職種間コラボレーションの例と実践方法

その昔、医療を受けるには、医師、看護師、薬剤師と何度も行き来する必要があった!

それぞれが孤立したサイロの中で仕事をし、それぞれの職務をこなしていた。医師の処方箋が明確でなければ、薬剤師はどうすることもできない。

ありがたいことに、専門職間の連携により、医療従事者が緊密に仕事をし、見識や文書を共有し、効果的にコミュニケーションをとる強固なシステムが構築された。

統合されたシステムでは、医師の処方箋が薬剤師の画面に表示されるだけなので、何度も往復する手間が省けます。

このブログでは、医療における職種間コラボレーションの実際の例と、これらの実践方法を探ります。🩺

TL;DR

専門職間連携(IPC)とは、異なるフィールドの複数の医療専門職が協力して患者の転帰を向上させることである。

IPCが重要なのは、チームワークを高め、効率を改善し、包括的なケアを提供するためである。

IPCが患者ケアに及ぼす影響は、患者の転帰の改善、エラーの減少、迅速な回復など、はっきりと可視化されている。

専門職間連携の例は、医療、教育、福祉、企業設定など様々な領域に広がっている。

IPCフレームワークの実施には、コミュニケーション・キャリア、役割の混乱、パワー・ダイナミクス、倫理的ジレンマなどの課題がある。

IPCを推進する最善の方法は、オープンなコミュニケーションを奨励し、信頼を築き、協力的な文化を醸成し、トレーニングに投資し、定期ミーティングを開催することである。

クリックアップは、IPC活動を一元化、自動化、合理化する有望なツールとして注目されている。

専門職間コラボレーションとは?

専門職間連携(IPC)とは、複雑な症例に取り組む際や共有目標を達成する際に、異なるフィールドの医療専門職が相互に積極的に参加することである。

この協働的アプローチは医療において特に重要であり、患者はしばしば、医師、看護師、薬剤師など複数の医療従事者からの助言を必要とする。

2024年に150人以上の正看護師を対象に行われたアンケートでは、以下のことが明らかになった。 87%が、専門職間の良好な協力関係を築いていたとしている。 の87%が、組織内で良好な専門職間協力環境に従事していた。その結果

患者ケアの向上: 複数の視点、意見、経験レベルを組み合わせた包括的なケアプランの策定

複数の視点、意見、経験レベルを組み合わせた包括的なケアプランの策定 コミュニケーションの強化: オープンな対話によるクリアで効果的なコミュニケーション、誤解やエラーの減少

オープンな対話によるクリアで効果的なコミュニケーション、誤解やエラーの減少 より良い資源配分: 医療資源を効率的に利用し、最も効果的な場所に確実に投入することで、患者と医療施設に利益をもたらす。

医療資源を効率的に利用し、最も効果的な場所に確実に投入することで、患者と医療施設に利益をもたらす。 知識とスキルの共有: 医師が新しい診療について話し合うことで、看護師と医師がより良い協力関係を築き、理解とスキル設定を広げる。

医師が新しい診療について話し合うことで、看護師と医師がより良い協力関係を築き、理解とスキル設定を広げる。 より大きな仕事の満足度:* 専門家間の責任とサポートの共有による、共同設定におけるより大きな仕事の満足度

あなたは知っていましたか? 米国クリティカルケア看護師協会(AACN) は、健全な仕事環境を作り、患者の転帰を成功に導くための6つの必須基準の1つとして、「真の協働」を挙げている。

フィールドを超えた専門職間コラボレーションの例」。

専門職間のコラボレーションは医療に限ったことではなく、教育、ビジネス、ソーシャルワーク、ITなどのフィールドでも価値あるものです。

/教育 https://clickup.com/ja/blog/113099/cross-functional-collaboration/ 機能横断的コラボレーション /%href/

は共有目標を達成するために不可欠である。

各分野における職種間コラボレーションの例を見てみよう。👇

医療業界

ヘルスケアでは

/医療業界では https://clickup.com/blog/interdepartmental-communication// 部門間コミュニケーション /%href/

とリレーションシップは、全人的で患者中心のケアを提供するために必要である。

ここでは、様々なニーズに応えるために、専門家がどのように協力し合って仕事をしているかを紹介する:

**1.エンド・ツー・エンドの外科治療

その Froedtert & MCW股関節骨折プログラム 2017年初めに開始されたFrotert & MCWの股関節骨折プログラムは、患者がより協調的なチームで即座に治療を受けることを可能にした。

股関節骨折と診断されると、EDスタッフは股関節骨折プロトコルを作動させる。整形外科医にレポートが送られ、整形外科医がX線を見て手術のプランを作成し、周術期医療専門医が患者のインテークを行い、麻酔科医が手術室の空き状況を評価し、局所疼痛専門医がオピオイドを最小限に抑えながら手術まで患者を落ち着かせる。

さらに、栄養士は手術前(特に高齢者)の患者の栄養と水分補給をサポートする。

このプログラムの開始以前は、診断から手術までの平均待ち時間は38時間だった。この新しいプロトコールでは、患者は24時間以内に手術に入る。

全員がそれぞれの分野で高い技術と専門性を持つようになり、互いにうまく仕事をこなす術を知っています。そして、すべての医療がこのようにチームベースになってきているのです」。

フローダート病院・ウィスコンシン医科大学 パラメスワラン・ハリ医師

**2.慢性疾患の管理

糖尿病や心臓病のような慢性疾患は、長期にわたるケアと管理を必要とする。従って、慢性疾患を管理するためのIPCフレームワークを導入することは理にかなっている。

この枠組みには、慢性疾患を専門とする重要な医療専門家のチームが含まれる。

個別化された治療プランを作成する医師、日々のケアとフォローアップをサポートする看護師、バランスのとれた健康を維持するための栄養指導を行う栄養士、治療期間中の薬の安全性と有効量を監視する薬剤師などである。

看護師主導の 地域保健福祉センター テキサス州では、慢性疾患管理に焦点を当て、10年かけて専門職間共同実践(IPCP)プログラムを開発した。

鍵になるのは、患者ナビゲーション・プログラムと、患者の症例について話し合う定期的なIPCミーティングである。

**2014年から2020年にかけて、うつ病のスクリーニングとフォローアップの実施率は16%から91%に改善し、高血圧のコントロール率は50%から62%に改善した。教訓:パートナーの貢献とチームメンバー一人ひとりの価値を認めること。

**3.疼痛管理

慢性疼痛患者の管理は、以下のような専門職間のチームがあれば、かなり楽になる:

痛みの専門家 が痛みを特定し、治療戦略を立てる。

が痛みを特定し、治療戦略を立てる。 理学療法士 痛みを軽減し、可動性を高めるエクササイズを患者に指導する。

痛みを軽減し、可動性を高めるエクササイズを患者に指導する。 心理学者 は、慢性疼痛の個人的あるいは文化的な側面を緩和する手助けをする。

は、慢性疼痛の個人的あるいは文化的な側面を緩和する手助けをする。 薬剤師:薬物療法プランを支援し、安全性を確保し、副作用を最小限に抑える。

総合的なアプローチにより、慢性疼痛に関連する身体的・精神的な課題に対処する救済オプションを患者に提供する。

🤎 Fun Fact: 世界保健機関(WHO)は、専門職間の連携を積極的に推進している。

[世界保健機関(WHO)は、その「専門職間教育および共同実践に関する行動のための枠組み」

効果的なベストプラクティス

/ベストプラクティス https://clickup.com/ja/blog/113090/project-collaboration/ プロジェクトコラボレーション /プロジェクト・コラボレーション

を実現し、会社の目標と業務を一致させる。

例えば、製品開発チームには、プロダクトマネージャー、エンジニア、マーケティングの専門家が集まっている。マネージャーはビジョンを設定し、エンジニアはソリューションを設計し、マーケティング担当者は製品が適切な読者に届くことを確認する。

カスタマーサポートとセールスチームもまた密接に仕事をし、サポートは問題を解決し、セールスは顧客のニーズを確実に満たします。このダイナミックなコンビが、カスタマーのロイヤリティと満足度を高めています。

