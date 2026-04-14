ClickUpの事業拡大実現可能性テンプレート10選

事業拡大のアイデアは、たいてい熱意から始まります。

誰かが新たな市場機会を発見しました。地域チームが新場所の開設を提案しました。経営陣は、その案を進める前に実現可能性分析を求めています。

そして、本格的な仕事が始まります。しかし、市場調査の結果は1つの文書にまとめられ、財務予測はスプレッドシートに表示されます。意思決定者は、異なるフォーマットや詳細度の情報を受け取ることになります。

事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、需要調査、コスト見積もり、リスクの特定を行うための共有の枠組みをチームに提供します。これにより、提案が経営陣に提出される前に、実行プランを策定することができます。

以下は、チームが事業拡大の機会を評価し、分析結果を一箇所にまとめるのに役立つ、10種類のClickUp用事業拡大実現可能性テンプレートです。

事業拡大の実現可能性テンプレート一覧

事業拡大の実現可能性テンプレートとは？

事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、一貫した分析を可能にする、あらかじめ作成された構造化された文書です。多大なリソースを投入する前に、提案された成長戦略を推進する価値があるかどうかをチームが評価するための指針となります。

これは、デューデリジェンスのための標準化されたチェックリストと考えてください。

各部門が独自に実現可能性調査を作成すると、結果としてバラバラな資料が山積みになり、経営陣がそれらを比較検討することは不可能になります。その結果、不完全または偏った情報に基づいた意思決定が行われ、成長に向けた取り組みに甚大な、かつ不必要なリスクをもたらすことになります。

優れた実現可能性調査テンプレートは、取引の成否を左右する要因を明確にし、ビジネスプランを実行すべきかどうかを判断する手助けとなります。

なぜ事業拡大の実現可能性テンプレートを使うべきか？

このような事態を避けるためには、チームは成長機会を分析する際に体系的なアプローチを採用すべきです。つまり、直感に基づいた事業拡大の判断は、分析の分断や多大な損失につながる失敗を招くことになるでしょう。

その結果は予想がつきます。Teamsは実現可能性分析を完全に省略して後でその代償を払うか、新しいアイデアが出るたびに一からやり直すことで貴重な時間を浪費することになります。その結果、リソースの配分ミス、ステークホルダー間の連携不足、そして誰も望んでいない高額な予期せぬ出費を招くことになります。

事業拡大の実現可能性テンプレートを活用することで、誰もが信頼できる唯一の信頼できる情報源を確立できます。

特に、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析がすべて一箇所に集約された統合型AIワークスペース「ClickUp」のようなプラットフォームでは、その効果が最大限に発揮されます。

このアプローチには、いくつかの重要なメリットがあります：

市場調査は、事業拡大に向けた準備において極めて重要な要素です。AIツールを活用して、これをより効率的にやる方法をご覧ください。

次なる成長戦略に向けた10の事業拡大実現可能性テンプレート

これらの事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、初期のアイデアから最終的な実施プランに至るまで、あらゆる段階を網羅しています。各テンプレートは評価プロセスの特定の段階に対応するように設計されており、チームに過度な負担をかけることなく、あらゆる側面を確実にカバーします。

これらのテンプレートはすべてClickUpテンプレートセンターで入手可能で、組織独自のワークフローや市場戦略に合わせて完全にカスタムできます。

1. ClickUpによるビジネスケース分析テンプレート

新たな事業拡大の案がテーブルに上がった際、経営陣が真っ先に問うのは、「なぜこれを行うべきなのか？」という問いです。

この問いに答えるのは、思った以上に難しいものです。事業拡大の提案は、散発的な調査、大まかな見積もり、漠然としたメリットの提示から始まることがよくあります。こうした構造の欠如により、ステークホルダーは全体像ではなく、些細な詳細について議論することになってしまいます。

ClickUpのビジネスケース分析テンプレートは、初期フェーズのアイデアに対してチームに明確な枠組みを提供します。主要な要素を整理することで、意思決定者がプロジェクトの真の価値に集中できるよう支援します。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：初期フェーズの事業拡大提案書を作成中で、体系的なビジネス根拠が必要な戦略チーム、アナリスト、および事業運営責任者

2. ClickUpによる財務分析レポートテンプレート

ClickUpの財務分析テンプレートは、新規事業の財務的実現可能性を評価するための専用フレームワークです。

売上、コスト、利益見通しといった複雑なデータを効率的に整理します。シナリオ分析により、さまざまな条件下で事業拡大がどのような成果をもたらすかを、関係者に明確に示します。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：経営陣の承認を得る前に、事業拡大計画の財務的実現可能性を評価する財務チーム、FP&Aアナリスト、およびプロジェクトスポンサー。

💡 プロのヒント： 専任の実現可能性アナリストとして、カスタム「スーパーエージェント」を作成しましょう。これにより、以下のことが可能になります： 評価プロジェクトを24時間365日監視する

