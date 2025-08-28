ClickUp ブログ
画面録画と共有に最適なShareX代替ツール10選
ソフトウェア

画面録画と共有に最適なShareX代替ツール10選

2025年8月28日

ShareXは、Windows向けの無料かつオープンソースのスクリーンキャプチャおよび録画ソフトウェアです。

基本的な画面録画を超え、スクロールするウェブページのキャプチャ、画像への注釈追加、GIFや画面ビデオの録画が可能です。

開発者、テクニカルライター、デザイナーに広く利用され、スクリーンショットやビデオを80以上の対応先（Imgur、Google Drive、Dropboxなど）へアップロードしたり、カスタムワークフローをトリガーしたりできます。

ただし、リアルタイムコラボレーションやクロスプラットフォームサポート、AIを活用したプロフェッショナルなビデオ作成といった追加機能をお探しの場合は、より堅牢な選択肢が必要です。

本ブログでは、前述のメンションを解決するShareXの代替ツールを検証します。

ShareX代替ツール一覧

主要なShareX代替ツールの概要、鍵の機能、価格プランを以下にまとめました。

ツール*最適な用途**主な機能価格*
ClickUp画面録画機能を内蔵したプロジェクト管理ツールClipでビデオを録画、Brainで文字起こしと要約、AI Notetakerでミーティングを記録Freeプランあり；企業向けカスタム対応
OBS Studioライブストリーミングと高度なビデオワークフローマルチソースビデオキャプチャ、シーン遷移、プラグインとスクリプトのサポートFree
FlameshotLinuxでのクイック注釈付きスクリーンショットアプリ内スクリーンショットエディター、カスタマイズ可能なホットキーとインターフェース、Imgurへのエクスポート機能Free
Greenshotビジネス文書のキャプチャを行うWindowsユーザー領域/ウィンドウ/全画面キャプチャ、クイック注釈、Jira & Confluence 連携Free
Snagit洗練されたトレーニング教材とチュートリアルスクロールページキャプチャ、画面ビデオ＋音声、OCRテキスト抽出、ステップバイステップガイド用テンプレート有料プランはユーザーあたり年間39ドルから
Camtasiaプロフェッショナルなビデオ編集と指導コンテンツマルチトラックエディター、AIスクリプトジェネレーター、AIボイスジェネレーター有料プランはユーザーあたり年間179.88ドルから
PicPick精密ツールによるデザイン重視のキャプチャスクリーンショットキャプチャ（エディター付き）、ぼかし/透かし/明るさ調整、ホワイトボード機能Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり年間55ドルから
Lightshotシンプルで高速なスクリーンショット共有Print Screenによるクイックキャプチャ、オンラインエディターFree
Bandicamゲーマーや長時間セッションの録画4K UHD + 480 FPS録画、ゲーム/デバイス/画面モード、24時間連続録画Freeプランあり。有料プランはPC1台あたり月額2.78ドルから（年額課金）
ScreenRecビュー分析付きで即座に共有画面＋ウェブカメラ録画、即時暗号化クラウドアップロード、視聴者分析Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額8ドルから。

