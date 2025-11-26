ポートフォリオマーケティング対プロダクトマーケティング：戦略とツール

現代のマーケティングチームの運営実態を見ると、その差は明らかです。

ある調査によると、プロダクトマーケターの約80％が1～5人のチームで仕事をしており、そのうち約30％が同時に6つ以上の製品をサポートしている。

この作業量だけでも、単一製品について考えることと、担当する製品群全体について考えることの狭間で、いかに簡単に意識がすり抜けてしまうかがわかる。

ある朝は単一機能のメッセージングを準備し、昼食時には自社製品全体のポジションに切り替える必要があったなら、ポートフォリオレベルとプロダクトレベルのマーケティングの間の緊張感を経験したことになる。今回の会話はまさにそのスペースに属する。

本ブログでは、ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングを比較検討します。それぞれの役割、戦略形成における差異、そして両者が混同されやすい理由を分析。さらにClickUpが両者をどのようにサポートするかについても解説します！

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングの比較概要

各機能の得意分野を簡単に比較し、次回のローンチやキャンペーンでどの力を発揮すべきか判断するための概要をご紹介します：

カテゴリー ポートフォリオマーケティング プロダクトマーケティング 主な焦点 市場に対して、製品スイート全体またはソリューションセットの価値を伝達する 特定の製品や機能をポジション付け、成長させる 対象読者 広範なセグメント、垂直市場、または戦略的アカウント 特定製品のユーザーと購入者を対象とする 仕事範囲 ソリューションのストーリー、テーマ、製品横断的なメッセージを構築する 製品ストーリー、機能メッセージング、競合ポジションを構築する 主な成果物 ソリューションページ、価値フレームワーク、ポートフォリオ全体のプレゼンテーション資料、カテゴリーナラティブ 製品ページ、ローンチプラン、デモ、バトルカード、エンパワーメント 内部パートナー 営業リーダーシップ、需要創出、市場投入戦略チーム プロダクトマネージャー、営業担当者、カスタマーサクセスチーム 成功メトリクス 市場認知、ソリューション導入、スイート全体におけるパイプラインへの影響 製品利用状況、アクティベーション、成約率、機能採用率 時間軸 長期的な戦略的なポジション 日常業務とリリース主導の実行

ポートフォリオマーケティングとは？

ポートフォリオマーケティングとは、単一の統合ブランド傘下で複数の製品やサービスをプロモーションし、管理する戦略的アプローチです。この手法により、市場において各提供物が競合するのではなく、相互に連携して機能することが保証されます。

企業は製品ポートフォリオ管理を活用し、製品間の相乗効果を生み出し、リソース効率を最大化し、ブランド全体のポジションを強化します。

異なる製品ライン間で慎重な調整を必要とし、各製品が独自の価値提案を維持しつつ、より広範な企業目標に貢献することを保証します。

ターゲット読者

ポートフォリオマーケティングは主に、組織内の3つの異なるグループにサービスを提供します：

主な目的

成功するポートフォリオマーケティングとバラバラな製品プロモーションを分ける優先度は以下の通りです：

ブランドの一貫性 は、顧客が全製品を通じて統一されたアイデンティティを体験することを保証し、市場における信頼と認知を構築します。

市場ポジショニング は、ポートフォリオレベルでの戦略的整合性を維持しつつ、各提供物に明確な差別化を確立します。

リソース配分は、実績データ、成長可能性、戦略的優先度に基づき、製品間での予算配布を最適化します。

👀ご存知でしたか：Forrester Researchによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。

強力なポートフォリオは、明確なパターンを素早く示すツールに依存します。これには以下が含まれます：

1. 市場調査

市場調査は製品の方向性を形作る具体的なニーズを明らかにします。例えば、コンプライアンスソフトウェアチームは、医療顧客が監査準備段階で最も苦労していることを把握するかもしれません。この知見により、ポートフォリオは監査対応力を軸とした共通のストーリーへと方向転換し、2つの製品がポジションを変更します：1つは文書収集の迅速化を強調し、もう1つは監査担当者向けのガイド付きチェックリストを前面に出すのです。

2. キャンペーンダッシュボード

キャンペーンダッシュボードは、企業全体の製品ポートフォリオにわたるマーケティングキャンペーンのパフォーマンスを追跡・測定する集中管理型の視覚的ツールです。

これらはマーケターが、各キャンペーンがポートフォリオ全体の目標にどう貢献しているかを把握し、製品間の結果を比較し、マーケティング活動を最適化するためのデータ駆動型の意思決定を行うことを可能にします。

CRM、請求管理、サポートツールを販売する企業を例に考えてみましょう。ダッシュボードのデータによると、CRMではライブデモが高いコンバージョン率をもたらす一方、請求管理では詳細な比較ページが優れた成果を上げています。チームはポートフォリオプランを調整し、各製品が明確に顧客の関心を高めるフォーマットに注力するようにしました。

