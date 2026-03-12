クリエイティブチーム向け校正機能付きベストPMソフト10選

クリエイティブの仕事は、良い意味で混沌としている。アイデアはSlackメッセージから飛び交い、フィードバックは長い電子メールスレッドに埋もれる。バージョン名は「Final_v7_ReallyFinal」と延々と続き、気づけばデザイナーが間違ったファイルを修正している。

クリエイティブチームを率いているなら、その苦労は身にしみてわかっているはずです。

確立されたチームでさえ、集中管理システム外で多くの共同作業が行われるため苦労しています。フォーブス誌によれば、クリエイティブ協業の75%が現在リモートで行われています。レビュー、編集、承認が複数のツールに分散すると、連携のずれは避けられません。ワークフロー自体が遅延やコストのかかる手戻りを生み出すのです。

校正機能が組み込まれたプロジェクト管理ソフトウェアこそが、あらゆるレビュー・コメント・承認が実際に集約される場となることで、作業の水準を根本から高められます。デザイン、ビデオ、ランディングページ、PDFに対して、散らかったコメントなしで、フレーム単位の精密なフィードバックを提供します。

このガイドでは、クリエイティブチームの働き方を実際に理解している10のプロジェクト管理ツールをご紹介します。

クリエイティブチーム向けPMソフトウェア（校正機能付き）とは？

クリエイティブチーム向け校正機能付きプロジェクト管理ソフトウェアは、タスク追跡、クリエイティブワークフロー管理、組み込みレビューツールを統合した共同作業管理システムです。これらのプラットフォームでは、最初のクリエイティブブリーフから最終納品までプロジェクトを管理しながら、ビジュアルアセットに直接フィードバックを集約できます。

特に情報の断片化に悩むクリエイティブチームに最適です。ツールが分断されると情報が断片化し、チームは更新情報・承認・ファイルを複数システムで探す羽目になります。

クリエイティブチーム向けPMソフトウェア（校正機能付き）の概要

要点だけ知りたい方へ、校正機能付きクリエイティブチーム向けプロジェクト管理ソフトのベストセレクションを簡潔にご紹介：

ツール名 こんな方に最適です 主な機能 価格* ClickUp AI搭載の校正機能とタスク管理を備えたオールインワン型クリエイティブワークフロー。対応チーム規模：個人から企業まで ClickUp校正で画像/PDF/ビデオへの直接注釈、ClickUp BrainでAIによるフィードバック要約、ClickUp Automationsで承認フローを自動化 Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 monday.com カラフルで直感的なボードを求めるビジュアルクリエイティブチーム向け。チームサイズ： 中小規模チーム クリエイティブ資産管理、承認自動化、リソース計画のためのワークロードビュー Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額14ドルから；企業向けカスタム価格設定 Wrike 高度な校正機能を備えた企業向けクリエイティブオペレーション。チームサイズ： 中堅企業から大企業まで 30以上のフォーマットに対応した校正機能、カスタム承認ワークフロー、AIによるリスク予測 Freeプランあり；有料プランは1ユーザーあたり月額10ドルから；企業向けカスタム価格設定 Asana 基本的な校正機能を備えた、明確なタスク管理を必要とするクロスファンクショナルチーム向け。チームサイズ： 中堅企業から大企業 校正機能連携、ワークフロー自動化のためのAI Studio、ポートフォリオ管理 Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額13.49ドルから。企業向けにはカスタム価格設定あり。 Teamwork クライアント対応のエージェンシーがクリエイティブプロジェクトと請求対象仕事を管理。チームサイズ：中小規模のエージェンシー 組み込み校正機能、時間追跡、クライアント許可設定、プロジェクトテンプレート Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額13.99ドルから。企業向けにはカスタム価格設定あり。 Ziflow 専用かつエンタープライズグレードの校正ワークフローを必要とするチーム向け。チームサイズ： 中規模から大規模のクリエイティブチーム 自動化されたレビュールーティング、バージョン比較、コンプライアンス対応の監査証跡 Freeプランあり；有料プランは月額249ドルから；企業向けカスタム価格設定 Filestage コンテンツのレビューと承認を中央管理するシステムが必要なマーケティングチーム。チームサイズ：小規模から中規模のマーケティングチーム マルチフォーマット校正、自動リマインダー、外部レビュアーアクセス 無料プランあり；有料プランは月額249ドルから；企業向けカスタム価格設定 Hive 柔軟なビューと校正機能を求める、動きの速いクリエイティブチーム向け。チームサイズ： 中小規模チーム ネイティブ校正機能、アクションテンプレート、リソース管理ダッシュボード Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額1.50ドルから。 Notion ドキュメント管理と軽量なプロジェクト追跡を重視するクリエイティブチーム向け。チームサイズ：スタートアップから中規模チームまで 柔軟なデータベース、コンテンツ生成用Notion AI、wikiスタイルのナレッジベース Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。 ProofHub 組み込み校正機能を備えたシンプルなプロジェクト管理を求めるチーム向け。チームサイズ： 中小規模チーム オンライン校正ツール、マークアップ注釈、ファイル上のディスカッションスレッド 有料プランは月額50ドルから

