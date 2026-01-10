Google Workspace連携機能付きトップ9プロジェクト管理ソフトウェア

チームが一日中Gmail、Google ドキュメント、スプレッドシート、Meetを利用しているなら、それは珍しいことではありません。Google Workspaceは今や世界中で30億人以上のユーザーを支えていますが、ほとんどのプロジェクトプランは依然として散らばったタブや簡易スプレッドシートに留まっています。

Google Workspace連携機能を備えたプロジェクト管理ツールがここで役立ちます。適切なソフトウェアを使えば、所有権を割り当て、進捗を追跡し、プロジェクト文書を関連タスクやミーティングに確実に接続できます ✅。

このリストでは、Google Workspaceで既にチームが活用しているワークフローを再構築することなく、効果的なプロジェクト管理を実現するGoogleアプリ接続機能を備えた最高のプロジェクト管理ツールを紹介しています。

Google Workspace連携機能付きプロジェクト管理ソフトウェアトップ9一覧

各ツールがGoogle Workspace（旧Google Suite）の生産性ツールと接続する方法、最適な用途、おおよその価格帯を比較するには、この簡易比較テーブルをご利用ください：

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp あらゆる規模のチーム向けにGoogle Workspaceと接続するAI搭載プロジェクト管理ツール タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、ビューを連携。Gmail受信トレイとGoogleドライブファイルを接続し、Google カレンダーと日付を同期。AIによる要約と更新機能を活用。 Freeプラン；企業向けカスタマイズ Asana クロスファンクショナルなGoogle Workspaceチームのための構造化された仕事管理 タスク記録用GmailアドオンGoogleドライブ添付ファイル対応Google カレンダー同期タイムラインと自動化機能 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額13.49ドルから。 Wrike 中小企業におけるGoogle Workspaceを活用した部門横断的な複雑なプロジェクト 電子メールからタスクへのワークフローGoogle ドライブの添付ファイルGoogle カレンダーとの同期ガントチャートとダッシュボード Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10ドルから。 Zoho Projects Googleアプリ接続によるクラシックな計画立案と時間追跡機能を備えた、中小規模チーム向けソリューション Googleアプリ接続：タスクリスト、マイルストーン、依存関係、ガントチャート 最大5ユーザーまでFreeプラン；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Trello 小規模チーム向け Google ワークスペース 連携のシンプルなボード ボードとカード機能；Google ドキュメント/スプレッドシート/スライド用 Google ドライブ パワーアップ；Google カレンダー同期 有料プランはユーザーあたり月額6ドルから カンバンチ 小規模組織向け Google Workspace 内カンバンとガントチャート Google Workspace内で動作・DriveとCalendarのサポート・ガントチャート・時間追跡機能 有料プランはユーザーあたり月額5.99ドルから kissflow 中規模から大規模チーム向けGoogleアプリによる承認プロセスとプロジェクトのワークフロー駆動型自動化 ローコードワークフロー；Gmail、ドライブ、スプレッドシートとの接続；承認フローと受付フロー 有料プランは月額1,500ドルから Smartsheet スプレッドシート形式のプロジェクト追跡機能とGoogle Workspace連携を備えた、中小規模チーム向けソリューション グリッドビュー; Google ドライブ添付ファイル; カレンダー同期; ダッシュボードと自動化 有料プランはユーザーあたり月額12ドルから monday.com 中規模チーム向けGoogleアプリと連動するビジュアルボードとダッシュボード Gmailとドライブの接続、Google カレンダーとの同期、ボード、タイムライン、自動化機能 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。

Google Workspace連携機能を備えたプロジェクト管理ソフトウェアを選ぶ際のポイントとは？

優れたGoogle Workspaceセットアップは、単なるファイル保管ではありません。タスク変更・ファイル更新・タイムライン変更時に発生するツール間の行き来を減らすことが本質です。

✅ このチェックリストを活用し、チームがGoogleアプリで既に実施している作業方法に適合するプロジェクト管理ソフトウェアを選択しましょう。理想的なツールは以下の機能を備えています：

