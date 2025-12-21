Wispr Flow vs ClickUp：リアルタイム文字起こしにはどちらが優れているか？

思考のスピードにタイピングが追いつかないことも。音声メモをさっと録音したかと思えば、次の瞬間にはドキュメントや電子メール、プロジェクトツールを行き来し、そのアイデアを形にしようと奮闘している。

そこでAI音声ツールとリアルタイム文字起こしが活躍します。キーボード操作に煩わされることなく、自然な話し方で仕事を進め続けられるのです。

Wispr Flowはデスクトップ向けのAI搭載キーボードのように機能し、お気に入りの業務アプリ内で音声入力をきれいなテキストに変換します。一方ClickUpは、音声とAIで駆動される単一のワークスペースに複数の機能とツールを統合しています。

本記事では、Wispr FlowとClickUpを比較し、音声駆動型タスク管理、コンテキストAI機能、生産性機能のそれぞれにおける両者の対応方法を検証します。

Wispr Flow と ClickUp の比較概要

特化した音声入力ツールと総合的な生産性プラットフォームを比較する際、両者の違いを並べて確認することが有効です：

機能 ClickUp Wispr Flow リアルタイム文字起こしとメモキャプチャ ClickUp AIノートテイカーは対応通話の録音、文字起こしと要約の生成、フォローアップをClickUpタスクとドキュメント内のタスクに変換します 選択したテキストフィールドへのライブディクテーションに焦点を当てています。通話には参加しませんが、あらゆるアプリに音声でメモを入力できます。 プロジェクト管理とタスク管理 完全なプロジェクト階層構造（ワークスペース → スペース → フォルダ → リスト → タスク → サブタスク）を、ドキュメント、ダッシュボード、レポート作成機能と共に一元管理 組み込みのタスク管理やプロジェクト管理機能はなし。仕事の保存や追跡にはClickUp、Jira、CRMなどの外部ツールに依存します。 ワークフロー自動化とAIモデル ClickUp自動化とClickUp Brainは、ワークスペースデータに紐づくステータス変更、割り当て、通知、要約、AI生成下書きを処理します AIモデルを使用して音声入力テキストの整理・書き換え・フォーマットを行うが、ワークフロー変更やタスクアクションはトリガーしない コラボレーションとコミュニケーション 共有ドキュメント、コメント割り当て、チャット、Clip機能により、会話・ファイル・タスクを単一の共同作業スペース内で統合管理 電子メール、Slack、ドキュメント、IDEなどのツール内で返信やドキュメント作成を高速化しますが、共有ワークスペースは提供しません 価格 Free Foreverプラン；有料プランはユーザーあたり月額7ドルから、BrainやBrainGPTなどのAIアドオンは有料プランで利用可能 基本プラン：無料；プロプラン：ユーザーあたり月額15ドル；企業プラン：カスタム見積もり 最適な用途 音声、文字起こし、タスク管理、ドキュメント、AI自動化を単一の生産性・プロジェクト管理プラットフォームで実現したいチーム向け 既存のアプリやワークフロー全体で利用できる、高速かつ柔軟な音声入力レイヤーを求める個人やチーム

ClickUpとは？

ClickUpなら、タスクを1か所で管理し、整理整頓を保ちながら作業を加速

ローンチを指揮している場面を想像してみてください：スマホには音声メモが散らばり、タスクリマインダーは複数のアプリに分散し、フィードバックは電子メールスレッドの奥深くに埋もれています。ツールを切り替えるたびにスピードと文脈が失われる。まさに典型的な「ワークスプロール」の現実です 。

ClickUpは、すべての業務アプリ、データ、AIモデルを単一プラットフォームに統合することで、業務の拡散とAIの拡散の両方を削減するために構築された、世界初の統合型AIワークスペースです。

プロジェクトのプラン、タスクの作成、ドキュメントの起草、コメントの追加をタブを切り替えることなく行えます。すべてのClickUpツールと機能が単一プラットフォームで接続しているため、ワークフローはバラバラのツールの積み重ねではなく、一つの連続したワークスペースのように感じられます。

