2026年版　ライター向けプロジェクト管理ツールベスト10

今日では、たった1つの記事を作成するだけでも、5つのタブにまたがるリサーチ、Zoomでのインタビュー、レビュー用に共有された下書き、SEO対策の編集、デザイン調整、クライアントの承認、そしてパフォーマンスの追跡など、多岐にわたる作業が必要となります。

そして、そこで問題が生じ始めるのです。

あるツールで下書きを作成し、別のツールでタスクを追跡し、さらに別のツールでブレインストーミングを行う。実際の執筆は簡単な作業ですが、これらすべてを管理することが真の仕事となります。

ライターにとってのプロジェクト管理は、明確さが重要です。視覚的な計画に適したツールもあれば、長編原稿に最適なツールもあり、また共同編集チームでの活用に真価を発揮するツールもあります。

このガイドでは、ライター向けのプロジェクト管理ツールトップ10を厳選しました。これにより、仕事の整理に費やす時間を減らし、実際に執筆に充てる時間を増やすことができます。✍️

このブログで紹介している、ライター向けのすべてのプロジェクト管理ツールを比較したテーブルはこちらです。📊

ツール おすすめ 主な機能 料金 ClickUp AIを活用した自動化とツール横断的なワークフローを備えたオールインワンのナレッジ・タスク管理ツール。個人作家、小規模チーム、そしてプロジェクト、チケット、ドキュメントを調整する企業組織まで幅広く対応します。 タスク、リスト、ドキュメント、目標、ClickUp Brain、複数のAIモデル、時間管理、カスタム自動化機能を備えた単一のプラットフォーム Free Forever。企業向けにはカスタムも可能です。 Notion ゼロから完全にカスタマイズ可能なワークスペースを構築したいライターのために、AI機能を内蔵したカスタマイズ可能な執筆ワークスペースを構築する データベースビュー（テーブル、ボード、タイムライン、カレンダー）、同期されたブロック、NotionのAIライティングアシスタント、アクションアイテム付きのAIミーティングノートなど、業務の整理整頓をサポートする機能 無料；有料プランはユーザー1人あたり月額12ドルから Scrivener 複雑で多章にわたる原稿を構成する小説家のために、下書きからエクスポートまでの長編原稿管理 バインダー形式の原稿整理、仮想インデックスカード付きのコルクボード、ドラッグ＆ドロップで構成を変更できるアウトライナー、分割画面のリサーチビュー 有料プランはユーザー1人あたり月額23.99ドルから Trello 視覚的に物事を捉え、カンバン方式のワークフローを好むライターのための、視覚的なカンバンスタイルの執筆ワークフロー ビジュアルカンバンボード、Butler自動化（ルールとコマンド）、機能拡張のためのPower-Ups、カレンダー＆プランナービュー 無料；有料プランはユーザー1人あたり月額6ドルから Google Workspace リアルタイムでの共同作業を必要とする分散型編集チームのための、クラウド上での共同執筆および編集業務 Google ドキュメントでのリアルタイム共同編集（提案モードとバージョン履歴）、ドキュメント/Gmail/ドライブでの Gemini AI、Google ドライブのクラウドストレージ 有料プランはユーザー1人あたり月額5.60ドルから Asana 多段階の出版ワークフローを監督する編集担当者やプロジェクトマネージャー向けに、タスクの依存関係を考慮した構造化された編集ワークフロー 構造化されたワークフローのためのタスクの依存関係、編集追跡のためのカスタムフィールド、ワークフロービルダーとルールの自動化、作業負荷とリソース管理のビュー 無料。有料プランはユーザー1人あたり月額30.49ドルから。 Airtable 構造化された編集データベースを管理する運用チーム向けに、コード不要でデータ駆動型のコンテンツシステムを構築する レコードがリンクされているリレーショナルデータベース、トリガーベースの自動化、AirtableのAIフィールドとエージェント、ルーティングロジックを備えたカスタマイズ可能な入力フォーム 無料；有料プランはユーザー1人あたり月額20ドルから Monday.com 作業負荷の可視性やプロジェクト横断的なダッシュボードを必要とするマネージャーのために、AIを内蔵した柔軟で視覚的な業務管理を実現します。 カスタマイズ可能なワークフローを備えたビジュアルボード、AIブロック（要約する、翻訳、分類）、リアルタイム共同作業用のWorkdocs、そして使いやすいインターフェースで表示される作業負荷とリソースのビュー 無料；有料プランはユーザー1人あたり月額12ドルから Milanote ストーリーテラーがキャラクターやプロットを空間的に可視化するための、ビジュアルブレインストーミングとクリエイティブなプロジェクトプラン 無制限のビジュアルボード、インスピレーションを即座に記録できるWebクリッパー、キャラクターやストーリーのアウトラインテンプレート、メディアの埋め込み（画像、ビデオ、リンク） 無料。有料プランはユーザー1人あたり月額12.50ドルから。 Evernote デバイス間で素早くアイデアを記録したいプロフェッショナル向けに、検索可能な「セカンドブレイン」を構築します。 ネストされたスタックとタグ付け機能を備えたメモ、リサーチ用ウェブクリッパー、メモ内へのタスク統合、OCR対応のドキュメントスキャン 有料プランはユーザー1人あたり月額14.99ドルから

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェアレビュー方法について、詳しくご紹介します。

ライター向けのプロジェクト管理ツールを選ぶ際、何に注目すべきか？

ライターは、リサーチ、アウトライン作成、下書き、推敲、公開というフェーズを経てアイデアを形にしていきます。つまり、適切なツールは編集作業の現実的なニーズをサポートできるものでなければなりません。クリエイティブなプロジェクト管理ツールを選ぶ際に評価すべき主要な機能は以下の通りです。👇

