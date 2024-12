12 効果的な電子メールキャンペーン管理戦略

先週、電子メールマーケティングの努力の一環として100通の電子メールを送信したとしましょう。 リサーチ 調査によると、これらの電子メールのうち、開封されたのはわずか21通だったようです。つまり、せっかく作成したマーケティングやセールスの電子メールが、受信トレイで放置されている可能性があるということです。

しかし、ソーシャルメディアやデジタルコミュニケーションの発展にもかかわらず、電子メールマーケティングはまだまだ捨てたものではありません。正しい方法で完了すれば、Eメールは依然として読者を惹きつけ、コンバージョンを促進する最も効果的なツールのひとつです。 81%の企業 の企業がマーケティング戦略の一環として電子メールを利用しており、その多くは正しい方法をとっている。では、どうすれば同じようにやることができるのでしょうか?そのコツは、乱雑なメールを切り抜け、電子メールを目立たせ、熱心に開封させ、行動させることです。

このブログでは、気軽な購読者をロイヤルカスタマーに変える、12の効果的な電子メールキャンペーン管理戦略についてご紹介します。また、各戦略を実行するための無料電子メールマーケティングツールやテンプレートについてもご紹介します。📧

電子メールキャンペーン管理とは?

メールキャンペーンマネジメントとは、ビジネスユーザーと効果的なコミュニケーションを図るために、メールマーケティングキャンペーンのプランニング、実行、モニタリング、最適化を行う戦略的なプロセスです。

メールキャンペーンマネジメントでは、ターゲットメッセージの作成、オーディエンスのセグメンテーション、開封率の高い期間を利用した電子メールの評価、キャンペーンがオブジェクトを満たすためのパフォーマンス分析などを行います。

電子メールキャンペーンをクリエイティブかつ意図的にデザインすることで、ターゲットキャンペーンを通じてより強固な顧客関係を築くことができます。コールドリードを育成し、既存の電子メール購読者リスト内でコンバージョンを促進することができます。

さらに、パーソナライズされたコミュニケーションが可能になり、適切なメッセージを適切なタイミングで適切な人々に届けることができます。

デジタル時代、カスタマーの受信トレイには情報が溢れかえっています。電子メールキャンペーン管理は、関連性の高い魅力的なコンテンツを直接配信することで、ユニークな存在であり続けることに役立ちます。

1978年、デジタル・イクイップメント・コーポレーションのマーケティングマネージャー、ゲイリー・トゥアークが史上初の電子メール配信(潜在的なクライアントへの大量メール)を行いました。彼は、DECマシン(大胸筋を鍛えるための器具)を宣伝する電子メールを、アーパネット上の400人近いユーザーに送った。この「電子メール・キャンペーン」によって、彼は約1300万ドルの売上を得た。

電子メールキャンペーン戦略とは?

電子メールキャンペーン戦略とは、売上増加、顧客エンゲージメントの向上、リードの育成など、特定の目標を達成するために組織がどのように電子メールマーケティングを利用するかをまとめた構造化されたプランのことです。

まず、ターゲットオーディエンスを定義し、ニッチな分野で魅力的なコンテンツを開発し、見込み客をマーケティングファネルに引き込むことから始めます。メールキャンペーン戦略では、電子メールのタイミングや頻度、セグメンテーションやパーソナライズの努力を決定します。

綿密に練られたプランによって、送信される電子メールには目的があり、より広範なマーケティングの意図に沿ったものとなることを覚えておいてください。もちろん、効果的な電子メールマーケティングプラットフォームがあれば、戦略は10倍の効果を発揮します。

12の電子メールキャンペーン管理戦略

しっかりとした電子メールキャンペーン管理戦略が必要ですが、そのためには適切なツールが不可欠です。電子メールマネジメントエコシステムは、以下のようなプラットフォームで構築することができます。 ClickUp .

ClickUpには、タスクの作成と管理、自動化のデプロイ、他の自動化ツールとの統合に対応する強力な機能が備わっています。探検してみましょう!

