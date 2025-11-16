UXを可視化する最適なMiroカスタムカスタマージャーニテンプレート

多くの企業が顧客ニーズの理解を最も高い優先度と主張しながら、なぜユーザーが実際に離脱するポイントを特定できずにいるのか、不思議に思ったことはありませんか？

問題はデータの不足ではなく、明確さの欠如です。顧客インタビューを実施し、フィードバックを収集し、課題点を特定したはずです。しかし視覚的なカスタマージャーニーマップがなければ、それらの知見はスプレッドシートや電子メールのスレッドに散在したままになります。

まさにこのため、チームはMiroのカスタマージャーニートemplatesを活用します。顧客体験がどのようなものか議論する代わりに、これらのテンプレートで体験をマップできます。感情、タッチポイント、そしてユーザーがコンバージョンするか離脱するかの重要な瞬間まで完了するマッピングが可能です。

この記事では、優れたMiroカスタマージャーニーテンプレートを解説するとともに、無料のClickUpテンプレートも共有します。

カスタマージャーニーテンプレートの概要

優れたMiroカスタマージャーニーテンプレートの条件とは？

Miroでカスタマージャーニーテンプレートを選ぶ際は、以下のポイントを押さえておけば、不適切なテンプレートに時間を浪費せずに済みます：👇

明確性： 認知から意思決定までのユーザーの移動経路を可視化する、各フェーズが明確に示されたテンプレートを選択

カスタマイズ性：テンプレートが簡単に編集可能であることを確認してください。例えば、複数のタッチポイントの追加やステップの削除など、製品やサービスに合わせて柔軟に調整できることが重要です。

UX重視： ビジネス目標だけでなく、ユーザーのニーズ、不満、感情を浮き彫りにするテンプレートを選択しましょう。これにより、マップが実際の体験改善に焦点を当てた状態を維持できます

適応性: 業界を問わず活用できるテンプレートを探しましょう。アプリのサインアップフロー、オンライン決済、さらには店舗内サービス体験にも適合するものであるべきです

事前構築済みセクション： ペルソナ、目標、タッチポイント、チャネル用の事前構築済み領域を備えたテンプレートを選択

コラボレーション: テンプレートがリアルタイム編集、コメント追加、混乱なく貢献できるか確認する

Free Miroカスタマージャーニートemplates

各ユーザージャーニーマップテンプレートは、コラボレーションを促進し、マッピングを簡素化し、チームにエンドツーエンドの顧客体験を明確なビューで把握させるよう設計されています。一緒に探ってみましょう：

1. 行動デザインマップ（ジャーニー）テンプレート

viaMiro

Miroの行動デザインマップ（ジャーニー）テンプレートは、カスタマージャーニーのごく一部に焦点を当てます。ユーザーに取ってほしい特定の行動や行動パターンに対応します。 この行動を特定した後、COM-Bモデル（能力、機会、動機 → 行動）を用いて逆方向に分析することで、ユーザーがその行動を実行する上での促進要因や阻害要因を可視化できます。このマップにより、問題が発生するポイントを容易に特定し、その摩擦を解消する方法、あるいは意図的に活用する方法をブレインストーミングすることが可能になります。

このテンプレートが気に入る理由：

フェーズ、行動、課題点のマップを作成し、ユーザーがどこで躓いているかを正確に把握する

各摩擦点や障壁に関連付けながら、ボード上で直接介入戦略のアイデアをブレインストーミング

このマイクロジャーニーを上位のマップに統合し、広範なUXフローとの整合性を確保する

✅ こんな方に最適：オンボーディングやチェックアウトフローの再設計に取り組むUXリサーチャーやプロダクトチーム。ユーザーが重要なアクションを完了する行動上の障壁を明らかにしたい方

💡 プロのコツ：ジャーニーマップの各フェーズ（認知→検討→購入→維持→ロイヤルティ）で、簡単なCOM-Bチェックを追加しましょう。C-O-Mには緑/黄/赤のマーカーを使用します。これにより離脱が起きる正確な原因と、最初に修正すべき点が明確になります。 例、顧客はクーポン適用方法を知っていても（能力）、支払いゲートウェイが繰り返し失敗する場合（機会）や、カードをサイトに完全に信頼できない場合（動機）には、購入を放棄する可能性があります。

