スタートアップの生産性向上に役立つ、トップ10プロジェクトマネージャーアシスタント/AI

数十年にわたり、生産性に関する研究は労働市場、技術変革、世界経済の動向といった大局的な視点に焦点を当ててきた。

しかしスタートアップにとって真の課題は企業レベルで顕在化する。日々の仕事管理の在り方、チームの協業効率、アイデアから成果物までのプロジェクト進捗速度である。こうした業務上の摩擦は単に時間を浪費するだけでなく、勢いを失わせる。

しかし、終わりのない調整業務をインテリジェントなアシスタントに任せられたらどうでしょう？AIプロジェクト管理ツールはプロジェクトの中枢神経システムとして機能し、追跡・割り振り・レポート作成といった煩雑な仕事を自動化します。

本ブログでは、スタートアップ向けのトッププロジェクトマネージャーアシスタントAIツールを紹介します。これらのツールは仕事の可視性を促進し、責任の所在を明確にし、あなたが仲裁役を務めることなくプロジェクトを前進させ続けます。🫡

スタートアップ向けプロジェクトマネージャーアシスタント/AIを選ぶ際のポイントとは？

スタートアップを運営していると、1時間さえも借り物の時間のように感じられます。AIプロジェクト管理ツールで最も重要な機能は以下の通りです：

スタートアップ向けプロジェクトマネージャーアシスタント/AIの概要

スタートアップ向けトップ10AIプロジェクト管理ツールの概要を比較した簡易テーブルはこちら：

ツール* 最適 主な機能 価格* ClickUp 個人、スタートアップ、中堅企業チーム、大企業向けのオールインワンAI搭載プロジェクト＆チーム管理ソリューション コンテキスト分析にはClickUp Brain、OS横断の統合AIにはBrain MAX、入力速度4倍のTalk-to-Text、ワークフロー自動化にはAIエージェント、さらに企業検索、自動化機能、ドキュメント管理、ダッシュボード、AI画像生成機能付きホワイトボードを活用できます。 Free Forever；企業向けカスタム対応 Asana スタートアップ、中小企業、成長企業向けAIタスク割り当てと自動プロジェクト追跡 ワークフロー自動化のためのAIチームメイト、スマートチャット、スマートステータス、スマートプロジェクト、リアルタイムインサイト、そして統合機能 Freeプランあり。有料プランは月額13.49ドルから。 Wrike 中小企業、中堅チームの企業向けリスク予測とワークフロー最適化 予測リスク分析、AI搭載のブリーフとアジェンダ、コンテンツ生成用コパイロット、Microsoft CopilotとClaudeの統合 Freeプランあり；有料プランは月額10ドルから Hive 小規模チーム、中小企業、成長中のスタートアップ向け統合コラボレーション機能を備えたワークフロー自動化 メモをタスクに変換するHiveMind AI、Q&A＋ダッシュボード対応のBuzz AI、AIコンテンツ＋画像生成、1,000以上の連携機能 Freeプランあり；有料プランは月額7ドルから Motion スタートアップ、企業、急成長チーム向けAIスケジューリングと時間ブロック型タスク管理 自動優先順位付け、依存関係管理、プロジェクト構造生成、遅延の事前検知を実現するAIスケジューラー 有料プランはユーザーあたり月額148ドルから 予測 中小企業、専門サービス、企業向けのリソース予測と収益性追跡 タイムライン・予算・リソース配分の予測AIエンジン；AI搭載タイムシート；アジャイルストーリーポイント追跡 カスタム価格設定 Fellow スタートアップ、中小企業、分散チームのための/AI搭載ミーティング生産性向上ツール 自動文字起こし＋要約、Ask Fellowチャットボット、共同編集可能なアジェンダ、CRM更新自動化、500以上のテンプレート Freeプランあり；有料プランは月額11ドルから Taskade 個人、フリーランス、小規模チーム向けの軽量AIコラボレーションツール AI生成ワークフロー、マインドマップ、テンプレート、リアルタイム共同作業、タスクリスト用モバイルAIエージェント Freeプランあり；有料プランは月額20ドルから Notion AI 個人、スタートアップ、ハイブリッドチームのための柔軟な知識・タスク管理 AIライティング＋編集、自動タスク作成、ワークスペース横断型Q&A、テンプレート生成、Jira＋Slackとの連携 Freeプランあり；有料プランは月額12ドルから Tara AI スタートアップおよび中小企業のエンジニアリングチーム向けアジャイルsprintプラン 自動化されたバックログ整理、sprintプランの最適化、依存関係マップ、プロジェクト健全性モニタリング、努力見積もり カスタム価格設定