ClickUp for Email Project Managementを使って、電子メールマーケティングのカレンダーとキャンペーンプロセスを管理しましょう。 電子メールプロジェクト管理のClickUp は、すべてを1つの共同作業スペースに集約することで、電子メール管理を簡素化します。

すべての受信メールと送信メールを簡単に管理し、関連するタスクや添付ファイルに直接リンクされています。これにより、チームの連携が保たれ、円滑なコミュニケーションが維持されます。

ClickUpを使えば、フォーム提出やカスタムフィールドなどの特定のトリガーに基づいて電子メールを自動化することもできます。このツールは、電子メールキャンペーンの作成からユーザーアクションへの自動応答の設定まで、すべてのプロセスをカバーし、電子メール管理を組織的かつ効果的に維持します。 ClickUpのインテグレーション Gmail、Google Drive、Outlook、その他1,000以上のツールとの統合により、以下のことが可能になります。 電子メール管理ソフトウェアの統合 を統合して一元化することができます。

それでは、電子メールを通じたオーディエンスとのやり取りを改善するための、12の電子メールキャンペーン管理戦略について説明しましょう。

**1.具体的で測定可能な目標を設定する。

ClickUp Goalsで電子メールマーケティングキャンペーンの測定可能な目標を設定しましょう。

使用方法 ClickUp目標 は、チームのスプリントサイクルを追跡し、進捗、資金、購読者、レスポンスなどのターゲットを設定するのに役立ちます。

ClickUpの目標フォルダで電子メールマーケティングの努力を調整し、軌道に乗せましょう。

また、チームメンバー間のコラボレーションを可能にし、全員が依存関係にあるターゲットに向かって確実に仕事を進めることができます。

電子メールキャンペーンに関する具体的なマイルストーンを設定することをお勧めします。 例えば、コンバージョンの高い件名を15個作成し、購読者が受信トレイをチェックする可能性の高い送信時間を特定します。

💡 Pro Tip: インフルエンサーマーケティングを戦略に取り入れることで、マーケティング努力を拡大しましょう。 インフルエンサーのテンプレートを試してみてください。 を試してみてください。電子メールマーケティングキャンペーンとシームレスに統合することで、より大きな結果を得ることができます。

**2.効果的なオーディエンスのセグメンテーション

興味、属性、購入履歴に応じたオーディエンスのセグメンテーションを開始しましょう。 アウトリーチツールの適用 を使って会話を始める。

この戦略は、購読者リストから価値の高い顧客を特定し、パーソナライズされた電子メールを通じて彼らのコンテンツや製品のニーズを満たすのに役立ちます。このようなオーディエンスのためにキャンペーンをパーソナライズすることで、次のようなことが可能になります。 電子メールマーケティングのKPIを満たすことができます。 簡単に

顧客セグメンテーションツールを使ってデータを分析し、価値の高いサブグループを作成しましょう。これにより、マーケティングチームはどの電子メールをどのカスタマに送るべきかを手作業で考える必要がなくなります。

さらに、ご希望の電子メールツールやマーケティング自動化ツールが、現在のシステムからのデータを統合できるかどうかを再確認しましょう。これらのシステム CRMから電子メールマーケティングまで様々です。 から構造化データを提供する分析ツールまで様々です。

ClickUp カスタムフィールドをテストして、顧客への自動電子メール応答のトリガーを設定します。

オーディエンスのデジタル行動と関連メトリクスを調査する際に、セグメンテーションの柔軟性を提供するツールを探してみてください。

また ClickUpカスタムフィールド を使用して、さまざまなカスタマー・インタラクション・メトリクスの入力スロットを作成できます。後でそれらをセグメント化して、具体的なオーディエンスの括りを作成することができます。

**3.注目を集める件名を作成する

ClickUp Brainでタスク、チャット、電子メールからプロジェクトに関連する情報を見つけよう。

でライターズ・ブロックの罠を回避。 ClickUpブレイン .これで、コンテンツのアイデアやリサーチ資料を素早く思いつかなければならない責任を共有できます。 ClickUp Brainは、効果的な件名や電子メールコンテンツを開発することで、ブレインストーミングのプロセスを補完します。アイデアのリポジトリを作成し、テーマやキャンペーンごとに分類することができます。