Google ドライブと接続 タスクの横でドキュメント、スプレッドシート、スライドを添付ファイルとして添付、作成、整理できます

Google カレンダーと期日・ミーティングを同期 し、リモートチームのスケジュールを可視化

より複雑なプロジェクト向けに、所有者、優先度、依存関係といったタスク管理の基本機能をサポート

ボードやガントチャートなどのビューを提供 し、特定のプロジェクト全体でマイルストーンを追跡できます

許可設定と共有管理機能 により、機密性の高いプロジェクト文書や外部協力者へのアクセスを制御

自動化で反復タスクを削減し、チームの手動更新時間を削減します

Google Workspace連携機能を備えた最高のプロジェクト管理ソフトウェア

これらのツールは、Gmail、Google ドキュメント、スプレッドシート、Google カレンダーを日常的に使用しているチーム向けに設計されています。プロジェクトの仕事を複数のタブに分散させるのではなく、これらのアプリと密接に連携させたい場合に最適です。

以下に、Google Workspaceと接続しタスク・ファイル・ワークフローを統合するトップクラスのプロジェクト管理ツールをご紹介します。これにより、チームの作業習慣を崩すことなく、プロジェクトの計画・追跡・成果達成が可能になります。

1. ClickUp（最高のAI搭載プロジェクト管理ソフトウェア）

ClickUpで単一の共有ワークスペース内でビジネスの計画、構築、成長を実現しましょう。

チームがGoogle Workspace内でプロジェクトを運営しているなら、必要な基盤は既に整っています：リクエストにはGmail、仕様書にはGoogle ドキュメント、進捗管理にはGoogle スプレッドシート、ファイル管理にはGoogleドライブ、期限管理にはGoogle カレンダーを活用できます。

しかし仕事が複数の場所に分散すると、プロジェクトが複雑化するにつれて進捗を追跡し、リモートチームメンバーの連携を維持することが困難になります。

これが仕事の拡散状態だ：アクションアイテムは電子メールスレッドに散在し、「プラン」はスプレッドシートとカレンダー招待の寄せ集めになる。さらにAIの拡散も加わる：あるツールはミーティングを要約し、別のツールはタスクを生成するが、結局アプリ間で更新情報をコピペする羽目になる。

ClickUp for Project Teamsは、プロジェクト管理のための統合型AIワークスペースとして機能することで、この両方の課題を解決します。タスク管理、ドキュメント、タイムライン、コラボレーションを1つのプラットフォームに集約しながら、Googleアプリとの緊密な連携を維持できます。

ClickUpを活用してプロジェクト、タスク、Google Workspaceファイルを1つの連携ワークスペースで管理する方法の概要をご紹介します：

タスク管理をClickUpタスクと連携させ続ける

ClickUpタスクでタスクと仕事全体を接続する初のAIを活用し、トレンドの追跡とデータ分析を実現

Gmail経由で依頼が届いたりGoogle Docに変更があった場合、プロジェクトを効果的に管理する最速の方法は、その「依頼」を所有者・優先度・期日付きの実際のタスクに変換することです。

ClickUpタスクは、このワークフローのために設計されています。ドキュメントからタスクを作成し、カスタムフィールドで詳細を追加。優先度、依存関係、マイルストーンを活用してリソースを管理し、チーム全体の連携を強化できます。

💡 プロのコツ：ClickUpのガントチャートビューやカレンダービューで長期プロジェクトのタイムラインを作成する際は、無料のClickUp日数計算ツールを活用しましょう。主要な日付間の日数を素早く確認し、現実的なスケジュール管理が可能です。

まずClickUpの連携機能からGoogle Drive（およびGoogle カレンダー）を接続しましょう。これによりチームはClickUp内で添付ファイルを添付したり、Driveコンテンツを検索・プレビューしたりできます。

Gmail受信トレイも接続可能。ClickUp Brainがタスクの優先順位付け、フォローアップ提案、返信下書き作成などを支援します。

Gmail受信トレイをClickUpに簡単に接続し、Gmail全体でClickUp Brainの支援を活用

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを活用すれば、ドキュメント・コメント・ミーティングメモから直接タスク要約や進捗更新を生成できます。これらの会話内容から自動で新規タスクを作成できるため、余分なコピー＆ペーストなしでタスクリストが自動更新されます。 例えば、プロジェクトドキュメントやミーティングの要約をスキャンし、所有者や期日付きの明確なアクションアイテムを抽出して、直接タスクリストに追加するよう指示できます。 ClickUp Brainでプロジェクトフォルダから即座に要約と洞察を取得

