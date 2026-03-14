10の無料リードスコアリングテンプレート（および作成方法）

チームがすべてのリードを同じ方法で対応しているなら、パイプラインからすでに時間が漏れ出しています。🕰️

今日のリードスコアリングは、適切なリードに優先的に注目を集め、タイムリーなフォローアップを行うことを目的としているからです。

そして、これを効果的にやるには、チームがさまざまな情報源やキャンペーンを横断して活用できる、一貫性のあるスコアリングシステムが必要です。

この記事では、10種類の無料リードスコアリングテンプレート、それぞれの最適な用途、そして自社のファネルに最適なセットアップの選び方について共有します。

リードスコアリングテンプレートとは？

リードスコアリングテンプレートとは、営業およびマーケティングチームが、見込み客が顧客になる可能性に基づいて数値を割り当てるための体系的なフレームワークです。これには、人口統計、企業情報、エンゲージメント行動、購買意欲など、リードを評価するために使用される基準が整理されています。

例えば、マーケティング電子メールの開封、価格ページの閲覧、資料のダウンロード、あるいは理想的な顧客プロフィール（ICP）に合致していることなどで、リードにポイントが加算される場合があります。スコアが高いほど、そのリードは営業アプローチに適した見込み客であると言えます。

このフレームワークでは、見込み客を以下の2つの主要な観点から評価します：

明示的データ： タイトル、企業サイズ、業種など、見込み客が直接提供する情報

暗黙のデータ： 電子メールの開封、ページ閲覧、コンテンツのダウンロードなど、追跡する行動シグナル

テンプレートを使ったリードスコアリングモデルの構築方法

リードスコアリングのテンプレートは見つけたものの、中身が空っぽのものです。

テンプレートを効果的に活用するには、自社の営業データやICPに合わせてカスタムする必要があります。それでは、結果につながるリードスコアリングモデルの構築方法を見ていきましょう。🛠️

1. ICPを定義する

リードスコアリングモデルの有効性は、優良顧客に対する理解の深さに比例します。まずは、成功実績が最も高い案件の企業属性や人口統計学的特徴をリストアップすることから始めましょう。

既存の顧客データを分析し、企業サイズ、業種、役職、場所などの傾向を把握しましょう。

📝 例： プロジェクト管理SaaS企業の場合、ICP（理想的な顧客像）を「従業員数50～500人のB2B SaaS企業のマーケティングマネージャーまたはオペレーションリーダー」と定義することがあります。これらの属性に合致するリードは、リードスコアリングモデルにおいてより高い適合スコアを獲得することになります。

2. 重要な行動の兆候を特定する

すべての行動が同じ価値を持つわけではありません。

コンバージョンに至るリードの行動経路と相関する具体的な行動を洗い出しましょう。デモの依頼や価格ページの閲覧といった「購入意欲が高い」シグナルは、電子メールの開封1回や短時間のウェブサイト訪問といった「購入意欲が低い」シグナルよりも、より高い重み付けを行うべきです。

📝 例： ターゲット顧客像（ICP）に該当する見込み客がウェブサイトを訪問し、製品ガイドをダウンロードしたとします（+5ポイント）。数日後、その見込み客は自社製品に関するウェビナーに参加し（+10ポイント）、さらに価格ページを閲覧しました（+15ポイント）。こうした行動は関心の高まりを示しているため、見込み客は「適格リード」に近づくにつれてリードスコアが上昇します。

3. ポイント価値を割り当てる

主要な評価基準を特定したら、次は点数を割り当てる段階です。各基準が成功にどの程度寄与するかを考慮して、重み付けを行ってください。

例えば、ターゲット業界で「ディレクター」というタイトルを持つリードには20ポイントの価値がある一方、ブログ記事へのアクセスにはわずか2ポイントしか付与されない場合があります。また、競合他社の電子メールドメインからのリードや、自社のサービス対象外となる業界のリードなど、選外となる要因に対しては、マイナススコアリングを導入する必要があります。