📮 ClickUpインサイト： 45％の人が数分おきにスマートフォンをチェックしていることをご存知ですか？その多くは、すぐに答えを見つけたり、気分転換をしたりするためです。 しかし、レポート作成の最中に電子メールをちらっと確認するような、絶え間ないスマホチェックは、実際には集中力を散漫にし、深い思考を妨げてしまいます。🖤 そこで登場するのが「ClickUp Brain MAX」です。AIを搭載したデスクトップ用アシスタントであるBrain MAXを使えば、ワークスペースを離れることなく、またスマートフォンを手に取る必要もなく、チャットやプラン立案、タスク作成、サードパーティ製アプリの検索を行うことができます。 創作のヒントが欲しいですか？自分の声で俳句を作ったり、複数のAIモデルを使ってコンテンツを生成したり、タスクを処理したりして、目（そして集中力）に必要不可欠な休息を与えてあげましょう。

ライター向けのおすすめプロジェクト管理ツール

クライアント対応に追われる個人フリーランサーでも、動きの速い編集チームの一員でも、これらのツールは執筆ワークフローに明確さ、可視性、そして勢いをもたらすように設計されています。💁

1. ClickUp（統合型AIワークスペースを求めるライターに最適）

「ClickUp for Project Management Teams」は、タスク、ドキュメント、チャット、目標、ダッシュボード、AIを統合した世界初の「Converged AI Workspace（統合型AIワークスペース）」です。

これにより「ワークスプロール（作業の分散）」が解消されます。つまり、あるアプリで下書きを作成し、別のアプリで締め切りを追跡し、電子メールでフィードバックを管理し、さらに別のツールでブレインストーミングを行うといった状況はなくなります。すべてが1つのエコシステムに集約され、AIがそれらをすべて把握します。

実際の運用例は以下の通りです：

ClickUpドキュメントでコンテンツを整理しましょう

ClickUp Docsを、アウトライン、下書き、リサーチ、スタイルガイド、参考資料、編集カレンダー、さらにはチームからのフィードバックまでを管理する、執筆の中心拠点として活用しましょう。Docsはワークストリームと直接連携しているため、企画書をClickUpタスクにリンクさせたり、ワークフロー内にスタイルガイドを埋め込んだり、目次を自動生成したりすることが可能です。

ClickUp Docsを使って、見出しでコンテンツを構成し、テーブルを作成し、メディアを埋め込み、コードブロックを挿入し、長文の下書きを整理しましょう

例えば、「週刊ニュースレターの草案」というドキュメントを作成し、調査リンクや編集メモ、チームメイトへの@メンションを埋め込むことができます。ドキュメント内で直接タスクをリンクさせたり、テキストをアクションアイテムに変換したり、期限を設定したりすることも可能です。

ClickUp Brainで執筆を加速させる

ClickUpのナレッジマネジメントワークフローの一部であるClickUp Brainは、ドキュメント、タスク、コメント、チャットなど、ワークスペースに組み込まれたコンテキストAIです。つまり、プロジェクトの全コンテキストを把握した上で機能します。

ライターにとって、これはクリエイティブなパートナーであり、生産性を高めるアシスタントとしての役割を果たします。

任意のテキストフィールド内で直接下書きを作成できます。ブログ記事、アウトライン、ランディングページのコピー、SNSのスレッド、ビデオの台本など、プロンプトを入力するだけで、Brainが下書きを生成します。既存のテキストを選択し、以下の操作を行えます：

執筆の質を向上させる

スペルや文法の修正

文章を長くする、または短くする

複雑なコンテンツをシンプルに

中断した箇所から執筆を再開する

下書きからアクションアイテムを作成する

複数の言語に翻訳する

ClickUp Docs内で、要約、クリエイティブな提案、アクションアイテムをClickUp Brainに依頼できます

コンテンツブリーフのドキュメントからアクションアイテムを生成すると、そのブリーフが構造化されたClickUpタスクに変換されます。また、カスタムプロンプトや/writeスラッシュコマンドを使用して、特定のトーン（専門的、会話調、ユーモラス）でコンテンツを素早く編集、書き直し、作成したり、レポート作成やブログ記事の執筆に応じて創造性のレベルを調整したりすることも可能です。

📌 例のプロンプト：この段落を、読者の興味を引くように書き直し、キャッチーな見出しの候補を3つ提案してください。

初めてのユーザーのためのクイックガイド：

ClickUp Brain MAXでリサーチと生産性を向上させましょう

AIライティングを単なる下書き作成の域を超え、本格的なリサーチエンジンへと進化させるには、高度なAIデスクトップコンパニオン「ClickUp Brain MAX」をご利用ください。これにより、ClickUp Brainは単なるライティング支援ツールを超え、より高度なリサーチおよび生産性向上エンジンへと進化します。

Brain MAXが提供する機能：

ワークスペースや接続アプリ、さらにはウェブ全体を横断する 詳細検索

プレミアムAIモデルへのアクセス により、より繊細なブレインストーミングや編集が可能に

プロジェクトやドキュメントに関する状況に応じた回答

ライターにとって、これはリサーチ段階において強力なツールとなります。フォルダやブラウザのタブをいちいち探す代わりに、Brain MAXに指示するだけで、関連するメモを表示させたり、過去のクライアントからのフィードバックを要約したり、関連する下書きを即座に見つけたりすることができます。