ClickUpには「ClickUp Brain」という組み込みAIアシスタントも搭載されています。これは文脈理解型AIアプリとして機能し、タスクやドキュメント、コメントを理解し、仕事現場で直接コンテンツ作成を支援します。

タイピングより音声入力を選ぶチーム向けに、ClickUp BrainGPTはClickUp Brainに「音声からテキスト」機能を追加。デスクトップ版またはChrome拡張機能でBrainGPTを利用すれば、簡単なショートカットを押して自然に話すだけで、あなたの言葉がタスク、Docs、コメント、または既存のワークアプリ内でフォーマットされたテキストとして表示されます。

あるユーザーが完璧に表現していました：

ClickUpは、タスク管理ツール、ドキュメントツール、ダッシュボード、さらにはAIノートアプリなど、従来使用していた複数のツールを置き換えました。ワークフローのカスタマイズ、更新の自動化、全員のリアルタイム連携を実現する機能により、私たちの業務運営は完全に変わりました。

ClickUpの機能

ClickUpはタスク、ドキュメント、コラボレーション、AIを単一プラットフォームに統合。文字起こし、アイデアの口述入力、会話の仕事を重視する際に最も重要な主要機能をご紹介します。

機能 #1: ClickUp AI ノートテイカー

ClickUp AI Notetakerで、あらゆるミーティングを即座にメモ・議事録・実行可能なタスクに変換

手書きのメモや散らばった録音に頼る代わりに、ClickUp AI Notetakerは対応する通話に自動参加し、検索可能な文字起こしと要約を生成します。そこから、要約から直接タスクを作成し、所有者を割り当て、期日を追加できるため、通話とタスクリストの間で何も失われることはありません。

メモと文字起こしデータがClickUpタスクと ClickUpドキュメント内に保存されるため、チームは別の文字起こしソフトに切り替えることなく、コメントの追加、フィードバックの提供、フォローアップ仕事の追跡が可能です。

例えば、営業マネージャーがチームと毎日チェックインを行う場合。参加者が話す間に行動項目を入力する代わりに、ClickUp AIノートテイカーを活用します。ミーティング後、要約には決定事項が強調表示され、フォローアップタスクが自動生成・割り当てされるため、マネージャーは確認と調整のみ行えば済みます。

👀 豆知識：世界初の音声記録は1860年、フォノオートグラフと呼ばれる装置で作成されました。この装置は煤で覆われた紙に音波を刻み込み、再生を目的としたものではなく、純粋に音を視覚的に分析するものでした。

機能 #2: ClickUp Brain と BrainGPT

BrainGPTでワークスペース全体を理解するAIを活用し、仕事を質問・分析・自動化

ClickUp BrainはClickUp内のAIアシスタントです。高度なAIモデルを活用し、タスクやドキュメントに関する質問への回答、タスクやドキュメントの作成、長文メモの要約、フィードバックを明確なプランに構造化する支援を行います。

デスクトップ版およびGoogle Chrome拡張機能として利用可能なBrainGPTでは、音声入力でアイデアを即座に記録し、AIに雑務を任せられます。

BrainGPTは、デスクトップアプリ、ドキュメント、サイト、フォームで音声からテキストへの変換を実現。更新内容やアウトラインをタイプする代わりに口述できます。AI駆動の文字起こし機能により、ユーザーは平均で週あたり最大1.1日の時間を節約し、タスクを4倍速く完了できます。

ClickUp Brain、Gemini、OpenAI、DeepSeek、ClaudeなどのプレミアムAIモデルを搭載したClickUp BrainGPTは、文脈をインテリジェントに理解し、話しながら編集を行い、アプリ全体で洗練されたテキストを提供します。

句読点・構造・フォーマットを自動処理するため、音声入力コンテンツは生の文字起こしではなく、整った段落やチェックリストとして出力されます。最大88%のコスト削減を実現するこのAIスーパーアプリは、複数のAIアプリや文字起こしツールを置き換えつつ、音声入力ならではの高速性と正確性を提供します。

