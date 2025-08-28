画面録画と共有に最適なShareX代替ツール10選

ShareXは、Windows向けの無料かつオープンソースのスクリーンキャプチャおよび録画ソフトウェアです。

基本的な画面録画を超え、スクロールするウェブページのキャプチャ、画像への注釈追加、GIFや画面ビデオの録画が可能です。

開発者、テクニカルライター、デザイナーに広く利用され、スクリーンショットやビデオを80以上の対応先（Imgur、Google Drive、Dropboxなど）へアップロードしたり、カスタムワークフローをトリガーしたりできます。

ただし、リアルタイムコラボレーションやクロスプラットフォームサポート、AIを活用したプロフェッショナルなビデオ作成といった追加機能をお探しの場合は、より堅牢な選択肢が必要です。

本ブログでは、前述のメンションを解決するShareXの代替ツールを検証します。

ShareX代替ツール一覧

主要なShareX代替ツールの概要、鍵の機能、価格プランを以下にまとめました。

ShareXの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

複数の画面録画ソフトで試用版とエラーを避けるため、ShareX代替ツールを評価する際には以下の鍵の基準を念頭に置いてください：

ShareXに代わる最高の代替ツール

検討に値するShareXの代替ツールとその長所・短所を見ていきましょう。

1. ClickUp（内蔵スクリーン録画機能付きプロジェクト管理に最適）

ClickUp Clipsでビデオを録画し、チームメンバーからタイムスタンプ付きのコメントを受け取ろう

ShareXの代替ツールの大半はスタンドアロンのビデオキャプチャソフトや画面録画ソフトですが、ClickUpは一線を画します。仕事のためのすべてアプリとして、強力なプロジェクト管理機能に加え、コンピューター画面の録画機能を提供します。

ClickUp Clipsを使えば、画面全体や特定のウィンドウを録画でき、説明をよりパーソナルにできます。

ファイルを別のプラットフォームにアップロードする必要はなく、すべての録画は自動的にクリップハブに保存され、タスクやドキュメント、チャットスレッドに直接埋め込むことが可能です。

最大の利点は？チームメンバーがビデオの任意の場面で一時停止し、タイムスタンプ付きコメントを残せるため、誤解が生じる可能性を最小限に抑えられます。Clipを使えば、PowerPointプレゼンテーションを録画することも可能です。

プラットフォームの文脈認識AI「ClickUp Brain」により、すべてのClipがよりスマートに。Brainは録画内容をタイムスタンプ付きで自動文字起こしし、要約を生成。ビデオの一部を新たなタスクに変換することも可能です。

ClickUp Brainで画面録画の文字起こしと要約する

単なる画面録画ツールではありません。生の録画データを構造化された検索可能な知識へと変える手段です。詳細についてはこちらのYouTubeビデオをご覧ください。

Clipをドキュメントやタスクに埋め込み、文脈を示す自動生成タイトルを付加することも可能です。

また、オンラインミーティングを開催する際には、ClickUpのAIノートテイカーがリアルタイムでメモを記録します。ミーティング議事録の作成、アクションアイテムの特定、タスクの生成と割り当てをシームレスに支援します。そう、ビデオから手動でメモを取る必要はもうありません。

それだけではありません。ClickUpでは音声メモの録音と文字起こしも可能です。👇🏼

ClickUpタスク、チャット、ドキュメントに音声メモを素早く添付ファイルとして添付し、AIが即座に文字起こしします

ClickUpの主な機能

ClickUpのリミット

豊富な機能は新規ユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

ClickUpで最も気に入っている点は、比類のないカスタマイズ性と圧倒的な機能の幅広さです。カスタムステータスやフィールドから、リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートといった多様なビューまで、ワークスペースのほぼ全ての側面をチームの特定のニーズに合わせて調整できるのは非常に強力です。

ClickUpで最も気に入っている点は、比類のないカスタマイズ性と圧倒的な機能の幅広さです。カスタムステータスやフィールドから、リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートといった多様なビューまで、ワークスペースのほぼ全ての側面をチームの特定のニーズに合わせて調整できるのは非常に強力です。

