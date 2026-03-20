マーケティング＆デザインチーム向け無料Figma電子メールテンプレート

Figmaの電子メールテンプレートは、電子メールキャンペーン作成のためのレイアウト、コンポーネント、スタイルが組み込まれた既成のデザインファイルです。

ウェルカム電子メールやプロモーションのお知らせから、週刊ニュースレター、注文確認電子メールなどのトランザクション電子メールに至るまで、あらゆる電子メールテンプレートのサンプルとして最適です。

最大のメリットは？モジュール式のデザインにより、一から作り直すことなく、各キャンペーンのニーズに合わせてセクションを自由に組み合わせて使用できます。つまり、最高に便利なんです。

この記事では、優れたFigma電子メールテンプレートの要件と、おすすめのテンプレートを紹介します。また、無料のClickUpテンプレートを活用することで、Figmaファイルとキャンペーンの公開との間のプロジェクト管理のギャップを、混乱なく埋める方法についても解説します。

Figma電子メールテンプレートとは？

優れたFigma電子メールテンプレートは、あらゆるデバイスで見栄えの良いレスポンシブコンポーネントを備え、電子メールUIの確かな基盤を提供します。

質の高いFigma電子メールテンプレートを選ぶ際のポイントは以下の通りです：✨

Figmaワークフロー向けの無料電子メールデザインテンプレート

ご提供いただいたFigmaコミュニティのファイルに基づき、ご指定のフォーマットに従って各テンプレートごとのセクションを作成しました。

1. Designmodoの無料電子メールテンプレート

via Figma

Designmodoの無料電子メールテンプレートパックを使えば、一から作成することなく、プロフェッショナルな電子メールを効率的に作成できます。これらのテンプレートは、マーケティングやトランザクションなど幅広い範囲の用途を想定して設計されており、あらゆる顧客接点においてブランドの一貫性を保つことができます。新製品の発表から週次レポートの配信まで、洗練されたレイアウトが確かな基盤を提供します。

🌟 こんな方におすすめ：

開発者向け： 主要な電子メールフレームワークやエクスポートツールとの互換性を確保するよう特別に設計されています

コンポーネントベース： Figmaの自動レイアウト機能とコンポーネントを活用し、画像の差し替えや色の変更を瞬時に行えます

モダンなデザイン： すっきりとしたタイポグラフィと十分なスペースを採用し、あらゆるデバイスで読みやすさを確保

🧠 豆知識：1976年、エリザベス2世は、国家元首として初めて電子メールを送信しました。彼女はロイヤル・シグナルズ・アンド・レーダー・エスタブリッシュメント（王立通信・レーダー研究所）を訪問した際、ARPANET（インターネットの前身）を利用しました。彼女のユーザー名は、王室らしいHME2（Her Majesty, Elizabeth II）でした。

2. デザイナーとスタートアップのための電子メールテンプレート

via Figma

「デザイナー＆スタートアップ向けテンプレート」は、他と一線を画したい方々のために作られました。「退屈な」電子メールとは一線を画し、このテンプレートはグリッドの枠を超えた要素と大胆な行動喚起（CTA）を用いて注目を集めます。視覚的な魅力の優先度が高いポートフォリオやテック製品の発表に特に効果的です。

🌟 こんな方におすすめ：

ビジュアルストーリーテリング： 高品質な画像とクリエイティブなタイポグラフィの配置に最適化されています

スタートアップ向け： 「チーム紹介」、「製品のマイルストーン」、「注目の機能」といった特定のセクションが含まれています

使いやすさ： ドラッグ＆ドロップ式のモジュールシステムを採用しており、ブロックを積み上げるようにセクションを配置できます

3. 電子メールテンプレート 2025：デスクトップ＆モバイル

via Figma

コミュニケーションの未来を見据えた「Email Templates 2025」パックは、アクセシビリティと最先端のモバイル操作性に重点を置いています。これらのテンプレートは、最新の電子メールクライアント機能に対応するように設計されており、プレミアムで現代的な洗練された外観を提供します。「親指操作に適した」ナビゲーションと高コントラストなレイアウトを優先しています。