従来の文字起こしワークフローでも音声テキスト変換機能を利用可能です。BrainGPTは以下の機能を提供します：

ミーティング後に素早く音声メモを録音し、 ClickUpドキュメント にドロップする

口頭でのアイデアを構造化されたプロジェクト文書やブリーフに変換

フォームやフィールドへの入力はハンズフリーで完了。自動化がそこから引き継ぎます

機能 #3: ClickUp ドキュメント、タスク、コラボレーション

ClickUp Docsでドキュメントを直接ワークフローに作成・共有・接続し、実行を迅速化

ClickUp Docsでは、チームがドキュメント、wiki、ナレッジハブを作成でき、これらはタスクやプロジェクトに直接連携します。コメントを残したり、特定のチームメンバーにコメントを追加したり、それらのコメントをアクションアイテムに変換したり、すべてDocsから離れることなく行えます。ドキュメントとタスクは並列に存在するため、ドキュメントが実際の仕事にどう変換されるかを追跡できます。

Talk to Textを使えば、ドキュメント、ミーティングの要約、ナレッジ記事の一部をタイプ入力せずに音声入力できます。アウトラインや段落全体を話せば、Talk to Textがテキストを書き起こし、BrainGPTで文章を洗練させたり、長いフィードバックを明確なチェックリストに変換したりできます。

ドキュメント機能を超えたClickUpタスクは、柔軟な構造（タスク、サブタスク、カスタムフィールド、依存関係）を提供し、シンプルなチェックリストから複雑なプロジェクトまですべてを追跡可能にします。タスクにドキュメントやファイルを添付すると、「タスクドキュメント」体験が実現され、コンテキストと実行が一体となります。

カスタムフィールド、優先度、期限を設定し、ClickUpタスクで全てのタスクをプラン・整理・追跡

📌 例： マーケティングチームがClickUp Docsでローンチ概要書を作成。レビュー担当者がコメントを残し、重要なスレッドをコピー、デザイン、QAの各タスクに変換。これらのタスクは元のドキュメントとリンクされているので、変更内容、承認状況、ローンチ日程を一元追跡できます。

この相乗効果をさらに高めるため、ClickUpのコラボレーションツール（ClickUp Chat、Assign Comments、ClickUp Clips）では、チームがコメントを残したり、簡単な画面や音声クリップを共有したり、同じプラットフォーム内で作業したりできます。これによりツール間の切り替えが不要になり、コンテキストスイッチングなしにタスク完了に集中できます。

ClickUpの価格

📮 ClickUpインサイト：アンケート対象者の約88％が、日常タスクを効率化・迅速化するために既にAIツールを活用しています。 仕事でも同じ効果を得たいですか？組み込みAIアシスタント「BrainGPT」が、最大30%の生産性向上、ミーティング削減、即時要約、スマートなタスク自動化で実現をサポートします。

Wispr Flowとは？

via Wispr Flow

Wispr Flowは、このボトルネックを解消するために設計されたAI搭載音声入力ツールです。Mac、Windows、iPhoneのほぼすべてのアプリ内で、自然な話し言葉を入力すると、即座にフォーマットされたテキストに変換します。Google ドキュメント、ブラウザ、電子メール、Notion、IDE、CRMなどへ音声入力すれば、Wispr Flowが代わりに文字を入力します。

基本的なテキスト変換ツールとは異なり、Wispr Flowは文脈認識型AIアプリとして提供されます。プロジェクト文書、チャット返信、コードブロックなど、作成内容に応じて自動的に句読点を追加し、不要な言葉を削除し、トーンやフォーマットを適応させます。100以上の言語に対応しているため、グローバルチームや多言語ワークフローに有用です。

Wispr Flowの機能

Wispr Flowの主な目標は、あらゆるアプリやデバイスで、アイデアを口述し、タイピングよりも速く文書作業を完了させるお手伝いをすることです。Wispr FlowとClickUpを比較する際に考慮すべき主な機能は以下の通りです。