2. OBS Studio（ライブ配信とプラグインのカスタムに最適）

viaOBS Studio

OBS (Open Broadcaster Software) は、Windows、macOS、Linux で利用可能な、ビデオ録画およびライブストリーミング用のFreeオープンソースアプリケーションです。

リアルタイムの音声とビデオをキャプチャし、画面・ウェブカメラ・画像・ブラウザウィンドウなど複数のソースを組み合わせ、トランジション付きのカスタムシーンを作成できます。

OBSはオープンソースであるため、活発な開発者コミュニティとストリーマーコミュニティが常にプラグインを開発・共有しています。つまり、標準機能にない機能でも、TwitchチャットオーバーレイからAIベースのノイズ抑制までの範囲を実現するプラグインが見つかる（またはリクエストできる）可能性が高いのです。

OBSは、信頼性が高くカスタマイズ可能なストリーミング・画面キャプチャツールをライセンス料なしで必要とするゲーマー、教育者、プロフェッショナルに利用されています。

OBS Studioの主な機能

ニーズに合わせてカスタムするためのプラグインやスクリプトを有効化しましょう

ノイズ抑制フィルター付きオーディオミキサーを使用する

タスクの自動化 、新規フィルターの追加、既存ソースの操作が可能。OBSはLuaまたはPythonで記述されたスクリプトをサポートします。

OBS Studioのリミット

内蔵のビデオ編集機能はありません。トリミングや注釈には別途ソフトウェアが必要です

OBS Studioの価格

Free

OBS Studioの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (1074件以上のレビュー)

実際のユーザーはOBS Studioについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

今では数週間おきにこのソフトウェアを使用しています。異なるビデオソースを簡単に統合でき、コンピューター内を閲覧しながら異なる「シーン」を自動切り替えできます。録画はビデオフォルダに出力され、そのままパワーポイントに簡単に貼り付けられます。

今では数週間おきにこのソフトウェアを使用しています。異なるビデオソースを簡単に統合でき、コンピューター内を閲覧しながら異なる「シーン」を自動切り替えできます。録画はビデオフォルダに出力され、そのままパワーポイントに簡単に貼り付けられます。

3. Flameshot（Linuxでの注釈付きスクリーンショットに最適）

viaFlameshot

ShareXの代替ツールであるFlameshotも、Linux、Windows、macOSで利用可能なオープンソースのスクリーンショットツールです。アプリ内スクリーンショットエディターを使えば、選択した領域をキャプチャし、矢印、テキスト、形などで注釈を追加できます。すべてを別エディターを開くことなく行えます。

ワークフローを効率化するには、ホットキーの設定、不透明度の調整、複数のエクスポートオプションからの選択が可能です。Flameshotの使いやすい設定ダイアログを通じて、インターフェースの色、ボタン選択、キーボードショートカット、画像の保存方法などをカスタムし、ツールをワークフローに合わせて調整できます。

クロスファンクショナルチームはFlameshotを活用し、バグやデザインフィードバック、プロセスステップを強調するスクリーンショットをキャプチャ・注釈付けできます。エンジニアリング、デザイン、サポート、マーケティング部門間で必要な調整内容を明確にすることで、コミュニケーションの効率化を支援します。

Flameshotの鍵の機能

Flameshotのリミット

Flameshotはスクリーンショットツールであり、画面録画やGIFキャプチャにはサポートしていません

Flameshotの価格

Free

Flameshotの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFlameshotについてどう評価しているのか？

Redditのレビューではこう言われています：

Flameshotは確かに便利だ。でも僕は主にSpectacleを使っている。注釈を大量に追加する必要がある時だけFlameshotを使う。個人的には、Spectacleがスクリーンショットのサムネイルを表示し、それを任意のアプリケーションにドラッグできる点が気に入っている。

Flameshotは確かに便利だ。でも僕は主にSpectacleを使っている。注釈を大量に追加する必要がある時だけFlameshotを使う。個人的には、Spectacleがスクリーンショットのサムネイルを表示し、それを任意のアプリケーションにドラッグできる点が気に入っている。

4. Greenshot（Business文書のキャプチャに最適なWindowsユーザー向け）

viaGreenshot

Greenshotは、画像のキャプチャと注釈付けが可能な軽量なWindowsスクリーンショットツールです。このFreeソフトウェアは、ドキュメント作成、バグレポート作成、トレーニングマニュアル作成のための画面キャプチャに使用されます。