🌟 こんな方におすすめ：

ダークモード対応： ライトモードとダークモードの両方で美しく表示されるよう特別に設計されています

モバイルファースト設計： モバイルでの操作性を最優先し、小さな画面でもボタンやリンクがタップしやすいように設計されています

インタラクティブ要素： 対応しているクライアント向けに、「ホバー状態」やインタラクティブなコンポーネントを考慮して設計されています

4. ニュースレター用電子メールテンプレート

via Figma

ニュースレター用電子メールテンプレートは、キュレーターやライター向けに設計されています。情報、記事、または週次まとめを共有することが目標であれば、このテンプレートは最適な階層を提供します。テキストの多いセクションと目立つ画像のバランスが取れており、読者がコンテンツに圧倒されることがないよう配慮されています。

🌟 こんな方におすすめ：

明確な階層構造： 見出しのサイズやコンテンツの区切り線を工夫し、情報を論理的に整理しています

読みやすいレイアウト： ざっと目を通したい読者のために、「クイックリンク」や「おすすめ記事」のセクションを掲載

すっきりとしたタイポグラフィ： 読みやすさに重点を置き、長文のニュースレターでも目が疲れにくいデザイン

5. Free電子メールテンプレート10選

via Figma

この10種類のテンプレートセットは、電子メールデザインの「万能ツール」です。「ウェルカムメール」や「パスワード再設定」通知、「季節限定セール」のお知らせなど、あらゆるシーンに対応できる多種多様なスタイルが揃っています。包括的な電子メールライブラリを素早く構築するための優れたリソースです。

🌟 こんな方におすすめ：

バラエティ： Eコマース、SaaS、パーソナルブランディングなど、多岐にわたるカテゴリーを網羅

整理されたレイヤー： きめ細かく整理されたFigmaのレイヤーにより、初心者でもファイル内を簡単に操作できます

すぐに使える： 10種類のテンプレートはすべて、単なる断片ではなく完了したページとなっており、最初から最後まで一貫したデザインを提供します

電子メール用Figmaテンプレート利用の制限事項

あなたの美しいFigma電子メールデザインは、閉じ込められたままです。それは電子メールの画像に過ぎず、実際の電子メールではありません。しかも、キャンペーンプランやコピー、承認プロセスから切り離された孤立した状態にあります。

一見単純な連携不足のように見えますが、最終的には手作業での引き継ぎ、延々と続くコメントスレッドでのフィードバックの埋没、キャンペーンステータスの可視性の欠如につながります。これは典型的な「ワークスプロール」——互いに連携しない複数のツールに仕事が分散し、孤立してしまう状態——であり、時間の浪費やエラーの原因となっています。

実は、Figmaは電子メールキャンペーン管理のワークフロー全体を管理するために設計されたものではありません。以下に、直面するであろう課題を挙げます：

HTMLエクスポート不可： Figmaのデザインを機能するHTML電子メールにするには、手作業でコードを書き込むか、サードパーティ製ツールを使用する必要があり、余分なステップやミスが発生するリスクが生じます

キャンペーンの追跡不可： デザインがFigmaから一度外れると、その可視性を失います。デザインファイルを開封率、クリック率、その他のメトリクスと接続する方法はありません

承認のボトルネック： Figmaでのコメント機能は視覚的なフィードバックには最適ですが、締切や関係者の割り当てを含む正式な承認ワークフローとは接続していません

バージョン管理の 課題： A/Bテストや複数のキャンペーン向けに電子メールの異なるバージョンを管理する場合、すべてを整理するためのプロジェクト管理ツールがなければ、すぐに混乱してしまいます A/Bテストや複数のキャンペーン向けに電子メールの異なるバージョンを管理する場合、すべてを整理するためのプロジェクト管理ツールがなければ、すぐに混乱してしまいます