機能 #1: ハンズフリー音声入力

via Wispr Flow

Wispr Flowでは、キーボードショートカットまたはフローバーを使用して音声入力を開始できます。起動すると、選択したテキストフィールド（電子メール、Google Doc、チャットメッセージ、コードエディターなど）に自動的に入力されます。

このツールは、指が打てる速さではなく、脳がアイデアを生成する速さに合わせて設計されています。Wispr Flowは、特に報告書やミーティングメモのような長文文書において、音声入力がタイピングよりも3～4倍速いと主張しています。

📌 例: プロダクトマネージャーがボードを確認しながらバーチャルStandUpに参加。メモを入力するために作業を中断する代わりに、ホットキーを押したままマイクに聞こえる声で更新内容を口述すると、Wispr Flowが開いているタスクやドキュメントにすべてを書き出します。

機能 #2: AI搭載の自動編集とコマンド

Wispr FlowはAIモデルを活用し、音声入力を整理します。不要な言葉を削除し、句読点を追加。さらに「新しい段落」や「箇条書きに変換」といった音声指示を実際のフォーマット変更に反映します。

「これをより正式な表現で書き直して」や「この段落を短くして」といった簡単な音声コマンドも使用可能。Wisprはハイライトされたテキストを書き直します。これにより、単なる音声入力だけでなく、キーボードに触れずに下書きの修正や構成調整にも活用できます。

機能 #3: クロスデバイス同期機能付き個人辞書

via Wispr Flow

Wispr Flowには個人辞書が搭載されており、製品名、略語、専門用語を登録できます。短いフレーズでトリガーとなる再利用可能なスニペットを作成可能で、署名や繰り返し使用する文章に便利です。

デバイス間で語彙と設定が同期されるため、デスクトップとモバイルを切り替えても音声入力の挙動が維持されます。チームでは共有辞書により、複数人が同じツールを使用する際のスペルや用語の一貫性を保てます。

📌 例： テクニカルライターが「SaaS」「SDK」および特定の顧客名を辞書に登録。その後、長文文書を音声入力する際、これらの用語が毎回正確に表示され、手動での修正作業が軽減される。

Wispr Flowの価格

基本 ：無料

プロ ：ユーザーあたり月額15ドル

企業: カスタム価格

Wispr Flow vs ClickUp：機能比較

Wispr FlowとClickUpはどちらも音声操作を増やしキーボード操作を減らす支援をしますが、ワークフローへの組み込み方は大きく異なります。Wispr FlowはAI文字起こしツール兼 キーボードとして あらゆるアプリに組み込めるのに対し、ClickUpはタスク・ドキュメント・ミーティングにAIを統合した総合的な生産性プラットフォームです。

リアルタイム文字起こし、タスク管理、AI自動化、コラボレーション、価格設定の観点から、Wispr FlowとClickUpを比較してみましょう。

機能 #1: リアルタイム文字起こしとメモキャプチャ

ClickUp

ClickUpはAIノートテイカー、ドキュメント、タスクを統合し、ミーティングの会話内容を直接構造化されたメモとアクションアイテムに変換します。ClickUp AIノートテイカーは音声をキャプチャし、文字起こしを作成、会話を要約し、数クリックでフォローアップタスクを抽出できます。

ClickUpにはすべての情報が集約されるため、タスク内で議事録を確認したり、コメントを追加したり、時間の経過に伴うステータス変更を追跡できます。通話後に自身の考えを追加したい場合は、ClickUpの「Talk to Text」機能で音声メモを直接ドキュメントやタスクに記録可能。その後、手動入力不要でClickUp Brainを活用し、要約やチェックリストへの変換が行えます。

Wispr Flow

Wispr Flowはミーティングの記録よりも音声入力に重点を置いています。通話に参加する機能はありませんが、話した内容を現在使用中のアプリに文字起こしできます。録音の再生中やミーティング後の思考を整理する際、要約をGoogle DocやClickUpタスク、CRMに音声入力できます。

