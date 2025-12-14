会計事務所向け11のベスト・カーボン代替ソリューション ([年])

会計事務所を運営している方なら、業務管理ソフトウェアの重要性を理解されているでしょう。クライアントの仕事の整理、締切追跡、日常タスクの自動化、コミュニケーションの一元化を実現します。
中規模から大規模事務所で広く利用されているプラットフォームがKarbonです。しかしKarbonには熱心なユーザー層がいる一方で、制約も存在します。例えば、セキュリティを確保したファイル共有や請求管理のための専用クライアントポータルが不足しています。
本ブログでは、会計事務所向け業務管理システムとして、Karbonに代わるトップ11の代替ツールを共有します。各ツールの主要機能、長所・短所、価格体系を網羅的に解説します。さっそく見ていきましょう！
Karbon代替ソリューション一覧
本題に入る前に、ビジネスニーズに合った最適な業務管理ソリューションを選ぶための、主要なKarbon代替ツールの要約をご紹介します。
|ClickUp
|カスタマイズ可能なダッシュボード、自動化機能、ClickUp Brain、Gmail・Outlook・QuickBooksとの連携
|会計チーム向け統合プロジェクト管理対応チームサイズ：個人事業主、小規模チームから大企業まで
|Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定
|Tidyflow
|Xero、QuickBooks Online、Zapierとの連携、ファイルのプレビュー、AWSストレージのセキュリティ機能を備えています。
|会計チーム向け統合プロジェクト管理チーム規模：個人または小規模チーム
|有料プランはユーザーあたり月額19ドルから
|TaxDome
|TaxDome Drive、ブランド化されたクライアントポータル、TaxDome AI、IRS準拠の電子署名
|統一されたクライアント中心の体験を提供チームサイズ：中小規模事務所向け
|有料プランは年間800ドルから
|Canopy
|作業中 (WIP) と収益性レポート、256ビット暗号化、Canopy AI、IRS電子サービス
|税務解決と納税記録の取得チームサイズ：中小規模の会計・税務事務所
|有料プランは月額150ドルから（ユーザー数無制限）
|Jetpack ワークフロー
|標準化されたワークフロー、カスタマイズ可能なタグ、70以上の既製テンプレート、2000以上のアプリとの連携機能を備えています
|定期的なクライアント仕事の自動化チームサイズ：小規模チーム向け
|有料プランはユーザーあたり月額45ドルから
|フィナンシャル・センツ
|契約書、仕事分析ダッシュボード、QuickBooksとの連携機能
|事務所とクライアントデータの集中管理チームサイズ：中小規模の会計事務所／簿記事務所
|有料プランはユーザーあたり月額69ドルから
|Xero
|21,000以上の銀行と接続、Xero AI、Xero Me、Hubdoc
|チーム規模： 中小企業および個人事業主
|有料プランはユーザーあたり月額29ドルから
|QuickBooks
|請求書の進捗管理、1099フォームの電子申告、Google カレンダーとの連携機能を備えています
|クライアントとのコミュニケーションとデータ収集の自動化チームサイズ： 中小規模企業
|無料試用版あり；有料プランはユーザーあたり月額38ドルから
|Firm360
|ビジュアルワークフロービルダー、IRS電子署名、KBA、Firm360プリントドライバー
|プロジェクトワークフローの集中管理と自動化チーム規模：中小規模の会計事務所
|有料プランはユーザーあたり月額49ドルから
|Bonsai
|内蔵料金表、Schedule Cフォーム対応、QuickBooks OnlineおよびXeroとの連携、100以上の通貨対応
|請求業務の統合チームサイズ：個人事業主および小規模チーム
|有料プランはユーザーあたり月額15ドルから
|Pixie
|AutoGPT搭載のコパイロット、フィルタリングされたビュー、カンバンボード、
|会計事務所におけるワークフローの自動化チームサイズ：中小規模の会計事務所
|無料トライアルあり；有料プランは月額129ドルから（ユーザー数無制限）
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順を以下に説明します。
なぜKarbonの代替ソリューションを選ぶべきか？
締切管理、クライアントとの連絡、コンプライアンス仕事が山積みになる中、適切な業務管理ソフトウェアは会計事務所や税務事務所を変革します。
Karbonの代替案を検討すべき理由は以下の通りです：
- 専用クライアントポータルなし： Karbonは電子メールを統合しますが、セキュリティのあるファイル共有、電子署名、請求管理のための組み込みクライアントポータルを提供していません。これはクライアントの信頼と効率性にとって不可欠です。
- 高コスト構造： Karbonは中規模から大規模事務所向けに価格設定されています。小規模事務所や個人事務所では、よりスリムで手頃な価格のツールと比較して、サブスクリプションモデルが高額すぎると感じています。
- 習得が難しい： インターフェースは機能が豊富ですが複雑で、かなりの導入期間が必要です。導入初期は苦労する可能性があります
- 限定的なプロジェクト管理機能： Karbonはワークフローを処理しますが、より広範なツールが提供するガントチャート、ワークロードビュー、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの高度なプロジェクト管理機能は備えていません。