ClickUpの「Talk to Text」機能を使えば、アイデアを音声入力して素早く初稿を作成し、すべての言葉を自動的にテキスト化できます

また、思考がタイピングの速度を上回る場合は、ClickUpの「Talk to Text」機能を使って、アイデアをドキュメントやタスクに直接音声入力できます。このツールは、あなたの話し言葉を自動的に構造化されたテキストに変換し、ClickUp Brainですぐに編集できるようになります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能やカスタムオプションが非常に多いため、初めのうちはユーザーは戸惑ってしまうかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（10,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

このレビューがすべてを物語っています：

ClickUpの最大の魅力は、複数のツールを1つの場所に集約できる点です。複数のアプリを切り替える必要はもうありません。他のソフトウェアと比較しても、その機能の豊富さは群を抜いています。また、プロジェクトを自分のニーズに合わせて設定できる複数のビュー、レポートや統計情報を一目で把握できるダッシュボード、反復タスクを処理して時間を大幅に節約してくれる自動化機能など、あらゆるワークフローに合わせて高度にカスタマイズ可能です。

ClickUpの最大の魅力は、複数のツールを1つの場所に集約できる点です。複数のアプリを切り替える必要はもうありません。他のソフトウェアと比較しても、その機能の豊富さは群を抜いています。また、プロジェクトを自分のニーズに合わせて設定できる複数のビュー、レポートや統計情報を一目で把握できるダッシュボード、反復作業を処理して時間を大幅に節約してくれる自動化機能など、あらゆるワークフローに合わせて高度にカスタマイズ可能です。

🚀 ClickUpの特長：ClickUp Super Agentsで執筆ワークフローを自動化しましょう。単に反応するだけの一般的なツールとは異なり、これらのAIチームメイトはプランを立て、作業を細分化し、実行し、プロジェクトの進捗に合わせて最新情報を提供します。文脈、多段階の推論、記憶を統合し、コンテンツの草案作成からタスクの割り当てに至るまで、ワークフロー全体を自律的に管理します。 ClickUp Super Agentsで反復タスクを自動化し、執筆に集中しましょう これらのツールを活用して： 簡単なメモを自動的に構成の整ったコンテンツのアウトラインに変換

締め切りを確実に守り、編集ミーティングの前にステータス報告を送信しましょう

過去のキャンペーンからインサイトを抽出し、パフォーマンスの要約を作成しましょう 例えば、「週次編集進捗レポートを作成する」という目標を「スーパーエージェント」に割り当てると、エージェントが活動をスキャンして期限切れの記事を検出し、要約を作成し、フォローアップタスクを作成して、レポートを提出します。 最初のエージェントを作成する：

2. Notion（AI機能を内蔵し、カスタマイズ可能な執筆ワークスペースを構築するのに最適）

viaNotion

Notionは、執筆プロジェクト、リサーチ、編集カレンダー、ドキュメントを柔軟なワークスペースに統合します。テキスト、データベース、カンバンボード、テーブル、タイムライン、埋め込みコンテンツなどを格納できるページ内で、あらゆるものを構築することができます。

さらに、Notion AIとNotion Agentを使えば、ページ、PDF、接続したドキュメントツール全体を検索して、文脈を即座に把握できます。これにより、ライターは散らかったミーティングの議事録を整理されたアウトラインに変えたり、保存されたブランドガイドラインに基づいて初稿を作成したり、リサーチメモを公開可能な要約に変換したりすることが可能になります。

また、AIミーティングメモを活用して議論の内容を記録し、アクションアイテムを自動的に抽出することも可能です。これは、プロジェクトをまたいで貢献者、エディター、ステークホルダーを調整する際に特に役立ちます。

Notionの主な機能

データベースビュー （テーブル、ボード、タイムライン、カレンダー）を使用して、体系的なコンテンツパイプラインを構築しましょう。

同期ブロック を使って、ページ間で情報を一貫させましょう

Notion AIライティングアシスタント を使って、下書き、要約、書き直しを作成しましょう

高度な許可設定と検証設定でアクセス権を管理

Notionの制限事項

Notionの料金プラン

Free

さらに： ユーザーあたり月額12ドル

Businessプラン： ユーザーあたり月額24ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Notionの評価とレビュー

G2: 4.6/5（10,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（2,600件以上のレビュー）

Notionについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

あるお客様からは、次のようなご意見をいただきました：

Notionの各ページは、必要に応じて自由に形作れる真っ白なキャンバスのようなものです。 あるページはグラフになり、別のページはリストになり、またあるページは複数の人間で共有する作業用ドキュメントになります。その柔軟性は大きなメリットであり、ほぼ誰でもすぐに使いこなせる手軽さも魅力です…しかし、フォルダ構造がないことや全体的な整理のしにくさは、本当にイライラさせられます。関連する2つのドキュメントがある場合、それらのレイアウトや他の人への表示方法を変更することなく、フォルダに整理したいと思うものです…

Notionの各ページは、まるで白紙のキャンバスのようで、必要な形に自由に作り変えることができます。 あるページはグラフになり、あるページはリストになり、またあるページは複数の人間で共有される作業用ドキュメントになります。その柔軟性は大きなメリットであり、ほぼ誰でもすぐに使いこなせる手軽さも魅力です…しかし、フォルダ構造がないことや全体的な整理のしにくさは、本当にイライラさせられます。関連するドキュメントが2つある場合、それらのレイアウトや他の人への表示方法を変更することなく、フォルダに整理できる機能があればいいのに…

