[年]版 医療経営管理ソフトウェアベスト10

MGMA（医療グループ管理協会）の調査によると、医療機関は運営コストが収益を上回ることで増大する圧力に直面しており、利益率を維持するためには管理業務の効率化が極めて重要となっている。
医療業界は電子トランザクションによって数十億ドルのコスト削減を実現している一方で、診療所では依然として数十億ドルの節約機会が未活用のまま残されている。
本ガイドでは、診療規模や専門分野に最適な医療経営管理ソフトウェアを厳選。請求自動化機能、予約管理能力、電子カルテ（EHR）連携性を比較し、最適なプラットフォームを解説します。
医療経営管理ソフトウェアのベストプラクティスを一覧で
|ツール名
|最適な用途
|主な機能
|価格
|ClickUp
|あらゆる規模のチームが、AIを活用した自動化で管理ワークフローと診療運営を効率化。
|ClickUp Brain：AI搭載タスク自動化ClickUpAutomations：ワークフロートリガーClickUp Dashboards：リアルタイム可視性ClickUpForms：患者受付ワークフロー
|Free Forever；企業向けカスタマイズ対応
|athenahealth
|クラウドベースの診療所：患者体験とネットワークインテリジェンスを最優先に
|クラウドネイティブプラットフォーム、athenaNetネットワークインサイト、統合型電子カルテ（EHR）と請求システム、患者エンゲージメントツール
|カスタム価格設定
|AdvancedMD
|カスタマイズ可能なワークフローとユーザーフレンドリーなインターフェースを必要とする医療機関向け
|カスタマイズ可能なテンプレート、統合型遠隔医療、強力なレポート作成機能、モバイルアクセス
|カスタム価格設定
|NextGen Healthcare
|特化した臨床ワークフローを必要とする専門診療
|専門分野別テンプレート、人口医療管理ツール、統合型診療管理システム（PM）と電子カルテ（EHR）
|カスタム価格設定
|Tebra
|オールインワンプラットフォームを求める小規模・新規開業クリニック向け
|統合型診療管理システムと電子カルテ（旧Kareo + PatientPop）、患者向けマーケティングツール、簡素化された請求処理
|カスタム価格設定
|SimplePractice
|個人開業医および小規模行動医療クリニック向け
|テレヘルス機能内蔵、クライアントポータル、保険請求処理、予約リマインダー
|月額49ドルから
|CureMD
|包括的なオールインワンクラウドソリューションを求める医療機関向け
|統合型EHR/PM/請求システム、AI支援文書作成、クリアリングハウス連携
|カスタム価格設定
|eClinicalWorks
|統合型電子カルテ（EHR）と人口管理システムを必要とする大規模医療機関向け
|統合型電子カルテ（EHR）と診療管理（PM）、人口医療連携、患者エンゲージメント、遠隔医療
|カスタム価格設定
|PracticeSuite
|多専門診療所および請求代行会社向け
|クラウド型診療管理システム、収益管理サービス、多専門診療サポート、患者ポータル
|カスタム価格設定
|DrChrono
|モバイルファースト診療所と請求効率化に注力する診療所向け
|iPadネイティブデザイン、統合請求機能、カスタマイズ可能な医療フォーム、APIアクセス
|カスタム価格設定
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
医療経営管理ソフトウェアとは？
受付スタッフが患者1人あたり45分も保険検証の電話に費やしたり、請求担当者が今月3度目となる同じ請求拒否案件を追跡したりしているなら、何かを変える必要があります。医療業務管理ソフトウェアはこうした業務上の課題を解決します。
これは医療施設のビジネス管理を支援するデジタルツールの一種です。患者予約の管理や予約リマインダーの送信から、複雑な医療請求や保険請求処理（収益サイクル管理：RCM）まで、すべての業務をカバーします。
これらのタスクを自動化・効率化し、臨床スタッフが最も得意とする患者ケアに集中できる環境を実現することが目標です。
優れた医療経営管理ソフトウェアは、単なるカレンダー管理を超えた機能を提供します。電子健康記録（EHR）と直接接続し、反復タスクを自動化。診療所の運営状況のリアルタイム可視性を確保します。
小規模クリニックでは、よりシンプルな請求処理と患者との円滑なコミュニケーションが求められるかもしれません。大規模病院システムでは、複数の場所にわたる請求管理や、すべてがHIPAA準拠であることを保証することが重要となります。
このソフトウェアは最終的に管理業務の負担を軽減します。手動データ入力、請求却下後のフォローアップ、システム統合問題に費やす時間が減れば、診療所の運営効率が向上し、収益回収が迅速化され、より質の高い医療を提供できるようになります。
📮ClickUpインサイト：アンケートの回答者の88%が個人タスクにAIを活用している一方、50%以上が仕事での使用を避けています。主な障壁は？シームレスな統合の欠如、知識不足、セキュリティ懸念の3点です。
しかし、もしAIがワークスペースに組み込まれていて、すでにセキュリティが確保されているとしたら？ClickUp Brain（ClickUpの組み込みAIアシスタント）がこれを実現します。平易な言語でのプロンプトを理解し、AI導入の3つの懸念事項をすべて解決しながら、ワークスペース全体でチャット、タスク、ドキュメント、ナレッジを接続します。ワンクリックで答えと洞察を見つけましょう！
医療経営管理ソフトウェアで重視すべきポイント