- 過度なカスタム: セットアップを複雑にし、あらゆる判断がレポート作成や構造に影響を及ぼします
- AIと自動化への期待：タスクのルーティング、要約、ワークフロー自動化にAIを導入する事務所が増える中、これらの機能を優先する新世代ツールと比較すると、Karbonの現行機能は遅れを感じさせる可能性があります
G2のレビューでは次のように述べられています：
Karbonには非常に多くのカスタム要素があり、あらゆる決定が（レポート作成の観点で）他の部分に影響を及ぼします。セットアップや構造に対する決定の影響を理解するのは時に非常に難しく、学ぶべきことが膨大です。
👀 ご存知でしたか？ 帳簿が普及する以前、商人たちはトランザクション記録に数え棒や計算石を使用していました——今日の自動化されたクライアントポータルとは比べ物にならないほど原始的な方法です。
利用すべき最高のKarbon代替ソリューション
税務・会計事務所向けのKarbon代替ソリューションと、それらの提供する機能・性能を見ていきましょう。
1. ClickUp（会計チーム向けの柔軟なAIワークマネジメントに最適）
現代の事務所には、タスク追跡や電子メール管理以上の機能を備えたシステムが必要です。すべての業務を単一のインテリジェントワークスペースに統合するプラットフォームが求められています。そこでClickUpが際立った存在感を発揮します。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、レポート作成、ワークフローを一元管理します。
クライアントとのコミュニケーション、タスク管理、レポート作成といった業務を 別々のツールで切り替える「ワークスプロール」に 悩まされる代わりに、ClickUpが全てを一元管理。チームは卓越したサービス提供に集中できます。
タスク自動化、カスタマイズ可能なダッシュボード、AIを活用した文書作成・要約機能などを標準装備したClickUpは、会計事務所の生産性向上とコラボレーションの効率化を支援します。
常に100%のコンテキストを把握し、人間とAIエージェントが仕事ができる単一の作業環境を実現します。
従来の業務管理ソフトウェアから脱却したい事務所向けに、ClickUpは会計業務の未来を見据えた統合型で柔軟、かつコスト効率に優れた代替ソリューションを提供します。
会計事務所や専門家がClickUp for Financeを活用し、財務業務を効率化する方法を探ってみましょう。
財務状況を明確にするカスタムダッシュボード
財務チームは、全てのデータを一箇所で可視化することで大きな恩恵を受けます。ClickUpダッシュボードはまさに理想的な解決策です。非常に直感的で完全にカスタマイズ可能です。予算の可視化、支出の追跡、利益率の表示を一目で把握するために活用しましょう。スプレッドシートを扱う必要はありません。会計事務所の健全性をリアルタイムで追跡できます。
⭐️ 特典：コンプライアンス上の理由で、チームが専用の会計管理ツールで帳簿を維持することを好む場合でもご安心ください！財務・会計チーム向けのClickUp連携機能で以下のことが可能になります：
- タスクを会計システムと同期：ClickUpはQuickBooksや その他のアプリとシームレスに連携し、経理プラットフォームとタスクリスト間の自動更新を実現します
- ツール間のワークフローを自動化：Zapier、Integrately、n8nを活用し、ClickUpを数百のアプリケーションと連携させましょう。財務フォームの送信時にタスク作成をトリガーしたり、請求書支払いに基づいてクライアントステータスを更新したり、データ変更に基づくリマインダーを自動化したりできます。
- クライアントと文書のワークフローを一元化：ClickUpの統合エコシステム（1,000以上のアプリ）により、Slack、Google Drive、Salesforce、Excelなどの重要ツールと接続可能。クライアントとのやり取り、財務情報、レポート作成がシステム間で常に同期されます
スマートな計算のための式フィールド
作業の重複や別々の文書でのデータ管理に努力する必要はありません。ClickUpの式フィールドを使えば、複雑な計算をClickUp内で直接構築できます。
例えば、クライアントへの請求時には、ClickUpの数式フィールドを活用して、作業時間と請求単価を乗算したり、予算と実際の支出の差異を特定したり、期限までの残り日数を計算したりできます。これらのリアルタイム数式はタスク全体で自動更新されるため、スプレッドシートからデータをエクスポートする必要がありません。
ClickUp Docsによる文書管理
ClickUp Docsなら、チームは全てのドキュメントを1か所で作成・編集・保管できます。タスクやプロジェクトに直接リンクされ、オンボーディングチェックリストからコンプライアンスワークフローまで、あらゆるファイルがワークスペース内に統合されます。検索可能かつバージョン管理機能を備え、大規模なクライアントポートフォリオ全体での正確性を保証します。
💡 プロの秘訣： ClickUp Chatはプロジェクトやタスクにコミュニケーションを埋め込むため、成果物の明確化、進捗共有、さらにはクライアントの巻き込みも容易です。電子メールやメッセージアプリに頼らず、議論を仕事自体に接続することで、クライアントとのコミュニケーションにおける誤解を減らし、問題解決を迅速化できます。
ClickUp Automationsによるエンドツーエンドのワークフロー自動化
手動でのタスク引き継ぎを廃止しましょう。ClickUpの自動化機能では、「申告書が完了したときに次のレビュータスクを割り当てる」や「ステータスが変更されたらマネージャーに通知する」といったルールを定義できます。例えば、クライアントのオンボーディングプロセスを自動化可能です。ワークスペースに新規クライアントが追加されるたびに、ClickUpが「オンボーディングチェックリスト」を作成し、クライアント支援メンバーを割り当て、タスクを割り当てます。