Google カレンダーとスケジュールを同期し、期限の可視性を維持

Google カレンダーを ClickUp と接続し、今後の仕事を簡単に把握

チームがGoogleカレンダーで1日の計画を立てているなら、プロジェクトの期日を別の場所に管理するのは避けたいものです。 ClickUpのGoogleカレンダー連携は、ClickUpタスクをGoogleカレンダーと同期し、スケジュール管理、期日追跡、イベント更新をリアルタイムで行えるよう設計されています。

実践的な運用方法：

ClickUpタスクを、範囲・ステータス・所有者に関する信頼できる情報源として扱う

Google カレンダーを活用して時間ブロックとミーティングの可視性を実現。これにより、チームが既に週のプランを立てている場所に期限が表示されます。

ClickUpをプロジェクト管理のhubとして活用し、複数のカレンダーを一元管理する方法を、こちらの短いビデオでご覧ください：

Google ドキュメントや Google スプレッドシートを添付ファイルとして追加し、作成や編集をしながらフローを中断せずに進められます

ClickUpタスクから直接Google ドキュメントを作成可能（新規ドキュメント作成時に作業アイテムと自動的に紐付け）。さらにドライブファイルを埋め込み、ClickUp内でプレビュー表示できます。

ClickUpの1000以上の連携機能により、他のGoogle ドキュメント代替ツールでも同様の連携が可能です。

ClickUpは埋め込みGoogle スプレッドシートの編集をサポートしているため、頻繁に画面を切り替える必要がありません。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能と設定オプションを備えているため、新規チームは学習曲線に直面し、理想的なワークスペースの構築に時間を要する可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評価

G2のレビューでは次のように述べています：

ClickUpが提供する幅広い機能には本当に感謝しています。これにより、週単位の短期タスクから数ヶ月かかる複雑なプロジェクトまで管理できます。他のチームメンバーとのコラボレーションやコミュニケーションがシームレスになり、プロジェクトの煩雑さや混乱を解消してくれます。

ClickUpが提供する幅広い機能には本当に感謝しています。これにより、週単位の短期タスクから数ヶ月かかる複雑なプロジェクトまで管理できます。他のチームメンバーとのコラボレーションやコミュニケーションがシームレスになり、プロジェクトの煩雑さや混乱を解消してくれます。

2. Asana（Google Workspaceと連携した構造化された仕事管理に最適）

提供元 Asana

チームが日常業務をGoogle Workspaceで遂行している場合、課題はリクエストがGmailで飛び交い、プランが複数のGoogle ドキュメントやGoogle スプレッドシートに分散保存される中で、所有権と進捗管理を明確に保つことです。

Googleアプリを置き換えることなく、より構造化されたプロジェクト管理アプローチを求める場合にAsanaは最適です。既存のチームコラボレーション手法の上に明確な責任の層を追加します。これにより電子メールスレッドを追跡可能な仕事に変換でき、複数のトラッカーシートではなく一箇所でアクセス可能になります。

つまり、Google ドキュメントで文書作成を続け、Google スプレッドシートで進捗管理を更新し、Google カレンダーでスケジュールを調整しながら、Asana をプロジェクトの進捗追跡と効果的な管理の中心拠点として活用できます。

Asanaの主な機能

Google Workspaceと接続し、チームがGmailメッセージをタスクに変換したり、Google Drive添付ファイルを添付したり、仕事をGoogle カレンダーと同期できるようにします。

リスト、ボード、タイムライン、ガントチャートなど、複数のプロジェクトビューで複雑な仕事を計画・追跡

自動化ルールを活用し、タスクの割り当て、フィールドの変更、通知の送信といった反復的な更新処理を効率的に管理しましょう。

作業負荷、ダッシュボード、レポート作成機能でチーム全体のキャパシティを監視し、リスクのあるプロジェクトを特定します。

SlackやGoogleアプリを含む多数のツールと連携し、プロジェクトデータをスタック全体で接続状態に保ちます

Asana AIとAI Teammatesでチームの能力を拡張

Asanaの制限事項

高度な機能の習得には時間がかかり、技術に詳しくない新規メンバーには負担に感じられる可能性があります

高度なレポート作成機能や自動化のリミット引き上げなど、より強力な機能は有料プランでのみ利用可能です。小規模チームにとってはコストがかかる可能性があります。

大規模な作業スペースではインターフェースや通知が煩雑に感じられ、意図的なセットアップなしではビューや受信トレイを整理しにくくなります

Asanaの価格

個人向け: 無料

スターター: ユーザーあたり月額13.49ドル

アドバンスト: ユーザーあたり月額30.49ドル

企業版: カスタム見積もり

Enterprise+: カスタム価格

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (12,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,400件以上のレビュー)

