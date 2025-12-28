クリエイティブプランニングとストーリーテリングのためのMiroストーリーボードテンプレート

ほとんどのクリエイティブ仕事は、散らかったシーンやメモ、未完成のアイデアから始まります。ストーリーボードは、すべてがぴたりと収まる瞬間です。散らばった思考を、実際に作業できる明確な流れへと変えるのです。
この手法は教育者が複雑なテーマを簡素化するのに役立ち、製品チームが長々とした説明なしに顧客の旅を素早く可視化する手段を提供します。
Miroストーリーボードテンプレートは、映像用ストーリーボードテンプレートの活用、ストーリーボードテンプレートの事例調査、明確なビジュアルストーリーテリングを必要とする複雑なクリエイティブプロジェクトの管理など、あらゆる場面でチームのアイデアを視覚的に整理するのに役立ちます。
このブログでは、様々なクリエイティブや教育用途に役立つMiroストーリーボードテンプレートをご紹介します。さらに、ストーリーボードを体系的な仕事に変換しやすくするClickUpテンプレートもいくつか見つかります。
Miroストーリーボードテンプレートとは？
Miroストーリーボードテンプレートは、シーンやステップ、アイデアを体系的な順序で可視化する事前構築済みレイアウトです。デザイナー、教育者、専門家、クリエイティブチームがプロジェクトの視覚的計画立案、ストーリー展開のアウトライン作成、複雑なプロセスの明確で理解しやすいパネルへの分解に活用しています。
これらのテンプレートには通常、スケッチやメモ、画像、説明を追加できるフレームやボックス、グリッドが含まれています。シンプルな6コマセットアップから、ビデオ制作プロジェクト管理、製品企画、カスタマージャーニーマッピング向けの詳細な多層ボードまで、フォーマットの範囲が広いです。
✨豆知識：ストーリーボードの手法は1930年代初頭、ウォルト・ディズニー・スタジオでアニメーターのウェッブ・スミスが壁にスケッチを貼り付けてシーンを構成したことに端を発します。この手法は1933年の短編『三匹の子豚』で初めて採用され、アニメーション制作前にチーム全体が物語の全容を把握できることで、映画のプラン手法を変革しました。
プロジェクトに最適なストーリーボードテンプレート
ワークフローを最適化できる無料ストーリーボードテンプレートの概要を以下にご紹介します 👇
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適です
|ビジュアルフォーマット
|Miroストーリー＆テリング Liteテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ストーリーと語り分けを区別する2つのボード、ペース設定ボード、サンプルケースのウォークスルー
|クリエイティブチーム、教育関係者
|パネル＋2ボード構成のストーリーボードレイアウト
|Miroリファレンスストーリーテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|完了したストーリーのドラッグ＆ドロップによる並べ替え、フィボナッチに基づく工数カテゴリ、一貫した見積もりのための共有参照セット
|プロダクトチーム、アジャイルグループ
|カテゴリーレーン
|Miro カバーストーリーモックアップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|複数の雑誌風レイアウト、見出し・画像・引用文用のスペース
|デザイナー、教育者
|雑誌モックアップパネル
|Miro 依存関係図スターターテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|シンプルな依存関係ライン、タスク状態インジケーター、クイックスタートガイド
|デザイナー、プロジェクトマネージャー
|ノードベースの図
|Miroデザイン思考ボードテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|石川流フロー、確信度マトリックス、パーキングロットセクション
|デザイナー、ストラテジスト
|根本原因図 + 四象限マトリックス
|Miro トイ・ストーリー レトロスペクティブ テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|キャラクターベースのアイスブレイカー、構造化されたプロンプト、投票トークン
|アジャイルチーム、教育関係者
|パネルベースのレトロボード
|ClickUpストーリーボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|シーンフレーム、ドラッグで再配置、ClickUpタスクへのリンク、エクスポート対応済み
|映像制作者、教育者
|ClickUp ホワイトボードフレーム
|ClickUpストーリーアウトラインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ガイド付きプロンプト、色分けされた柱、アイデア検証フロー
|プロットフェーズ、キャラクター追跡、シーン構成、カスタムフィールド
|アウトライン形式ボード（リスト＋階層）
|ClickUp ユーザーストーリーマッピングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ペルソナ行、リリースグループ化、カードからタスクへの変換
|プロダクトマネージャー、UXチーム
|ジャーニーマップ
|ClickUp ムードボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|色パレット欄、UI/ビジュアルインスピレーションセクション、ドラッグでグループ化
|デザイナー、クリエイティブ、エージェンシー
|ビジュアルリファレンスボード
|ClickUp ビデオ制作プロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|編集ワークフロー、コスト＆リソース追跡、タイムラインビュー
|コンテンツチーム、ビデオプロデューサー
|リスト + タイムライン/ガントチャート
|ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレート
|無料テンプレートを入手
|メタデータフィールド、コンテンツカレンダー、タスクベースのスクリプト＆アセット管理
|作成者、ソーシャルチーム
|タスクボード + カレンダー
|ClickUp ビジョンボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|デモグラフィックタグ、アイデア収集フォーム
|プロダクトマネージャー、創業者
|グリッドスタイル戦略ボード
|ClickUp ビジョンホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ガイド付きプロンプト、色分けされた柱、アイデア検証フロー
|プロダクトチーム、ストラテジスト
|ラベル付き列のホワイトボード
|ClickUp デザインボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|資産追跡、改訂履歴、承認ワークフロー、タイムライン切り替え
|UI/UXデザイナー、エージェンシー
|カンバン + タイムライン
|ClickUpブレインストーミングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|問題解決のフェーズ、アイデアのフェーズ、リソース配分ビュー
|プロジェクトマネージャー、運用チーム、マーケティング
|テーブルスタイルボード
|ClickUpクリエイティブブリーフホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|明確なフェーズ、ステークホルダーの所有権タグ、ホワイトボードからタスクへのビュー
|エージェンシー、ブランド戦略家
|フェーズセクション付きホワイトボード
優れたMiroストーリーボードテンプレートの条件とは？
優れたMiroストーリーボードテンプレートは、固定化することなく構造を提供します。ストーリーの主要要素をサポートしつつ、プロジェクトの成長に合わせてパネルを調整する余地を残すべきです。
最適なテンプレート：
- 明確な構造を提供主要シーン、デザイン概要、対話用の枠組みを用意。アイデアがボード上にランダムに散らばる事態を防ぎます
- 柔軟でカスタマイズ可能なインターフェースを提供し、アセットを編集して将来の使用のために独自のバージョンを保存できます
- リアルタイム共同編集機能を搭載しているため、チーム全体で共同編集、コメント、フィードバックの共有、シーンの改良を同時に行えます
- 視覚的思考を促進色、図面、イラスト、写真資料を活用し、抽象的な概念を具体的な形に変換します
- 既存のプロセスに最適：連携機能、PDFエクスポート、プレゼンテーションモードを含む
📚 続きを読む:Freeコンセプトマップ作成ツール＆ソフトウェアトップ
Miroストーリーボードテンプレート