💡 プロの秘訣： タスク内でクライアント名、経費カテゴリ、支払い期日を追跡する必要がありますか？ClickUpのカスタムフィールドを使えば、これをタスク構造に直接組み込めます。
ClickUp BrainによるAIサポート
会計分野におけるAIは、チームが戦略的分析やアドバイザリー業務に集中できる理想的な手段です。ClickUp Brainでは、AIが会計ワークフローに直接統合されています。データ分析、詳細レポートからの重要インサイトの抽出、クライアント通話の要約、フォローアップタスクの自動生成、あるいは「今四半期に期限切れとなる監査はどれか？」といった質問への回答が可能です。
例えば、手動でタスクを作成する代わりに、ClickUp内にクライアントポータルを作成し、ClickUp Brainに四半期ごとの請求書発行とレポート作成のタスクリストを生成させることができます。
リクエストを実行すると、以下のようにタスクリストが生成されます。
動画で見る：会計・金融会社向けClickUp活用術：
ClickUpの主な機能
- 正確な請求と収益性の分析：組み込みのClickUpプロジェクトタイムトラッカー を活用し、 タスク別またはクライアント別に 請求可能時間を記録。 その後タイムシートにエクスポートし、請求書発行や業績レポート作成に活用できます。
- クライアントデータをシームレスに収集：カスタマイズ可能なClickUpフォームを作成し、クライアントの登録情報、プロジェクト依頼、書類提出などを収集。回答をタスクに変換
- 理想の業務可視化を実現：リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、ガントチャートビューなど15種類以上のClickUpビューを切り替え、締切管理、監査業務、定期的なワークフローを事務所に最適なレイアウトで管理できます
- 手書きのミーティングメモを廃止：AIノートテイカーを使えば、ミーティングの自動録音・文字起こし・要約が可能。さらにアクションアイテムからタスクを生成できます
ClickUpの制限事項
- 多くの機能や選択肢があるため、新規ユーザーには少し圧倒されるかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
ClickUpは、私たちのチームがタスク、プロジェクト、ワークフローを管理する方法を完全に変えました。直感的なインターフェース、カスタマイズ可能な機能、オールインワンプラットフォームにより、生産性ソフトウェアの世界で傑出したツールとなっています。
ClickUpは、私たちのチームがタスク、プロジェクト、ワークフローを管理する方法を完全に変えました。直感的なインターフェース、カスタマイズ可能な機能、オールインワンプラットフォームにより、生産性ソフトウェアの世界で傑出したツールとなっています。
💡 プロの秘訣：ClickUpのBrainGPTは 会計事務所の業務管理に革命をもたらし 、AIによる効率性と明確さをワークフローのあらゆる側面に提供します。その仕組みは以下の通りです：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みの全アプリに加え、ウェブ上を瞬時に検索し、クライアントファイル、税務書類、または契約書を場所から特定できます
- 会計士やスタッフがその場でメモや指示を記録する必要がある場合、Talk to Textを使えば、質問をしたり、クライアントへの更新情報を口述したり、音声で仕事を指示したりできます。ハンズフリーで、どこでも利用可能です。
- ChatGPT、Claude、GeminiといったバラバラなAIツールを組み合わせる代わりに、BrainGPTは単一の文脈理解型企業対応ソリューションを提供します。会計ワークフローを理解し、すべてのプレミアムLLMモデルを一元管理します。
2. Tidyflow（小規模会計チームに最適）
Tidyflowは、ノーコードのワークフロー管理機能を必要とする小規模会計事務所向けに設計された業務管理ツールです。10分以内で導入が完了し、定期的な簿記や会計タスクを自動化できます。
タスク管理システムを活用すれば、ワークフローの作成、期限の割り当て、定期的なタスクの追跡が可能です。一人事務所であっても、スプレッドシートに埋もれることなくコンプライアンス業務を確実に遂行できます。
クライアントとのやり取りには、Tidyflowのセキュリティ機能を持つクライアントポータルがファイル収集とコミュニケーションを簡素化します。クライアントが直接すべてのファイルをアップロードできるため、処理時間が短縮されます。これはTidyflowの文書ストレージシステムと連携し、すべてのファイルが適切なタスクとクライアント記録にリンクされています。
個人会計士もTidyflowの時間追跡機能とキャパシティ計画機能を活用できます。請求可能時間はタスクに直接記録でき、ワークロードビューにより繁忙期における過剰な業務引き受けを回避できます。
Tidyflowの主な機能
- Xero、QuickBooks Online、Zapierなどのツールを統合し、財務ワークフローを同期させましょう
- 事前設定済みの主要設定により導入が容易です
- Amazon Web Services（AWS）およびDigitalOceanによる暗号化ストレージで文書をセキュリティ保護
Tidyflowの制限事項
- ネイティブ連携機能がリミットであるため、相互接続されたワークフローを必要とする組織にとってはボトルネックとなる可能性があります
Tidyflowの価格設定
