「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート10種（無料）

マッキンゼーの調査によると、AIを導入している組織の回答者の51％が、自社でAIによる悪影響を少なくとも1件は既に経験していると回答しており、3分の1近くがAIの不正確さに起因する悪影響を報告しています。そのため、AIと人間の作業の引き継ぎポイントがこれまで以上に重要になっています。
なぜなら、ワークフローそのものを構築すること自体は、ほとんどの場合、難しいことではないからです。難しいのは、どこで人間の判断が必要か、引き継ぎの際にどのような背景情報を伝えるべきか、そして遅延を生じさせることなくプロセスを円滑に進めるにはどうすればよいかを決定することです。
この記事では、10種類の無料「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート、それぞれのテンプレートがどのような業務の構築に役立つか、そしてチームに最適なセットアップの選び方についてご紹介します。
おすすめの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレートの概要
|テンプレート名
|ダウンロードリンク
|こんな場合に最適
|主な機能
|ClickUp 品質管理チェックリストテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|QAリーダーや運用チームが、最終承認やリリース前にAIがフラグを立てた出力をレビューします。
|深刻度に基づく問題レビュー、承認フロー用のカスタムステータス、コメント・承認日・結果の記録機能を標準搭載
|ClickUp デザインレビューテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|クリエイティブリーダーやデザインオペレーションチームが、最終承認前にAI支援による草案をレビューします。
|Docsでの一元化されたレビュー概要、フィードバックの所有権を明確にする割り当て済みコメント、可視性のある修正および承認フェーズ
|ClickUp ユーザー受入テスト（UAT）チェックリストテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|機能リリース前に最終的な人的承認チェックを行うプロダクトチーム。
|構造化されたテストケースの検証、期待値と実測結果の明確な追跡、自動化対応のバグエスカレーション
|ClickUp プロセスおよび手順テンプレート
|無料テンプレートを入手する
|運用マネージャーやプロセス所有者が、チーム全体に展開する前に、レビュー作業の多いワークフローを文書化しています。
|調査から本番運用までの各フェーズを網羅したドキュメント、組み込みの承認フロー、部門別の整理機能
|ClickUp プロセスフローチャートテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|複数の引き継ぎや承認ポイントを伴うヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローを構築するプロセス設計者。
|ホワイトボードでのワークフローの視覚的マッピング、例外および拒否ルートのプラン、役割ベースのスイムレーン
|ClickUp プロセス監査および改善テンプレート
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|QAマネージャーや運用チームが、人間によるチェックを経たワークフローを確認し、監査後の是正措置を追跡しています。
|監査項目の種類別にスコア付けを行い、監査領域ごとに整理し、所有者と期日を明確にしてフォローアップを行います。
|ClickUp「プロセスを効率的に作成する」テンプレート
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|実行に移す前に、新しいワークフローを設計するプロセス所有者。
|プロセスマップとガントチャートを用いたマルチビュー計画、依存関係マッピング、AIを活用したプロセス設計の初稿作成
|ClickUp ソフトウェア連携テンプレート
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|承認ステップ、例外チェック、チーム間の引き継ぎを含む統合ワークフローを構築する導入マネージャー。
