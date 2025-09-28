2025年版 ワークフロー管理ソフトウェアベスト25

仕事の管理は、絡まったイヤホンの解きほぐしのようなもの——特に定期的なタスクが時間とエネルギーを消耗する時は、イライラが募り終わりが見えない作業に感じられる。

しかし朗報です——ワークフロー管理ソフトウェアがそれを容易にします。

これらのツールはプロジェクトを効率化し、タスクを自動化し、手作業の努力を削減します。ワークフローソフトウェアが初めての方も、より適したツールをお探しの方も、最適な場所へようこそ。

チームの仕事を変革するトップ25のワークフロー管理ソフトウェアを探ってみましょう！🔧

ワークフロー管理ソフトウェアとは？

ワークフロー管理ソフトウェアは、業務フローの自動化・整理・最適化を実現し、効率的にタスクを完了するデジタルソリューションです。

タスクの割り当てや進捗の追跡から、フィードバックや承認プロセスの促進まで、ワークフロー管理ツールはあらゆるプロジェクトに明確さと協働をもたらします。

これらのワークフロー管理システムは、あらゆる業界やチームサイズに合わせてカスタム可能——非常に汎用性が高いです。

ワークフロー管理ソフトウェア導入のメリット

ワークフロー管理ソフトウェアには、デメリットよりもメリットの方が多くあります。主な利点を以下にご紹介します：

生産性向上：反復タスクの自動化、ボトルネックの解消により、戦略的思考とイノベーションに充てる貴重な時間を創出

コラボレーションの向上： 最小限の手動介入で、シームレスなコミュニケーションと仕事システムを構築

エラー削減： 手動プロセスを自動化し、人的エラーを最小限に抑えます

可視性の向上：プロジェクト進捗をリアルタイムで把握し、改善点を迅速に特定

だから、ワークフロー管理ソフトウェアを導入しない理由はありません！

ワークフロー管理ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

数多くのソフトウェアが存在するため、最適なものを選択するには慎重な検討が必要です。以下に留意すべき鍵となる要素を挙げます：

自動化機能：ソフトウェアは反復的なプロセスとタスク割り当ての自動化を可能にするべきです

🎥 「ワークフロー自動化」の真の意味が気になりませんか？このビデオでは、自動化ツールが反復タスクをシームレスなプロセスに変える様子をご覧いただけます。これによりチームは手渡しの細かい管理を止め、ソフトウェアにフローを任せられるようになります。

カスタマイズ可能なダッシュボード： ワークフロー最適化のため、ビューを自由に調整できる必要があります ワークフロー最適化のため、ビューを自由に調整できる必要があります

ユーザーフレンドリーなインターフェース： 技術に詳しくない従業員でも最小限のトレーニングでツールを利用できるようにします

連携機能： 既存のビジネスツールとの互換性を確認し、スムーズな移行を実現

*分析機能：ソフトウェアはプロジェクト進捗に関する詳細なレポートと洞察へのアクセスを提供すべきです

セキュリティ：データセキュリティとコンプライアンスを最優先すべきです

💡プロの秘訣：常に拡張性を優先し、ビジネスの成長に合わせて拡張でき、将来のニーズにも適応できるツールを選択しましょう。

一目でわかる：業務効率化に最適なワークフローソフトウェア25選

以下に25のツールの概要をご紹介します：

25のベストワークフロー管理ソフトウェア

ニーズに合った最適なワークフロー管理アプリを、このリストから選択してください。

1. ClickUp（カスタマイズ可能なワークフロー作成と共同プロジェクト管理に最適）

ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、ノーコードのワークフロー自動化ソフトウェアを提供し、複数のアプリに分散した業務を1つの共同作業プラットフォームに統合します。

✨ ClickUp Automationsでワークフローを自動化

ClickUp自動化は、煩雑な手作業プロセスを自動運転で稼働するシームレスなワークフローへと変革します。

リマインダーと通知を簡単にトリガーするClickUp自動化でリマインダーと通知をトリガーする

カスタムトリガーとアクションの設定により、チームは繰り返しの仕事時間を削減しつつ、見落としを防止できます。単純なステータス変更から複雑な多ステップワークフローまで、ClickUpはコーディング知識を必要とせず、チームの独自プロセスに柔軟に対応します。

ClickUpの特長は、ワークスペース全体で自動化ルールを柔軟に作成できる点です。期日やステータス変更などのトリガーに基づき、タスクの自動割り当て、フィールド更新、通知送信、新規タスク作成を行うワークフローを構築可能。手作業を減らし、一貫したプロセスを実現します。

主なワークフロー自動化機能：

作業負荷、専門性、またはローテーションスケジュールに基づいて、チームメンバーにタスクを自動的に割り当てます

特定の条件に基づいて異なるアクションをトリガーする条件付きワークフローを作成する

標準化されたプロセス向けに事前入力済みテンプレートで定期的なタスクを設定

条件が満たされた際に、プロジェクト間でタスクを移動し、ステータスを更新する

重要なマイルストーン達成時に、関係者にカスタム通知を送信します

👀 ClickUpのビュー機能で、自分らしい仕事の進め方を実現しましょう

ビジュアルボードからタイムラインベースのプランまで、ClickUpはタスクの追跡と管理に複数のビュー を提供します：

ClickUpの15種類以上のビューは、あらゆるチームに包括的なソリューションを提供します

集中タスク追跡のためのリストビュー

ボードビュー（かんばん）による進捗管理の可視化

タイムラインと依存関係のためのガントチャートビュー

一目でスケジュールを確認できるカレンダービュー

スプレッドシート形式のプラン作成用テーブルビュー

Box ビュー：チーム業務作業負荷管理ツール

プロジェクトのスタイルに合わせて、いつでもビューを切り替えられます。

🧠 ClickUp Brainで常に一歩先を行く

ClickUp Brainは、タスク・文書・担当者に関するAI駆動の進捗更新とステータスレポートを提供します。AIの支援により、ミーティング削減・迅速な要約・自動化されたタスクを通じて時間を節約し、集中力を維持できます。

ClickUp Brainを活用し、タスク・チャット・ミーティングメモのプロセスを要約する

🗺️ ClickUp マインドマップでアイデアを可視化

複雑なワークフロー？問題ありません。ClickUpマインドマップを使えば、大きなアイデアを分解し、ワークフロー図を作成し、即座に実行可能なタスクに変換できます。

複雑なプロジェクトを可視化し、アイデアをブレインストーミングし、タスクを接続するClickUpマインドマップを活用しましょう

🧩 ClickUpホワイトボードで視覚的にコラボレーション

物理的なホワイトボードミーティングで誰も内容を覚えていないことに疲れていませんか？ClickUpホワイトボードなら、リアルタイムでブレインストーミングを行い、ドキュメントを埋め込み、タスクを直接リンクできます。これにより、アイデアはいつでもどこでもアクセス可能になります。