クリエイティブチーム向け校正機能付きPMソフトウェアの選定ポイント

汎用タスク追跡ツールではクリエイティブワークフローが機能しないことが多々あります。その差は次の3点に集約されます：

ソフトウェアがビジュアルフィードバックを管理する方法

バージョン管理の 仕組み

承認フローの仕組み

適切に評価するために、以下の鍵的な基準に注目してください：

クリエイティブチーム向け校正機能付きPMソフトトップ10

強力な校正機能が必要なクリエイティブチーム向けに構築された、厳選された10のベストソフトウェアプラットフォームのリストをご紹介します：

1. ClickUp（デザインプラン・作成・レビューを一つのワークスペースに集約するのに最適）

タスク管理、ファイルストレージ、校正のために別々のツールを行き来すると、クリエイティブ作業は遅延します。タブが増えるほど摩擦が生じます。デザイナーは最新のコメントを追いかける羽目に、関係者は古いバージョンをレビューし、重要なフィードバックは見落とされたり長いスレッドに埋もれたりします。

ClickUpは計画立案、アセット管理、レビューを単一の連携ワークスペースに統合し、作業の断片化を解消します。ClickUp校正を使えば、プラットフォームを離れることなく画像・PDF・ビデオに直接注釈を追加可能。各コメントは即座に実行可能な割り当て済みタスクに変換されるため、フィードバックが伝達過程で失われることはありません。

ClickUp自動化と組み合わせれば、強力な承認ワークフローを構築可能。資産を自動的にレビューフェーズへルーティングし、関係者の入力が必要な際に通知します。フィードバックが長くなったり混乱したりした場合は、コメントスレッド全体を要約し、プロジェクト要件からクリエイティブブリーフを生成。ClickUp Brainで次のステップを提案します。

ClickUp Brainでワークスペース内のAIを活用し、ブリーフ作成、コメントスレッドの要約、議論のアクションアイテム化を実現

チームが散らばったコメントを整理する負担を強いる代わりに、AI支援がフィードバックを即座に整理。集中したクリエイティブ仕事に充てる時間を増やします。

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

メリット：

デメリット：

新規ユーザーはプラットフォームの機能を深く理解するまで、多少の時間を要する場合があります

モバイルアプリの体験はデスクトップ機能と若干異なります

カスタム自動化機能は、チームの特定のワークフローに完全に適合させるため、初期セットアップに多少の時間を要します

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価している？

G2のユーザーが共有：

ClickUpは優れたコラボレーション機能も提供します。メンションタグ付け、コメント割り当て、画像への集中フィードバック（校正機能）により、全てのコミュニケーションを一箇所にまとめ、責任の所在を明確に把握することが極めて簡単になります。