ShareXの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

複数の画面録画ソフトで試用版とエラーを避けるため、ShareX代替ツールを評価する際には以下の鍵の基準を念頭に置いてください：

  • 使いやすさ: ShareXのメニューや自動化機能が複雑に感じられる場合は、よりシンプルなインターフェースを備えた代替ツールを検討しましょう。画面録画ソフトは、画面全体をキャプチャし、素早く注釈を追加できることが必須です。
  • 編集と注釈の深度：*プロフェッショナルなビデオ制作を目指すなら、トリミング、マウスカーソルの強調表示、注釈機能、複数キャプチャの結合など、編集環境を備えたツールを探しましょう。
  • コラボレーションと共有: *ShareXはリアルタイムのチームワークをサポートせず、 非同期コミュニケーションツールも備えていません。画面録画、操作手順の即時共有、チームメンバーへのタスク割り当て、さらにはアプリ内コラボレーションまで可能なツールが必要です。
  • *クロスプラットフォームサポート: ShareXはWindows専用プログラムであるため、macOSやLinuxでも仕事ができ、モバイルワークフロー向けにiOSデバイスもサポートする スニッピングツールが求められる場合があります。
  • クラウドストレージと統合機能*: 組み込みストレージ機能や、Slack、Google Drive、プロジェクト管理アプリとの連携を提供するShareX代替ツールを探しましょう
  • AI搭載機能：ビデオ録画やスクリーンショットの簡単撮影に加え、録画内容をドキュメントに変換する自動化もチームには必要です。AI搭載メモアプリやAIアシスタントなどのアドオンが面倒な作業を代行します

🧠豆知識：世界初のコンピューター生成アートは、1959年にプログラマーが2億1300万ユーロのブラウン管画面に機能としてピンナップモデルの画像を描いたものでした。

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法

編集チームでは透明性のある、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。

ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

ShareXに代わる最高の代替ツール

検討に値するShareXの代替ツールとその長所・短所を見ていきましょう。

1. ClickUp（内蔵スクリーン録画機能付きプロジェクト管理に最適）

ClickUp Clipsでビデオを録画し、チームメンバーからタイムスタンプ付きのコメントを受け取ろう

ShareXの代替ツールの大半はスタンドアロンのビデオキャプチャソフトや画面録画ソフトですが、ClickUpは一線を画します。仕事のためのすべてアプリとして、強力なプロジェクト管理機能に加え、コンピューター画面の録画機能を提供します。

ClickUp Clipsを使えば、画面全体や特定のウィンドウを録画でき、説明をよりパーソナルにできます。

ファイルを別のプラットフォームにアップロードする必要はなく、すべての録画は自動的にクリップハブに保存され、タスクやドキュメント、チャットスレッドに直接埋め込むことが可能です。

最大の利点は？チームメンバーがビデオの任意の場面で一時停止し、タイムスタンプ付きコメントを残せるため、誤解が生じる可能性を最小限に抑えられます。Clipを使えば、PowerPointプレゼンテーションを録画することも可能です。

*メモ: ShareXにはブラウザベースのレコーダー機能がありませんが、ClickUpにはChrome拡張機能があり、ブラウザから直接録画を開始できます。タブを切り替えたり別のアプリを開いたりすることなく、簡単な説明、製品デモ、プロジェクト進捗をキャプチャできます。

プラットフォームの文脈認識AI「ClickUp Brain」により、すべてのClipがよりスマートに。Brainは録画内容をタイムスタンプ付きで自動文字起こしし、要約を生成。ビデオの一部を新たなタスクに変換することも可能です。

ClickUp Clips: sharexの代替ツール
ClickUp Brainで画面録画の文字起こしと要約する

単なる画面録画ツールではありません。生の録画データを構造化された検索可能な知識へと変える手段です。詳細についてはこちらのYouTubeビデオをご覧ください。

Clipをドキュメントやタスクに埋め込み、文脈を示す自動生成タイトルを付加することも可能です。

また、オンラインミーティングを開催する際には、ClickUpのAIノートテイカーがリアルタイムでメモを記録します。ミーティング議事録の作成、アクションアイテムの特定、タスクの生成と割り当てをシームレスに支援します。そう、ビデオから手動でメモを取る必要はもうありません。

