ClickUpの事業拡大実現可能性テンプレート10選

事業拡大のアイデアは、たいてい熱意から始まります。
誰かが新たな市場機会を発見しました。地域チームが新場所の開設を提案しました。経営陣は、その案を進める前に実現可能性分析を求めています。
そして、本格的な仕事が始まります。しかし、市場調査の結果は1つの文書にまとめられ、財務予測はスプレッドシートに表示されます。意思決定者は、異なるフォーマットや詳細度の情報を受け取ることになります。
事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、需要調査、コスト見積もり、リスクの特定を行うための共有の枠組みをチームに提供します。これにより、提案が経営陣に提出される前に、実行プランを策定することができます。
以下は、チームが事業拡大の機会を評価し、分析結果を一箇所にまとめるのに役立つ、10種類のClickUp用事業拡大実現可能性テンプレートです。
事業拡大の実現可能性テンプレート一覧
|テンプレート名
|ダウンロードリンク
|こんな場合に最適
|主な機能
|評価の重点
|ClickUpによるビジネスケース分析テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|初期の事業拡大提案を準備している戦略チームやアナリスト
|体系的なビジネス計画の根拠、ステークホルダーとの足並みの統一、前提条件の追跡
|初期フェーズの機会評価
|ClickUpによる財務分析レポートテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|FP&Aチームや財務責任者が経済的な実現可能性を検証する際
|収益予測、コスト内訳、シナリオ分析
|財務的実現可能性
|ClickUpの予算提案テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|プロジェクト管理チームや財務チームが事業拡大のための資金を申請する
|項目別予算編成、資金源の追跡、承認ワークフロー
|予算プランと資金承認
|ClickUpによる競合分析テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|市場競争を分析する戦略・マーケティングチーム
|競合他社のプロフィール、価格比較、差別化のマップ
|市場の実現可能性
|ClickUpによる市場参入戦略テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|市場参入のプランを立てているマーケティング、営業、および製品チーム
|顧客セグメンテーション、価格戦略、ローンチフェーズ
|市場投入プラン
|ClickUpによる市場参入戦略コミュニケーションテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|ローンチメッセージの調整を行うマーケティングおよびコミュニケーションチーム
|社内発表プラン、PR戦略、営業支援資料
|コミュニケーションの整合性を確立する
|ClickUpによるリソース計画テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|事業拡大のキャパシティを評価する事業運営責任者および人事チーム
|人員配置プラン、スキルギャップ分析、ベンダー依存関係の追跡
|事業実施可能性
|ClickUpによるリスク・ベネフィット分析テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|リスクと潜在的な利益を天秤にかけて検討するPMOおよび経営陣
|リスク評価、リスク軽減策のプラン策定、メリットの定量化
|リスク評価
|ClickUpによる「購入 vs 自社開発」分析テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|機能の外部調達を検討している製品およびエンジニアリングチーム
|並列比較、コスト分析、戦略的適合性評価
|能力調達に関する意思決定
|ClickUpによる「シンプル、複雑、企業チーム向け実施プランテンプレート」
|無料テンプレートを入手する
|承認された事業拡大を実行するプロジェクトマネージャーおよび運営チーム
|フェーズ計画、マイルストーンの追跡、依存関係のマッピング
|実行および展開プラン
事業拡大の実現可能性テンプレートとは？
事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、一貫した分析を可能にする、あらかじめ作成された構造化された文書です。多大なリソースを投入する前に、提案された成長戦略を推進する価値があるかどうかをチームが評価するための指針となります。
これは、デューデリジェンスのための標準化されたチェックリストと考えてください。