💡 プロのヒント： 情報収集目的の行動よりも、購入意向を示す行動に対して、飛躍的に高いポイント数を割り当てましょう。デモの申し込み（50ポイント）は、ブログへの訪問（2ポイント）よりもはるかに高い評価を与えるべきです。なぜなら、両者の行動の差は極めて大きいからです。

4. 閾値スコアの設定

ポイント制を導入したら、そのスコアが具体的に何を意味するのかを定義する必要があります。リードがマーケティング見込み客（MQL）または営業見込み客（SQL）となる基準となる、明確な閾値スコアを設定しましょう。

リードをさらに細分化するために、ランク分けを行うことができます。例えば、「ホット」リード（80点以上）、「ウォーム」リード（50～79点）、そして「コールド」リード（50点未満）などです。ClickUpでは、カスタムステータスを使用して、パイプライン内でこれらのランクを視覚的に表示することができます。

ClickUpでカスタムステータスを作成し、タスクの進捗を把握して状況を明確にしましょう

5. テストと改善を繰り返す

リードスコアリングにおける最も重要なベストプラクティスの一つは、モデルを定期的に検証し、改善することです。30日から60日経過した後、スコアリングしたリードと実際のコンバージョンデータを比較してください。高スコアのリードが期待通りの割合でコンバージョンに至っていないことが判明した場合は、基準とポイント値を調整する時期です。

ClickUpダッシュボードを使用して、各スコア層のコンバージョン率を追跡し、モデルが成功を正確に予測し続けられるようにしましょう。

ClickUpダッシュボードでスコア層別のコンバージョン率を追跡しましょう

リードスコアリングテンプレートの概要

本ガイドで紹介するリードスコアリングテンプレートの概要と、それぞれの最適な用途を以下に簡単にまとめました：

おすすめのリードスコアリングテンプレート10選

リードスコアリングテンプレートとは何か、またモデルを構築する方法についてはご存知でしょうが、では、まずどこから始めればよいのでしょうか？選択肢が多すぎて迷ってしまうかもしれませんし、何時間もかけてテンプレートを探した挙句、使い勝手の悪いスプレッドシートだったり、高額なソフトウェアでしか利用できないものだったりして、時間を無駄にしてしまう可能性もあります。

この検索作業は仕事の分散を招き、リードの優先順位付けから注意をそらしてしまいます。

探す手間を省き、すぐに活用できるよう、最適なリードスコアリングテンプレートのリストをまとめました。このまとめには、ClickUpの完全統合型CRMシステムからシンプルなスプレッドシート、専門的なワークシートまですべて含まれており、チームのワークフローにぴったりのテンプレートを確実に見つけられるはずです。

さっそく見てみましょう：

1. ClickUpの営業CRMテンプレート

スコアリング用のスプレッドシート、連絡先管理用のCRM、タスク管理用のプロジェクト管理ツールを別々に使い分けることは、情報のサイロ化を招き、チームの業務効率を低下させます。こうした頻繁なコンテキスト切り替えにより、詳細情報や有望なリードが常に失われてしまうのです。

ClickUpの「Sales CRMテンプレート」を使えば、営業プロセス全体を1つのワークスペースに集約できます。リードスコアリング、追跡、パイプライン管理、連絡先管理を統合したフル機能のCRMシステムであり、連携しない複数のツールを併用する必要がなくなります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：シンプルなスコアリング入力でリードパイプラインを構築する営業チームや収益運用マネージャー。

💡 プロのヒント：ClickUpの「スーパーエージェント」機能を活用して、流入するリードを自動的に選別・振り分けましょう。エージェントを割り当てて、CRMへの新規エントリーを監視したり、ソースやエンゲージメント活動などのリード属性を確認したり、フィールドを更新したり、適切な営業担当者にフォローアップタスクを割り当てたりすることができます。 それだけではありません。 「電子メールリストセグmenter」 は、エンゲージメント履歴や属性データを分析し、ターゲットを絞ったキャンペーン向けにリストをセグメント化できます

Drip Campaign Builderを使えば、リードを育成し、ファネルの下流へと誘導するための多ステップの電子メールシーケンスを作成できます。 ClickUp AIエージェントライブラリ全体をチェックして、AIチームメイトに他にどのような業務を任せられるか確認しましょう。