3. ポートフォリオKPI

ポートフォリオマーケティングにおけるポートフォリオKPI（主要業績評価指標）とは、企業が提供する製品やサービスの全ラインアップが市場でどれほど効果的に機能しているかを評価するための測定可能なメトリクスです。

単一製品に焦点を当てる代わりに、ポートフォリオKPIはマーケターが製品エコシステム全体の健全性、成長性、戦略的バランスを理解するのに役立ちます。

ポートフォリオマーケティングで特に使用されるKPIの例は以下の通りです：

ポートフォリオ収益貢献度 ：各製品または製品グループが総収益にどれだけ貢献しているかを測定し、ポートフォリオ内で最も業績の高い製品群を明らかにします。

ポートフォリオ成長率 ：ポートフォリオ全体の収益または利用状況の成長を追跡し、市場全体の勢いを把握します。

製品ライン別の市場浸透度 ：各製品がどの程度広く採用されているか、またマーケティングの努力が効果を上げているかを示す指標

顧客セグメント浸透率 ：主要顧客セグメント内における各製品またはバンドルのパフォーマンスを測定する指標

クロスセル＆アップセル率：バンドル、ワークフロー、統合価値を通じて、ポートフォリオ内で製品が互いにどれだけ効果的にサポートし合っているかを明らかにします

プロダクトマーケティングとは？

プロダクトマーケティングとは、個々の製品やサービスを市場に投入し、ターゲットを絞ったプロモーションとポジショニングを通じてその成功を推進する実践です。

この分野は顧客ニーズの理解と魅力的な価値提案の構築に焦点を当てます。結局のところ、プロダクトマーケターは製品が適切なタイミングで適切な顧客層に届くことを保証します。

さらに、製品開発と販売の架け橋として機能し、技術的な機能を顧客に響くメリットへと変換します。

ターゲット読者

プロダクトマーケティング戦略は、製品を使用・購入する人々に対して直接訴えかけます。例えば：

顧客 ：製品の機能、メリット、そして提供物が彼らの具体的な課題をどのように解決するかについて、明確な情報を必要とする人々

見込み顧客 は、競合他社との差別化を図り、具体的な価値を実証するメッセージに基づいて製品を評価します

ニッチセグメントは、独自のユースケース、業界要件、専門的なニーズに対応した特化したポジションに反応します。

主な目的

プロダクトマーケティングは、製品が市場で成功するか苦戦するかを決定づける4つの核心的な目標を追求します：

製品ローンチ は、認知度向上と初期導入を促す連携キャンペーンを通じて、市場に新たな製品を投入します。

導入促進 は、効果的なオンボーディングと教育を通じて、顧客が製品の使用を開始し、迅速に価値を実感するよう促します。

リテンション は顧客の継続的な関与と満足度を維持し、離反率を低減させるとともに製品への忠誠心を構築します

機能認知度は、製品の価値提案を高める新機能やアップデートについて顧客が確実に知ることを保証します

製品マーケティングは、明確な意思決定を促し、単一製品への関心を高める要素を浮き彫りにするツールを活用することで、より迅速に動きます。こうしたツールと戦略には以下が含まれます：

1. 価格設定

価格戦略とは、価格が伝える価値を通じて製品を市場に位置付ける手法です。適切な価格モデルは収益を促進するだけでなく、顧客の認識を形成します——製品がプレミアムか、エントリーレベルか、あるいは競争を破壊する革新的な存在かを示すのです。

例えば、プロジェクト管理ツールをローンチするSaaS企業は、フリーミアム価格戦略を採用する場合があります： 大規模組織向けの高度なセキュリティとサポートを備えた 企業版