各部門が独自に実現可能性調査を作成すると、結果としてバラバラな資料が山積みになり、経営陣がそれらを比較検討することは不可能になります。その結果、不完全または偏った情報に基づいた意思決定が行われ、成長に向けた取り組みに甚大な、かつ不必要なリスクをもたらすことになります。
優れた実現可能性調査テンプレートは、取引の成否を左右する要因を明確にし、ビジネスプランを実行すべきかどうかを判断する手助けとなります。
📮ClickUpインサイト：管理職の16%が、複数のツールからの更新情報を一元的に把握することに苦労しています。情報が散在していると、情報をまとめる作業に時間を費やすことになり、リーダーシップを発揮する時間が削られてしまいます。
その結果はどうなるでしょうか？不必要な事務作業の負担、見逃された洞察、そして連携の不備が生じます。ClickUpのオールインワンワークスペースを使えば、マネージャーはタスク、ドキュメント、最新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減し、最も重要な洞察を必要なタイミングで引き出すことができます。
💫 実際の結果：カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用し、200名の専門家を1つのClickUpワークスペースに集約することで、複数の場所にわたる間接費を削減し、納期を短縮しました。
なぜ事業拡大の実現可能性テンプレートを使うべきか？
🔎 ご存知でしたか？従業員のほぼ半数（48%）と、管理職の半数以上（52%）が、自分の仕事は混沌としていてまとまりがないと感じていると答えています。
このような事態を避けるためには、チームは成長機会を分析する際に体系的なアプローチを採用すべきです。つまり、直感に基づいた事業拡大の判断は、分析の分断や多大な損失につながる失敗を招くことになるでしょう。
その結果は予想がつきます。Teamsは実現可能性分析を完全に省略して後でその代償を払うか、新しいアイデアが出るたびに一からやり直すことで貴重な時間を浪費することになります。その結果、リソースの配分ミス、ステークホルダー間の連携不足、そして誰も望んでいない高額な予期せぬ出費を招くことになります。
事業拡大の実現可能性テンプレートを活用することで、誰もが信頼できる唯一の信頼できる情報源を確立できます。
特に、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析がすべて一箇所に集約された統合型AIワークスペース「ClickUp」のようなプラットフォームでは、その効果が最大限に発揮されます。
このアプローチには、いくつかの重要なメリットがあります：
市場調査は、事業拡大に向けた準備において極めて重要な要素です。AIツールを活用して、これをより効率的にやる方法をご覧ください。
次なる成長戦略に向けた10の事業拡大実現可能性テンプレート
これらの事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、初期のアイデアから最終的な実施プランに至るまで、あらゆる段階を網羅しています。各テンプレートは評価プロセスの特定の段階に対応するように設計されており、チームに過度な負担をかけることなく、あらゆる側面を確実にカバーします。
これらのテンプレートはすべてClickUpテンプレートセンターで入手可能で、組織独自のワークフローや市場戦略に合わせて完全にカスタムできます。
1. ClickUpによるビジネスケース分析テンプレート
新たな事業拡大の案がテーブルに上がった際、経営陣が真っ先に問うのは、「なぜこれを行うべきなのか？」という問いです。
この問いに答えるのは、思った以上に難しいものです。事業拡大の提案は、散発的な調査、大まかな見積もり、漠然としたメリットの提示から始まることがよくあります。こうした構造の欠如により、ステークホルダーは全体像ではなく、些細な詳細について議論することになってしまいます。
ClickUpのビジネスケース分析テンプレートは、初期フェーズのアイデアに対してチームに明確な枠組みを提供します。主要な要素を整理することで、意思決定者がプロジェクトの真の価値に集中できるよう支援します。
このテンプレートを使う理由：
- ClickUp Docsで共同でビジネスケースの草案を作成し、戦略、財務、運用各チームが協力して提案内容を練り上げましょう
- カスタムフィールドを使用して主要な前提条件や費用対効果の試算を追跡し、財務予測や影響指標を整理しましょう
- 調査、検証、ステークホルダーによるレビューのためのClickUpタスクを作成し、分析結果を行動に移しましょう
- ClickUpのビュー機能を活用して、複数のプロジェクトにわたるタイムラインや依存関係を確認しましょう
