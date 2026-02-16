10種類のFreeクライアントセラピーセッションテンプレート

多くのセラピストは、望んでいる以上にセッションの記録作成に時間を費やしています。
ニュアンス・コミュニケーションズの調査によると、臨床医は文書作成に週平均約13.5時間を費やしていることが判明しました。
これは、追跡システムが支援するどころか妨げとなる場合に起こります。しかし、必ずしもそうである必要はありません。
クライアントセラピーセッショントラッカーテンプレートは、セッションの詳細を記録し、進捗を追跡し、フォローアップを管理するための事前構築された構造を提供します。これらのテンプレートを活用すれば、毎回ワークフローを再構築する必要はありません。個人開業医でもグループ診療所の一員でも、状況に関わらずご利用いただけます。
クライアントセラピーセッションテンプレートとは？
クライアントセラピーセッショントラッカーテンプレートとは、セラピストがセッションの日付、クライアントの懸念事項、実施した介入方法、進捗状況の観察記録を記録するのに役立つ構造化された文書またはデジタルツールです。
重要な詳細をセッションごとに確実に記録します。ほとんどのテンプレートには、以下の項目を記録するフィールドが用意されています：
- クライアント情報
- セッション日時
- 問題の提示
- 実施された介入
- クライアントの反応、および
- 宿題やフォローアップのスケジュール設定
これらのテンプレートは、ライセンスを持つセラピスト、カウンセラー、ソーシャルワーカー、心理士が明確で整理された記録を維持するために使用されています。
🤝 親切なリマインダー： 単純なセッション記録は日付と基本メモを追跡するだけかもしれませんが、包括的なトラッカーは治療目標への進捗を監視し、クライアントの成果を長期的に測定するのに役立ちます。SOAP（主観的所見・客観的所見・評価・プラン）、DAP（データ・評価・プラン）、BIRP（行動・介入・反応・プラン）など、特定のフォーマットから選択可能で、診療所の要件に合わせて柔軟に適用できます。
クライアントセラピーセッション管理テンプレートのベストセレクション一覧
|テンプレート名
|ダウンロードリンク
|理想的な用途：
|主な機能
|フォーマット/プラットフォーム
|ClickUpによる患者管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|満杯のケースを管理するセラピスト
|クライアント記録、セッション履歴、フォローアップを一元管理
|デジタル（ClickUp）
|ClickUpによる患者リストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|個人開業医
|シンプルで整理されたクライアント名簿の維持
|デジタル（ClickUp）
|ClickUpによる症例報告テンプレート
|無料テンプレートを入手
|正式なレポートを作成するセラピスト
|紹介や法的ニーズのための構造化された症例要約の作成
|デジタル（ClickUp ドキュメント）
|ClickUpのクライアント成功テンプレート
|無料テンプレートを入手
|目標指向型セラピー実践
|治療目標に向けた進捗を長期的に追跡する
|デジタル（ClickUp）
|ClickUpによる法的クライアント管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|法医学または裁判所命令によるケース
|厳格なコンプライアンス文書と締切の管理
|デジタル（ClickUp）
|セルフケアプランテンプレート by ClickUp
|無料テンプレートを入手
|セッション間の関わり
|クライアントの宿題やルーティンの割り当てと追跡
|デジタル（ClickUp、クライアントと共有可能）
|ClickUpによるマネージャーログテンプレート
|無料テンプレートを入手
|臨床スーパーバイザー
|セラピストの監督、スーパービジョンメモ、免許管理
|デジタル（ClickUp）
|セッションテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|予約プラン
|週次セラピースケジュールの整理
|ダウンロード可能な文書
|Goodocs提供 印刷可能なSOAPメモテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|SOAP形式に基づく文書化
|構造化されたSOAP形式の進捗メモの作成
|Google ドキュメント / Word
|Vertex42による時間追跡テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|請求業務に重点を置いた診療