Asanaに関するユーザーの声

G2ユーザーの一人がメンションしています：

インターフェースではタスクを複数のビューで表示できるため、様々なワークスタイルに対応可能です。また、Asanaが他のアプリとシームレスに連携する点も非常に有用で、週を通して手作業を大幅に削減できます。

インターフェースではタスクを複数の方法で表示できるため、様々なワークスタイルに対応可能です。また、Asanaが他のアプリとシームレスに連携する点も非常に有用で、週を通して手作業を大幅に削減できます。

3. Wrike（Google Workspaceチームによる複雑なプロジェクトに最適）

Wrikeは、単なるチェックリスト以上の「プロジェクト」を扱い、複数の関係者が関与する場合に最も効果を発揮します。複数の承認プロセスを調整し、タイムラインが変動する場合、特に依存関係が積み重なり優先度が変化すると、スプレッドシートだけでは真のリスク要因を把握できません。

WrikeはGoogleの主要アプリと接続する実行レイヤーとして機能し、プロジェクトの仕事が電子メールスレッドや複数のドライブフォルダに閉じ込められるのを防ぎます。ファイルのソースとしてGoogleドライブを、スケジューリングのhubとしてGoogle カレンダーを維持しながら、Wrikeがチームによるタスク調整や複雑なプロジェクト全体でのマイルストーン追跡を支援します。

また、異なるチーム間で仕事のフローをより細かく管理したい組織にとって実用的な選択肢です。仕事の割り当て方法や進捗のステークホルダーへの報告方法を標準化できます。

Wrikeの主な機能

Google Workspaceと連携し、Gmailメッセージをタスクに変換。Googleアカウントと仕事を同期させられます。

タスクから直接Googleドライブファイルを添付・共同編集し、プロジェクト文書が適切な作業アイテムにリンクされている状態を続けられます

タスクの日付やマイルストーンをGoogle カレンダーと同期し、チームが通常のスケジュールと並行してプロジェクトの仕事を確認できるようにします。

複雑なプロジェクトの計画、追跡、調整のために、テーブル、ボード、ガントチャート、カレンダーなど柔軟なビューを利用できます。

自動化、 プロジェクト管理ダッシュボード 、カスタムワークフローを活用し、手動更新を削減し、チーム間でプロジェクトプロセスを標準化しましょう。

Wrikeのリミット

豊富な機能セットと設定オプションは、最初は圧倒されるかもしれません。そのため、新規ユーザーは慣れるまでに時間とトレーニングが必要になる場合があります。

ビジネスプランおよび上位プランは大規模チーム向けに設定されており、基本的なプロジェクト追跡のみが必要な小規模グループには高額となる場合があります。

一部のユーザーからはオフラインアクセスが制限されているとのメンションがあり、安定した接続環境が整わない状況で頻繁に仕事をするチームにとっては欠点となり得ます

Wrikeの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,800件以上のレビュー)

Wrikeに関するユーザーの声

G2のレビューアーは次のようにメモしています：

Wrikeのすっきりしたダッシュボードでは、未処理タスクや担当者を確認できます。ワークフローに合わせてタスクの移動や並べ替えも簡単です。

Wrikeのダッシュボードは整理されており、未処理タスクや担当者を確認できます。ワークフローに合わせてタスクの移動や並べ替えも簡単です。

4. Zoho Projects（構造化されたプランを重視するGoogle中心のチームに最適）

Zoho Projectsは、タスク、マイルストーン、依存関係、タイムラインベースの進捗管理を中心とした「従来型」プロジェクト管理ソフトウェアの感覚を好むチームに最適です。