それだけではありません。ClickUpでは音声メモの録音と文字起こしも可能です。👇🏼

ClickUp Clips
ClickUpタスク、チャット、ドキュメントに音声メモを素早く添付ファイルとして添付し、AIが即座に文字起こしします

ClickUpの主な機能

  • 録画をタスクに変換*: Clipを、担当者・期日・コンテキストが組み込まれた実行可能なClickUpタスクに変
  • カスタムAIエージェントの展開*:Autopilot Agentsを活用し、ビデオコンテンツから直接更新情報を要約する、アクションアイテムの抽出、またはプロジェクト質問への回答を実現
  • チャットで共同作業：チームチャットで画面録画を共有し、ClickUp Chatを活用してフィードバックを会話に紐づけて管理
  • AIカレンダーでプランを立てよう*: 録画データ、ミーティング、締切をClickUp AIカレンダーに同期し、よりスマートなスケジュール管理を実現
  • カスタムフィールドの追加*: ビデオコンテンツと共に優先度、ステータス、所有者などの追加情報をキャプチャし、カスタムフィールドでより効果的な追跡を実現
  • テンプレートで文書化*:ClipとClickUpのプロジェクトメモテンプレートを組み合わせて、ゼロから始めることなく構造化されたドキュメントを作成

ClickUpのリミット

  • 豊富な機能は新規ユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

ClickUpで最も気に入っている点は、比類のないカスタマイズ性と圧倒的な機能の幅広さです。カスタムステータスやフィールドから、リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートといった多様なビューまで、ワークスペースのほぼ全ての側面をチームの特定のニーズに合わせて調整できるのは非常に強力です。

💡 プロの秘訣：大規模プロジェクトの一環として、スクリーンショットや画面キャプチャに正確なタイムスタンプ付きフィードバックを得るには、ClickUpの校正ツールを活用しましょう。画面録画をClickUpタスクにアップロードし、校正を有効にするだけで、レビュー担当者が直接コメントできます。組み込み機能で即座にアクション可能、非同期レビューに最適です。特にClickUpのビデオ制作プロジェクト管理ワークフローと組み合わせると効果的です。

2. OBS Studio（ライブ配信とプラグインのカスタムに最適）

OBS Studio ダッシュボード: sharexの代替ツール
viaOBS Studio

OBS (Open Broadcaster Software) は、Windows、macOS、Linux で利用可能な、ビデオ録画およびライブストリーミング用のFreeオープンソースアプリケーションです。

リアルタイムの音声とビデオをキャプチャし、画面・ウェブカメラ・画像・ブラウザウィンドウなど複数のソースを組み合わせ、トランジション付きのカスタムシーンを作成できます。

OBSはオープンソースであるため、活発な開発者コミュニティとストリーマーコミュニティが常にプラグインを開発・共有しています。つまり、標準機能にない機能でも、TwitchチャットオーバーレイからAIベースのノイズ抑制までの範囲を実現するプラグインが見つかる（またはリクエストできる）可能性が高いのです。

OBSは、信頼性が高くカスタマイズ可能なストリーミング・画面キャプチャツールをライセンス料なしで必要とするゲーマー、教育者、プロフェッショナルに利用されています。

OBS Studioの主な機能

  • ニーズに合わせてカスタムするためのプラグインやスクリプトを有効化しましょう
  • ノイズ抑制フィルター付きオーディオミキサーを使用する
  • タスクの自動化、新規フィルターの追加、既存ソースの操作が可能。OBSはLuaまたはPythonで記述されたスクリプトをサポートします。

OBS Studioのリミット

  • 内蔵のビデオ編集機能はありません。トリミングや注釈には別途ソフトウェアが必要です

OBS Studioの価格

  • Free

OBS Studioの評価とレビュー

  • G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (1074件以上のレビュー)

実際のユーザーはOBS Studioについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

今では数週間おきにこのソフトウェアを使用しています。異なるビデオソースを簡単に統合でき、コンピューター内を閲覧しながら異なる「シーン」を自動切り替えできます。録画はビデオフォルダに出力され、そのままパワーポイントに簡単に貼り付けられます。

今では数週間おきにこのソフトウェアを使用しています。異なるビデオソースを簡単に統合でき、コンピューター内を閲覧しながら異なる「シーン」を自動切り替えできます。録画はビデオフォルダに出力され、そのままパワーポイントに簡単に貼り付けられます。