スタートアップ向け最高のプロジェクトマネージャーアシスタント/AI

それでは、厳選した最高のプロジェクト管理アプリをご紹介します。👇

1. ClickUp（オールインワンAI搭載プロジェクト＆チーム管理ツールとして最適）

ClickUp Brainに何でも質問できます。例えば「第3四半期ローンチキャンペーンのステータス？」から「このドキュメントのクライアントフィードバックを要約して」まで。

プロジェクト管理ソリューション「ClickUp」は、プロジェクト管理・ナレッジ管理・チャット機能を統合したすべての仕事アプリ。世界最高峰の統合型仕事AIがすべての基盤を支えます。

スタートアップにとって、これはアプリ管理に費やす時間を減らし、構築・拡大・期限管理に集中できる時間を増やすことを意味します。その優れた機能の一部を見てみましょう。👀

ClickUp Brainで知識を行動に変える

ClickUp Brainは、ワークスペース全体でタスク、ドキュメント、人、知識を接続する初のニューラルネットワークです。シンプルな自然言語プロンプトで、全業務から即座に文脈に沿った洞察を引き出せます。

具体的には：

関係者のためのタスク更新情報を生成する

依存関係や期限切れタスクを可視化する

ミーティング、ブレインストーミング、プロジェクトのマイルストーン達成後に、次のアクションステップを提案します

複数の情報源から洞察を抽出し、それらを組み合わせてレポート作成や電子メール文案を作成する

例えば、プロダクトマネージャーがsprint振り返りの要約を必要とする場合、Brainはタスク、チャットスレッド、ミーティングメモからハイライトを抽出します。さらに、次のsprintに向けた改善点も提案します。

ClickUp Brain MAXでAI技術スタックを統合

ClickUp Brain MAXでAIの拡散を解消

ClickUp Brain Maxは、よりスマートで高速、かつスケーラブルなAIを必要とするパワーユーザーや企業向けに設計された高性能エンジンアップグレードです。検索、自動化、音声コマンド、AIモデルを1つの連携hub（デスクトップアプリ！）に統合します。これにより以下を実現します：

このツールの威力を垣間見てみましょう：

ClickUp AIエージェントで実行力を拡大

ClickUp AIエージェントは、あなたの代わりに積極的に仕事を執行します。煩雑な仕事を処理するプロジェクトコーディネーターと捉え、チームが事業拡大に集中できるよう支援します。

更新情報の送信やタスク割り当てといった一般的なワークフロー向けに事前構築済みエージェントから選択するか、スタートアップの特定のニーズに合わせてカスタムエージェントを作成できます。

ClickUp AIエージェントに反復タスクを任せてください

クライアントから複数の更新依頼を含む詳細な電子メールが届いた場合、事前構築されたAIエージェントが電子メールをサブタスクに分割し、適切なチームメンバーに割り当て、クライアントには洗練された要約を送信します。

今すぐご自身でお試しください：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーは、多くの機能とカスタムオプションに最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーが体験をこう語っています：

ClickUpは単なるプロジェクト管理ツールではなく、完全な生産性プラットフォームです。私は毎日、チケット管理システムとして、クライアントとのコミュニケーションに、そして複雑なワークフローの整理に活用しています。AI機能は真のハイライトです——コンテンツを素早く見つけ、タスクの優先順位付けを行い、プロジェクト間の文脈を保つのに役立ちます。ビューから自動化まで全てをカスタムできる柔軟性により、私の働き方に完璧にフィットします。