ClickUpホワイトボードでインタラクティブなブレインストーミング、リアルタイムコラボレーション、フィードバックを活用し、アイデアを形にしましょう。

📝 どこから始めればいいかわからない？ ClickUpのワークフローテンプレートを活用しましょう

マーケティング、エンジニアリング、人事、オペレーションなど向けに設計された100以上の既製ワークフローテンプレートで、あらゆるプロセスを即座に開始。各テンプレートを自社のプロセスに完全に合わせてカスタム可能——一から構築する必要はありません。

一例としてプロセスフローチャートテンプレートがあります。各ステップの可視化、意思決定ポイントの効率化、チームメンバー間の引き継ぎを簡素化するのに役立ちます。あらゆる業界やワークフローに適応できる柔軟性を備えています。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能とカスタムにより、一部のユーザーには習得に時間がかかる場合があります

モバイルバージョンには（まだ！）デスクトップ版の全機能が搭載されていません。

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー：

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーが語るClickUpの評価

G2レビュアーによるClickUpの評価：

ClickUpは、その汎用性とオールインワンのプロジェクト管理アプローチで優れています。当社の組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、ドキュメント作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを1つの統合インターフェースに集約し、導入の容易さを提供します。カスタムビューやステータスから自動化やダッシュボードに至るカスタマイズオプションが際立っています。高い拡張性を備えており、個人、小規模チーム、大規模組織のいずれにも適しています。洗練されたインターフェースに加え、定期的なタスク機能、各種ツールとの連携、そしてすべてのビューといった機能がワークフロー管理を効率化します。

ClickUpは、その汎用性とオールインワンのプロジェクト管理アプローチで優れています。当社の組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、ドキュメント作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを1つの統合インターフェースに集約し、導入の容易さを提供します。カスタムビューやステータスから自動化やダッシュボードに至るカスタマイズオプションが際立っています。高い拡張性を備えており、個人、小規模チーム、大規模組織のいずれにも適しています。洗練されたインターフェースに加え、定期的なタスク機能、各種ツールとの連携、そしてすべてのビューといった機能がワークフロー管理を効率化します。

💡 プロの秘訣： まずはリスクが低く頻度の高いタスク（毎日のスタンドアップリマインダーやタスク割り当てなど）の自動化から始めましょう。これが自動化システムへの信頼を築く最も簡単な方法です。

2. Asana（ワークフローの可視化と明確化に最適）

viaAsana

Asanaはプロジェクトマネージャーの必須ツールボックスです。その機能はチームが効率的に協業し、整理し、プロジェクトを完了するのを支援します。

革新的なワークグラフデータモデルと、タスク割り当て、プロジェクト追跡、カスタマイズ可能なビューなどの多彩な機能により、Asanaはあらゆるプロジェクトを最初から最後まで円滑に遂行します。

Asanaの主な機能

リスト、カレンダー、ガントチャート、カンバンボードなど、チームのニーズに合わせて複数のビューから選択可能

反復するタスクを自動化し、時間を節約する AIワークフロー自動化 で戦略的取り組みに集中

Google Workspace、Microsoft Teams、Slackなど270以上のアプリと簡単に接続

Asanaのリミット

タスクは一度に1人の担当者にのみ割り当てられます

Asana AIは無料ユーザーには利用できません

Asanaの価格

個人向け: Free Forever

スタータープラン: 月額13.49ドル/ユーザー

アドバンスド: 月額30.49ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

企業+：カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー：

G2: 4. 4/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,000件以上のレビュー)

Asanaについて実際のユーザーが語る声

Asanaに関するG2レビュアーのコメントを読む

使い方は簡単で、シンプルなツールを使うことも、より複雑にすることも可能です。これらの制御機能はプロジェクトごとに設定できます。シンプルなものもあれば、複雑なものもあります。複数のチームプロジェクトを一度に確認できるダッシュボードも気に入っています。

使い方は簡単で、シンプルなツールを使うことも、より複雑にすることも可能です。これらの制御機能はプロジェクトごとに設定できます。シンプルなものもあれば、複雑なものもあります。複数のチームプロジェクトを一度に確認できるダッシュボードも気に入っています。

🎉 豆知識：「ワークフロー」という用語は1900年代初頭に製造業で初めて使用され、今ではソフトウェアチームの迅速なリリースやマーケターのローンチプランを支援しています。コンベアベルトの時代から大きく進化しました。

3. Monday（高度にカスタマイズ可能なワークフロー作成に最適）

チームのワークフローを効率化し、明確なプロジェクトの洞察を提供する強力なワークスペースが必要ですか？monday.comが解決します。

最も優れた機能の一つはノーコードカスタムです。チームはコーディングなしでワークフローを正確なニーズに合わせて調整できます。

さらに、monday.comは強力なリソース管理ツールやMonday CRM、Monday Devといった専門ソリューションを提供しており、あらゆる種類のビジネスに最適な選択肢です。

monday.comの主な機能

ガントチャート、作業負荷管理、リアルタイムインサイトによる進捗追跡

タスク割り当てや電子メールフォローアップなどの反復作業を自動化

200以上のアプリと接続し、様々なワークフローを簡素化

monday.comの制限事項

初心者には習得が難しい

プラットフォームのデザインは、一部のユーザーには煩雑に映るかもしれません

monday.comの価格

*Free Forever

基本プラン: 月額12ドル/ユーザー

スタンダードプラン: 月額14ドル/ユーザー

プロ版： 月額24ドル/ユーザー

企業版：カスタム見積もり

monday.comの評価とレビュー：

G2: 4.7/5 (12,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)

monday.comについて、実際のユーザーが語る声

G2レビュアーによるmonday.comの評価は以下の通りです：

*数か月前からmondayワークマネジメントを利用していますが、チームにとって画期的な変化をもたらしました。このプラットフォームは驚くほどユーザーフレンドリーで、これまで不可能だと思っていた方法でワークフローを効率化できました。

*数か月前からmondayワークマネジメントを利用していますが、チームにとって画期的な変化をもたらしました。このプラットフォームは驚くほどユーザーフレンドリーで、これまで不可能だと思っていた方法でワークフローを効率化できました。

4. ProofHub（包括的なプロジェクト管理とチーム連携に最適）

viaProofHub

ProofHubはオールインワンプラットフォームであり、部門間の壁を取り払い、コミュニケーションを一元化し、散在するタスクを効率化された成功事例へと変えるお手伝いをします。

タスク管理、時間追跡、コラボレーションツールを統合することで、ProofHubはプロジェクトの混乱を戦略的な実行へと変えます。

ProofHubの主な機能

進捗を追跡しプロジェクトのパフォーマンスを評価するための主要なマイルストーンを定義する

組み込みの時間追跡機能でチームのパフォーマンスを監視

カスタムワークフローで承認プロセスを効率化

ProofHubのリミット

許可管理などのリミット機能は、Essentialプランに含まれています

オンラインでのみ仕事します

ProofHubの価格

14日間無料試用版*

必須: 月額50ドル

究極の制御：月額99ドル

ProofHubの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーがProofHubについて語る声

G2のレビュアーがProofHubについてこう述べています：

ProofHubの最も優れた点は、コンテンツマーケティングの様々な側面の管理をいかに簡素化するかです。コンテンツ作成や共同作業から校正まで、すべてを一箇所で処理できるからです。キャンペーン目標を確定したら、「ディスカッション」ボードでプランを文書化し、随時調整を加えます。カスタムワークフローの作成や「ボードビュー」を使ったタスク管理機能が特に気に入っています。

