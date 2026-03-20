「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート10種（無料）

マッキンゼーの調査によると、AIを導入している組織の回答者の51％が、自社でAIによる悪影響を少なくとも1件は既に経験していると回答しており、3分の1近くがAIの不正確さに起因する悪影響を報告しています。そのため、AIと人間の作業の引き継ぎポイントがこれまで以上に重要になっています。

なぜなら、ワークフローそのものを構築すること自体は、ほとんどの場合、難しいことではないからです。難しいのは、どこで人間の判断が必要か、引き継ぎの際にどのような背景情報を伝えるべきか、そして遅延を生じさせることなくプロセスを円滑に進めるにはどうすればよいかを決定することです。

この記事では、10種類の無料「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート、それぞれのテンプレートがどのような業務の構築に役立つか、そしてチームに最適なセットアップの選び方についてご紹介します。

おすすめの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレートの概要

ヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローとは？

ヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローとは、自動化やAIが作業の一部を担う一方で、重要な局面では人間が介入し、内容の確認、承認、修正、あるいは次の手順の指示を行うプロセスです。つまり、システムは完全に自動運転で稼働するわけではなく、正確性、安全性、品質、または説明責任が求められる場面では、人間の判断のために一時停止する仕組みとなっています。

実際には、通常次のような形になります：

その決定に基づいてワークフローが進行します

システムが出力または推奨アクションを生成します

担当者が確認、編集、または承認／却下を行います

📌 一般的なHITLのシナリオには、次のようなものがあります： 顧客からのエスカレーション： ボットが第1レベルのサポート問い合わせに対応し、複雑またはデリケートな問題については人間の担当者が対応します

コンテンツのレビュー： AIが原稿を作成し、公開前に人間が承認します

品質保証： 自動化によって潜在的な不具合が検出され、人間がそのフラグを確認または上書きします

経費承認： システムは、一定額を超える申請を自動的にマネージャーに転送し、審査を行います

チーム向けの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローテンプレート10選

これらのヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローテンプレートは、品質管理や設計レビューからプロセス監査、コンテンツカレンダーに至るまで、範囲の広いユースケースに対応しています。いずれも無料でカスタマイズ可能であり、ワークフローの必要な箇所に人間によるチェックポイントを正確に組み込めるよう設計されています。

これらはすべてClickUp内に組み込まれているため、強力な自動化機能やAIと接続し、よりスマートで迅速なワークフローの調整が可能です。

さっそく見てみましょう：

1. ClickUp 品質管理チェックリストテンプレート

AI、自動化、または一次処理システムが初期処理を行った後、ClickUpの品質管理チェックリストテンプレートを使用することで、人間のレビュー担当者は出力結果を確認する場を確保できます。さらに、レビュー担当者は問題を分類し、コメントを記録し、合格とするか、再承認が必要か、あるいはさらなる対応のためにフラグを立てるべきかを判断することができます。

1つのプロジェクトに多くのレビュー項目があり、それぞれに独自の判断が必要な場合に役立ちます。親プロジェクトの下でチェックリストアイテムを追跡し、アイテムレベルとプロジェクトレベルの両方で進捗を監視し、最終決定をレビュー対象の問題に添付することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 最終承認やリリース前に、AIがフラグを立てた出力を確認するQAリーダーや運用チーム。

2. ClickUp デザインレビューテンプレート

クリエイティブチームは、電子メールやSlackのスレッドの中でフィードバックが埋もれてしまうことに悩まされることが多く、その結果、修正サイクルが混乱したり、承認が遅れたりすることがよくあります。ClickUpのデザインレビューテンプレートを使用すれば、デザイン資産を体系化されたフィードバックと承認のフェーズを経て処理でき、初期レビュー、修正依頼、最終承認までを一元管理できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 最終承認前にAIが作成した草案をレビューするクリエイティブリーダーやデザインオペレーションチーム。

🚀 ClickUpの特長： ふと思いついたアイデアは？「Talk-to-Text」機能を使えば、自然な話し言葉でメモを録音し、その音声メモを洗練されたテキストに変換できます。これで、ClickUpのAIがすぐにアクションを起こせるようになります！ ClickUp Brain MAX 音声入力 タイピングでは仕事が遅くなってしまうような場面でも、アイデアを素早く記録し、更新案を作成し、仕事をスムーズに進めるための便利な方法です。

