割り当てる前にスケジューリングのシナリオをテストできます

リソースのリクエストは、構造化された承認ワークフローを経由して処理されます

デメリット：

企業向け業務管理ツールに不慣れなチームにとっては、習得に時間がかかる

リソース機能のすべては、ビジネスプラン以上でのみ利用可能です

インターフェースがごちゃごちゃしているように感じられる

Wrikeの料金

Free

チームプラン： 1ユーザーあたり月額10ドル

Businessプラン： 25ドル/ユーザー/月

企業向け： 営業担当までお問い合わせください

Pinnacle： 営業担当にお問い合わせください

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5（4,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5（2,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声を共有：

Wrikeを最大限に活用するために、すべての高度な機能を使う必要はありません。最初は期限や担当者の管理ツールとして最小限に使い始め、ソフトウェアの使い方を覚えていくにつれて、徐々に追跡機能を追加していけばよいのです。このツールは、段階的に使い始め、使いながら進化させていけるように、実に素晴らしい設計になっています。

Wrikeを最大限に活用するために、すべての高度な機能を使う必要はありません。最初は期限や担当者の管理ツールとして最小限に使い始め、ソフトウェアの使い方を覚えていくにつれて、徐々に追跡機能を追加していけばよいのです。このツールは、段階的に使い始め、使いながら進化させていけるように、実に素晴らしい設計になっています。

チームはバーンアウトに悩まされていませんか？キャパシティプランニングの戦略に関するこのビデオをご覧いただき、健全な職場環境を実現するためにチームの作業負荷を最適化しましょう：

4. Asana

複数のプロジェクトを管理していると、全体像を見失い、チームに過度な作業負荷をかけてしまうことがよくあります。Asanaの「ワークロードビュー」を使えば、ポートフォリオ全体での業務配分を調整できるため、チームの燃え尽き症候群を防ぎ、最も重要な取り組みに適切なリソースを確保しやすくなります。

タスクに設定した工数見積もりに基づいて、キャパシティの概要を視覚的に把握できます。ただし、ここが落とし穴です。チームが工数見積もりを厳格に管理していない場合、ワークロードビューに表示されるのは「架空のデータ」になってしまいます。

率直な感想： Asanaのポートフォリオレベルの機能はBusinessプラン以上でのみ利用可能ですが、その価格帯は少々手が出しにくい水準です。キャパシティ単位は時間またはポイントに限定されており、それ以上の柔軟性はほとんどありません。

Asanaの主な機能

レポートダッシュボード： キャパシティの使用状況、記録された時間、作業負荷の傾向などのリアルタイムメトリクスを表示し、データに基づいた意思決定を支援します

ポートフォリオ： 複数のプロジェクトにわたるキャパシティを同時に監視し、戦略的なリソース配分の意思決定を支援します

タイムラインビュー： プロジェクトのスケジュールをチームの空き状況と照らし合わせ、遅延の原因となるリソースの競合を未然に発見します

Asanaのメリットとデメリット

メリット：

キャパシティプランニングでは、部門レベルとチームレベルの両方のビューを同時に確認できます

200以上のツールと接続可能

キャパシティプランは作業負荷やポートフォリオと自動的に同期されます

デメリット：

キャパシティプランニングは、一貫した努力見積もりに依存します

高度な作業負荷およびポートフォリオ機能を利用するには、上位プランが必要です

RunnやFloatのような専用ツールに比べると、詳細なリソース予測の柔軟性は劣ります

Asanaの料金

個人向け： Free

スタータープラン： 13.49ドル/ユーザー/月

アドバンスプラン： 30.49ドル/ユーザー/月

企業向け： 営業担当までお問い合わせください

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5（13,000件以上のレビュー）

Capterra：4.5/5（13,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはAsanaについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーからの報告：

ポートフォリオレベルで追加されたAI機能は、大規模なプロジェクトに関する興味深い洞察を生み出します。初期テストの結果は、ポートフォリオのレポート作成を標準化する方法として有望な兆しを見せています。

ポートフォリオレベルで追加されたAI機能は、大規模なプロジェクトに関する興味深い洞察を生み出します。初期テストの結果は、ポートフォリオのレポート作成を標準化する方法として有望な兆しを見せています。

5. Float

Float経由

「誰がどの仕事を担当できるか」を把握することだけが主な悩みであるなら、本格的なプロジェクト管理プラットフォームは過剰な機能に感じられるかもしれません。

Floatは主にリソーススケジューリングツールとして設計されており、その特長が随所に表れています。視覚的なスケジューラーでは、空き状況や割り当てがすっきりとしたタイムライン上に表示されます。ドラッグ＆ドロップでプロジェクトに人員を割り当てると、全員の作業負荷への影響が即座に反映されます。キャパシティレポートでは、稼働率、リソース予測、ワークロードの配分を確認できます。休暇管理機能が統合されており、休暇や祝日を自動的にキャパシティに反映するため、不在のメンバーに誤って作業を割り当てる心配がありません。