⚡ テンプレートアーカイブ：無料プロジェクトコミュニケーションプランテンプレート

👀 ご存知ですか？オフィスワーカーは年間平均1,700時間近くをコンピューター画面の前で過ごしています。トレーニングやドキュメント作成にスクリーン録画ツールが活用されるケースが増加中——時間と努力を節約します。

3. Flameshot（Linuxでの注釈付きスクリーンショットに最適）

Flameshot ダッシュボード
viaFlameshot

ShareXの代替ツールであるFlameshotも、Linux、Windows、macOSで利用可能なオープンソースのスクリーンショットツールです。アプリ内スクリーンショットエディターを使えば、選択した領域をキャプチャし、矢印、テキスト、形などで注釈を追加できます。すべてを別エディターを開くことなく行えます。

ワークフローを効率化するには、ホットキーの設定、不透明度の調整、複数のエクスポートオプションからの選択が可能です。Flameshotの使いやすい設定ダイアログを通じて、インターフェースの色、ボタン選択、キーボードショートカット、画像の保存方法などをカスタムし、ツールをワークフローに合わせて調整できます。

クロスファンクショナルチームはFlameshotを活用し、バグやデザインフィードバック、プロセスステップを強調するスクリーンショットをキャプチャ・注釈付けできます。エンジニアリング、デザイン、サポート、マーケティング部門間で必要な調整内容を明確にすることで、コミュニケーションの効率化を支援します。

Flameshotの鍵の機能

  • ワンクリックでスクリーンショットをImgurや他のプラットフォームに直接アップロード。すぐに送信できるURLを生成します
  • キャプチャしたい領域を囲むように選択Boxをドラッグし、注釈を追加して画面に保存しましょう
  • Flameshotのコマンドラインインターフェース（CLI）でワークフローを自動化。スクリプト作成やカスタム鍵バインドをサポートします。

Flameshotのリミット

  • Flameshotはスクリーンショットツールであり、画面録画やGIFキャプチャにはサポートしていません

Flameshotの価格

  • Free

Flameshotの評価とレビュー

  • G2: レビュー数が不足しています
  • Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFlameshotについてどう評価しているのか？

Redditのレビューではこう言われています：

Flameshotは確かに便利だ。でも僕は主にSpectacleを使っている。注釈を大量に追加する必要がある時だけFlameshotを使う。個人的には、Spectacleがスクリーンショットのサムネイルを表示し、それを任意のアプリケーションにドラッグできる点が気に入っている。

Flameshotは確かに便利だ。でも僕は主にSpectacleを使っている。注釈を大量に追加する必要がある時だけFlameshotを使う。個人的には、Spectacleがスクリーンショットのサムネイルを表示し、それを任意のアプリケーションにドラッグできる点が気に入っている。

💡 プロの秘訣：Flameshotは素早いキャプチャに最適ですが、依然としてスタンドアロンツールです。

ClickUp Brain MAXなら、AIスーパーアプリで全てが完結します。画面録画、複数LLMへのアクセス、テキスト読み上げ、タスク作成、AI要約、即時ナレッジ検索を統合。スクリーンショット、メモ、フィードバックのために複数のツールを行き来する必要はなく、ClickUp内でワークフロー全体を集中管理し、シームレスなコラボレーションを実現できます。

4. Greenshot（Business文書のキャプチャに最適なWindowsユーザー向け）

Greenshot ダッシュボード: sharexの代替ツール
viaGreenshot

Greenshotは、画像のキャプチャと注釈付けが可能な軽量なWindowsスクリーンショットツールです。このFreeソフトウェアは、ドキュメント作成、バグレポート作成、トレーニングマニュアル作成のための画面キャプチャに使用されます。

ワンキー操作で領域・ウィンドウ・全画面をキャプチャし、内蔵エディターで即時編集可能。エディターには矢印・ハイライト・テキスト入力など、素早い注釈ツールが搭載されています。

サードパーティ連携機能により、スクリーンショットをWord、Excel、PowerPointなどのOfficeアプリへ直接エクスポートしたり、JiraやConfluenceなどのサービスへアップロードしたりできます。