今すぐ、最初の「スーパーエージェント」を作成する方法をご覧ください：

2. ClickUpのセールスパイプラインテンプレート

営業プロセスを明確に把握していなければ、リードがどのフェーズで滞っているのかを知ることはできません。あるフェーズにはリードが山積みになっている一方で、別のフェーズは空っぽのままになっているかもしれません。また、視覚的な把握がなければ、ボトルネックがどこにあるのか推測するしかありません。

ClickUpの「セールスパイプラインテンプレート」で、必要な情報を視覚的に明確に把握しましょう。このテンプレートは、リードの進捗状況を一目で確認し、取引が停滞している箇所を素早く特定したいチーム向けに設計されています。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：リードの選定フェーズを統括するSDRマネージャー。

3. クイックスタート：ClickUpの営業＆CRMテンプレート

CRMやリードスコアリングシステムをゼロから構築するのは、特に小規模なチームや初めて取り組むチームにとっては、大変な作業になりがちです。カスタムフィールド、パイプライン、自動化機能の設定は複雑であり、そのために作業が遅れ、チームが非効率な手作業に頼らざるを得ない状況が長引く可能性があります。

ClickUpの「クイックスタート：営業＆CRMテンプレート」を使えば、わずか数分でチームによるリードの管理とスコアリングを開始できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

基本的なリードデータとスコアリング用のフィールドが事前に設定されているため、すぐにリードの入力と優先順位付けを開始できます

過度なカスタマイズによる分析麻痺を回避しましょう。このテンプレートは、導入後すぐに使えるシンプルで効果的な構造を提供します。

チームやプロセスの成熟に伴い、スコアリング基準、自動化、連携機能がより複雑になっていく中で

✅ こんな方に最適：初めてリードスコアリングを導入する小規模な営業チーム。

💡 プロのヒント：ClickUpの自動化機能を使えば、ステータスの更新、リスト間の引き継ぎ、フォローアップのリマインダーといった手作業を省き、CRM管理やリードの追跡を効率化できます。「Xが起きたらYを行う」というステップを人が記憶しておく必要はなく、自動化がそれらのルールを確実に適用します。 ClickUp Automationsを使って、タスクの割り当て、通知、ワークフローを自動化しましょう これらのテンプレートを活用して： タスクのステータスを自動的に更新し、リードをパイプライン内で自動的に進める

フォローアップを標準化し、見落としを防ぐ

有望なリードや、直ちに対応が必要な事項について、関係者に通知する

4. ClickUpの営業KPIテンプレート

リードスコアリングモデルを導入しましたが、それが機能しているかどうかはどうやって判断すればよいのでしょうか？

ClickUpの「営業KPIテンプレート」を使えば、見積もり活動、収益の兆候、アップセルの実績など、リードスコアリングモデルの評価に活用する営業KPIの追跡が可能です。各KPIはClickUpタスクとして設定され、進捗状況を追跡するためのカスタムステータスが用意されています。

このテンプレートは、リードスコアリングの効果を測定し、それを営業実績に直接結びつける必要があるチーム向けに設計されています。

このテンプレートがおすすめな理由：

ClickUpのダッシュボードウィジェットを使用して、リードから商談への転換率、セールスサイクルの長さ、成約率など、最も重要な営業メトリクスの全体像を把握しましょう。

各スコアリング層のリードのコンバージョン率を追跡しましょう。もし「ホットリード」のコンバージョン率が「コールドリード」よりも高くない場合は、モデルを見直す時期が来ていることを意味します。

カスタムフィールドを使用して、各スコアレベルにおけるリードの取引サイズを追跡し、どの基準が最も価値の高い顧客を予測するかを把握しましょう。

✅ こんな方に最適：パイプラインや売上実績に連動した週次KPIレビューを実施しているセールスオペレーションマネージャー。

5. ClickUpによる営業戦略ガイドテンプレート

ClickUpの「営業戦略テンプレート」は、チームの営業戦略を構築するためのドキュメント中心のプレイブックです。

ClickUp Docsで作成されているため、戦略と実行を同じワークスペース内で接続することができます。戦略の進展に合わせて、セグメントや地域ごとのサブページを追加し、ドキュメント内で関連するClickUpタスクをリンクさせることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：反復可能な営業プロセスを構築し、拡大するチーム全体に展開している営業マネージャーやRevOpsリーダー。