率直な感想：プロジェクト管理機能は限定的です。Floatを使用する場合は、別途タスク管理ツールを併用することになるでしょう。レポート作成機能もオールインワンプラットフォームに比べて充実しておらず、モバイル版の操作性はWebアプリに劣ります。

Floatの主な機能

スキルと役割のフィルタリング： デフォルトのコストや請求単価で役割を標準化し、場所、スキル、職位などにカスタムタグを追加することで、その役割に最適な人材をフィルタリングするだけで簡単に見つけることができます。

ビジュアルリソーススケジューラー： チームの空き状況をひと目で確認し、プロジェクトへの人員配置を簡単に行える、すっきりとしたタイムラインインターフェース

キャパシティレポート： 稼働率や稼働可能時間の予測に関するレポートを作成し、将来の需要プランに役立てましょう

Floatのメリットとデメリット

メリット：

実際のコストと請求単価に基づいてプロジェクトを見積もり、プランの変更に合わせて収益性をリアルタイムで追跡します

リアルタイムの利用状況ビューで、過剰容量とマージンのリスクを同時に確認できます

ClickUp、NetSuite、Jira、Asana、monday.com、Wrike、Slack、Google カレンダー、Outlookと連携可能です

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的

オールインワンプラットフォームに比べてレポート作成機能は限定的

Webバージョンに劣らないモバイルUX

Floatの料金体系

スタータープラン： 8.50ドル/ユーザー/月

プロプラン： 1ユーザーあたり月額14ドル

企業向け：営業担当までお問い合わせください

Floatの評価とレビュー

G2: 4.3/5（2,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5（1,000件以上のレビュー）

Floatについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからの報告：

このプラットフォームは、プロジェクトのタイムラインを計画・スケジュールできる点が気に入っています。このプラットフォームは効率性を向上させ、チームがより円滑に連携して、期限内にプロジェクトを完了できるようにします。私がこのプラットフォームで最も気に入っている点は、組織にとって極めて重要な、より的確で情報に基づいた意思決定を可能にするレポート作成機能です。このプラットフォームはユーザーインターフェースがシンプルで、ユーザーにとって使いやすい設計になっています。さらに、プロジェクトのライフサイクル管理も、このプラットフォームを使えば非常に効率的に追跡・管理できます。

このプラットフォームは、プロジェクトのタイムラインを計画・スケジュールできる点が気に入っています。このプラットフォームは効率性を向上させ、チームがより円滑に連携して、期限内にプロジェクトを完了できるようにします。私がこのプラットフォームで最も気に入っている点は、組織にとって極めて重要な、より的確で情報に基づいた意思決定を可能にするレポート作成機能です。このプラットフォームはユーザーインターフェースがシンプルで、ユーザーにとって使いやすいです。その他にも、プロジェクトのライフサイクルを非常に効率的に追跡・管理することができます。

6. Resource Guru

Resource Guruは、空き状況に焦点を当てたインターフェースにより、チームのスケジュール管理を簡素化します。最大の機能は「空き状況バー」で、各チームメンバーの予約済み時間と空き時間を一目で確認できます。また、重複予約管理機能により、確定する前に自動的に重複を警告します。

休暇管理機能は同じスケジュールビュー内に統合されているため、休暇、病欠、欠勤などの情報がプロジェクトの割り当て情報と並んで表示されます。

率直な感想：Resource Guruはスケジューラーであり、プロジェクト管理プラットフォームではありません。レポート作成機能は基本的なもので、連携可能なサービスのリストは大手競合他社よりも少なく、実際のタスク仕事には別のツールが必要になります。

Resource Guruの主な機能

仮予約： チームは、未確定の仕事についてスケジュールに仮予約を追加できるため、仕事が正式にコミットされる前に事前のプランを立てることができます

時間追跡： チームは簡単に作成できるタイムシートを使用して時間を追跡し、予測工数と実績を比較し、タイムシートデータをエクスポートして詳細な分析を行うことができます。

設備およびミーティング室の予約： Resource Guru なら、同じスケジューリング画面上で、人員だけでなく設備やミーティング室も管理できます

Resource Guruのメリットとデメリット

メリット：

政府機関、コンサルティング、建設、エンジニアリング、IT業界などで利用されています

承認者ベースの予約機能により、組織階層をサポート

簡単な導入

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的

基本的なレポート作成機能

大手競合他社に比べて連携機能が少ない

Resource Guruの価格

Grasshopper: ユーザーあたり月額5ドル

Blackbelt: 月額8ドル/ユーザー

Master: 12ドル/ユーザー/月

Resource Guruの評価とレビュー

G2: 4.6/5（400件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（500件以上のレビュー）

実際のユーザーはResource Guruについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声を共有：