Google Workspaceユーザー向けに設計されたZoho Projectsは、チームが日常的に使用するツールと連携します。Gmail、Google Drive、Google カレンダーを独立した島のように扱うのではなく、Google Workspaceとの連携により、プロジェクトハブ内でタスクとファイルを常に接続した状態を維持します。

これにより、Zoho Projectsは、より信頼性の高い追跡と調整を求める中小規模のチームにとって実用的な選択肢となります。特に、既に他のZoho製品を利用している場合には最適です。

Zoho Projectsの主な機能

Gmail、Google ドライブ、Google カレンダーと連携し、Google Workspace ユーザーがタスク、ファイル、イベントを接続し続けられるようにします。

Zoho Projectsアドオンを使用して、Gmailから電子メールをタスクや問題として追加できます

タスクリスト、マイルストーン、依存関係、ガントチャートで複雑なプロジェクトをプラン・追跡

タイムシート、課題追跡、レポートで進捗、工数、予算を一元管理

Zoho CRMやZoho Deskなど、他のZohoアプリと連携可能

Zoho Projectsの制限事項

インターフェースとセットアップは、特に指導やコンサルタントなしでは、最初は圧倒されるかもしれません

モバイルアプリとオフラインアクセスは競合他社より制限が多く、外出先で仕事をするチームには不便に感じられる場合があります

Zohoエコシステムを活用することで最大の効果を発揮するため、他のツールの大半がZoho外にある場合には最適とは言えません

Zoho Projectsの価格

Free

プレミアム: ユーザーあたり月額5ドル

企業: ユーザーあたり月額10ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額15ドル

Projects Plus: カスタム価格

Zoho Projectsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (490件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (840件以上のレビュー)

ユーザーが語るZoho Projectsの評価

G2レビュアーの共有：

チーム全体で複数のタスクや期限を管理するのは大変ですが、Zoho Projectsを活用することで、すべてを整理し透明性を保つことが可能になりました。特に役立つのは、タスクの割り当て、進捗の追跡、期限の管理をすべて一元的に簡単に行える点です。

チーム全体で複数のタスクや期限を管理するのは大変ですが、Zoho Projectsを使うことで全てを整理し透明性を保つことができています。特に役立つのは、タスクの割り当て、進捗の追跡、期限の管理がすべて一箇所で簡単に行える点です。

5. Trello（Google Workspaceと連携するシンプルなボードに最適）

Trello経由

プロジェクトが軽量な場合（例：週次プランや社内チェックリストなど）、Trelloのボードはタスク管理を親しみやすく、取り組みやすいものにします。

Google Workspaceチームは、既に活用しているGoogleツールとシームレスに連携できるため、Trelloを好んで利用することが多いです。

プロジェクト文書をGoogle Driveに保管し、TrelloのGoogle接続機能で仕事フローに取り込むことが可能です。これにより、Trelloカードで仕事をしている際にもプロジェクトファイルに簡単にアクセスできます。

スケジュール管理が重要な場面では、TrelloがGoogle カレンダーなどのプロジェクト管理カレンダー内で期限の可視性を確保。これによりリモートチームメンバーは、別の計画ツールを開くことなく、期限を共有し続けられます。

Trelloの主な機能

ボード、リスト、カードを活用し、チームがタスクやプロジェクトを視覚的に簡単に追跡できるようにします

Google Workspaceと接続し、カードからGoogle Driveファイルを添付ファイルとして添付・プレビュー可能に

Google Drive Power-UpでTrelloから直接ドキュメント、スプレッドシート、スライドを検索・作成

カードの期日をGoogle カレンダーと同期し、仕事とイベントを同一スケジュールに表示

カード移動、所有者割り当て、フィールド更新などの反復作業を処理する組み込み自動化機能を利用できます

Trelloの制限事項

詳細なレポート作成機能やネイティブな時間追跡機能が不足しているため、複雑なプロジェクトでの活用が制限される可能性があります。

大規模チームや、多くの依存関係や承認が必要な仕事にはシンプルすぎる場合があります

追加機能や利用リミットの引き上げには有料プランが必要となり、規模拡大に伴いコストが増加する可能性があります

Trelloの料金プラン

Free

スタンダード: ユーザーあたり月額6ドル

プレミアム: ユーザーあたり月額12.50ドル

企業: ユーザーあたり月額17.50ドル

Trelloの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (13,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)