2. カスタマージャーニーテンプレート

viaMiro

顧客が様々な接点で自社とどのように関わるかを全体像としてのビューとして把握したい場合、Miroカスタマージャーニーテンプレートがすべてを可視化します。顧客の行動を整理し、メリットと課題をマップし、プロセスにおける顧客の感情状態を捉えることが容易になります。初回接触から長期的なロイヤルティに至るまで、実際の顧客体験についてチームを一致させるための基本キットとして活用できます。

このテンプレートが気に入る理由：

構造化された「フレーム、アクション、フィール」プロセスを通じてチームを導き、行動、タッチポイント、感情を捉える

90～120分で完了する既成のワークショップセッションを実施。明確なステップバイステップの手順付き

自社ブランドでテンプレートをカスタム、オフライン印刷フォーマット、追加のR sprint活動に対応

✅ こんな方に最適：発見や方向性の調整ワークショップを実施するプロダクトマネージャーやUXチーム。エンドツーエンドのカスタマージャーニーを体系的に把握し、ステークホルダーに提示する方法が必要な方

3. ストーリーマップテンプレート

viaMiro

Miroストーリーマッピングテンプレートは、大規模な製品構想をチームが実際に実行可能な小さな管理ステップに分解することを目的としています。開発に直行するのではなく、ユーザー像、ユーザーの行動パターン、ユーザーが抱く前提条件をマップすることで、全体像を明確に把握する手助けをします。

テレサ・トーレス著『継続的発見の習慣』に基づくこの手法は、漠然とした機能リクエストを構造化されたユーザーストーリーに変換し、優先順位付けとリスク軽減を確信を持って行えるように支援します。

このテンプレートが気に入る理由：

ストーリーマップから直接仮説を生成し、リスクを早期に発見する

それらの仮定を、重要性と入手可能な証拠を比較することで評価する

チームを最も価値を生む変更へ導き、製品決定を容易にする

✅ こんな方に最適：開発開始前に顧客のニーズを実行可能なストーリーに変換する必要があるプロダクトマネージャー、UXデザイナー、アジャイルチーム

4. カスタマージャーニー用ストーリーボードテンプレート

viaMiro

カスタマージャーニーを実践的に探求するには、Miroカスタマージャーニーステアボードテンプレートが有力な選択肢です。顧客が各フェーズで目にするもの、感じるもの、行うやることをもとに、ストーリー全体をスケッチするのに役立ちます。

最初の広告接触から購入後のフォローアップ電子メールまで、このテンプレートは顧客の旅を視覚的なストーリーボードに変換します。感情、行動、課題がシーンごとに展開され、チームが改善の余地や機会を発見する手助けをします。

このテンプレートが気に入る理由：

ジャーニーをマップする前に、顧客ペルソナを定義しましょう。属性、ニーズ、課題点を明確にします

認知、検討、購入、配送、購入後のフェーズなど、明確なフェーズに顧客の旅を分解しましょう

各フェーズにおける感情、タッチポイント、顧客行動を捕捉し、より深い洞察を得る

改善の機会と課題点を明確化し、製品・サービス・コミュニケーションの向上に導く

✅ こんなチームに最適：マーケティング戦略担当者、UXリサーチャー、カスタマー成功チーム。顧客満足度の向上と長期的なロイヤルティ構築のために、顧客ライフサイクル全体の詳細なビューが必要なチームへ

5. カスタマージャーニーマップテンプレート

viaMiro

消費者の70%が、悪い顧客体験の後には競合他社に乗り換えると回答しています。これは、ジャーニーマッピングが単なるデザイン作業ではなく、競争力を維持するための生存スキルであることを示しています。

Miroのカスタマージャーニーマップテンプレートは、各タッチポイントで顧客が目にし、行う行動、そしてそれらの瞬間を可能にする舞台裏のプロセスを可視化するのに役立ちます。サステナビリティや長期的な影響といった要素を重ねることで、単純な旅程のステップを超え、顧客を喜ばせる要素、摩擦が生じる箇所、改善の機会がどこにあるかを特定するのに役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