3. ClickUp ユーザー受入テスト（UAT）チェックリストテンプレート

自動テストはコードの回帰バグを検出するのに優れていますが、新機能がユーザーにとって適切かどうかを判断することはできません。ClickUpの「ユーザー受入テスト（UAT）チェックリスト」テンプレートは、ソフトウェアが要件を満たし、リリース前に良好なユーザー体験を提供できるかどうかを検証するのに役立ちます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな場合に最適： 機能リリース前に最終的な人的承認チェックを行うプロダクトチーム。

4. ClickUp プロセスおよび手順テンプレート

SOP（標準作業手順書）を常に最新の状態に保ち、アクセスしやすくすることは、絶え間ない課題です。しかし、古いドキュメントはコンプライアンス上の問題や仕事の不統一につながる恐れがあります！

ClickUpの「プロセスと手順」テンプレートを使用すれば、組み込みのレビューおよび承認ステップを通じて標準業務手順書を効率的に作成できます。基本的には、AIが作成した初稿が、異なる部門にわたる複数の承認ステップを経て担当者に送られます。これにより、ドキュメントが常に最新かつ正確な状態が保たれます。

このテンプレートがおすすめな理由：

明確なドキュメント作成フェーズ： 各プロセスを「調査」「ドキュメント作成」「承認待ち」「修正待ち」「公開」の各フェーズに進め、レビューのステータスを一目で確認できます。

組み込みの承認構造： ワークフロー内で直接ステークホルダーや承認者を割り当て、文書化されているプロセスそのものに人的レビューを添付ファイルとして添付することができます

部門別構成： 人事、サポート、サプライチェーンなどのチームごとに手順をグループ化することで、大規模な文書作成作業の管理を容易にします

✅ こんな方に最適： チーム全体に展開する前に、レビュー作業の多いワークフローを文書化する運用マネージャーやプロセス所有者。

🎥 AIエージェントを活用した独自のヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローの構築に興味がありますか？その方法については、こちらのビデオをご覧ください。

5. ClickUp プロセスフローチャートテンプレート

新しい自動化ワークフローを設計する際、どこで問題が発生する可能性があるか、あるいはどこに人の介入が必要かをイメージするのは難しいものです。この視覚的なClickUpプロセスフローチャートテンプレートを使えば、ワークフロー、意思決定ポイント、引き継ぎ箇所を可視化できるため、どこに人のチェックポイントを設けるべきかが明確になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 複数の引き継ぎや承認ポイントを伴うヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローを構築するプロセス設計者。

6. ClickUp プロセス監査および改善テンプレート

既存のワークフローを監査してボトルネックを見つける作業は、手作業で時間がかかり、先延ばしにされがちなものです。幸いなことに、ClickUpの「プロセス監査・改善テンプレート」を使えば、プロセスの監査、非効率な部分の特定、改善策の追跡を行うためのフレームワークが提供されます。

ClickUpダッシュボードと組み合わせて、監査の傾向、未解決の問題、進捗状況をより高いレベルで監視しましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 監査後に人が確認したワークフローをレビューし、是正措置を追跡するQAマネージャーや運用チーム。

7. ClickUp プロセス効率化テンプレート

明確なフレームワークなしにゼロから新しいプロセスを設計すると、役割が不明確になり、導入が混乱することは必至です。しかし、「ClickUp Create Process Efficiently」テンプレートを使えば、そんな心配は無用です。このテンプレートは、本番稼働前に必要なすべてのステップ、役割、依存関係、承認プロセスを確実に把握しながら、新しいプロセスの設計をガイドします。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 新しいワークフローを設計し、実行に移す前のプロセス所有者。

8. ClickUp ソフトウェア連携テンプレート

ソフトウェア統合プロジェクトの管理には、技術要件、開発タスク、ステークホルダーの承認の追跡が必要であり、多くの場合、複数のツールをまたいで行われます。ClickUpのソフトウェア統合テンプレートを使用すれば、要件や開発の追跡から、テストや本番稼働の承認管理に至るまでのプロセス全体を一元化できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

