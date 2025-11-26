見事なオンラインプレゼンテーションのための無料Miroテンプレート

良いプレゼンテーションを作成するのは、始めに使えるテンプレートがないとイライラします。

空白のボードを開く。形を配置しようとする。様々なフォントを試す。どれも統一感がなく、このプロセス全体が本来かかるべき時間よりもはるかに長くかかってしまう。

この記事がその問題を解決します。スライドを明確で魅力的、かつ簡単に作成できる無料のMiroプレゼンテーションテンプレートを入手できます。さらに構造化や高度なカスタムが必要な場合は、プレゼンテーションをさらに進化させる強力なClickUpテンプレートもご用意しています。

無料プレゼンテーションテンプレートの概要

以下に要約をまとめました：

Miroプレゼンテーションテンプレートとは？

Miroプレゼンテーションテンプレートは、Miro内で直接構造化された共同作業型プレゼンテーションを作成できるよう設計された、あらかじめ用意されたスライド形式のレイアウトです。各要素を手動でデザインする必要がなく、アイデアをより効率的に提示するための準備されたフレームワークを提供します。

これらのすぐに使えるテンプレートで実現できること：

洗練された事前設計のスライドフローから始めましょう

フォント、色、レイアウトの一貫性を保ちましょう

既製の形やフレームでアイデアを可視化

チームとリアルタイムで共同作業

ツールを切り替えることなく、Miroボードから直接プレゼンテーションを行えます

優れたMiroプレゼンテーションテンプレートの条件とは？

優れたMiroプレゼンテーションテンプレートは、あなたとチームに明確さと共有構造をもたらします。そして、余分な努力をかけずに洗練された見た目のプレゼンテーションを実現します。

理想的なMiroプレゼンテーションテンプレートがやることはこちら👇

シンプルで構造化されたレイアウト： 視覚的な手がかりで最も重要なポイントに自然に注意を向けさせ、聴衆の注意を散らす雑然さを防ぎます

視覚的な階層構造で注目を集める： タイトルとコンテンツを分離し、核心となるメッセージを配置できる明確な領域を提供します

ストーリーテリングのための既製フレームフロー： 導入フレーム、コンテンツフレーム、比較フレーム、結論フレームが既に配置済み

共同作業に適したデザイン： メモやディスカッション専用のスペースを提供し、フローを妨げずにフィードバックを容易にします

カスタマイズ性： 編集可能なテキストブロック、置換可能なアイコン、調整可能な色、レイアウトを文脈に合わせて変更しても崩れないスケーラブルなフレームを備えています

様々な用途に対応したコンテンツ準備済みセクション：目的、アジェンダ、例、フレームワーク、アクティビティ、まとめなど、異なるコンテンツ用のセクションが含まれています

Free Miroプレゼンテーションテンプレート

以下に、すぐにワークフローに組み込める無料のMiroテンプレートを掲載しています。

1. 製品ロードマッププレゼンテーションテンプレート

製品ロードマッププレゼンテーションテンプレートは、製品の歩みを明確かつ意図的に説明するのに役立ちます。大きなビジョンから主要なマイルストーン、そして次のステップへと聴衆を導くガイド付きのフローを提供します。これによりチームの方向性を一致させ、詳細に埋もれることなく、ステークホルダーに製品の方向性を透明性をもって示すことができます。

その最大の強みはシンプルさです。各フレームは「なぜ」「何」そして「製品が目指す方向性」を明確に示すために設計されており、メッセージを最初から最後まで容易に追えるように構成されています。

✨ このテンプレートが気に入る理由

戦略的なテーマを視覚的に整理し、製品目標を明確な時間枠にグループ化。長期的な方向性を一目で把握できるようにします。

色分けされたセクションで主要なリリース期間を強調表示し、短期プランと将来プランを瞬時に区別します

事前作成された情報ブロック内に顧客インサイトやデータスニペットを挿入し、あなたの論理展開を分かりやすく説明しましょう

フィードバックを受け付ける最終スライドで議論を円滑に導き、質問やアイデアのためのスペースを作り出しましょう

✅ こんな方に最適：構築中の内容を整理された構造で提示する必要があるプロダクトマネージャーやクロスファンクショナルチーム

クライアント向けのプレゼンテーションを作成したいですか？こちらのビデオをご覧ください ⬇️

2. 営業プレゼンテーションテンプレート

営業プレゼンテーションテンプレートは、製品やサービスを提示するための明確なフローを提供し、スライドデザインを気にする必要をなくします。視覚的に明確で会話しやすい構造で、問題点、解決策、そして提供する価値を聴衆に順を追って説明します。