ClickUpは単なるプロジェクト管理ツールではなく、完了する生産性プラットフォームです。私は毎日、チケット管理システムとして、クライアントとのコミュニケーションに、そして複雑なワークフローの整理に活用しています。AI機能は真のハイライトです——コンテンツを素早く見つけ、タスクの優先順位付けを支援し、プロジェクト間の文脈を保持してくれます。ビューから自動化まで全てをカスタムできる柔軟性が、私の働き方に完璧にフィットしています。

2. Asana（AI駆動型タスク割り当てとチームコラボレーションに最適）

viaAsana

Asana AI TeammatesはAsanaのWork Graph®に組み込まれているため、チームの働き方に適応しながらクロスファンクショナルなワークフローの管理を支援します。これらのアシスタントは様々な役割や業界に拡張できるよう設計されており、スタートアップから大企業まで、より明確な可視性と制御を提供します。

プロジェクト管理用AIエージェントは、リアルタイムの洞察とワークフロー自動化を組み合わせ、チームワークの透明性を高めます。AIチームメイトは会話・文書・タイムラインを実用的な知見に統合し、スタートアップがスピードと反復に集中できるように支援します。

スマートチャット、スマートステータス、スマートプロジェクトといった機能により、リアルタイムの更新情報を入手できるだけでなく、AIによるプロジェクトプランの作成も可能です。

Asanaの主な機能

ブレインストーミングや分析を支援するため、特定の役割をAIチームメイトに委任しましょう

簡単なプロンプトから プロジェクト目標 とタスクリストを生成

進捗、リスク、次のステップを示すリアルタイムレポートを作成

Asana AI StudioでカスタムAIチームメイトを構築

承認事項、期限、フォローアップを確実に把握するため、更新内容や会話を要約する

Asanaのリミット

AI提案のカスタムにリミットがあり、全てのワークフローに適さない可能性があります

効果的に機能するためには正確な入力データに対する依存関係がある可能性があります

Asanaの価格

個人向け: 無料

スタータープラン: 月額13.49ドル/ユーザー

アドバンスド: ユーザーあたり月額30.49ドル

*企業: カスタム価格

*企業+: カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはAsanaについてどう評価しているのか？

G2レビュアーによれば：

Asanaが作業スタイルやワークフローのペース・構成に合わせてインターフェースをカスタムできる点が気に入っています…このツールは、各自が最適な方法でワークフローを設計する柔軟性を提供します…Asanaの欠点と言えば、タスクを完了するプロセスにおいて個人に課される責任が非常に大きい点でしょう…

Asanaが作業スタイルやワークフローのペース・構成に合わせてインターフェースをカスタムできる点が素晴らしい…このツールは、各自が最適な方法でワークフローを設計する柔軟性を提供します…Asanaの欠点と言えば、タスクを完了するプロセスにおいて個人責任が強く求められる点でしょう…

3. Wrike（リスク予測と作業負荷最適化に最適）

viaWrike

Wrikeは、プロジェクトの全フェーズにAIを統合したWork IntelligenceスイートでAI活用を推進しています。

コパイロット機能はコンテンツ作成の重労働を担います。プロジェクト概要書、ミーティングアジェンダ、キャンペーンプランの生成をプロンプトでき、ミーティングメモから自動的にアクションアイテムを抽出します。さらに、タスク内で直接編集、翻訳、トーン調整も処理します。

プラットフォームの予測リスク分析は、プロジェクトマネージャーの業務を容易にするもう一つの優れた機能です。AIはチームのタスクパターンから学習し、タイムラインを狂わせる前にボトルネックを特定。積極的に介入策を提案します。

Wrikeの主な機能

反復的なプロセスの自動化について、カスタム提案を受け取ろう

Microsoft Copilot、Claude、GeminiなどのAI搭載ツールと連携可能

AIによるハイライト機能 を活用し、鍵の洞察、タスクの傾向、ボトルネックを可視化

プロジェクト概要書、ミーティングアジェンダ、キャンペーンプランを生成

関連するタスクや担当者候補を提案し、ワークフロー作成を加速させます

Wrikeの制限事項

大規模なプロジェクトでは、そのストレージのリミットが制約となる可能性があります

ダッシュボードのインターフェース（ボタンや要素を含む）は直感的ではない

一部のユーザーからは、AIの提案が時に汎用的であり、真に有用となるには手動での調整が必要になる場合があるとレポート作成されています。

Wrikeの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネスプラン: 月額25ドル/ユーザー

*企業: カスタム見積もり

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,800件以上のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビュアーが体験をこう表現しています：