ソフトウェア選びは、何を重視すべきかわからないと困難です。結局、決して使わない派手な機能にお金を払いながら、実際に時間と費用を節約する中核機能を逃す可能性があります。これは後悔を招き、チームに非効率的な回避策を強いることになり、ソフトウェアの価値を損ないます。
個人開業の行動医療専門家と複数場所を持つ整形外科グループでは、求められる機能が大きく異なります。デモを見る前に、最も頭を悩ませている管理上の課題を特定する必要があります。商業保険請求の20.4%に影響する高い請求拒否率でしょうか？混乱したスケジュール管理プロセスでしょうか？それとも患者からのコミュニケーション不足への不満でしょうか？
最も効果的な診療管理プラットフォームでは、収益性とスタッフの効率性に直接影響する中核機能が共有されています。以下は必須条件として扱うべき要素です：
- スケジュール管理と予約管理： 基本的なカレンダー機能を超え、複雑なシナリオへの対応力を評価しましょう。キャンセルが発生した際に待機リストから自動で埋める機能はありますか？複数場所での二重予約を防止できますか？リマインダーシステム導入施設のノーショー率についてベンダーに確認しましょう
- 医療請求・保険請求処理：統合型クリアリングハウス接続、リアルタイム資格検証、拒否率低減のための自動請求スクリーニング、回収状況の透明性あるレポート作成
- 患者コミュニケーションとエンゲージメント： オンライン予約・請求支払い機能、セキュリティメッセージング、自動化された予約リマインダーを備えた患者ポータル（無断キャンセル削減効果あり）
- EHR連携機能：診療記録と管理機能間のシームレスなデータフローにより、二重エントリーの排除とエラー削減を実現
- レポート作成と分析：売掛金回収日数、請求拒否率、予約利用率などの主要メトリクスをリアルタイムで表示するダッシュボードにより、問題が高額な損失につながる前に発見できます
- コンプライアンスとセキュリティ： HIPAA準拠のデータ処理、役割ベースのアクセス制御、監査証跡は医療分野において必須要件です
診療所でツールの乱立に既に悩まされている場合——予約管理が1つのアプリ、請求処理が別のアプリ、患者との連絡がさらに別のアプリ——統合は不可欠です。この管理負担は典型的なコンテキストスイッチングの事例であり、スタッフは連携しないプラットフォーム間を切り替え、データを再入力し、自動化されるべき業務を手動で追跡しなければなりません。
📮ClickUpインサイト：コンテキストスイッチングは、チームの生産性を静かに蝕んでいます。当社の調査によると、仕事中の妨害要因の42%は、複数のプラットフォームの切り替え、電子メール管理、ミーティング間の移動に起因しています。こうした生産性を低下させる中断をなくせるとしたら？
ClickUpはワークフロー（とチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなどからタスクを開始・管理でき、AI搭載機能により文脈を接続・検索可能・管理しやすく保ちます！
トップ10 医療経営管理ソフトウェア
👀 ご存知ですか？医師の66％が既に診療でAIツールを活用しています。
1. ClickUp（AI搭載ワークフローとタスク自動化に最適）
専用の電子カルテを導入していても、診療所の事務仕事はスプレッドシート、電子メール、付箋に分散している可能性が高いです。これにより、患者受け入れタスクの漏れ、スタッフの調整困難、管理上のボトルネックの可視性不足が生じます。これは時間の浪費、スタッフの不満、患者体験のばらつきを招きます。
ClickUpは従来の医療業務管理システムのように請求機能を内蔵していませんが、これらの業務上の課題を効果的に解決します。診察室の外で行われる全ての管理業務をつなぐ基盤として機能します。専門的な臨床ソフトウェアを使用する医療チームにとって、ClickUpは業務の可視性、自動化、そしてAIを活用した効率化をもたらします。
手動でのフォローアップ追跡や情報集約にかかる時間を削減
ClickUp Brain（クリックアップ・ブレイン）はAIアシスタントとして、タスクのステータスを要約し、ワークスペース全体で注意が必要な事項を正確にお知らせします。
また、ミーティングメモやプロセスドキュメントを明確なアクションアイテムに変換し、チームの意思決定を迅速にタスクへ転換します。一貫したコミュニケーションが必要な際には、Brainのライティングツールが社内更新情報の作成・修正や患者向け説明文の作成を支援します。
自動化も業務の円滑化に貢献します。ClickUpの自動化機能は、ステータス変更時にタスクを割り当て、引き継ぎ先の担当者に通知し、テンプレートを適用するため、ゼロから始める必要がありません。
これは特に、遅延がコスト増につながる時間依存の管理仕事（償還フォローアップ、患者スケジュールの調整、書類不足など）において有用です。
受付業務と患者リクエストを効率化
ほとんどの診療所では、新規患者の受け入れ、保険の検証、紹介状の処理、記録の請求、事前承認、請求のフォローアップ、施設の問題など、絶え間ない入力作業が行われています。ClickUp Formsを使用すると、チームが収集する情報を標準化し、適切な所有者、期日、必要な詳細情報を含むタスクを自動的に作成できます。
つまり、メッセージのやり取りが減り、「誰が担当しているの？」という混乱も少なくなります。複数の場所や専門分野を運営している場合、テンプレートを使用すれば、誰が提出したかに関わらず、すべてのリクエストが同じ構造に従います。