ProofHubの最も優れた点は、コンテンツマーケティングの様々な側面の管理をいかに簡素化するかです。コンテンツ作成や共同作業から校正まで、すべてを一元的に処理できるからです。キャンペーン目標を確定したら、「ディスカッション」ボードで計画を文書化し、随時調整を加えます。カスタムワークフローの作成や「ボードビュー」を使ったタスク管理機能が特に気に入っています。

💡 プロの秘訣：チームが常に「フォローアップ」しているなら、ワークフローの可視性が不足している証拠です。タスクが関係者の対応待ち状態になった際に自動通知を送信しましょう。

5. ProcessMaker（中規模ビジネス向けの複雑なワークフロー簡素化に最適）

viaProcessMaker

ProcessMakerは複雑なワークフローを自動化・簡素化し、タスクに伴う煩わしさを解消します。

直感的なローコード環境とドラッグ＆ドロップインターフェースにより、ワークフロー設計、フォームのデジタル化、タスク管理が容易になります。

複雑なワークフローの自動化を目指す中堅ビジネス、ITリーダー、企業アーキテクト、ソフトウェアエンジニアに最適です。

ProcessMakerの主な機能

直感的なAI搭載ツールでワークフローを設計し、フォーム作成を自動化

Salesforce、SAP、Microsoft Dynamics 365などの統合により、データのサイロ化を解消します。

インテリジェント文書処理（IDP）により、請求書、契約書、フォームなど様々な文書タイプからデータを抽出、分析、処理します。

ProcessMakerのリミット

高度なカスタムにはPHPまたはJavaScriptの知識が必要です

フォーム作成ツールのカスタム機能はリミットです

ProcessMakerの価格

デモはご要望に応じてご利用いただけます

スタンダードプラン: 月額3,000ドル

プロフェッショナル版: カスタム価格設定

*企業: カスタム価格

ProcessMakerの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

実際のユーザーがProofHubについて語る声

ProcessMakerに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

ProcessMakerは柔軟な使用が可能です。プラットフォームには構築中のプロセスを確実にテスト実行する機能があります。構築・実行したいプロセスをいくつでもやることができます。

ProcessMakerは柔軟な使用が可能です。プラットフォームには構築中のプロセスを確実にテスト実行する機能があります。構築・実行したいプロセスをいくつでもやることができます。

6. Smartsheet（拡張性の高いワークフロー構築と容易なコラボレーションに最適）

viaSmartsheet

ワークフロー管理をシンプルに行いたいなら、Smartsheetが最適です。カスタマイズ可能なビューでデータを整理し、反復するタスクを自動化し、文書生成ツールでプロフェッショナルな文書を作成できます。

スケーラブルな設計とユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたSmartsheetは、ワークフローの最適化、コラボレーション、タスク管理を効果的に実現します。

Smartsheetの主な機能

グリッド、ガントチャート、カンバンフォーマットでタスクを整理・可視化し、明確性を向上させます

文書作成・管理を容易に実現し、契約書にはDocuSignと連携可能

Smartsheetと外部システム間でデータを簡単にインポート・エクスポートし、ワークフローを最新の状態に保ちます

Smartsheetの制限事項

タスク向けの限定的な時間追跡機能

高度な自動化は、予想以上に手仕事を必要とする場合があります

Smartsheetの価格

30日間の無料試用版

プロ版： 月額12ドル/ユーザー

ビジネス向け: 月額24ドル/ユーザー

企業版： カスタム見積もり

高度な仕事マネジメント：*カスタム価格設定

Smartsheetの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (18,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)

実際のユーザーが語るSmartsheetの評価

G2レビュアーがSmartsheetについて述べた内容は以下の通りです：

Smartsheetは初心者にも優しく、基本的なグリッドやレポート作成、さらには高度なダッシュボードさえも簡単に設定できます。複雑な機能も必要に応じて利用可能ですが、Smartsheetを仕事として利用するためにプログラミングの知識は不要です。

Smartsheetは初心者にも優しく、基本的なグリッドやレポート作成、さらには高度なダッシュボードさえも簡単に設定できます。複雑な機能も必要に応じて利用可能ですが、Smartsheetを活用するためにプログラミングの知識は不要です。

7. Wrike（複数の関係者による複雑なプロジェクト管理に最適）

viaWrike

集中管理されたタスク管理と強力なコラボレーションツールを備えたWrikeは、複雑な部門横断プロジェクトを扱うチームに最適です。無制限のフォルダ、プロジェクト、タスク、サブタスクを作成でき、責任範囲を明確な担当者可視性で簡単に追跡できます。

Wrikeの特長的な機能「Work Intelligence」はAIを活用し、タスクの簡素化、結果の予測、より賢明な意思決定を実現します。

Wrikeの主な機能

カスタマイズ可能なダッシュボードでリアルタイムの洞察を得て、チームの優先度への集中を維持しましょう

反復タスクを自動化し、ワークフローを最適化。Work Intelligence AIで効率性を高め、データ駆動型の意思決定を実現します。

Wrikeの制限事項

統合の設定は時に複雑になる場合があります

一部のデスクトップ機能はモバイルアプリでは利用できません

Wrikeの価格

14日間の無料試用版

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネス向け: 月額25ドル/ユーザー

企業版：*カスタム見積もり

Pinnacle: カスタム見積もり

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (3,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,500件以上のレビュー)

Wrikeについて実際のユーザーの語る声

G2のレビュアーがWrikeについてこう述べています：

スケジューリングやリソース管理から正確なレポート作成まで、チームのあらゆるニーズに対応する便利なPMツール。毎日活用しており、統合も非常に簡単でした。カスタマーサポートは常に利用可能です

スケジューリングやリソース管理から正確なレポート作成まで、チームのあらゆるニーズに対応する便利なPMツール。毎日活用しており、統合も非常に簡単でした。カスタマーサポートは常に利用可能です

🎉 豆知識：ClickUpでは、自動化機能、テンプレート、割り当て済みコメントを組み合わせて、人間の介入なしにリマインダー、割り当て、進捗記録を行う定期的なタスクサイクルを作成できます。

8. Process Street（/AIを活用した効率性でワークフロー作成に最適）

viaProcess Street

Process Streetは、繰り返し発生するワークフローを管理するためのシンプルでありながら強力なツールです。 プロセスチェックリストの作成、承認プロセスの自動化、条件付きロジックの活用を支援します。

Process Streetは、タスク割り当て、承認、共有アクティビティフィードのツールにより、チームの一貫した連携を実現します。お気に入りのツールを統合し、スムーズで一貫性のあるワークフロー体験を構築しましょう。