最近Wrikeで特に気に入っている点は、より知能的で使いやすくなったことです。AIによる提案やスマート検索機能のおかげで、必要な情報を素早く見つけ、最も重要な業務に集中できます…一方で改善の余地があると思うのはユーザーインターフェースです。日常の仕事では、主要機能をすぐに見つけられないことが頻繁にあります。最も頻繁に使う機能の一部が直感的に見つけにくく、作業の妨げになることがあります。

最近Wrikeで特に気に入っている点は、より知能的で使いやすくなったことです。AIによる提案やスマート検索機能のおかげで、必要な情報を素早く見つけ、最も重要な業務に集中できます…一方で改善の余地があると思うのはユーザーインターフェースです。日常の仕事では、主要な機能をすぐに見つけられないことがよくあります。最も頻繁に使う機能の一部が直感的に見つけにくく、作業効率を低下させているのです。

4. Hive（ワークフロー自動化と統合コミュニケーションに最適）

viaHive

HiveはHiveMindにより、生産性のためのAIエージェントを中核に組み込みました。中核AIエンジンが自然言語を実行可能な仕事に変換します。ブレインストーミングのメモ、電子メール、あるいは単文のアイデアさえ入力すれば、自動的にプロジェクトタスクと次のステップを生成します。

Buzz AIアシスタントがナレッジマネジメントを担当します。プロジェクトに関する質問に回答し、ダッシュボードやウィジェットを自動生成し、ユーザーのセットアッププロセスをガイドします。

このAIはテキスト生成と画像生成を組み合わせることでコンテンツ作成を加速させ、スタートアップのスピードで活動するマーケティングチームに最適です。

このプラットフォームは、反復的なアクションをトリガーするカスタム自動化機能により、煩雑な業務を処理します。

Hiveの主な機能

AI搭載のデータ分析機能でKPIと予算支出を追跡

プロジェクトメモからアクションアイテムと次のステップを生成

/AIインサイト 、競合分析、関連統計へのアクセスで市場調査を加速

組み込みの校正機能と ワークフローテンプレート で文書・資産承認を自動化

AI搭載のトリアージとソート機能でリクエストをフィルタリング、タグ付け、優先順位付け

Hiveのリミット

高度に複雑な要件や企業レベルのニーズを持つチームには、Hiveのレポート作成機能と分析機能が不十分と感じられる可能性があります

ユーザーはモバイルアプリケーションの非効率性を不満に感じている

Hiveの価格設定

Free

スターター : ユーザーあたり月額7ドル

Teams : ユーザーあたり月額18ドル

*企業: カスタム価格

Hiveの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (620件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはHiveについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーがこう語っています：

個人的には、Hiveがチームメンバー一人ひとりに柔軟性を与え、各自が自分に合った方法でプロジェクトに取り組める点が気に入っています…Hiveはサードパーティ連携も提供し、電子メールやチャットオプションとの統合を実現します。HiveMindはHiveの強力な追加機能であり、コンテンツ生成を支援するAIアシスタントです。

個人的には、Hiveがチームメンバー一人ひとりに柔軟性を与え、各自が自分に合った方法でプロジェクトに取り組める点が気に入っています…Hiveはサードパーティ連携も提供し、電子メールやチャットオプションとの統合を実現します。HiveMindはHiveの強力な追加機能であり、コンテンツ生成を支援するAIアシスタントです。

5. Motion（/AIを活用したタイムブロックとスマートスケジューリングに最適）

viaMotion

Motionの/AI駆動型実行機能は自律的な最適化を優先します。このツールは仕事を追跡するだけでなく、能動的に管理します。

AIカレンダーは、締切・依存関係・チームキャパシティをリアルタイムで分析し、日々のタスクを自動でプラン・優先度付け・最適化します。次に何の仕事に取り組むべきか迷わせず、条件の変化に応じて優先度を再調整します。