電子メールの件名は、受信者に与える第一印象となることが多いことにメモしておきましょう。電子メールが開封されるか無視されるかは、この件名で決まります。

いくつかの詳細を入力し、ClickUp Brainにプロンプトを表示することで、マーケティングキャンペーン用の電子メールを生成します。

Brainをライティングアシスタントとして使用することで、複数のメール構成を素早く作成し、混雑した受信トレイの中でも目立つメッセージを作成することができます。

💡 ヒント:. 研究結果 の調査によると、電子メールの件名に受信者のファーストネームを加えることで、開封率が9.1%増加することがわかっています。この戦術は、親近感を与え、受信者の注意を引くのに役立ちます。

4.魅力的な電子メールコンテンツをパーソナライズする。

おすすめ商品、特別オファー、コンテンツなど、顧客とブランドとの過去のやりとりに合わせて、カスタマイズすることから始めましょう。こうすることで、電子メールが単なる一般的な宣伝メールにならず、一人ひとりの利息やニーズに直接語りかけることができます。

過去に購入した商品のデータを使って、顧客が気に入りそうな新しいアイテムを提案したり、過去に購入した商品を特別価格で提供したり、ホリデーシーズンをテーマにしたパーソナライズメールなど、電子メールをパーソナライズするさまざまな方法を考えてみましょう。

それぞれの受信者にとって重要なことに焦点を当てることで、電子メールはより魅力的なものになり、コンバージョンを促進する可能性が高まります。

クリックアップのテンプレートや機能を使って、電子メールを含むマーケティング努力を効率化することをご検討ください。いくつかご紹介します。

クリックアップマーケティングカレンダーテンプレート

ClickUpのマーケティングカレンダーテンプレートは、マーケティングタスク、キャンペーン、プロジェクトを追跡できるようにデザインされています。

使用方法 ClickUpのマーケティングカレンダーテンプレート を使えば、進行中のキャンペーンを監視し、簡素化されたデータの視覚化によって将来のキャンペーンの戦略を調整することができます。コード不要のテンプレートで、製品イベントや発売キャンペーンに合わせてリソースを配布できます。

このテンプレートを使えば、締め切りの管理や電子メールシーケンスのスケジュール設定が簡単に行えます。また、各電子メールをパーソナライズし、関連性のある魅力的なコンテンツにすることができます。

次に ClickUp ドキュメント を使用して、さまざまな視聴者層向けのコンテンツ原稿を作成、保存、整理することができます。

ブレーンストーミングセッションや電子メールコンテンツ作成のアイデアをClickUp Docsで管理。

例えば、様々な顧客ペルソナや製品ラインごとに別々のドキュメントを用意し、それぞれに合わせたオファーやメッセージを記載することができます。

ClickUp Brainのようなダイナミックなツールを使って、電子メールキャンペーン戦略を進化させましょう。また、ドキュメントと電子メールのワークフローを同期し、Brainから簡単にアクセスできる重要なドキュメントを一元管理することもできます。

さらに、技術者でなくても簡単に立ち上げやカスタマイズができる組み込みテンプレートを使用することで、電子メールの新規作成にかかる時間を短縮できます。

ClickUp Brainを利用した個人向けキャンペーン用のテンプレートをドキュメントでデザインし、努力の連携を保つことができます。

クリックアップメールキャンペーンテンプレート

ClickUpの電子メールマーケティングキャンペーンテンプレートは、電子メールマーケティングキャンペーンのプラン、管理、追跡を支援するために設計されています。

The ClickUp電子メールマーケティングキャンペーンテンプレート は、電子メールマーケティングの努力を簡素化し、キャンペーンの整理、実行、監視を容易にします。見込み客リストの管理からメッセージの下書き、明確なワークフロールールの設定まで、このテンプレートはすべてのステップを確実にカバーします。

進捗管理は ClickUpカスタムタスクステータス カスタムフィールドを使用してキャンペーンを分類し、リスト、ガントチャート、カレンダーのような様々なビューを通してタイムラインを視覚化します。この構造化されたアプローチにより、時間を節約し、キャンペーン全体の一貫性を高めることができます。

テンプレートを使い始めるのは簡単です。キャンペーンごとにプロジェクトを設定し、チームメンバーにタスクを割り当て、完了までのタイムラインを設定できます。定期的な更新を通知することで、コラボレーションはシームレスに行われ、チームが計画通りに進行できるようサポートします。