Resource Guruに簡単にログインして自分の予定を確認できる点が気に入っています。これにより、カレンダーや年間スケジュールを事前にプランすることが容易になります。特定の時間にどこにいるべきかを把握し、スケジュールを整理できることは、私たちの組織にとって有益です。また、設定や使い方も非常に簡単だと感じています。提供されたビデオは分かりやすく、私個人としてもすぐに使い始めることができました。

Resource Guruに簡単にログインして自分の予定を確認できる点が気に入っています。これにより、カレンダーや年間スケジュールを事前にプランすることが容易になります。特定の時間にどこにいるべきかを把握し、スケジュールを整理できることは、私たちの組織にとって有益です。また、設定や使い方も非常に簡単だと感じています。提供されたビデオは分かりやすく、私個人としてもすぐに使い始めることができました。

7. Runn

Runn経由

チームへの影響を把握せずに新しいプロジェクトにコミットしてしまうと、納期が3ヶ月も遅れてしまう原因となります。 Runnは、リアルタイムのキャパシティ予測とシナリオプランニング機能によりこの課題を解決し、契約を結ぶ前にリソースの需要をシミュレーションできるようにします。

Runnのキャパシティチャートは、時間の経過に伴うチームの利用率と空き状況を表示し、プロジェクトプランの変更に合わせてリアルタイムで更新されます。最も強力な機能はシナリオプランニングで、「既存の業務に加えてこのプロジェクトを引き受けた場合、どうなるか」をシミュレーションすることができます。

例えば、サービスチームは、契約締結前に、新規クライアントプロジェクトによって6月にデザイナーの業務が過負荷になるか、7月にエンジニアの稼働率が低下するか、あるいは外部委託が必要になるかをシミュレーションすることができます。

率直な評価：Runnのユーザーコミュニティは小規模であるため、テンプレートや共有ワークフローの数が限られています。FloatやResource Guruと同様に、プロジェクト管理機能も限定的であるため、他のツールと組み合わせて使用することになるでしょう。また、連携機能も既存のプラットフォームに比べて限られています。

Runnの主な機能

リアルタイムのキャパシティ予測： Runnは、利用率のバランスを保つための採用、リソースの再配分、およびパイプラインに関する意思決定を導く、リアルタイムのキャパシティ予測を提供します

仮のプロジェクト： チームは仮のプロジェクトをモデル化することで、今後の仕事がキャパシティ、タイムライン、納期のリスクにどのような影響を与えるかを把握できます

プロジェクトのフェーズとマイルストーン：割り当て、プロジェクトのフェーズ、マイルストーン、休暇を活用してプランを策定でき、異なる時間軸を切り替えることも可能です。

Runnの長所と短所

メリット：

タスクごとの割り当て割合に基づいて従業員のスケジュールを設定する

セットアップが簡単で、チーム全体への展開もスムーズ

カスタムタグで、スキル、役割、または場所ごとにメンバーを絞り込む

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的

ユーザーコミュニティが小さく、テンプレートの数も少ない

既存の競合他社に比べて連携機能が少ない

Runnの価格

Lite: 月額9ドル/ユーザー

スタンダードプラン： 1ユーザーあたり月額13ドル

上級者向け： 営業担当にお問い合わせください

Runnの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.8/5（30件以上のレビュー）

実際のユーザーはRunnについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのユーザーは次のようにメンションしています：

製品の使用感、使いやすさ、スタッフ・ヘルプ・ボットとのやり取り、そして私たちのプラン策定において非営利団体をサポートする姿勢など、あらゆる面で良い体験ができました。非常に満足しています。

製品の使用感、使いやすさ、スタッフ・ヘルプ・ボットとのやり取り、そして私たちのプラン策定において非営利団体をサポートする姿勢など、あらゆる面で良い体験ができました。非常に満足しています。

8. 生産性

Productiveは、リソースのスケジューリングと予算管理、収益性追跡を統合しており、財務と業務の両面を一元的に把握できます。スケジューリングツールでは、チームの空き状況とプロジェクト予算を併せて表示するため、最も価値の高い人材を最も収益性の高い仕事に割り当てることができます。

Productiveは、スタッフが複数のクライアントプロジェクトに時間を割き、利益率が稼働率の正確さに左右される代理店向けに設計されています。稼働率レポートでは請求可能時間と非請求可能時間を追跡でき、代理店特有の機能によりリテイナー契約やプロジェクトの利益率を管理できます。

率直な感想：代理店向けという点が強みであると同時に、制限でもあります。サービス業を営んでいない場合、Productiveの機能の多くは無駄な負担となります。また、高度なレポート作成機能は、より高額なプランでのみ利用可能です。