このテンプレートの有用性は、様々な見込み客に驚くほど簡単に適応できる点にあります。また、プレゼンテーションを洗練された分かりやすい状態に保ちつつ、自由にカスタムできる自由度も提供します。

✨ このテンプレートが気に入る理由

顧客の声や短い事例研究用に設計された既製のブロックを活用し、実際の顧客成果を効果的に紹介しましょう。

ライブピッチ中に核心メッセージを一瞬で把握できるハイライトパネルで、価値提案を簡潔にまとめましょう

製品画像をドラッグ＆ドロップし、サポートグラフィックを指定されたフレームに直接配置するだけで、視覚的な証拠を簡単に追加できます

提案内容を要約し、見込み客を圧倒することなく次のステップを促すように設計された締めのスライドで、明確にプレゼンを終了させましょう。

✅ こんな方に最適：営業チームや、潜在クライアントにアイデア・サービス・製品を提案するためのカスタマイズ可能な資料が必要な方

3. UXプレゼンテーションテンプレート

Miro UXプレゼンテーションテンプレートは、ユーザー調査を人々が実際に聞きたくなるストーリーに変えるお手伝いをします。ユーザー像、彼らが直面する課題、そしてあなたのデザイン決定が理にかなっている理由を提示するための明確なフローを提供します。

このテンプレートは洞察と行動を融合させています。スクリーンショット、ユーザーの声、ステップバイステップのガイド、推奨事項を追加することで、プレゼンテーションをガイド付きウォークスルーのように感じさせることができます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

専用のグリッドでパターンを視覚的に表現し、散らかったメモを整理されたユーザーインサイトのクラスターに変換しましょう

視聴者を圧倒することなく行動パターンを要約する専用セクションで、根本原因を特定しましょう

写真を追加し、既製のキャラクターパネル内で短い説明文と組み合わせることで、ペルソナに命を吹き込みましょう

提案と次ステップの決定専用の領域で、チームディスカッションを導く

✅ こんな方に最適：ユーザー調査結果やデザインの方向性を発表する必要があるUXデザイナーやプロダクトチーム

4. 財務プレゼンテーションテンプレート

Miro財務諸表プレゼンテーションテンプレートは、収益パターン、経費、資産、負債、そして財務健全性全体をステークホルダーにわかりやすく示すための構造化されたフレームワークを提供します。

貸借対照表アイテムを追加し、損益変動を強調表示し、キャッシュフローの動きを可視化し、明確な要約で締めくくることができます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

資産と負債を区別するのに役立つ既製のブロックを使用して、財務カテゴリーを視覚的に分解しましょう

収益やマージンの変動を強調するチャート対応フレームで、動きのパターンを素早く把握

戦略的な要点を明確に示すため、番号とビジネス判断がリンクされている簡潔な説明用のコールアウトパネルを活用しましょう

予測と成長見込みを明確にまとめるための要約スライドを活用し、統一された見通しで締めくくります

✅ こんな方に最適：四半期報告書や投資家向け財務更新資料を作成する財務チーム、創業者、マネージャー

5. ポートフォリオプレゼンテーションテンプレート

Miro ポートフォリオプレゼンテーションテンプレートを使えば、各プロジェクトを明確なストーリーとして提示できます。具体的には、あなたのプロフィール、取り組んだ課題、アプローチ方法、そして得られた成果を伝えることができます。

重要なのはあなたの仕事内容です。テンプレートは、採用担当者や意思決定者があなたの能力を評価する際に、考え抜かれた関連性のある説明ができるよう、必要なガイダンスを提供します。