2. monday.com（構造化された承認列とステータス駆動型のレビュー追跡が必要な、ビジュアルワークフロービルダーに最適）

可視性が最大のボトルネックなら、monday.comがまずそれを解決します。色分けされたボードがキャンペーンの進捗を瞬時に可視化。ステータス更新を追うことなく、複数のクリエイティブ成果物を簡単に追跡できます。

プラットフォームのワークOSモデルにより、チームは特定のクリエイティブワークフローに合わせた構造化された承認列、コンテンツカレンダー、案件受付パイプラインを構築できます。ファイルアップロードにはコメント機能が対応していますが、高度なアセット上での注釈が必要なチームは通常、専用の校正ツールを接続させます。

monday.comの主な機能

ビジュアルボードのカスタマイズ： アセットタイプ、レビューフェーズ、関係者割り当て用のカスタム列で、クリエイティブワークフローに合わせたボードを作成

作業負荷管理： プロジェクト横断でチームのキャパシティを可視化し、過剰な割り当てやバーンアウトを防止

自動化ビルダー：「もしこうなら、そうする」ルールを設定し、ステータス更新、通知、タスク割り当てを自動化

monday.comの長所と短所

メリット：

クリエイティブチームにとって直感的な、視覚性に優れたインターフェース

一般的なクリエイティブワークフローに対応した豊富なテンプレートライブラリ

デザインツールやコミュニケーションツールとの強力な連携機能

デメリット：

ネイティブ校正機能はリミットがある。高度な注釈にはサードパーティツールが必要

チームのサイズ要件は、すべての組織に適しているとは限りません

複雑な自動化の設定には時間がかかる場合があります

monday.comの価格

Free

スタンダード : 14ドル/ユーザー/月

プロプラン： $24/ユーザー/月

企業版： カスタム価格設定

monday.comの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

monday.comについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のユーザーがメリットとデメリットを共有しています：

タスク管理、チームへの仕事割り当て、プロセス内の重要ステップ定義など、あらゆる選択肢が揃っている点が気に入っています…ただし自動化機能が時々不具合を起こすようです。安定性の向上と、接続が切断された際に通知を受け取る形で、各不具合を管理者が管理できる仕組みを望みます。

3. Wrike（複雑な入力フォーム、多段階承認、監査証跡を扱うマーケティング部門に最適）

viaWrike

企業のクリエイティブ仕事が法務・コンプライアンス・経営陣のレビューを経る際、Wrikeはすべてのステップを簡素化します。このレベルの監視体制に特化して設計されており、校正機能と構造化されたガバナンスを統合。文書管理と承認追跡が重要な組織に最適です。

その校正ツールは30以上のフォーマットをサポートし、詳細な注釈の追加、バージョン比較の並列表示を可能にし、多段階承認フェーズ向けに設計された設定可能なワークフローを通じて承認フェーズを追跡します。

Wrikeの主な機能

30以上のフォーマットに対応した高度な校正機能： 画像、ビデオ、PDF、さらにはHTMLファイルまで、プラットフォーム内で直接レビューと注釈を追加可能

カスタム承認ワークフロー： プロジェクトタイプや関係者要件に基づいた自動ルーティングで、多段階承認プロセスを構築

Work Intelligence AI: 履歴データに基づき、プロジェクトリスクやタイムライン遅延に関するAI予測を取得

Wrikeの長所と短所

メリット：

ほぼ全てのファイル形式に対応した包括的な校正機能

企業レベルのセキュリティ機能でコンプライアンス要件を満たします

Adobe Creative Cloudとの深い連携

デメリット：

企業PMツールが初めてとなるチームには習得が難しい

インターフェースは複雑で圧倒される感覚がある

高度な機能には追加購入が必要な場合があります

Wrikeの価格

Free

チーム: 10ドル/ユーザー/月

Businessプラン: 25ドル/ユーザー/月

企業版： カスタム価格設定

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,800件以上のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

全体的に、Wrikeの使用体験は堅実な3つ星です。機能は強力で明らかに高性能ですが、操作感が不要に重く感じられます。習得曲線が急峻で、理解した後でも日常的な操作は他プラットフォームほど直感的ではありません。