6. ClickUpのバランススコアカードテンプレート

単純な1次元的なポイント制では、柔軟性に欠ける場合があります。例えば、デモグラフィック情報は完璧に合致しているもののエンゲージメントが低いリード、あるいはその逆のケースなど、リードの微妙なニュアンスを反映できない可能性があるからです。

ClickUpの「バランススコアカードテンプレート」を使って、複数の評価軸を可視化しましょう。このテンプレートでは、評価ロジックを1つのClickUpホワイトボード上に整理し、中央にビジョンと戦略を配置し、その周囲に顧客、財務、内部プロセス、および学習と成長の4つのスコアカードブロックを配置します。

このテンプレートがおすすめな理由：

テンプレートの4つの象限を、デモグラフィック適合度、エンゲージメントレベル、購買意向、予算決定権など、さまざまなスコアリング指標に合わせて活用してください。

スコアの有効性を検証するメトリクスを定義しましょう。MQL→SQLへの転換率、失格率、パイプラインの構築数、成約率、リード獲得までのスピードなどです。

スコアカードをClickUpダッシュボードに接続すれば、リードが各象限にどのように配布されているかを一目で確認できます。

✅ こんな方に最適： リードスコアリングモデルがパイプラインの質を向上させているかどうかを視覚的に確認したいデマンドジェネレーションチーム。

7. HubSpotリードスコアリングテンプレート

viaHubSpot

すでにHubSpotのエコシステムを活用しているチームにとって、外部ツールでスコアリングモデルを構築するのは、一貫性を欠くように感じられるかもしれません。

そんな時に役立つのが、HubSpotのリードスコアリングテンプレートです。このテンプレートは、HubSpot CRM内で直接実装する前に、スコアリングモデルをプランするための体系的なオフラインツールを提供します。

このテンプレートがおすすめな理由：

ダウンロード可能なワークシートでは、スコアリング基準の定義や重みの割り当てといったプロセスを、ステップバイステップで解説しています。

付属の計算ツールを使用して、さまざまなスコアリングシナリオを試し、属性や行動の組み合わせがリードの最終スコアにどのような影響を与えるかを確認してください。

ワークシートで使用されているロジックと用語は、HubSpotのネイティブリードスコアリング機能と同期しています

✅ こんな方に最適：リードスコアリングルールの作成や見直しを行うHubSpot管理者。

8. Demand Metricのリードスコアリングテンプレート

出典：Demand Metricメトリクス

リードスコアリングのプロセスを立ち上げるには、プラットフォームに依存しないシンプルなツールが役立つこともあります。

Demand Metricのリードスコアリングテンプレートなら、プラットフォームに依存しないニーズに最適な、定番のスプレッドシートベースのソリューションをご利用いただけます。使い慣れたExcelやGoogle スプレッドシートのフォーマットで、すぐに使えるフレームワークを提供します。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：CRMに依存しないリードスコアリングシートが必要なマーケティングオペレーションマネージャー。

💡 プロのヒント： 学生用電子メールアドレスのドメインや購読解除などの明確な不適格要因に対しては、積極的にマイナス点を割り当てましょう。わずかな減点ではなく、即座に50～100点を差し引くことをお勧めします。こうしたリードは、中優先度のコンタクトとして残すのではなく、パイプラインから速やかに除外すべきだからです。

9. Belkinsによる自動化リードスコアリング用スプレッドシート

viaBelkins

基本的なスプレッドシートは柔軟性がありますが、すべて手作業で行う必要があります。スコアを手作業で常に更新するのは時間がかかり、エラーも発生しやすいため、そもそもスコアリングシステムを導入する意味が失われてしまいます。

Belkinsの「自動リードスコアリングスプレッドシートテンプレート」を使えば、スプレッドシートの使いやすさと自動化による自動計算機能を両立できます。これは、スコア計算を自動的に行う式が組み込まれたGoogle スプレッドシート用テンプレートです。