✨ このテンプレートが気に入る理由

メディア対応フレームでビジュアルの追加を簡単に。仕事を整理し一貫性を保ちます

プロジェクトの開始から完了までの進化を可視化する既成セクションで、プロセスステップを視覚的に提示しましょう

各プロジェクトを、重要な学びとデザイナーとしての成長点を強調するための振り返りエリアで、きちんとまとめましょう。

✅ こんな方に最適：洗練されたストーリーテリングでポートフォリオ作品をプレゼンしたいデザイナー、UX専門家、学生、クリエイティブチーム

👀 ご存知ですか？ 採用担当者はもはやポートフォリオをじっくり読みません。ざっと目を通すだけです。各スライドが明確な一つのアイデアを伝えることで、ポートフォリオはより洗練され、瞬時に記憶に残るものになります。

Miroをプレゼンテーション作成に使用する際の制限事項

Miroはビジュアルコラボレーションのために設計されています。ホワイトボードやブレインストーミング用のキャンバスは提供されますが、プレゼンテーションをタスクやプロセスに接続する方法はありません。

主なリミットは以下の通りです：

プロジェクト管理やタスク管理機能は備えていません 。そのため、タスクの割り当て、期日の設定、進捗の追跡、スライドを実行可能なプロジェクトステップに接続することはできません。

反復的な作業を自動化しないため、 レビューや承認から更新のプッシュまで、すべてが手動で時間がかかります

限定的なレポート作成機能のみ提供 のため、プロジェクトレポートやステークホルダー向け資料作成には、他のツールから手動でデータを収集する必要があります

意思決定の追跡、承認プロセス、タスク所有者、タイムライン管理の機能が不足しているため、業務連携が困難になる

代替となるMiroプレゼンテーションテンプレート

視覚的に魅力的な共同編集可能なプレゼンテーションを作成したいが、Miroよりも柔軟性・構造・制御性を求めるなら、ClickUpが有力な代替手段です。

プレゼンテーションにすぐ使えるテンプレートのコレクションは、フル機能の統合型AIワークスペース内に構築されています。そのため、ツールを切り替えることなくプランからプレゼンテーションまで行えます。プレゼンテーションは孤立したファイルではありません。プランと直接接続し、レポート作成や実行プロセスへシームレスに組み込まれます。

ClickUp内でプレゼンテーションを作成する最大の利点は、連携しないツール間を行き来する必要がないことです。ClickUpホワイトボードを使えば、スライド作成を始める前にプレゼン全体の構造を視覚的にスケッチできます。

ClickUpのインタラクティブホワイトボードでダイナミックなプレゼンテーションを作成

各セクション（導入、目的、主要な知見、ロードマップ、予算、アクションプラン、質疑応答）ごとにメモを配置します。その後、フローが自然になるまでこれらのメモをドラッグして配置を変更します。順序が適切に感じられたら、各メモをワークスペース内のスライドタスクまたはアウトラインアイテムに直接変換できます。

Miroのデザインに代わる強力な選択肢として機能する、最高のClickUpプレゼンテーションテンプレートをご紹介します。

1. ClickUp プレゼンテーションテンプレート

ClickUpプレゼンテーションテンプレートは、優れたプレゼンに必要な要素を理解したワークスペースで作業するようなものです。トピック、氏名、メッセージを強調する大胆なオープニングスライドから始まります。そこから構造が自然に導き、ストーリーを組み立てる手助けをします。

プレゼンが進むにつれ、テンプレートは目標設定モードに切り替わります。目的を明確に整理し、ごちゃごちゃしたテキストブロックではなく、プレゼンテーションの存在意義と聴衆に伝えたい核心を、鋭く一目で把握できる形で提示できます。

基本設定が完了すると、テンプレートでコンテンツを明確な章立てに分割できます。各セクションには印象的なタイトルページが用意され、スムーズな展開を実現。視聴者の理解を容易にします。