Miroの無料ストーリーボードテンプレート6選をご紹介します。ストーリーボードの可視化と整理を支援し、仕事の順調なスタートを導きます。
1. ストーリー＆テリング Lite テンプレート
ストーリー＆テリング ライトテンプレートは、聴衆を見失うことなく、考えを明確なストーリーに変える手助けをします。「ストーリー」（何を伝えるか）と「テリング」（どのように伝えるか）を分離するため、物語の両面に取り組むことができます。
主要なワークスペースが2つと、完了したナラティブプランニングを示すサンプルケースが用意されており、自身のストーリー展開を容易に追跡できます。このストーリーボードテンプレートを活用すれば、プレゼンテーションや講義を視覚的に整理することが可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 講義、プレゼンテーション、台本、ブランドストーリーを反復可能なシステムで体系化する
- 最終的なアセットを作成する前に、『Telling』ボードを使用してペース配分と感情のフローをプランしましょう
- 完成したストーリーボードの例が必要な場合は、サンプルケースを参照してください
✅ こんな方に最適： 物語のレイアウトを簡単に可視化したいクリエイティブチームや教育関係者
💡 プロの秘訣: ストーリーボードテンプレートとAIコンテンツ作成ツールを組み合わせれば、シーン説明、キャラクターの台詞、物語の展開、ビジュアルキャプションを瞬時に生成できます。
2. リファレンスストーリーテンプレート
リファレンスストーリーテンプレートは、チームがストーリーポイントの見積もりを調整する実用的な方法を提供します。推測に頼る代わりに、全員が完了したストーリーを基準として使用するため、精緻化セッションが効率化され、チーム全体が同じ認識を共有できます。
完了したストーリーをボードにドラッグし、努力で並べ替えてフィボナッチカテゴリに分類します。次に各価値から1つのストーリーを参考例として選択。この参照セットが今後の仕事における共有認識となります。
このテンプレートが気に入る理由：
- ドラッグ＆ドロップボードで完了タスクを複雑さの認識度別に分類
- 視覚的なカテゴリレーンでストーリーを努力範囲別にグループ化
- 最終選択ステップでは、各カテゴリーごとに1つの参照資料を確定する
✅ こんな方に最適： 見積もりのための統一された基準点を求めるプロダクトチームやアジャイルグループ
3. カバーストーリーモックアップテンプレート
この表紙ストーリーモックアップテンプレートは楽しい問いを投げかけます：もしあなたのプロジェクトが雑誌の表紙を飾ったら、どんな見出しが載るでしょう？レイアウトを選び、画像を配置し、まるであなたの仕事がすでに表紙を飾ったかのように見出しを書き込めます。
このストーリーボードレイアウトは、完全なスライドデッキなしでストーリーを伝えたい場合に便利です。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクトの雰囲気に合う複数の表紙レイアウトを入手
- 画像、キャッチコピー、引用文、ハイライト用に別々のパネルを使用する
- 軽くて使いやすいフォーマットで、プレッシャーなくアイデアを共有できるように支援します
✅ こんな方に最適：完全なプレゼン資料を作成せずに、魅力的なストーリーを素早く形にしたいデザイナーや教育者
4. 依存関係図スターターテンプレート
依存関係図スターターテンプレートは、タスク間の依存関係を簡潔に可視化します。複数人が同じ目標に向けて作業する際、どのタスクを優先すべきか、誰が誰に依存しているかを把握するのに役立ちます。
レイアウトはシンプルに保たれるため、タイムラインや責任範囲が変更されても簡単に更新できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 保留中、進行中、完了のアイテムをシンプルなインジケーターで可視化し進捗を把握
- どのタスクが他のタスクに依存しているかを明確に把握する
- 初めての図表作成に役立つ簡易ガイドをご覧ください
✅ こんな方に最適：タスクの流れを素早く可視性を持たせたいデザイナーやプロジェクト管理担当者
5. デザイン思考ボード (PIM-Go)
デザイン思考ボード（PIM-Go）テンプレートは、圧倒されることなくデザイン思考セッションを完了します。まず問題を分解し、次に考えられる原因やアイデアを探求します。このレイアウトにより、課題点を特定し、様々な選択肢を一箇所にまとめることが可能です。
アイデアを確信度と価値で並べ替え、有力案を浮き彫りにできます。未完成のものは一時保留エリアに移動し、後で再検討可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 石川図法に着想を得たレイアウトで問題を根本原因まで遡及し、課題点を特定する