- 1プラン：ユーザーあたり月額19ドル
Tidyflowの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Tidyflowについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
Capterraのレビューはこちら：
TidyFlowは当社チームにとって非常に貴重な業務管理ツールです。タスクワークフローの自動化とキャパシティの効果的な管理を可能にすることで、チームは付加価値の創出や良好なクライアント関係の構築により多くの時間を割けるようになりました。
TidyFlowは当社チームにとって非常に貴重な業務管理ツールです。タスクワークフローの自動化とキャパシティの効果的な管理を可能にすることで、チームは付加価値の創出や良好なクライアント関係の構築により多くの時間を割けるようになりました。
🤝 リマインダー： データ保護に関してクライアントとの信頼を築くため、二要素認証（2FA）とSSO (シングルサインオン)を導入してください。これにより機密情報への安全なアクセスが確保されます。
⚡ テンプレートアーカイブ:ExcelとClickUpで使える無料の会計用総勘定元帳テンプレート
3. TaxDome（クライアント中心の統合体験を提供するのに最適）
TaxDomeは会計事務所・簿記事務所向けに設計された業務管理ソリューションで、単一インターフェース内での業務統合を実現します。主要機能であるワークフロー自動化では、カスタマイズ可能なフェーズ・依存関係・自動トリガーを備えたパイプラインを提供します。
AIを活用したレポート作成機能により、請求書・時間エントリー・案件追跡などに関する洞察を得られます。スマート検索で関連データを即座に発見し、可視化機能で説得力のあるレポートへ変換可能です。
もう一つの業務管理機能は、クライアント管理のための組み込み型CRMです。カスタマイズ可能なクライアントプロフィール内で、連絡先情報、クライアントとのやり取り、文書、タスク、オンボーディングワークフローを保存できます。見込み客の獲得、自動化されたオンボーディング、リマインダー機能もサポートしています。
また、クライアントとの連携、文書共有、支払いを効率化するモバイルファーストのブランド対応ソリューションをお求めなら、TaxDomeのホワイトレーベルアプリが最適です。これにより、自社ブランド名でApp StoreやGoogle Playにモバイルアプリを公開できます。
TaxDomeの主な機能
- ポータルまたはモバイルアプリからクライアントメッセージを即時確認し、リアルタイムでチャットできます
- TaxDome AIの自動文書認識・整理機能で、散らかったPDFを検索可能な記録に変換
- 税務ソフトからTaxDome経由で直接クライアントへファイルを送信。ダウンロードやアップロードは不要です
TaxDomeの制限事項
- TaxDomeには、クライアントのログインなしで提案書を配信する機能、ビデオファイルのサポート、より視覚的なワークフローのカスタマイズオプションなど、一部の事務所が必要とする特定の機能が不足しています。
TaxDomeの料金体系
TaxDomeの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)
TaxDomeについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
当社では1年以上前からTaxDomeを活用し、拡大する税務・会計業務を管理しています。全体として、クライアントとの連絡、文書管理、電子署名、請求業務などを一元管理し効率化するため、ワークフローの不可欠な要素となっています。
当社では1年以上前からTaxDomeを活用し、拡大する税務・会計業務を管理しています。全体として、クライアントとの連絡、文書管理、電子署名、請求業務などを一元管理し効率化するため、ワークフローの不可欠な要素となっています。
📮 ClickUpインサイト：労働者の15%は自動化が自身の仕事の一部を脅かすと懸念しているが、45%は自動化により高価値の仕事に集中できると回答している。
物語は変わりつつあります——自動化は役割を置き換えるのではなく、より大きな影響力のために再構築するのです。例えば製品ローンチでは、ClickUpのAIエージェントがタスク割り当てや期限リマインダーを自動化し、リアルタイムのステータス情報を共有します。これによりチームは進捗確認に追われることなく戦略に集中できる——これがプロジェクトマネージャーがプロジェクトリーダーへと進化する方法です！
💫 実証済み結果：Lulu Pressでは従業員1人あたり1日1時間の仕事時間をClickUp自動化で削減し、仕事効率を12%向上させました。
📚 詳細はこちら：クライアントポータル機能付きベストプロジェクト管理ソフトウェア
4. Canopy（税務解決と納税記録の取得に最適）
Canopyはクラウドベースの業務管理ソリューションです。主に税務専門家が利用する強力なKarbon代替ツールです。税務解決モジュールは、組み込みワークフロー、テンプレート、スマート意思決定ツールにより複雑なIRS問題を効率化します。これにより、徴収対応、罰金減免、配偶者救済案件などを処理できます。
事務所の健全性を追跡するには、インサイト機能で最も収益性の高い分野、損失が発生している箇所、最も効率的なチームメンバーを特定できます。さらに、請求実現率やクライアント収益性といったクライアントデータ収集機能により、問題領域を一目で把握可能です。
会計業務でAIを活用する方法をお探しですか？Canopyなら、クライアントの行動に基づくタスクやリマインダーの自動生成、文書の名称変更と分類、シンプルなプロンプトによるインサイトの抽出といった機能で、AIを実用的に活用できます。