✨ このテンプレートが気に入る理由

テキスト、フレームワーク、図解、スクリーンショット、混合レイアウトなど、必要なフォーマットに合わせてコンテンツスライドを自由に調整できます。

専用のビジュアルスライドを活用し、チャートを明確に表示。重要なデータを整理された状態で提示できます。

要点を要約したスライドで締めくくり、重要なポイントを確認しましょう。質問や次のステップのための「お礼」スライドも用意してください。

色、フォント、レイアウト、ビジュアルなど、あらゆる詳細を自由にカスタムし、ご自身のスタイルやブランドに簡単に合わせられます。

✅ こんな方に最適：アイデアを構造化され、視覚的に魅力的な方法で発表したいチームやプロフェッショナル

🧠 素早く理解：優れたプレゼンテーションは、あなたのアイデアと他者がそれをどれだけ明確に理解できるかの架け橋です。現代のプレゼンテーションツールは、以下の機能を提供することでこれを実現します： メッセージを強化する洗練されたビジュアル構造

時間を節約し、創造的な疲労を軽減する再利用可能なレイアウト

チームが共同で構築、改良、コメントできるコラボレーションスペース しかし真の魔法は、これらのツールに文脈と声の要素を加える機能を重ねた時に起こります。ClickUp Clipsがここで大活躍。画面と音声を使った短い操作説明を録画すれば、あなたがその場にいなくても視聴者に全体像を伝えられます。 ClickUp Clipsを使用して画面を録画し、注釈を追加し、プレゼンテーションに明確なナレーションを付け加えましょう

2. ClickUpプロジェクト概要テンプレート

すべての素晴らしいプロジェクトは、アイデアがようやく形になり始める瞬間に始まります。ClickUpプロジェクト概要テンプレートは、まさにその瞬間のために作られました。プロジェクトの目的、名称、関係者など、必要な要素をすべて網羅したガイド付きスペースで、プロジェクトの基盤を固めることができます。

実行段階では、タイムライン上で各フェーズを可視化できます。フローが明確になったら、主要なプロジェクト成果物を明示し、各貢献者が自身の責任範囲を正確に把握できるようにします。これにより、連携の課題は初日からプランに組み込まれたものへと変わります。

✨ このテンプレートが気に入る理由

明確なエグゼクティブ要約、初期の洞察、そしてミッション・ビジョン・対象者・期待される成果を明快に示すプレゼンテーションを作成しましょう。

制約事項と前提条件を早期に文書化することで、現実的な期待値を設定し、直前の予期せぬ事態を回避しましょう

プロジェクト予算と投資を明確に可視化し、財務判断の透明性を高め、全員の認識を一致させます

✅ こんな方に最適：プロジェクトを明確かつ方向性を持って整理するための、構造化されながらも柔軟なドキュメントを求めるプロジェクトマネージャーやチームリーダー

3. ClickUpキャンペーン概要テンプレート

ClickUpキャンペーン概要テンプレートを使えば、あらゆるキャンペーンをプレゼンテーション可能なストーリーに整理できます。クリーンなリストビューで各キャンペーンを記録し、目標・成果物・タイムラインなどの重要詳細を追加。適切なチームを即座にタグ付けできます。

カンバンスタイルのボードビューも用意されており、キャンペーンタスクをプラン・設計・実施・評価といった各フェーズ間でドラッグできます。各カードにはキャンペーンタイプ、必要なアセット、割り当てチーム、承認ステータスが明確に表示され、プレゼンテーション前に通常必要な情報がすべて一目で把握できます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

進行中のキャンペーンと担当チームのみを表示する 実施ボード を活用し、アクティブな仕事に集中しましょう

別途レポートを作成することなく、ボード自体をStandUpやプロジェクト中間レビュー用の既成プレゼンテーションとして活用できます

キャンペーンの詳細を カスタムフィールドで カスタマイズ：タイプ、担当チーム、メディア、チャネル、承認ステータスを設定し、フィルタリングや並べ替えを容易にします

開始日、終了日、所有権、作業負荷をマッピングした色分けされた タイムラインビュー で、スケジュール全体を可視化しましょう。

✅ こんな方に最適： キャンペーンのプラン・進捗追跡と、複数チャネルでの成果可視化を同時に実現したいマーケティングチームや代理店

🎁 特典：プロジェクト計画を視覚的に簡素化したいですか？このクイックチュートリアルで、ClickUpホワイトボードがアイデアのブレインストーミングやタイムラインの可視化をどのようにサポートし、より強力なプレゼンテーションを支えるかをご覧ください。