このテンプレートはA/Bテストもサポートしており、キャンペーンを改良して最高の結果を出すことができます。

また、次のこともできます。 ドリップキャンペーンテンプレートを追加する を追加して、見込み客をマーケティングファネルの有料フェーズに徐々に引き込んでいきましょう。

ボーナス トップ・デジタル・マーケティング・アプリを発見する キャンペーンを管理し、パフォーマンスを分析し、エンゲージメントを高めるのに役立ちます。

5.電子メールがモバイルフレンドリーであることを確認する。

約 電子メール全体の46 がスマートフォンで開封されています。これは、マーケティング担当者が電子メールキャンペーンにおいてモバイル最適化を優先しなければならないことを示しています。

現在、ほとんどのユーザーが小さな画面でコンテンツを閲覧し、素早くスクロールしているため、レスポンシブな電子メールデザインを作成することが重要となっています。これにより、メッセージは見やすくなり、あらゆるサイズの画面で機能するようになります。

小さな画面でも読みやすく、ナビゲートしやすい1列レイアウトなど、デザイン上の配慮を検討しましょう。また、大きめのフォントや指でタップしやすいコールトゥアクションボタンも検討しましょう。

次に、画像は品質を犠牲にすることなく素早く読み込めるよう最適化し、テキストは読みやすさを維持するために最小限に抑える必要があります。

目標は、デザインの悪さによって購読者が電子メールを放棄する可能性を減らすことです。

💡 Did you know? ユーザー1人あたりの電子メール1通あたりの平均エンゲージメント時間は 2秒から8秒の間 .つまり、電子メールマーケティングキャンペーンは、件名から最初のテキストや画像まで、ユーザーを惹きつける必要があるということです。

6.電子メール要素のA/Bテストを実施する。

スプリットテスト、A/Bテストとも呼ばれる。 マーケティングキャンペーン管理を最適化する 電子メールを2つのバージョンで比較し、どちらがより効果的かをテストします。

画像、CTA、コンテンツレイアウトなどの要素をテストすることで、読者に最も響くものを理解することができます。何よりも、A/Bテストはデータに基づいた意思決定をサポートし、開封率と全体的なエンゲージメントを高める電子メール戦略を改善します。

まずは電子メールのどの要素をテストするかを決めましょう。件名の文言のようなシンプルなものから、電子メール全体のレイアウトのような複雑なものまで様々です。

例えば、緊急性を強調した件名と割引を強調した件名をテストすることができます。これらのバージョンをオーディエンスの一部に送信し、結果を追跡することで、どちらのバージョンがより効果的かを確認することができます。

A/Bテストを1回限りの努力にリミットしてはいけません。実際のユーザーの行動やフィードバックに基づいて電子メールを最適化できるよう、継続的なプロセスにしましょう。

時間をかけて少しずつ改善していくことで、キャンペーンの目標を達成することができます。

こちらもお読みください Gmailで電子メールテンプレートを作成する方法

7.自動化された電子メールフローを実装する。

Eメール自動化により、手動で操作することなく、タイムリーでパーソナライズされたメッセージを配信できます。

ランディングページへの訪問、CTAのクリック、放棄されたショッピングカートなどのトリガーにラベルを付けることから始め、新規購読者の歓迎や非アクティブ顧客の再エンゲージに使用しましょう。

また、製品レビューや一般的なブランド情報のために、購入後のフォローアップを送信することも検討すべきです。ClickUpの電子メール自動化テンプレートを使えば、簡単に行うことができます。

クリックアップメール自動化テンプレートはこちら

ClickUpのメール自動化は、電子メールマーケティングキャンペーンを自動化し、最適化するために設計されています。

The ClickUpによる電子メール自動化テンプレート を使えば、電子メールキャンペーン全体を簡単に管理できます。特定のトリガーに基づいて自動的に送信される電子メールを設定し、ターゲット全体のパフォーマンスを追跡することができます。

クリエイティブの割り当てやデザイン承認の取得などのルーチンタスクを自動化することで、チームの生産性を高めることができます。このテンプレートは、一般的な顧客からの質問に対する自動化された回答にも対応しており、ワークフローをスムーズにします。