Process Streetの主な機能

Process Streetの制限事項

複雑なワークフローには、チェックリスト中心のアプローチは効果的でない可能性があります

リアルタイムの進捗追跡機能の不足

Process Streetの価格

14日間無料試用版*

スタートアップ : カスタム価格設定

Pro : カスタム価格設定

*企業: カスタム価格

Process Streetの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (600件以上のレビュー)

実際のユーザーがProcess Streetについて語る声

Process Streetに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

エンドユーザーにとって非常に使いやすい体験を提供し、ツール内で実装可能な多様なプロセス（例：アンケート、データ・資産収集、オンボーディングなど）の選択肢を用意しています。フローのパフォーマンスに関するステータスやデータをビューできる機能は非常に優れています。また、Power Appsやその他のツールとの接続機能も非常に優れています。最後に、サポートチームによるカスタマーサービスも本当に素晴らしいです。

エンドユーザーにとって非常に使いやすい体験を提供し、ツール内で実装可能な多様なプロセス（例：アンケート、データ・資産収集、オンボーディングなど）の選択肢を用意しています。フローのパフォーマンスに関するステータスやデータをビューできる機能は非常に優れています。また、Power Appsや他のツールとの接続機能も非常に優れています。最後に、サポートチームによるカスタマーサービスも本当に素晴らしいです。

9. Hive（簡単なコミュニケーションとプロジェクト実行に最適）

viaHive

チャット、ビデオ通話、共有カレンダーが標準装備——それがHiveです。チーム全員が同じページに立ち、業務を円滑に進めます。Hiveは単なるワークフロー管理ツールではありません。チームを結びつけ、やること完了を生み出すコミュニケーションhubなのです。

タスク管理、プロジェクト追跡、統合機能によりワークフローが簡素化され、リアルタイムの共同作業が向上します。その結果？より円滑なコミュニケーションと迅速な実行が実現します。Hiveの主な機能

期日、優先度レベル、タスクの依存関係などの機能で、タスクの作成、割り当て、追跡を簡単に行えます。

カスタマイズ可能なダッシュボードでチームの進捗のリアルタイムな概要を把握

Google Workspace、Slack、Trelloなどの人気ツールと接続し、ワークフローを一元管理

Hiveのリミット

AIアシスタントやガントチャートなどの高度な機能は有料プランでのみ利用可能です

複数のカスタムオプションにより、セットアップ時間が長くなる可能性があります

Hiveの価格設定

*Free Forever

スタータープラン: 月額1.50ドル/ユーザー

Teams: ユーザーあたり月額5ドル

企業版：*カスタム見積もり

Hiveの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Hiveについて実際のユーザーの語る声

G2レビュアーが Hiveについて述べた 内容は以下の通りです：

Hiveは、成長に合わせて拡張可能な、協働的で柔軟性があり自動化に適したプロジェクト管理ツールを求めるチームに最適です。明確なコミュニケーションとタスクの可視性を重視するリモートチーム、マーケティング部門、クロスファンクショナルチームから特に支持されています。

Hiveは、成長に合わせて拡張可能な、協働的で柔軟、かつ自動化に適したプロジェクト管理ツールを求めるチームに最適です。明確なコミュニケーションとタスクの可視性を重視するリモートチーム、マーケティング部門、クロスファンクショナルチームから特に支持されています。

10. Zapier（アプリ接続とワークフロー自動化に最適）

viaZapier

Zapierは、お気に入りのアプリをすべて一か所に接続し、わずか数クリックで「Zaps」と呼ばれるワークフローを自動化できます。

CRMへの新規リード追加から、タスクの期限超過時のSlack通知トリガーまで、すべてを自動化。7,000以上のアプリを擁する広大なエコシステムにより、Zapierはあなたが使用するほぼ全てのツールと連携します。

Zapierの主な機能

直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで簡単にZapsを構築

トリガーとアクションを視覚的に設定し、ほとんどのタスクを自動化

事前構築済みのZapで素早く開始し、/AI機能を活用して会話の要約するやデータインサイトの抽出を実現

Zapierのリミット

複雑な自動化機能の作成には、新規ユーザーにとって学習曲線が生じる可能性があります

高度な機能には有料サブスクリプションが必要であり、小規模チームには適さない場合があります

Zapierの価格

*Free Forever

プロフェッショナル版: 月額29.99ドル

チーム: 月額103.5ドル

企業版：*カスタム見積もり

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

Zapierについて実際のユーザーの語る声

G2のレビュアーがZapierについてこう述べています：

ここ数年、WordPress上の他のアプリケーションを統合するためにZapierを利用しています。Zapierの魅力は使いやすさにあります。特に、コーディングスキルがなくても「Zaps」（自動化されたワークフロー）の設定が直感的で簡単である点です

ここ数年、WordPress上の他のアプリケーションを統合するためにZapierを利用しています。Zapierの魅力は使いやすさにあります。特に、コードスキルがなくても「Zaps」（自動化されたワークフロー）の設定が直感的で簡単である点です

11. Kissflow（コードなしでカスタムビジネスアプリを構築するのに最適）

viaKissflow

もしチーム全員が市民開発者になれたら？ Kissflowの直感的なノーコードアプリビルダーなら、それが可能になります！

ドラッグ＆ドロップ機能により、誰でもカスタムアプリケーションを作成し、ビジネスプロセスを簡素化するプロセスを自動化できます。複雑なコードやITリソースへの依存が不要になります。

Kissflowの主な機能

コードを1行も書かずに、特定のニーズに合わせたカスタムアプリケーションを構築できます

個人、複数人、または部署へのタスク割り当てを、ラウンドロビン方式や固定期限といった柔軟なオプションで実現

組み込みのメトリクスと事前作成済みレポートでワークフローの効果を測定し、進捗を追跡します

Kissflowの制限事項

中小企業には高価かもしれません

他プラットフォームとの連携機能はリミットがある

Kissflowの価格

無料試用版あり

基本プラン: 月額1,500ドル

企業版：カスタム見積もり

Kissflowの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: 4. 1/5 (60件以上のレビュー)

Kissflowについて実際のユーザーの語る声

Kissflowに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

KissFlowの最大の利点は、あらゆるフォームと文書の自動化を可能にする点です。従業員は進捗を追跡でき、責任の明確化と使いやすさを保証します。統合と導入は非常に簡単でした。

KissFlowの最大の利点は、あらゆるフォームと文書の自動化を可能にする点です。従業員は進捗を追跡でき、責任の明確化と使いやすさを保証します。統合と導入は非常に簡単でした。

12. Kintone（理想的なデジタルワークスペース向けカスタムアプリ構築に最適）

viaKintone

煩雑なスプレッドシートや汎用ツールはもう不要。Kintoneなら、独自のニーズに合わせたカスタムアプリケーションを作成できます。チームに最適なノーコードのデジタルワークスペースを構築しましょう！