ワンキー操作で領域・ウィンドウ・全画面をキャプチャし、内蔵エディターで即時編集可能。エディターには矢印・ハイライト・テキスト入力など、素早い注釈ツールが搭載されています。

サードパーティ連携機能により、スクリーンショットをWord、Excel、PowerPointなどのOfficeアプリへ直接エクスポートしたり、JiraやConfluenceなどのサービスへアップロードしたりできます。

オープンソースプログラムのGreenshotは、最小限の手間でレポート作成が必要なITチームやビジネスリーダーに適したスクリーンキャプチャソフトウェアです。

Greenshotの鍵の機能

Internet Explorerからウェブページの完了するスクリーンショットをキャプチャ

スクリーンショットの一部をハイライト表示またはぼかし処理

複数のフォーマットでエクスポート：ファイルへの保存、クリップボードへのコピー、電子メールへの添付ファイルなどが可能です

Greenshotのリミット

GreenshotはMicrosoft .NET Framework（2.0～4.5）を必要とするため、Windows PCでの利用にリミットが設けられています

Greenshotの価格

Free

Greenshotの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはGameshotについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

Greenshotの最も優れた点は、Microsoft Paintに似た編集機能と編集機能を備えつつ、Microsoft Paintと比べて軽量で、システム内の占有スペースが非常に少ないことです。

Greenshotの最も優れた点は、Microsoft Paintに似た編集機能を備えつつ、Microsoft Paintと比べて軽量で、システム内の占有スペースが非常に少ないことです。

5. Snagit（トレーニング教材やチュートリアル作成に最適）

viaSnagit

無料のShareX代替ツールとは異なり、TechSmithのSnagitは有料のスクリーンキャプチャおよび録画ソフトウェアです。

Snagitは単純な画像キャプチャを超え、スクロールするウェブページのキャプチャ、画面ビデオの録画、さらには内蔵OCR機能による画像からのテキスト抽出が可能です。編集スイートでは注釈やテンプレートが利用でき、複数のキャプチャを単一文書に統合する機能も備えています。

プロ仕様のビデオをSlack、電子メール、クラウドストレージなどのプラットフォームにエクスポート可能です。結果、チュートリアルやプレゼンテーション、チームコミュニケーションに視覚要素を追加する必要があるマーケター、教育者、トレーナーに活用されています。

スクリーンキャプチャから生成される複数のコンテンツは、SOP資料、プロセス文書、ハウツーガイドなどへ再活用できます。

Snagitの鍵の機能

複雑なプロセスを説明するための音声やビデオの録画

タイムスタンプ付きコメントで文脈に応じたフィードバックを提供

AI生成の字幕・タイトル・説明文でビデオのアクセシビリティを向上させ、フォロワーに理解しやすくしましょう

Snagitのリミット

Snagitの価格

Snagit Individual: ユーザーあたり年間39ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり年間48ドル

*企業: カスタム価格設定

Snagitの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (5000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (450件以上のレビュー)

実際のユーザーはSnagitについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューではこう言われています：

注釈機能は私たちの仕事に不可欠であり、十分な機能が備わっています。SnagIt エディターを最も頻繁に使用しており、今後もチームがさらなる機能拡充に取り組むことを期待しています。

注釈機能は私たちの仕事に不可欠であり、十分な機能が備わっています。SnagIt エディターを最も頻繁に使用しており、チームが今後も機能拡充を続けることを期待しています。

6. Camtasia（プロ向けビデオ編集・教育コンテンツ制作に最適）

viaCamtasia

Camtasiaは画面録画とビデオ編集を統合したオールインワンプラットフォームです。WindowsとmacOSの両方で利用可能です。画面、システム音声、ウェブカメラ、マイクを別々のトラックで録画し、後から個別に調整できます。

ドラッグ＆ドロップエディターはマルチトラック編集、注釈、トランジション、背景除去やカスタマイズ可能なカーソルビジュアルといった高度なエフェクトをサポートしています。

執筆のブロックに直面したら、CamtasiaのAIスクリプトジェネレーターが仕事用のチュートリアルやマーケティング、研修ビデオのスクリプトを作成します。プロンプトを入力し、トーンや長さ、フォーマットをカスタム可能。AIボイスジェネレーターはテキストを高品質なナレーションに変換し、音声オプションやトーン調整、多言語出力に対応しています。