このテンプレートがおすすめな理由：

あらかじめ設定された式により、データを入力するだけでリードのスコアが自動的に算出されます

独自のスコアリングモデルに合わせて、基準となる列を追加、削除、または変更できます

Google スプレッドシート形式のため、Googleアカウントをお持ちの方なら誰でも簡単にアクセスでき、チーム内で共有して共同作業を行うことができます。

✅ こんな方に最適：反復可能な営業プロセスを構築し、拡大するチーム全体に展開している営業マネージャーやRevOpsリーダー。

10. Template.netによる「営業リード選定マトリックス」

数値によるスコアリングは、特にテンポの速い営業ミーティングにおいて、リードの優先度を伝える最も直感的な方法とは限らない。たとえそれがSQL（販売見込み客）の基準値であったとしても、スコア78のリードと81のリードには、それほど大きな違いがないように思えるかもしれない。

Template.netの「セールス・リード選定マトリックス・テンプレート」を使えば、ポイント制のスコアリングに代わる、シンプルで視覚的な手法が得られます。リード選定に四象限方式を好むチームに最適です。

このテンプレートがおすすめな理由：

適合度（例：ICPとの適合度）と関心度（例：エンゲージメント）に基づいてリードをプロットするための2軸マトリックス

見込み客を明確な優先度レベルに分類しましょう：適合度が高く関心も高い（最優先）、適合度は高いが関心は低い（育成）、適合度は低いが関心は高い（監視）、適合度も関心も低い（除外）

付属のチャートエリアを活用して、StandUpミーティングやパイプラインレビューの際に、最も優先度の高いリードを強調表示しましょう

✅ こんな方に最適： 毎週パイプラインのレビューを行い、視覚的でスプレッドシート形式のマトリックスを求めている営業マネージャー。

💡 プロのアドバイス： リード管理や営業プロセスをまだ従来の方法で運用していますか？このビデオでは、AIを活用して業務を効率化する4つの簡単な方法をご紹介します！

ClickUpでリードのスコアリングを迅速に開始しましょう

もちろん、リードスコアリングのテンプレートを選ぶ際には、評価基準や重み付けも重要です。しかし、そのスコアが実際のフォローアップにどうつながるかが、パイプラインに真の影響を与えるのです。

ClickUpを使えば、リードスコアと実際の業務が直接接続されます。リードが所定の閾値に達すると、ワークスペース内で適切な所有者に割り当て、次のステップを自動で開始し、すべての接点を同じレコードに紐づけることができます。

スコアリングとフォローアップを別々に管理するのではなく、最初のリード獲得から次のアクション、パイプラインの進捗に至るまで、すべてが接続して管理されます。

従来の画一的なリードスコアリングから脱却し、チームが実際に活用できるシステムを導入しましょう。

ClickUpに無料で登録しましょう。✅

よくある質問

テンプレートとは、あらかじめ定義されたフィールドやカテゴリが設定された、空白の設計図のようなものです。モデルとは、自社のビジネスを反映した具体的な基準、ポイント値、閾値に合わせてカスタマイズされた、完全に構築されたシステムのことです。

最善のアプローチは、過去に成約した取引のデータを分析し、共通するデモグラフィック（人口統計）およびファームグラフィック（企業属性）の特徴を特定することです。次に、それらの成功要因をテンプレートの基準に照らし合わせ、成約との相関が最も高い項目に高い点数を割り当てます。

スプレッドシートは、小規模なチームや、リードスコアリングの初期段階での試行には最適です。しかし、リード数やチームのサイズが拡大するにつれ、リアルタイムでのスコア更新を自動化し、手作業によるデータ入力に追われることなくプロセスを拡張するためには、CRMベースのシステムが不可欠となります。

スコアリングモデルは、少なくとも四半期に1回は見直すべきです。さらに重要なのは、高スコアのリードのコンバージョン品質が低下したと感じたときや、自社の市場参入戦略が変更された際には、いつでも見直しを行うプランを立てることです。