カスタマーサポートチケットの管理から在庫追跡、人事プロセスの整理、プロジェクト管理まで、Kintoneなら「より賢く仕事をする」ために必要なツールを自由に構築できます。

Kintoneの主な機能

データベースを設計し、ワークフローを構築し、チームのニーズに合わせてビューをカスタムします。

アプリ内コメント、@メンション、リアルタイム通知を通じてチームと協働しましょう

カスタマイズ可能なチャートやグラフで貴重な洞察を得て、データのリアルタイム可視化を実現しましょう。

Kintoneの制限事項

アプリあたり50,000レコード、フォームあたり150フィールドにリミットされます

ソフトウェアの検討には時間がかかる可能性があります

Kintoneの価格

30日間の無料試用版

プロフェッショナル版: 月額16ドル/ユーザー

カスタムプラン: 月額20ドル/ユーザー

Kintoneの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (150件以上のレビュー)

Kintoneについて実際のユーザーが語る声

G2レビュアーがKintoneについて語った内容は以下の通りです：

Kintoneはチームの移行において優れたプラットフォームでした。アプリの体系的な構成、各アプリ内での柔軟なカスタマイズ性、そして何よりセットアッププロセス全体で受けた卓越したカスタマーサービスに感謝しています。サポートチームはシームレスなオンボーディング体験を提供し、プラットフォームへの信頼をさらに強固なものにしてくれました。

Kintoneはチームの移行において優れたプラットフォームでした。アプリの体系的な構成、各アプリ内での柔軟なカスタム性、そして何よりセットアッププロセス全体で受けた卓越したカスタマーサービスに感謝しています。サポートチームはシームレスなオンボーディング体験を提供し、プラットフォームへの信頼をさらに強固なものにしてくれました。

13. Qntrl（完了する可視性と制御による複雑なワークフロー管理に最適）

viaQntrl

Qntrlは、タスクの整理、ワークフローの自動化、コラボレーションの改善を実現する一元化されたプラットフォームを提供し、ビジネスプロセスの管理を支援します。

ドラッグ＆ドロップインターフェースですべてを可視化し、コンプライアンスチェックを自動化、単一hubからリクエストを管理。レポート作成と分析機能でパフォーマンスを測定し、ワークフローを効果的に最適化します。

Qntrlの主な機能

カスタマイズ可能なビューとリアルタイム更新で、ワークフロー全体を可視化

自動化されたプロセスチェックとポリシー適用により、基準への準拠を確保します。

データアクセス、更新、フィードバックをワークフローに直接統合し、コミュニケーションの障壁を解消します。

Qntrlの制限事項

カスタムオプションにリミットがある

モバイル体験は十分でない可能性があります

Qntrlの価格設定

無料試用版あり

スタンダードプラン: 月額20ドル

企業版: *月額40ドル

カスタム：カスタム価格設定

Qntrlの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (25件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Qntrlについて実際のユーザーが語る声

G2レビュアーによるQntrlの評価：

JavaScriptベースのカスタムスクリプトを作成可能です。特定の担当者への割り当て、任意の役割やチームへの割り当て、カスタム機能による自動化など、複数のオプションが用意されています。

JavaScriptベースのカスタムスクリプトを作成可能です。特定の担当者への割り当て、任意の役割やチームへの割り当て、カスタム機能による自動化など、複数のオプションが用意されています。

14. Airtable（スプレッドシート形式の共同ワークフローに最適）

viaAirtable

Airtableはそれ自体が人気のツールであり、スプレッドシートの簡便さとデータベースの強力な機能を兼ね備えています。

Airtableは単なるスプレッドシートプラットフォームではありません。カスタマイズ可能なプロジェクト管理ワークフローを構築できます。専用ワークフローの設計、プロジェクト管理、データ整理、チームとのリアルタイム共同作業を、すべて一元的に行えます。

Airtableの主な機能

AirtableのCobuilder機能で理想的なワークスペースを構築

チームの働き方に合わせてプロジェクトを可視化：カンバンボードやカレンダーなどから選択可能

タスクの割り当て、プロジェクトステータスの共有、活動履歴の記録により効果的なコラボレーションを実現

Airtableの制限事項

複雑なデータ分析やレポート作成には不十分な場合があります

高度な機能は有料プランでのみ利用可能です

Airtableの価格

*Free Forever

チーム: 月額24ドル/ユーザー

ビジネス向け: 月額54ドル/ユーザー

企業規模：カスタム価格設定

Airtableの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (2,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Airtableについて実際のユーザーが語る声

CapterraのレビューアーによるAirtableに関するコメントをご覧ください：

全体的に、Airtableはシンプルさと機能性のバランスに優れており、プロジェクト管理、データ整理、ワークフローの効率化に最適な選択肢です。直感的なデザインとカスタム機能により、個人ユーザーからチームまで使いやすい設計となっています。

全体的に、Airtableはシンプルさと機能性のバランスに優れており、プロジェクト管理、データ整理、ワークフローの効率化に最適な選択肢です。直感的なデザインとカスタム機能により、個人ユーザーからチームまで使いやすい設計となっています。

🧐 ご存知ですか？許可ベースのワークフローは、財務承認タスクがデザインチーム全体に可視されるべきでないように、意図しない情報共有を防ぎます。

15. Trello（視覚的なタスク管理とコラボレーションに最適）

viaTrello

世界中のチームが頼りにするデジタルメモとして認知されているTrelloは、視覚的なプロジェクト管理ソフトウェアです。

マーケティングキャンペーンのプランから複雑な製品ローンチの調整まで、このワークフロー管理ツールは混沌としたやることリストを効率的なカンバンボードに変換し、タスク追跡を容易にします。

Trelloの主な機能

カンバンボード、リスト、カードでワークフローを可視化

タイムライン、カレンダー、ダッシュボードビューを素早く切り替え

Trelloの自動化ツール「Butler」を活用し、反復的なタスクを自動化しましょう

Trelloの制限事項

時間追跡やレポート作成など、プロジェクト管理機能は限定的

ボードは統合機能を通じてPDF形式でのみエクスポート可能です

Trelloの料金体系

*Free Forever

スタンダードプラン: 月額5ドル/ユーザー

プレミアムプラン： 月額10ドル/ユーザー

*企業: ユーザーあたり月額17.50ドル

Trelloの評価とレビュー：

G2: 4. 4/5 (13,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)

Trelloについて実際のユーザーが語る声：

G2レビュアーがTrelloについて述べた内容は以下の通りです：

使いやすさが気に入りました。技術に詳しくない従業員でも簡単に操作でき、私が後から修正する必要がなかったのです。カスタマイズ可能なので、特定の業界向けではなく、あらゆるプロジェクトで活用できました。

使いやすさが気に入りました。技術に詳しくない従業員でも簡単に操作でき、私が後から修正する必要がなかったのです。カスタマイズ可能なため、特定の業界向けプロジェクトだけでなく、あらゆるプロジェクトで活用できました。