- 四象限フィルターで選択肢を比較し、次に進むべきものを決定する
- 未使用のアイデアは専用の保留スペースに保管し、今後のセッションで参照できるように可視性を維持しましょう
✅ こんな方に最適：構造化されたスペースで情報を整理・検討する必要があるデザイナーやストラテジスト
6. トイ・ストーリー レトロスペクティブ テンプレート
トイ・ストーリー振り返りテンプレートは、通常のレビューセッションを少し楽しいものにします。各参加者は、スプリントを最もよく表していると感じるトイ・ストーリーのキャラクターにマーカー（例：兵隊）を置きます。
アイスブレイクの後、ボードは前回のスプリントに関する具体的な質問に紐づくプロンプトに沿ってグループを導きます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 議論された最も重要な問題やトピックに投票し、チームの優先順位付けを支援しましょう
- 視覚的かつインタラクティブな要素を追加し、振り返りをより魅力的にしましょう
- 『トイ・ストーリー』に着想を得たプロンプトで、複数の領域にわたる振り返りを導きましょう。例えば「無限の彼方へ」といったテーマで、うまくいった点を称え合います。
✅ こんな方に最適：sprintを振り返る楽しいフォーマットを求めるアジャイルチームや教育関係者
🎥 ストーリーボードテンプレートは強力ですが、Miroだけが選択肢ではありません。このビデオでは、クリエイティブチームがブレインストーミング、ストーリーボード作成、ビジュアルプランニングに活用する主要なMiro代替ツールを解説します。
Miroをストーリーボードに利用する際の制限事項
初期のブレインストーミングやスケッチには、Miroが最初のステップを支援します。しかしストーリーボードが拡大するにつれ、不足点に気づき始め、アセット管理の強化が必要となります。
留意すべき主なリミットは以下の通りです 👇
- 多くの要素を追加すると、大規模なストーリーボードボードは動作が遅くなる可能性があります
- 新規ユーザーは操作に戸惑うことが多く、ツールの切り替えや基本操作の習得に時間がかかるためです
- シーンや参照資料が積み重なるにつれボードは散らかり、適切な整理なしでは何がどこに属するかを追跡するのが困難になります
- ネイティブの時間追跡や強力なレポート作成機能は備えていないため、サードパーティツールや連携機能に依存する必要があります。
- タスク管理機能が不足している（リレーションシップ、依存関係、マイルストーン、カスタムワークフローフェーズなど）
その段階では、ストーリーボード作成プロセス全体をサポートし、リソースのレイアウトを容易にする代替の無料ストーリーボードテンプレートをいくつか検討すると効果的です。
⚡ テンプレートアーカイブ:ブレインストーミング用テンプレート＆テクニック
代替ストーリーボードテンプレート
ClickUpは豊富なストーリーボードテンプレートを提供し、大きなアイデアをフレーム・ステップ・シーンに分解。プロジェクトやキャンペーンのフローを一目で把握しやすくします。ストーリーボードの要素はタスク・ドキュメント・タイムライン・マイルストーン・ダッシュボードへ直接変換可能。アイデアを抽象的なままにせず、迅速に実行段階へ移行させます。
ClickUpはアイデア創出、プラン立案、共同作業、実行を一元化することで、ツールの乱立も解消します。
トップクラスのClickUpストーリーボードテンプレートを見てみましょう。
1. ClickUpストーリーボードテンプレート
一箇所で視覚的にプランを立て、別の場所でメモを取ると混乱が生じがちです。ClickUpストーリーボードテンプレートは、各シーンに専用のフレームを割り当てることでこの問題を解決。ストーリーボードが散らばった参照資料ではなく、効率的な流れへと変わります。
ClickUpホワイトボード上に構築された各パネルには、アクション、対話、音声キュー、監督の指示を記入するスペースが用意されています。チームメンバーは画像の添付ファイル、フレームの追加、詳細の調整、ビジュアル要素への直接コメントが可能です。
ClickUpホワイトボードがストーリーボードに最適な理由をご覧ください 📹
このテンプレートが気に入る理由：
- フレームを担当者や期日付きのClickUpタスクに変換し、プランから実行へ移行しましょう
- プロローグ、葛藤、クライマックス、解決といったフェーズを用いて物語のフローを追跡する
- ストーリーボードをPDFでエクスポートするか、クライアントプレゼンテーションや社内レビュー用に閲覧専用リンクを共有しましょう。