成功する診療運営には、患者一人ひとりの病歴、検査結果、条件などを正確に把握することが不可欠です。ClickUpの患者管理テンプレートを活用すれば、データベースの整理に費やす時間を削減でき、真に重要なこと——最善のケアを提供することに集中できます！
このテンプレートでは以下が得られます：
- 4種類のカスタマイズ可能なビュー—リスト、ボードビュー、カレンダー、フォーム
- 各ビューに事前設定されたカスタムフィールドにより、重要な患者情報を追加可能
- カスタムステータス：各患者の健康経過を追跡する際、ケアチームの全員が情報を共有し、認識を統一するのに役立ちます
- カスタマイズ可能な患者登録フォーム：患者と共有可能、プロバイダーがダウンロード可能、さらに新しいClickUpタスクに変換可能！
💡 プロのアドバイス： クライアントデータのセキュリティは、ClickUpにおいて最優先度の高い事項です。このプラットフォームはSOC 2およびHIPAAに準拠しており、ClickUpインフラストラクチャ上のすべての患者情報と診療所情報が安全かつプライベートに保たれることを保証します。
ClickUpの主な機能
- ClickUp Brain: このAIアシスタントはワークスペースを分析し、インテリジェントな要約、コンテンツ下書き、アクション項目の抽出を提供します。「今週期限切れの患者受付タスクは？」と質問すれば、手動検索なしで即座に回答が得られます
- ClickUp自動化：条件に基づいてアクションをトリガーするノーコードワークフローを構築。タスクステータスが「保険検証待ち」に変わると、自動的に請求チームに通知し、フォローアップリマインダーを設定できます。
- ClickUp Forms：カスタマイズ可能な受付フォームを作成し、ワークスペースに直接連携。患者情報や紹介依頼は送信と同時に実行可能なタスクに変換され、再入力不要
- ClickUpダッシュボード：診療所の運営メトリクスをリアルタイムで可視化。タスク完了率の追跡、請求ワークフローのボトルネック監視、スタッフのキャパシティ確認が可能
- ClickUpドキュメント：標準業務手順書や研修資料を、関連するタスクのすぐ隣に一元管理。スタッフは共有ドライブを探し回る必要なく、常に最新のプロトコルにアクセス可能
ClickUpの長所と短所
長所：
- タスク管理、文書作成、コミュニケーションを1つのClickUpワークスペースに統合することで、コンテキストスイッチングを減らしスタッフの生産性を向上させます
- チームの時間を解放：ClickUp Brainがワークスペースの文脈を理解し、要約とコンテンツ作成を代行
- 診療所のニーズに合わせたワークフローを構築ClickUpカスタムフィールド、ClickUpビュー、ClickUp自動化を活用—技術的な専門知識は不要
デメリット：
- 新規ユーザーは、機能の範囲を探索し理想的なセットアップを見つけるのに時間を要する場合があります
- 臨床EHRシステムの代替ではなく、専門医療ソフトウェアの補完として最適に機能します
- 一部の高度な機能については、モバイルアプリの体験がデスクトップ版と若干異なります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (11,100件以上のレビュー)
- Capterra：4.6/5（4,500件以上のレビュー）
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2レビュアーの共有内容：
ClickUpの最も優れた点は、すべてを一元管理できることです。タスク、タイムライン、メモ、更新情報が同一システム内に存在するため、ツール間の行き来が削減されます。柔軟性も高く評価しています。ステータス、フィールド、ビューをチームの実際の作業方法に合わせてカスタマイズ可能です。これにより整理整頓が容易になり、誰が何を担当しているか、プロジェクトが現在どの段階にあるかが常に明確に把握できます。
ClickUpの最大の魅力は、すべてを一元管理できる点です。タスク、タイムライン、メモ、更新情報が同一システム内に存在するため、ツール間の行き来が削減されます。柔軟性も高く評価しています。ステータス、フィールド、ビューをチームの実際の作業方法に合わせてカスタマイズ可能です。これにより整理整頓が容易になり、誰が何を担当しているか、プロジェクトがどの段階にあるかが常に明確に把握できます。
💡 プロの秘訣：業務をスムーズに拡大するには、ワークフローにClickUpのスーパーエージェントを導入しましょう！人間とスーパーエージェントを併用することで、チームはより影響力のある仕事に集中する時間を確保できます。環境AIチームメイトとしてスーパーエージェントが代行できる仕事例：
- 受付トリアージとタスク設定（フォームから）：各受付提出物を確認し、適切なチェックリスト/テンプレートを適用。ルールに基づき優先度と期日を設定。リクエストを適切な所有者（受付、請求、ケア調整）に振り分け、未割り当てのまま放置されることはありません。
- 予約準備と事前調整機能：今後の予約を監視し、不足事項（保険検証・紹介状・フォーム・記録の未提出）を早期にフラグ付け。「不足項目＋担当者」を即座に更新表示し、重要フィールドが未完了の場合に担当者をリマインド
- フォローアップとノーショー対応ワークフロー：診察後のフォローアップタスク（検査依頼、紹介状発行、記録請求、再予約）を自動生成。「待機中」状態やSLA超過のアイテムをエスカレートし、対応漏れを防止
- 診療所運営管理ダッシュボード更新： 遅延仕事、所有者別本日の優先度、各リストのボトルネックをまとめた日次ダイジェストを生成。管理者は複数のボードを手動で確認せずとも、注力すべき事項を迅速に把握可能