全体的に、Wrikeの使用体験は堅実な3つ星です。機能は強力で明らかに高性能ですが、操作感が不要に重く感じられます。習得曲線が急峻で、理解した後でも日常的な操作は他プラットフォームほど直感的ではありません。

4. Asana（キャンペーン主導型チーム向け。部門横断的なステークホルダー間でクリエイティブタスクを調整するのに最適）

viaAsana

Asanaは、クロスファンクショナルなクリエイティブ制作が広範なキャンペーン目標と整合性を保つ必要がある場面で真価を発揮します。個々のタスクを全社的な取り組みに接続し、各アセットがより大きな目標にどう貢献するかを関係者に明確に示します。

画像やPDFをアップロードしてレビュー可能。ファイル上に直接フィードバックを残せます。注釈機能で基本ニーズをカバーしつつ、Asanaの強みはワークフロー自動化。技術的な複雑さなく、構造化された承認フローを構築できます。

Asanaの主な機能

画像とPDFの校正機能： クリエイティブ資産の特定領域にピン留めコメントでフィードバックを収集

AI Studioワークフロービルダー： コード不要で承認ルーティングなどのタスク向けカスタム自動化を作成

ポートフォリオ管理： 複数のクリエイティブキャンペーンを一元管理。ステータス、締切、リソース配分をビューで把握

Asanaの長所と短所

メリット：

シンプルで直感的なインターフェースで、新規チームメンバーも簡単に習得可能

強力な目標追跡機能でタスクを企業目標に接続

強力なレポート作成機能とダッシュボード機能

デメリット：

校正機能は基本的で、ビデオ注釈機能が不足している

チームのサイズ要件が小規模組織には合わない場合があります

高度なワークフローの設定は複雑になりがちです

Asanaの料金プラン

Free

スタータープラン: $13.49/ユーザー/月

アドバンスド： $30.49/ユーザー/月

企業版： カスタム価格設定

エンタープライズ+：カスタム価格

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (12,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはAsanaについてどう評価しているのか？

G2レビュアーによれば：

リスト、ボード、タイムラインなど多様な視覚的表示により、優先度や期限が一目で把握しやすくなります。さらに自動化機能と連携機能により手作業を最小限に抑え、すべての情報を同期状態に保ちます…タイムライン、目標管理、レポート作成などの高度なツールの多くは、より高額なプランでのみ利用可能です。チーム規模の拡大に伴いコスト増につながる可能性があります。

5. Teamwork（クライアント対応型エージェンシー向け。資産フィードバックサイクルと請求可能時間の追跡を同時に必要とする場合に最適）

viaTeamwork

クリエイティブ納品とクライアント請求を両立させる代理店向けに、Teamworkは業務管理とフィードバック管理を統合。校正、時間追跡、許可設定をクライアントサービス環境向けに設計された単一システムに集約します。

クライアントは完全なバックエンドアクセスなしでファイルに注釈を付けられるため、コラボレーションがシンプルに。時間エントリーはタスクに直接接続するため、請求可能な時間の追跡が別プロセスではなく制作ワークフローの一部となります。

Teamworkのベスト機能

クライアントアクセス付き組み込み校正機能： 簡単なリンクでクライアントを招待し、アセットのレビューと承認を依頼。すべてのフィードバックを一元管理

統合型時間追跡： 特定のタスクやプロジェクト単位で時間を記録し、正確な請求書作成と収益性分析を実現

プロジェクトテンプレート：ブランドキャンペーンやウェブサイトのリデザインなど、一般的なクリエイティブプロジェクト向けに標準化されたワークフローを作成

チームワークの長所と短所

メリット：

クライアント管理と請求機能を備え、エージェンシー向けに特別設計

校正機能で一般的なクリエイティブファイル形式に対応

マイルストーン追跡で成果物ベースのプロジェクト管理を支援

デメリット：

より現代的なツールと比べると、インターフェースが時代遅れに感じられる場合があります

高度なレポート作成機能にはアップグレードされたアクセス権が必要です

一部のデザインツールとのネイティブ連携はリミットがある

Teamworkの価格プラン

Free

提供価格： 13.99ドル/ユーザー/月

Grow: $25.99/ユーザー/月

規模: カスタム価格設定

チームワークの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (900件以上のレビュー)