プロジェクト生成も驚異的な速さで実現します。プロジェクトの説明を入力するか文書をアップロードするだけで、AIプロジェクトマネージャーがタスク・期限・担当者・フェーズを含む完了するプロジェクト構造を数秒で作成します。

Motionの主な機能

AIがプロジェクトを前進させる：ステータス更新、 依存関係管理 、次ステップの割り当てを自動化

ワンクリックで同僚やパートナーにタスクを割り当てたり共有したりできます

潜在的な遅延を早期に検知し、事前警告を受け取って先手を打った軌道修正を実現

ミーティングのメモや文書を実行可能なタスクに変換する

SOPや簡単な説明から、再利用可能な自動化されたワークフローを/AIで作成しましょう

動作リミット

高度なカスタム自動化機能に欠ける

Motionのタスクはチーム外で共有できないため、外部利用には制限があります

モーション価格設定

AI従業員ライト： 月額148ドル/ユーザー

AI従業員スタンダード: ユーザーあたり月額446ドル

AI Employee Plus: 月額894ドル/ユーザー

*企業: カスタム価格設定

動画の評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (110件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

実際のユーザーはMotionについてどう評価しているのか？

Capterraより直接：

Motionで最も気に入った点は、アクセスのしやすさとタスクの自動追加機能です。さらにAIの活用により日常業務がより効率的かつ容易になりました…ただし追加機能のロック解除に高額な費用がかかる点は、私にとって大きな欠点です。

Motionで最も気に入った点は、アクセスのしやすさとタスクの自動追加機能です。さらに/AIの活用により日常業務がより効率的かつ容易になりました…ただし追加機能のロック解除に高額な費用がかかる点は、私にとって大きな欠点です。

プロジェクト管理でAIを活用する最善策をお探しですか？このビデオで始め方を解説します😎

6. 予測（リソースプランニングとプロジェクト収益性追跡に最適）

via予測

予測はAIネイティブなプロジェクト管理アプローチを採用し、プロジェクト実行、リソースプラン、財務監視を統合します。

このスタートアップ向けAIツールは、組織内のトッププロジェクトマネージャーからパターンを分析・学習する予測エンジンを搭載し、タイムライン、リソース需要、予算消費を予測します。

リスクの特定*は能動的に行われ、AIが潜在的な遅延、予算超過、リソース不足のシナリオを早期に警告します。さらに予測は、AI駆動の分析ダッシュボードを通じて、作業量の配布状況とリソース配分に関するリアルタイムの可視性を提供します。

自動化された時間追跡はAI搭載のタイムシートを活用し、従来の管理負担なくレポート作成の精度を向上させます。アジャイルチーム向けに、バーチャルアシスタントが自動的にストーリーポイントを追跡・計算し、ユーザーストーリーの努力と進捗の見積もりを支援します。

予測の主な機能

請求書発行と支払い追跡を自動化し、プロジェクト納品メトリクスに直接接続させます

複数のプロジェクトを同時に管理しながら、タスクの優先順位付けとリソース配分に関する推奨事項を取得しましょう。

アプリや電子メールでカスタマイズ可能な通知を追加し、プロジェクトの最新情報や日々の要約を即座に受け取れます

アジャイルワークフローにおけるストーリーポイントの追跡と計算により、努力の見積もりと進捗管理を実現

予測の限界

統合機能間でのタスク同期に時折問題が発生する

レポート作成機能やリソースのヒートマップは直感的ではなく、フィルターの結果反映にも時間がかかる

予測価格

カスタム価格設定

評価とレビューの予測

G2: 4.2/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

7. Fellow（/AI駆動型ミーティング管理とフォローアップに最適）

viaFellow

Fellowは、議論と実行の間のギャップを埋めるAI搭載のミーティングインテリジェンスプラットフォームとしてポジションされています。自動的に会話を記録・文字起こし・要約し、ミーティング後に重要な決定事項と割り当てられたアクションアイテムを含む明確な要約を生成します。