スーパーエージェントの活用方法の詳細はこちら：
2. athenahealth（クラウドベース診療所に最適）
診療所では、絶えず変化する保険会社のルールにより頻繁に請求が拒否され、対応できるスタッフも不足しています。これにより業務効率が低下し、収益サイクルが遅延。チームは患者支援ではなく、保険会社との電話対応に何時間も費やす羽目になっています。
athenahealthはネットワークインテリジェンスを基盤としたクラウドプラットフォームを提供します。athenaNetは数千の医療機関を接続し、それらの集合データを活用して請求ルールを更新し、支払者の動向をリアルタイムで特定します。これにより、他の医療機関の経験が請求処理に反映され、古い情報による拒否件数を削減できます。
当プラットフォームは診療管理と電子カルテ（EHR）、患者エンゲージメントツールを統合。請求業務の複雑さを軽減したい医療機関向けに、athenahealthは収益サイクル管理サービスも提供。専門家が拒否された請求書の対応を代行します。
athenahealthの主な機能
- athenaNet ネットワークインテリジェンス： 自社ネットワークのデータを活用し、請求ルールを継続的に更新。提出前のエラー検出により拒否件数を削減
- 統合型収益サイクル管理：請求処理の複雑さを外部委託可能。チームが請求拒否案件の対応や未収金のフォローアップを行うRCMサービスを提供。
- 患者エンゲージメントスイート：オンライン予約、自動化されたリマインダー、患者ポータルを統合し、受付業務の作業負荷軽減と患者体験の向上を実現
athenahealthの長所と短所
長所：
- ネットワーク主導のインサイトにより、医療機関は支払者の要件に常に適応できます
- 請求業務を外部委託したい医療機関向けに、ソフトウェアとオプションサービスを組み合わせたソリューションを提供
- 強力な患者向けツールが、デジタルアクセスに対する現代の期待に応えます
デメリット：
- 見積もりベースの価格設定のため、営業相談なしではコスト比較が困難です
- 複雑なワークフローを持つ診療所では導入に時間がかかる場合があります
- 一部のユーザーからは、インターフェースが時代遅れに感じられるとのレポートがあります
athenahealthの価格
- カスタム価格設定
athenahealthの評価とレビュー
- G2: 3.5/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra：3.6/5（800件以上のレビュー）
実際のユーザーはathenahealthについてどう評価しているのか？
G2レビューからの引用：
athenaOneのユーザーフレンドリーなテンプレートと使いやすいカレンダー・スケジュール機能には本当に感謝しています。同僚に簡単に連絡できるAthenaチャット機能も気に入っています。また、その日のプロバイダーのカレンダーを確認することで、電話やスケジュールのプランを立てるのにも役立ちます。さらに、約15年間使用していますが、非常にシンプルで使いやすいです。
athenaOneのユーザーフレンドリーなテンプレートと使いやすいカレンダー・スケジュール機能には本当に感謝しています。同僚に簡単に連絡できるAthenaチャット機能も気に入っています。また、その日のプロバイダーのカレンダーを確認することで、電話やスケジュールのプランを立てるのにも役立ちます。さらに、約15年間使用していますが、非常にシンプルで使いやすいままです。
3. AdvancedMD（中規模診療所に最適）
中規模診療所は往々にして厄介な中間地点に置かれます——基本ソフトでは対応しきれない一方、企業向けソリューションは過剰に感じられるのです。AdvancedMDはこのギャップを埋めることを目指しています。
柔軟性と使いやすさを両立させた、高度にカスタマイズ可能な診療管理プラットフォームを提供します。ワークフロー、フォーム、レポートを正確なニーズに合わせて調整できるため、画一的なソリューションでは不十分な診療所に人気があります。
ハイブリッドケア提供に不可欠な統合型遠隔医療機能を搭載。プラットフォームのレポート作成機能は特に優れており、カスタマイズ可能なダッシュボードで財務・業務パフォーマンスの可視性を明確に確保します。
AdvancedMDの主な機能
- カスタマイズ可能なワークフローテンプレート： 予約管理、診療業務、請求プロセスを特定のニーズに合わせて設定可能。様々な専門分野に対応
- 統合型遠隔医療プラットフォーム：ビデオ診察機能がシステムに組み込まれているため、遠隔診療のスケジュール管理、記録作成、請求処理がシームレスに行えます
- 包括的なレポート作成機能：カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートで、回収率や予約利用率などの主要メトリクスを追跡
AdvancedMDの長所と短所
長所：
- 直感的なインターフェースを通じて高度なカスタムオプションを提供
- モバイルアプリは外出先でもスケジュールや患者情報に意味のあるアクセスを提供します
- 統合型遠隔医療はツールの乱立を解消し、業務を簡素化します
デメリット：
- カスタマイズオプションの多さにより、初期セットアップに時間がかかる場合があります
- 一部のユーザーからは、カスタマーサポートの応答時間が不安定であるとの報告があります
- 見積もりベースの価格設定では、営業担当者との面談なしに予算を立てるのが困難です
AdvancedMDの価格
- カスタム価格設定
AdvancedMDの評価とレビュー