4. ClickUp クリエイティブプロジェクトプランテンプレート

創造的なプロセスを単に示すだけでなく、背景で整理整頓もしてくれるプレゼンテーションテンプレートをお探しなら、ClickUpクリエイティブプロジェクトプランテンプレートが理想的なバランスを実現します。プロジェクトはフェーズとタスクに分割されているため、次のステップと責任者を明確にしやすくなっています。

各タスクカードには、所有権、期限、優先度、承認フェーズ、下書き、最終成果物などの詳細が表示されます。詳細を確認したい場合は、各カードをクリックするだけで、メモ、添付ファイル、フィードバック、バージョン履歴を備えた専用のミニワークスペースが開きます。これにより、フォルダを移動したり複数のスライドを切り替えたりすることなく、ステークホルダーに仕事の進捗状況を説明するのに最適です。

✨ このテンプレートが気に入る理由

クリエイティブプロジェクトリスト ビューで、プロジェクトフェーズ別にグループ化された全プロジェクトの概要を把握しましょう

プロジェクトタスクをステータス別に分類し、 進捗ボード ビューで進捗状況を追跡

タイムラインビューで、成果物、スケジュール、予定外のプロジェクトや遅延プロジェクトを追跡できます

✅ こんな方に最適：制作ワークフローやタイムラインを、洗練されたストーリーテリング重視のフォーマットで提示する必要があるクリエイティブチームやエージェンシー

5. ClickUp PPTプロジェクトプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp PPTプロジェクト計画テンプレートで、プロジェクトを自信を持ってプランし、すべてを整理整頓。仕事を順調に進めましょう。

プロジェクトを最初のアイデアから最終納品まで体系的に分解したいなら、ClickUp PPTプロジェクトプランテンプレートが迅速なスタートを切る基盤を提供します。

プロジェクトのスケジュール、コスト、リソース、品質などの管理用に事前定義されたリストが利用可能です。カスタムフィールドにより、仕事単位ごとに労力レベル、影響度、部門、必要な資産、またはチームが必要とするその他の詳細でラベル付けできます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

ドラッグ＆ドロップ式の 進捗管理ボード ビューでプロジェクトの勢いを可視化。リアルタイムのステータスを視覚的に強調表示します。

各セクションに添付ファイルを直接添付し、すべてのサポート資料を簡単にアクセスできるようにします

絵文字ベースの努力と影響度インジケーターで作業負荷の強度を強調し、スライドの説明を明確にします

✅ こんな方に最適：社内レビューやステークホルダーとの共有が可能なプロジェクトプランを作成する必要があるチームやプロジェクトリーダー

6. ClickUp プロジェクト提案用ホワイトボードテンプレート

新しいアイデアやプロジェクトを提案する際、明確さが最も重要です。このClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートは、目標、リスク、タイムライン、リソース、成功メトリクス、主要な関係者など、すべての重要な要素を一箇所にまとめるための共同作業可能な視覚的スペースを提供します。

Canva上のすべてのエレメントは、思考に合わせて形を変えられます。アイデアが進化するにつれてメモを移動させ、プレースホルダーを独自の構造に置き換えられます。サイドツールを使ってセクション全体を一から再構築することも可能です。

✨ このテンプレートが気に入る理由

提案全体を単一の共同ボード上に可視化し、あらゆるアイデアと詳細を相互に接続しながら管理できます

編集可能なブロックと色分けされた要素を使って、目標からリソース、タイムラインに至るまで、あらゆるセクションをカスタマイズできます。

チームとリアルタイムで共同作業し、提案内容を磨き上げながらフィードバックを収集。全員が同じ重要な決定に向けて進むよう支援します。

✅ こんな方に最適：プロジェクト提案を視覚的に整理し、関係者の認識を素早く一致させたいチーム

7. ClickUp ビジネス要件テンプレート

誤解やスコープクリープを防ぎつつプロジェクト範囲を定義したいですか？ClickUpビジネス要件テンプレートを使えば、事前に必須事項を明確に整理できます。

エグゼクティブサマリーから費用便益分析まで、あらゆる要素を定義するための事前定義済みサブページが用意されています。このテンプレートはClickUp Docsを基盤としているため、リアルタイムコラボレーション機能とバージョン管理が利用可能です。さらに、人物、タスク、他のドキュメント、ホワイトボードをタグ付けすることで、ワークスペース全体から追加のコンテキストを呼び込むこともできます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