最後に、Smart IntakeはクライアントにAIを活用したオンボーディング体験を提供します。予測型質問票、書類チェックリスト、事前入力済みフォームといったSmart Intake機能を通じて、クライアントを迅速にオンボーディングできます。
Canopyの主な機能
- Canopy AIを活用し、前年度の書類や仮データからクライアント向けのカスタムチェックリストやスマート質問票を生成
- 検索に式を追加し、計算を実行し、NULL値を置換し、IF-THEN-ELSEロジックを構築して、洞察を抽出しましょう
- IRS e-Servicesを統合し、税務解決のための記録取得と自動化を実現
Canopyの制限事項
Canopyの価格設定
- スタンダードプラン: 月額150ドル（ユーザー数無制限）
- Pro: 無制限ユーザーで月額175ドル
Canopyの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)
実際のユーザーはCanopyについてどう評価しているのでしょうか？
当社会計事務所向けに3種類の業務管理ソフトウェアプラットフォームをテストした結果、Canopyが圧倒的に優れていました。驚くほど使いやすく、チームメンバーだけでなくクライアントにとっても便利です。Canopyはビジネスを効率的かつ円滑に運営するために必要なすべての要素を、まさに先回りして備えています。
当社会計事務所向けに3種類の業務管理ソフトウェアプラットフォームをテストした結果、Canopyが圧倒的に優れていました。驚くほど使いやすく、チームメンバーだけでなくクライアントにとっても便利です。Canopyは業務を効率的かつ円滑に運営するために必要なすべての要素を、まさに先回りして備えています。
⭐️ 特典： ClickUpでは、事前構築済みのオートパイロットエージェントを活用し、タスク要約の投稿、進捗報告の自動生成、質問対応といった即効性のある業務を、セットアップの手間なく開始できます。その後、独自のトリガー・応答・多段階ロジックを定義する段階になったらカスタムオートパイロットエージェントへアップグレード。AI駆動の自動化を事務所のワークフローに完全に適合させることが可能です。
ClickUp AIエージェントが会計ワークフローをいかに強化するか、このビデオでご確認ください！
5. Jetpack ワークフロー（定期的なクライアントの仕事の自動化に最適）
Jetpack Workflowは、定期的なタスクや締切を自動化することで、会計専門家が簿記、給与計算、税務準備、クライアントアドバイザリーサービスを管理するのを支援します。チェックリストやテンプレートを使用してワークフローを標準化できるため、すべてが円滑に進行します。
作業の進捗に応じて、タスクに「緊急」「待機中」「審査中」などのラベルを付与できます。これらのタグはカスタマイズ可能で、テキスト変更や色選択、プロジェクト管理のための複数ラベルの割り当ても可能です。
このシンプルな業務管理ツールでは、チームへのメッセージ送信、重要情報の通知、重要なクライアント文書の許可設定が可能です。
Jetpackはクライアントの引き継ぎと次のステップを自動処理します。すべてのデータはAmazonのS3データセンターにセキュリティを確保して保管され、クライアント記録を保護するための複数バックアップが確保されています。
Jetpack ワークフローの主な機能
- 「計画」タブでクライアント、スタッフ、期間を比較し、タスクを簡単に再割り当てして作業負荷を調整できます
- 日常的な会計・簿記タスク向けに、70種類以上のすぐに使えるテンプレートをご利用いただけます
- 主要な会計ソフトを含む2,000以上のアプリをZapier経由で接続し、ワークフローを管理
Jetpack ワークフローの制限事項
- トリガーや依存関係などの高度な自動化機能が不足している
Jetpack ワークフローの価格
- スターター月額プラン: ユーザーあたり月額45ドル
Jetpack ワークフローの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.8/5 (50件以上のレビュー)
実際のユーザーはJetpack ワークフローについてどう評価しているのでしょうか？
Jetpackは会計事務所向けに特別に設計された、シンプルで直感的なワークフローソリューションです。開発者は会計ビジネスに精通しており、機能性をそれに合わせて構築しています。特にV2の新UIは気に入っています。
Jetpackは会計事務所向けに特別に設計された、シンプルで直感的なワークフローソリューションです。開発者は会計業務に精通しており、機能性をそれに合わせて構築しています。特にV2の新UIが気に入っています。
👀 ご存知でしたか？ 1979年に登場した最初の電子表計算ソフト「VisiCalc」は画期的すぎて、人々はそれを動かすためだけにApple IIコンピュータを購入したほどでした。
スティーブ・ジョブズでさえ、VisiCalcが「Apple IIの成功を後押しした」と認めています。数年のうちに、このソフトは会計業務を一変させました——数十万の事務役割を消滅させた一方で、より迅速で多機能な数値処理への需要が高まるにつれ、60万人以上の会計士の新規雇用を生み出したのです。自動化が必ずしも私たちの仕事を奪うわけではないという証拠です。
📚 詳細はこちら：クライアント管理に最適なクライアントポータルソフトウェア
6. Financial Cents（事務所とクライアントデータの集中管理に最適）
フィナンシャル・センツは、会計士、簿記担当者、公認会計士向けの使いやすい業務管理プラットフォームです。クライアントタスクからチームコラボレーションまで、事務所のワークフローを一元管理します。