- G2: 3.6/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra：3.6/5（400件以上のレビュー）
AdvancedMDについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2レビュアーの共有内容：
システム設定後は操作が簡単です。投稿もレポート作成も容易です。システム内のすべてのデータには日時とユーザー情報が記録されるため、誰がいつ何を行ったかの追跡も容易です。これは説明責任を果たす上で非常に優れた機能です。
システム設定後は操作が簡単です。投稿もレポート作成も容易です。システム内のすべてのデータには日時とユーザー情報が記録されるため、誰がいつ何を行ったかの追跡も容易です。これは説明責任を果たす上で優れた機能です。
4. NextGen Healthcare（カスタムワークフローが必要な専門診療に最適）
NextGen Healthcareは、心臓病学、整形外科、行動医療などの特定の専門分野に特化した臨床・管理ワークフローの提供に注力しています。この専門性によりセットアップ時間が短縮され、ソフトウェアが専門医の実際の業務プロセスに確実に適合します。
当プラットフォームは診療管理と電子カルテ機能を統合し、臨床データと管理データをシームレスに接続させます。また、人口健康管理ツールにより医療機関が患者パネルを積極的に管理することを支援。これは価値基盤型医療プログラムに参加する医療機関にとって極めて重要です。
NextGen Healthcareの主な機能
- 専門分野別臨床テンプレート：数十の専門分野向けに事前構築されたテンプレートにより、文書作成時間を削減し、ワークフローが臨床要件に確実に適合します
- 人口健康管理：ケアのギャップを特定し、品質指標を追跡するツールは、価値に基づく医療提供体制における診療所をサポートします
- 統合型診療管理システムと電子カルテ：診療記録と管理機能が共通のデータ基盤を共有し、重複データ入力が不要に
NextGen Healthcareの長所と短所
長所：
- 専門診療向けに設計され、カスタムが最小限で済む
- 価値に基づく医療への強力なサポートにより、診療所は質に基づく支払いプログラムに対応可能
- 統合プラットフォームにより、別々のシステムを管理する手間が軽減されます
デメリット：
- 複雑な診療所の場合、導入には数か月を要することがあります
- 機能の豊富さゆえに、新規ユーザーには習得が難しい
- NextGenの主要専門分野以外の診療所では、関連性が低いと感じる可能性があります
NextGen Healthcareの価格
- カスタム価格設定
NextGen Healthcareの評価とレビュー
- G2: 3.7/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra：4.0/5（1200件以上のレビュー）
NextGen Healthcareについて、実際のユーザーはどんな評価をしているのか？
Capterraのレビューが共有する内容は以下の通りです：
医療機関向けに強力。一度設定すれば、患者ケアと事務管理を効果的に効率化します。
医療機関向けに強力。一度設定すれば、患者ケアと事務管理を効果的に効率化します。
5. Tebra（新規開業クリニック向け：患者マーケティングと管理を同時に必要とする場合に最適）
小規模または新規開業の医療機関では、運営管理ソフトウェアと新規患者獲得ツールの両方が必要です。診療管理とマーケティングを別々のツールで対応するのは費用がかさみ複雑で、時間のない仕事がさらに増えます。この分断化により、医療機関の健全性を明確に把握することが不可能になります。
Tebraは診療管理（Kareo提供）と患者向けマーケティング（PatientPop提供）を単一の統合プラットフォームに統合することでこの課題を解決します。運営管理と患者基盤の拡大を同時に必要とする個人開業医向けのオールインワンソリューションとして設計されています。
このプラットフォームはアクセシビリティを重視し、簡素化された請求ワークフローと直感的なインターフェースにより、専任ITスタッフを置かないチームでも習得が容易です。オンライン評判管理などのマーケティング機能は、診療所のブランド構築と新規患者の獲得を支援します。
Tebraの主な機能
- 診療管理と患者マーケティングの統合：オンライン評判管理や新規患者獲得ツールを含み、患者獲得から診療までの全ライフサイクルに対応
- 簡素化された請求ワークフロー： 請求担当者を置かない診療所向けに設計された請求インターフェースで、請求書の提出と支払い登録を効率化
- 自動化された患者コミュニケーション：予約リマインダー、再診案内、レビュー依頼が自動で実行され、受付の作業負荷を軽減
Tebraの長所と短所
長所：
- オールインワン方式により、複数ベンダーの管理が不要になります
- インターフェースは技術に詳しくないユーザーやITスタッフを置かない診療所向けに設計されています
- 透明性のある初期価格設定により、他社製品よりも予算策定が容易です
デメリット：
- 規模が大きい、または複雑な診療所では、機能セットのリミットがある可能性があります
- 高度なカスタム機能は、企業向けプラットフォームと比較してリミットがあります
- サードパーティ製ツールとの連携オプションが少ない
Tebraの価格
- カスタム価格設定
Tebraの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra：3.9/5（1,200件以上のレビュー）
Tebraについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
Capterraユーザーの共有内容：
全体的に、Tebraは効率的で効果的だと感じています。具体的には、メモを作成する際の操作がシンプルで分かりやすいという点です。
全体的に、Tebraは効率的で効果的だと感じています。具体的には、メモを作成する際の操作がシンプルで分かりやすいという点です。
💡 プロの秘訣：ClickUp Brain MAX（ClickUpのAI搭載デスクトップコンパニオン）は、医療業務管理チームにとって特に有用です。ツール間を素早く移動しながら情報検索やアクション記録の摩擦を軽減するためです。
- 複数のClickUpリスト、ファイル、接続アプリをいちいち確認する代わりに、ClickUp、ウェブ、接続ツールを1か所から検索。日中に質問が上がった時、適切な受付タスク、ポリシードキュメント、運用チェックリストを素早く呼び出せます。
- さらに便利なTalk to Textは 、コンピューターのほぼ全てのテキストボックスで音声から洗練されたテキストを生成。 手が離せない場面に最適です：簡単なフォローアップメモ、内部引き継ぎ、タスク更新を口述すれば、仕事現場で即座に記録されます。
6. SimplePractice（小規模な行動医療診療所に最適）
SimplePracticeは、個人開業および小規模な行動医療クリニック向けに特別に設計されています。その理念は機能の深さよりもシンプルさを重視しており、管理スタッフを必要とせずに、スケジュール管理、文書作成、請求、遠隔医療を処理できます。
遠隔医療はプラットフォームの中核機能であり、単なるアドオンではありません。ビデオセッションはカレンダーから直接開始できます。クライアントポータルにより、患者自身が問診票の記入や予約手続きを行えるため、業務時間を圧迫するやり取りが削減されます。
SimplePracticeの主な機能
- 組み込み型遠隔医療：ビデオセッションがプラットフォームにシームレスに統合されており、別途ベンダーやログインは不要です
- クライアントポータル：クライアントが自ら手続き書類を処理し、予約を予約し、セキュリティメッセージを送信できるセルフサービスポータル
- 効率化された保険請求処理：個人開業医が必要とする保険請求の基本を網羅しつつ、複雑さを最小限に抑えた設計
SimplePracticeの長所と短所
長所：
- このプラットフォーム全体は、事務スタッフなしで診療所を運営する開業医向けに設計されています
- テレヘルス機能はプラットフォーム内でシームレスに動作し、不格好な統合ではありません
- 透明性のある価格帯で予算計画が容易に
デメリット：
- 数人のプロバイダーを越えて成長する診療所には拡張性のリミットあり
- 保険請求機能は、専用のRCMプラットフォームと比較すると基本的な機能です
- シンプルさを維持するため、カスタムオプションは意図的に制限されています
SimplePracticeの価格
- スタータープラン：3か月間24.50ドル/月、その後は49ドル/月
- エッセンシャル：3ヶ月間39.50ドル/月、その後は79ドル/月
- 特典：3か月間月額49.50ドル、その後は月額99ドル
SimplePracticeの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra：4.6/5（2,600件以上のレビュー）
SimplePracticeについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
Capterraのレビューアーはこう述べています：
習得と使用が非常に簡単でした。プロバイダーはセッション記録用のシンプルなメモ機能を高く評価しています。保険請求の提出も非常に簡便です。
習得と使用が非常に簡単でした。プロバイダーはセッション記録用のシンプルなメモ機能を高く評価しています。保険請求の提出も非常に簡便です。
セラピストの仕事を軽減する便利なツールを紹介するビデオはこちら：
7. CureMD（オールインワン型クラウド医療経営管理に最適）
診療所でEHR、請求、診療管理に連携されていないシステムを使用する場合、データを複数の場所で再入力する必要があります。これによりエラーが発生し、時間を浪費し、診療記録と請求明細書の間に苛立たしい不一致が生じます。この仕事の分散は効率的な運営を不可能にします。
CureMDは、EHR、診療管理、医療請求を単一の統合システムに組み合わせた包括的なオールインワンクラウドプラットフォームでこの課題を解決します。一度入力されたデータは、文書化やコードから請求提出に至るまでのワークフロー全体をシームレスに流れます。
このプラットフォームはAI支援文書化機能により、関連コードの提案や不足箇所の特定を通じてプロバイダーのメモの完了を迅速化します。統合型クリアリングハウスが請求書の提出と追跡を処理し、リアルタイムの保険適格性検証により、問題化する前に保険適用範囲の課題を捕捉します。
CureMDの主な機能
- 統合型EHR・診療管理・請求システム：3機能すべてが共通データ基盤を共有。重複エントリーの排除と、診療記録が請求を確実にサポートする仕組みを実現
- AI支援型診療記録作成： システムが関連コードを提案し、記録の不足箇所を特定することで、プロバイダーがより効率的にメモを完了させるのを支援します
- 統合型クリアリングハウス：請求書の提出、追跡、拒否管理がプラットフォーム内で完結。リアルタイムの資格検証機能付き