|レビューチェックポイント用のステータス、統合タイプ別の可視性、ステップごとの引き継ぎの追跡機能が必要です。
|ClickUpテンプレートを使った電子メール自動化
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|承認や手動でのフォローアップが必要なオンボーディング電子メールや更新通知電子メールの設定を行うカスタマーサクセス運用マネージャー。
|コピー、受信者、タイミングに関するレビューゲート、定義済みの例外処理、繰り返し可能な自動化セットアップチェックリスト
|ClickUp 編集カレンダーテンプレート
|無料テンプレートを入手する
|AIを活用した原稿作成と人間の編集レビューを組み合わせた、マルチチャネル編集ワークフローを運用するコンテンツ運用マネージャー。
|ステータスに基づく編集フロー、組み込みのコンテンツメタデータ、レビューおよびリリースフェーズにおける公開管理の共有
ヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローとは？
ヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローとは、自動化やAIが作業の一部を担う一方で、重要な局面では人間が介入し、内容の確認、承認、修正、あるいは次の手順の指示を行うプロセスです。つまり、システムは完全に自動運転で稼働するわけではなく、正確性、安全性、品質、または説明責任が求められる場面では、人間の判断のために一時停止する仕組みとなっています。
実際には、通常次のような形になります：
- その決定に基づいてワークフローが進行します
- システムが出力または推奨アクションを生成します
- 担当者が確認、編集、または承認／却下を行います
📌 一般的なHITLのシナリオには、次のようなものがあります：
- 顧客からのエスカレーション： ボットが第1レベルのサポート問い合わせに対応し、複雑またはデリケートな問題については人間の担当者が対応します
- コンテンツのレビュー： AIが原稿を作成し、公開前に人間が承認します
- 品質保証： 自動化によって潜在的な不具合が検出され、人間がそのフラグを確認または上書きします
- 経費承認： システムは、一定額を超える申請を自動的にマネージャーに転送し、審査を行います
チーム向けの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート10選
これらのヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローテンプレートは、品質管理や設計レビューからプロセス監査、コンテンツカレンダーに至るまで、範囲の広いユースケースに対応しています。いずれも無料でカスタマイズ可能であり、ワークフローの必要な箇所に人間によるチェックポイントを正確に組み込めるよう設計されています。
これらはすべてClickUp内に組み込まれているため、強力な自動化機能やAIと接続し、よりスマートで迅速なワークフローの調整が可能です。
さっそく見てみましょう：
1. ClickUp 品質管理チェックリストテンプレート
AI、自動化、または一次処理システムが初期処理を行った後、ClickUpの品質管理チェックリストテンプレートを使用することで、人間のレビュー担当者は出力結果を確認する場を確保できます。さらに、レビュー担当者は問題を分類し、コメントを記録し、合格とするか、再承認が必要か、あるいはさらなる対応のためにフラグを立てるべきかを判断することができます。
1つのプロジェクトに多くのレビュー項目があり、それぞれに独自の判断が必要な場合に役立ちます。親プロジェクトの下でチェックリストアイテムを追跡し、アイテムレベルとプロジェクトレベルの両方で進捗を監視し、最終決定をレビュー対象の問題に添付することができます。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 深刻度に基づくレビュー： 問題を「重大」、「重要」、「軽微」に分類し、直ちに対処が必要な事項と、後回しにできる事項を区別します
- 明確な承認フロー：「承認待ち」「承認済み」「新規承認」などのClickUpカスタムステータスを使用して、確認から最終承認までの各フェーズを可視化しましょう。
- 組み込みのレビュー記録機能： 進捗状況、承認日、備考、結果を同じチェックリストに記録できるため、フォローアップや責任の所在の明確化が格段に容易になります
✅ こんな方に最適： 最終承認やリリース前に、AIがフラグを立てた出力を確認するQAリーダーや運用チーム。