オープンソースプログラムのGreenshotは、最小限の手間でレポート作成が必要なITチームやビジネスリーダーに適したスクリーンキャプチャソフトウェアです。

Greenshotの鍵の機能

  • Internet Explorerからウェブページの完了するスクリーンショットをキャプチャ
  • スクリーンショットの一部をハイライト表示またはぼかし処理
  • 複数のフォーマットでエクスポート：ファイルへの保存、クリップボードへのコピー、電子メールへの添付ファイルなどが可能です

Greenshotのリミット

  • GreenshotはMicrosoft .NET Framework（2.0～4.5）を必要とするため、Windows PCでの利用にリミットが設けられています

Greenshotの価格

  • Free

Greenshotの評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (160件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはGameshotについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

Greenshotの最も優れた点は、Microsoft Paintに似た編集機能と編集機能を備えつつ、Microsoft Paintと比べて軽量で、システム内の占有スペースが非常に少ないことです。

Greenshotの最も優れた点は、Microsoft Paintに似た編集機能を備えつつ、Microsoft Paintと比べて軽量で、システム内の占有スペースが非常に少ないことです。

💡 プロのコツ：効果的なオンラインミーティングのエチケットとして、アクションアイテムの簡単なまとめで締めくくることが重要です。ClickUp AI Notetakerと組み合わせれば、それらのメモを自動的にタスクに変換できます。

5. Snagit（トレーニング教材やチュートリアル作成に最適）

Snagitダッシュボード
viaSnagit

無料のShareX代替ツールとは異なり、TechSmithのSnagitは有料のスクリーンキャプチャおよび録画ソフトウェアです。

Snagitは単純な画像キャプチャを超え、スクロールするウェブページのキャプチャ、画面ビデオの録画、さらには内蔵OCR機能による画像からのテキスト抽出が可能です。編集スイートでは注釈やテンプレートが利用でき、複数のキャプチャを単一文書に統合する機能も備えています。

プロ仕様のビデオをSlack、電子メール、クラウドストレージなどのプラットフォームにエクスポート可能です。結果、チュートリアルやプレゼンテーション、チームコミュニケーションに視覚要素を追加する必要があるマーケター、教育者、トレーナーに活用されています。

スクリーンキャプチャから生成される複数のコンテンツは、SOP資料、プロセス文書、ハウツーガイドなどへ再活用できます。

Snagitの鍵の機能

  • 複雑なプロセスを説明するための音声やビデオの録画
  • タイムスタンプ付きコメントで文脈に応じたフィードバックを提供
  • AI生成の字幕・タイトル・説明文でビデオのアクセシビリティを向上させ、フォロワーに理解しやすくしましょう

Snagitのリミット

  • Clipのトリミングは可能ですが、音声編集、高度なタイトル、またはレイヤー機能は未実装です。そのため、他のSnagit代替ツールを探すことになるでしょう。

Snagitの価格

  • Snagit Individual: ユーザーあたり年間39ドル
  • ビジネスプラン: ユーザーあたり年間48ドル
  • *企業: カスタム価格設定

Snagitの評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (5000件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (450件以上のレビュー)

実際のユーザーはSnagitについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューではこう言われています：

注釈機能は私たちの仕事に不可欠であり、十分な機能が備わっています。SnagIt エディターを最も頻繁に使用しており、今後もチームがさらなる機能拡充に取り組むことを期待しています。

注釈機能は私たちの仕事に不可欠であり、十分な機能が備わっています。SnagIt エディターを最も頻繁に使用しており、チームが今後も機能拡充を続けることを期待しています。

📖 関連記事：自動化されたデータ収集・処理に最適なデータ抽出ツール

📮 ClickUpインサイト: ClickUpのミーティング効果アンケートデータによると、全ミーティングのほぼ半数（46%）が1～3名の参加者で構成されています。