無料プラン でコア機能を提供しユーザーを獲得、市場シェアを構築

プロ版：小規模チーム向け自動化機能と統合機能付き Zeb Evans がClickUp のフリーミアムポリシーについて述べていることは次のとおりです。 Free Foreverは、ユーザーに製品を急いで使い切らせる不自然なプレッシャーを取り除きます。ユーザーは時間をかけて真のワークフローを構築し、本物の価値を体験します。そして無料版のリミットに達した時、彼らは自ら進んでアップグレードします。タイマーに強制されたからではありません。 当社の無料から有料への転換率は業界標準を上回り、真の価値を体験した上で自ら支払いを決めた顧客は長期的に利用を継続します。ただしFree Foreverが機能するのは、製品が実際に優れている場合のみです…緊急性を生むために試用版のカウントダウンが必要な場合、それは根本的な問題の隠蔽に過ぎません。 製品自体が十分に魅力的ではないのです。試用版の競合他社は期限切れ前に契約を急ぎます。営業チームは価値提供ではなく試用版期限管理に追われます。一方、当社の無料ユーザーはClickUpで企業全体を構築します。生産性向上により昇進を果たし、友人へ熱烈な支持を伝えます。アップグレードが必要になる頃には、もはや決断の余地すらありません。当然の帰結なのです。 Free Foreverは、ユーザーに製品を急いで使い切らせる不自然なプレッシャーを排除します。ユーザーは時間をかけて真のワークフローを構築し、本物の価値を体験します。そして無料版のリミットに達した時、彼らは自ら進んでアップグレードします。タイマーに強制されたからではありません。 当社の無料から有料への転換率は業界標準を上回り、真の価値を体験した上で自ら支払いを決めた顧客は長期的に利用を継続します。ただし「Free Forever」が機能するのは、製品が実際に優れている場合のみです…緊急性を生むために試用版のカウントダウンが必要な場合、それは根本的な問題の隠蔽に過ぎません。 製品自体が十分に魅力的ではないのです。試用版の競合他社は期限切れ前に契約を急ぎます。営業チームは価値提供ではなく試用版期限管理に追われます。一方、当社の無料ユーザーはClickUpで企業全体を構築します。生産性向上により昇進を果たし、友人へ熱烈な支持を伝えます。アップグレードが必要になる頃には、もはや決断の余地すらありません。当然の帰結なのです。

この構造により、製品は異なるセグメントにリーチし、実体験を通じて価値を提示し、購入意欲の高いユーザーを有料顧客へと転換できる——これにより価格設定は収益拡大の手段であると同時にポジショニングツールとなる。

2. メッセージング

メッセージングとは、製品がターゲット層に対してその価値、利点、差別化要素を伝える方法を意図的に構築するプロセスです。効果的なメッセージングは、あらゆる接点（ウェブサイト上、営業会話、広告、ソーシャルメディアを通じてなど）において、その製品がなぜ重要なのか、そして競合他社よりも顧客の課題を解決する方法を確実に伝えます。

例えば、予算管理アプリでは、ユーザーが最も頻繁にアプリを開くのは日々の支出記録ではなく、毎月の繰り越し予測を確認するためだと判明するかもしれません。チームは「繰り越し予測」を軸にメインメッセージを再構築し、この機能をランディングページの目立つ位置に移動させます。最も利用される価値を前面に押し出すことで、機能の活用率が上昇するのを確認できるでしょう。

3. キャンペーンプラン

キャンペーン計画とは、製品のプロモーション、認知度の向上、需要の創出、収益目標の達成を目的として、マーケティングキャンペーンを設計・組織化し、実行するプロセスです。

綿密なプランは製品ローンチを効率的かつ意図的に進めます。音声文字変換ツールが新たな多言語サポート機能をローンチする場合、キャンペーンプランは以下のような構成になるでしょう：

目的： コンテンツ作成者やポッドキャスターの間で新機能の認知度向上と採用促進を図る

対象者： 正確な多言語文字起こしを必要とするポッドキャスター、ビデオ作成者、コンテンツチーム

メッセージング： 「複数の言語で簡単に文字起こし—追加の努力なしでグローバルな視聴者にリーチ」

チャネルと戦術： ソーシャルメディアでの作成者限定プレビューから開始し、並列文字起こしデモでフォローアップ。初期ポッドキャスターテスターからの短い事例Clipを共有する。

主要業績評価指標（KPI）: 機能採用率、デモエンゲージメント、ソーシャルシェア数、初期テスターによるユーザー生成コンテンツ

4. 競合分析

競合他社の製品、メッセージ、価格設定、市場ポジションを体系的に評価し、自社の製品決定とマーケティングアプローチに反映させるプロセスです。

目標は、機会を特定し、自社製品を差別化し、市場動向を予測することで競争優位性を獲得することです。

パスワード不要のログインツールにおいて、競合分析の結果、ライバル製品は利便性を主要なセールスポイントとして強調していることが判明した。これに対し、チームは自社製品をセッションの安定性と迅速な再認証を軸にポジショニングし、内部ベンチマークを用いて復旧時間の短縮と信頼性の高いユーザー体験を強調している。

これにより、競合他社の顧客が御社の製品・サービスに切り替える理由が生まれます。

📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者の18%が、カレンダー・タスク・リマインダーを通じて生活を整理するためにAIを活用したいと考えています。さらに15%が、日常業務や事務作業をAIに処理させたいと回答しています。 これをやることには、AIが以下の能力を持つ必要があります：ワークフロー内の各タスクの優先度レベルを理解すること、タスク作成や調整に必要なステップを実行すること、自動化されたワークフローを設定すること。 ほとんどのツールはこれらのステップのうち1～2つしか対応していません。しかしClickUpなら、最大5つ以上のアプリを当社プラットフォームで統合可能です！優先度に基づいてタスクやミーティングをカレンダーの空き枠に自動割り当てするAI搭載スケジューリングを体験してください。 また、ClickUp Brainでカスタム自動化ルールを設定し、日常タスクを処理することも可能です。煩雑な仕事に別れを告げましょう！

