仕事スプロール解決：ClickUpソリューションアーキテクチャ責任者が語るAIと未来の仕事

仕事のスプロールの日常

Mondayの午前9時。ノートパソコンを開くと、Slack、Outlook、Jira、Salesforce、Google ドキュメント、その他十数個のアプリから通知が殺到する。

先週の業務内容を整理するのに最初の30分を費やす。正午までに15種類のツールを切り替え、ステータス確認のために3人に連絡を取り、手作業でデータをシステム間コピーする。一日の終わりに気づくのは、断片化したワークフローの調整やコンテキスト切り替えに費やした時間が、実質的な仕事時間よりも長かったという現実だ。

ツールや通知、手動更新の管理、すなわち「ワークスプロール」は業務時間を浪費し、本質的な仕事から遠ざけます

これがビジネス運営におけるワークスプロールの実態です。単なる不便さではなく、生産性・デジタル変革・従業員の士気を1兆ドル規模で阻害する要因です。私はこの問題を自ら経験し、戦い、今やClickUpにおいて組織がこれを完全に克服する手助けをしています。

最近の調査がこれを裏付けています：ForresterのTotal Economic Impact™調査によると、ClickUpを導入した組織は3年間で384%の投資利益率を達成し、断片化されたワークフローや手作業プロセスに費やされていた数千時間を節約しました。

しかしこれらの番号は単なる統計ではない——私が実際に経験した現実を映し出している。

初期段階：仕事スプロールが当たり前だった時代

ClickUp入社前、私は大手医療・投資企業でビジネスシステムチームを率いていました。会計、人事、投資管理、エンジニアリング、マーケティングなど、ありとあらゆるSaaSツールを導入していました。各部門がそれぞれお気に入りのプラットフォームを使い、相互連携は皆無でした。

その結果？ 至る所にサイロが生まれた。

サポートやマーケティングチームがエンジニアリング部門まで歩いて行き、開発者の作業の流れを遮ってステータス確認を求める光景を何度も目にしてきました。この問題を「解決」しようと、マーケティングチームにJiraを導入したこともありました。彼らはトレーニングには使いましたが、すぐにホワイトボードに戻ってしまいました。なぜか？そのツールが彼らのワークフローや言語に合わなかったからです。これはまさに、IT部門が実態に即した解決策を提供せずにソリューションを押し付けた典型的な事例でした。

この経験から二つのことを学びました： 分断化はツールだけの問題ではない——文脈と文化の問題だ ツールにチームを適応させる（その逆ではない）ことは、抵抗と無駄な努力を生む原因となる*

「気づきの瞬間」：統合の力を発見する

初めてClickUpを見たとき、まさに電球が点灯したような感覚でした。

あらゆるチームのニーズに応える柔軟性と、部門間の壁を打破する統合性を兼ね備えたプラットフォームがここにありました。初めて、一つのタスクがマーケティングとエンジニアリングの両部門に存在し、文脈が伝達過程で失われることなく、各チームが独自の言語で仕事しながらも全体像を見失わない世界を想像できたのです。

しかし真の魔法は機能だけにはなかった。その哲学こそが鍵だった：人に適応するワークスペースを構築する。その逆ではない。 これこそが真の持続的な変化をもたらす唯一の方法だ。

なぜ業務の拡散が続くのか：断片化の人間的側面

率直に言えば、チームは自らが使うツールの管理権を手放したがらない。これは自然なことです。ツールの選択は機能だけでなく、アイデンティティや自律性の問題でもあります。特にソフトウェア導入がデジタルワークフローに影響する企業技術スタックにおいてはなおさらです。だからこそ多くの「デジタルトランスフォーメーション」プロジェクトは失敗するのです——人間的な要素を無視しているからです。

このサイクルは繰り返される：IT部門が標準化を図ろうとすると、ビジネス部門が抵抗し、新たな点解決策がスタックに追加される。その結果は？ サイロ化が進み、摩擦が増え、手作業による回避策が増えるだけだ。