実際のユーザーはTeamworkについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこうメンションしています：

Teamwork.comは、予算管理、進捗追跡、校正など、プロジェクト管理において最も重要な要素を包括的に備えています。カスタマイズ可能なテンプレートにより、役割調整や新たな目標設定を支援し、ビジネスの持続可能性と生産性向上を実現します。

6. Ziflow（正式な多フェーズ校正と並列バージョン比較を実行するチームに最適）

viaZiflow

Ziflowは構造化された校正環境のために特別に設計されています。汎用的なプロジェクト管理システムとして機能するのではなく、レビューの精度とコンプライアンス文書化に深く焦点を当てています。

本プラットフォームは多様なファイル形式をサポートし、高度なマークアップツールを提供。事前定義されたレビューフェーズへ資産を自動ルーティングします。バージョン比較と監査証跡により、規制産業や大規模マーケティング運用に特に有用です。

Ziflowの主な機能

自動化されたレビューワークフロー： 複数フェーズの承認プロセスを設定し、アセットを適切なレビュアーへ自動的に振り分けます

高度なバージョン比較： バージョンを並べて比較、または重ね合わせて表示し、反復作業間の変更点を正確に把握

コンプライアンス対応の監査証跡： すべてのレビュー操作はタイムスタンプとユーザー帰属情報とともに記録され、説明責任を確保します

Ziflowの長所と短所

メリット：

一般的なPMツールを凌駕する高度な校正機能

自動化されたワークフローで手動の回覧やフォローアップを削減

監査証跡により規制産業のコンプライアンス要件を満たします

デメリット：

校正に特化しているため、タスク管理には別途PMツールが必要です

シンプルなニーズを持つ小規模クリエイティブチームには過剰な機能かもしれません

Ziflowの価格プラン

Free

スタンダード: 月額249ドル

プロ版: 月額399ドル

企業版： カスタム価格設定

Ziflowの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (9300件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはZiflowについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーによれば：

Ziflowは優れた体験を提供します。ユーザー、訪問者、グループと提案を簡単かつ安全に交換しつつ、あらゆるブラウザからフィードバックを管理可能。Ziflowはリアルタイム対応、チームベース、使いやすい注釈・コメントツールを備えています。

viaFilestage

クライアントや外部関係者から定期的にフィードバックを催促しているなら、Filestageが彼らのレビュープロセスをほぼ摩擦なくします。

アカウント作成や新システムの習得が不要なシンプルなリンクを共有すれば、レビュー担当者は画像・ビデオ・PDFに直接コメントできます。この低い参入障壁により承認プロセスが加速し、ログイン問題やツールの混乱による遅延が減少。特にコアチーム外からのフィードバック時に効果を発揮します

Filestageの主な機能

マルチフォーマット校正： 画像、ビデオ、文書を、あらゆるファイル形式で一貫した注釈ツールを使ってレビュー

外部レビュアーアクセス： アカウント作成なしでフィードバックを提供できるクライアントとレビューリンクを共有

自動レビューリマインダー：フィードバックの期限を設定し、遅れている関係者にプラットフォームが自動的にリマインダーを送信

Filestageの長所と短所

メリット：

外部レビュアーが非常に簡単に利用可能

自動リマインダーで手動フォローアップを削減

校正に焦点を当てたシンプルなインターフェース

デメリット：

プロジェクト管理機能は限定的。タスク計画には別途ツールが必要

フル機能のPMプラットフォームと比較して、デザインツールとの連携が限定的

Filestageの価格

Free

スターター： 月額249ドル

Businessプラン: 月額399ドル

企業版： カスタム価格設定

Filestageの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (240件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはFilestageについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーの一人がFilestageの使用体験についてこう述べています：