CureMDの長所と短所
長所：
- 真のオールインワン統合により、エラーを削減し、別々のシステム管理に伴う摩擦を解消します
- AI文書化サポートにより、プロバイダーは効率的に文書化を行い、正確にコードできます
- 包括的なクリアリングハウス連携により請求管理が簡素化されます
デメリット：
- 包括的な機能セットは新規ユーザーにとって習得に時間がかかる
- 複雑な診療所では導入に数か月かかる場合があります
- 見積もりベースの価格設定のため、費用を把握するには営業担当者との会話が必要です
CureMDの価格
- カスタム価格設定
CureMDの評価とレビュー
- G2: 3.8/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra：3.6/5（80件以上のレビュー）
CureMDについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
Capterraのレビューでメンションされていた内容は以下の通りです：
操作や習得が非常に簡単なインターフェースで、請求処理や書類整理に役立ちます。
操作や習得が非常に簡単なインターフェースで、請求処理や書類整理に役立ちます。
8. eClinicalWorks（複数プロバイダー・複数場所の診療所に最適）
eClinicalWorksは、包括的な電子カルテ（EHR）と診療管理機能が必要な大規模な診療所や医療システム向けに設計されています。複雑な複数プロバイダー・複数場所の運営を扱い、高患者数を想定した機能を備えています。
統合型アプローチにより、診療記録、スケジュール管理、請求処理、患者エンゲージメントが共通プラットフォーム上で共有されます。人口健康管理ツールは主要な差別化要素であり、ケアのギャップを特定し、全患者層にわたる慢性疾患管理を支援します。
eClinicalWorksの主な機能
- 地域医療管理：ケアのギャップを特定し、慢性疾患を管理し、価値に基づく医療をサポートするための品質指標を追跡するツールを含みます
- 統合型EHRと診療管理：臨床機能と管理機能が共通プラットフォームを共有し、データがシームレスに連携します
- 包括的な患者エンゲージメント： 患者ポータル、遠隔医療機能、自動化されたコミュニケーションツールが現代の患者の期待に応えます
eClinicalWorksの長所と短所
長所：
- 大規模な複数場所診療所の複雑な業務を処理するために構築
- 強力な地域医療管理ツールが価値基盤型医療プログラムの成功をサポートする
- 包括的な統合によりベンダー管理の複雑さが軽減されます
デメリット：
- プラットフォームの複雑さにより、新規スタッフには大きな学習曲線が生じる
- 導入は複雑であり、専任のITリソースを有する組織に最適です
- 一部のユーザーからは、競合他社の最新ツールと比べてインターフェースが時代遅れに感じられるとのレポートがある
eClinicalWorksの価格
- カスタム価格設定
eClinicalWorksの評価とレビュー
- G2: 3.6/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra：3.3/5（300件以上のレビュー）
実際のユーザーはeClinicalWorksについてどう評価しているのか？
G2レビュアーの共有内容：
ユーザーフレンドリーで、必要な情報を一箇所で簡単にアクセス可能。新規診療所への導入も容易で、新入スタッフへの指導も簡単。カスタマーサポートは常に熱心で連絡が取りやすい。当院ではすべてをこのソフトウェアで管理しているため、毎日使用しています。気に入っている機能は10以上あります。
ユーザーフレンドリーで、必要な情報を一箇所で簡単にアクセス可能。新規診療所への導入も容易で、新入スタッフへの指導も簡単。カスタマーサポートは常に熱心で連絡が取りやすい。当院ではすべてをこのソフトウェアで管理しているため、毎日使用しています。気に入っている機能は10以上あります。
9. PracticeSuite（多専門診療所の管理に最適）
PracticeSuiteは、医療機関とそれをサポートする請求会社の双方を対象としたクラウドベースのプラットフォームを提供します。この二重の焦点により、複雑な請求状況にも対応可能で、ソフトウェアを変更せずに請求モデルを変更できる柔軟性を実現します。
このプラットフォームは設定可能なワークフローで複数の専門分野をサポート。収益管理（RCM）機能には請求書精査と拒否管理が含まれ、患者ポータルではセルフサービス予約とコミュニケーションを処理します。
PracticeSuiteの主な機能
- 診療所と請求会社の両方をサポート： プラットフォームは医療機関と外部請求会社の双方を対象に設計されており、収益サイクル管理の柔軟性を提供します
- 包括的なRCM機能：請求書精査、拒否管理、詳細な財務レポート作成などの機能により、効果的な収益管理を実現するツールを提供
- 多専門診療サポート： 設定可能なワークフローとテンプレートにより、別々のプラットフォームを必要とせず、様々な専門分野の要件に対応
PracticeSuiteの長所と短所
長所：
- 当プラットフォームは、社内請求モデルと外部委託請求モデルの両方に対応しています
- 請求・保険請求管理機能は高度で、専用のRCMプラットフォームに匹敵する
- クラウドベースのアクセスにより、リモートワークと複数場所での業務運営をサポート
デメリット：
- インターフェースは競合他社製品に比べてやや古く感じるかもしれません
- 導入サポートに関するユーザー体験は異なる場合があります