✅ こんな方に最適：ストーリーボードの構成やタスクのリンクを簡単に行えるワークスペースを求める映像制作者や教育関係者
2. ClickUpストーリーアウトラインテンプレート
ストーリーボードテンプレートは、視覚的である必要はありません。時には、キャンバスというよりフォルダシステムのような構造化されたアウトラインが求められることもあります。ClickUpストーリーアウトラインテンプレートは、プロットポイントを追跡し、登場人物を整理するシンプルな方法を提供します。作家は原稿作成に活用でき、ナラティブビデオのプランニングにも有効です。
プロットポイントや台詞を追跡し、シーンの順序を管理できます。カスタムフィールドと タスクステータスを活用すれば、場所や登場人物、シーンが物語のどの位置に該当するかを記録可能です。
このストーリーボード形式のアウトラインでは、すべての重要な要素を一箇所にまとめられるため、シーケンス全体でストーリーがどのように展開していくかを確認できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロットフェーズごとにシーンを色分けし、ペース配分や構成上の隙間を即座に把握できるようにします
- シーンに文字を割り当て、物語全体での成長を追跡する
- プリプロダクション、撮影、編集といった制作フェーズを同一ビューで追跡
✅ こんな方に最適：複数のパートから成るストーリーやキャンペーンを整理するためのシンプルなアウトラインを求める脚本家、小説家、映像制作者、コンテンツマネージャー
📚 さらに読む：マーケティングクリエイティブブリーフの書き方
3. ClickUp ユーザーストーリーマッピングテンプレート
ユーザーが製品内をどのように移動するかを理解するには、全体のフローを視覚的に整理することが効果的です。ClickUpユーザーストーリーマッピングテンプレートは、製品体験のためのストーリーボードと捉えてください。ユーザージャーニーをペルソナ、リリース、機能セットごとにグループ化できます。各付箋やカードは、所有者、期日、ステータスを持つタスクに変換可能です。
この視覚的表現により、ユーザー経路のギャップを発見し、どのステップが最も重要かについて合意形成できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 最上位でユーザーペルソナを明確化し、すべてのフローが実際のユーザーニーズに沿うようにする
- 機能をリリース期間別に並べ替え、重要な部分から優先的に取り組めるようにする
- 開発に着手する前に、ボード上でユーザーの経路を再配置しましょう
✅ こんな方に最適：カスタマージャーニーを明確に把握したいプロダクトマネージャーやUXデザイナー
🚀 ClickUpの優位性:ClickUp BrainGPTを使えば、ワークスペースを離れることなく、ラフ案の作成、フィードバックの整理、次に必要なアクションの特定が可能です。
文脈を読み取り、あなたがやろうとしていることに合った回答を提供します。
- 現在の進捗を共有すれば、Brainがアウトライン・脚本・キャプション・ムードボード要約に変換します
- レビュー時に活用し、長いコメントスレッドから要点を抽出したり、アクションリストの形でまとめたりできます
4. ClickUp ムードボードテンプレート
ショットやカメラアングルを心配する前に、まず見た目の雰囲気を合意する必要があります。ClickUpのムードボードテンプレートは、クリエイティブプロジェクトの参考資料を集めるための視覚的なスペースを提供します。
空白のストーリーボードテンプレートではなく、UIサンプル、アイコン、イラスト、ウェブサイトのインスピレーション、タイポグラフィ、色選択専用のスペースが用意されています。プロジェクトのニーズに応じてこれらのセクションを切り替えることも可能です。ビジュアルを貼り付けて自由に配置するだけで完了です。
このムードボードテンプレートは、創造的なビジョンを共有するリソースとなります。✨
このテンプレートが気に入る理由：
- カラーパレットセクションに色ヘックスコードを直接アップロードまたは貼り付けて、ビジュアルアイデンティティを確立しましょう。
- アセットをクラスターにドラッグしてデザインの方向性を並べて比較
- 各Boxに配置すべき内容（フォント、カラーパレット、インタラクションスタイル、ウェブサイトの見た目など）を理解するには、組み込みの凡例を活用してください。
✅ こんな方に最適： プロジェクトの統一されたビジュアルリファレンスを求めるブランドデザイナー、クリエイティブディレクター、マーケター、代理店
5. ClickUp ビデオ制作プロジェクトプランテンプレート