デュアルスイムレーンを活用し、顧客対応アクションと内部サポートプロセスを並列比較する

組み込みの感情マップで、ジャーニー全体における感情の高まりと落ち込みを追跡

ワークショップ、リサーチセッション、ステークホルダーレビュー用に共有可能なキャンバスとしてボードをエクスポート

✅ こんな方に最適：UXデザイナー、サービスデザイナー、プロダクトマネージャー。顧客体験、社内ワークフロー、持続可能なビジネス成長のつながりを接続したい方へ

6. Fly UX カスタマージャーニーマップテンプレート

viaMiro

航空券の予約は、航空会社のサイト検索から最終的な支払いまで、それ自体が小さな旅のようなものです。Miro Fly UXカスタマージャーニーマップテンプレートは、UXデザイン認定プログラムの一環として作成され、このプロセスをステップごとに捉えています。

目標、行動、状況、課題点、さらには実際のユーザーの声を明確に可視化する、シンプルでミニマルなレイアウトを採用。航空会社のユーザビリティテストを基に設計されていますが、柔軟なデザインにより、詳細なカスタマージャーニーを可視化したいほぼ全ての業界で容易に適用可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

事前定義されたジャーニーのフェーズを活用し、予約から支払いまでの全フローを可視化

実際のユーザビリティテスト結果と顧客の声を取り入れ、マップを実証データに基づいて構築しましょう

フォント、色、ラベルをカスタムして、異なる業界やユースケースに合わせたジャーニーマップを作成しましょう

✅ こんな方に最適：旅行、eコマース、サービス業で働くUXリサーチャー、プロダクトチーム、サービスデザイナー。ユーザーフローを分析・改善するための実践的で研究に基づいたテンプレートが必要な方へ

7. ユーザージャーニーマップワークショップテンプレート

viaMiro

ユーザーを理解する最良の方法は、チームを集めて共にジャーニーをマップすることです。Miroのユーザージャーニーマッピングワークショップテンプレートは、90分以上のワークショップを構造化して生産的に進めるための既成のフローを提供します。

これにより、チームを率いてペルソナの定義、目標設定、主要ステップのマッピング、そして共同作業環境での機会発見を推進できます。散らかった付箋や中途半端なアイデアではなく、全員が実行可能な明確で合意されたジャーニーマップを手にすることができます。

このテンプレートが気に入る理由：

イントロからまとめまで8つのガイド付きステップで構成された、すぐに使えるワークショップを実施

ペルソナ構築と共感エクササイズを促進し、ユーザーの目標と課題点を明らかにする

クロス機能チームを巻き込み、ブレインストーミング、マップ、機会に関する議論を促進する

得られた知見を明確で実行可能なジャーニーマップに要約する、デザイン決定を推進する

✅ こんな方に最適：UXファシリテーター、デザインリーダー、製品チーム。ステークホルダーの連携を図り、包括的なジャーニーマップをリアルタイムで作成するための実践的で協働的な手法が必要な方へ

8. 顧客の声テンプレート

viaMiro

顧客の37%は、自身のアンケートのフィードバックが価値がない、または真剣に受け止められていないと感じています。これはあらゆるブランドにとって大きなリスクです。Miroの顧客の声テンプレートは、フィードバックを体系的かつ透明性のある方法で収集することでこのギャップを埋め、顧客に自身の声が重要であることを実感させます。

このテンプレートは入力を明確なカテゴリーに整理し、パターン発見と対応を容易にします。単なる収集を超え、フィードバックが真の変化を促すことを保証します。ニーズ、不満、機会といったテーマ別にインサイトを分類することで、チームはジャーニーマップの検証、タッチポイントの改善、仮定ではなく証拠に基づいた体験設計が可能になります。

このテンプレートが気に入る理由：

顧客のコメント、アンケート結果、製品フィードバックを整理されたグリッドに直接収集

フィードバックを共同で分析し、提供内容における繰り返されるパターンや不足点を発見しましょう

インサイトが購買者ペルソナやカスタマージャーニーマップとリンクされており、より広範なUXリサーチが充実している

✅ こんな方に最適：仮定ではなく本物の顧客フィードバックに基づいてデザインやビジネス判断を下したいUXリサーチャー、プロダクトマネージャー、マーケティングチーム

⚡ テンプレートアーカイブ：カスタマージャーニーテンプレートとフィードバックフォームテンプレートを組み合わせて、顧客の行動経路とフィードバックの両方を可視化しましょう。特に効果的なのは： 主要なUX変更を実施する前に、意思決定がカスタムユーザーの意見に基づいていることを確認してください