- 見積もりベースの価格設定のため、詳細な費用については営業担当者との会話が必要です
PracticeSuiteの価格
- カスタム価格設定
PracticeSuiteの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.0/5 (30件以上のレビュー)
実際のユーザーはPracticeSuiteについてどう評価しているのか？
Capterraのレビュー投稿者が共有した内容は以下の通りです：
手頃な価格、幅広い他プログラム/製品との連携範囲
手頃な価格、幅広い他プログラム/製品との連携範囲
10. DrChrono（モバイルファーストの医療チームに最適）
医療チームには、真の診療現場での記録を可能にし、タブレットやスマートフォンで完全な機能を提供するモバイルファーストソリューションが必要です。
DrChronoはモバイルファースト設計で構築され、タッチ操作に最適化されたiPadネイティブインターフェースの機能が備わっています。これによりプロバイダーは診療現場でカルテ作成やタスク管理が可能となり、効率性と患者エンゲージメントの両方が向上します。
このプラットフォームは、EHRと診療管理を統合請求機能と組み合わせます。さらに、カスタマイズ可能な医療用フォームと、独自の連携機能を構築する技術リソースを持つ診療所向けのAPIを提供します。
DrChronoの主な機能
- iPadネイティブ設計：モバイルデバイス向けに構築されたプラットフォームで、タッチ操作やモバイルワークフローが自然で妥協のない体験を実現
- カスタマイズ可能な医療フォーム：医療機関は独自の文書テンプレートを作成し、特定の臨床ワークフローに適合させることが可能です
- APIアクセス：技術に精通した医療機関向けに、APIによるカスタム連携とワークフローを実現し、プラットフォームの機能を拡張します
DrChronoの長所と短所
長所：
- プロバイダーはタブレット端末で臨床業務と管理業務の全ワークフローを完了可能
- このプラットフォームは、正確なワークフローのニーズに合わせて高度にカスタマイズ可能です
- 開発者向けのAPIにより、カスタム連携が可能
デメリット：
- 柔軟性には、ターンキーソリューションよりも多くのセットアップと構成時間が必要です
- 複雑な収益管理（RCM）ニーズを持つ医療機関には、請求機能が十分でない可能性があります
- 一部のユーザーからは、カスタマーサポートの応答時間が不安定であるとの報告があります
DrChronoの価格
- カスタム価格設定
DrChronoの評価とレビュー
- G2: 3.4/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra：4.0/5（400件以上のレビュー）
DrChronoについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2レビュアーの共有内容：
EverHealth社のDrChronoのレポート作成システムが気に入っています。フィルター機能により、患者、サービス、製品、財務状況の追跡が非常に容易です。問題解決の効率化、マーケティングキャンペーンの作成、収益の有効な追跡に役立ちます。
EverHealth社のDrChronoのレポート作成システムが気に入っています。フィルター機能により、患者、サービス、製品、財務状況の追跡が非常に容易です。問題解決の効率化、マーケティングキャンペーンの作成、収益の有効な追跡に役立ちます。
書類作業に埋もれるのをやめ、患者ケアに集中しましょう
適切な医療経営管理ソフトウェアは、診療所のサイズ、専門分野、主要な運営課題によって完全に異なります。athenahealthやNextGen Healthcareのような専門プラットフォームは、深い臨床統合を必要とする診療所に最適です。一方、SimplePracticeやTebraのようなシンプルなソリューションは、使いやすさを価値とする個人開業医にぴったりです。
管理業務の負担を軽減し、スタッフが患者ケアに専念できるソリューションを見つけることが重要です。予約リマインダーの自動化であれ、請求処理の効率化であれ、チームが実際に毎日活用するツールこそが最適です。
スタッフの調整、タスクの追跡、反復プロセスの自動化など、管理業務のワークフローを整理したい医療機関向けに、ClickUpは専門医療ソフトウェアを補完する柔軟な基盤を提供します。無料で始め、AIを活用したワークフロー管理が医療機関の業務を遅らせる混乱をどのように軽減するかご確認ください。
よくある質問
診療管理ソフトウェアは予約管理や請求処理などの事務機能を扱い、一方EHRシステムは患者健康記録や診察メモなどの臨床文書を管理します。多くの現代プラットフォームは両機能を統合していますが、診療現場における中核的な目的は異なります。
ClickUpのような汎用プロジェクト管理ツールは、事務ワークフローやスタッフ調整を効果的に管理できます。ただし、医療請求や診療記録作成といった専門機能の代わりにはならないため、最適なアプローチは両タイプのソフトウェアを組み合わせることです。
AIが予約リマインダーや請求データクリーニングといった反復タスクを自動化。さらに高度なAIは、コード提案や患者情報の要約を通じて臨床文書作成を支援し、スタッフの仕事を削減します。
小規模診療所は中核的な業務ニーズに集中すべきです：自動リマインダー付き信頼性の高い予約管理、シンプルな請求処理、患者コミュニケーションツール、クラウドベースのアクセス性。使用しない企業向け機能の長いリストよりも、使いやすさが重要となる場合が多いのです。