テクニカルライターの方なら、ぜひご覧ください！

3. Scrivener（下書きからエクスポートまでの長編原稿管理に最適）

Scrivener経由

Scrivenerは、1つの文書では収まりきらない長編の執筆プロジェクトのために特別に設計されています。何百ページもの文書をスクロールして閲覧することを強いる代わりに、「バインダー形式のサイドバー」内で原稿を小さな移動可能なセクションに分割できます。シーンを順番通りに書かずに下書きしたり、未完成のアイデアを別のフォルダに一時保存したり、ドラッグ＆ドロップで章全体を再編成したりすることが可能です。

小説家、ノンフィクション著者、学術著者の皆様にとって、このコンテンツ作成ツールを使えば、従来のワードプロセッサよりもはるかにスムーズに構成の編集を行うことができます。

エディター画面を分割して、執筆中の文章の横に参考資料を表示できます。これは、下書き作成中に事実確認を行うジャーナリスト、伝記作家、研究者にとって特に便利です。共有する段階になれば、Scrivenerが散在するセクションをまとめ、Word、PDF、さらにはFinal Draftフォーマットに対応した整った原稿に仕上げます。

Scrivenerの主な機能

コルクボード と仮想インデックスカードを使って、章やシーンを視覚的に整理しましょう

アウトライナー とドラッグ＆ドロップ機能を使って、原稿全体の構成を再構築しましょう

文字数・行数ターゲット を設定して、原稿やセッションの目標を達成しましょう

カスタムメタデータ、ラベル、ステータスマーカーを使用して、下書きのフェーズを追跡しましょう

Scrivenerの制限事項

チームでの執筆に適さないコラボレーションツール

機能を完全に理解するには、ガイドやチュートリアルを読む必要があります

Scrivenerの料金

iOSおよびiPadOS： 23.99ドル

MacOS: 59.99ドル

Windows: 59.99ドル

Scrivenerの評価とレビュー

G2: 4.5/5（80件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（200件以上のレビュー）

Scrivenerについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

私は普段、執筆や事務作業を複数並行してこなしていますが、Scrivenerの最大の価値は、最初のアウトラインから最終的なコンテンツに至るまで、すべてのテキストを1つのツールで体系的に管理できる点です。また、その柔軟性のおかげで、集中して作業が必要な時はデスクトップバージョンを使い、外出先で素早く修正を加えたりメモを取ったりする時はモバイルアプリを利用することができます。 基本的なエラーチェック機能は備わっていますが、より高度なリアルタイム校正システムを統合できれば、同じアプリケーション内でテキストを完璧に仕上げたいと考えている方にとって、大きなステップとなるでしょう。

私は普段、執筆や事務タスクを複数並行してこなしていますが、Scrivenerの最大の価値は、最初のアウトラインから最終的なコンテンツに至るまで、すべてのテキストを1つのツールで体系的に管理できる点です。また、その柔軟性のおかげで、集中して作業が必要な時はデスクトップバージョンを使い、外出先で手早く修正を加えたりメモを取ったりする時はモバイルアプリを利用することができます。

基本的なエラーチェック機能は備わっていますが、より高度なリアルタイム校正システムを統合できれば、同じアプリケーション内でテキストを完璧に仕上げたいと考えている方にとって、大きなステップとなるでしょう。

4. Trello（視覚的なカンバン方式の執筆ワークフローに最適）

viaTrello

Trelloは、初心者向けのプロジェクト管理に使えるWebベースのカンバンツールです。Atlassianによって開発され、ボード、リスト、カードを使って作業を視覚的に整理します。プロジェクトごとにボードを作成し、それを「アイデア」「下書き」「編集」「公開」などのリストに分割し、進捗に合わせてカードを各フェーズ間で移動させることができます。これにより、進行中の作業を一目で把握しやすくなります。

各カードにはチェックリスト、添付ファイル、リンク、コメント、期日を登録できるため、調査を要する記事の管理に最適です。ライターは関連するカード内に直接情報源のリンクを保存したり、説明欄に重要なメモを書き込んだり、改訂の進捗を追跡したりすることができます。

Trelloでは、電子メールやSlackのメッセージをタスクに変換することも可能です。これは、依頼の詳細が散在した会話の中で伝えられる場合に役立ちます。

Trelloの主な機能

Butler Automation （ルール、ボタン、コマンド）を使って、反復作業を自動化しましょう

カレンダーやカスタムフィールドなどの Power-Ups を活用して機能を拡張しましょう

Trello Planner （カレンダービュー＆スケジューリング）を使って、タスクと並行して締め切りをプランしましょう

カードミラーリング機能を使って、複数のボード間でタスクを同期しましょう

Trelloの制限事項

ボードが大きくなるにつれて、情報が散らかり、管理が難しくなります

複雑または多層的なプロジェクトには適していません

Trelloの料金プラン

Free

スタンダードプラン： ユーザーあたり月額6ドル

プレミアムプラン： ユーザーあたり月額12.50ドル

企業プラン： ユーザーあたり月額17.50ドル（年額一括払い）

Trelloの評価とレビュー

G2: 4.4/5（13,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5（23,000件以上のレビュー）

Trelloについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

このフィードバックは、あるユーザーから直接寄せられたものです：

私はプロジェクト管理やタスク管理にTrelloを使うのが好きです。複数のタスクを同時に処理するのに役立ち、確認も簡単だからです。 ワークスペースや時間追跡機能も気に入っています。クライアントごとに異なるワークスペースを作成して複数のプロジェクトを同時に管理し、さまざまなタスクにはそれぞれ別のボードを作成して、すべてを簡単に管理しています…複雑なプロジェクトや長期プロジェクトの管理が難しいこともあります。複雑なプロジェクトの場合、タイムラインやマイルストーン、タスクの管理が難しくなります。タスクが複数ある場合は、複数のボードを作成する必要があり、時間がかかってしまいます。