一方、人事部と財務部は、雇用のニーズと予算の制約を調整し、会社の成長と財務の健全性のバランスを取ります。

データ分析チームとマーケティングチームは強力なコンビを組む。アナリストの洞察は、真に共鳴するキャンペーンを測定するために使用されます。

これらのチームは共に 高機能チームである。 製品の発売からカスタマーエンゲージメント、人材配置に至るまで、ビジネスのあらゆる側面が最適化されるようにする。

専門職間のコラボレーションを組織でプロモーションする方法 ## How To Promote Interprofessional Collaboration In Your Organization

カジュアルな社交イベント、チームビルディング活動、適切なテクノロジーなど、コラボレーション文化の構築は、従業員の団結を促し、イノベーションを生み出し、生産性を向上させます。

適切な戦略やツールがあれば、縦割りを打破し、知識の共有を促し、共通の目標に向かってシームレスに協力し合うチームを構築することができます。

ここでは、組織における専門職間のコラボレーションを促進するための鍵となる戦略をご紹介します:

オープンなコミュニケーションを奨励する: 医師と看護専門家がアイデアを共有したり、質問したり、フィードバックを提供したりしやすい、まとまりのある仕事環境を構築する。

医師と看護専門家がアイデアを共有したり、質問したり、フィードバックを提供したりしやすい、まとまりのある仕事環境を構築する。 医療従事者間の信頼の構築: 相互尊重の文化を確立する。医療従事者が互いの専門知識を信頼し合えば、効果的な協力関係が生まれやすくなり、より良い患者ケアにつながります。

相互尊重の文化を確立する。医療従事者が互いの専門知識を信頼し合えば、効果的な協力関係が生まれやすくなり、より良い患者ケアにつながります。 チームビルディング活動を取り入れる: オフィスでのチャレンジ、チームでの外出、社内報、創造的なブレインストーミングセッションなど、双方向的な活動をプランニングする。成功の共有を奨励することも重要です。

オフィスでのチャレンジ、チームでの外出、社内報、創造的なブレインストーミングセッションなど、双方向的な活動をプランニングする。成功の共有を奨励することも重要です。 トレーニングや能力開発に投資する: 看護スタッフに次のような機会を提供する。 協働スキルを向上させる ## 専門職間の連携が患者ケアに与える影響#

私の仕事は一貫して、異なる専門分野の医療従事者が一緒に仕事をすると、いくつかの鍵になる部分で患者ケアが向上することを示しています。それを分解してみよう:

プライマリーケアにおけるポジティブなアウトカム

A 51研究のレビュー 。) は、プライマリ・ケアにおけるIPCが、**50%の確率で臨床転帰の改善につながったことを明らかにした。

経済的な結果はあまり変わらなかったが、人間的な結果(患者の満足度)はほとんどのケースで有意に改善した。

チームワークが鍵である。

の研究

/研究結果 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4530359/#:‾:text=Improved%20health%20care%20collaboration,strategy%20for%20health%20care%20reform.&text=Collaboration%20in%20health%20care%20has,6%20and%20optimizing%20medication%20dosages .

サスカチュワン大学 /を参照してください。

は、成功したスポーツチームと医療チームを強く比較している。その結果、明確な役割、信頼、集団的リーダーシップが重要であることが強調された。

医療チームがうまく機能すれば、逆境を乗り越え、より良いケアを提供することができる。

慢性疾患管理

A

/参考文献 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851020303171 23の試用版の系統的研究 /%href/

は、IPCの介入が、特に慢性疾患の管理において、血圧やコレステロール値のような臨床指標の改善につながることを明らかにした。

つまり、IPCは単なる気分の良いアプローチではなく、直接的に健康アウトカムを改善するのである。

心血管リスク管理

A

/参照 https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-023-02189-0#ref-CR57 65件の研究の系統的文献レビュー /%href/

によると、IPCは心血管系疾患のリスクのある患者の管理に特に有効であった。

特に糖尿病や高血圧などの条件では、開業医、看護師、薬剤師を含むチームが最も成功した。

特に糖尿病や高血圧のような疾患では、総合診療医、看護師、薬剤師が参加するチームが最も成功した。

ここでは、医療における結束したチームワークをサポートするために不可欠なツールの概要を紹介する:

デジタルプラットフォームとツール

医療チームは、コミュニケーション、タスクマネージャー、情報共有を効率化するために、医療技術やデジタルプラットフォームに依存しています。このコラボレーションを推進する中核的なツールには、以下のようなものがあります:

電子カルテ(EHR): EHRは患者情報を一元化し、医療チームが最新の情報にすぐにアクセスできるようにします。

EHRは患者情報を一元化し、医療チームが最新の情報にすぐにアクセスできるようにします。 遠隔医療プラットフォーム: 遠隔医療は地理的な障壁を克服し、特に地方において遠隔地からの診察や専門医へのアクセスを可能にする。

遠隔医療は地理的な障壁を克服し、特に地方において遠隔地からの診察や専門医へのアクセスを可能にする。 臨床判断サポートシステム(CDSS): CDSSツールはエビデンスに基づいたガイダンスを提供し、診断精度を向上させ、十分な情報に基づいた判断をサポートする。

その他、以下のような管理ツールがある。 ClickUp を使えば、優先度の低いタスクから緊急度の高いタスクまで、さまざまな優先度を色分けしてラベル付けできます。チームは、どのタスクが緊急に対応する必要があるかを即座に把握できます。

ClickUpタスクの優先度を設定し、チーム間の努力を調整し、タイムリーなコラボレーションを実現する。

クリックアップドキュメント

患者の個人記録や医療記録をすべてスプレッドシートや紙ファイルで管理することに疲れたら、以下のツールに切り替えてください。

/に切り替えましょう。 https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/

を集中型デジタル・ドキュメント・ハブに。

Docsを使用すると、チームはリアルタイムで簡単にドキュメントを作成、共有、更新することができ、全員が常に(文字通り)同じページにいることができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-6.gif ClickUp Docsを使ったライブ編集で、分野を超えたチームとのリアルタイムのコラボレーションを可能にします:職種間コラボレーション例 /%img/

ClickUp Docsを使用したライブ編集で、分野を超えたチームとのリアルタイムコラボレーションを可能にします。

クリックアップチャット

同じ会話の中で、患者ケアについて議論し、タスクを追跡し、リソースを共有できるとしたらどうでしょう?

/参照 https://clickup.com/features/chat クリックUpチャット /参照

を使えば、複数のアプリを操作したり、途中で文脈を見失ったりすることなく、メッセージを送信したり、会話からタスクを作成したりすることができる。

AIを使って、チャットは自動的に返信を提案し、質問に答え、タスクを作成し、スレッドを要約します。異分野のチームとのライブビデオ通話、ドキュメントの共有、行動までの時間の短縮など、IPCをより迅速かつスムーズに行うことができます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-11.png ClickUp Chatを使って、グループチャット内に異なるラベルでメッセージを投稿できます。 /クリックアップチャット

ClickUpチャットを使ってグループチャット内に異なるラベルでメッセージを投稿する

/参照 https://clickup.com/customers/pharmacy-mentor 薬局メンター /%href/

薬局のマーケティング会社であるPharmacy Mentor社は、クライアントのプロジェクト管理とコミュニケーションに課題を抱えていた。ClickUpを一元化されたプラットフォームとして採用することで、チームはプロジェクト管理とコミュニケーションを効率化することができました。

ClickUpのCRM機能と自動化ツールにより、クライアントのレスポンス率が20%から80%に向上し、プロジェクトの修正が20%削減され、タイムゾーンに依存しないコミュニケーションが可能になりました。

クリックアップのおかげで、ビジネスの生産性が大幅に向上し、時間の節約、無意味なミーティングの必要性の削減、従業員とクライアントの満足度の大幅な向上が実現しました。

ファーマシーメンター、クライアントリレーション見出し、ルイス・ノーウッド氏

クリックアップアサインコメント***。

一刻を争うような状況で、コメントにアクションが必要な場合、 ClickUp コメントの割り当て .