また、ビジュアルパイプラインにより、電子メールシーケンスの改善点を簡単に見つけることができ、キャンペーンを改善・強化することができます。

8.最適なタイミングで電子メールを送信する。

電子メールはタイミングがすべてです。どんなに魅力的なコンテンツでも、受信トレイに届くタイミングを間違えてしまうと平坦なメールになってしまいます。

最適なタイミングを見極めることは、電子メールの開封率やクリック率を最大化するための最良の戦略です。この戦略では、受信者の行動パターンを研究し、受信トレイをチェックする可能性が最も高い時間帯に基づいて、電子メールを送信する最適なタイミングを決定します。 研究では によると、電子メールの開封率が高くなるのは週の半ばの午前中がピークであることが分かっています。しかし、読者層や業界によって最適な時間帯は大きく異なります。例えば、B2Bの電子メールはビジネスアワーに、B2Cの電子メールは夕方や週末に、より高いエンゲージメントが得られるかもしれません。

9.鍵となるパフォーマンスメトリクスの追跡と分析。

電子メールのパフォーマンス指標を常にチェックすることは、戦略の微調整に欠かせません。開封率、ウェブサイトトラフィック、クリック率、会話率、バウンス率、配信停止率などの主要な評価指標に注目することから始めましょう。これらの番号から、電子メールのやることが明確にわかります。

これらのメトリクスを定期的にチェックし、何が仕事で何がそうでないかを確認しましょう。

例:開封率が高い場合、件名が適切である可能性があります。クリック率が低い場合は、コンテンツやCTAを見直す時期かもしれません。

ClickUpのダッシュボードを使用して、電子メールマーケティング戦略に関連するKPIを調整し、監視することができます。

マーケティングコントロールセンターとして機能するダッシュボードでKPIを確認・監視することで、顧客データを俯瞰することができます。 クリックアップダッシュボード は、従業員やチームの生産性に関するデータ、作業負荷の配布、電子メールチェーンの生産性をテストするための時間追跡機能を備えた、見やすいインターフェイスを提供します。

棒グラフやグラフを使用して、電子メールキャンペーン管理キャンペーンをレビューし、さまざまな電子メールシーケンスから収集したコンバージョンを評価します。

クリックアップメールキャンペーンテンプレート

ClickUpのメールキャンペーンテンプレートは、電子メールマーケティングキャンペーンのプランニング、追跡、成功を測定するために設計されています。

The ClickUp電子メールキャンペーンテンプレート は、電子メールマーケティングの努力の追跡と改善に最適なツールです。開封率アップ、クリック率アップ、コンバージョン率アップなど、キャンペーンごとにクリアされた目標を設定することができます。

キャンペーンを展開する際には、このテンプレートで簡単にこれらの主要メトリクスを監視することができ、オーディエンスがコンテンツにどのように関与しているかをリアルタイムで把握することができます。

このテンプレートが本当に強力なのは、カスタマイズ可能な機能です。ステータスとフィールドをカスタマイズすることで、キャンペーンを軌道に乗せることができます。

また、このテンプレートでは、メトリクスを定期的にレビューすることで、傾向を把握し、より良い結果を得るために戦略を改善することができます。コラボレーションツールも搭載されているため、チーム内で簡単にアイデアを共有し、データを分析し、エンゲージメントを高める革新的な方法を考え出すことができます。

電子メールマーケティングレポートテンプレート by ClickUp*

ClickUpの電子メールマーケティングレポートテンプレートは、電子メールキャンペーンの効果を追跡・分析するために設計されています。

をお試しください。 ClickUpによる電子メールマーケティングレポートテンプレート を使って、電子メールマーケティングキャンペーンの仕事の各メトリクスを分析してみましょう。

このテンプレートでは、KPI、配信の問題、オーディエンスごとにセグメントされたレスポンスデータを入力し、今後の電子メールキャンペーンの予測精度を高めることができます。