私はプロジェクト管理とタスク管理にTrelloを使うのが好きです。複数のタスクを同時に処理するのに役立ち、確認も簡単だからです。 ワークスペースや時間追跡機能も気に入っています。クライアントごとに異なるワークスペースを作成して複数のプロジェクトを同時に管理し、様々なタスクにはそれぞれ別のボードを作成して、すべてを簡単に管理しています…しかし、複雑なプロジェクトや長期プロジェクトの管理は難しいこともあります。複雑なプロジェクトの場合、タイムラインやマイルストーン、タスクの管理が難しくなります。タスクが多いと複数のボードを作成する必要があり、時間がかかってしまいます。

5. Google ワークスペース（クラウド上での共同執筆や編集業務に最適）

Google Workspace経由

Google Workspaceは、Googleが開発したクラウドベースの生産性向上・コラボレーションスイートで、コミュニケーション、ドキュメント作成、ストレージ、タスク管理を統合しています。Gmail、カレンダー、ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、Meet、チャット、タスクが含まれており、これらはすべてリアルタイムで連携するように設計されています。

Docsは執筆の中心となる環境として機能し、リアルタイムでの共同作業、コメント機能、提案モード、構造化されたドキュメント作成をサポートします。

Gemini AIはGmail、Docs、Driveに直接統合されており、長い電子メールのスレッドを要約したり、構成の整った下書きを作成したり、リサーチ資料から洞察を抽出したり、さらにはMeetでのミーティングメモを取ったりすることも可能です。すべてがクラウドネイティブであるため、貢献者はどこからでも同時に編集でき、分散型の編集チームにとって実用的なソリューションとなります。

Google Workspaceの主な機能

Google ドキュメント（ 提案モードとバージョン履歴 ）を活用して、共同でコンテンツを作成・推敲しましょう。

Google Driveを使って調査資料をセキュリティを確保しながら保存・整理しましょう（一部のプランではユーザーあたり最大5TBまで利用可能）

Google Meetの「 Takeメモをメモる」機能で、ミーティングの議論内容を自動的に記録しましょう

NotebookLMを活用し、引用情報を伴った回答を通じて、アップロードされた資料から有益な知見を引き出しましょう

Google Workspaceの制限事項

大規模なログファイルや複雑な技術データの処理には適していません

大規模なDriveの許可管理は、複雑になりがちです

Google Workspaceの料金

Business Starter: ユーザーあたり月額5.60ドル

Business Standard: ユーザーあたり月額13.44ドル

Business Plus: 月額21.12ドル（ユーザーあたり）

企業プラン： カスタム見積もり

Google Workspaceの評価とレビュー

G2: 4.6/5（47,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（17,000件以上のレビュー）

Google Workspaceについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

あるユーザーは次のように要約しています：

Google Workspaceの最大の魅力は、シームレスなコラボレーションを実現し、マーケティングキャンペーンや営業活動を遅延やバージョンの混乱なく円滑に進められる点です。 電子メールやカレンダーからドキュメント、ファイル共有に至るまで、すべてが1つの連携したエコシステム内に統合されており、チーム全体の効率と可視性を高めます。中小企業にとって、不必要な複雑さを伴わずに企業レベルの機能を提供してくれます…物事がクリエイティブなカオスに陥らないようにするためには、組織化を意図的かつ計画的に進める必要があります。とはいえ、希望通りに設定するための高度なカスタムオプションはあまり多くありません。

Google Workspaceの最大の魅力は、シームレスなコラボレーションを実現し、マーケティングキャンペーンや営業活動を遅延やバージョンの混乱なく進められる点です。 電子メールやカレンダーからドキュメント、ファイル共有に至るまで、すべてが1つの連携したエコシステム内に統合されており、チーム全体の効率と可視性を高めます。中小企業にとって、不必要な複雑さを伴わずに企業レベルの機能を提供してくれます…組織化は、物事が創造的なカオスに陥らないよう、意図的かつ計画的に進める必要があります。とはいえ、希望通りに設定するための高度なカスタマイズオプションはあまり多くありません。

6. Asana（タスク間の依存関係がある体系的な編集ワークフローに最適）

viaAsana

このリストにあるもう1つのクラウド型プロジェクト管理プラットフォームがAsanaです。タスクをリスト、カンバンボード、タイムライン（ガントチャート形式）、カレンダーなど、さまざまなフォーマットで表示できるため、自身の執筆プロセスに合ったフォーマットでプロジェクトを管理できます。

記事をサブタスク（アウトライン、下書き、編集、SEOチェック、公開）に分割し、各ステップを異なる貢献者に割り当て、準備が整うまで次の工程に進まないように依存関係を設定できます。ステータスの更新により、追加のミーティングを開くことなく関係者に状況を共有でき、定期的なタスク機能を使えば、週刊ニュースレター、月次レポート、または継続的なブログ記事の制作プロセスを簡単に管理できます。