これにより、タスクの大小にかかわらず、見落としがなくなる。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-1.gif ClickUp Assign Comments を使って、特定の個人やチームにコメントを送ることができます:職種間コラボレーションの例 /クリックアップ

ClickUp Assignコメントで特定の個人またはチームを指定する

専門職間のスキルに関する教育プログラムやワークショップを開催する。

専門職間のスキルは、必ずしも自然に身につくものではありません。現在、多くの医療機関が、積極的な傾聴、役割の明確化、協力的な問題解決に関するワークショップや研修プログラムを提供している。

ここでは、専門職間スキルの育成に焦点を当てた、定評あるアメリカの教育プログラムやワークショップをいくつか紹介する:

コンコーディア大学専門職間教育プログラム:* 他の医療専門職と一緒に学び、トレーニングすることで、スキルや経験レベルの異なる人たちとの協働スキルを高めることができます。

他の医療専門職と一緒に学び、トレーニングすることで、スキルや経験レベルの異なる人たちとの協働スキルを高めることができます。 IPEC ワークショップ: 医療専門家向けに、専門職間教育と共同実践を強化するためのトレーニングを提供する。

医療専門家向けに、専門職間教育と共同実践を強化するためのトレーニングを提供する。 National Center for Interprofessional Practice and Education (NCIPE): ヘルスケアにおける専門職間の協働をサポートするプログラムを提供する。

ヘルスケアにおける専門職間の協働をサポートするプログラムを提供する。 米国専門職間健康共同体(AIHC)会議およびウェビナー: チームワーク、コミュニケーション、共同実践スキルに焦点を当てたイベントを主催。

チームワーク、コミュニケーション、共同実践スキルに焦点を当てたイベントを主催。 Collaborative for Excellence in Interprofessional Education (CEIPE) programs: 医療チームのためのチームワークやコミュニケーションなどの専門職間能力に関するトレーニングを提供する。

医療チームのためのチームワークやコミュニケーションなどの専門職間能力に関するトレーニングを提供する。 Institute for Healthcare Improvement (IHI) における専門職間チームトレーニング: 医療におけるチーム医療、患者の安全、質の向上を重視する。

専門職間連携における課題と解決策

専門職間のコラボレーションが患者ケアを向上させていることは間違いありませんが、その枠組みを組織や医療手順に導入するには課題が伴います。

よくある障害は以下の通りです。🚧

コミュニケーションの壁

言葉や文化の違いは、しばしば効果的なコミュニケーションを妨げます。

このような障壁があるために、チームは互いの観点をクリアされた形で理解することができず、ケアの分断、対応の遅れ、患者の治療におけるエラーにつながってしまいます。

解決策: シンプルで包括的な言葉を使う。専門用語は避け、必要に応じて情報を明確にし、相互理解を確実にするためにフィードバックを求めましょう。デジタルツールと定期的なチェックインにより、全員に情報を提供し、接続を保つ。

役割の混乱。

医療システムにおいて、役割が重複していたり、十分に定義されていなかったりすると、努力の重複、タスクの見落とし、チームメンバー間の摩擦につながります。

役割の混乱は、責任の所在が明確でない場合に起こり、専門外のタスクを引き受ける専門家がいる一方で、他の領域が放置される原因となる。

解決策:✅ 最初から明確な役割の定義と境界線を確立する。ClickUpタスクとコメントの割り当てを使用して、各チームメンバーの責任を委譲し、誤解を防ぎましょう。クリアされた役割分担により、スムーズで調整されたワークフローが生まれます。

パワーダイナミクス

経験、ステータス、または著者によって生じる偏見は、医療チーム内で力の不均衡を生み出します。その アンケート 前述した調査でも明らかになった:

67.5% は、医師が看護師に意見を求めない、と答えている。

は、医師が看護師に意見を求めない、と答えている。 64.9% は、医師が新しいやり方について看護師と話し合いたがらないと感じている。

は、医師が新しいやり方について看護師と話し合いたがらないと感じている。 66.2%は、医師は私の仕事の方が重要だと考えていると感じている。

このことは、オープンなコミュニケーションを阻害し、経験の浅いメンバーは、過小評価されていると感じたり、貢献することをためらったりする可能性がある。力の不均衡は、チームの相互作用や患者ケアに影響を与える可能性がある。

解決策:✅ 相互尊重の環境を促進するために、平等な貢献をプロモーションする。チームメンバー一人ひとりの価値を積極的に認め、適切な場合には患者の意見を求め、包括性と開かれた対話方針を促進する。