🧠 豆知識：DeepMindは、Atari 2600の全57タイトルにおいて、人間の基準スコアを上回るAIエージェントを開発しました。そう、全57タイトルです。そのエージェントは「Agent57」と名付けられましたが、この名前は技術的な響きとアーケードゲーム愛好家らしい趣を併せ持っています。
📚 こちらもご覧ください：ソフトウェアテストに最適な品質保証ツール
2. ClickUp デザインレビューテンプレート
クリエイティブチームは、電子メールやSlackのスレッドの中でフィードバックが埋もれてしまうことに悩まされることが多く、その結果、修正サイクルが混乱したり、承認が遅れたりすることがよくあります。ClickUpのデザインレビューテンプレートを使用すれば、デザイン資産を体系化されたフィードバックと承認のフェーズを経て処理でき、初期レビュー、修正依頼、最終承認までを一元管理できます。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 整理されたレビュー： レビューの概要、ステータス、目標、ドラフトへのリンク、タスクの背景情報を1つのClickUpドキュメントにまとめ、全員が同じ参照元を基に作業を進められます
- フィードバックの所有権の明確化：ClickUpの「コメントの割り当て」機能を使って、特定のコメントを適切なデザイナー、レビュー担当者、または承認者に割り当てましょう。
- 可視化された決定フェーズ：「やること」「進行中」「For Review」「Needs Revision」「Ready」の各フェーズを経て仕事を進め、各ステップで人間のステータスを簡単に確認できます。
✅ こんな方に最適： 最終承認前にAIが作成した草案をレビューするクリエイティブリーダーやデザインオペレーションチーム。
🚀 ClickUpの特長： ふと思いついたアイデアは？「Talk-to-Text」機能を使えば、自然な話し言葉でメモを録音し、その音声メモを洗練されたテキストに変換できます。これで、ClickUpのAIがすぐにアクションを起こせるようになります！
タイピングでは仕事が遅くなってしまうような場面でも、アイデアを素早く記録し、更新案を作成し、仕事をスムーズに進めるための便利な方法です。
3. ClickUp ユーザー受入テスト（UAT）チェックリストテンプレート
自動テストはコードの回帰バグを検出するのに優れていますが、新機能がユーザーにとって適切かどうかを判断することはできません。ClickUpの「ユーザー受入テスト（UAT）チェックリスト」テンプレートは、ソフトウェアが要件を満たし、リリース前に良好なユーザー体験を提供できるかどうかを検証するのに役立ちます。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 人間中心の検証： 自動化されたスクリプトでは見落とされがちなユーザビリティ、エッジケース、実環境での挙動を確認するための、体系的な環境をテスターに提供します
- 明確なテスト記録： テストケース、期待される結果、実際の結果、テスターの割り当て、およびステータスを1つのワークフローで追跡し、チームが迅速に確認できるようにします
- バグのエスカレーションを迅速化：ClickUp自動化を使用して、テスト失敗をエンジニアリング部門のトリアージに自動的に転送することで、引き継ぎをスムーズにし、余分なステップを排除します
✅ こんな場合に最適： 機能リリース前に最終的な人的承認チェックを行うプロダクトチーム。
👀 ご存知でしたか？PwCが実施したアンケートによると、回答した経営幹部の88%が、エージェント型AIの普及を理由に、AI関連予算の増額を検討していると回答しました。
4. ClickUp プロセスおよび手順テンプレート
SOP（標準作業手順書）を常に最新の状態に保ち、アクセスしやすくすることは、絶え間ない課題です。しかし、古いドキュメントはコンプライアンス上の問題や仕事の不統一につながる恐れがあります！
ClickUpの「プロセスと手順」テンプレートを使用すれば、組み込みのレビューおよび承認ステップを通じて標準業務手順書を効率的に作成できます。基本的には、AIが作成した初稿が、異なる部門にわたる複数の承認ステップを経て担当者に送られます。これにより、ドキュメントが常に最新かつ正確な状態が保たれます。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 明確なドキュメント作成フェーズ： 各プロセスを「調査」「ドキュメント作成」「承認待ち」「修正待ち」「公開」の各フェーズに進め、レビューのステータスを一目で確認できます。