Asanaの主な機能

有料プランでは17種類のフィールドタイプを含む カスタムフィールド を活用して、ワークフローを標準化しましょう

ワークフロービルダー と ルール自動化 を活用して、反復的なステップを自動化しましょう

作業負荷およびリソース管理ツールでキャパシティを監視しましょう

Asanaの制限事項

高度な機能（タイムライン、レポート作成、作業負荷、目標、自動化）は有料プランでのみ利用可能です

同じタスクを複数の人に割り当てることはできません

Asanaの料金

個人向け： Freeプラン

スターター ：月額13.49ドル

アドバンスプラン： ユーザーあたり月額 30.49 ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5（13,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（17,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはAsanaについてどう言っているのでしょうか？

G2からの率直なレビューはこちら：

反復的なタスクの設定や複雑なワークフローの自動化を数秒で完了できるため、時間の節約につながります。さらに、インターフェースはすっきりとして整理されており、視覚的にも魅力的であるため、チームは急な学習曲線なしにすぐに使い始めることができます…同じタスクを複数の人に割り当てることができないため、共有やチームの連携が複雑になります。また、タスク、サブタスク、プロジェクトの構造は、注意深く管理しないと、すぐに混乱し、整理されなくなる可能性があります。

反復的なタスクの設定や複雑なワークフローの自動化を数秒で完了できるため、時間の節約につながります。さらに、インターフェースはすっきりとして整理されており、視覚的にも魅力的であるため、チームは学習曲線を気にすることなく、すぐに使い始めることができます…同じタスクを複数の人に割り当てることができないため、共同作業やチーム間の連携が複雑になります。また、タスク、サブタスク、プロジェクトの構造は、注意深く管理しないと、すぐに混乱し、整理されなくなる可能性があります。

7. Airtable（コード不要でデータ駆動型のコンテンツシステムを構築するのに最適）

viaAirtable

Airtableは、スプレッドシートの柔軟性とリレーショナルデータベースの構造を融合させたノーコードのタスク管理アプリです。アイデア、企画書、貢献者、締め切り、アセット、パフォーマンスデータを一元管理するカスタムアプリを作成できます。これにより、すべての記事、キャンペーン、アセットが体系化され、検索可能な「生きたコンテンツデータベース」を構築できます。

Airtableの有用性は、構造化されたデータを完全に機能するワークフローに変換できる点にあります。新しいコンテンツのリクエスト用入力フォームを設計し、適切なエディターに自動的に割り当て、複数のビューで進捗状況を追跡することができます。さらに、AIを活用して企画書の要約、キャンペーン案の生成、あるいは大規模なフィードバック分析を行うことも可能です。

Airtableの主な機能

リンクされているレコードを持つリレーショナルデータベース を使用して編集データを構造化しましょう

トリガー と 条件付き自動化 を活用して、編集ワークフローを自動化しましょう

Airtable AI （エージェントとAIフィールド）を使用して、要約やインサイトを生成しましょう。

ルーティングロジックを活用したカスタマイズ可能なフォームで、体系的な依頼を収集しましょう

Airtableの制限事項

プランごとのレコード数のリミット（例：Freeプランで1,000件、Teamプランで50,000件）

式のセットアップは、初心者には分かりにくい場合があります

Airtableの料金プラン

Free

チームプラン： ユーザーあたり月額20ドル（年額一括払い）

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額45ドル（年額一括払い）

企業プラン： カスタム見積もり

Airtableの評価とレビュー

G2: 4.6/5（3,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（2,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはAirtableについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーの感想は以下の通りです：

サービス系スタートアップとして、当社はAirtableを最大限に活用して会社のワークフローを管理し、在庫に関するすべてのデータ入力作業をこのソフトウェアで行っています。このツールのおかげで、当社のすべての調達業務が適切かつ期日通りに完了し、提供されるシートで管理されています。Airtableソフトウェアに関して私が抱えている主な不満の一つは、ユーザーインターフェースがかなり複雑であることと、私の携帯電話では利用できないことです。

サービス系スタートアップとして、当社はAirtableを最大限に活用して会社のワークフローを管理し、在庫に関するすべてのデータ入力作業をこのソフトウェアで行っています。このツールのおかげで、当社のすべての調達業務が適切かつ期日通りに完了し、提供されるシートで管理されています。Airtableソフトウェアに関して私が抱えている主な不満の一つは、ユーザーインターフェースがかなり複雑であることと、私の携帯電話では利用できないことです。

8. Monday.com（AI機能を内蔵した、柔軟で視覚的な仕事管理に最適）

Monday.comは、アイデア、下書き、締め切り、フィードバック、承認など、すべての一箇所に集約された、視覚的なワークスペースを提供します。ブログ執筆のワークフローを画一的なシステムに合わせるのではなく、チームの実際の働き方に合わせたボードを構築できます。

このプラットフォームは、チームがプロジェクト、プロセス、リソース、目標を効果的に管理できるクラウドベースの「ワークオペレーティングシステム」です。クライアント管理、案件パイプライン、制作ボードとしての機能に加え、自動化、AIを活用したアクション、ダッシュボード、ワークロードビュー、ガントチャート、統合ドキュメント（Workdocs）などをサポートしています。

Monday.comの主な機能

AI Blocks （要約する、翻訳、感情分析、カスタムプロンプト）を使って、要約を作成し、コンテンツを分類しましょう。

Workdocs （リアルタイム共同編集、タグ付け、埋め込みウィジェット）でドキュメントを一元管理しましょう

ワークロードビューおよびリソース配分ビュー を通じてキャパシティを監視する

200以上の連携機能と製品の拡張機能を活用して、ツール群を接続しましょう

Monday.comの制限事項

最低3人の有料メンバーが必要であり、高度なセキュリティ機能は有料メンバー限定となっているため、フリーランスのライターにとっては課題となります。

テンプレートの切り替えやボードの再編成は直感的ではありません

Monday.comの料金

Free

基本プラン： ユーザーあたり月額12ドル

スタンダードプラン： ユーザーあたり月額14ドル

プロプラン： ユーザーあたり月額19ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5（17,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（5,000件以上のレビュー）