プリプロダクション、撮影、編集が連携して追跡されない場合、ビデオプロジェクトは崩壊します。ClickUpのビデオ制作プロジェクトプランテンプレートは、脚本作成、リソース配分、予算、マイルストーン、納品といった全フェーズを色分けされたタスクリストに整理します。
各セクション（エグゼクティブ要約、スコープ管理、コスト管理）はあらかじめ構築済みです。担当者、期日、部署、作業量を追加すれば、誰が何をいつ行うのかを正確に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ビデオ、編集、PMOチーム全体で担当者、期日、影響度、努力を追跡する
- ブリーフ、スクリプト、ストーリーボードファイルをタスクの「添付ファイル」フィールドに直接添付
- タイムラインビューまたはガントチャートビューを使用して依存関係を確認し、遅延を回避しましょう
✅ こんな方に最適： 複数のステップからなるビデオワークフローを管理するコンテンツチームやビデオプロデューサー
6. ClickUp YouTubeビデオ制作テンプレート
YouTubeコンテンツを定期的に公開しているなら、シンプルなビデオストーリーボードテンプレートだけでは不十分です。ClickUpのYouTube動画制作テンプレートは、コンテンツカレンダーと進捗管理ツールを兼ね備えています。
各ビデオには固有のタスクが設定され、タイトル・公開日・タグ・サムネイル・進捗状況などのカスタムフィールドを備えています。脚本家、ビデオエディター、レビュー担当者、管理チームを各タスクのウォッチャーとして追加すれば、更新やステータス変更のたびにリアルタイムで通知を受け取れます。
このテンプレートが気に入る理由：
- アイデアや脚本草案、トピック概要、ビジュアルインスピレーションをClickUpドキュメントに書き留め、ビデオタスクに追加すれば、チームメンバーが簡単に参照できます
- ClickUpのボードビューで、アイデア→脚本→撮影→編集→レビュー→公開といったフェーズをタスクをドラッグして進めましょう
- ビデオプロジェクトを主要なフェーズに分割し、カレンダービューに切り替えて各アクティビティや成果物のスケジュールを確認しましょう
✅ こんな方に最適： YouTubeビデオのあらゆる側面を明確なシステムで作成・管理したいYouTuber、コンテンツ作成者、ソーシャルメディアチーム
📮 ClickUpインサイト：コンテキストスイッチングは、チームの生産性を静かに蝕んでいます。当社の調査によると、仕事中の中断の42%はプラットフォームの切り替え、電子メールの管理、ミーティング間の移動が原因です。こうしたコストのかかる中断をなくせたらどうでしょう？
ClickUpはワークフロー（とチャット）を単一の合理化されたプラットフォームに統合します。チャット、ドキュメント、ホワイトボードなどからタスクを立ち上げ管理しながら、AI搭載機能が文脈を接続し、検索可能かつ管理しやすく保ちます！
📚 ボーナス：職場でのコラボレーションを改善する方法
7. ClickUp ビジョンボードテンプレート
ClickUpビジョンボードテンプレートは、対象ユーザーと解決すべき課題を定義することで、製品の目的と方向性を明確化します。各行が製品または機能を表し、ビジョン、ビジネス目標、ターゲット層、ニーズ、優先度の列で構成されています。
年齢、職業、性別などのデモグラフィックタグにより、市場カバー率の不足箇所を特定できます。プロダクトビジョンフォームを活用すれば、ボードに自動反映されるアイデアを収集可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- 明確で実行可能な製品戦略を構築し、製品機能改善の機会を特定する
- ターゲット市場のニーズを理解し、次のステップをプランするとともに、それらが会社の目標と要件に沿っていることを確認する。
- ClickUpタスクで各目標を実行可能なタスクに分解し、ビジョンをロードマップに変えましょう
✅ こんな方に最適： プロダクトの機会を1か所で可視化したいプロダクトマネージャー、創業者、戦略担当者
🚀 ClickUpの強み:ClickUpのマインドマップは、単なるストーリー作成を超えた強力なストーリーボードツールです。視覚的な設計や構築の前に、シーケンスやプロセスフローをマッピングするのに最適で、実行前に明確化を図ります。
中心となるアイデアから始め、主要なステップ、画面、またはフェーズに対してトップレベルのブランチを作成します。複雑で非線形のプロセスでは、依存関係をタグ付けし、並行パスやバリエーションを強調表示できます。
マインドマップのノードは、担当者・期限・優先度・アセット・参照情報付きのClickUpタスクに変換可能です。これによりUXやプロダクトフローからプロセス・システム設計まで、すべての用途に適応します。