機能要件と機能をすべて詳細にリストアップし、図表やチャート、タイムラインを用いて説明します

プロジェクトの目標、タスク、成果物、コスト、期限を定義し、スケジューリングとリソース配分を簡素化します

業務効率の向上やプロセスの改善によるコスト削減など、ビジネス上の推進要因を説明しましょう

✅ こんな方に最適：ステークホルダーの認識を統一し、プロジェクト要件を明確に定義するためのBRD（ビジネス要件定義書）を作成したいプロダクトマネージャーやビジネスアナリスト

8. ClickUpプロジェクトロードマップテンプレート

ClickUpプロジェクトロードマップテンプレートは、プロジェクト全体を可視化したストーリーボードのようなものです。創造的なキャンバス上で、各マイルストーンが明るく見やすいランドマークとなります。形とシンプルな経路が自然に視線を誘導します。フェーズマーカー、進捗経路、注釈ボックス、接続矢印を活用し、プロジェクトのフローに合わせて自由に構成要素を配置できます。

付箋は、初期段階のアイデアを書き留めたり、フェーズを小さなステップに分割して磨きをかけるのに最適です。このフォーマットは、製品リリースプランからチーム全体の連携が必要な長期戦略イニシアチブの策定まで、ほぼあらゆるシナリオに対応します。

✨ このテンプレートが気に入る理由

✅ こんな方に最適： 視覚的に魅力的で分かりやすいロードマップを、一つの共同作業スペースでプラン・発表したいチームやプロジェクトリーダー

9. ClickUpプロジェクト実施プランテンプレート

ClickUpプロジェクト実施プランテンプレートは、実行フェーズを円滑にし、タスクの停滞を防ぐ最適なツールです。ClickUp自動化により、進捗率は自動調整され、予算は自動計算され、作業負荷はバランスを保ち、承認プロセスは進捗管理のチェックポイントとして表示されます。

リスクレベルは組み込みのカスタムフィールドであり、潜在的なプロジェクトリスクの追跡とプランを可能にします。ClickUpの15種類以上のカスタムビューで進捗を監視し、スケジュール通りに物事が進むことを確認できます。

✨ このテンプレートが気に入る理由

承認プロセスを効率化するため、レビュー担当者専用のフィールドを追加し、明確なステータスフェーズを活用して、すべての修正内容を簡単に追跡できるようにします。

ステータス、優先度、タイムラインの健全性、推定作業負荷を把握できる組み込みインジケーターで進捗を監視

ステータス、フィールド、ビュー、レイアウトなど、あらゆる詳細を独自のワークフローに合わせてカスタマイズできます

✅ こんな方に最適：複雑な実行プランを管理可能なワークフローに変える、信頼性の高いプロジェクト計画フレームワークを求めるリーダーやチーム

10. ClickUp プロフェッショナル レポート テンプレート

ClickUpプロフェッショナルレポートテンプレートは、詳細なプロジェクト情報をプレゼンテーション対応のレポートに変換します。プロジェクトタイトル、日付、所有者情報、会社ロゴを素早く追加でき、関係者に即座に背景情報を提供し、強い第一印象を与えます。

目的と期待される成果は上部に定義されています。結果に影響を与える可能性のある依存関係や制約がある場合は、それらを概説するスペースも用意されています。方法論を説明する必要があるチーム向けに、このテンプレートはプロセスをシンプルで論理的なステップに分解し、各フェーズ、そのアプローチ、関連する予算とリソース要件を記述できるようにします。