ジャーニーをマップした後、課題点や感情が実際の顧客体験を反映しているかを確認する

製品ローンチ時には、第一印象を収集し、初期段階での摩擦点を特定するために

オンボーディング後やサポート対応後のインタラクションを投稿し、満足度を測定してタッチポイントを改善しましょう

9. カスタマー・タッチポイントマップテンプレート

viaMiro

顧客とのあらゆる接点は痕跡を残します。広告の瞬間的なインプレッションであれ、サポートとのチャットであれ、購入体験であれ。Miroのカスタマータッチポイントマップテンプレートは、こうした接点を注文。どの接点が円滑で、どの接点を改善すべきかを可視化します。

広範なジャーニーマップとは異なり、このテンプレートは顧客がブランドとミーティングする特定のチャネルやステップに焦点を当てるため、顧客体験を直接形作る改善点の優先順位付けが容易になります。

このテンプレートが気に入る理由：

購入前、購入時、購入後といった購買フェーズ全体にわたるすべてのカスタム接点を可視化する

効果的な仕事と課題点を明確な視覚表現で可視化し、ユーザー感情の把握を容易にします

複数のカスタム経路を重ねて表示し、異なるペルソナがブランドとどのように関わるかを可視化

マップをエクスポートまたは提示し、どのタッチポイントを優先的に最適化すべきかについてチームを一致させる

✅ こんな方に最適：タッチポイントを詳細に分析し、あらゆるチャネルで一貫性のある体験を創出したいUXデザイナー、マーケター、カスタマー成功チーム

10. 顧客インサイト追跡テンプレート

viaMiro

優れた顧客体験は優れた洞察の上に築かれます。Miroのカスタマーインサイトトラッカーテンプレートは、その洞察を決して失わないようにします。これは、すべての顧客フィードバック、アンケート回答、ユーザビリティ調査結果、機能リクエストを収集する中核ハブとして機能します。その後、これらを整理し、タグ付けし、さらに製品決定を導く洞察へと変換できます。 このテンプレートにより、顧客にとって最も重要な要素と、それに基づく行動方針を容易に把握できる構造化されたビューが実現します。

このテンプレートが気に入る理由：

インタビュー、サポートチケット、アンケート、リサーチセッションから体系的にインサイトを収集する

フィードバックを主題、緊急度、顧客タイプ別にタグ付け・分類し、簡単にフィルタリングできるようにする

Miro Tablesのフィルタリングとソート機能でインサイトを可視化し、パターンを素早く発見する

発見した知見をリアルタイムでチーム間で共有し、プロダクト、デザイン、サポートが連携を保ち続けられるようにする

✅ こんなチームに最適：フィードバックを一元管理し、顧客データ間の接続を把握し、エビデンスに基づいた製品決定を推進したいプロダクトマネージャー、UXリサーチャー、カスタマーサクセスチーム

Miroのリミット

Miroのコラボレーション機能、テンプレート、視覚的な豊かさは高く評価されている一方で、ユーザーから繰り返し指摘される懸念点があります。レビューで頻繁に挙がる主な制限事項は以下の通りです：

大規模ボードではパフォーマンスが低下： フレームや画像、詳細コンテンツでボードが過密になると、ユーザーは読み込み遅延、ラグ、ナビゲーションの問題に直面することが多い

検索・選択・エクスポート機能に制限あり： 特定のコンテンツを見つけるのが難しく、選択したフレームのエクスポートやアイテムの正確なコピーにはリミットがあります

高度なツールの習得が難しい： 単純なタスクは簡単ですが、ユーザーからは高度なワークフロー、連携機能、AI機能の習得や理解に時間がかかるとの声が上がっています

バージョン管理と整理の制限: 分岐機能や堅牢なバージョン管理の欠如により、ボードを複製せずに変更を追跡することが困難です

安定性/オフラインアクセスとバックアップへの懸念：ユーザーは読み込み問題やオフライン機能の不足による仕事の喪失を恐れ、より強力なバックアップオプションを望んでいる

代替となるMiroカスタマージャーニーテンプレート

顧客体験は解けない謎であってはなりません。しかし、顧客インタビューのフィードバックがNotionに散在し、ユーザーのユーザージャーニーマップがMiroに埋もれ、アクションアイテムが電子メールに散らばっている状態では、手探りで進んでいるようなものです。