|請求可能時間と非請求可能時間の追跡
|スプレッドシート
クライアントセラピーセッションテンプレートで重視すべきポイント
不適切なテンプレートを選択すると、作業量が増える可能性があります。そのため、既存の臨床ワークフローに適合するツールを選ぶことが重要です。新しいワークフローを強要するものであってはいけません。導入を決める前に、テンプレートが以下の主要な基準を満たしていることを確認してください。
- 文書フォーマットの互換性： SOAP、DAP、BIRP、あるいはシンプルな記述フォーマットなど、お好みのスタイルを不自然な回避策なしでサポートするテンプレートであること。
- カスタマイズ可能なフィールド： 診療スタイルはそれぞれ異なります。個人、カップル、グループを問わず、専門分野に合わせてセクションの追加・削除・名称変更ができる機能が必要です。
- 経過を追跡する進捗管理：測定に基づくケアは、うつ病性障害の一部の症例において、標準的なケアと比較して治療反応までの中央値時間を半減させ得ることをご存知ですか？優れたテンプレートは、単一のセッションだけでなく、クライアントの治療の軌跡全体を可視化することで測定に基づくケアをサポートします。これにより、パターンを把握し、目標達成に向けた進捗を確認することが容易になります。
- スケジュール連携機能： カレンダーとメモが分断されると「ワークスプロール」が発生します。これは情報の断片化により、アプリ間を移動してファイルを探す無駄な時間を強いる現象です。セッション記録を予約やフォローアップリマインダーとリンクしているテンプレートなら、すべてを一箇所に集約できます。
- 安全なストレージに関する考慮事項：機密性の高いクライアント情報を扱う場合、テンプレートをホストするプラットフォームは、特に医療業界におけるデータ漏洩の平均コストが高い（1,093万ドル）ことを踏まえ、診療所のプライバシーとセキュリティ要件をサポートしている必要があります。
- セッション中の使いやすさ：クライアントとのスペースを大切にしている時、複雑なテンプレートに気を取られるのは避けたいものです。優れたセッショントラッカーは操作が簡単で、素早く記入でき、セッションをサポートする設計——邪魔にならない設計であるべきです。
- 共同作業機能：グループ診療所で仕事をしている場合やスーパーバイザーがいる場合、テンプレートは複数の臨床家が適切な許可でクライアント記録に安全にアクセスし、コメントを付け、更新できるようにする必要があります。
このまとめ記事では、これらのニーズを様々な方法で満たす最適なテンプレートをご紹介します。
10種類の無料クライアントセラピーセッションテンプレート
セラピストがセッション記録を整理し、クライアントの進捗を追跡し、事務作業を削減できるよう設計されたテンプレートをご紹介します。最初の7つのテンプレートはClickUpで構築されています。これは世界初の統合型AIワークスペースであり、メモの記録、フォローアップの管理、クライアント情報の保管を1か所で実現します。残りのテンプレートは、診療ニーズに応じて検討できる外部オプションです。
1. ClickUp™ 患者管理テンプレート
クライアントの情報をカレンダーやメモアプリ、別々のファイルに分散させていると、情報を探すだけで時間を浪費してしまいます。
さらに重要なのは？慌ただしい業務の中で、重要な詳細が取り残される可能性があります。ClickUp™の包括的な患者管理テンプレートは、すべての患者情報、予約、セッション履歴を一つのワークスペースに集約したhubを構築することで、この課題を解決します。
複数のツールを切り替えずにクライアントの全経過を素早く確認する必要があるセラピストに最適です。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- メモからセッション要約のドラフトを生成したり、コンテキスト認識型AIアシスタント「ClickUp Brain」でフォローアップアクション項目の自動提案を受け取ったりできます。
- 専用のClickUpカスタムフィールドを作成し、重要なクライアントの属性情報、診断コード、保険情報、具体的な治療目標を追跡しましょう。
- ClickUpリストビューで従来のToDoリスト形式で担当案件を確認、ClickUpボードビューで初回面談から退院までのクライアントフェーズを可視化、ClickUpカレンダービューで今後の予約を計画できます。
- クライアントワークフロー全体を単一のワークスペースに統合。ClickUpのタスク依存関係機能を活用し、初回セッション前に初回評価を完了させ、最終面談に退院計画を接続します。
2. ClickUp™ 患者リストテンプレート
シンプルなスプレッドシートと本格的なクライアント管理システムのどちらを選ぶか迷っていませんか？
