コンテンツチームはAIをどう活用している？ツール・ワークフロー・例

あらゆる場所のマーケティングチームにとって、人工知能はすでに実験段階を超え、日常業務に欠かせない存在となっています。
コンテンツチームのチームとして、コンテンツマーケティングにおけるAIがゲームチェンジャーであることをご存知でしょう。
AIを活用すれば、トピック調査、アウトライン作成、コンテンツ再利用、チーム向け業務ワークフロー設定といった時間のかかるタスクが自動化されます。これにより、高価値の戦略立案、ストーリーテリング、思想的リーダーシップなど、より重要な業務に集中する時間が生まれます。
まだ迷っている方へ、コンテンツチームがAIを活用する方法について解説します。
また、AIが自動化できる範囲と、人間の監視やスキルが求められる領域についても解説します。
コンテンツワークフローにおいて/AIはどのような役割を果たすのか？
戦略担当者が曖昧なブリーフを送ってくる。ライターはその中途半端なアウトラインでコンテンツを作成する。エディターはその大半を書き直さなければ、テーマにふさわしい内容にならない。そしてSEO担当が土壇場でキーワードリストを追加する。
あなたは無限ループに陥っており、コンテンツ戦略や扱うトピックが誰にも明確でなかったため、成果物は水準以下です。
コンテンツマーケティングにおける/AIが、以下の問題を回避するのに役立つ方法をご紹介します：
- 戦略担当者は明確性を得る：AIツールは、大まかなトピックを明確なアウトラインに変換し、読者インサイト、トレンドトピック、カバーすべき多様な視点を提供します。その後、意図、主要メッセージの柱、達成したい成果といった詳細を追加できます。
- ライターは白紙のページ症候群に悩まされない：包括的なブリーフがあれば、ライターは作業開始に必要なすべてを手にしている。AIはライターのブロック解消、見出しや行動喚起文の複数バリエーション生成、異なる読者層やプラットフォーム向けコンテンツの適応を支援できる
- エディターの仕事：大規模なコンテンツ制作では、生成AIやLLMモデルが初稿作成を支援。文法チェックやトーンの統一もAIが行います。その後、専門知識を反映させるため草案を編集・昇華させましょう。
- SEOが深く組み込まれています：生成AIツールは、ユーザーの意図に基づいたキーワード提案、内部リンクの最適化、コンテンツの不足箇所の特定を通じてSEO管理プロセスをサポートし、検索パフォーマンス向上に貢献します。プログラム化されたSEOを活用すれば、パーソナライズされたコンテンツを大規模に作成することも可能です。
- ブランドボイスの一貫性を維持：マーケティングチーム、コンテンツ作成チーム、ソーシャルメディア管理者、SEO戦略担当者が、AIが導くトーン・ブランドアイデンティティ・スタイルフレームワークを共有。あらゆるチャネルと資産でメッセージを統一します
- プロジェクト管理がスムーズに： AI搭載ツールは締切の追跡、ボトルネックの特定、タスクの自動割り当てが可能。進捗報告やリマインダーを頻繁に行う必要なく、全員の連携を保ちます
🚀 AI実践編： ZapierのCMO、レーン・スコット・ジョーンズ氏は次のように述べています：
AIを制作前工程に組み込むことで、月間70投稿のエンジンに、長文記事を1本も機械に書かせずに、さらに約30%の生産量を追加しました。
では、コンテンツ制作においてAIはどのように活用されているのでしょうか？リサーチ、アウトライン作成、ワークフローの自動化には活用されていますが、長文記事の執筆には使用されていません。
⚠️ 上記メモとして、AIを活用すべきでない領域も理解しておく必要があります。具体的には以下の通りです：
- 調査と事実確認
- 長文コンテンツの完全な下書き
- 最終的なソーシャルメディア投稿
- オリジナルアートワークまたはブランドイメージ
- データに基づく洞察か、それとも意見か
コンテンツチームが日常の仕事でAIを活用する方法
理想的には、コンテンツチーム全体の日常ワークフローにAIを統合することが望まれます。これは、単なるコンテンツ作成プロセスを超えて活用範囲を広げることを意味します。以下にその方法を示します。
ClickUpと/AIを活用したコンテンツ制作ワークフローの効率化を学ぶ
1. コンテンツのアイデア創出とプラン立案
ビデオやTikTok、YouTube、ChatGPTが主流の現代でも、人々はお気に入りのブログやニュースレターを持っています。興味深く、価値があり、かつ/または楽しい内容を提供できれば、確実に差別化を図れるでしょう。
これはアイデア創出とプランフェーズから始まります。文字を一文字も書くずっと前のフェーズです。
AIがアイデア創出とプラン段階で役立つ方法：
- 需要の兆候を捉える：/AIが検索トレンド、ユーザーのクエリ、ソーシャルメディア上の話題を分析し、人々が今実際に何に関心を持っているかを明らかにします
- 空白のスペースを埋める：競合他社のコンテンツをスキャンすることで、/AIは既存のコンテンツを繰り返しではなく、自社ブランドが独自性を発揮できる隙間を浮き彫りにします