8. ClickUp ビジョンホワイトボードテンプレート
ClickUpビジョンホワイトボードテンプレートは、ビジョン、ターゲットユーザー、顧客課題、製品機能、価値提案を単一の視覚レイアウトにマッピングします。事前定義された色分けセクションにより、中核となるビジョンを関連アイデアに結び付け、チームメンバーの共通参照点を提供します。
ClickUpホワイトボードはインタラクティブなデジタルキャンバスを提供し、チームとリアルタイムで共同作業が可能です。形、付箋、コネクター、画像、セクションを活用してビジョンを可視化しましょう。
ホワイトボード上のアイデアは即座にClickUpタスクに変換され、期日と優先度を設定してチームメンバーに割り当てられます。
このテンプレートが気に入る理由：
- アイデアを論理的なセクションやテーマごとにグループ化して、理解しやすく実行しやすい状態にしましょう
- ClickUp自動化でルールを定義し、手動介入なしにアクションをトリガーして仕事を継続させましょう。
- ClickUpダッシュボードでタスクのステータス、担当者、タイムライン、ボトルネックを監視し、頻繁な進捗ミーティングなしに全チームの連携を維持しましょう。
✅ こんな方に最適：単一のプロダクトストーリーに沿って連携するプロダクトチーム、デザイナー、ストラテジスト
📚 続きを読む:ホワイトボード型プロジェクト管理とは一体何か？
9. ClickUp デザインボードテンプレート
デザインプロジェクト管理用の即戦力プロジェクトボードをお探しなら、ClickUpデザインボードテンプレートがすべての資産と意思決定を1つの共同作業スペースに集約します。
デザインプロセス ボードビューは、デザインワークフローの各フェーズごとにタスクをグループ化します。各フェーズのタスク数と進行中の作業内容を明確に把握できます。デザインタイムラインビューでは今後の締切を明確に可視化できるため、作業を順調に進められます。
デザインプロジェクトの管理は複雑になりがちです。このテンプレートには優先度別リストビューも含まれており、どのタスクを最優先で対応すべきかが一目瞭然です。フィードバックサイクルを効率化するため、修正リストビューも用意されています。変更が必要なタスクのみを表示し、主要な変更と軽微な変更に分類することで、UXの大きな変更とUIの細かい調整を明確に区別できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpドキュメントを活用し、ビジュアル、色、参考資料、ムードインスピレーションなど、デザインアイデアを視覚的にまとめる
- デザインの各要素ごとにClickUpでタスクを作成し、ClickUpのカスタムフィールドで関連情報を保存します
- より優れた作業負荷の可視性と遅延の削減により、デザイン作業のリクエストから納品までのフローを標準化します
✅ こんな方に最適：デザイン進捗追跡のための明確なワークフローが必要なUI/UXデザイナーやデザイン事務所
10. ClickUpブレインストーミングテンプレート
ClickUpブレインストーミングテンプレートは、解決すべき課題ごとにアイデアをグループ化します。
全員が合意したら、+ 新規タスクをクリックするだけでタスクカードを作成し、浮かんだアイデアをその場で記録できます。カスタムフィールド（問題説明、担当者、最適解、担当チーム、リソースなど）を活用すれば、各アイデアの詳細な背景情報を収集できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- タイムライン、部門別、フェーズ別、優先度別など、さまざまなビューを活用して、ワークフローに合った方法でアイデアを整理・可視化しましょう。
- タグや依存関係の警告などの機能を活用し、アイデアを整理してチームに次のステップを明確に伝えましょう。
- アイデアを実行可能なタスクに変換し、所有者を割り当て、期限を設定し、進捗を追跡します
✅ こんな方に最適： プロダクトマネージャー、オペレーションチーム、マーケティングチーム、定期的なアイデア創出セッションを実施するクロスファンクショナルチーム
11. ClickUpクリエイティブブリーフホワイトボードテンプレート
ClickUpクリエイティブブリーフホワイトボードテンプレートは、共同企画セッション中にアイデアをブレインストーミングし、マップ化できるドラッグ＆ドロップ式デジタルホワイトボードを提供します。
事前定義されたフェーズが各ステップをガイドします。既存プロセスの各部分を担当するクライアントか社内チームかをタグで表示。ClickUp自動化を活用すれば、作業進捗に伴うステータス変更や承認が必要な際の電子メール通知など、手動操作なしでアイデアやタスクを前進させられます。