Trelloに関するユーザーの声

Capterraのレビューアーが共有：

一般的なToDoリスト、電子メール受信トレイの溢れ、メモへの投稿、特定のプロジェクト目標を、完全に整理された単一の統合された場所にまとめることが可能になりました。

一般的なToDoリスト、電子メール受信トレイの溢れ、メモへの投稿、具体的なプロジェクト目標を、完全に整理された単一の統合された場所にまとめることが可能になりました。

6. Kanbanchi（ワークスペース内のGoogle優先チームに最適）

提供元 カンバンチ

カンバンチは、Googleネイティブのプロジェクト管理ツールを求めるチーム向けに特別に設計されています。組織が既にGoogleでサインインし、すべてのデータをGoogleドライブに保存し、Google カレンダーで週のプランを立てている場合、カンバンチは別のプラットフォームというより、その環境の拡張機能のように感じられます。

特に、カンバンボードのシンプルさを求めつつも、ガントチャートや時間追跡ツールなどの計画ツールが必要な場合に有用です。Google Workspaceへのアクセスを基盤としているため、追加のログインやツール切り替えを管理したくないチームにとって、導入は通常スムーズです。

この組み合わせは、スケジュールが重要な納品仕事を遂行するチームに最適です。ただし、重厚なプラットフォームは不要です。

カンバンチのおすすめ機能

Google ドライブ、Gmail、カレンダー、フォームを含む Google Workspace とネイティブに連携します。

カンバンボードを活用し、タスク・優先度・プロジェクトフェーズをカード形式の直感的なレイアウトで可視化

ボード管理に加え、スケジュールや時間追跡が必要なチーム向けに、ガントチャートと時間追跡機能を提供します。

カードや共有ドライブからGoogle ドキュメント、Google スプレッドシート、スライドを添付ファイルとして添付・プレビュー可能。プロジェクト文書を仕事場のすぐそばに保ちます

データをGoogle スプレッドシートにエクスポートし、Google フォームと接続して入力情報を効率的に収集し、進捗状況を報告しましょう。

カンバンチの制限事項

一部のレビューでは、大規模なボードでの読み込み速度の遅さや、カードの複製・繰り返し設定時の偶発的なバグがメンションされています。

大規模チームの場合、他のプロジェクト管理ツールと比較すると、ユーザーごとの課金方式は割高に感じられる可能性があります

ラベルの色やボード固有の設定などのカスタマイズ機能は、一部の企業向けプラットフォームに比べて制限されています

カンバンチ料金プラン

基本プラン: ユーザーあたり月額5.99ドル

プレミアムプラン: 月額9.49ドル～ (2席以上はカスタム見積もり)

プロフェッショナル版: 月額32.49ドルから（2席以上はカスタム見積もり）

企業: ユーザーあたり月額12.95ドルから（100席以上はカスタム見積もり）

カンバンチの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (290件以上のレビュー)

カンバンチに関するユーザーの声

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

カンバンボードから得られるあらゆる機能に加え、データの優れた共有、チーム内でのリアルタイム更新、アイテムの色分けなど、仕事の素晴らしい整理を実現します。

カンバンボードから得られるあらゆる機能に加え、データの優れた共有、チーム内でのリアルタイム更新、アイテムの色分けなど、仕事の素晴らしい整理を実現します。

7. Kissflow（Google Workspaceでのワークフロー主導型プロジェクトに最適）

提供元 kissflow

承認プロセス、リクエスト受付、チーム間での仕事ルーティングなど、プロセスで構成されるプロジェクトにはKissflowが最適です。

Kissflowの強みは、Google Workspaceとの接続を維持しながら、チームがワークフローを体系的に運用できる仕組みを提供することです。

Gmailのスレッドやバラバラのプロジェクト文書に仕事が埋もれるのを防ぎ、Kissflowのインターフェースで仕事のフローを可視化。フォローアップや手動調整を減らし、チームがプロジェクトを円滑に遂行できるよう支援します。