- 組み込みの承認構造： ワークフロー内で直接ステークホルダーや承認者を割り当て、文書化されているプロセスそのものに人的レビューを添付ファイルとして添付することができます
- 部門別構成： 人事、サポート、サプライチェーンなどのチームごとに手順をグループ化することで、大規模な文書作成作業の管理を容易にします
✅ こんな方に最適： チーム全体に展開する前に、レビュー作業の多いワークフローを文書化する運用マネージャーやプロセス所有者。
🎥 AIエージェントを活用した独自のヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローの構築に興味がありますか？その方法については、こちらのビデオをご覧ください。
5. ClickUp プロセスフローチャートテンプレート
新しい自動化ワークフローを設計する際、どこで問題が発生する可能性があるか、あるいはどこに人の介入が必要かをイメージするのは難しいものです。この視覚的なClickUpプロセスフローチャートテンプレートを使えば、ワークフロー、意思決定ポイント、引き継ぎ箇所を可視化できるため、どこに人のチェックポイントを設けるべきかが明確になります。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 例外対応のプラン強化： ワークフローの稼働前に、却下フロー、エスカレーションポイント、代替ルートを明確に定義し、後々の予期せぬ事態を未然に防ぎます
- ビジュアルワークフローマッピング：ClickUp Whiteboards（AIを活用したビジュアルボード）上でプロセス全体を構築し、各ステップ、ブランチ、引き継ぎを簡単に把握できます
- 役割を明確に区分： チームやステークホルダー間で責任範囲を明確に分けることで、ワークフローの各チェックポイントの担当者が誰であるかを正確に把握できます。
✅ こんな方に最適： 複数の引き継ぎや承認ポイントを伴うヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローを構築するプロセス設計者。
📮 ClickUpインサイト：回答者の36%が、AIエージェントの利用拡大をためらう主な理由として、信頼性とセキュリティへの懸念を挙げています。
多くの場合、ユーザーはエージェントがどこに配置されているのか、何にアクセスできるのか、また実行中のエージェントの動作がどのように制御されているのかを知りません。
スーパーエージェントは、管理されたワークスペース内で第一級のユーザーとして構築されます。チームと同じユーザーレベルの許可を継承するため、導入初日から明確かつ管理されたアクセスが保証されます。
ユーザーのあらゆる操作はリアルタイムで記録され、重要な決定については、承認のために人間が常にプロセスに関与します。
AIは、チームがセキュリティと説明責任のために頼りにしている枠組みを確実に遵守しつつ、より迅速に動作することができます。
6. ClickUp プロセス監査および改善テンプレート
既存のワークフローを監査してボトルネックを見つける作業は、手作業で時間がかかり、先延ばしにされがちなものです。幸いなことに、ClickUpの「プロセス監査・改善テンプレート」を使えば、プロセスの監査、非効率な部分の特定、改善策の追跡を行うためのフレームワークが提供されます。
ClickUpダッシュボードと組み合わせて、監査の傾向、未解決の問題、進捗状況をより高いレベルで監視しましょう。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 明確な監査評価： 調査結果を「準拠」「改善の余地あり」などに分類し、優先度を一目で把握しやすくします
- 監査分野別に整理：「プロセス」「リソース」「管理」の各項目における問題を確認することで、チームは真の問題がどこにあるかを把握しやすくなります
- 確実なフォローアップを実現：ClickUpタスク機能を使用して、各指摘事項に所有者や期日を割り当て、改善作業を元の監査結果と紐づけることができます。
✅ こんな方に最適： 監査後に人が確認したワークフローをレビューし、是正措置を追跡するQAマネージャーや運用チーム。
🎥 特典： まるで本物のチームメイトのように振る舞うAIをお探しですか？ClickUp Super Agentsは、設計上「ヒューマン・イン・ザ・ループ」を維持します。