✨ このテンプレートが気に入る理由

プロンプトベースのライティングガイダンスで、目的・範囲・リミット・方法論を明確に定義しましょう

プラン、開発、テスト、実装の各段階を整理されたテンプレートで分解し、多段階ワークフローを管理しましょう

影響と今後の方向性を、整然とフォーマットされた結論と提言セクションで強調する

✅ こんな方に最適：複雑なプロジェクト仕事をプロフェッショナルな報告書に変えるためのガイド付き構造が必要なチームリーダーやプロジェクトリーダー

11. ClickUp エレベーターピッチテンプレート

ClickUpエレベーターピッチテンプレートは、投資家とのミーティング準備やチームコンセプトの共有など、あらゆる場面で活用できる簡潔で伝わりやすいプレゼンテーションピッチを作成するためのシンプルなスペースを提供します。

このテンプレートには共同編集可能なテーブルが用意されており、顧客タイプ、顧客のニーズ、提供ソリューション、事業展開市場、そして記憶に残したい主なメリットを整理できます。これらの基盤が整ったら、最終ピッチセクションですべてを凝縮した説得力のあるメッセージにまとめます。本物のエレベーターピッチのように、30秒以内で伝えられる内容に仕上げるのです。

✨ このテンプレートが気に入る理由

コメントやメンション機能でチームメンバーと共同作業し、リアルタイムでピッチを共同で形作っていきましょう

組み込みのプロンプトと明確な例でメッセージを磨き上げ、より強力なエレベーターピッチへと導きます

聴衆の関心を引き、話す相手に合わせてピッチを調整するための、迅速で実用的なヒントを入手しましょう。

✅ こんな方に最適：20～30秒の強力なエレベーターピッチを実現するツールを求めるプロフェッショナル

12. ClickUp セールスピッチテンプレート

すべてのセールスピッチは、魅力的なフックから始まります。ClickUpセールスピッチテンプレートを使えば、顧客の課題を自社製品の強みと接続し、主要機能を明確に示し、各見込み客に合わせたパーソナライズされた形でメリットを強調することで、そのフックを説得力のあるストーリーへと昇華させることができます。

このテンプレートの最大の特徴は、すぐに使える完成済みのピッチサンプルが豊富に用意されている点です。共通の接続を活用したい、データに基づいた説得力のあるアプローチをしたい、マイルストーンに基づいたアウトリーチをしたい、あるいは丁寧なフォローアップをしたい場合でも、温かみがあり人間味あふれる、カスタマイズしやすいスクリプトが見つかります。

✨ このテンプレートが気に入る理由

注目を引く導入部を、用意されたプロンプト、質問、データポイント、個人的な接続のアイデアで作成しましょう

効果的なCTAの例でメッセージを強化し、自信を持って次のステップを促しましょう

ClickUp Docs 内で直接編集することで、ピッチスクリプトを複数のチャネルで再利用し、一貫したコミュニケーションを実現

セールスストーリーを、コンテンツを魅力的で理解しやすい状態に保つ繊細な視覚的ヒントやアイコンでサポートしましょう

✅ こんな方に最適：営業チーム、個人事業主、営業開発担当者（SDR）、起業家。すぐに使えるピッチスクリプトで、アウトリーチをより迅速かつ効果的にしたい方へ。

ClickUpでプレゼンテーションをレベルアップ

Miroテンプレートは素早いビジュアル作成や共同作業に最適ですが、構造化が必要な場面や、アイデアを実際の追跡可能な仕事に変換する場として活用するには、往々にして不十分です。

そこでClickUpテンプレートの真価が発揮されます。アイデアを提示するだけでなく、整理し、勢いを失うことなく直接ワークフローに移行させる手助けをします。

提案、計画、ブレインストーミング、プレゼンテーションのいずれにおいても、ClickUpはタスク、ドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボードにシームレスに統合できる既成テンプレートを提供します。すべてが接続しているため、同じスペースでアイデアを構築し実行できます。

見た目が良く、実際の進捗をサポートするプレゼンテーションをお求めなら、ClickUpの豊富なテンプレートライブラリをご覧ください。今すぐ無料で登録しましょう。