📈こんな方に最適：初期フェーズの事業拡大提案書を作成中で、体系的なビジネス根拠が必要な戦略チーム、アナリスト、および事業運営責任者
2. ClickUpによる財務分析レポートテンプレート
🔎ご存知でしたか？税務チームとFP&Aチームのそれぞれ73％と86％が、中核的な財務分析にスプレッドシートを使用しています。
ClickUpの財務分析テンプレートは、新規事業の財務的実現可能性を評価するための専用フレームワークです。
売上、コスト、利益見通しといった複雑なデータを効率的に整理します。シナリオ分析により、さまざまな条件下で事業拡大がどのような成果をもたらすかを、関係者に明確に示します。
このテンプレートを使う理由：
- 収益予測とコスト見通しを整理し、関係者が仮定や見積もりを一箇所で確認できるようにします
- 資本支出と運営費を内訳別に分類し、異なるコスト構造が収益性にどのような影響を与えるかを評価しましょう
- 需要、価格、または運営コストの変化が予測収益にどのような影響を与えるかを把握するために、複数の財務シナリオをシミュレーションしてください。
- ClickUp Brainを活用して複雑な財務分析結果を迅速に要約し、経営陣への報告に役立てましょう
📈こんな方に最適：経営陣の承認を得る前に、事業拡大計画の財務的実現可能性を評価する財務チーム、FP&Aアナリスト、およびプロジェクトスポンサー。
💡 プロのヒント： 専任の実現可能性アナリストとして、カスタム「スーパーエージェント」を作成しましょう。これにより、以下のことが可能になります：
- 評価プロジェクトを24時間365日監視する
- 期限切れのリスク評価を特定する
- 各ワークストリームのステータスをまとめて確認する
- 毎週Mondayの朝、関係者に整理された要約を送信しましょう
わずか数分で「スーパーエージェント」の設定を行い、活用する方法をご覧ください！
3. ClickUpの予算案テンプレート
事業拡大のための資金調達において、アイデアそのものだけで決まることはほとんどありません。経営陣は、資金がどのように使われるのか、そして支出をどのように管理するのかを知りたがっています。
ClickUpの予算提案テンプレートは、財務情報を体系化された承認対応フォーマットで提示します。散在するファイルを整理し、すべての経費、資金源、安全策、承認フローを一箇所に集約します。
このテンプレートを使う理由：
- プロジェクト費用を明確な予算項目に分類し、関係者が資金の配分方法を把握できるようにします
- 資金源と予備費の配分状況を把握し、予想される費用と予期せぬ費用の両方を提案に確実に盛り込みましょう
- ClickUpのテーブルビューを使って、コスト見積もりと支出カテゴリを一箇所にまとめて管理しましょう
- ClickUpの自動化機能で通知をトリガーし、承認プロセスを効率化しましょう
📈こんな方に最適：経営陣やボードの承認が必要な事業拡大計画について、詳細な予算案を作成するプロジェクトマネージャー、財務責任者、および運営チーム。
4. ClickUpの競合分析テンプレート
調査データや競合他社のメモは、散在していて活用しにくいことがよくあります。ClickUpの競合分析テンプレートを使えば、事業拡大にコミットする前に、それらをすべて統合した一貫性のある戦略にまとめることができます。
このテンプレートを活用して、競合他社の分析、市場でのポジションの推定、強みと弱みの評価、そして差別化の機会の特定を行ってください。
このテンプレートを使う理由：
- ClickUpのホワイトボードを活用して競合環境を視覚的に可視化し、1つのワークスペース内で競合他社、自社のポジション、市場のギャップを比較しましょう
- 競合他社のプロフィールや価格戦略を記録し、把握しましょう
- 事業拡大戦略の強み、弱み、差別化の機会を分析しましょう
- 競合他社の分析結果をプロジェクト全体の実現可能性とリンクすることで、戦略、マーケティング、経営陣がプラン策定時にその分析を参照できるようにします。
📈こんな方に最適： 新しい地域、製品カテゴリー、または顧客セグメントへの参入前に、市場でのポジショニングを評価する戦略・マーケティングチーム。
💡 プロのヒント：ClickUp Brain Maxの高度なリサーチ機能と連携検索を活用すれば、ワークスペース内だけでなくウェブ上の競合情報を1回のクエリでまとめて収集できます。タブを切り替える必要はありません。デスクトップやブラウザから利用できるので、競合他社の価格ページを確認しながら市場データを取得することも可能です。
5. ClickUpによる市場参入戦略テンプレート
実現可能性調査によって事業拡大の価値が確認できたとしても、すぐに次の疑問が浮かびます。「どのように事業を開始するのか？」