Monday.comについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

あるお客様が次のようなフィードバックを共有しました：

monday Work Managementは、プロジェクトの整理、作業の追跡、チームの一元的な連携を図るための優れたプラットフォームです。インターフェースはすっきりとしており、柔軟性が高く、カスタマイズも容易です。ボード、自動化機能、ダッシュボード、テンプレートを活用すれば、チームの実際の業務フローを反映したワークフローを簡単に構築できます…ただし、このプラットフォームは非常に柔軟性が高いため、特に新しいチームの場合、ボードやワークフローの「最適な」構造を設計するのに時間がかかることがあります。 また、高度な自動化、許可設定、レポート作成など、一部の主要な機能は上位プランに限定されている場合があり、大規模なチームではコストが増加する可能性があります。

monday Work Managementは、プロジェクトの整理、作業の追跡、チームの一元的な連携を図るための優れたプラットフォームです。インターフェースはすっきりとしており、柔軟性が高く、カスタムも容易です。ボード、自動化機能、ダッシュボード、テンプレートを活用すれば、チームの実際の業務フローを反映したワークフローを簡単に構築できます…ただし、このプラットフォームは非常に柔軟性が高いため、特に新しいチームの場合、ボードやワークフローの「最適な」構造を設計するのに時間がかかることがあります。 また、高度な自動化、許可設定、レポート作成など、一部の主要な機能は上位プランに限定されている場合があり、大規模なチームではコストが増加する可能性があります。

9. Milanote（ビジュアルブレインストーミングやクリエイティブなプロジェクトプランに最適）

viaMilanote

Milanoteは、視覚的に物事を考える人のために設計されています。堅苦しいリストや行ではなく、アイデアをドラッグ＆ドロップしたり、グループ化したり、自然に再配置したりできる柔軟なボードが利用できます。

このビジュアルコラボレーションツールを使えば、テキストメモ、画像、ビデオ、リンク、ToDoリスト、スケッチを無限のホワイトボード上に組み合わせることができます。プロットの構成を練り、キャラクターのプロフィールを作成し、シーンのアウトラインをまとめることができます。

コンテンツチームには、ムードボード、キャンペーンプラン、クリエイティブブリーフの機能を提供します。さらに、このプラットフォームはリモートコラボレーション、コメント機能、クラウド同期に対応しているため、チームは文脈を見失うことなく、一緒にブレインストーミングを行い、アイデアを練り上げることができます。

Milanoteの主な機能

Milanote Web Clipper （Chrome拡張機能）を使って、インスピレーションを即座に記録しましょう

キャラクタープロフィール や ストーリーアウトラインのテンプレート を使ってストーリーを構成しましょう

画像、ビデオ、リンク、ファイルの埋め込み機能を活用し、メディアをシームレスに統合しましょう

リアルタイム編集やコメント機能を活用して、メンターと共同作業を行いましょう

Milanoteの制限事項

ネイティブのカレンダー機能はありません（代替手段が必要です）

一部のユーザーから、更新により既存のデータフォーマットに影響が出ているとの報告があります

Milanoteの料金プラン

Free

利用料金（1ユーザーあたり）： 月額12.50ドル

チームのアップグレード：月額49ドル（年額一括払い）

Milanoteの評価とレビュー

G2: 4.5/5（40件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（60件以上のレビュー）

実際のユーザーはMilanoteについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーは、その体験について次のように述べています：

Milanoteは、私がソーシャルメディアのカレンダー作成や管理に使用した中で、最もシンプルで使いやすいプロジェクト・コンテンツ管理システムの一つです…ただし、機能面では不十分な点もあります（具体的には編集履歴を追跡できないため、信頼関係が築けていないクライアントをボードから除外せざるを得ないケースが生じます）。また、モバイルアプリではコンテンツに制限があるため、TikTokやInstagramへのネイティブ投稿が非効率的になります。

Milanoteは、私がソーシャルメディアのカレンダー作成や管理に使用した中で、最もシンプルで使いやすいプロジェクト管理・コンテンツ管理システムの一つです…ただし、機能面では不十分な点もあります（具体的には編集履歴を追跡できないため、信頼関係が築けていないクライアントをボードから除外せざるを得ないケースが生じます）。また、モバイルアプリではコンテンツに制限があるため、TikTokやInstagramへのネイティブ投稿が非効率的になります。

10. Evernote（ライター向けの検索可能な「セカンドブレイン」構築に最適）

viaEvernote

記事の切り口、リサーチメモ、音声メモ、スクリーンショットなど、アイデアが常に頭の中を駆け巡っているなら、このwikiソフトウェアは、それらが消えてしまう前に確実に記録できるように設計されています。まるでデジタル版の「第二の脳」のように機能し、メモ、ウェブクリップ、ドキュメント、タスク、さらにはミーティングの議事録までを一箇所に保存できるため、何も見逃すことはありません。

これは、ライター、学生、ビジネスパーソナがあらゆるフォーマットの情報を記録し、瞬時に検索できるようにする、マルチデバイス対応のメモ・整理プラットフォームです。

コンテンツをノートブックに整理し、タグを追加して管理しやすくしたり、メモ内に直接タスクを埋め込んだり、デスクトップとモバイル間ですべてを同期させることができます。最新のAI機能を使えば、長いメモの要約作成やミーティングの文字起こし、自然言語検索による関連情報の抽出が可能です。