さらに、共同でアジェンダを作成する機能により、参加者は前回のフォローアップ事項に対するリマインダーを受け取ることができます。また、ミーティングの履歴や文脈に基づいて関連トピックを提案する機能も備えています。

Ask Fellowチャットボットはミーティング記録システムとして機能し、議事録を検索して質問に回答したり、チームメンバーに最新情報を伝えたり、フォローアップ電子メールの草案作成まで行います。営業やクライアント対応チーム向けには、関連情報を抽出してフィールド更新を提案することで、CRMの更新を自動化します。

Fellowの主な機能

話者識別機能でミーティングをリアルタイムに文字起こし

将来参照できるよう、鍵の決定事項を記録しタイムスタンプを付与する

ビデオプラットフォーム、CRM、プロジェクト管理ソフトウェアなど、50以上のツールと連携可能

業績評価やsprintプランなど、様々なユースケースに対応した500以上のミーティングテンプレートにアクセス可能

ミーティングのコンテンツを検索可能な章立てに整理する

Fellowのリミット事項

このAIツールは時折情報を誤って解釈することがあります

レポート作成機能のカスタマイズオプションが不足している

これは単独のプロジェクト管理ツールではありません。タスクとタイムラインを効果的に管理するには、別のプラットフォームと統合する必要があります。

フェローの価格設定

Free

個人利用: 月額29ドル/ユーザー

チーム: ユーザーあたり月額11ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額23ドル

企業プラン: ユーザーあたり月額25ドル（年額一括課金）

Fellowの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (35件以上のレビュー)

実際のユーザーはFellowについてどう評価しているのか？

G2レビューより：

Fellowはエンジニアリングミーティング、メモ、アクションアイテムを追跡するのに役立ちます。議論前のアジェンダ準備やミーティング中の決定事項の記録に活用し、情報漏れを防いでいます…ただし異なるメモストリームを切り替える際のUIはやや煩雑に感じることがあります。

Fellowはエンジニアリングミーティング、メモ、アクションアイテムを追跡するのに役立ちます。議論前のアジェンダ準備やミーティング中の決定事項の記録に活用し、情報漏れを防いでいます…ただし、異なるメモストリームを切り替える際のUIはやや煩雑に感じることがあります。

8. Taskade（共同タスク管理に最適）

viaTaskade

TaskadeはAIプロジェクトマネージャーであり、自然言語処理を活用してプロンプトからワークフロー全体を生成・プラン・自動化する機能を提供します。

プラットフォームのマルチモーダルビューにより、リスト、ボード、マインドマップ、組織図、カレンダーを切り替え、最適なフォーマットで仕事を可視化できます。

さらに、リアルタイムコラボレーションによりAIアシスタントがライブ編集セッションに直接統合されます。AIはメモを要約する、アウトラインを作成する、そしてチームディスカッション中に次のアクションを提案することさえ可能です。

このプラットフォームでは、特定のワークフローに合わせてインテリジェントなコンテンツが事前入力された、数百種類のAI搭載プロジェクト管理テンプレートも提供しています。モバイルAIエージェント機能を使えば、スマートフォンから直接AIアシスタントを構築・トレーニング・起動でき、外出先でもタスクリストを管理できます。

Taskadeの主な機能

チェックリストと標準業務手順書（SOP）の作成を自動化

Gmail、Slack、Discordなどのツールと接続し、日常のタスクを自動処理

AIを活用して、動的なToDoリスト、マインドマップ、ミーティングアジェンダ、プロジェクトsprintを瞬時に生成

AI翻訳で文書・タスク・プロジェクトを多言語対応

長いメモやプロジェクト概要を要点に要約する

Taskadeの制限事項

カスタムオプションの数がリミットであるため、複雑なプロジェクトのニーズには対応できない可能性があります

高度なレポート作成機能、タイムラインビュー、依存関係管理機能が不足しています

一部のユーザーは、すべての機能を習得する際に学習曲線を経験します

Taskadeの料金プラン

Free

プロプラン： 月額20ドル/ユーザー

Teams: ユーザーあたり月額100ドル

*企業: カスタム見積もり

Taskadeの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (60件以上のレビュー)