ClickUpの「Go-to-Market戦略テンプレート」は、実現可能性に関する知見を体系的なローンチプランへと変換します。これにより、営業、マーケティング、プロダクトの各チームが、顧客像、顧客が関心を持つ理由、そして顧客へのアプローチ方法について、共通認識を持つことができます。
戦略を一元管理することで、チームは勢いを築くことに集中できます。
このテンプレートを使う理由：
- ローンチ戦略を、プラン、ローンチ、ローンチ後の活動を網羅した、実行可能なClickUpのマイルストーンに分割しましょう。
- マーケティング、営業、製品開発の各取り組みを調整し、各チームがローンチにおける自身の役割を明確に理解できるようにしましょう。
- ClickUpの「依存関係」機能を使ってタスク間の関係を可視化し、どのステップが他のステップに先立って行われる必要があるかを明確にしましょう
- GTM（市場投入）イニシアチブ全体の進捗状況を追跡し、経営陣がローンチ準備状況を把握できるようにします
📈こんな方に最適：新規市場参入、製品展開、またはサービス拡大に向けたローンチ戦略をプランしているマーケティング、営業、およびプロダクトチーム
💡 プロのヒント： ステークホルダーとの調整ミーティングでは、ClickUpのAIノートテイカーをオンにしましょう。決定事項、反対意見、アクションアイテムを自動的に記録し、実現可能性プロジェクトにリンクされたタスクに変換します。「先週の木曜日に何を決めたっけ？」といった悩みとはもうおさらばです。
6. ClickUpによる市場参入戦略のコミュニケーションテンプレート
🧠豆知識：一貫性は、高成長企業の特徴です。実際、業績が好調な企業は、社内外に対して戦略を頻繁に発信している可能性が80%高くなっています。
そのメトリクスを達成したいとお考えなら、ClickUpの「Go-to-Market戦略コミュニケーションテンプレート」をお試しください。
共有されたコミュニケーションプランがあれば、全員が同じメッセージを発信できるようになります。これにより、すべてのチャネルでメッセージの一貫性が保たれ、各部門がローンチ時の広報活動を円滑に連携させることができます。
このテンプレートを使う理由：
- 経営陣、営業チーム、顧客対応チーム向けの社内外コミュニケーションプランの概要を作成しましょう
- 複数のチームからの意見を反映させながら、ClickUpドキュメントでメッセージを作成・洗練させましょう
- フィードバックや承認内容を、明確なClickUpタスクの所有者に変換しましょう
- セールス・イネーブルメント資料と顧客向けメッセージの一貫性を確保しましょう
📈こんな場合に最適：市場や製品のローンチ時に、社内発表、PRメッセージ、顧客とのコミュニケーションを調整するマーケティング、コミュニケーション、およびプロダクトチーム。
💡プロのヒント：ClickUpチャットを活用して、ローンチに関する議論を実際の仕事と密接に接続しましょう。チームは、戦略が策定されているワークスペース内で直接、発表内容、営業のセールストーク、PRの最新情報について話し合うことができます。
ClickUpチャットはプラットフォームに組み込まれているため、会話は参照されているタスク、ドキュメント、ローンチプランと常にリンクされた状態を維持します。つまり、メッセージの変更やキャンペーンの最新情報について誰かが質問した際にも、その背景情報はすでに添付されていることになります。
ClickUpチャットを使って：
- 会話からアクションアイテムへ： ローンチに関するフィードバックやメッセージの更新内容を、チャットスレッドから直接タスクに変換できます
- ローンチに関する議論を整理する： プロジェクトやキャンペーンごとに会話を体系化することで、マーケティング、営業、製品各チームの連携を強化します
- 議論と仕事を連携させる： メッセージをタスク、ドキュメント、戦略プランに添付ファイルとして添付することで、意思決定と実行の過程を確実に記録に残せます
チャットにClickUp Brainが組み込まれているため、何が起きたのかを理解するために長いスレッドをスクロールする必要はありません。
Brainに、立ち上げプランの会話から議論の要約、決定事項の強調、またはアクションアイテムの抽出を依頼しましょう。タスク、ドキュメント、チャットから文脈を抽出し、重要なポイントを即座に提示します。
7. ClickUpによるリソース計画テンプレート
事業拡大は紙の上では有望に見えるかもしれませんが、それをサポートするリソースは十分にありますか？
ClickUpのリソースプランテンプレートを使えば、「開始」ボタンを押す前に、必要な人材、ツール、ベンダーを確実に準備できます。
採用ニーズ、スキルギャップ、ベンダーとの依存関係を把握し、過大な約束をして期待外れの結果を出さないようにするのに役立ちます。適切なリソース予測を行うための必須ツールです。
このテンプレートを使う理由：