16. Nulab（イノベーションとコラボレーションのための統合ワークスペースに最適）

viaNulab

Nulabは、プロジェクト管理のためのBacklogやワークフロー図作成のためのCacooなど、強力なワークフロー管理ツールを提供しています。

この統合プラットフォームは、タスク管理や問題追跡からリアルタイムコミュニケーション、ビジュアルコラボレーションに至るまで、プロジェクトを効率的にプラン・追跡・実行するために必要なすべてを提供するプロバイダーです。

Nulabの主な機能

ガントチャート、カンバンボード、バーンダウンチャートなどのツールでプロジェクトをプラン、追跡、管理しましょう

オンラインホワイトボード、共有ドキュメント、統合コミュニケーションツールなどの機能でリアルタイムに共同作業を実現

組み込みツールで問題を効率的に捕捉・割り当て・解決し、バグ追跡プロセスを合理化します

Nulabの制限事項

Freeプランでは最大5つの連携のみ利用可能です

10MBのサイズリミットによるファイル管理の制約

Nulabの価格設定

*Free Forever

スタータープラン: 月額35ドル

スタンダードプラン: 月額100ドル

プレミアムプラン： 月額175ドル

*企業: カスタム価格

Nulabの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Nulabについて実際のユーザーの語る声

G2のレビュアーがNulabのワークフロー管理ツール「Backlog」について述べた内容は以下の通りです：

このソフトウェアの最大の利点は、シンプルな設計と新規ユーザーへの親しみやすさです。私がこの会社に入社した際、この分野は全くの初心者でしたが、バグトラッカーソフトウェアを通じて初めてバグをレポートする必要があったにもかかわらず、全てを容易に習得できました。このツールでは簡単にバグをレポートし、割り当てることができます。また、どのバグが優先度が高いかもメンション可能です。

このソフトウェアの最大の利点は、シンプルな設計と新規ユーザーにも使いやすい点です。例えば私がこの会社に入社した時、この分野は全くの初心者でしたが、全てを簡単に習得できました。バグトラッカーソフトウェアで初めてバグをレポート作成する必要があった際も、このツールなら簡単にバグをメンションし割り当てられます。また、どのバグが優先度が高いかもメンションできます。

🧐 ご存知ですか？ワークフローは、フォローアップや進捗報告、事務作業など目に見えない仕事を可視化します。これにより、時間を奪われることなく、それらの仕事を削減または自動化できるのです。

17. Cflow（従来のビジネスプロセスを自動化されたワークフローへ移行するのに最適）

viaCflow

紙の業務を廃止し、複雑なビジネスプロセスを効率化したいですか？Cflowは、まさにそれを実現する強力なノーコードワークフロー管理ソリューションです。

インテリジェントな自動化技術で仕事を変革し、全部門にわたる仕事をデジタル化します。Zapierなど1,000以上の連携機能と最高水準のデータセキュリティを備えた、信頼性の高いワークフロー管理システムです。

Cflowの主な機能

技術的なスキルがなくても、ドラッグ＆ドロップ式のフォームビルダーでカスタムフォームを作成できます。

承認プロセス向けに条件分岐ロジックを備えた複雑な自動ワークフローを設定

ビジネスプロセスの最適化とワークフローのボトルネックを特定するための実用的な知見を得る

Cflowの制限事項

テンプレートライブラリには主にビジネスプロセス自動化テンプレートが含まれており、すべてのニーズに対応するとは限りません

プロジェクト管理の機能はリミットである

Cflowの価格

*無料試用版あり

Joy: 月額22ドル/ユーザー

Bliss: 月額32ドル/ユーザー

Zen: カスタム見積もり

Cflowの評価とレビュー：

G2: 4.8/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Cflowについて実際のユーザーの語る声

Cflowに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

数か月間使用していますが、仕事を効率的に整理するのに役立っています。ノーコード指向とAIベースのソリューションにより、複数のプロジェクトや承認管理が容易です。特に優れている機能は、各プロジェクトごとにテンプレートを作成し、新規プロジェクトごとに必要に応じてカスタムできることです。カンバンボードもまた、プロジェクト管理を標準化・体系化した利点の一つです。全てのプロジェクトやタスクのステータスを容易に追跡でき、効果的な管理を実践できます。

数か月間使用していますが、効率的に仕事を整理するのに役立っています。ノーコード指向とAIベースのソリューションにより、複数のプロジェクトや承認管理が容易です。特に優れている点は、各プロジェクトごとにテンプレートを作成し、新規プロジェクトごとに必要に応じてカスタムできることです。カンバンボードもまた、プロジェクト管理を標準化・体系化できた利点の一つです。全てのプロジェクトやタスクのステータスを容易に追跡でき、効果的な管理を実践できます。

18. Notion（カスタマイズ可能なワークスペースで一元化されたナレッジベースを構築するのに最適）

viaNotion

複数のアプリを使い分ける煩わしさは不要です。Notionはプロセス文書化、プロジェクト管理、チームコラボレーションを1つの強力なプラットフォームに統合し、ワークスペースを再定義します。

タスク、メモ、プロジェクトの管理を容易にするため、あらゆる情報を一箇所に整理します。カスタマイズ可能なテンプレートとデータベースにより、ワークフローに合わせてNotionを調整できます。

Notionの主な機能

チームのワークフローに完璧に適合するワークスペースを設計し、プロジェクト、タスク、文書を整理しましょう

テキスト、画像、テーブル、さらにはカンバンボードやカレンダーなど、多様なコンテンツ形式で表現を自由に広げましょう。

コメント、メンション、共有ドキュメントを活用し、全員の認識を統一しましょう

Notionの制限事項

一部のユーザーはページベースのインターフェースを複雑に感じる可能性があります

オフラインアクセス不可

Notionの価格

*Free Forever

追加料金： 月額12ドル/ユーザー

ビジネス向け: 月額24ドル/ユーザー

企業版：カスタム見積もり

Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (5,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Notionについて実際のユーザーが語る声

CapterraのレビューアーがNotionについて述べた内容は以下の通りです：

全体的に、私はこのアプリが大好きです。仕事でも個人的なプロジェクトでもほぼ毎日Notionを利用していますが、数ヶ月使用しても全く問題がありません。素晴らしいアプリケーションであり、私個人の大のお気に入りの一つです。

全体的に、私はこのアプリが大好きです。仕事でも個人的なプロジェクトでもほぼ毎日Notionを使用していますが、数ヶ月経った今でも全く問題はありません。素晴らしいアプリケーションであり、私個人の大のお気に入りの一つです。

💡 プロの秘訣： Notion、ClickUp、Trelloなどのツールでは、カレンダービューとカンバンビューを接続できます。これにより、タイムラインとステータスを文脈を損なうことなく切り替えることが可能になります。

19. ProProfs プロジェクト（中小企業向け効果的なワークフロー構築に最適）

viaProProfs プロジェクト

ProProfs Projectは小規模から成長中のチーム向けプロジェクト管理を実現。最大5ユーザーまでFreeプランが利用可能なコスト効率に優れたソリューションで、スタートアップや小規模ビジネスの導入に最適です。