マイクやナレーターは不要です。/AIスクリーンレコーダーが自動的にナレーションを生成します。

Camtasiaの主な機能

カスタマイズ可能なテーマとテンプレートでブランドイメージを維持

カスタマイズ可能なカーソル効果と注釈ツールで、チュートリアルをフォロワーにわかりやすく作成しましょう

他のカメラやソースからのビデオファイルをCamtasiaに直接インポートして編集

Camtasiaのリミット

他のShareX代替ツールと比較して、より多くのシステムリソースとストレージスペースを必要とする重いソフトウェアです。

Camtasiaの価格

Camtasia Essentials: 179.88ドル/ユーザー（年額課金）

Camtasia Create: 249.00ドル/ユーザー（年額課金）

Camtasia Pro: 599.00ドル/ユーザー（年額課金）

企業: *カスタム見積もり

Camtasiaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1600件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどのハイエンドソフトウェアに比べ、高速かつコスト効率に優れた代替手段です。

AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどのハイエンドソフトウェアに比べ、高速かつコスト効率に優れた代替手段です。

viaPicPick

PicPickでは、画面全体、アクティブなウィンドウ、スクロールページ、または選択された領域など、複数の方法で画面をキャプチャできます。

キャプチャ後は、内蔵エディターで直接素早く編集できます。矢印やテキスト、Boxの追加、ぼかしや透かし、明るさの変更といった簡易エフェクトの適用が可能です。

スクリーンキャプチャ機能に加え、PicPickはデザインツールキットとしても活用可能。色ピッカー、ピクセル定規、十字線、拡大鏡、分度器は、UI/UXデザイナーや開発者、精密なビジュアルの仕事を行う全ての方にとって有用です。

内蔵の画像エディターがあります。スクリーンショットを撮影後、一貫したブランドアイデンティティのために透かしやロゴを挿入できます。その後、機密情報をぼかす、モザイク効果を追加する、または明瞭化のために特定領域をシャープに加工できます。

PicPickの主な機能

カーソル付きキャプチャ、自動保存、ファイル命名機能—マルチモニター環境をサポート

ホット鍵や画質などをカスタム可能

ピクセル定規、分度器、十字線、拡大鏡などのグラフィックツールを使用して精度を確保しましょう

PicPickのリミット

PicPickはmacOSやLinuxでは動作せず、Windows専用です

PicPickの価格

Free

シングルライフタイム: 55ドル/ユーザー (年額課金)

チーム向けライフタイムプラン: 255ドル/ユーザー (年額課金)

*企業版（永久ライセンス）：2,400ドル

PicPickの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. Lightshot（シンプルなスクリーンショット共有に最適）

viaLightShot

Lightshotを使えば、スクリーンショットの撮影はPrint Screen鍵を押す、領域をドラッグして選択する、保存または共有する、という簡単な操作で完了します。

キャプチャをワンクリックでオンラインにアップロードし、すぐに共有できるリンクを取得できます。編集が必要な場合は、Lightshotがシンプルなオンラインエディターに接続します。追加のソフトウェアを必要とせずに、テキスト、ハイライト、または描画を追加できます。

スクリーンショットはJPGやPNGフォーマットでローカル保存したり、クリップボードにコピーすることも可能です。アカウントを作成すれば、キャプチャをオンラインギャラリーに保存し、後で管理できます。

ShareXの代替ツールとしてスクリーンキャプチャは可能ですが、詳細なワークフローやプロフェッショナルな出力機能は提供していません。

Lightshotの主な機能

画面上の任意の画像を選択し、数十点もの類似画像を見つけられます

アカウントを作成し、画像・スクリーンショット・説明文をすべて追加して文脈を明確にしましょう

ホットキーを使用してキャプチャ、編集、保存のショートカットを割り当てれば、作業のフローを中断せずにスクリーンショットを撮影・共有できます

Lightshotのリミット

Lightshotは、整理機能、一括注釈機能、共同作業機能をサポートしていません

Lightshotの価格

Free

Lightshotの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

Lightshotについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Lightshotの最大の利点は、ワンクリックで仕事をするため非常に使いやすいことです。キャプチャしたい領域を選択できます。