チームは通常、オンボーディング、調達依頼、内部業務ワークフロー、承認に依存するプロジェクト型デリバリーなどのプロセス構築に活用しています。

Kissflowの主な機能

ローコードビルダーで承認ワークフローとプロジェクトプロセスを自動化

Gmail、Google ドライブ、Google スプレッドシート、Google カレンダーを接続し、ワークスペースと仕事を同期させましょう

ボードとスイムレーンを活用してプロジェクトタスクを管理し、ステータスを一目で可視化

フォームとワークフローのデータをGoogle スプレッドシートに同期し、レポート作成と分析に活用

異なるチームごとに文書やワークフローへの許可を管理

Kissflowのリミット

小規模チームにとっては、ユーザー数増加に伴い費用が高くなるため、価格設定が高く感じられる場合があります

一部のユーザーは、非常に複雑なワークフローに対して高度なカスタマイズ機能がリミットされていると感じています

新規ユーザーは、フローの作成に慣れるまでに学習曲線を経験する可能性があります

Kissflowの価格

基本プラン： 月額2,500ドルから

企業: カスタム価格

Kissflowの評価とレビュー

G2: 4.3/5.0 (500件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5.0 (80件以上のレビュー)

ユーザーが語るKissflowの評価

Capterraのレビューアーは次のように述べています：

直感的なインターフェースにより、コーディング不要で各担当者にタスクを簡単に割り当てられます。さらに、アクセス制御やフィールド非表示機能など、最高水準の機能を提供。ワークフローの効率化を目指す全ての方にとって、kissflowは画期的なソリューションです。

直感的なインターフェースにより、コード不要で各担当者にタスクを簡単に割り当てられます。さらに、アクセス制御やフィールド非表示機能など、最高水準の機能を提供。ワークフローの効率化を目指す方にとって、kissflowは画期的なソリューションです。

8. Smartsheet（Google Workspaceとの連携によるスプレッドシート形式のプロジェクト管理に最適）

複数の所有者、バージョン、ステータス変更を管理する必要が生じるまでは、スプレッドシートはプロジェクト管理に適しています。しかし、それ以降は変更の追跡が非常に困難になります。

Google スプレッドシートで計画を立てるチームが、仕事が複雑化した際に必要となる高度な管理機能を求めて移行するツールとして、Smartsheetがよく選ばれます。このツールは、多くのチームが慣れ親しんだグリッド形式の操作性を維持しつつ、仕事の管理やレポート作成の仕組みを強化します。

Google Workspaceユーザー向けに、Smartsheetはファイルとスケジュールを接続する統合機能をサポートしています。プロジェクト文書をGoogle Driveに保存し、チームの進捗管理にGoogle カレンダーを活用している場合に特に有用です。

これにより、スプレッドシートのようなワークフローを維持しつつ、手動更新やプロジェクト横断的な所有権の不明瞭さから生じる混乱を減らしたいチームにとって、実用的な選択肢となります。

Smartsheetの主な機能

Google スプレッドシートからの移行チームにも馴染みやすい、スプレッドシート形式のグリッドビューを採用

Google Workspaceと連携し、行からGoogle Drive添付ファイルを添付・管理可能に

Google カレンダーとタスクや期限を同期し、プロジェクトの日程を日々のスケジュールに可視化しましょう

ガントチャート、カードビュー、ダッシュボードで複雑なプロジェクトをプラン・追跡

自動化ルールを設定し、手動作業なしでアラート送信、フィールド更新、仕事の進捗管理を実現

Smartsheetの制限事項

非常に小規模なチームで、単純なタスクリストのみが必要な場合には、重く感じたり複雑に感じたりする可能性があります。

高度な機能とより高い自動化リミットには、より高額な有料プランが必要です

新規ユーザーは許可設定、レポート、ダッシュボードの操作に慣れるまで時間がかかる場合があります

Smartsheetの価格

Pro: ユーザーあたり月額12ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

高度な仕事管理：カスタム価格設定

Smartsheetの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (3,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,300件以上のレビュー)

ユーザーが語るSmartsheetの評価

G2レビュアーの共有：

Smartsheetで最も評価している点は、その柔軟性です。従来のプロジェクト管理ソフトウェアのように固定されたフォーマットに縛られることなく、グリッド、ガントチャート、カレンダー、ダッシュボードなど、独自のワークフローを自由に設計できます。

Smartsheetで最も評価している点は、その柔軟性です。従来のプロジェクト管理ソフトウェアのように固定されたフォーマットに縛られることなく、グリッド、ガントチャート、カレンダー、ダッシュボードなど、独自のワークフローを自由に設計できます。