このテンプレートが気に入る理由：
- フェーズ、関与状況、開始日と期日、担当者などを追跡し、所有権を常に明確にします
- 「焦点とビジョン」「目標」「ブランド」「方向性」などの事前定義されたフェーズに従い、一貫性のあるブリーフを作成しましょう
- タイムラインビューでマイルストーンと期限を確認し、クリエイティブブリーフタスクビューでステータス付きのタスクを確認できます
✅ こんな方に最適：複雑なワークフローを扱う代理店、ブランド戦略担当者、クライアント対応チーム
📚 詳細はこちら:プロセスマッピングの例と戦略
ClickUpでストーリーボードを生き生きと表現しよう
Miroストーリーボードテンプレートは、スケッチやプロセスマッピング、ストーリー構成の試行錯誤に必要なスペースを確保する最初のステップとして最適です。
しかしストーリーボードは、アイデアから行動へ移行して初めて真価を発揮します。ブレインストーミング用のビジュアルホワイトボード、プラン立案のための構造化されたテンプレート、そして創造的思考と実行をシームレスに接続するタスク機能を備えたClickUpは、漠然とした構想を明確で実行可能なワークフローへと変えるお手伝いをします。
ストーリーボードを大まかな構想からチームが構築できる形に進化させたいですか？今すぐ無料でClickUpに登録しましょう。
よくある質問
ストーリーボードテンプレートは、漠然としたアイデアを明確なステップの連鎖（シーンごと、またはフェーズごと）に変換するのに役立ちます。作成者は制作開始前に、ビデオのショット、台本、トランジションをプランするために使用します。 教育者は複雑な授業内容を理解しやすいパネルに分解するために活用します。プロダクトやUXチームは、長い仕様書を書かずにユーザージャーニー、オンボーディングフロー、機能のストーリーを可視化するために使用します。重要なのは「見た目の美しさ」ではなく、明確さです：何が最初に起こり、次に何が続き、何が欠けているのか。
はい。Miroはストーリーボード形式のテンプレート（およびストーリーボードのように機能するボード）を提供しており、ナラティブプランニング、ワークショップ、振り返り、プロセスマッピングに最適です。これらはアイデア創出、共同作業、迅速な視覚的合意形成に非常に有効です。特にプロジェクト初期段階でシーケンスを形作っている際に効果を発揮します。チームが摩擦を感じるのは、ボードを超えたより強固な構造、バージョン管理、所有権、実行状況の追跡が必要となる後期の段階です。
ビデオ制作において「最適な」ストーリーボードテンプレートとは、フレームと引き継ぎの両方をサポートするものです。 以下の要素を探しましょう：アクション／対話／音声キューの記入スペース、簡単な順序変更機能、各パネルを実際の仕事（脚本、素材、レビュー、期日）に接続する方法。ストーリーボード→タスク→タイムラインへと移行する必要があるチームには、フレームを追跡可能な仕事（所有者、期日、ステータス）に変換できるテンプレートが、純粋なビジュアルグリッドよりも常に優れています。
もちろんです——ストーリーボードは基本的に「画像付きユーザーストーリーマッピング」です。オンボーディング、チェックアウト、許可フロー、サポートプロセス、さらには内部ワークフロー（承認プロセスなど）もストーリーボード化できます。特に、関係者が仕様書を読むよりも体験を視覚的に把握する必要がある場合に有用です。追加メリット：各ステップがタスク（デザイン、コピーライティング、エンジニアリング、QA）に分割されると、文脈を損なうことなく顧客体験→実行への直接的な道筋が得られます。
Miroはビジュアルプランニングに優れていますが、ストーリーボードが実際のプロジェクトになると、チームはしばしばリミットに直面します。よくある問題：大規模ボードの動作遅延、ボードの急速な散乱、依存関係・マイルストーン・レポート作成の管理困難さ（追加ツールなしでは）。ストーリーボードに承認プロセス・タイムライン・作業量可視性・反復可能な制作ワークフローが必要な場合、「Miroで計画、他ツールで管理」という分断された運用に陥る可能性があります。
強力な代替手段となるのは、ビジュアルストーリーボードと運用作業を一体化させるツールです。例えばClickUpでは、チームがホワイトボードでストーリーボードを作成した後、各フレームを所有者・期日・ステータス・依存関係付きのタスクに変換し、ダッシュボードで進捗を追跡できます。つまりストーリーボードは単なる計画資料ではなく、ワークフローそのものとなるのです。「ボードはここ、タスクはあそこ、更新は別の場所」という状況に疲れたチームにとって、これが閉ループを実現します。