Lightshotの最大の利点は、ワンクリックで仕事をするため非常に使いやすいことです。キャプチャしたい領域の選択ができます。

9. Bandicam（ゲーマーや長時間セッションの録画に最適）

viaBandicam

長時間のハイクオリティ録画が必要なユーザーには、Bandicamが最適なスクリーンレコーダー、ビデオキャプチャ、ゲームレコーダーです。

3つの録画モードを提供：スクリーン（デスクトップタスク用）、ゲーム（DirectX/OpenGL/Vulkanゲームプレイ用）、デバイス（ウェブカメラ/HDMI/キャプチャカード用）

Bandicamはハードウェアアクセラレーション対応エンコーディング（NVIDIA、AMD、Intel）をサポートしているため、画質を損なうことなく録画ファイルのストレージを削減できます。最大480 FPSでの4K Ultra HD録画が可能で、チュートリアルやゲームプレイなど、細部に注目させたいコンテンツ制作に特に有効です。

メンションすべき機能として、フルバージョンでは24時間以上連続録画が可能です。これはほとんどのFreeツールでは実現できない機能です。

ただし、編集機能は内蔵されていないため、必要な調整を行うには外部ソフトウェアが必要です。

Bandicamの主な機能

録画中のビデオにウェブカメラのオーバーレイを追加する

必要な時だけ音声のみを録音し、画面は録画しません

自分の声をシステム音声とミックスする

Bandicamのリミット

ノイズリダクションやノイズゲートなどの高度な音声録音オプションは含まれていません

Bandicamの価格

個人ライセンス: 月額2.78ドル/PC (年額課金)

Businessおよび教育機関向けライセンス:* 1台あたり月額49.46ドル（年額一括課金）

Bandicamの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (120件以上のレビュー)

実際のユーザーはBandicamについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

Bandicamは日時による自動ファイル名付けで整理整頓をサポート。録画開始の速さとキーボードショートカット設定の簡便さが特に気に入っています。

Bandicamは日時による自動ファイル名付けで整理整頓をサポート。録画開始の速さとキーボードショートカットの設定の簡便さが特に気に入っています。

10. ScreenRec（即時共有とビュー分析に最適）

viaScreenrec

ScreenRecは、Windows、Mac OS、Linuxで高速動作と共有を目的に設計されたFreeのクロスプラットフォーム録画ソフトです。

スクリーンショットと、マイクやシステム音声付きの画面録画の両方をキャプチャできます。完了するとすぐにコンテンツがクラウドにアップロードされ、暗号化された共有リンクがクリップボードにコピーされます。

注釈付きスクリーンショットとコンテンツ管理機能により、チュートリアルを迅速に作成する必要があるeラーニングチームに最適です。この機能は、営業、製品開発、マーケティングなど、職場でのコラボレーションを求めるTeamsにも有用です。

ScreenRecはビュー分析も追跡します。誰がビデオを視聴したか、どのくらいの時間視聴したかを確認でき、営業やトレーニングコンテンツに有用です。Alt+Sで録画開始/停止などのキーボードショートカットで簡単に録画できます。

ScreenRecの主な機能

あらゆるウェブサイトからライブストリーミングビデオと音声を録画

画面上のあらゆる内容（ゲーム、ウェブサイトなど）を録画し、顔カメラのオーバーレイを追加するアドオン

過去の画像を貼り付けできる画像ライブラリを構築しましょう

ScreenRecのリミット

画面録画は720p画質でのみ可能です

ScreenRecの価格

Free Forever

プロ版: ユーザーあたり月額8ドル

プレミアムプラン: 5ユーザーで月額81ドル

ScreenRecの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

ScreenRecについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

まず第一にFreeです。注釈機能、分析機能、多様な共有方法、最高解像度での録画・スナップショットなど豊富な機能を提供します。操作はシンプルで、録画やスクリーンショットに必要な機能をすべて備えています。

まず第一にFreeです。注釈機能、分析機能、多様な共有方法、最高解像度での録画・スナップショットなど豊富な機能を提供します。操作はシンプルで、録画やスクリーンショットに必要な機能をすべて備えています。