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティング：核心的な違い

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングの境界線は、特に両チームが同じ成長目標に向けて活動している場合、やや曖昧に感じられることがあります。しかし、企業が自社をどのようにポジション付け、ストーリーを伝え、適切な購買層にリーチするかにおいて、両者は非常に異なる役割を担っています。

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングの詳細な比較は以下の通りです：

1. 戦略的焦点

ポートフォリオマーケターは、すべての製品がどのように連携するかを検討します。例えば、プロジェクト管理ツールとチームコラボレーションプラットフォームの両方が「チームの生産性を40%向上させる」と主張している場合、見込み客はなぜ両方必要なのか疑問に思うでしょう。

あるいは、営業チームが顧客が既に使用している製品Bとの連携機能に気づかず、取引成立のために製品Aを割引していることに気づくかもしれません。

プロダクトマーケターは、特定の製品を成功させることに注力します。彼らは新AI機能のローンチプランを策定し、競合他社Xに対するポジショニングを構築し、試用版ユーザーのわずか12%しかコア機能をアクティベートしない理由を分析しています。他の3つの製品への影響については考慮していません。

⚖️ 核心的な違い： ポートフォリオマーケティングは「製品ライン全体をどうポジション付けるか？」と問いかけます。プロダクトマーケティングは「この特定の製品をどう勝ちさせるか？」と問いかけます。

2. メトリクスとKPI

ポートフォリオマーケティングの評価指標は、変化に時間がかかる要素に依存します： 顧客は複数製品を購入しているか？ アナリストレポートにおけるブランド認知は変化したか？* アタッチメント率やポートフォリオ浸透率、高額なリブランディングが製品群の一体感向上に寄与したか？

プロダクトマーケティングのKPIは即効性があるため厳しい。ローンチが失敗した？金曜日までには周知される。機能メッセージが響かなかった？最初の契約レビューで営業が指摘する。その反面、迅速な成果も得られる。ポートフォリオマーケティングは18ヶ月間継続しても、目に見える成果が全く出ない場合もある。

⚖️ 主要な違い： ポートフォリオマーケティングは四半期単位で複数製品の収益とブランドポジションを測定します。一方、プロダクトマーケティングは週単位で単一製品のコンバージョンと競合優位性を測定します。

3. ターゲット層

ポートフォリオマーケターは、既に御社のCRMを利用しているTechCorpのような顧客に焦点を当てます。ポートフォリオマーケティングでは、御社のマーケティング自動化ツールが同じ顧客データを共有し、現在のデータ同期問題を解消する方法を説明するキャンペーンを作成します。

また、見込み顧客に対して「Teams」と「Enterprise」製品が競合すると誤解している場合、実際にはTeamsがプロジェクトコラボレーション向け、Enterpriseがリソース計画向けであることを教育しています。

プロダクトマーケターは、MixpanelやAmplitudeと比較検討中のアナリティクスツールを検討する企業といった見込み客に焦点を当てます。プロダクトマーケティングでは、リアルタイム処理がMixpanelの2時間遅延を上回ることを示す比較表を作成し、営業チームが必要とする機能を強調するデモスクリプトを執筆し、他社から乗り換えた類似企業の事例研究を構築します。

⚖️ 主要な違い： ポートフォリオマーケティングは、既に何かを購入した顧客に対し、自社の他の提供内容を理解してもらうための販売手法です。一方、プロダクトマーケティングは、競合他社との間で選択を迫られている顧客に対して行う販売活動です。

4. チーム構成

ポートフォリオマーケティングでは、8製品を抱える企業全体を2～3名でカバーする場合があります。1名がプラットフォームメッセージングとアナリストリレーションを担当し、別の担当者が複数製品にわたるキャンペーンとマルチプロダクト取引向けのセールスエンパワーメントを管理します。彼らは新製品カテゴリーの買収か自社開発かを議論する経営陣のミーティングにも参加します。

プロダクトマーケティングチームは8～10名で構成され、各メンバーが1～2製品を担当します。例えば、あるプロダクトマーケティングマネージャー（PMM）がアナリティクス製品を担当する場合、その製品のプロダクトマネージャー（PM）と日常的に連携し、アナリティクスに関する顧客対応会議に参加し、全てのスプリントレビューに出席します。彼らはプロダクトマーケティングディレクターに報告しますが、基本的には担当製品におけるミニCMOとして機能します。

⚖️ 主要な違い： ポートフォリオマーケティングは社内の横断的に活動する小規模な戦略チームであるのに対し、プロダクトマーケティングは特定の製品に組み込まれた大規模な実行チームです。