明確な人的チェックポイント： 「入力が必要」などのステータスを使用して、人が次のステップをレビュー、確認、または承認する必要がある正確なポイントをマークします

統合タイプ別のプロセス可視性： データ、システム、プロセスのワークフローを分離することで、適切な問題を適切なチームに割り当てやすくなります

段階的な引き継ぎ追跡： ベンダー選択、購入確認、支払い依頼といった一連のタスクを、複数のツールに分散させるのではなく、1つのリストにまとめて追跡できます。

✅ こんな方に最適： 承認ステップ、例外チェック、チーム間の引き継ぎを含む統合ワークフローを構築する導入マネージャー。

9. ClickUpテンプレートを使った電子メール自動化

「ClickUp用電子メール自動化テンプレート」を使えば、明確な人的チェックポイントを維持した電子メールワークフローを構築できます。このテンプレートを活用して、電子メールのトリガー、取り込まれるデータ、そして機密情報が送信される前にチームメンバーがレビュー、承認、または引き継ぎを行うべき正確なタイミングを明確に記録しましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

レビューゲートが組み込まれています： 自動化を有効にする前に、承認（内容、宛先、タイミング）のための明確なステップを追加できます

例外処理の定義： 顧客からの返信があった場合、フォームの提出にリスクが認められる場合、またはリクエストのエスカレーションが必要な場合に、どのような対応を取るかを明確に記述してください。

再利用可能なセットアップチェックリスト： 正確な構築ステップ（トリガー、条件、変数フィールド）を記録し、チームメンバーが常に一貫した方法で自動化を再現できるようにします

✅ こんな方に最適： 承認や手動でのフォローアップが必要なオンボーディング電子メールや更新通知電子メールの設定を行うカスタマーサクセス運用マネージャー。

10. ClickUp エディトリアルカレンダーテンプレート

AIはコンテンツのアイデア出しや下書きの作成には最適ですが、エディターが品質チェック、最終バージョンの承認、ブランド戦略に沿ったコンテンツのスケジュール管理を行うことで、重要な「人間ならではの感性」が加わります。ClickUpの編集カレンダーテンプレートには、コンテンツのパイプラインフェーズ（アイデア → 下書き → レビュー → 公開）、担当者フィールド、期日、および公開カレンダーが含まれています。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： AIを活用した原稿作成と人間の編集レビューを組み合わせた、マルチチャネルの編集ワークフローを運用するコンテンツ運用マネージャー。

ClickUpでヒューマン・イン・ザ・ループ・ワークフローを構築する方法

では、ClickUpで実際に「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ワークフローを構築するにはどうすればよいのでしょうか？

さっそく見てみましょう：

ClickUpを使ってワークフローに人的チェックポイントを組み込む

ヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローが機能するのは、最も重要な箇所に判断を加えることができるからです。

ただし、これはプロセスが明確で実行しやすい場合にのみ有効です。

ClickUpを使えば、テンプレートを実際の運用システムへと変換できます。ワークフローを文書化し、レビューポイントを割り当て、定型的なステップを自動化し、すべての引き継ぎの可視性を確保できます。ワークスペースにAIを導入することで、文脈の要約や承認の準備もでき、人的な要素を損なうことなく業務を迅速に進めることができます。

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よくある質問

主な違いは、人の関与の有無です。HITL（ヒューマン・イン・ザ・ループ）ワークフローでは、重要なポイントで人が関与し、AIの出力を確認、承認、修正、またはエスカレーションを行うため、リスクが高い作業や微妙な判断を要する作業に適しています。一方、完全自動化されたワークフローでは、人の介入なしにシステムがタスクを最初から最後まで完了させるため、処理は高速ですが、リスクが低く、ルールに基づいたプロセスに最適です。

創造的な判断、コンプライアンス審査、例外処理、あるいは文脈が極めて重要で自動化だけではリスクが高すぎる重要な意思決定を伴うプロセスには、HITLワークフローを活用すべきです。

はい、ClickUp Brainはヒューマン・イン・ザ・ループのワークフローに対応しています。Brainは平易な英語で自動化ルールを構築でき、ClickUpの承認および自動化機能により、チームは仕事を一時停止してレビューを行ったり、タスクを適切な承認者に割り当てたり、次のステップに進む前に承認を求めたりすることができます。つまり、Brainはアクションの生成、要約、またはトリガーを支援し、重要なレビューポイントでは人間が主導権を握り続けることができるのです。