こうした小規模なミーティングはより焦点が絞られているかもしれませんが、より効率的なコミュニケーション方法、例えばより優れた文書化、記録された非同期更新、またはナレッジマネジメントソリューションに置き換えられる可能性があります。

ClickUpタスクの「割り当てコメント」機能では、タスク内に直接コンテキストを追加したり、音声メッセージを共有したり、ClickUp Clipsでビデオ更新を記録したりできます。これにより、チームは貴重な時間を節約しつつ、重要な議論を確実に実施できます——時間の浪費なしに！

💫 実証済み結果：TrinetrixのようなTeamsは、ClickUpの導入により不要な会話やミーティングを50%削減しています。

6. Camtasia（プロ向けビデオ編集・教育コンテンツ制作に最適）

Camtasia ダッシュボード: sharexの代替ツール
viaCamtasia

Camtasiaは画面録画とビデオ編集を統合したオールインワンプラットフォームです。WindowsとmacOSの両方で利用可能です。画面、システム音声、ウェブカメラ、マイクを別々のトラックで録画し、後から個別に調整できます。

ドラッグ＆ドロップエディターはマルチトラック編集、注釈、トランジション、背景除去やカスタマイズ可能なカーソルビジュアルといった高度なエフェクトをサポートしています。

執筆のブロックに直面したら、CamtasiaのAIスクリプトジェネレーターが仕事用のチュートリアルやマーケティング、研修ビデオのスクリプトを作成します。プロンプトを入力し、トーンや長さ、フォーマットをカスタム可能。AIボイスジェネレーターはテキストを高品質なナレーションに変換し、音声オプションやトーン調整、多言語出力に対応しています。

マイクやナレーターは不要です。/AIスクリーンレコーダーが自動的にナレーションを生成します。

Camtasiaの主な機能

  • カスタマイズ可能なテーマとテンプレートでブランドイメージを維持
  • カスタマイズ可能なカーソル効果と注釈ツールで、チュートリアルをフォロワーにわかりやすく作成しましょう
  • 他のカメラやソースからのビデオファイルをCamtasiaに直接インポートして編集

Camtasiaのリミット

  • 他のShareX代替ツールと比較して、より多くのシステムリソースとストレージスペースを必要とする重いソフトウェアです。

Camtasiaの価格

  • Camtasia Essentials: 179.88ドル/ユーザー（年額課金）
  • Camtasia Create: 249.00ドル/ユーザー（年額課金）
  • Camtasia Pro: 599.00ドル/ユーザー（年額課金）
  • 企業: *カスタム見積もり

Camtasiaの評価とレビュー

  • G2: 4.6/5 (1600件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどのハイエンドソフトウェアに比べ、高速かつコスト効率に優れた代替手段です。

AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどのハイエンドソフトウェアに比べ、高速かつコスト効率に優れた代替手段です。

👀 ご存知でしたか？ 「スクリーンキャスト」という用語は2004年に誕生しました。技術コラムニストのジョン・ユーデルが読者にこの新興メディアの名称を募集した結果、従来のビデオと区別する現在おなじみのスクリーンキャストという用語が生まれました。

7. PicPick（精密ツールを備えたデザイン重視のキャプチャに最適）

PicPick ダッシュボード
viaPicPick

PicPickでは、画面全体、アクティブなウィンドウ、スクロールページ、または選択された領域など、複数の方法で画面をキャプチャできます。

キャプチャ後は、内蔵エディターで直接素早く編集できます。矢印やテキスト、Boxの追加、ぼかしや透かし、明るさの変更といった簡易エフェクトの適用が可能です。

スクリーンキャプチャ機能に加え、PicPickはデザインツールキットとしても活用可能。色ピッカー、ピクセル定規、十字線、拡大鏡、分度器は、UI/UXデザイナーや開発者、精密なビジュアルの仕事を行う全ての方にとって有用です。