5. 意思決定権限

ポートフォリオマーケティングでは次のような判断が下される：・今年はカンファレンスに製品Cの出展ブースを設けない。予算を製品AとBに集中させるため・製品チームが反対しているにもかかわらず、製品Dを「スタンドアロンツール」から「企業プラットフォームの一部」へ再ポジショニングする

プロダクトマーケティングが判断するのは以下のような事項です：・当社のICP（理想顧客像）がこの業界ポッドキャストを聴取しているため、スポンサーとなる・新機能は機能発表ではなく、事例研究主導のアプローチでローンチする・ランディングページで2種類の見出しをA/Bテストする・統合機能を前面に出した新しいデモフローを作成する

⚖️ 主要な違い： ポートフォリオマーケティングは、どの製品にリソースを割り当てるか、および製品間の相対的なポジションを管理します。プロダクトマーケティングは、個々の製品が市場に投入される方法を管理します。

ほとんどのマーケティングチームが犯す重大な過ち：プレイブックがないこと。これが原因でキャンペーンは一貫性を欠き、散漫で、スケール不可能に感じられます。このビデオでは、実際に機能するマーケティングプレイブックの作成方法を5つのシンプルなステップと完成済みテンプレートで解説します：

6. コンテンツとメッセージング

ポートフォリオマーケティングでは、『現代の収益オペレーション・スタック』と題したホワイトペーパーを作成します。これはCRM、アナリティクス、自動化ツールが連携して機能する仕組みを解説するものです。あるいは、今後3年間の製品ビジョンを示す基調講演資料も作成します。さらに、顧客が複数ベンダーから個別ソリューションを購入する代わりに3製品を組み合わせた場合、コスト削減効果を示すROI計算ツールを構築することも可能です。

プロダクトマーケティングでは以下のような資料を作成します：技術ユーザー向けに、自社アナリティクスツールのSQLインターフェースが競合他社Xのドラッグ＆ドロップビルダーより優れている理由を説明するバトルカード。営業担当者がディスカバリーコールで使用する90秒デモスクリプト。「Googleアナリティクスとの違いは？」という質問に3つの具体的な差別化要素で答えるワンページ資料など。

⚖️ 主要な違い： ポートフォリオマーケティングは「当社の包括的ソリューションはこちら」というコンテンツを作成します。一方、プロダクトマーケティングは「この特定製品が競合製品に勝る理由はこちら」というタイプのコンテンツを作成します。

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングの統合方法

戦略、実行、追跡が単一システムに統合されれば、優れた連携は自然に実現します。ポートフォリオチームとプロダクトチームが共同でプランを立て、同じ仕事を確認し、共有された知見に基づいて行動すれば、より迅速に動けます。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、製品マーケティングとポートフォリオマーケティングを一元的に接続します。

プロダクトチームはこれを活用してシームレスにローンチを実行できる一方、ポートフォリオリーダーは全イニシアチブにわたるパフォーマンス、予算、戦略的整合性を追跡します。

ClickUpは両チームに100%のコンテキストを提供することで業務の拡散を解消します。プロダクトマーケターは自社のローンチが全体像にどう組み込まれるかを把握でき、ポートフォリオマーケターは散在するドキュメントを掘り下げることなく細かな実行詳細を確認できます。

この製品ポートフォリオ管理ツールがビジネスをサポートする方法は以下の通りです：📝

1. 各レベルで目標を整合させる

戦略が実践的だと感じられるとき、チームは結束を維持します。ポートフォリオマーケターは四半期の大きな戦略を策定し、プロダクトマーケターはそれらの戦略を勢いを支えるローンチプランへと具体化するのです。

各リリース段階がカテゴリー推進、ICP（理想顧客像）の焦点、そしてビジネスが重視する成果に結びついている場合に、この手法は最大の効果を発揮します。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUp Docsは、この連携を迅速に確立するのに役立ちます。ポートフォリオリーダーは四半期ごとのドキュメントを作成し、カテゴリー戦略、ICPの優先度、注視すべき競合優位性、今後数ヶ月間のメッセージング領域を明確にします。

ClickUp Docsでプランを起草し一元管理 ClickUpドキュメントを通じて共有戦略とリリースプランを構築する

一方、AIベースのレポート作成更新を担当するPMMは、その領域の下に以下のサブセクションを追加します：

リリースが解決する具体的な課題点

四半期の採用ターゲット

メッセージを支える二つの証明ポイント

必要なGTM資産

両チームとも、各セクションの下にあるClickUpでコメントを割り当てられるため、意思決定が迅速に進みます。

このステップを「共通のリズム構築」と捉えましょう。ローンチがメッセージングからコンテンツへ移行すれば、全員がそれを認識します。タイムラインが変更されれば、キャンペーンプランは即座に調整されます。これにより、頻繁な確認作業なしにチーム全体の連携が維持されます。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpビューでフォーマット横断的なGTM進捗を確認