チーム管理面では、FinancialCentsがキャパシティ管理機能を提供し、チームの作業量をリアルタイムで可視化します。キャパシティリミットの設定、業務の再配分、繁忙期におけるバーンアウトの回避が可能です。
電子メール連携機能により、GmailやOutlookをプラットフォームに直接接続できます。これにより、メッセージを実行可能なタスクに変換し、すべてのクライアントとの会話が関連するワークフローやプロジェクトとリンクされている状態で管理できます。
クライアント管理機能においては、Financial Centsは会計士向けCRMソフトウェアと請求管理hubの両方の役割を果たします：
- クライアントCRMとデータベースを活用し、各クライアントのプロフィール、連絡先情報、文書、メモ、監査履歴を安全な一箇所に保管できます
- このプラットフォームでは請求・支払い管理も対応しており、単発または定期的な請求書の発行、QuickBooks Onlineとの支払い同期、財務整理のための収益性レポート作成が可能です。
Financial Centsの主な機能
- 提案書に直接業務委託契約書を作成し、業務範囲と条件を明記する
- 時間追跡をQuickBooksと連携させ、クライアントへの請求書発行や給与管理を実現
- SmartVaultを活用し、クライアントの保管庫がプロフィールに直接リンクされていることで、セキュリティを確保しつつ効率的な文書管理を実現します
Financial Centsのリミット
- ユーザーからは請求問題に関する不満が寄せられており、複雑な請求プロセスや他社代替サービスと比較した遅延した支払いタイムラインが指摘されています
Financial Centsの価格設定
- チーム: ユーザーあたり月額69ドル
- Scale: ユーザーあたり月額89ドル
- 企業：カスタム価格設定
Financial Centsの評価とレビュー
- G2: 5/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (100件以上のレビュー)
Financial Centsについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
Financial Centsは、私が求めていた全プロジェクトステータスの概要を一目で把握できる機能を提供してくれます。完全リモートチームと多数のクライアントをシームレスに管理可能にし、導入・使用が非常に直感的です。
Financial Centsは、私が求めていた全プロジェクトステータスの概要を一目で把握できる機能を提供してくれます。完全リモートチームと多数のクライアントをシームレスに管理可能にし、導入・使用が非常に直感的です。
🧠豆知識：5000年以上前のメソポタミアでは、会計士が壺やパン、動物の形をした粘土のトークンを使って物品の記録を管理していました。これらは粘土板に押し付けられ、最古の記録管理と会計のフォームを生み出したのです。
7. Xero（ビジネスキャッシュフローの追跡に最適）
Xeroは会計士や簿記担当者向けのツール群を備えた人気の会計ソフトウェアです。基本的な簿記機能に加え、コンプライアンス対応の簡素化、スタッフ管理、クライアントとの連携を容易にする機能を備えた業務管理ソリューションです。
Xero Workpapersを活用すれば、会計事務所はコンプライアンスワークフローをシームレスに管理でき、組み込みテンプレートと標準化されたプロセスで財務諸表の作成・レビューが可能です。Xero HQはクライアント、スタッフ、クエリを一元管理する中核hubとして機能し、締切、連絡事項、今後の仕事の可視性を確保します。
日々の業務を効率化するため、Xero Practice Managerはジョブ、タスク、タイムシート、請求書管理をカバーするワークフロー自動化と管理ツールを提供します。
クライアントへの請求書はアップロードまたは電子メール転送で送信でき、XeroのAIが詳細を抽出して承認待ちの請求書を作成します。Xero Meを使えばスナップレシートが取得でき、アプリが必要なデータを自動抽出・記録します。
Xeroの主な機能
- Xero内で直接支払いを受け取りながら、独自の請求書テンプレートを作成しましょう
- 支払期限が迫っている、または延滞している支払いのリマインダーを自動化
- Gusto給与計算を活用すれば、給与・税金・控除額の計算が内蔵コンプライアンス機能で自動化されます
Xeroの制限事項
- レポート作成のカスタマイズ性が限定的であるため、カスタマイズされたレポート作成には外部ツールが必要となります
Xeroの料金体系
- 開始価格: ユーザーあたり月額29ドル
- スタンダード: ユーザーあたり月額50ドル
- プレミアムプラン: ユーザーあたり月額75ドル
Xeroの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3000件以上のレビュー)
Xeroについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
Xeroは当社のビジネスに革命をもたらしました。インターフェースはシンプルで直感的、会計知識が乏しい方でも使いやすい設計です。リアルタイムダッシュボードでキャッシュフローを明確に把握でき、銀行トランザクションの照合も数クリックで完了するため、毎週数時間の業務時間を削減できています。
Xeroは当社のビジネスに革命をもたらしました。インターフェースはシンプルで直感的、会計知識が乏しい方でも使いやすい設計です。リアルタイムダッシュボードでキャッシュフローを明確に把握でき、銀行トランザクションの照合も数クリックで完了するため、毎週数時間の業務時間を削減できています。