期限切れのリスク評価を特定する

各ワークストリームのステータスをまとめて確認する

毎週Mondayの朝、関係者に整理された要約を送信しましょう わずか数分で「スーパーエージェント」の設定を行い、活用する方法をご覧ください！

3. ClickUpの予算案テンプレート

事業拡大のための資金調達において、アイデアそのものだけで決まることはほとんどありません。経営陣は、資金がどのように使われるのか、そして支出をどのように管理するのかを知りたがっています。

ClickUpの予算提案テンプレートは、財務情報を体系化された承認対応フォーマットで提示します。散在するファイルを整理し、すべての経費、資金源、安全策、承認フローを一箇所に集約します。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：経営陣やボードの承認が必要な事業拡大計画について、詳細な予算案を作成するプロジェクトマネージャー、財務責任者、および運営チーム。

4. ClickUpの競合分析テンプレート

調査データや競合他社のメモは、散在していて活用しにくいことがよくあります。ClickUpの競合分析テンプレートを使えば、事業拡大にコミットする前に、それらをすべて統合した一貫性のある戦略にまとめることができます。

このテンプレートを活用して、競合他社の分析、市場でのポジションの推定、強みと弱みの評価、そして差別化の機会の特定を行ってください。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適： 新しい地域、製品カテゴリー、または顧客セグメントへの参入前に、市場でのポジショニングを評価する戦略・マーケティングチーム。

5. ClickUpによる市場参入戦略テンプレート

実現可能性調査によって事業拡大の価値が確認できたとしても、すぐに次の疑問が浮かびます。「どのように事業を開始するのか？」

ClickUpの「Go-to-Market戦略テンプレート」は、実現可能性に関する知見を体系的なローンチプランへと変換します。これにより、営業、マーケティング、プロダクトの各チームが、顧客像、顧客が関心を持つ理由、そして顧客へのアプローチ方法について、共通認識を持つことができます。

戦略を一元管理することで、チームは勢いを築くことに集中できます。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：新規市場参入、製品展開、またはサービス拡大に向けたローンチ戦略をプランしているマーケティング、営業、およびプロダクトチーム

6. ClickUpによる市場参入戦略のコミュニケーションテンプレート

そのメトリクスを達成したいとお考えなら、ClickUpの「Go-to-Market戦略コミュニケーションテンプレート」をお試しください。

共有されたコミュニケーションプランがあれば、全員が同じメッセージを発信できるようになります。これにより、すべてのチャネルでメッセージの一貫性が保たれ、各部門がローンチ時の広報活動を円滑に連携させることができます。

このテンプレートを使う理由：

経営陣、営業チーム、顧客対応チーム向けの社内外コミュニケーションプランの概要を作成しましょう

複数のチームからの意見を反映させながら、ClickUpドキュメントでメッセージを作成・洗練させましょう

フィードバックや承認内容を、明確なClickUpタスクの所有者に変換しましょう

セールス・イネーブルメント資料と顧客向けメッセージの一貫性を確保しましょう

📈こんな場合に最適：市場や製品のローンチ時に、社内発表、PRメッセージ、顧客とのコミュニケーションを調整するマーケティング、コミュニケーション、およびプロダクトチーム。

7. ClickUpによるリソース計画テンプレート

事業拡大は紙の上では有望に見えるかもしれませんが、それをサポートするリソースは十分にありますか？

ClickUpのリソースプランテンプレートを使えば、「開始」ボタンを押す前に、必要な人材、ツール、ベンダーを確実に準備できます。

採用ニーズ、スキルギャップ、ベンダーとの依存関係を把握し、過大な約束をして期待外れの結果を出さないようにするのに役立ちます。適切なリソース予測を行うための必須ツールです。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：事業拡大計画を実行する前に、人員配置、ツール、インフラの要件を評価する事業部門のリーダー、人事チーム、プロジェクト管理チーム。

8. ClickUpによるリスク・ベネフィット分析テンプレート

事業拡大の機会には、常にトレードオフが伴います。新たな収益や市場シェアの獲得が見込まれる取り組みであっても、同時に業務上のリスクや財務上の不確実性を招く可能性もあります。

ClickUpのリスク・ベネフィット分析テンプレートを使えば、リソースをコミットする前に、リスクとベネフィットの両面を把握することができます。このテンプレートは、潜在的なリスクを特定し、その発生確率と影響を推定し、期待されるベネフィットと照らし合わせて評価するための体系的な方法を提供します。

このテンプレートを使う理由：

ClickUpのカスタムフィールドを使用して、発生確率と影響度に基づいてリスクを評価しましょう

実行に移す前に、主要なリスクに対する軽減策の概要を策定してください

この取り組みによる期待される利益を数値化し、潜在的なメリットとリスクを比較検討しましょう

ClickUpダッシュボードを使用して、プロジェクト全体のリスク状況を可視化しましょう

📈こんな方に最適：事業拡大イニシアチブのメリットが、それに伴うリスクを上回るかどうかを評価するPMO、戦略チーム、および経営陣のステークホルダー。

9. ClickUpによる「購入 vs. 自社開発」分析テンプレート

ソリューションを自社開発するか、ベンダーから購入するかは、重大な決断です。ClickUpの「購入 vs. 自社開発」テンプレートを使えば、両方の選択肢を並べて比較できるため、当て推量を排除できます。