🏆 勝者： タスクやドキュメントと連携した完全なミーティング文字起こしが必要な場合はClickUpが優位。既存のあらゆるアプリに組み込める柔軟な音声入力レイヤーを求める場合はWispr Flowが優位。

機能 #2: プロジェクト管理とタスク管理

ClickUp

ワークスペースからタスクまで構造化された階層で仕事を整理し、ClickUp内の明確さを実現

ClickUpはプロジェクトおよびタスク管理プラットフォームとして設計されています。プロジェクト階層構造（ワークスペース → スペース → フォルダ → リスト → タスク → サブタスク）により、大規模プロジェクトから日々のToDoまでを単一の構造で整理しやすくなっています。タスクにはカスタムフィールド、優先度、チェックリスト、依存関係に加え、ClickUpドキュメントやClickUpダッシュボードへのリンクを含めることが可能です。

ミーティングの要約から、Docs内から、またはコメントを変換することでタスクを作成できるため、音声入力や文字起こしには常に明確な行き先があります。

Wispr Flow

Wispr Flowは単独でタスクを管理しません。音声入力によりタスク説明の記入、進捗報告の作成、ドキュメントの下書きを迅速に行うサポートはしますが、実際にそれらのタスクを保存・追跡するには他のツール（ClickUp、Jira、またはCRMなど）に依存する必要があります。

🏆 勝者： タスクとプロジェクト管理においては、ClickUpが明らかに優れています。なぜなら、プラン、追跡、レポート作成を単一のプラットフォームで統合しているからです。他のツールのように上層に追加されるレイヤーとして機能するのではなく、すべてを一元管理できる点が強みです。

機能 #3: ワークフロー自動化とAIモデル

ClickUp

ClickUp自動化でカスタムトリガーと条件を設定し、反復的なワークフローを自動化

ClickUpにはClickUp AutomationsとClickUp Brainによる組み込み自動化機能が搭載されており、ステータス変更、割り当て、通知の自動化はもちろん、ドキュメントを要約したりプロンプトからの下書き生成といったAIアクションまで自動化できます。

ClickUp BrainGPTを使えば、タスクやドキュメントに音声入力し、AIに情報の要約やフィールドの更新を依頼できます。テキスト生成を支援する同じAIモデルでワークスペースを「読み取り」、作業ステータスに関する回答を提供します。

Wispr Flow

Wispr Flowは主に音声入力処理にAIモデルを活用します。音声入力したテキストを整理し、指示に応じてコンテンツを書き換え、リスト・段落・要約形式でフォーマットします。

ただし、プロジェクトやタスク、ボードの内容は認識しません。自動化機能は書き換えやフォーマットに限定され、ステータス変更や作業割り当てといったワークフローアクションをトリガーすることはありません。

🏆 勝者： ワークフロー自動化とタスク・ドキュメント連動のAIモデルの深さではClickUpが優位。あらゆるアプリで音声から正確なテキスト変換を最優先する場合、Wispr Flowが勝者となります。

機能 #4: コラボレーションとコミュニケーション

ClickUp

ClickUpはチームコラボレーションのために設計されています。以下のことが可能です：

ClickUpではすべてが一元管理されるため、チームは単一プラットフォーム内で作業でき、会話、タスク、ドキュメントを接続させられます。

Wispr Flow

Wispr Flowには独自の共有ワークスペースはありません。コラボレーションは、Slack、電子メール、Docs、タスク管理ツールなど、実際に使用するツール内で発生します。タイピングや集中力に問題を抱えるユーザーがより迅速かつ一貫して返信できるよう支援することで、コラボレーションを加速させます。ADHDを持つ多くのユーザーからは、これによりどれほど多くの時間が取り戻せたかが指摘されています。