- 多角的なアプローチ：一つの種となるトピックから、AIがバリエーションを生成します。SEO重視のアプローチやカスタム事例ベースのアプローチなど、人間の創造性を増幅させます。
- アイデアの優先順位付け：生成/AIモデルは、関連性、検索需要、潜在的なROIに基づいてトピックをスコアリングまたはクラスタリングできます
- コンテンツカレンダーの迅速な立ち上げ： 1行も書く前にアウトラインや大まかなスケジュール案が生成され、準備時間を削減
❗ 注意点：キーワードや検索ボリュームに基づくSEOシグナルに過度にインデックスし、独自性やブランドポジションを軽視しないよう注意が必要です。最適なバランスを見極めるには、コンテンツ戦略家の視点が不可欠です。
💡 プロの秘訣：ClickUp Brainでアイデアをブレインストーミングし、即座に構造化されたブリーフやカレンダー対応タスクに変換しましょう。
Brainは調査内容を要約する、トピックのバリエーションを拡充する、競合分析を実施する、さらにはこれらのアイデアのラフなアウトライン作成を支援します。
ClickUpのワンアップ： 時には1つのAIモデルでは不十分です。ClickUp Brain MAXなら、ClickUp Brainに加え、ChatGPT、Claude、Geminiなど全てのプレミアム外部大規模言語モデル（LLM）を一元的に利用可能。ツールを切り替えずにクリエイティブなコンテンツ生成、アイデアブレインストーミング、メタディスクリプション作成を実現！
2. ブリーフ作成とアウトライン作成
これらのトピックを扱うにあたり、成功の可能性を最大化する方法は？
ヒント：強力なコンテンツブリーフ
内部ライターであれ外部ライターであれ、プラン中のコンテンツの目的、対象読者が抱える課題、製品のポジション、その他の重要な詳細を把握する必要があります。
コンテンツブリーフは、これら全ての情報を分かりやすいフォーマットで伝えます。ライターが作業を開始するために必要な情報を全て提供することで、優れたブリーフはライターが質問や確認のために何度もやり取りする手間を省きます。
AIが企画書作成をどう支援するか：
- SERPとアウトライン分析: AIツールは上位表示ページをスキャンし、キーワード調査を実施することで、アウトライン案、ヘッダー候補、取り上げるべき質問、含めるべき例を提案します。競合他社が取り上げていない要素を指摘することも可能です。
- ペルソナとジャーニーマッピング：検索クエリが認知フェーズ（問題調査中）、検討フェーズ（解決策比較中）、意思決定フェーズ（行動準備完了）のいずれのユーザー層に該当するかをタグ付け可能
- 大規模なブリーフの標準化：* 大規模チームでは、AIがすべてのブリーフに共通のコア要素（対象読者、目標、キーワード、リンク、強調すべき機能など）を含めることで一貫性を確保します
- フォーマットの適応：*単一トピックから、AIが様々なチャネル（例：長文ブログ、LinkedInカルーセル、電子メール）向けにカスタマイズされたコンテンツ概要を作成。努力の重複を削減します
- メタ要素の自動生成: AIがメタタイトル・説明文、さらには検索エンジン向けの代替テキストまで、企画書作成中に提案します
❗ 注意点： 顧客データに基づき各トピックの意図を把握するには、依然としてコンテンツマーケターの判断が必要です。AIはキーワードや切り口を提案できますが、検索者が求めるものが簡易チェックリストなのか、詳細ガイドなのか、製品比較なのかを確実に判断することはできません。
💡 プロのコツ： ClickUp Docsでコンテンツブリーフやテンプレートを作成・共有しましょう。AIで素早くブリーフ下書きを生成し、独自の構成でカスタム。ライターやエディター、マーケティングチーム全体とリアルタイムで共同作業が可能です。特定のドキュメントを頻繁に使う場合は、ワンクリックでテンプレート化！
👀 ご存知ですか？ Ahrefsのアンケートによると、マーケターの87%以上がコンテンツ作成にAIを活用しています。AIを活用する企業は、手動で作業する企業と比べて月間42%多くのコンテンツを公開しています。
3. ライティングと共同作成
AIは、深い判断力を必要としない執筆プロセスの部分を加速させます。
ライターとしてのあなたの強みは、ニュアンスを理解し感情を織り込む力にあります。トーンの切り替え方、強調のための間を置くタイミング、比喩を用いるべき場面を熟知しています。
また戦略的な視点も持ち込み、コンテンツをビジネス目標に結びつけ、/AIが提示する事実を確認します。
一方、/AIはスピードと反復処理に優れています。コピーや画像などを素早く生成するのに活用できます。
ClickUpのワンアップ：*すぐに試せるAI生成コンテンツの代表例をご紹介します。この画像はClickUp Brain🧠で生成しました。
このビデオでは、Brainを活用してコンテンツを作成する方法を実演します。
AIが執筆と共同作成をどのように支援するか：
- *白ページを打破：/AIが導入部・段落間接続・サポート段落の初稿を数秒で生成
- スタイルとトーンの切り替え：ブランドの声（カジュアル、権威的、技術的など）に合わせて、セクションを素早く書き換えることができます
