音声メモをテキストに書き起こす方法

音声メモは、忙しいスケジュールを支える陰の立役者です。

インスピレーションの閃きを捉えたり、ミーティングを録音したり、外出先でインタビューを記録したり、音声メモを使えば、その場ですぐに発言して、後で詳細を確認することができます。

では、録音ボタンを押した後はどうなるのでしょうか?

音声クリップをスクロールして重要なポイントを探すのは、特に複数のプロジェクトや締め切りを同時に抱えている場合、あまり効率的とはいえません。そこで、文字起こしが役立ちます。音声メモをテキストに変換することで、アイデアを検索、共有、実行可能になります。

このブログでは、iPhone、Android、デスクトップで音声メモを文字に変換する方法、さらに ClickUp などのツールを使用して、生の音声から完成したタスクまで、すべてを 1 か所で管理する方法をご紹介します。

音声メモの文字起こしを簡単にする方法をご紹介します。 😉

音声メモの録音は、手軽で便利な方法に感じられるかもしれません。

しかし、10 分間のクリップを聞き返して 1 つの重要な文章を見つけるのは、それほど簡単ではありません。🙄

これらの(時には煩わしい)音声メモを文字起こしすることで、話した言葉をテキストに変換することができ、次のような実用的なメリットが数多くあります。

結論:考えや情報を記録するために音声メモを日常的に使用している場合は、文字起こしを行うことで、より効果的で扱いやすい情報に変換することができます。

iPhoneをご利用の場合、既にいくつかの組み込みツールがあり、さらに強力なサードパーティ製オプションも利用可能です。これにより、音声メモの文字起こしは比較的簡単に行えます。以下、選択肢を詳しく解説します:

これは DIY の方法です。音声メモ アプリでメモを録音した後、iPhone の ディクテーション 機能を使用して再生しながら文字起こしを行うことができます。

以下に手順を説明します:

ご注意: この方法は、静かな環境で、音声がはっきり録音されている場合に最も効果的です。録音にバックグラウンドノイズや複数の話者が含まれている場合は、編集が必要になる場合があります。

🧠 ご存じでしたか?テイラー・スウィフトなどのアーティストは、ボイスメモを使って曲の断片を録音しています。1989 (Deluxe) に収録されている「I Wish You Would (Voice Memo)」も、そのようにして制作されました。