ClickUpがそれを変えます。世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる業務アプリ・データ・ワークフローを統合。顧客体験をプロジェクト・タスク・マイルストーン・チーム目標と同一ワークスペース内で直接接続可能。オンボーディングの摩擦点をマップしたら？タスクに変換しましょう。 顧客インタビュー後の離脱を発見したら？同じワークスペース内でデザインチームに割り当てられます。こうしてClickUpはワークスプロールを 解消し、100%のコンテキストと、人間とエージェントが協働する単一の場所を提供します 。

さらに、ClickUpには1000以上のテンプレートが揃ったライブラリがあります。以下では、Miroのボードに代わるスマートな選択肢として、すぐに使えるトップクラスのClickUpカスタマージャーニートemplatesをご紹介します。

各テンプレートは、マップをより協力的かつ実践的に設計されています。さあ始めましょう！

1. ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート

顧客がブランドとどのように関わるかを理解することは、有意義な体験を創出する核心です。ClickUpのカスタマージャーニーマップテンプレートは、このプロセスを体系化して実践可能なものにします。顧客の旅を認知、検討、転換の各フェーズに分解。各フェーズで顧客の行動、接点、体験、解決策をマッピングするためのプロンプトを提供します。組み込みの柔軟性により、リンク、付箋、統合ツールでユーザー体験マップを充実させることが可能。チームのワークフローにシームレスに適応しつつ、ライフサイクル全体を明確かつ追跡可能な状態に保ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：顧客体験の最適化とロイヤルティ向上を目指すカスタマーエクスペリエンスマネージャー、マーケティングチーム、戦略担当者。エンドツーエンドの全旅程ビューを可視化します

2. ClickUp ユーザーストーリーマップテンプレート

顧客中心の製品開発には、単なるタスクのリスト以上の取り組みが必要です。重要なのは、それらのタスクが顧客体験の道筋とどう連動するかを見極めることです。ClickUpのユーザーストーリーマッピングテンプレートは、複雑なユーザーニーズを管理しやすい小さな単位に分解することで、このプロセスを簡素化します。

チームは、ユーザーが実際に製品とどのように関わるかに基づいて機能をプランでき、開発の優先度が現実の顧客行動と成果に常に合致するよう保証します。

このテンプレートが気に入る理由：

大規模なユーザーストーリーを、ユーザーペルソナや問題定義といった ClickUpカスタムフィールド で細分化し、より体系的なプランを実現

ストーリーマップビュー で各機能やステップがエンドユーザーに与える影響を確認し、どの変更が最大の価値をもたらすかを明確に把握

タスクボードビューを活用して潜在的な障害を事前に特定し、sprintを円滑に進行させましょう

✅ こんな方に最適：ユーザーファーストの製品開発を優先し、体系的なsprintプランを立てたいプロダクトマネージャーやアジャイルチーム

3. ClickUp 共感マップ ホワイトボードテンプレート

顧客の心理状態を理解し、感情的・行動的観点からその旅路を把握する必要がある場合、ClickUpの共感マップホワイトボードテンプレートが役立ちます。

ユーザーの思考、感情、行動を6つのガイド付きセクションに整理します。具体的には「考えること」「見ること」「聞くこと」「発言・やること」「課題」「成果」を網羅。この明確化により、チームは顧客の行動だけでなくその背景にある理由を把握でき、よりユーザー中心の戦略と解決策を可能にします。

このテンプレートが気に入る理由：

顧客の感情、懸念、動機に関する詳細な洞察を捉え、より共感的なビューでジャーニーを把握しましょう

顧客の不満要因と成功要因を区別し、効果的に改善の優先順位を決定する

付箋、ボードビュー、分類機能を活用し、チームが協力してユーザーニーズについてブレインストーミングし、方向性を一致させましょう

観察結果をタスクに変換し、優先度を設定し、責任を割り当てて、解決策が理論上のまま終わらないようにする

✅ こんな方に最適：顧客の課題点を評価し、実行可能な改善策へと転換したいUXデザイナーやプロダクトチーム

4. ClickUp カスタマーサクセスプランテンプレート

購入後の体験が悪かった場合、消費者の約80%が再訪しません。ClickUpカスタマーサクセスプランテンプレートは、購入後体験の全フェーズをチームがマップし、クライアントが一貫した価値とサポートを受けられるよう支援します。