🧠 ご存知ですか？ 現代会計の父として知られるルカ・パチョーリは、1494年に初の著書『算術、幾何学、比例および比例法の要約』を出版し、複式簿記の概念を初めて紹介しました。
📚 詳細はこちら：財務の成功のためのプロジェクト会計ガイド
8. QuickBooks（クライアントとのコミュニケーションとデータ収集の自動化に最適）
QuickBooksは、ビジネスの財務状況を可視化することで会計業務を一元管理します。損益計算書や貸借対照表からキャッシュフローの追跡まで、すべての情報を単一のダッシュボードで確認できます。
一括請求書発行と一括経費処理により、数十件の請求書や経費エントリーを一括作成・送信可能。税務シーズンやクライアントの請求サイクル時に特に重要です。AI搭載のファイナンスエージェント（アドバンスト版で利用可能）により、QuickBooksは単なる数字の管理を超えた機能を提供します。
収益を自動予測し、業績の変動を警告するとともに、事務所を戦略的な財務目標へと導きます。複数のクライアント帳簿を管理する事務所向けに、QuickBooks Online Accountantはリアルタイムの財務分析、単一ログインによるクライアントアクセス、包括的なクライアントアドバイザリーのためのプロ仕様レポートダッシュボードを提供します。
QuickBooksの主な機能
- Google カレンダーから請求可能時間を自動取得し、請求書に追加
- QuickBooks Advancedで資産を追跡し、減価償却スケジュールを自動計算
- 請負業者向けの1099フォームを作成・電子申告し、翌日振込で支払いを完了
QuickBooksの制限事項
- QuickBooksは会計経験のないユーザーには扱いが難しい場合があります。セットアップや操作が初心者にとって必ずしも直感的ではないからです。
QuickBooksの価格
- 30日間無料試用版
- シンプルスタート：ユーザーあたり月額38ドル
- Essentials: 3ユーザーで月額75ドル
- プラス：5ユーザーで月額115ドル
- アドバンスド：25ユーザーで月額275ドル
QuickBooksの評価とレビュー
- G2: 4/5 (3000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (8000件以上のレビュー)
実際のユーザーはQuickBooksについてどう評価しているのでしょうか？
QuickBooks Onlineは非常にユーザーフレンドリーで直感的です。シンプルなインターフェースにより、会計ソフト初心者でも簡単に操作できます。小規模事業者や、基礎から中級レベルで財務管理を維持したい方にとって確かな選択肢です。
QuickBooks Onlineは非常にユーザーフレンドリーで直感的です。シンプルなインターフェースにより、会計ソフト初心者でも簡単に操作できます。小規模ビジネスや、基礎から中級レベルで財務管理を維持したい方にとって確かな選択肢です。
📚 詳細はこちら： プロジェクトROIを最大化する最高のプロジェクト会計ソフトウェア
9. Firm360（プロジェクトワークフローの集中管理と自動化に最適）
Firm360は会計業務管理機能に加え、プロジェクト管理機能も提供します。視覚的なプロジェクトワークフロービルダーにより、確定申告、監査、延長申請などの反復プロジェクトを設計可能です。各プロジェクト内で、目標期日と締切日（連邦・州の申告期日や延長申請期日を含む）の両方を追跡できます。
さらに、タスクの完了が自動的に次のタスクをトリガーします。プロジェクトテンプレートがこのフローを制御します。プロジェクトが次のステータスに移行すると、新しいタスクが自動的に起動し、手動更新なしで仕事を継続させます。
反復ワークフロー向けのカスタマイズ可能なテンプレートから選択可能。事務所全体での一貫性確保、プロセスの標準化、セットアップ時間の短縮を実現します。税務シーズンの繁忙期における作業量の急増にはどう対応するか？自動タスク生成機能と直感的なダッシュボードを活用すれば、最も忙しい時期でもチームは事前にプランを立てられます。
Firm360の主な機能
- 会計業務に特化したビジュアルプロジェクトワークフロービルダー
- 定期プロジェクトは開始日に基づき自動的に再生成されます
- キャパシティ追跡とスタッフのバランス調整のための明確な作業負荷可視性
Firm360の制限事項
- タイムトラッカーは硬直的に感じられます。タイマーが作動中に小さな編集を加えるには、作業を中断してエントリー内容を保存する必要があります
Firm360の価格設定
- 基本プラン: ユーザーあたり月額49ドル
- スタンダード：ユーザーあたり月額79ドル
- プレミアム：月額99ドル／ユーザー
Firm360の評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
Firm360について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
私は売掛金管理責任者として、クライアントの請求書やその他の書類を管理するためにFirm360ソフトウェアを使用しています。これらの書類は毎日確認する必要があります。あらゆる書類の管理と確認に最適なソフトウェアです。
私は売掛金管理責任者として、クライアントの請求書やその他の書類を管理するためにFirm360ソフトウェアを使用しています。これらの書類は毎日確認する必要があります。あらゆる書類の管理と確認に最適なソフトウェアです。
⚡ テンプレートアーカイブ:あらゆるプロジェクトタイプに対応する無料プロジェクト管理テンプレート
👀ご存知ですか？ フォレスターリサーチによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。
📚 詳細はこちら：Rampの代替ソリューションベストセレクション
10. Bonsai（請求業務の統合に最適）