これにより、コスト、開発タイムライン、技術要件、リスクを比較することが可能になります。その結果、どの道筋が、より迅速に、より費用対効果が高く、あるいはリスクを最小限に抑えて目標を達成できるかを判断しやすくなります。

このテンプレートを使う理由：

拡張イニシアチブに必要な要件を明確に定義し、チームが何をすべきかを理解できるようにしましょう

社内でその能力を構築するために必要な開発タイムラインと社内リソースを見積もってください

ベンダーや提携先の選択肢を比較し、その機能を購入することのメリットを評価しましょう

ClickUpのテーブルビューを使用して、主要な意思決定基準に基づいた体系的な比較表を作成しましょう

📈こんなチームに最適：新機能の社内開発か買収かを検討している、プロダクト、エンジニアリング、戦略チーム。

10. ClickUpによる「シンプル、コンプレックス、企業チーム向け実施プランテンプレート」

承認はあくまで始まりに過ぎません。真の仕事は展開にあります。

「ClickUp 導入プランテンプレート（シンプル、複雑、企業チーム向け）」は、ローンチ後のロードマップとして機能します。このテンプレートでは、関与する各部門の所有権とステップを明確に定義しています。

このテンプレートはさまざまなプロジェクト規模に対応しているため、小規模な業務展開から大規模な企業導入プランまで、あらゆるニーズをサポートします。

このテンプレートを使う理由：

📈こんな方に最適：プロジェクトの承認を体系的な実行ロードマップへと落とし込む、事業部門のリーダー、プロジェクトマネージャー、および部門横断チーム。

ClickUpで事業拡大の実現可能性テンプレートを活用する方法

テンプレートは事業拡大の実現可能性を評価するための枠組みを提供します。しかし、それを調査、分析、意思決定を接続する能動的な評価ワークフローへと発展させる必要があります。ClickUpでそれをすることは以下の通りです：

評価プロセスをこのように体系化すれば、あらゆる事業拡大の機会が同じ手順で進められます。

🎥 ClickUp AIツールが、コンテキストを切り替えることなく、あなたとチームの業務効率化をどのように支援するかをご覧ください。

ClickUpで事業拡大の意思決定に体系的なアプローチを取り入れましょう

事業拡大のアイデアは、当初は勢いよく始まることがよくあります。しかし、体系的な評価プロセスがなければ、それを前進させるのは困難になる可能性があります。

事業拡大の実現可能性評価テンプレートは、成長機会を評価するための再現性のあるフレームワークを提供します。標準化されたプロセスを活用することで、より明確な洞察が得られ、予期せぬ事態を減らし、チーム全体の足並みを揃えることができます。

統合型AIワークスペース「ClickUp」なら、これらのプロセスを1つのワークスペースに集約できます。連携していないアプリ間を行き来する必要はなく、調査データ、財務モデル、チームチャットがすべて1か所に集約されます。業務の散在化にさよならしましょう。

今すぐClickUpを使い始め、戦略的な意思決定に向けた次回の事業拡大実現可能性調査を整理しましょう。

事業拡大の実現可能性テンプレートに関するよくある質問

事業拡大プロジェクトにおける実現可能性分析には、どのような4つの種類がありますか？

主な4つのタイプは、技術的実現可能性（製品、サービス、インフラを構築または提供できるか）、財務的実現可能性（予測収益がコストに見合うか）、市場的実現可能性（需要が存在するか、競合の激しさはどの程度か）、そして運用上の実現可能性（組織に実行に必要な人材、プロセス、キャパシティがあるか）です。一部のフレームワークでは、5つ目のカテゴリーとして法的または規制上の実現可能性を含める場合もあります。

自分のプロジェクトに適した事業拡大の実現可能性調査テンプレートは、どのように選べばよいでしょうか？

評価プロセスのフェーズに応じてテンプレートを選択してください。初期の事業化根拠の提示には「ビジネスケース」テンプレートを、コストと収益の可能性の検証には「財務分析」テンプレートを、そしてイニシアチブが承認された後は「実施プラン」テンプレートをご利用ください。複雑な事業拡大の場合は、複数のテンプレートを組み合わせて、評価の各要素を単一のワークスペースにまとめましょう。

1つの事業拡大計画に対して、複数の実現可能性テンプレートを組み合わせて使用することはできますか？

はい。事業拡大の評価には複数の分析が必要となる場合が多いため、チームはビジネスケース、財務分析、リスク評価、実施プランなどのテンプレートを組み合わせて使用することがよくあります。ClickUpでは、これらを1つのプロジェクトにまとめて管理できるため、関係者はドキュメントを切り替えることなく、評価内容全体を確認することができます。

実現可能性調査のテンプレートとビジネスプランの違いは何ですか？

実現可能性調査テンプレートは、事業の実現可能性、リスク、要件を評価することで、その取り組みを進めるべきかどうかを判断するのに役立ちます。一方、ビジネスプランは実行に焦点を当て、承認された取り組みがどのように運営され、成長し、収益を生み出すかを概説するものです。