顧客データの追跡、満足度のモニタリング、積極的なアプローチプランを可能にする機能を備えたこのテンプレートは、ビジネスに顧客との長期的な関係構築に向けた体系的なアプローチを提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：体系的な成功プランを通じてクライアントの顧客維持率と満足度を高め、ロイヤルな顧客を構築したいカスタマーサクセスマネージャーやサポートチーム

5. ClickUp 顧客の声テンプレート

ClickUpの顧客の声テンプレートは、ユーザーの声に耳を傾け、そのフィードバックを意味ある行動に変換するための体系的な方法です。このテンプレートは、電子メール、アンケート、顧客インタビューから収集したすべてのインサイトを視覚的なボードに集約します。

また、収集したすべてのフィードバックが標準化されたプロセスを経ることを保証します。カンバン形式のワークフローとカスタムビューにより、リクエストを整理し、繰り返されるパターンを分析し、適切なチームにフォローアップタスクを割り当てられます。これにより、顧客の声は単に聞かれるだけでなく、意思決定、製品アップデート、戦略を積極的に形作るのです。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：顧客フィードバックを体系的に収集・活用し、ロイヤルティ向上と優れたユーザー体験の実現を目指すプロダクト、UX、カスタマーサクセスチーム

6. ClickUp 顧客課題定義テンプレート

顧客の課題を理解することは、現実の問題を真に解決する製品構築への第一ステップです。ClickUpの顧客課題定義テンプレートは、繰り返し発生する顧客問題を把握し、明確なステートメントに整理し、解決する手助けをします。

問題を根本原因に分解し、文脈に沿った洞察を提供することで、このテンプレートはチームが最も差し迫った課題の解決に集中することを保証します。問題解決を証拠に基づいて行い、チームが仮定に時間を浪費するのを防ぎます。

このテンプレートが気に入る理由：

顧客プロフィールを作成し、人口統計、目標、顧客の期待といった詳細を記載することで、あらゆる問題を文脈に根ざした形で把握する

重要な要素を見逃さないよう、課題点をタブやカテゴリに整理しましょう

リンクされている問題のバックログアイテムや製品機能にリンクされ、解決策が開発と整合される

フィードバック、苦情、セッションログによる検証を追加し、真の問題を優先的に解決

✅ こんな方に最適：顧客の課題を詳細に記録し、実行可能な解決策に変えたいプロダクトチーム、SaaSスタートアップ、サポート担当者

🎁 特典: 明確な顧客課題文の作成は煩雑に感じられることがあります。詳細を素早く捉えつつ文脈を保持し、翻訳の正確性を確保する必要があるためです。Brain MAX Talk-to-Textなら、音声フィードバックやメモ、アイデアを瞬時に整理された構造化テキストに変換可能。これら全てを実現します。 ClickUp Brain MAXのテキスト入力機能で思考を構造化されたメモに変換

7. ClickUp カスタマーオンボーディングテンプレート

ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレートは、チームがすべてのクライアントにシームレスでパーソナライズされたオンボーディングを提供できるよう設計されています。顧客タイプ、サービスパッケージ、オンボーディングコール日などのカスタムフィールドを活用することで、各クライアントのオンボーディングプロセスをカスタマイズできます。

パーソナライゼーションに加え、クライアントコンテキストを一元管理することで、営業・サービス・製品チームが全行程を通じて連携を保ちます。自動トリガー型プレイブックと自動フォローアップによる摩擦の低減により、顧客は最初からサポートされ自信を持てます。

このテンプレートが気に入る理由：

事前作成済みのフォームを活用して初期情報を収集し、やり取りの往復を減らす

構造化されたリストでタスクとステータスを追跡し、受け入れからキックオフまでのオンボーディング全ステップを網羅

ブランドガイドライン、主要連絡先、プロジェクトメモを共有ドキュメントに保存し、知識を一元管理する

ワークフローを自動化し、フォローアップのトリガー、事前タスクの割り当て、タイムリーなクライアント引き継ぎを確実に行う

✅ こんな方に最適：多様なクライアントタイプを管理するサービス提供チーム。オンボーディングの効率化、進捗の追跡、一貫性のある拡張を実現する一元化された自動化システムが必要な場合