Bonsaiは請求書の送付と追跡を支援し、プロジェクト管理・時間追跡・クライアント記録との接続を可能にします。継続契約や定期サービス契約のクライアントに対しては、請求サイクルを自動化することで期日通りの支払い確保を実現します。
経費管理は簡単です。あらゆる通貨で経費を記録でき、Bonsaiがリアルタイム為替レートで換算します。各経費は時間記録・リテーナー・請求書とリンクされているため、収益と支出を明確に把握可能。経費を「請求可能」または「非請求」として分類でき、クライアントへの転嫁時にはカスタム上乗せ額を追加できます。
Bonsaiには組み込みの料金表システムが搭載されており、各種サービスに対する標準料金の設定や、特定のクライアント・プロジェクト向けのカスタム料金設定が可能です。Bonsaiの組み込みテンプレートを使用すれば、数分でSchedule Cや損金算入報告書をダウンロードでき、予定されている予定納税の支払いリマインダーを設定することもできます。
Bonsaiの主な機能
- QuickBooks OnlineとXeroとの間で請求書データを双方向に同期し、会計記録の正確性を維持します
- 100以上の通貨での支払いをサポートしているため、あなたやクライアントがどこにいても簡単に支払いを受け取れます
- リアルタイム予算バー、アラート、予測機能で予算を即時に追跡し、超過支出を特定して管理を強化
Bonsaiの制限事項
- 導入時のドキュメントが不足しているため、他ツールからの移行が困難です
Bonsaiの価格設定
- ベーシック: ユーザーあたり月額15ドル
- Essentials: ユーザーあたり月額25ドル
- プレミアム：ユーザーあたり月額39ドル
- Elite: ユーザーあたり月額59ドル
Bonsaiの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)
ボンサイについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
Bonsaiを導入したことで、生産性/業務管理ソフトウェアの年間・月間支出を削減できた点が気に入っています。切り替え後は、会計/簿記/請求書発行、見積書、契約書、損益計算書、スケジュール管理といった機能をSaaSソフトウェアで個別に管理する必要がなくなり、Bonsaiがこれら全てを一元的に処理してくれるようになりました。
Bonsaiを導入したことで、生産性/業務管理ソフトウェアの年間・月間支出を削減できた点が気に入っています。切り替え後は、会計/簿記/請求書発行、見積書、契約書、損益計算書、スケジュール管理といった機能をSaaSソフトウェアで個別に管理する必要がなくなり、Bonsaiがこれら全てを一元的に処理してくれるようになりました。
📚 さらに読む：試すべきトップクラスのHello Bonsai代替ソリューション
11. Pixie（中小規模の会計事務所に最適）
Karbonの代替となるPixieは、プロジェクト調整、クライアントワークフロー、自動化機能を会計事務所や簿記事務所向けに統合しています。
チーム管理やレポート機能も利用可能です。タスク完了や電子メール開封時には内部通知で最新情報を把握でき、カスタマイズ可能な業務レポートにより事務所全体とスタッフ個々の生産性を監視できます。
さらに、週次・月次・年次でスケジュール設定可能なワンクリックテンプレートを完備。手順書やチェックリスト付きで、トレーニングビデオを埋め込んで再現性の高いワークフローを構築することも可能です。
Pixieは、事前構築済みでカスタマイズ可能なオンボーディングワークフローを提供します。これには、安全なアップロードリンク付きウェルカム電子メール、チェックリスト、自動リマインダーが含まれます。これらのワークフロー内で自動電子メールを設定することも可能です。クライアントへの書類アップロードのリマインダーや、タスク完了時の簡易メモなど、様々な用途に対応します。
Pixieの主な機能
- 自動化を活用して定期的な仕事を作成したり、チームへの仕事を自動割り当てしたり、クライアントから明細書を請求したりできます
- クライアントに電子署名を依頼し、明確な監査証跡を残せるセキュリティの高いクライアントポータルを構築
- ToDoリストを作成し、クライアントや社内の関係者に割り当てます
Pixieのリミット
- 複雑なレポート作成時やより深い分析が必要な場合には、代替手段が必要となる場合があります
Pixieの価格設定
- 30日間無料試用版
- 250ユーザー未満：無制限ユーザーで月額129ドル
- 251～500ユーザー: 月額199ドル（ユーザー数無制限）
- 501～1000ユーザー：無制限ユーザーで月額329ドル
- カスタム見積もり対応
Pixieの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)
実際のユーザーはPixieについてどう評価しているのでしょうか？
まるで動的なスプレッドシートのようで、列やリスト、日付、フィルターが直感的でシンプル。事務所に合わせてカスタマイズや柔軟な調整が可能なので、2年以上愛用しているほど気に入っています。
まるで動的なスプレッドシートのようで、列やリスト、日付、フィルターが直感的でシンプル。事務所に合わせてカスタマイズや柔軟な調整が可能なので、2年以上愛用しているほど気に入っています。
⚡ テンプレートアーカイブ：クライアント管理を簡素化する無料クライアントポータルテンプレート
会計業務のワークフローをアップグレードする準備はできていますか？
Karbonだけが選択肢ではありません。ここまでお読みいただいたということは、すでに乗り換えを検討されているか、少なくともより優れたソリューションがあるかどうか疑問に思われていることでしょう。