プロジェクトの進捗状況、リソース配分、チームの生産性に関する洞察に富んだレポートを簡単に作成し、経費の追跡や共同作業が可能になります。

ProProfs プロジェクトの主な機能

タスクの割り当て、期限の設定、サブタスクや優先度レベルによる進捗の追跡を行い、全員の責任を明確にします。

ガントチャートでプロジェクトのタイムラインと依存関係を可視化し、全員の認識を統一します

請求可能な時間を簡単に記録し、追跡した時間から直接請求書を生成することで、請求プロセスを簡素化します。

ProProfs プロジェクトの制限事項

複雑なプロジェクト向けの高度な機能がリミットされています

カスタムのオプションが制限されています

ProProfs プロジェクトの価格

*Free Forever

ビジネス向け: 月額49.97ドル

ProProfs プロジェクトの評価とレビュー：

G2: 4. 4/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (75件以上のレビュー)

実際のユーザーが語るProProfsプロジェクトの評価

G2レビュアーによるProProfsプロジェクトの評価：

ProProfsは、問題なく作業量を最適化してくれます。直感的なダッシュボードを使用すれば、リソースの過負荷や未活用を追跡できます。これによりワークフローを迅速に調整し、日々の作業負荷を効率的に管理できます。

ProProfsは、問題なく作業量を最適化してくれます。直感的なダッシュボードを使用すれば、リソースの過負荷や未活用を追跡できます。これにより、ワークフローを迅速に調整し、日々の作業負荷を効率的に管理できます。

20. Nintex（自動化重視のワークフローに最適）

viaNintex

Nintexは、複雑なワークフローを管理したい中規模から大規模企業に特に適しています。自動化とプロセス最適化に重点を置いているため、人事、財務、カスタマーサービスビジネスに理想的です。

このプラットフォームは、効率的なワークフローと文書管理のための多様なアプリケーションをサポートします。

Nintexの主な機能

直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで、簡単にワークフローを構築

デジタル署名やインタラクティブな文書ワークフローなどの機能で承認プロセスを簡素化し、コンプライアンスを確保します。

クラウドベースの自動化によるデータ統合とタスク管理

Nintexの制限事項

高度なワークフロー管理機能とコラボレーション機能が不足しています

小規模チームには高価になる可能性があります

Nintexの価格

デモはご要望に応じてご利用いただけます

カスタム価格設定

Nintexの評価とレビュー：

G2: 4.2/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (250件以上のレビュー)

Nintexについて実際のユーザーの語る声

Nintexに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

Nintexは当社のビジネスプロセス自動化を根本から変革しました。強力かつ使いやすいワークフロー自動化機能は非常に優れており、この分野で膨大な時間を節約。データエントリーや承認プロセスといった反復タスクの自動化を実現しました。さらに、フォームとアプリ機能により、どこからでも記入・送信可能なカスタムフォームを開発。フィールドからの情報収集が格段に容易になりました。

Nintexは当社のビジネスプロセス自動化において、ゲームチェンジをもたらしました。強力かつ使いやすいワークフロー自動化機能は非常に優れており、この分野で膨大な時間を節約。データエントリーや承認プロセスといった反復タスクを自動化できました。さらに、フォームとアプリ機能により、どこからでも記入・送信可能なカスタムフォームを開発。フィールドからの情報収集が格段に簡素化されました。

🎉 豆知識：チェックリストは最も過小評価されているワークフローツールです。手術室からスペースミッションまで、最も複雑な仕事でも、シンプルで繰り返し可能なリストから始まります。

21. Pipefy（ノーコード自動化に最適）

viaPipefy

採用などの人事タスクの処理から、調達やカスタマーサービス業務の効率化まで、Pipefyは多様なビジネスニーズに対応します。

Pipefyはノーコードプラットフォームであり、ITサポートに依存することなくワークフローを構築、自動化、管理するためのツールを提供します。

Pipefyの主な機能

Pipefyのリミット

Freeプランではカスタム機能がリミットされています

PDFでは条件分岐ロジックを使用できません

Pipefyの価格

*Free Forever

ビジネス向け：*カスタム見積もり

企業版：*カスタム見積もり

無制限: カスタム見積もり

Pipefyの評価とレビュー：

G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Pipefyについて実際のユーザーの語る声

G2レビュアーがPipefyについて述べた内容は以下の通りです：

Pipefyは、日々のやることの管理やステップの追跡に役立っています。最大の利点は、重要な作業を見逃すことがほとんどなくなったことです。

Pipefyは、日々のやることの管理やステップの追跡に役立っています。最大の利点は、重要な作業を見落とすことがほとんどなくなったことです。

22. Miro（アイデアの可視化と効率的な共同作業に最適）

viaMiro

Miroは、アイデアから成果までのプロセスを加速する革新的なオンラインコラボレーションプラットフォームです。柔軟性と直感的な操作性を兼ね備えたプラットフォームを求める様々な業界のチームにとって、コラボレーションとプロジェクト管理を促進するのに特に適しています。

リアルタイムでのブレインストーミングやプラン立案をサポートする機能により、製品開発、マーケティングキャンペーン、UXデザインに最適です。

Miroの主な機能

インテリジェントキャンバスを活用し、ドキュメント、マインドマップ、図表などを無制限のメンバーと共有可能。無料バージョンでも利用できます。

リアルタイム共同編集、ビデオ会議、直接コメント機能などの機能で、シームレスに仕事をしましょう

/AIを活用した共同仕事のプロトタイプ生成、議論要約、そして貴重な洞察の獲得を可能にしましょう。

Miroの制限事項

モバイルアプリは時折機能が不足している場合があります

大きなボードはサーファーのスピードを落とす

Miroの価格

*Free Forever

スタータープラン: 月額8ドル/ユーザー

ビジネス向け: 月額16ドル/ユーザー

企業版： カスタム見積もり

企業ガード：カスタム価格設定

Miroの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (1,500件以上のレビュー)

Miroについて実際のユーザーが語る声

G2レビュアーが Miroについて述べた 内容は以下の通りです：

プロジェクト関連情報の整理にはMiroを活用しています。スクリーンショット、リンクされているフローチャート、競合情報、タイムライン——あらゆる情報を巨大なMiroボードに集約。必要な情報を即座に見つけ出し、効率的に共有できます。

プロジェクト関連情報の整理にはMiroを活用しています。スクリーンショット、リンクされているフローチャート、競合情報、タイムライン——あらゆる情報を巨大なMiroボードに集約。必要な情報を即座に見つけ出し、効率的に共有できます。

🧐 ご存知でしたか？ ClickUp WhiteboardsやMiroのようなホワイトボードツールは、単なるブレインストーミング用ではありません。ライブタスクやワークフローと接続させれば、アイデア創出を実行プロセスに組み込めるのです。