- チームのキャパシティと物理的リソースを一元管理できる場所で可視化しましょう
- カスタム属性を使用して予算を配分し、実際のコストを追跡することで、財務管理を徹底しましょう
- 作業量の配布状況を把握し、チームのバーンアウトや過重な業務負担を防ぎましょう
- カスタムステータス機能でタスクの進捗状況を更新し、関係者に最新情報を共有しましょう
📈こんな方に最適：事業拡大計画を実行する前に、人員配置、ツール、インフラの要件を評価する事業部門のリーダー、人事チーム、プロジェクト管理チーム。
8. ClickUpによるリスク・ベネフィット分析テンプレート
事業拡大の機会には、常にトレードオフが伴います。新たな収益や市場シェアの獲得が見込まれる取り組みであっても、同時に業務上のリスクや財務上の不確実性を招く可能性もあります。
ClickUpのリスク・ベネフィット分析テンプレートを使えば、リソースをコミットする前に、リスクとベネフィットの両面を把握することができます。このテンプレートは、潜在的なリスクを特定し、その発生確率と影響を推定し、期待されるベネフィットと照らし合わせて評価するための体系的な方法を提供します。
このテンプレートを使う理由：
- ClickUpのカスタムフィールドを使用して、発生確率と影響度に基づいてリスクを評価しましょう
- 実行に移す前に、主要なリスクに対する軽減策の概要を策定してください
- この取り組みによる期待される利益を数値化し、潜在的なメリットとリスクを比較検討しましょう
- ClickUpダッシュボードを使用して、プロジェクト全体のリスク状況を可視化しましょう
📈こんな方に最適：事業拡大イニシアチブのメリットが、それに伴うリスクを上回るかどうかを評価するPMO、戦略チーム、および経営陣のステークホルダー。
💡 プロのヒント： 「リスク軽減要約エージェント」を活用して、プロジェクトの進行を妨げる可能性のある要因の概要を把握しましょう。
9. ClickUpによる「購入 vs. 自社開発」分析テンプレート
ソリューションを自社開発するか、ベンダーから購入するかは、重大な決断です。ClickUpの「購入 vs. 自社開発」テンプレートを使えば、両方の選択肢を並べて比較できるため、当て推量を排除できます。
これにより、コスト、開発タイムライン、技術要件、リスクを比較することが可能になります。その結果、どの道筋が、より迅速に、より費用対効果が高く、あるいはリスクを最小限に抑えて目標を達成できるかを判断しやすくなります。
このテンプレートを使う理由：
- 拡張イニシアチブに必要な要件を明確に定義し、チームが何をすべきかを理解できるようにしましょう
- 社内でその能力を構築するために必要な開発タイムラインと社内リソースを見積もってください
- ベンダーや提携先の選択肢を比較し、その機能を購入することのメリットを評価しましょう
- ClickUpのテーブルビューを使用して、主要な意思決定基準に基づいた体系的な比較表を作成しましょう
📈こんなチームに最適：新機能の社内開発か買収かを検討している、プロダクト、エンジニアリング、戦略チーム。
10. ClickUpによる「シンプル、コンプレックス、企業チーム向け実施プランテンプレート」
承認はあくまで始まりに過ぎません。真の仕事は展開にあります。
「ClickUp 導入プランテンプレート（シンプル、複雑、企業チーム向け）」は、ローンチ後のロードマップとして機能します。このテンプレートでは、関与する各部門の所有権とステップを明確に定義しています。
このテンプレートはさまざまなプロジェクト規模に対応しているため、小規模な業務展開から大規模な企業導入プランまで、あらゆるニーズをサポートします。
このテンプレートを使う理由：
- 展開を「プラン」「実行」「立ち上げ」といった体系的なフェーズに分割し、各チームが何をすべきかを明確にしましょう
- ClickUpのガントチャートビューを使用して、マイルストーンやプロジェクトのタイムラインを視覚的に把握しましょう
- ClickUpの依存関係機能を活用して、どのアクションを先に完了させる必要があるかを明確にしましょう
- 重要なマイルストーンが完了したら、ClickUpの自動化機能を使って進捗報告を自動的に送信しましょう
📈こんな方に最適：プロジェクトの承認を体系的な実行ロードマップへと落とし込む、事業部門のリーダー、プロジェクトマネージャー、および部門横断チーム。
📚 こちらもご覧ください：ExcelおよびClickUp用のプロジェクト実施プランテンプレート
ClickUpで事業拡大の実現可能性テンプレートを活用する方法
テンプレートは事業拡大の実現可能性を評価するための枠組みを提供します。しかし、それを調査、分析、意思決定を接続する能動的な評価ワークフローへと発展させる必要があります。ClickUpでそれをすることは以下の通りです：