生産性を高める主な機能

稼働率の予測： Productiveは、チームが稼働率を可視化・予測できるようにし、新規プロジェクトを受注するかどうかを判断する際の意思決定を支援します

時間追跡と実績： Productiveで時間を追跡すると、予算の消化率、稼働率、および予測利益率が自動的に更新されます

プロジェクトおよびタスク管理： Productiveは、タスク管理、リソース配分、時間追跡、休暇申請管理、予算管理、CRMを統合しています

各ツールの生産性とデメリット

メリット：

未確定プロジェクトの仮予約。確定予約へ変更可能

スケジューリング機能は、休暇申請や有給休暇の申請と連携します

Slack、Google カレンダー、Outlook、Xero、QuickBooks、BambooHR、Breatheと接続可能

デメリット：

サービス業以外のビジネスにとって、代理店重視の姿勢は過剰な対応です

統合型リソース・財務管理を初めて導入するチームにおける習得の難易度

高度なレポート作成機能は、より高額なプランでのみ利用可能です

生産性の価格

基本プラン： 1ユーザーあたり月額10ドル

プロフェッショナル： 25ドル/ユーザー/月

Ultimate: 営業担当にお問い合わせください

生産性に関する評価とレビュー

G2: 4.7/5（50件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（80件以上のレビュー）

実際のユーザーはProductiveについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーは次のようにメンションしています：

インターフェースの直感的で使いやすい点が気に入っています。おかげで導入も迅速かつスムーズに進みました。さらに、コラボレーションツールも素晴らしく、異なるタイムゾーンにまたがるチームでも、常に接続と足並みを揃えることができています。

インターフェースの直感的で使いやすい点が気に入っています。おかげで導入も迅速かつスムーズに進みました。さらに、コラボレーションツールも素晴らしく、異なるタイムゾーンにまたがるチームでも、常に接続と足並みを揃えることができています。

実際にどれを選ぶべきでしょうか？

純粋なスケジューラーで、プロジェクト管理の余計な機能なし： Float または Resource Guru。導入が早く、席あたりのコストも安く、既存のタスク管理ツールもそのまま使い続けられます。

代理店やサービスビジネスの場合： 時間単位で請求を行い、プロジェクトごとの利益率を重視しているなら生産性が高まります。よりシンプルな運用を希望するならFloatがおすすめです。

リソース計算が複雑な中堅企業向け： ポートフォリオ全体での割合ベースの割り当てにはWrikeを。シナリオプランニングが主な課題の場合はRunnを。

すでにAsanaやMonday.comをご利用の場合： 既存のツールを活用しましょう。どちらのツールもキャパシティ管理機能を十分に備えているため、この目的だけで乗り換えるのは通常、移行の手間に見合う価値がありません。

実際の作業と密接に連携したキャパシティプランニングをお求めなら： ClickUp。その利点は構造的なものです。タスクが移動すると、同じデータを使用しているためワークロードビューが再計算されます。その代償として、習得には多少の時間がかかります。

これら8つのツールに共通する傾向として、FloatやResource Guruのようなスケジューラーは、単に空き状況を確認したいだけなら使いやすいですが、プランは実際の仕事とは切り離された状態になります。誰かが手動で同期させない限り、プランと実際の仕事は乖離してしまいます。ClickUpのような統合型ワークスペースは、その設計上、まさにこのギャップを埋めるものです。

ClickUpを無料で始めましょう。

よくある質問（FAQ）

キャパシティプランニングとリソースプランニングの違いは何ですか？

キャパシティプランニングとは、チームが処理できる仕事の総量を把握することであり、リソースプランニングとは、特定のタスクに特定の担当者を割り当てることです。キャパシティプランニングは「処理能力は十分か？」という問いに答え、リソースプランニングは「この仕事は誰が担当すべきか？」という問いに答えます。

はい、チームのサイズに合わせて選べるツールがあります。小規模なチームはシンプルなスケジューラーから始めることができますが、大規模な組織では、キャパシティプランニングとプロジェクト管理、レポート作成機能を組み合わせた包括的なプラットフォームが必要になることがよくあります。

AIを活用したキャパシティプランニングツールは、リアルタイムの作業負荷データを分析し、タスクの所有者を提案し、ボトルネックを特定し、キャパシティリスクを要約します。スプレッドシートベースの計画は手動での更新に依存するため、期限、割り当て、または稼働状況が変更されると、すぐに情報が古くなってしまいます。

多くの専用キャパシティプランニングツールは連携機能を備えています。しかし、キャパシティプランニングとタスク管理を統合したClickUpのようなオールインワンソリューションなら、連携作業が不要になります。また、別々のツールを使用することで生じがちなデータ同期の問題も防ぐことができます。