特に個人開業医にとって、選択肢の多さは非常に悩ましい問題です。シンプルなスプレッドシートでは扱いにくく、連携性に欠けると感じるかもしれません。一方で複雑なシステムは過剰な機能を備えており、実際には使用しない機能も含まれている可能性があります。ClickUp™の患者リストテンプレートは、こうした課題に対する確かな解決策を提供します。
一目で必要な詳細がわかる、シンプルで整理されたクライアント名簿を作成するために活用してください。これはあなたの診療と共に成長できる完璧な出発点です。システムを一から作り直す必要なく、後からより詳細な追跡機能を追加できます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- クイックフィルター機能でクライアントリストを「アクティブ」「保留中」「終了」などのステータス別に分類し、注力すべき対象を明確に把握できます。
- ClickUpカスタムフィールドで、各クライアントのセッションタイプ（個人・カップル・家族・グループ療法）を追跡
- 指定期間内にクライアントが来院していない場合にリマインダーを作成し、ClickUp自動化で手動のカレンダー確認を不要にします。
3. ClickUp™による症例報告テンプレート
紹介医、学校、または法的機関向けの症例報告書の作成には、散在するセッションメモからのコピー＆貼り付けという煩雑な仕事が伴います。この手作業は時間がかかるだけでなく、不完全または不正確な文書化を招くエラーのリスクも伴います。ClickUp™のこの症例報告書テンプレートは、メモと報告書を単一の統合システムに統合することで、プロセス全体を効率化します。
外部関係者向けに構造化された専門的な文書を作成する必要がある臨床医向けに設計されています。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- ワークスペース内で直接詳細なナラティブレポートを作成し、ClickUp Docsでクライアントのセッション履歴と接続させましょう
- ネストされたページでレポートを整理し、初回評価、セッションごとの進捗メモ、最終結果要約を別々のセクションとして作成しましょう。
- コメントスレッドや@メンションなどのコラボレーション機能を活用し、監督者からのフィードバックを得たり、同僚と直接文書上で相談したりできます。
- ClickUp Brainを活用し、過去のセラピーメモから重要な詳細を抽出して、まとまりのある報告書として初期ケース要約を作成しましょう。
📮 ClickUpインサイト：平均的なプロフェッショナルは1日30分以上を業務関連情報の検索に費やしています。電子メールやSlackのスレッド、散らばったファイルを掘り起こすことで、年間120時間以上が失われている計算です。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントなAIアシスタントがこれを変えます。ClickUp Brainの登場です。適切な文書、会話、タスク詳細を数秒で抽出することで、即座の洞察と回答を提供します。検索を止め、仕事を開始できるのです。💫 実証された結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して週5時間以上（1人あたり年間250時間以上）を取り戻しました。時代遅れの知識管理プロセスを排除した結果です。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、あなたのチームが何を創造できるか想像してみてください！
4. ClickUp™ クライアント成功テンプレート
個々のセッションメモに集中していると、クライアントの経時的な進捗状況全体を把握しづらくなります。これにより、長期的な傾向の発見、治療プランの効果的な調整、クライアントへの治療進捗の提示が困難になります。ClickUp™のこの目標指向型クライアント成功テンプレートは、単発のセッションから治療プロセス全体へと焦点を移します。
元々はCRM向けに設計されましたが、デフォルトのカスタムステータスを自由に変更することで、セッションの進捗管理に簡単に適応できます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- 「不安症状の軽減」や「対処戦略の確立」といった具体的な治療目標への進捗を、ClickUpのマイルストーン機能で管理しましょう。
- セッション間で更新される進捗インジケーターで、クライアントが目標に向かってどのように前進しているかを確認できます
- ClickUpカスタムフィールドを活用し、自己申告型クライアント評価や標準化されたアセスメントスコアなどの成果測定値を含める
- 手動でのレポート作成を一切必要とせず、ClickUpダッシュボードでクライアントの進捗傾向を可視化するチャートやグラフを自動生成します。