9. monday.com（Google Workspaceと連携した視覚的ワークフローに最適）

monday.comは、特にマーケティング、オペレーション、クライアント対応など複数の部門を横断して多くの要素を調整する際に、プロジェクトを視覚的に進めたいチームに人気です。技術に詳しくないチームにも親しみやすく、一方でマネージャーがマイルストーンを追跡し進捗を明確に把握できる手段を提供します。

Google Workspaceを多用するチームでは、monday.comが仕事の中心となる一方、コミュニケーションやファイルの管理はGoogleアプリで行われるケースが多く見られます。

GmailとGoogle カレンダーとの接続によりタブ切り替えを減らし、電子メールで始まった仕事やスケジュールに表示が必要な仕事もプロジェクトプランと常に連動します。

また、チーム間で繰り返し行われるプロセス向けにテンプレートや迅速なセットアップを必要とする場合にも有用です。

monday.comの主な機能

Gmailと接続し、電子メールをアイテムに変換したり、受信トレイから離れることなく更新情報を送信したりできます。

ボードをGoogle カレンダーと同期し、期日がミーティングやイベントの横に表示されるようにします

アイテムからGoogle Driveファイルを添付ファイルとして添付し、プロジェクト文書を適切な仕事にリンクし続けられます

ボード、タイムライン、カレンダー、ガントチャートビューなど、お好みの方法で仕事をプランニング・追跡できます

自動化とダッシュボードを活用し、反復的な更新作業を削減。管理者は進捗状況と作業量をリアルタイムで可視化できます。

monday.comの制限事項

豊富な機能とカスタムオプションは、特に高度な自動化やダッシュボードの使用を開始する際に、学習曲線を生む可能性があります

席数を増やすほど、または高度な機能を利用するために上位プランが必要になるほど、コストは増加します。

一部のユーザーからは、特定のワークフローに合わせてフィールドやレイアウトをカスタマイズする柔軟性をさらに高めてほしいとの声が上がっています。

monday.com の価格

Free

基本プラン: ユーザーあたり月額12ドル

スタンダード: ユーザーあたり月額14ドル

Pro: ユーザーあたり月額24ドル

企業版: カスタム見積もり

monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (17,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,600件以上のレビュー)

monday.comに関するユーザーの声

G2レビュアーの共有：

monday Work Managementの使いやすさが気に入っています。シンプルなガイドラインで従業員が簡単に利用できます。自動化やダッシュボードの設定機能が素晴らしく、タスクを処理してくれるためユーザーは心配無用——プラットフォームが実質的に代わりに働いてくれます。

monday Work Managementのユーザーフレンドリーな点が気に入っています。シンプルなガイドラインで従業員が簡単に利用できます。自動化やダッシュボードの設定機能が素晴らしく、タスクを処理してくれるためユーザーは心配無用——プラットフォームが実質的に代わりに働いてくれます。

Google Workspaceと相性の良いプロジェクト管理ツールをお探しなら、以下に3つの選択肢をご紹介します。それぞれスタイルとワークフローが異なるため、ぜひご検討ください。

ClickUpがGoogleのタブ（そしてプロジェクト）を整理整頓

Google Workspace連携機能を備えたプロジェクト管理ソフトウェアの選択は、仕事の多くをGoogleアプリで行っている場合に理にかなっています。チームは異なるプロジェクト間でタスクやファイルを素早く見つけられ、貴重な時間を節約できます。また、シンプルなインターフェースを通じて関係者が重要な文書に容易にアクセスできるようになります。

利用可能なツールを比較する際は、仕事を進める基本機能を優先しましょう：実際のタスクに紐づくドライブファイル、カレンダーと同期するタイムライン、プロジェクトが複雑化する中でリモートチームメンバーをサポートするセットアップが重要です。

ClickUpは実行のための単一hubを提供しつつGoogle Workspaceに統合されるため、この点で優れた選択肢です。

タスク、ドキュメント、チャットを一元管理。Google ドキュメント、スプレッドシート、スライド、ドライブフォルダを仕事に組み込み、Google カレンダーでスケジュールを同期。さらに ClickUp Brain と ClickUp BrainGPT で AI 機能を追加できます。

Google環境を離れることなくプロジェクトを一元管理したいなら、ClickUpを無料で試してみてください。