内蔵の画像エディターがあります。スクリーンショットを撮影後、一貫したブランドアイデンティティのために透かしやロゴを挿入できます。その後、機密情報をぼかす、モザイク効果を追加する、または明瞭化のために特定領域をシャープに加工できます。

PicPickの主な機能

  • カーソル付きキャプチャ、自動保存、ファイル命名機能—マルチモニター環境をサポート
  • ホット鍵や画質などをカスタム可能
  • ピクセル定規、分度器、十字線、拡大鏡などのグラフィックツールを使用して精度を確保しましょう

PicPickのリミット

  • PicPickはmacOSやLinuxでは動作せず、Windows専用です

PicPickの価格

  • Free
  • シングルライフタイム: 55ドル/ユーザー (年額課金)
  • チーム向けライフタイムプラン: 255ドル/ユーザー (年額課金)
  • *企業版（永久ライセンス）：2,400ドル

PicPickの評価とレビュー

  • G2: レビュー数が不足しています
  • Capterra: レビュー数が不足しています

📚 詳細はこちら:最高の画面録画Chrome拡張機能

8. Lightshot（シンプルなスクリーンショット共有に最適）

LightShot ダッシュボード: sharexの代替ツール
viaLightShot

Lightshotを使えば、スクリーンショットの撮影はPrint Screen鍵を押す、領域をドラッグして選択する、保存または共有する、という簡単な操作で完了します。

キャプチャをワンクリックでオンラインにアップロードし、すぐに共有できるリンクを取得できます。編集が必要な場合は、Lightshotがシンプルなオンラインエディターに接続します。追加のソフトウェアを必要とせずに、テキスト、ハイライト、または描画を追加できます。

スクリーンショットはJPGやPNGフォーマットでローカル保存したり、クリップボードにコピーすることも可能です。アカウントを作成すれば、キャプチャをオンラインギャラリーに保存し、後で管理できます。

ShareXの代替ツールとしてスクリーンキャプチャは可能ですが、詳細なワークフローやプロフェッショナルな出力機能は提供していません。

Lightshotの主な機能

  • 画面上の任意の画像を選択し、数十点もの類似画像を見つけられます
  • アカウントを作成し、画像・スクリーンショット・説明文をすべて追加して文脈を明確にしましょう
  • ホットキーを使用してキャプチャ、編集、保存のショートカットを割り当てれば、作業のフローを中断せずにスクリーンショットを撮影・共有できます

Lightshotのリミット

  • Lightshotは、整理機能、一括注釈機能、共同作業機能をサポートしていません

Lightshotの価格

  • Free

Lightshotの評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (130件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

Lightshotについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Lightshotの最大の利点は、ワンクリックで仕事をするため非常に使いやすいことです。キャプチャしたい領域を選択できます。

Lightshotの最大の利点は、ワンクリックで仕事をするため非常に使いやすいことです。キャプチャしたい領域の選択ができます。

👀 ご存知でしたか？ OSに標準搭載のツールも録画に使用できます。Windowsでは「スクリーンショットツール」や「Xboxゲームバー」、macOSでは「QuickTime Player」が利用可能です。

9. Bandicam（ゲーマーや長時間セッションの録画に最適）

Bandicam ダッシュボード
viaBandicam

長時間のハイクオリティ録画が必要なユーザーには、Bandicamが最適なスクリーンレコーダー、ビデオキャプチャ、ゲームレコーダーです。

3つの録画モードを提供：スクリーン（デスクトップタスク用）、ゲーム（DirectX/OpenGL/Vulkanゲームプレイ用）、デバイス（ウェブカメラ/HDMI/キャプチャカード用）

Bandicamはハードウェアアクセラレーション対応エンコーディング（NVIDIA、AMD、Intel）をサポートしているため、画質を損なうことなく録画ファイルのストレージを削減できます。最大480 FPSでの4K Ultra HD録画が可能で、チュートリアルやゲームプレイなど、細部に注目させたいコンテンツ制作に特に有効です。