ClickUp Viewsは、チームが仕事を考える方法に合致したフォーマットを通じて、この構造をサポートします：

リストビュー では、進行中のすべてのリリースとGTMタスクを整理して一覧表示します

ボードビュー は仕事が各フェーズをどのように流れるかを可視化し、障害要因を迅速に特定します

タイムラインビュー はリリースを並べて表示し、重複を明確にします

カレンダービューは、ソーシャル投稿、電子メール、発表日など、対外的な活動を可視化します

例えば、レポート作成機能のアップグレードを準備中のPMMがボードビューを開くと、SMEからのフィードバックが未着のためコンテンツが停滞していることに気付く。一方、ポートフォリオマーケターがタイムラインビューを確認すると、この遅延によりローンチがブランドキャンペーンと同じ週に重なっていることを即座に把握できる。 彼らは後で衝突が爆発するのを放置せず、数分で日付を調整する。

3. 複数のキャンペーンを一元管理する

ローンチ仕事から拡大仕事への引き継ぎが自動的だと感じられるとき、キャンペーンはスムーズに展開される。

プロダクトチームは準備を完了させる：メッセージング、アセット、QA、最終チェック。ポートフォリオチームはチャネル、タイミング、ストーリーテリングに注力する。問題が生じるのは、この二つの流れが同期を失った時だ。例えばメッセージングは準備完了なのにクリエイティブ制作が始まっていない、あるいはQAが終了したのに需要創出チームに通知がないといった状況である。

承認、準備状況の確認、コンテンツの進捗が自動的に仕事を進めるセットアップを構築したいと考えています。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUp自動化はこのリズムを定着させます。シンプルな「もしこうなら、そうする」というトリガーで動作し、ローンチを遅らせる手動フォローアップを排除します。チームがルールを設定すれば、プロジェクト担当者や週の忙しさに関わらず、ワークフローは一貫して維持されます。

ClickUp自動化でキャンペーンワークフローを即座にトリガー

ワークフロー自動化の例をいくつかご紹介します：

ステータス: ‘承認済み’ > キャンペーンタスク作成: ローンチ承認と同時にリンクされているキャンペーンタスクを生成します

ブリーフ確定後 > クリエイティブタスクの割り当て: GTMブリーフが最終版とマークされると、デザインとコピーのタスクが自動割り当てされます

アセット完了 > ローンチを次のフェーズへ移行: 主要アセットが完了した際にローンチタスクを更新します

ステータス: ‘QA通過’ > 増幅タスクの追加: エンジニアリングがQAをクリアした際に、クロスチャネル増幅サブタスクを生成します

4. 製品横断的なパフォーマンスの監視

パフォーマンス追跡により、各製品が全体戦略にどう貢献しているか、どのローンチが有意義な変化をもたらすか、次にリソースを投入すべき領域が明確になります。

ポートフォリオマーケターは製品全体を見渡し、共通パターンを発見します。PMM（プロダクトマーケティングマネージャー）はリリースが採用率・エンゲージメント・ICP（理想顧客像）の行動に与える影響を詳細に分析します。製品横断的な明確なビューは推測を排除し、仮定ではなく現実に基づいたプラン立案を可能にします。

さらに、これらのシグナルを統合することで、どの製品が勢いを増し、どの製品が伸び悩むか、また今後のキャンペーンやメッセージング決定においてどのアップデートにより多くの可視性を与えるべきかが明確になります。

ClickUpがどのように役立つか

ClickUpダッシュボードはこの情報を一箇所に集約するため、チームが手作業で結果を組み立てる必要がありません。これらのダッシュボードは、ClickUpワークスペースからデータを取得するカードで構成されています。さらに、製品ライン、ペルソナ、四半期、GTM資産など、ストーリーを把握するために必要な条件でフィルタリングが可能です。

ClickUpダッシュボードで製品レベルのパフォーマンスとリリース影響を確認

これらのカードで概要を把握できます：

折れ線チャートカード： 各製品リリースの利用状況や普及率を時系列で追跡。リリースのタイミングとそれに伴う急増、上昇効果の持続期間を可視化

棒グラフカード： パイプラインへの貢献度、アクティブユーザー数、GTMアセットのパフォーマンスなどのメトリクスで製品ラインを並べて比較

テーブルカード： 特定の条件（例：「採用率＜ターゲット値」、「ペルソナの採用率が低い」）を満たすタスクやローンチを表示。これによりPMMは低パフォーマンスを迅速に特定できる

ステータス／ステータス滞在時間カード：タスク（例：ローンチ準備、キャンペーン実行）が各ステータスに滞在した期間を可視化。これにより製品横断的なボトルネックが明らかになります