困難なプロジェクトの引き継ぎ： 開発者や電子メールマーケターには、単なるデザインファイル以上のものが必要です。混乱を避けるためには、仕様書、最終的なコピー、納期といった情報をすべて一箇所にまとめておく必要があります 開発者や電子メールマーケターには、単なるデザインファイル以上のものが必要です。混乱を避けるためには、仕様書、最終的なコピー、納期といった情報をすべて一箇所にまとめておく必要があります

例えば、A/Bテストは、専用のワークフロー層がなければ、バージョンや結果の追跡が困難になる最も早い要因の一つです。

電子メール管理用のFree ClickUpテンプレート

電子メールのワークフローが、さまざまなアプリや手作業のステップで混沌としていると、素晴らしいキャンペーンを作成する代わりに、管理業務に時間を浪費することになってしまいます。

こうした課題を解決するのが、ワークフロー管理プラットフォームです。デザインフェーズと電子メール制作ライフサイクルの他の工程を接続し、最初から最後まで一元管理を実現します。

Figmaのデザインと連携するClickUpのワークフローテンプレートを活用し、プランから成果分析まで、電子メールキャンペーンの運用面を管理しましょう。

ClickUpテンプレートを使えば、Figmaファイルをタスクに直接添付し、デザインレビューを追跡し、ツールを切り替えることなくチームの連携を図ることができます。さらに、組み込みのAIアシスタント「ClickUp Brain」を使えば、電子メールの初稿作成、キャンペーンのフィードバックの要約、反復作業の自動化が可能です。

電子メール制作のあらゆるフェーズに対応できる9つの無料テンプレートをご紹介します。🛠️

1. ClickUp™のマーケティング電子メールテンプレート

スプレッドシートでマルチタッチの電子メールマーケティングキャンペーンを計画するのは、納期遅れやタスクの漏れを招く原因となります。ClickUp™のこのマーケティング電子メールテンプレートは、企画から配信までキャンペーンを実行するための体系的なフレームワークを提供し、見落としを防ぐことができます。複数の電子メールキャンペーンを同時に管理するマーケティングチームに最適です。

🌟 こんな方におすすめ：

🎥 ClickUpでAIを活用して大規模なコンテンツを作成する方法をご覧ください。

2. ClickUp™の電子メール広告テンプレート

フラッシュセール開催中は、エラーが許されません。電子メール広告テンプレートを使えば、割引コード、有効期限、広告コピーをすべて一元管理できます。

Figmaのデザインを実際の在庫やリリース日と同期させる必要のあるECチーム向けに特別に設計されており、プロモーションの混乱をコンバージョン向上の科学へと変えます。

🌟 こんな方におすすめ：

プロモーションカレンダー： セールイベント、製品リリース、季節ごとのキャンペーンを共有カレンダーに計画しましょう

オファー追跡フィールド： カスタムフィールドを使用して、割引コード、有効期限、プロモーションの詳細を保存しましょう

Figma添付ファイルサポート： Figmaの電子メールテンプレートデザインファイルをタスクに直接リンクさせ、レビュー時に簡単に参照できます

コンバージョンに関するメモ： 今後のプロモーションを改善するために、各タスクでパフォーマンスに関する知見を記録しましょう

3. ClickUp™の電子メールマーケティングキャンペーンテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの電子メールマーケティングキャンペーンテンプレートで電子メール戦略を管理しましょう

複雑な電子メールシーケンスを実行するには、タスク管理のアプローチが必要であり、各電子メールを管理しやすい小さな単位に分割する必要があります。

このメールマーケティングキャンペーンテンプレートは、各メッセージを緻密なサブプロジェクトとして扱うことで、複数の電子メールからなるフローを確実に管理するのに役立ちます。7日間のオンボーディングシリーズであれ、長期的なナーチャリングキャンペーンであれ、このフレームワークを使えばストーリーの一貫性を保ち、すべてのCTAが受信トレイに届く前に再確認されます。

🌟 こんな方におすすめ：

各コンポーネントごとのClickUpサブタスク： 件名、プレビューテキスト、本文、CTAを個別のチェックリストアイテムに分割します 件名、プレビューテキスト、本文、CTAを個別のチェックリストアイテムに分割します