これらのテンプレートは、設定された許可の範囲内で動作し、アクセス権を付与されたツールや知識のみを使用します。また、ワークフローにおいて判断や承認が必要な場合は、担当者をレビューに招き入れることも可能です。そのため、調査を依頼する場合でも、業務を委任する場合でも、あるいはタスクを実行させる場合でも、仕事が円滑に進む一方で、常に管理者は主導権を握り続けることができます。
7. ClickUp プロセス効率化テンプレート
明確なフレームワークなしにゼロから新しいプロセスを設計すると、役割が不明確になり、導入が混乱することは必至です。しかし、「ClickUp Create Process Efficiently」テンプレートを使えば、そんな心配は無用です。このテンプレートは、本番稼働前に必要なすべてのステップ、役割、依存関係、承認プロセスを確実に把握しながら、新しいプロセスの設計をガイドします。
このテンプレートがおすすめな理由：
- マルチビューによる計画策定： ワークフローが形になるにつれて、「プロセス概要」、「ガントチャート」、「SIPOC図」、「プロセスマップ」などのClickUpビューを切り替えて確認できます
- 明確な依存関係マッピング：ClickUpタスク依存関係機能を使用して、どのステップが先行仕事によってブロックされているかを可視化し、展開順序を確実に維持しましょう
- より充実した初稿の作成：ClickUp Brainを使用してプロセスの初期ステップを生成し、説明文を磨き上げ、大まかなメモをより実用的なアウトラインに仕上げましょう
✅ こんな方に最適： 新しいワークフローを設計し、実行に移す前のプロセス所有者。
8. ClickUp ソフトウェア連携テンプレート
ソフトウェア統合プロジェクトの管理には、技術要件、開発タスク、ステークホルダーの承認の追跡が必要であり、多くの場合、複数のツールをまたいで行われます。ClickUpのソフトウェア統合テンプレートを使用すれば、要件や開発の追跡から、テストや本番稼働の承認管理に至るまでのプロセス全体を一元化できます。
このテンプレートがおすすめな理由：
- 明確な人的チェックポイント：「入力が必要」などのステータスを使用して、人が次のステップをレビュー、確認、または承認する必要がある正確なポイントをマークします
- 統合タイプ別のプロセス可視性： データ、システム、プロセスのワークフローを分離することで、適切な問題を適切なチームに割り当てやすくなります
- 段階的な引き継ぎ追跡： ベンダー選択、購入確認、支払い依頼といった一連のタスクを、複数のツールに分散させるのではなく、1つのリストにまとめて追跡できます。
✅ こんな方に最適： 承認ステップ、例外チェック、チーム間の引き継ぎを含む統合ワークフローを構築する導入マネージャー。
9. ClickUpテンプレートを使った電子メール自動化
「ClickUp用電子メール自動化テンプレート」を使えば、明確な人的チェックポイントを維持した電子メールワークフローを構築できます。このテンプレートを活用して、電子メールのトリガー、取り込まれるデータ、そして機密情報が送信される前にチームメンバーがレビュー、承認、または引き継ぎを行うべき正確なタイミングを明確に記録しましょう。
このテンプレートがおすすめな理由：
- レビューゲートが組み込まれています： 自動化を有効にする前に、承認（内容、宛先、タイミング）のための明確なステップを追加できます
- 例外処理の定義： 顧客からの返信があった場合、フォームの提出にリスクが認められる場合、またはリクエストのエスカレーションが必要な場合に、どのような対応を取るかを明確に記述してください。
- 再利用可能なセットアップチェックリスト： 正確な構築ステップ（トリガー、条件、変数フィールド）を記録し、チームメンバーが常に一貫した方法で自動化を再現できるようにします
✅ こんな方に最適： 承認や手動でのフォローアップが必要なオンボーディング電子メールや更新通知電子メールの設定を行うカスタマーサクセス運用マネージャー。
📚 関連記事：AIがコンプライアンスと監査をどのように変革しているか
10. ClickUp エディトリアルカレンダーテンプレート
AIはコンテンツのアイデア出しや下書きの作成には最適ですが、エディターが品質チェック、最終バージョンの承認、ブランド戦略に沿ったコンテンツのスケジュール管理を行うことで、重要な「人間ならではの感性」が加わります。ClickUpの編集カレンダーテンプレートには、コンテンツのパイプラインフェーズ（アイデア → 下書き → レビュー → 公開）、担当者フィールド、期日、および公開カレンダーが含まれています。