Filestage.ioで特に気に入っているのは、ビデオの特定箇所に直接コメントを残せる機能です。エディターとして、見失うことなくステップごとに一点ずつ順を追って仕事ができるため、修正プロセスが大幅に簡素化されます。マークした箇所が視覚的にハイライトされるため、コメントを見落とす心配がありません。

8. Hive（ファイルへのネイティブマークアップと連動した共同タスクビューを求めるチームに最適）

via Hive

Hiveでは、仕事の表示方法を1つに限定する必要はありません。プロジェクトの要求に応じて、カンバンボード、ガントチャート、カレンダービュー、テーブル表示を切り替えられます。

画像やPDFへの注釈はタスク内に直接表示されるため、フィードバックが実際の成果物と紐づいたまま。別ツールに流れてしまうことはありません。統合された校正機能を犠牲にせず、柔軟な可視化を求めるチームに最適です。

Hiveの主な機能

ネイティブ校正機能： タスク内で画像やPDFに直接注釈を追加。特定の場所にコメントをピン可能

柔軟なプロジェクトビュー： カンバンボード、ガントチャート、カレンダービューを切り替え、様々な仕事スタイルに対応

アクションテンプレート： 一般的なクリエイティブプロジェクト向けに標準化されたワークフローを作成し、数クリックで展開可能

Hiveの長所と短所

メリット：

堅牢なPM機能とネイティブ校正機能を統合した合理的なパッケージ

柔軟なビューで様々な仕事スタイルに対応

リソース管理機能の機能でデザイナーの燃え尽き症候群を防止

デメリット：

校正機能は専用ツールほど高度ではなく、ビデオ注釈機能も未対応

ユーザーコミュニティが小さいほど、利用可能なテンプレートも少なくなります

Hiveの価格プラン

Free

スタータープラン: 1.50ドル/月/ユーザー

Teams: 5ドル/月/ユーザー

企業版： カスタム価格設定

Hiveの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (650件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはHiveについてどう評価しているのか？

G2レビュアーのメンション ：

高度な自動化により、タスクの自動割り当てやプロジェクトテンプレートを通じて優れたワークフローを実現し、生産性向上を促進します。リアルタイムチャットやコメント機能などにより、卓越したチームコラボレーションを構築します。

9. Notion（ブリーフ、ガイドライン、簡易フィードバックを一元管理するクリエイティブオペレーションチームに最適）

viaNotion

ドキュメント作成をクリエイティブプロセスの一部と捉えるチームのために、Notionはブリーフ、ブランドシステム、キャンペーンプラン、プロジェクト進捗管理ツールを接続する高度にカスタマイズ可能なワークスペースを提供します。

ワークフローを正確に反映したリレーショナルデータベースを構築可能。関連プロジェクトがリンクされており、ページ内にファイルを埋め込んで文脈に沿ったコメントを追加できます。高度な注釈ツールは提供しませんが、知識と実行を単一の構造化された環境で整理する点で際立っています。

Notionのベスト機能

柔軟なデータベース： アセットタイプやレビューステータスなど、クリエイティブワークフローに合わせたプロパティでカスタムプロジェクトトラッカーを構築

Notion AI: AI支援でクリエイティブブリーフを生成、ミーティングメモを要約、プロジェクト文書を起草

wikiスタイルのナレッジベース：ブランドガイドラインやプロセスワークフローのための相互接続されたドキュメントを作成

Notionの長所と短所

メリット：

究極の柔軟性で、必要なワークスペースを自由に構築

強力なドキュメント管理とナレッジマネジメント機能

デメリット：

ネイティブの校正機能や注釈機能は搭載されていません。サードパーティ製ツールが必要です。

複雑な作業スペースセットアップには習得に時間がかかる

非常に大規模なデータベースではパフォーマンスが低下する可能性があります

Notionの価格

Free

プラス ：12ドル/ユーザー/月

ビジネス : 24ドル/ユーザー/月

企業：カスタム価格

Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのか？

Capterraのユーザーが共有：

キャンペーン案、クライアントメモ、スケジュールを一箇所に保存でき、スプレッドシートや直前の混乱が解消されました…複雑なページが初心者を遠ざける可能性や、他ツールと比べて導入時の説明が煩雑になる点は気になります。