8. ClickUp カスタマーサービスエスカレーションテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレートで問題を前向きな体験に変える

エスカレーションを迅速かつ効果的に処理することは、顧客体験を左右します。ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレートは、サポートリクエストが深刻化する前に捕捉・追跡・解決するシステムを提供します。

緊急チケットを適切な担当者に確実に振り分け、部門横断で全更新情報を可視化。これにより、あらゆるエスカレーションが一貫した対応を保証します。さらに、チームの応答標準化、明確なステータス設定、SLA監視を支援し、重大な問題を見逃さない体制を構築します。

このテンプレートが気に入る理由：

優先度の高いチケットを自動的に適切なチームやマネージャーに振り分け、迅速な対応を実現

組み込みフォームと定型返信で対応を標準化し、解決速度を向上させましょう

エスカレーションダッシュボードとSLA追跡で重大な問題をリアルタイムに監視

構造化されたエスカレーションデータを通じて根本原因を特定し、繰り返されるエスカレーションを減らす

✅ こんな方に最適：重大なリクエストを扱うカスタマーサポートやサービスチーム。エスカレーションを遅滞なく解決するための明確で自動化されたシステムが必要な場合

🎥 動画で学ぶ: カスタマーサービスにおけるAIの活用方法とは？

9. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

ClickUpセールスパイプラインテンプレートは、営業チームが見込み客、取引、収益機会の完了する可視性を提供します。すべてを単一のカスタマイズ可能なパイプラインに統合し、見込み客の追跡、有望リードの優先順位付け、より正確な売上予測を実現します。

このテンプレートは営業担当者がリードを各フェーズへ進めるのを支援するだけでなく、管理者がファネル全体の概要を明確に把握することを保証します。ドラッグ＆ドロップ式フェーズ、自動化されたワークフロー、カスタムステータスにより、混乱を解消し、チームが優先度の高い案件に集中できるよう支援します。

このテンプレートが気に入る理由：

単一の視覚的ダッシュボードで、最初の接触から閉じた成約まで全てのリードを追跡

緊急度、潜在価値、またはチームが設定したカスタムルールに基づいてリードを優先順位付けする

フォローアップリマインダーや電子メールトリガーなどの反復作業を自動化し、時間を節約しましょう

ステータス（例：見込み顧客、デモ実施、提案書作成、閉じた）やビューをカスタムし、完全な柔軟性を実現

✅ こんな方に最適：リード管理、予測精度向上、成約率向上を実現する信頼性の高いシステムを求める営業マネージャーやチーム

10. ClickUp DMAICテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp DMAICテンプレートで定義・測定・分析・改善・管理のサイクルを簡単に管理

ビジネスプロセスの改善は混乱しがちですが、ClickUpのDMAICテンプレートは構造化されたシックスシグマ手法でこれを簡素化します。DMAICは「定義、測定、分析、改善、管理」を意味し、このテンプレートは各ステップを明確に進める道筋を提供します。

問題を明確に定義し、KPIを追跡し、根本原因を分析し、改善策をブレインストーミングし、成功を持続させるための管理体制を構築できます。その結果、今日の問題を解決するだけでなく、長期的なワークフローを強化する再現可能なフレームワークが実現します。

このテンプレートが気に入る理由：

カスタムフィールド、付箋、色分けされたビジュアルを活用してKPIと結果を追跡

ホワイトボード上でリアルタイムに共同作業し、データを分析し、解決策を共にテストしましょう

改善状況を監視し、問題の再発を防ぐための再現可能なワークフローを作成しましょう

✅ こんなチームに最適：非効率の解消とビジネスプロセスの改善を体系的なステップアプローチで進め、測定可能な結果をを得たいチーム

ClickUpでカスタマージャーニーを簡単に

カスタマージャーニーマップの作成やビジネスプロセスの改善は、複雑である必要はありません。

ClickUpのすぐに使えるカスタマージャーニーテンプレートを使えば、推測作業を削減し、手作業による時間を大幅に節約できるシンプルで構造化されたツールが手に入ります。

アイデアの整理、タスクの追跡、チーム全体の連携を強化します。ワークフローに合わせてカスタム可能な堅牢な基盤を提供。これにより、最も重要なこと、すなわち優れた顧客体験の提供と自信を持ってビジネスを成長させることに集中できます。

今すぐClickUpに登録して、顧客体験の管理がどれほど簡単になるか実感してください。