倫理的ジレンマ

価値観や原則の対立は、特に患者の自律性、守秘義務、資源配分に関して、医療従事者間の倫理的対立を引き起こす可能性がある。

チームメンバーの価値観や主義主張が異なると、特に倫理的配慮が最優先される複雑な症例では、緊張が生じ、意思決定の共有が困難になることがある。

解決策:✅ 関連するガイドラインを参照し、ジレンマについてチームと率直に話し合うことで、倫理的意思決定の枠組みを作る。建設的な対話を行い、コンセンサスや妥協に達することで、患者中心のケアのためにチームの価値観を一致させる。

個人的な障壁

意欲の欠如、時間のリミット、チームの役割の不十分な理解などの個人的要因は、効果的な協働を妨げる可能性がある。

チームメンバーが個人的な制約のために十分な活動ができない場合、接続がうまくいかず、チー ムの効果が低下する可能性があります。

解決策: ✅ 共有学習と専門能力開発の文化をプロモーションする。チームワークとコラボレーションのベストプラクティスに関する定期的なトレーニングを提供し、モチベーションと理解を深める。また、柔軟なスケジューリングは、個人の作業負荷に負担をかけることなく、共同作業のためのスペースを提供することができます。

組織の壁

生産性重視の風土、リソース不足、チームワークの優先順位付けが不十分など、組織的な課題はチームワークを阻害する可能性があります。 職場でのコラボレーション .組織がチームの成功よりも個人の生産性を重視すると、努力が分断され、ケアの質が低下する可能性がある。

解決策: ✅ 組織目標にチームワークを優先させ、専門職間のチームワークをサポートする政策を提唱する。チームビルディング活動やトレーニングにリソースを割り当て、生産性から共同ケアを価値とするバランスの取れたアプローチに重点を移す。

コラボレーションをサポートするための政策と管理の役割

医療従事者間の職種間協働を促進する医療環境づくりの基盤となるのは、政策と行政である。

その方法は以下の通りである:

フレームワークの確立: 政策は、専門職間の協働の基準を定義する。方針は、効果的なコミュニケーション、意思決定、役割に関するガイドラインを設定する。考え抜かれたポリシーと相まってクリアされた仕事の仕組みは、一貫性のある仕事を促進する。 /を促進する。 https://clickup.com/blog/effective-team-collaboration// 効果的なチーム協働を促進する。 /を促進する。

政策は、専門職間の協働の基準を定義する。方針は、効果的なコミュニケーション、意思決定、役割に関するガイドラインを設定する。考え抜かれたポリシーと相まってクリアされた仕事の仕組みは、一貫性のある仕事を促進する。 /を促進する。 https://clickup.com/blog/effective-team-collaboration// 効果的なチーム協働を促進する。 /を促進する。 リソース配分: 管理部門はチームが共有プラットフォーム、コミュニケーションシステム、部門間の交流に役立つコラボレーションツールにアクセスできるようにする。これには電子カルテ、デジタルコミュニケーションシステム、ミーティングスペースなどが含まれ、連携した患者ケアをサポートする。

管理部門はチームが共有プラットフォーム、コミュニケーションシステム、部門間の交流に役立つコラボレーションツールにアクセスできるようにする。これには電子カルテ、デジタルコミュニケーションシステム、ミーティングスペースなどが含まれ、連携した患者ケアをサポートする。 予算: チームビルディング活動、コラボレーションソフトウェア、部門横断プロジェクトなど、チームワークを促進する取り組みに予算が流用されていることを確認する。

📖 Also Read:

/参考文献 https://clickup.com/blog/overcommunication-at-work// 仕事での効果的なコミュニケーションの取り方 /%href/

チームをClickUpで同期させる

質の高い、患者中心のケアを提供するためには、職種間の連携が不可欠です。古くからの縦割りを打破し、医療従事者が協力してより包括的なサービスを提供できるようになります。

ClickUpは、担当業務を整理するタスク、知識を共有するドキュメント、リアルタイムのコミュニケーションを可能にするチャットなどのツールにより、このコラボレーションを強化し、全員の足並みを揃えます。

特に医療チームにとって、これらのリソースはチームワークの文化を育み、最終的にチームと患者の両方に利益をもたらします。