ClickUpタスク依存関係 : タスクをリンクさせ、デザインが承認された際にコピーライターに通知が届くようにし、作業の停滞を防ぎます タスクをリンクさせ、デザインが承認された際にコピーライターに通知が届くようにし、作業の停滞を防ぎます

期限追跡： 各フェーズに 各フェーズに 現実的なClickUpの期日を 設定し、土壇場の慌ただしさを防ぎましょう

シーケンス追跡： 送信済み電子メールの可視性と次のステップを明確に把握し、複数の電子メールキャンペーンを管理

4. ClickUp™の電子メール自動化テンプレート

週次ニュースレターや月次レポートの送信など、繰り返しの電子メール業務は、多大な手作業を伴います。ClickUp™の「電子メール自動化テンプレート」を使えば、こうした定期的なタスクのワークフローを自動化でき、チームはより戦略的な業務に集中できるようになります。

キャンペーンによっては個人的なアプローチが必要な場合もありますが、本テンプレートは、大量かつ予測可能な電子メールワークフローを持つチーム向けに設計されています。

🌟 こんな方におすすめ：

👉🏽 手作業での更新作業の一部をエージェントに外注してみませんか？ClickUpの「スーパーエージェント」3名がサポートします：

5. ClickUp™のニュースレター用ホワイトボードテンプレート

ニュースレターのようなクリエイティブなプロジェクトのプランを始める際、単純なタスクリストだけでは最適な方法とは言えない場合があります。

視覚的な思考を好む方には、ニュースレター用ホワイトボードテンプレートがおすすめです。このテンプレートは、コンテンツの柱をドラッグ＆ドロップして接続できる無限のキャンバスを提供します。ラフなFigmaレイアウトから最終的な編集カレンダーへとつながる、理想的なデザインプロジェクト管理マップとして機能し、期日を設定する前からニュースレターの「雰囲気」を視覚化することができます。

🌟 こんな方におすすめ：

アイデア出しに最適なClickUpホワイトボードのメモ： トピックのアイデア、コンテンツのアングル、見出しを、自由フォーマットで視覚的に記録しましょう

タスクへの変換： ホワイトボード上の優れたアイデアを、ワンクリックでプロジェクトリスト内の実行可能なタスクに直接変換できます

Figmaプロトタイプの埋め込み： プランセッション中に視覚的な参考資料として、ホワイトボードにFigmaのプロトタイプへのライブリンクを直接貼り付けましょう

リアルタイムコラボレーション： チームとブレインストーミングを行い、メンバーがどこにいても、全員のカーソルの動きをリアルタイムで確認できます

6. ClickUp™によるデザインレビューテンプレート

電子メールやSlackでフィードバックや承認を追いかけ回すのは非効率的であり、コメントの見落としやバージョン管理の混乱を招きます。

デザインレビューテンプレートは、すべての関係者に透明性の高いフェーズを提供することで、「終わりのないフィードバックのループ」を解消します。レビューを一元化することで、Figmaデザインのすべての反復が、煩わしいやりとりを繰り返すことなく、確実に精査、追跡、承認されるようになります。

🌟 こんな方におすすめ：

体系化されたレビューフェーズ： ClickUpの「Approvals」ワークフローを活用し、デザインを初期レビュー、修正、最終承認へと進めましょう

ClickUpのコメントスレッド： フィードバックをデザインタスクに直接紐づけることで、すべてのコメントを一箇所にまとめ、適切なバージョンとリンクさせることができます

承認用カスタムフィールド： 承認ステータスを追跡し、まだレビューが必要な担当者を把握し、修正回数をカウントできます

7. ClickUp™のグラフィックデザインテンプレート

あらゆる方面からデザイン依頼が殺到すると、優先順位をつけたり作業負荷を管理したりするのが難しくなります。

このグラフィックデザインテンプレートは、電子メールのヘッダー、アイコン、ヒーロー画像の受け取りと制作プロセスを標準化する「水門」のような役割を果たします。これにより、デザイン担当者はまずインパクトの大きいアセットに集中できるようになり、大規模なキャンペーンが迫っている際に、チームが些細な依頼に埋もれてしまうことを防ぎます。