実際のユーザーはTaskadeについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビュアーの感想をご覧ください：

直感的なインターフェースと、プロジェクト構造を完璧に反映したネストされたタスクの作成が非常に簡単である点が気に入っています…現在、モバイルアプリはより堅牢であるべきだと感じています。複雑なタスクには主にデスクトップバージョンを使用しています。

直感的なインターフェースと、ネストされたタスクの作成が非常に簡単で、当社のプロジェクト構造を完璧に反映している点が気に入っています…現在、モバイルアプリはもう少し堅牢性が求められます。複雑なタスクには主にデスクトップバージョンを使用しています。

9. Notion AI（柔軟なナレッジ管理と自動化に最適）

viaNotion AI

Notion AIはNotionワークスペースに組み込まれ、チームのドキュメント管理、ナレッジマネジメント、プロジェクト調整の方法を刷新します。そのスマートなライティングと編集機能により、データベース内で直接コンテンツを生成、要約する、書き換え、ブレインストーミングできます。

文書入力と音声入力の両方からタスク作成やミーティングメモの要約を自動化できます。さらに自然言語クエリ機能により、ワークスペース全体から質問して回答を得ることが可能です。

AIはテンプレート作成も支援し、自動入力提案機能でプロジェクト・コンテンツ・ナレッジベースのテンプレートを迅速に生成・カスタムします。Jira、Slack、Google カレンダーとの接続により、既存ワークフローとシームレスに統合されます。

Notion AIの主な機能

電子メール、文書、ブログ記事、ミーティングメモの作成を支援し、時間を節約し、ライターのブロックを回避します

コンテンツをインテリジェントに整理・タグ付けし、検索と発見性を向上させます

アイデアを直接ページ上でブレインストーミングし、構造化されたテーブルに変換

複雑なクエリなしで、検索機能の機能を使って即座に回答を得る

Notion AIの制限事項

このAIは、プロジェクトリスクの予測やタスクのカレンダーへの自動スケジュール設定といった専門的なPM機能は備えていません

ユーザーは不正確な結果について不満を訴えている

Notion AIの価格

無料 (Notion AI試用版付き)

追加特典：月額12ドル/ユーザー（Notion AI試用版付き）

ビジネスプラン*: ユーザーあたり月額24ドル

*企業: カスタム価格

Notion AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (7200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2600件以上のレビュー)

10. Tara AI（/AIを活用したアジャイルsprintプランに最適）

viaTara AI

Tara AI（UiPathに買収）は、ソフトウェア開発チーム向けに特別に設計されたAI搭載プロジェクトデリバリープラットフォームです。アジャイルプロジェクト管理とリソースプランの複雑な側面を自動化することに重点を置いています。

そのインテリジェントなバックログ整理機能は、プロジェクト目標・期限・チームキャパシティに基づき自動的に優先順位付けを行います。さらに、依存関係やタスク見積もりに関する提案も得られます。

スプリント計画の自動化により、開発者の空き状況、スキルセット、プロジェクトの進捗速度に合わせたタスク割り当てで最適化されたスプリントプランを生成。プロジェクト健全性モニタリング機能は、スプリント進捗におけるリスクやボトルネックを検知します。

当プラットフォームの努力見積もり機能は、履歴データで訓練された機械学習モデルを活用し、ユーザーストーリーやバグの正確な見積もり時間をプロバイダーします。

Tara AIの主な機能

Jira、GitHub、Slackなどの開発ツールとタスクや進捗を双方向で同期

今後のマイルストーンに基づき、キャパシティの不足を予測し、リソース再配分の必要性に関する提案を受け取れます

手作業なしでステータスレポート作成と更新情報を自動生成し、ステークホルダーとのコミュニケーションとsprintレビューの効率を向上させます。

プロンプトから技術仕様書とタスク作成プロセスを自動化

Tara AIの制限事項

FreeプランのAI機能は大規模組織には不十分な場合があります

出力は入力データの品質と完全性との依存関係にあります

これは汎用的なプロジェクト管理ツールではなく、マーケティング、オペレーション、営業などの非技術系チームには適していません。

Tara AIの価格

カスタム価格設定

Tara AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