Evernoteの主な機能

ノートブック 、 ネストされたスタック 、 カスタムタグ を使って情報を整理しましょう

Web Clipper （Chrome、Safari、Firefox）を使って、リサーチ内容を即座に保存しましょう

メモ内に統合されたタスク機能を使って、実行すべきアイテムを埋め込みましょう

ドキュメントスキャンとOCR機能で、紙の文書をスキャンして保存しましょう

Evernoteのリミット

メモの転送時の相互運用性の問題（例：タグが原因でエラーが発生するなど）

一部のユーザーからは、AI機能が期待外れだという不満の声が上がっています

Evernoteの料金プラン

スタータープラン： ユーザーあたり月額14.99ドル

アドバンスプラン： ユーザーあたり月額24.99ドル

エンタープライズプラン： カスタム見積もり

Evernoteの評価とレビュー

G2: 4.3/5（2,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5（8,000件以上のレビュー）

Evernoteについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

ある顧客からの体験談：

Evernoteは、操作が簡単で信頼性が高く、インターフェースも分かりやすい点が気に入っています。同期機能も良好で、必要な時にいつでもメモに簡単にアクセスできます。構造やフォーマットを気にせずに、瞬時にメモを作成・保存できるのも便利です。さらに、セットアップも非常に簡単で、スマホでEvernoteを使って手早くメモを取る際にも、これまで一度も問題が発生したことはありません…ただ、無料バージョンは現在かなり制限が厳しく、基本的なメモ取りとしての有用性が低下しています。 無料プランの拡充や、よりシンプルな料金体系があれば、カジュアルユーザーにとってより魅力的なサービスになるでしょう。

Evernoteは、操作が簡単で信頼性が高く、インターフェースも分かりやすい点が気に入っています。同期機能も良好で、必要な時にいつでもメモに簡単にアクセスできます。構造やフォーマットを気にすることなく、瞬時にメモを作成・保存できるのも便利です。さらに、セットアップも非常に簡単で、スマホでEvernoteを使ってさっとメモを取る際にも、これまで一度も問題はありませんでした…ただ、無料バージョンは現在かなり制限が厳しく、基本的なメモ取りとしての有用性が低下しています。 無料プランの拡充や、よりシンプルな料金体系があれば、カジュアルユーザーにとってより魅力的なサービスになるでしょう。

ClickUp Brain MAX内でChatGPTを使用する際の、役立つプロンプトをいくつかご紹介します。💁

要するに、ClickUpを選びましょう

適切なプロジェクト管理ツールは、アイデアがアウトラインから出版に至るまでのプロセスをいかにスムーズに進めるかを形にします。視覚的なプランニングに優れたツールもあります。最適な選択は、個人での執筆プロセスを管理する場合、貢献者との調整を行う場合、あるいはコンテンツ制作業務全体を運営する場合など、状況によって異なります。

とはいえ、下書き、フィードバック、リサーチ、締め切り、そして複数のアプリをまたいだコミュニケーションの調整が最大の課題であるなら、統合されたワークスペースは大きな強みとなります。

そこがClickUpの真価です。執筆、コラボレーション、自動化、AIを1つの環境に統合することで、クリエイティブチームの足を引っ張りがちな摩擦を軽減します。バラバラのツールを積み重ねるのではなく、ワークフローを一度構築すれば、すべてがそのフローに沿ってスムーズに進行します。

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よくある質問（FAQ）

ライターはTrello、Asana、Notionなどのプロジェクト管理ツールをよく利用します。しかし、中でも際立っているのがClickUpです。このツールは、複雑なプロジェクトにおいてカスタマイズ可能な階層構造を構築するのに役立ちます。メモやフィードバックからAIを活用したタスク生成が可能で、作業コンテキスト内で共同編集できるドキュメント機能も備えているため、ライターにとって非常に有用です。

ライターは、執筆時間を確保し、ポモドーロ・テクニックを活用して勢いを維持しながら、プロジェクトをアウトライン作成、下書き、推敲といったマイルストーンに分割します。アイゼンハワー・マトリックスを用いた優先順位付けにより、緊急性の高い案件から優先的に取り組むことができ、自動リマインダー機能によってスケジュールがずれ込むのを防ぎます。ClickUpのガントチャートと期限管理の自動化機能により、ライターはスムーズにスケジュールを遵守できます。

Grammarlyは、文法、トーン、明瞭さに関する提案をリアルタイムで提供してくれる優れたツールです。一方、Hemingway Appは、副詞や受動態を指摘することで文章を簡潔にします。さらに、ClickUpは、共同編集、ライブカーソル検出、コメント割り当てが可能なClickUp Docsを活用して、下書きや編集を行うのに最適なツールです。また、ドキュメント内に組み込まれたClickUp Brainを使用すれば、初稿の作成、文章の改善、コンテンツの要約を行うこともできます。

ライターは、バージョン履歴、インラインコメント、タスクに紐付いたコメント機能を備えたツールを使用して、修正履歴やフィードバックを管理します。ClickUp、Google ドキュメント、Notionなどのツールでは、バージョンのロールバックや、特定の草案やタスクに紐付いた明確なフィードバックスレッドを利用できます。

ClickUpやGoogle Workspaceのような、直感的で敷居の低いツールを使って執筆を始めましょう。設定も使い方も簡単です。これらのプラットフォームは、最小限の設定で作業を効率的に整理できるビジュアルボードや共有ドキュメントを採用しています。