🌟 こんな方におすすめ：

8. ClickUp™のスタイルガイドテンプレート

ボタンの半径が間違っていたり、色コードが「ほぼ同じ」だったりといったブランドの一貫性の欠如は、プロフェッショナルな電子メールを詐欺電子メールのように見せてしまう可能性があります。スタイルガイドテンプレートを使用して、ブランドの「ルールブック」を作成しましょう。これは、タイポグラフィ、CTAのスタイリング、ロゴの使用ガイドラインを保存する「生きているドキュメント」であり、すべての電子メールがブランドらしさを感じさせるものになることを保証します。

🌟 こんな方におすすめ：

9. ClickUp™のブランドアイデンティティテンプレート

ブランド資産が複数のフォルダやドライブに散在していると、チームは適切なファイルを探すのに時間を浪費し、古いバージョンを使用してしまうことがよくあります。

ClickUp™のこのブランドアイデンティティテンプレートを使えば、すべてのブランドアイデンティティ資産とガイドラインを、整理された1つのClickUpスペースに集約できます。ブランドボイスやトーンのドキュメントからアイコンパック、ロゴに至るまで、このスペースを活用することで、社内のCMOから外部のフリーランサーに至るまで、すべてのチームメンバーが同じ認識のもとで仕事ができるようになります。

🌟 こんな方におすすめ：

アセットライブラリの整理： タスク機能を活用して、ロゴ、アイコン、ブランド要素を、明確な命名規則と添付ファイルと共に保存しましょう

ブランドボイスに関するドキュメント： ClickUp ドキュメントを作成して、ブランドの声の調子、メッセージングガイドライン、電子メール文面における「やること」と「やることでないこと」を定義しましょう

ロゴ使用ガイドライン： 一貫性を確保するために、スペースのルール、色のバリエーション、および禁止事項を明記してください

部門横断的な可視性： マーケティング、デザイン、コンテンツの各チームとスペースを共有し、全員の認識を統一しましょう

デザインワークフローがうまくいっていない？ClickUpで一新しましょう！

デザインは物語の始まりに過ぎません。その物語がどのようにオーディエンスに届くかは、インフラ次第です。

Figmaの電子メールテンプレートはビジュアルストーリーテリングに最適なツールですが、ワークフローが断片化していると、どんなに優れたデザインもその効果を十分に発揮できません。

デザインファイルとClickUpのワークフローテンプレートを組み合わせることで、アイデアの創出から実行まで、自然に流れるシームレスなパイプラインを構築できます。この連携により、キャンペーンの目標、アセット、タイムラインが常に同期されます。手動での更新から脱却し、自動化された接続されたエコシステムへと移行することで、制作の品質を向上させましょう。

今すぐClickUpを無料で始めて、その効果を実感してください！

Figma電子メールテンプレートに関するよくある質問

はい。FigmaファイルのリンクをClickUpタスクに直接添付したり、ライブプロトタイプをClickUpドキュメントに埋め込んだりして、デザインに関するワークフロー全体を一元管理できます。

Figmaの電子メールUIキットには、Figma内で使用できるボタン、ヘッダー、レイアウトなどのビジュアルデザインコンポーネントが含まれています。ClickUpなどの電子メールワークフローテンプレートは、タスクの割り当て、承認、期限、キャンペーンの追跡など、デザインに関する業務プロセスを管理します。

ClickUpダッシュボードでカスタムレポートを作成し、電子メールキャンペーンの主要メトリクスを追跡しましょう。電子メールサービスプロバイダーのパフォーマンスレポートを、完了したキャンペーンタスクに添付ファイルとして添付できます。ClickUp Brainを使って結果を要約し、今後のキャンペーンに向けた最適化の提案を受け取りましょう。