23. Next Matter（企業向け複雑ワークフロー自動化に最適）

viaNext Matter

Next Matterは、中規模から大規模企業向けに業務を簡素化し、コラボレーションを促進するノーコードのワークフロー自動化ソフトウェアです。

高度なコード知識を必要とせず、法務関連事項の効果的な管理や複雑なワークフローの作成を可能にし、様々な部門にわたる業務の卓越性を実現します。

Next Matterの主な機能

3,000以上のアプリケーションと連携し、データ交換を容易にするとともにデータエントリーの自動化を実現します。

正確な時間追跡で個々のタスクを確実に把握

包括的な分析機能で業務パフォーマンスに関する貴重な知見を獲得

Next Matterのリミット事項

小規模なチームには高価になる可能性があります

大規模なワークフローでは読み込み遅延が発生する場合があります

Next Matterの価格

無料試用版あり

スタータープラン： 月額プラットフォーム利用料625ドル + ユーザー1人あたり月額19ドル

Growth: 月額プラットフォーム料金2,950ドル + ユーザーあたり月額29ドル

プロフェッショナル版：月額7,500ドルのプラットフォーム利用料 + ユーザーあたり月額49ドル

企業版：カスタム見積もり

Next Matterの評価とレビュー：

G2: 4. 4/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Next Matterについて実際のユーザーが語る声

Next Matterに関するG2レビュアーのコメントをご覧ください：

このツール自体、非常にユーザーフレンドリーです。導入プロセスにおいて、チームは使用方法のトレーニングやあらゆる質問への回答を完璧に行ってくれたため、今では自社向けの新しいフローやプロセスを構築するのが非常に簡単になりました。導入時のトレーニング部分が、プラットフォームの成功と定着の鍵だったと考えています。

このツールは非常にユーザーフレンドリーです。導入プロセスにおいて、チームは操作方法のトレーニングや質問への回答を完璧に行ってくれたため、今では自社向けの新たなフローやプロセスを簡単に構築できます。導入時のトレーニングが、プラットフォームの成功と定着の鍵となったと考えています。

24. beSlick（効率的でコンプライアンスに準拠した業務に最適）

viabeSlick

旧称Process BlissのbeSlickは、チームがタスクを確実に遂行し、協働を強化し、責任の所在を明確にするためのオールインワンワークフロー管理プラットフォームです。

3,000以上の連携機能により、お気に入りのアプリとシームレスに接続。ユーザーフレンドリーなデザインとモバイルアプリで、チームはどこにいても生産性を維持できます。

金融、建設、プロジェクト管理業界にとって最適な選択肢です。

beSlickの主な機能

ドラッグ＆ドロップインターフェースで、簡単にワークフローを作成・カスタム

タスクの割り当て、期限の設定、視覚的なダッシュボードとレポート作成による進捗追跡で全員の業務を円滑に進めましょう

監査証跡と規制基準達成を支援するツールで、重要なタスクを確実に管理します。

beSlickの制限事項

無料試用版では全機能が提供されません

設定には時間がかかります

beSlickの価格設定

14日間無料試用版

有料バージョン：月額16ドル/ユーザー

beSlickの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (25件以上のレビュー)

beSlickについて実際のユーザーが語る声

G2レビュアーがbeSlickについて述べた内容は以下の通りです：

直感的で簡単にセットアップできるテンプレートにより、文書化と標準プロセスの実際のガイド付き実行・記録を接続。プロセスセットアップの容易さと最小限の努力（単純なプロセス、条件プロセス、複数ステッププロセスを問わず）。優れた迅速なサポート体制。

直感的で簡単にセットアップできるテンプレートにより、文書化と標準プロセスの実際のガイド付き実行・記録を接続。プロセスセットアップの容易さと最小限の努力（単純なプロセス、条件プロセス、複数ステッププロセスを問わず）。優れた迅速なサポート体制。

25. Bynder（包括的なデジタル資産管理に最適）

viaBynder

デジタル資産をすべて管理するツールが必要ですか？ それならBynderをお試しください。このDAM（デジタルアセット管理）プラットフォームは、AI機能によりコンテンツワークフローの整理、ブランドの一貫性の確保、チームコラボレーションの強化を支援します。

さらに、WordPress、Hootsuite、Vimeoなどのアプリケーションとの連携により、ワークスペース全体をカスタマイズ可能な単一環境に統合できます。

Bynderの主な機能

一元化された資産ライブラリで必要なものをすべて一箇所に整理・検索

カスタマイズ可能なワークフローで、コンテンツの作成、レビュー、承認を容易に行います

/AIを活用したよりスマートな資産管理を実現：自動タグ、検索機能の向上、パフォーマンス分析を含む

Bynderのリミット

大容量ファイルやアセットライブラリはソフトウェアのパフォーマンスを低下させる可能性があります

一部の顧客は、承認ワークフローが規制の厳しい業界には不適切だと感じています

Bynderの価格設定

デモはご要望に応じてご利用いただけます

カスタム価格設定

Bynderの評価とレビュー：

G2: 4.5/5 (900件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

Bynderについて実際のユーザーが語る声

G2レビュアーによるBynderの評価は以下の通りです：

これまでいくつかのDAMシステムを使用してきましたが、Bynderは管理セットアップとユーザー体験の両面で圧倒的に使いやすいです。これは導入促進と全体的な成功に大きく寄与します。Bynderは多機能で強力であるため、初期導入プロセスは管理しやすい形で少しずつ提供されるよう設計されています。この点が高く評価できるのは、チームの効率化に寄与したからです。過去の話題をミーティングで再議論する時間を割く必要がなくなりました。

これまでいくつかのDAMシステムを使用してきましたが、Bynderは管理セットアップとユーザー体験の両面で圧倒的に使いやすいです。これは導入促進と全体的な成功に大きく寄与します。Bynderは多機能で強力であるため、初期導入プロセスは管理しやすい形で少しずつ提供されるよう設計されています。この点が高く評価できるのは、チームの効率化に寄与したからです。過去の話題をミーティングで再議論する時間を割く必要がなくなりました。

ワークフロー管理ソフトウェアの注目メンション

Camunda* は、オープンソースで高度にカスタマイズ可能な機能により、ビジネスが複雑なプロセスを効率化する強力なワークフロー自動化プラットフォームです。

Teamwork は、チームがタスクを効率的に管理し、コミュニケーションを取り、プロジェクト全体の進捗を追跡できる共同プロジェクト管理ツールです。

Toggl Track はシンプルでありながら効果的な時間追跡ツールで、チームが仕事時間を監視し、生産性を最適化し、プロジェクトのタイムラインを改善することを可能にします。

ClickUpでシームレスなワークフロー管理を実現

適切なワークフロー管理プラットフォームの選択は、進捗と生産性全体を決定づけます。様々な選択肢がある中で、ClickUpは包括的で多機能なソリューションであり、より賢く働くことを可能にします。

堅牢なタスク管理・追跡・コラボレーション機能が必要ですか？チェック！ワークフローに高度なAIを統合したいですか？ダブルチェック！

ClickUpはすべての仕事の単一の信頼できる情報源を提供します。今すぐ無料のClickUpアカウントに登録しましょう！ ✅