🏆 勝者： ClickUpは構造化されたコラボレーションで勝利。タスク、ドキュメント、コメント、通知を一元追跡できる環境を提供するため。Wispr Flowは、これらのアプリ内での高速な文書作成を強力にサポートする補助ツールです。

💟 特典： BrainGPTの音声入力機能を使えば、ClickUp内でカスタムエージェントを音声指示だけで作成可能。 エージェントにやること（チャンネルでの質問対応や更新の自動化など）を自分の言葉で説明するだけで、音声が文字起こしされ、エージェントのトリガー・条件・アクション・知識ソースの設定手順が案内されます。「Ask Brain」オプションを使えばAIによる提案でエージェントの指示を洗練でき、設定プロセスがさらに簡素化されます。 ClickUp BrainとBrainGPTの支援を受け、エージェントの構築と微調整を行ってください

RedditにおけるClickUp vs Wispr Flow

RedditユーザーによるClickUpとWispr Flowの議論では、これらのツールが異なる生産性ニーズに対応している点が強調されています。

ClickUpについては、多くのユーザーが複数のワークフローを1つのインターフェースに統合できる点を高く評価しています：

これには本当に感心しています。別のツールを一切使わずに、すべてをやることができるからです。すべてがClickUpのインターフェース内で完結します。Google カレンダーともシームレスに接続し、本当にスムーズです。

これには本当に感心しています。別のツールを一切使わずに、すべてを実行できるからです。すべてがClickUpのインターフェース内で完結します。Google カレンダーともシームレスに接続し、本当にスムーズです。

ただし、一部のユーザーは特定の状況下で言語認識に課題を感じています：

言語認識の問題が発生する場合があります。ClickUp NoteTakerはアラビア語をペルシア語と誤認識することが多く、メモが正しく文字起こしされない原因となります。

言語認識の問題が発生する場合があります。ClickUp NoteTakerはアラビア語をペルシア語と誤認識することが多く、メモが正しく文字起こしされない原因となります。

Wispr Flowに関しては、タイピング速度や集中力に悩むユーザーの生産性を劇的に変える点でRedditユーザーから高い評価を得ています：

Wispr Flowは本当に素晴らしいです。私はADHDですが、このツールのおかげで1日に何時間も取り戻せ、タイピングの制約なく猛スピードで仕事ができます。

Wispr Flowは本当に素晴らしいです。私はADHDですが、このツールのおかげで1日に何時間も取り戻せ、タイピングの制約なく猛スピードで仕事ができます。

しかし、他のユーザーはワークフローを妨げる可能性のある技術的な問題を指摘しています：

このアプリはなぜかFirefoxの右クリックコンテキストメニューを壊します。右クリックメニューの拡張機能オプションがホバー時に消えてしまうのです。何時間もトラブルシューティングし、Firefoxのセットアップを初期化までしましたが、結局フローが原因だと判明しました。

このアプリはなぜかFirefoxの右クリックコンテキストメニューを壊します。右クリックメニューの拡張機能オプションがホバー時に消えてしまうのです。何時間もトラブルシューティングし、Firefoxのセットアップを初期化までしましたが、結局フローが原因だと判明しました。

どちらの生産性ツールが頂点に立つのか？

Wispr Flowは、タイピングではなく音声入力に集中したい場合に最適です。電子メール作成、アイデアの記録、異なるツール間のカード更新など、一日中文章を書く作業に時間を費やし、画面に文字を素早く表示する手段を求めている場合に真価を発揮します。

作業の整理・追跡・遂行も必要なら、ClickUpが最適です。リアルタイム文字起こし機能「ClickUp AI Notetaker」、AI駆動の要約・音声入力機能「ClickUp Brain」と「BrainGPT」、そして全てを統合する「ClickUp Tasks」と「Docs」により、会話・メモ・実行が連携する単一プラットフォームを実現します。

Wispr FlowとClickUpのどちらを選ぶか迷っていて、AIツール、タスク、ドキュメント、プロジェクトが一体となったワークスペースを求めているなら、ClickUpはチームにとってより強力な長期的な拠点となるでしょう。