🚀 クイックハック：チームはダッシュボードを見て何かが起こったことは把握できるものの、その意味を理解するにはまだ助けが必要です。ClickUpのAIカードはこのギャップを解消し、データを一目で読める簡潔で有用な要約に変換します。 ClickUpダッシュボードのAIカードで、パフォーマンス要約を素早く生成 AIカードは、接続されたスペース内のタスク、ステータス、フィールドから情報を抽出し、何が変更されたのか、あるいは何が目立つのかについて明確な解釈を生成します。 例えば、以下のような点です： AIエグゼクティブ要約カード が製品ライン全体の主要動向を可視化

AIプロジェクト進捗カード は、リリースまでの進捗を簡潔な週次レポートにまとめます

AIカスタムプロンプトカードを使えば、リリース後に最大のエンゲージメント急増をもたらした要因など、ターゲットを絞った質問が可能です。

マーケティングチームにおけるClickUp活用のメリット

マーケティングチームは、ローンチ、キャンペーン、部門横断的な承認、クリエイティブ制作、レポート作成を同時に管理します。仕事が連携されていないツールに分散すると、優先度が不明確になり、チームのスピードが低下します。

マーケティングチーム向けClickUpがこの課題を解決する方法をご紹介します。✅

ローンチとキャンペーンの全要素を一元管理するスペース

ツールの乱立は 、ブリーフ、キャンペーンプラン、アセット、承認、ランダムなドキュメント、ツール、チャットに分散している場合にチームを直撃します 。マーケティング活動は断片化し、製品ローンチやポートフォリオ全体のテーマを包括的に把握できる者は誰もいません。

ClickUpでは、タブを切り替えたり文脈を探ったりすることなく、キャンペーンの計画、タスクの割り当て、進捗の追跡、パフォーマンスのレビューが可能です。プロダクトマーケターは機能リリースを計画し、ポートフォリオマーケターは同じ環境で全体像のメッセージングと複数製品のストーリーを調整できます。

チェルシー・ベネットがルルプレスでのClickUp活用について共有する：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。

インテリジェントなアシスタントでワークスペースから洞察を得る

ローンチは通常、5つの異なるバージョンから始まります：あるタスク内のロードマップメモ、別のタスク内の競合調査、ドキュメントに埋もれたポジションなど。これらを統合するのに、実際のプラン立案よりも多くの時間がかかります。

まさにこの瞬間にClickUp Brainが活躍します。ワークスペース内で動作し、接続されたアプリやプロジェクトに関連するすべての情報から文脈を抽出し、行動に移せる明確で構造化された要約へと変換します。

ClickUp Brainにキャンペーン概要を生成するようプロンプトする

例えば、プロダクトマーケターは機能リリースのキャンペーンプランを準備している。デザインやコンテンツのブリーフィングを行う前に、本質を捉えた緻密なアウトラインが必要だ。

ユーザーがClickUp Brainにプロンプトを送ると、数秒で明確な構造が提示されます。そこには、対象顧客の分析、課題の定義、ポジションの方向性、メッセージ案、推奨チャネル、必要な資産、そしてチーム横断的な連携ポイントが含まれています。

ポートフォリオマーケターは、複数の製品を対象としたキャンペーンにおいて、ClickUp Brainに起点となる情報を求めることで、状況把握の手間を省き、一貫したワークフローを実践します。

📌 このプロンプトを試す： このローンチに向けた明確なキャンペーン概要を作成してください。対象層、課題、ポジション、メッセージ案、チャネル、必要な資産、リスク、連携ポイントを盛り込んでください。

ClickUp Brainがポートフォリオおよびプロダクトマーケターをサポートするその他の方法：

タスク内でClickUp Brainの支援を活用

長文のプランスレッドを要約 し、PMMとポートフォリオリーダーがすべてを読み返すことなく連携を維持できるようにします

競合調査から 製品の差別化要素 を抽出し、キャンペーンの方向性を洗練させる

顧客フィードバックメモを メッセージ更新のためのインサイト要約に転換します

ランディングページ、告知投稿、ナーチャリング電子メール向けの初期メッセージ案

クロスファンクショナルチーム向けの迅速な状況概要を構築 重要な詳細を簡潔で共有可能な更新情報に凝縮

音声優先の生産性ツールと高度な検索機能で仕事を加速させる

ClickUp Brainの機能を基盤に構築されたClickUp Brain MAXは、すべての操作をタイプ入力したくないマーケターやプロダクトチーム向けに設計された、音声優先の生産性向上パートナーです。