この課題はますます深刻化しています。2025年のデジタル化の副作用に関する研究では、企業は「役割過負荷」に直面しており、断片化されたワークフローとツールの乱立を管理する負担が業務遂行と従業員のウェルビーイングを損なっています。デジタルツールが増えるほど、従業員の注意力とエネルギーへの要求も増大し、統一されたコンテキスト豊富なワークスペースの重要性がこれまで以上に高まっています。

唯一の解決策は、チームとミーティングして、チームが置かれた現状を受け入れ、可能性を示し、より統一された仕事の進め方にステップで導くことです。

従業員は1日あたり平均1000回以上アプリを切り替え、週に数時間の集中力を失っている（ClickUp 2024年生産性レポート）

新たなフロンティア：AIスプロール解消と文脈の役割

アプリ乱立にようやく対処し始めた矢先、AIが登場した。突然、どのチームも独自のAIツールを欲しがるようになった。しかし問題点はここにある：AIの性能は、文脈へのアクセス次第で決まる。

AIが最新のプロジェクト更新情報、顧客との会話、戦略的優先度を把握していなければ、それは単なるサイロ化されたツールに過ぎません。AIスプロール を 悪化させ、 混乱と手作業の努力を増大させる存在です。

AIの性能は、アクセス可能な文脈の質に依存します。AIがビジネスの状況を理解できなければ、それは単なる目新しいオブジェクトに過ぎません。

/AIの性能は、アクセス可能な文脈の質に依存します。/AIがビジネスの状況を理解できなければ、それは単なる目新しいオブジェクトに過ぎません。

真の飛躍は、AIがワークスペースに深く統合され、コンテキストをリアルタイムで自動読み込み・更新する時に訪れます。そうして初めて「目新しいAIオブジェクト」から「真の業務パートナーとしてのAI」へと進化するのです。

必要な要素：AI変革のための技術的・組織的要件

しかし真のAI統合を実現するには、単に新しいツールを導入するだけでは不十分です。以下が必要です：

統合データアーキテクチャ：* すべての仕事、コミュニケーション、知識は単一のアクセス可能なプラットフォームに集約される必要があります

ライブコンテキストフィード： AIはリアルタイム更新にアクセス可能でなければならない——古いデータや手動アップロードはもう不要

プロセスマッピング： ワークフローを理解し文書化することで、AIが業務を妨げず強化できるようにする

変化を受け入れる文化：* AIが日常の仕事の一部となる中、チームは実験、学習、反復にオープンである必要がある

ClickUpでは、コンテキストが常にリアルタイムで活用可能なプラットフォーム構築に多大な投資を行ってきました。当社のAIエージェントは単なる質問応答にとどまらず、積極的に洞察を提示し、日常タスクを自動化し、ビジネスの進化に合わせて適応します。

AI変革を成功させるための前提条件の視覚的な要約：

AI変革マトリックス：断片化されたワークフローから統合されたAI駆動の生産性へ

ケーススタディ：拡散から統合へ―導入前後の比較

ツールの統合と/AIの連携により、このチームの生産性と体験は変革を遂げた——手作業の混乱から効率的な成功へ

ワークスプロールの真のコストと統合の力を理解するには、実際の運用例を見る必要があります。あるグローバルマーケティングチームが、分断されたワークフローと散在するツールから、実行を効率化し作成者に時間を取り戻す統一されたAI駆動型ワークスペースへ移行した事例をご紹介します。

以前：

グローバルマーケティングチームは6つのツールでキャンペーンを管理。プロジェクト更新は電子メールスレッドに埋もれ、クリエイティブ資産はDropboxに散在し、レポート作成は手作業の悪夢だった。AIツールの試験導入も、手動でのコンテキストアップロードが必要で、すぐに使われなくなった。

After:

チームはClickUpへ移行し、プロジェクト・ドキュメント・コミュニケーションを統合。AIエージェントがキャンペーン進捗を監視し、週次ステータスレポートを生成、リアルタイムのプロジェクトデータに基づくクリエイティブブリーフの草案作成まで行います。ミーティングは短縮され、レポート作成は自動化。チームは情報収集に費やす時間を削減し、創造的な活動に注力できるようになりました。

AI統合により個人の生産性が最大40%向上（ClickUp 2024年生産性レポート）

変革を推進する：小さな成功の力

私が目にする最大の過ちの一つは、AI変革で「海を煮ようとする」ことです。代わりに私が提唱するのは段階的な成果です：AIが即座に具体的な価値を提供できる特定のワークフローを見つけることです。

メキシコシティでのシークレット・サッパーイベントは忘れられない。カスタム評価基準で営業電話を自動採点するエージェントをデモしたのだ。数時間で構築した概念実証は、何時間もの手作業によるレビューを置き換えた。反応は？皆が息をのんだ。突然、AIは抽象的な存在ではなく、実用化された。人々はそれが日常の仕事どう変えるか、目の当たりにしたのだ。

こうした「なるほど！」という気づきこそが、抵抗を乗り越える鍵です。説明ではなく、実例で示しましょう。

現実的で関連性が高く、導入しやすいものにしましょう。

チェンジマネジメント：持続可能な変革のためのフレームワーク

AI変革は単なる技術プロジェクトではなく、文化変革です。成功にはボトムアップの関与とトップダウンの支援の両方が不可欠です。

当社のチェンジマネジメント実践ガイド： ステークホルダーマップ： チーム横断で推進者、懐疑派、影響力のある人物を特定する

*コミュニケーションプラン：各フェーズで「目的」「方法」「メリット」を共有する

パイロットプログラム: 小規模で始め、影響を測定し、成功を祝おう

*導入メトリクス：ログイン数だけでなく、利用状況・満足度・ビジネス成果を追跡する

継続的フィードバック: チームが効果的な仕事と課題点を共有できるチャネルを構築する

何よりも重要なのは、人々があなたが築く未来に自分自身の姿を見出せるよう支援することです。

秘訣：統一されたコンテキスト

ClickUpの真の力、そして仕事の未来は統合されたコンテキストにあります。すべての仕事、知識、コミュニケーションが一箇所に集約されることで、AIはついにその可能性を解き放ちます。これは単なる理論ではありません——AI統合はすでに、分散したワークフローへの特効薬として実証されつつあり、チームの認知負荷軽減、実行速度の加速、創造性のロック解除を実現しています。

これは単なる効率化の話ではありません。認知負荷の軽減、サイロ化の解消、そしてチームがより迅速かつ賢く動くことを可能にすることです。全員が同じプレイブックに基づいて仕事をすることで、イノベーションが育まれるワークスペースを創り出すことなのです。

それが今日欠けているピースです。* 分断されたツールとAIの乱立に溺れる世界において、ClickUpはそれらを統合します。世界初の統合型AIワークスペースです。これは単なる支援ではなく、融合するAIなのです。

それがClickUp Brainの約束です。

ClickUp Brain：コンテキストAIの実践

追加型のコパイロットとは異なり、ClickUp Brainはワークスペースにネイティブに組み込まれています。プロジェクト内に常駐することで内容を理解し、ミーティングメモを要約する、進捗報告の自動生成、タスクの自動化、障害要因の抽出を文脈を損なわずに実行します。状況に応じて、ChatGPT、Claude、Geminiなど主要AIモデルをシームレスに切り替え可能。ワークフローを離れることなく、速度・ニュアンス・深みを選択できます。