メンションすべき機能として、フルバージョンでは24時間以上連続録画が可能です。これはほとんどのFreeツールでは実現できない機能です。

ただし、編集機能は内蔵されていないため、必要な調整を行うには外部ソフトウェアが必要です。

Bandicamの主な機能

  • 録画中のビデオにウェブカメラのオーバーレイを追加する
  • 必要な時だけ音声のみを録音し、画面は録画しません
  • 自分の声をシステム音声とミックスする

Bandicamのリミット

  • ノイズリダクションやノイズゲートなどの高度な音声録音オプションは含まれていません

Bandicamの価格

  • 個人ライセンス: 月額2.78ドル/PC (年額課金)
  • Businessおよび教育機関向けライセンス:* 1台あたり月額49.46ドル（年額一括課金）

Bandicamの評価とレビュー

  • G2: 4. 4/5 (40件以上のレビュー)
  • Capterra: 4. 4/5 (120件以上のレビュー)

実際のユーザーはBandicamについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

Bandicamは日時による自動ファイル名付けで整理整頓をサポート。録画開始の速さとキーボードショートカット設定の簡便さが特に気に入っています。

Bandicamは日時による自動ファイル名付けで整理整頓をサポート。録画開始の速さとキーボードショートカットの設定の簡便さが特に気に入っています。

🧠豆知識：GIFによるスクリーンキャプチャは1990年代にさかのぼります。ビデオ圧縮が一般的になる以前、アニメーションGIFは簡単なデモループや製品チュートリアルによく使われていました。

10. ScreenRec（即時共有とビュー分析に最適）

Screenrec ダッシュボード: sharexの代替ツール
viaScreenrec

ScreenRecは、Windows、Mac OS、Linuxで高速動作と共有を目的に設計されたFreeのクロスプラットフォーム録画ソフトです。

スクリーンショットと、マイクやシステム音声付きの画面録画の両方をキャプチャできます。完了するとすぐにコンテンツがクラウドにアップロードされ、暗号化された共有リンクがクリップボードにコピーされます。

注釈付きスクリーンショットとコンテンツ管理機能により、チュートリアルを迅速に作成する必要があるeラーニングチームに最適です。この機能は、営業、製品開発、マーケティングなど、職場でのコラボレーションを求めるTeamsにも有用です。

ScreenRecはビュー分析も追跡します。誰がビデオを視聴したか、どのくらいの時間視聴したかを確認でき、営業やトレーニングコンテンツに有用です。Alt+Sで録画開始/停止などのキーボードショートカットで簡単に録画できます。

ScreenRecの主な機能

  • あらゆるウェブサイトからライブストリーミングビデオと音声を録画
  • 画面上のあらゆる内容（ゲーム、ウェブサイトなど）を録画し、顔カメラのオーバーレイを追加するアドオン
  • 過去の画像を貼り付けできる画像ライブラリを構築しましょう

ScreenRecのリミット

  • 画面録画は720p画質でのみ可能です

ScreenRecの価格

  • Free Forever
  • プロ版: ユーザーあたり月額8ドル
  • プレミアムプラン: 5ユーザーで月額81ドル

ScreenRecの評価とレビュー

  • G2: レビュー数が不足しています
  • Capterra: レビュー数が不足しています

ScreenRecについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

まず第一にFreeです。注釈機能、分析機能、多様な共有方法、最高解像度での録画・スナップショットなど豊富な機能を提供します。操作はシンプルで、録画やスクリーンショットに必要な機能をすべて備えています。

まず第一にFreeです。注釈機能、分析機能、多様な共有方法、最高解像度での録画・スナップショットなど豊富な機能を提供します。操作はシンプルで、録画やスクリーンショットに必要な機能をすべて備えています。

🧠 豆知識： YouTube史上最もビューされたビデオは子供向け歌謡曲です。「Baby Shark Dance」のビュー数は160億回を超え、2位の「Despacito」（約90億回）を大きく引き離しています。