10. ProofHub（定額制プロジェクト管理と統合型ファイル校正・承認機能が必要なチームに最適）

via ProofHub

コスト管理は機能と同様にソフトウェア選択を形にします。ProofHubの定額料金体系はユーザー数に応じた料金変動の懸念を解消し、チームの拡大に伴う予算計画をより予測可能にします。

画像やPDFをアップロードして修正を加え、各アセットに関するスレッド形式のディスカッションを管理し、承認プロセスを同一システム内で追跡できます。企業レベルの複雑な設定を必要とせず、組み込みの校正機能を備えたシンプルなプロジェクト管理を求めるチームに最適です。

ProofHubの主な機能

オンライン校正ツール： 画像やPDFをアップロードし、コメントを参照する場所と正確に添付ファイルで紐づけるマークアップツールでレビューを実施

ディスカッションスレッド： 特定のファイルやタスクの文脈内でフィードバックの会話を整理して管理

拡張可能なチームアクセス： 組織の成長に合わせてメンバーを追加しても、ワークフローを中断しません

ProofHubの長所と短所

メリット：

シンプルな価格体系が様々なサイズのチームに最適です

組み込み校正機能で基本的な注釈ニーズをカバー

ユーザーフレンドリーなインターフェースで導入時間を短縮

デメリット：

校正機能は専用ツールほど高度ではなく、ビデオ注釈機能も不足しています

大規模プラットフォームと比較して、デザインツールとの連携が限定的

ProofHubの価格

基本プラン： 月額50ドル

究極の管理機能：月額99ドル

ProofHubの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (140件以上のレビュー)

実際のユーザーはProofHubについてどう評価しているのか？

G2レビュアーのメモ：

ProofHub導入前は、重要な情報が電子メールやチャットに分散していました。今ではすべてが一元管理され、検索可能で、必要な時に簡単にアクセスできます。

フィードバックの追跡をやめて、スマートに創作を始めよう ✨

結局のところ、クリエイティブチームに必要なのは、プロジェクト管理ツールや校正ツールの追加ではありません。必要なのは、タスクを整理し、フィードバックの可視性と実行可能性を保つ、オールインワンのワークプレイスツールです。

このリストの選択肢を検討する際は、機能だけを見るのではなく、自問してください：

これで摩擦は減るでしょうか？

これで承認が早くなりますか？

これでチームはフィードバックの行き詰まりに陥らず、フローを維持できるでしょうか？

タスク、タイムライン、コメント、承認、クリエイティブ校正を1つの連携ワークスペースに集約するプラットフォームをお探しなら、ClickUpがまさにそのために設計されています。

デザインをタスクに直接添付し、レビュー対象の正確なバージョンに対するフィードバックを収集。明確な承認フェーズを設定し、気まずいフォローアップなしで進行を妨げる人物を特定できます。結果として、複数のツールで更新を追いかける代わりに、チームはすべてが可視化され、責任が明確で、確実に前進する共有スペースで作業できます。

ClickUpで無料でお試しください。クリエイティブチームがどれだけの時間を取り戻せるか、ぜひご体感ください。

よくある質問（FAQ）

校正はレビューと承認の全ワークフローを指し、アノテーションはファイルにコメントを記入する具体的な行為を指します。

承認ワークフローは、資産のレビューフェーズへの自動化されたルーティングを実現します。これにより手動での引き継ぎが不要になり、プロセスの早い段階でフィードバックを捕捉できます。

多くのチームにとって、組み込みの校正機能で十分です。ただし、複雑なコンプライアンス要件や大量のビデオニーズがあるチームは、PMプラットフォームと統合された専用ツールの導入が依然として有益です。

校正機能により、クライアントのフィードバックをクリエイティブ資産に直接集中管理。散らかった電子メールスレッドの混乱を解消し、フィードバックが正しいバージョンに紐付けられることを保証します。