ClickUp Brainの実践例：AI機能がワークスペースにネイティブに組み込まれ、完全な文脈を保ちながらリアルタイムの要約・更新・自動化を実現

そしてClickUp Brain MAXを使えば、さらに多くの可能性がロック解除されます：

テキスト入力機能は、話した内容を即座にタスク・メモ・ドキュメントに変換。タイピング不要でアイデアを素早く記録します。

声を生産性ツールに：ClickUp Brain MAXの「音声入力」で、話したアイデアを即座に実行可能なタスク・メモ・ドキュメントに変換。タイピング不要

文脈認識、モデルの柔軟性、テキスト入力、統合ワークスペース——これらこそが、AIを単なる追加ツールから組織のAI変革を推進する手段へと変える鍵です。

旅路の可視化：拡散から統合へ

シンプルな図を想像してみてください：

左側： 互いに連携しないアプリが複雑に絡み合い、それぞれが独自のデータとワークフローを抱えている状態

中央： 仕事・知識・コミュニケーションを統合プラットフォームへ移行する過程を示すファネル

右図： AIエージェントがリアルタイムのコンテキストで動作し、仕事の自動化・助言・加速を実現する単一統合ワークスペース

よくある落とし穴（そして回避方法）

新技術の導入は単にツールを起動させることではありません。導入方法、統合方法、効果測定の方法が重要です。リーダーが陥りがちな失敗パターンは、以下の3つに集約されます：

落とし穴 より良いアプローチ チームの賛同を得ずに新しいツールを強制導入する ユーザーを早期に巻き込み、ワークフローを共同で構築し、スケール前にパイロット運用を実施する AIを中核機能ではなく追加機能として扱うこと 日常のワークフローに/AIを統合し、リアルタイムのコンテキストへのアクセスを確保する 成果ではなくログイン数で成功を測る ビジネスへの影響を追跡——時間の節約、エラーの削減、イノベーションのロック解除

展望：私が描く未来の仕事

私たちは新たな時代の入り口に立っていると思います。今後2～3年で、AIエージェントはチームの不可欠なメンバーとなるでしょう——常時稼働し、状況を把握し、継続的に学習する存在として。

ただし重要な点は、勝者となる組織はコンバージェンスを習得した組織であるということです。

ツール、ワークフロー、知識を統合し、AIが活躍できる土壌を創出します。

最大のチャンスは、創造性・スピード・協働の新たな次元をロック解除すること。最大のリスクは「AIスプロール」の罠に陥ること——根本的な分断を解決せずにツールを増やし続けることだ。

リーダー向けアドバイス：ステップ別の推奨事項

戦略を真の変化へと導くには、信頼と勢いを築く日々の行動が不可欠です。リーダーがチームの導入を導くための実践的なステップをご紹介します：

*共感から始めよう。チームの真の課題を理解する。変化を押し付けず、共創する ワークフローをマップする。 コンテキストが失われる箇所と/AIが価値を付加できる箇所を特定する 試行、測定、反復。 小規模な実験を開始し、結果を追跡し、拡大前に改善する *コンテキストへの投資を。/AIがリアルタイムで統合されたデータにアクセスできることを確認せよ。さもなければ、ノイズを増やすだけだ チーム全体で努力する。* ボトムアップの実験とトップダウンのリーダーシップ・サポートを組み合わせる。 成果を称えよう。成功事例を共有し、勢いと信頼を築こう 学びを止めないでください。 状況は急速に変化しています。好奇心を持ち、謙虚さを忘れず、改善を続けましょう。

もし過去に戻って一つだけやることなら、実験と学習の文化を築くことに、もっと早い段階で投資することです。未来は適応できる者、そしてチームも同じように適応できるよう支援できる者のものです。

結論：今後の道筋

ワークスプロールは1兆ドル規模の問題であると同時に、私たちの世代にとって最大の機会でもあります。ツール、ワークフロー、コンテキストを統合し、/AIを真のパートナーとして活用することで、生産性だけでなく人間味も兼ね備えた組織を構築できるのです。

この道のりは容易ではありませんが、その価値はあります。そして私の経験が教えてくれたことはただ一つ：未来の仕事は、あえて統合する者たちによって築かれるということです。

デヴィン・ストーカーはClickUpのソリューションアーキテクチャ責任者です。LinkedInで彼と接続し、会話を続けましょう。