ClickUp Brain MAXの「Talk to Text」で、口頭でのアイデアをローンチ可能なコンテンツに変換

ClickUpBrainMAXは音声で操作可能。あなたの声を聞き、目標を理解し、アイデアを実行に移します。キーボード操作を省略し、作業速度を4倍に加速します。

ポートフォリオおよびプロダクトマーケティングのワークフローを以下のようにサポートします：

すべてを検索： ClickUp、Google Drive、電子メール、チャットからキャンペーン資料、ブリーフ、デザインファイルを数秒で抽出

シームレスなモデル切り替え： Brain MAX内で複数のLLM（ChatGPT、Claude、Gemini）にアクセスし、コピー作成、結果分析、ブレインストーミングを実行。 Brain MAX内で複数のLLM（ChatGPT、Claude、Gemini）にアクセスし、コピー作成、結果分析、ブレインストーミングを実行。 AIの乱立を 回避

音声入力で作成：ローンチ電子メールやGTM概要を音声で入力し、Talk to Textフォーマットでテキスト変換。クリップボードにコピーして即座にアクションへ

引き継ぎと調整を自動化し、全員が連携できるようにする

プランと音声入力の準備が整っても、調整と実行には依然として注意が必要です。ここでClickUpエージェントが役立ちます。

ポートフォリオおよびプロダクトマーケティングツール内に組み込まれたカスタムまたは既製の「ボット」が、トリガーを監視し、アクションを実行し、タスクを割り当て、ステータスを更新し、手動での引き継ぎを削減します。

独自のマーケティングワークフローに合わせてClickUpエージェントをカスタムする

これが日常のマーケティングの仕事でどのように展開されるか：

キャンペーン終了時に要約を作成する： キャンペーンが閉じた後、担当者は日付、資産、パフォーマンスに関するメモを収集し、キャンペーン終了後の要約タスクを開始します

キャンペーンを自動で準備： ローンチタスクが「キャンペーン準備完了」フェーズに入ると、エージェントが電子メール、ソーシャル、ブログの各タスクを作成し、それぞれを割り当て、期日を設定します

クリエイティブ仕事を即座に前進させる： デザイナーがキービジュアルを承認すると、AIエージェントがリンクされているローンチタスクを更新し、キャンペーン所有者に通知するため、次のフェーズがすぐに開始されます

導入遅延の早期検知：導入初週の採用率がターゲットを下回った場合、ClickUp AgentがPMM向けにメッセージングレビュータスクを生成し、ポートフォリオ責任者に通知します

ClickUpでポートフォリオと製品の連携を強化する

ポートフォリオマーケティングとプロダクトマーケティングは常に異なるギアのように感じられ、ワークフローの異なる段階でそれぞれに注意を払う必要があります。ClickUpはリズムを崩すことなく両方のトラックを同時に進めることを可能にします。

ドキュメントはポートフォリオテーマと製品レベルのプランを一元管理し、戦略の接続を維持します。ビュー機能により、チームはリリース状況、クリエイティブ進捗、キャンペーンスケジュールを全体像を見失うことなく追跡可能です。ダッシュボードは採用動向と製品横断的なパフォーマンスを可視化し、注力すべき領域を明確に把握できます。

ClickUp Brain、Brain MAX、自動化、Agentsは、両マーケティング戦略において計画の迅速化、円滑な引き継ぎ、障害の削減をサポートします。

すべてが連携することで、チームはスイートレベルの思考と製品レベルの実行を、フローを断つことなく切り替えることができる。

さあ、今すぐ登録しましょう！ClickUpを今日から始めよう！✅

よくある質問（FAQ）

ポートフォリオマーケティングは、ソリューション全体のポジショニング、複数製品にわたるメッセージングの構築、市場セグメントへの最適化に焦点を当てます。一方、プロダクトマーケティングは、単一製品のストーリー構築、ローンチプラン、機能の普及促進、競合優位性の確立に重点を置きます。

はい。責任範囲が明確であれば、多くのチームが両方を管理しています。ポートフォリオマーケターはセグメント戦略と高次元のストーリーテリングを主導し、プロダクトマーケターは製品固有のメッセージングとエンパワーメントに注力します。この構造により、チームに負担をかけずに緊密な連携を維持できます。

ポートフォリオKPIはセグメントの牽引力、パイプラインカバレッジ、ソリューション全体の認知度を追跡します。製品KPIは機能の採用率、アクティベーション率、勝敗実績、ローンチの影響を測定します。前者は市場レベルの成果を、後者は製品レベルのパフォーマンスを評価します。

チームは、ポートフォリオと製品の両イニシアチブにおいて、ローンチプランの追跡、リサーチ管理、アセット整理、部門横断的なタイムライン調整を支援するために、ClickUpとHubSpotを頻繁に活用しています。

ClickUpは計画立案、プロジェクト進捗管理、コンテンツワークフロー、チーム横断的な可視化を支援します。ClickUpダッシュボード、タスク優先度設定、カスタムタスクステータス、ClickUp Docsなどの機能により、マーケティングチームはローンチ調整、リサーチ整理、パフォーマンス追跡、戦略実行のための中央情報源の維持が可能になります。