🎥 特典： セラピーデータを可視化し、診療全体にわたる主要メトリクスを追跡するカスタムクライアントダッシュボードの構築方法については、このステップバイステップチュートリアルを視聴（および応用）してください。
5. ClickUp™による法的クライアント管理テンプレート
ClickUp™の法務クライアント管理テンプレートは、コンプライアンスや文書管理の負担が重い案件にとってまさに天の恵みです。そう、法医学案件や裁判所命令によるクライアントなどを指しています。
単一の期限遅れや不十分な記録が重大な法的・職業上の問題を引き起こす可能性がある状況において、これはあなたのツールキットに必須のツールです。こうした重大な局面で必要とされる緻密な記録管理を確実に提供します。
法律専門家向けに設計されていますが、その構造は詳細かつ法的根拠のある文書化を必要とするセラピストに最適です。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
6. ClickUp™ セルフケアプランテンプレート
セラピストなら誰もが経験するこの状況を想像してみてください：セッション間の宿題（ジャーナリングのプロンプト、グラウンディングエクササイズ、気分記録、エクスポージャータスクなど）をクライアントに割り当て、セラピー室の外でも進捗を促します。しかし次のセッションまでに、その作業は未完了か、完全に忘れ去られているのです。
その結果？貴重なセッション時間をタスクの再説明に費やし、その発展に充てられなくなります。ClickUp™のセルフケアプランテンプレートは、セッション間の仕事のための共有デジタルスペースをあなたとクライアントに提供することで、この課題を解決します。
これにより、治療プロセスをクライアントの日常生活に拡大し、継続的な関与と責任感を維持できます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- （診療方針に応じて）クライアントにプランを共有し、自身の進捗を更新するための閲覧または編集権限を付与します。
- セルフケアの習慣を小さな実行可能なアイテムに分解し、クライアントが毎日チェックできるClickUpチェックリストを活用しましょう。
- ClickUpの定期的なタスクとリマインダーを活用し、クライアントが新しい対処スキルを継続的に実践し、健全な習慣を築くお手伝いをしましょう。
- クライアントはClickUpモバイルアプリでどこからでも自身のプランにアクセス・更新でき、進捗管理が容易になります
👀ご存知ですか？ セラピストのウェルビーイングはクライアントの治療成果に影響します：2024年のコホート研究では、バーンアウト状態のセラピストから治療を受けた患者は、バーンアウトしていないセラピストから治療を受けた患者と比べて、PTSD症状において臨床的に有意な改善を示す可能性が低いことが示されました。
クライアントのニーズをサポートする一方で、ご自身のニーズにも十分配慮してください！
7. ClickUp™ マネージャーログテンプレート
こちらは複数のセラピストを監督する臨床スーパーバイザーや診療所管理者向けです。
監督情報が異なる電子メール、スプレッドシート、会話に分散していると、可視性が損なわれます。ケース負荷の比較が困難になり、監督メモを見落としやすくなり、免許更新のような重要な日付も見逃されやすくなります。
このClickUp™製マネージャーログテンプレートは、監督業務と管理業務を一元管理する体系的なシステムです。セラピストの担当ケース管理、スーパービジョンセッションの記録、フィードバックやアクション項目の文書化、コンプライアンスマイルストーンのモニタリングをすべて一箇所で実施可能。更新情報の追跡や複数ツールからの情報収集に追われる必要はありません。
端的に言えば、チームを細かく管理することなく、ケアの質とコンプライアンスを維持するのに役立ちます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- 個々の臨床医とのスーパービジョンセッションごとにログエントリーを作成し、議論内容とアクションアイテムを記録します。
- チーム全体の免許更新要件、継続教育クレジット、資格更新期限を逃すことはありません
- 診療所全体で仕事が均等に分散されるよう、ケース負荷の分布状況を明確に把握しましょう。
- ClickUpダッシュボードで、アクティブなクライアント総数、週平均セッション数、新規クライアント獲得数など、診療所全体のメトリクスを可視化しましょう。
8. Template.net提供 セラピーセッションスケジュールテンプレート
このセラピーセッションスケジュールテンプレートは、予約を整理し、週の計画を明確に構造化するためのシンプルでありながら強力なツールです。曜日、時間帯、クライアント名、セラピーの種類、セッションの目標を明示するため、詳細を慌てて思い出そうとするのではなく、意図を持ってセッションをプランできます。