また、電子メールキャンペーンの短期的、長期的なパフォーマンスから得た鍵の洞察を要約した追跡可能なレポートを作成することもできます。

**10.ベストプラクティスに従ってスパムフィルタを回避しましょう。

心を込めて書いたメッセージが迷惑メールフォルダに入ってしまったという事実ほど、電子メールキャンペーンを早く頓挫させるものはありません。

スパムフィルターは電子メールの領域における用心棒のようなもので、このカテゴリーには多くの常習犯がいます。件名に大文字や感嘆符が多すぎるのも赤信号です。

このような手法は、キャンペーンに切迫感や欠落感(FOMO)を与えるかもしれませんが、電子メールをスパムのように見せてしまう可能性があります。ギミックに頼るのではなく、すぐに価値を提供できる誠実なメッセージにこだわるべきです。

電子メールの技術的なセットアップに注意を払うことを忘れないでください。また、返信不要の電子メールアドレスを使ってはいけません。

電子メールを人間味のない怪しげなものにするのではなく、リンクとテキストの比率を低くするなどの点に注目しましょう。

💡 Pro Tip: 電子メール内のリンク数をリミットし、信頼できるサイトへのリンクであることを確認する。信頼性を維持し、電子メールがスパムっぽくならないよう、質の低いリンクは避けましょう。

**11.定期的に電子メールリストを更新する。

電子メールリストを常に最新の状態に保つことで、見込み客や既存客のデータベースを維持することができます。古くなった電子メールリストは、キャンペーンの効果を低下させ、送信者の評判を傷つける危険性があります。

バウンスメール、アクティブでない購読者、興味のない受信者は、メール配信に悪影響を及ぼし、エンゲージメントやコンバージョン率の低下につながります。

最初のステップでは、アクティブでない受信者の電子メールリストを削除します。これには、6ヶ月から1年の期間、電子メールを開封またはクリックしなかった受信者が含まれます。購読者を減らすことは直感に反するように思えるかもしれませんが、非アクティブなコンタクトを保持し続けることは、良いことよりも悪いことの方が多いのです。悪いバウンス率やエンゲージメント率は、スパムフィルターのトリガーとなり、電子メールを迷惑フォルダにリダイレクトしてしまいます。

非アクティブな購読者を切り捨てるだけでなく、リストに登録されている電子メールアドレスの有効性を定期的に確認することも有効です。

/参考 https://clickup.com/ja/blog/127034/undefined/ AIメールマーケティングツールを使う /%href/

と検証ソフトを使って、ハードバウンスの原因となる偽の電子メールや無効な電子メールをチェックする。

誤字や悪意のあるエントリーが潜んでいる可能性のあるオンラインサインアップやサードパーティーのリストを通じて電子メールアドレスを取得した場合、これをやることは非常に役に立ちます。

**12.電子メールキャンペーンを継続的に見直しましょう。

どんなにキャンペーンがうまくいっても、常に改善の余地があることを忘れないでください。電子メールキャンペーンの改善とは、定期的にパフォーマンスを分析し、新しいフォーマットを試し、データに基づいた調整を行うことです。

反復的なプロセスにより、電子メールは適切で、それぞれのマーケティングキャンペーンに沿ったものとなります。

北星メトリクスを定期的に評価するようにしましょう。例えば、開封率の低下に気づいたら、件名や送信時間を見直してみましょう。逆に、クリックスルー率が高い場合は、どのような電子メール要素が読者の心に響いているのかを分析することができます。

A/Bテストは継続的に行いましょう。ある季節にうまくいった仕事が、別の季節には効果がないこともあります。

クリックアップのエコシステムで持続可能な電子メールマーケティングキャンペーンを展開しましょう。

成功する電子メールキャンペーンは、設定して終わりというタスクではありません。変化するカスタマーの行動や嗜好に合わせて、常に注意を払い、改良を加える必要があります。

リマインダーとして、電子メールキャンペーンマネジメントをマスターするには、創造性と分析を融合させた高度な戦略的アプローチが必要です。

ClickUpのような電子メールマーケティングツールを使えば、マーケティング戦略のあらゆる側面をより効果的に管理することができます。目標やダッシュボードから自動化、ブレインまで、これらの機能により社内や社外のチームとのシームレスなコラボレーションが可能になります。

あなたのブランドの電子メールマーケティングアプローチに革命を起こす準備はできていますか?

ClickUpを無料でお試しください。 今日