このテンプレートがおすすめな理由：
- ステータスに基づく編集フロー： 各アセットを「やること」「リサーチ」「下書き中」などのフェーズに移行させ、AIから人間への引き継ぎを可視化します
- 組み込みのコンテンツメタデータ： 公開日、配信チャネル、コンテンツタイプ、執筆者、エディター、キーワードを各アイテムに添付し、レビュープロセスをよりスムーズに行えます
- 公開プロセスの可視化： 調査、起草、編集、公開待ちの各段階にあるコンテンツを、1つの共有ビューで一元管理
✅ こんな方に最適： AIを活用した原稿作成と人間の編集レビューを組み合わせた、マルチチャネルの編集ワークフローを運用するコンテンツ運用マネージャー。
⚡️ テンプレートアーカイブ：時間を効率的に管理するための無料月間カレンダーテンプレート
ClickUpでヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローを構築する方法
では、ClickUpで実際に「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローを構築するにはどうすればよいのでしょうか？
さっそく見てみましょう：
- ワークフローの可視化： まず、プロセスのどの部分を自動化でき、どの部分に承認、レビュー、またはエスカレーションのための人によるチェックポイントが必要かを特定することから始めましょう。
- タスクのフェーズを設定する：ClickUpのカスタムステータスを使用して、自動化されたステップから「承認待ち」や「修正依頼」といった人的レビューのフェーズまで、ワークフローの各フェーズを反映した視覚的なパイプラインを作成しましょう。
- 承認ゲートを追加：重要なタイミングでワークフローを一時停止するClickUp自動化を作成しましょう。例えば、タスクのステータスが「レビュー必要」に変わった際、自動化によって自動的に適切な関係者に割り当てることができます。
- ClickUp Brainを接続： 草案作成、要約する、タスクの優先順位付けといった手間のかかる作業をAIに任せましょう。その後、自動化機能を使って、AIが生成した成果物を担当者に転送し、最終的な判断を委ねることができます。
- 進捗の追跡と改善： ClickUpダッシュボードを活用して、HITLワークフローの状況をリアルタイムで確認しましょう。ボトルネックの監視、承認時間の追跡、例外処理件数の把握を行い、プロセスの成熟度に合わせて調整を加え、プロセス改善を図ることができます。
ClickUpを使ってワークフローに人的チェックポイントを組み込む
ヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローが機能するのは、最も重要な箇所に判断を加えることができるからです。
ただし、これはプロセスが明確で実行しやすい場合にのみ有効です。
ClickUpを使えば、テンプレートを実際の運用システムへと変換できます。ワークフローを文書化し、レビューポイントを割り当て、定型的なステップを自動化し、すべての引き継ぎの可視性を確保できます。ワークスペースにAIを導入することで、文脈の要約や承認の準備もでき、人的な要素を損なうことなく業務を迅速に進めることができます。
よくある質問
主な違いは、人の関与の有無です。HITL（ヒューマン・イン・ザ・ループ）ワークフローでは、重要なポイントで人が関与し、AIの出力を確認、承認、修正、またはエスカレーションを行うため、リスクが高い作業や微妙な判断を要する作業に適しています。一方、完全自動化されたワークフローでは、人の介入なしにシステムがタスクを最初から最後まで完了させるため、処理は高速ですが、リスクが低く、ルールに基づいたプロセスに最適です。
創造的な判断、コンプライアンス審査、例外処理、あるいは文脈が極めて重要で自動化だけではリスクが高すぎる重要な意思決定を伴うプロセスには、HITLワークフローを活用すべきです。
はい、ClickUp Brainはヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローに対応しています。Brainは平易な英語で自動化ルールを構築でき、ClickUpの承認および自動化機能により、チームは仕事を一時停止してレビューを行ったり、タスクを適切な承認者に割り当てたり、次のステップに進む前に承認を求めたりすることができます。つまり、Brainはアクションの生成、要約、またはトリガーを支援し、重要なレビューポイントでは人間が主導権を握り続けることができるのです。