🌟 このテンプレートが気に入る理由：
- クライアントの負荷を可視化し、重複を回避しましょう
- クライアント間の休憩時間と準備時間を確保するスペースを設ける
- 個人療法、グループワーク、混合フォーマットなど、あなたのワークフローに合わせて簡単にカスタマイズできます。
- 日々の業務管理に伴うストレスを軽減し、臨床業務に集中できる余裕を生み出しましょう。
9. Goodocs提供 印刷可能なセラピーセッション用SOAPメモテンプレート
多くの臨床医はSOAPフォーマットの使用訓練を受けており、このフォーマットに特化して設計されたTheGoodocsの「セラピーセッション用SOAPノートテンプレート」を好んで利用しています。SOAPノートテンプレートは患者情報を以下の4つの明確なセクションに整理します：
- 主観的：クライアントが自身の感情、症状、体験について報告する内容
- 目的：クライアントの感情状態、外見、行動など、セラピストによる事実に基づく観察記録
- 評価： 臨床的解釈に基づく主観的・客観的情報の分析
- プラン：介入や宿題を含む、治療プランにおける次のステップ
このGoodocsテンプレートはGoogle ドキュメントとMicrosoft Wordの両方で無料で利用可能。セッションメモを簡単にカスタマイズして印刷できます。各セクション用のプレースホルダーが用意されているため、一からメモを作成し直す手間なく、意味のある進捗の記録に集中できます。
🎥 特典： SOAPメモの書き方を学びたい方へ。このビデオでベストなコツをゲット：
10. Vertex42による時間追跡テンプレート
時間単位で請求する場合や、文書作成・監督業務など非請求業務の時間を追跡する必要がある場合、Vertex42の時間追跡テンプレートが役立ちます。クライアントセッション、症例メモ、電話相談、その他の事務タスクに費やした時間を追跡できます。これにより、個人開業の正確な請求業務が簡素化され、保険書類の要件を満たすことが容易になります。
💡 プロの秘訣：独立した時間追跡テンプレートはスプレッドシートや専用アプリで利用可能ですが、統合ツールが摩擦を軽減できる分野の一つです。ClickUpの各タスク内でネイティブのClickUp時間追跡機能を使用すれば、別途ツールを必要とせず、クライアントの記録内に直接セッション期間を記録できます。
より良いケアのためのスペースを生み出す構造
適切なセラピーセッショントラッカーは、単なる記録の簡素化を超えた役割を果たします。それはあなたの実践において、時間と注意がどのように現れるかを形作るのです。
本ブログ記事でリストするクライアントセラピーセッションテンプレートは、クライアント対応時間を保護します。認知負荷を軽減し、セッション間のフォローアップを改善。その結果、臨床家とクライアント双方にとって明確な継続性が実現します。
では、適切なものを選ぶにはどうすればよいでしょうか？
優れた記録システムは事務作業のように感じさせないことを覚えておきましょう。それらは背景に溶け込み、セラピーが最も重要なことに集中できるようにします。そして最高のシステムとは？メモ、スケジュール、宿題、進捗追跡を1つのサポートシステムに統合できるものです。ClickUpがまさにそれを実現します。
今すぐお試しください。ClickUpに無料で登録！
よくある質問（FAQ）
セラピーメモテンプレート（心理療法記録とも呼ばれる）は、臨床医の個人的な観察や所見を記録するためのものです。これらは公式記録とは別個に保管され、HIPAA（医療保険の携行性と責任に関する法律）の下で特別なプライバシー保護が適用されます。進捗メモテンプレートは正式なクライアントファイルの一部であり、治療の詳細、クライアントの反応、プランなどを文書化し、保険会社、スーパーバイザー、またはケアに関わる他の臨床医と共有される可能性があります。
ほとんどのデジタルテンプレートでは、お好みのフォーマットに合わせてフィールド名を変更したりカスタムフィールドを追加したりできます。各要素（例：主観的所見、客観的所見、評価、SOAPフォーマットのプラン）ごとにセクションを作成し、自身の記録スタイルに合わないフィールドは削除可能です。
ClickUpは企業レベルのセキュリティ機能を提供し、HIPAA準拠が必要な組織向けにビジネスアソシエイト契約（BAA）を締結可能です。ご自身のコンプライアンス担当者と常に相談し、ClickUpのセキュリティ文書を確認して、ご自身の診療所の特定の要件を満たしていることを必ずご確認ください。
デジタルトラッカーは検索可能な記録、自動バックアップ、監督者との連携を容易にします。またセッションメモをスケジュールやフォローアップタスクに直接リンクできるため、紙や連携されていないスプレッドシート使用時に生じる散在した文書化を削減します。