- 評価のフェーズに合わせてテンプレートをお選びください： 事業計画、財務分析、または競合分析のテンプレートから、事業拡大の検討がどのフェーズから始まるかによって、適切なテンプレートを選んでください
- 社内評価プロセスに合わせてテンプレートをカスタマイズしましょう： 承認フェーズ、予算コード、評価基準、リスクレベルなどのカスタムフィールドを追加できます。これにより、すべての事業拡大提案が統一された基準で審査されるようになります。
- 調査結果と予測を一元管理： 市場のインサイト、財務予測、競合他社の分析結果、事業運営の前提条件などを、テンプレート内に直接入力できます。ClickUp Brainを使用して、調査結果の要約や分析セクションの草案を作成しましょう
- 評価ステップを管理可能なタスクに変換： 財務モデリング、市場検証、リスク分析などのタスクをClickUpに割り当てましょう。所有者と期限を設定することで、実現可能性調査を明確な順序で進めることができます。
- ワークスペース内でステークホルダーと直接調査結果を確認：ClickUpの コメント機能や@メンション機能を活用し、複数のドキュメントのバージョンを回覧することなくフィードバックを集めましょう
- 経営陣への分析結果の提示： ClickUpダッシュボードを使用して主要なメトリクス、リスク、必要なリソースを要約し、意思決定者が提案内容を迅速に評価できるようにしましょう
- 分析結果をプランに落とし込む： 同じワークスペース内でプランの実行を進め、タスク、ドキュメント、意思決定を常に接続させましょう
評価プロセスをこのように体系化すれば、あらゆる事業拡大の機会が同じ手順で進められます。
🎥 ClickUp AIツールが、コンテキストを切り替えることなく、あなたとチームの業務効率化をどのように支援するかをご覧ください。
ClickUpで事業拡大の意思決定に体系的なアプローチを取り入れましょう
事業拡大のアイデアは、当初は勢いよく始まることがよくあります。しかし、体系的な評価プロセスがなければ、それを前進させるのは困難になる可能性があります。
事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、成長機会を評価するための再現性のあるフレームワークを提供します。標準化されたプロセスを活用することで、より明確な洞察が得られ、予期せぬ事態を減らし、チーム全体の足並みを揃えることができます。
統合型AIワークスペース「ClickUp」なら、これらのプロセスを1つのワークスペースに集約できます。連携していないアプリ間を行き来する必要はなく、調査データ、財務モデル、チームチャットがすべて1か所に集約されます。業務の散在化にさよならしましょう。
今すぐClickUpを使い始め、戦略的な意思決定に向けた次回の事業拡大実現可能性調査を整理しましょう。
事業拡大の実現可能性テンプレートに関するよくある質問
事業拡大プロジェクトにおける実現可能性分析には、どのような4つの種類がありますか？
主な4つのタイプは、技術的実現可能性（製品、サービス、インフラを構築または提供できるか）、財務的実現可能性（予測収益がコストに見合うか）、市場的実現可能性（需要が存在するか、競合の激しさはどの程度か）、そして運用上の実現可能性（組織に実行に必要な人材、プロセス、キャパシティがあるか）です。一部のフレームワークでは、5つ目のカテゴリーとして法的または規制上の実現可能性を含める場合もあります。
自分のプロジェクトに適した事業拡大の実現可能性調査テンプレートは、どのように選べばよいでしょうか？
評価プロセスのフェーズに応じてテンプレートを選択してください。初期の事業化根拠の提示には「ビジネスケース」テンプレートを、コストと収益の可能性の検証には「財務分析」テンプレートを、そしてイニシアチブが承認された後は「実施プラン」テンプレートをご利用ください。複雑な事業拡大の場合は、複数のテンプレートを組み合わせて、評価の各要素を単一のワークスペースにまとめましょう。
1つの事業拡大計画に対して、複数の実現可能性テンプレートを組み合わせて使用することはできますか？
はい。事業拡大の評価には複数の分析が必要となる場合が多いため、チームはビジネスケース、財務分析、リスク評価、実施プランなどのテンプレートを組み合わせて使用することがよくあります。ClickUpでは、これらを1つのプロジェクトにまとめて管理できるため、関係者はドキュメントを切り替えることなく、評価内容全体を確認することができます。
実現可能性調査のテンプレートとビジネスプランの違いは何ですか？
実現可能性調査テンプレートは、事業の実現可能性、リスク、要件を評価することで、その取り組みを進めるべきかどうかを判断するのに役立ちます。一方、ビジネスプランは実行に焦点を当て、承認された取り組みがどのように運営され、成長し、収益を生み出すかを概説するものです。