- アウトラインの拡張: */AIツールを活用して箇条書きを段落に展開したり、例を追加したり、FAQを提案したりできます
- クロスフォーマット下書き： AIライティングツールは同じ概要を、最初からやり直すことなくブログ、電子メール、LinkedIn投稿に自動変換できます
- バリエーションテスト：*これらのツールを使えば、見出し、CTA、要約の複数バージョンを作成し、チームでレビューできます
❗ 注意点：/AIは事実やデータを誤って生成することが知られています。すべてのデータ、引用、統計は信憑性を確認するために照合が必要です。
💡 プロの秘訣：ClickUpタスクでコンテンツ作成ワークフローを管理しましょう。ブリーフを添付した執筆タスクを割り当て、期日を設定し、下書き・修正・承認用にサブタスクを活用。ClickUpタスクに組み込まれたAIで、コメントの割り当て、原稿の生成・修正、ステータス更新をタスク画面から直接行えます。
ライター、エディター、マーケターが同一スレッドで共同作業可能。フィードバック、バージョン、最終承認がドキュメントや電子メールに分散せず一元化されます。さらにClickUp Brainが常に質問に回答するため、長大なコメントスレッドをくまなく探す必要はありません！
カートゥーンネットワークのソーシャルメディアマーケティングチームは、ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアを使用してコンテンツ運用を調整しています。このプラットフォームはチームの信頼できる情報源として機能し、信頼と責任を確立し、時間を節約しています。
ソーシャルコンテンツは、アイデア創出からクリエイティブ・コピーのレビューを経て、公開準備段階へと移行します。マネージャーが常に進捗確認を依頼する必要はありません。また、プロジェクトの各担当者が誰であるかが全員に可視化されるため、問題発生時のトラブルシューティングも容易になります。
カートゥーンネットワークのソーシャルメディアディレクター、サラ・ライブリー氏の言葉を借りれば：
私の役割は戦略とプランに重点を置いているため、ClickUpを非常に重宝しています。すべてを整理し、誰が何をやることかを把握する必要があり、それを実現するためにClickUpが必要でした。
4. 編集
ライターが下書きを提出すると、エディターが詳細にレビューする前に、コンテンツチームは自動化された文法チェックと明瞭性チェックをすべての下書きに適用できます。
これによりエディターの役割は変化します。誤字脱字の修正や文法チェックは不要となり、代わりに構造の明瞭さや声の調子への注力、論理展開の評価、表現や表現方法に関する倫理的判断に時間を割くようになります。
/AIが編集プロセスをサポートする方法：
- 一次校正： AIツールは下書きの文法問題、繰り返し表現、不要な接続詞をスキャンできます
- トーンと明瞭さの調整： AIを活用してセクションを即座に書き換え、より自信に満ちた、会話調、または技術的な表現に調整することで、執筆者やフォーマットを問わず一貫したブランドボイスを維持できます。
- 構造とフローの改善：AIは不自然な段落転換、文脈の欠落、不均一なペースを指摘できます。複数の執筆者からの寄稿をマージする際に特に有用です
- SEOとパフォーマンス調整：キーワード配置や可読性スコアからメタディスクリプションや内部リンクまで、/AIがコンテンツの発見性を高める微調整を提案します
💡 プロの秘訣：ClickUpの校正機能で編集フィードバックのループを簡素化しましょう。エディターやチームメンバーは、タスク内で画像、ビデオ、PDFに直接注釈を付けることができます。
エディターは特定の単語、ビジュアル、フレームをハイライト表示し、ライターやデザイナーに確認依頼のタグ付けを行い、すべての編集リクエストをリアルタイムで追跡できます。修正が完了したら、コメントを解決済みとしてマークできます。すべてのバージョンを整理され、透明性があり、追跡可能な状態に保ちます。
コンテンツ運用に関するページを全員で共有するため、ClickUpは事前構築済みテンプレートを提供します。ClickUpのコンテンツ管理テンプレートは、戦略立案・実行・レポート作成を視覚的なダッシュボード内で統合します。
このテンプレートは、コンテンツチームがすべてのコンテンツを最初から最後までプラン・整理・管理するための体系的なシステムを提供します。アイデア、企画書、下書き、承認プロセスがすべて一箇所に集約されます。ライター、マーケター、エディターなど、すべての関係者が各コンテンツ資産の可視性を確保できます。
PS: これは当社ClickUpでブログのコンテンツ運用管理に使用しているテンプレートです。
ダートマス大学学生ウェルネスセンターのウェルビーイングプログラムコーディネーター、シド・バブラ氏がコンテンツ作成におけるClickUp活用について語る：
ClickUpの導入により、コンテンツ作成チームでは電子メールによる連絡が減り、コラボレーションが効率化されました。アイデア発案/ブレインストーミングから初稿作成までのプロセスが最大2～3倍高速化。タスクの効果的な追跡と（説明欄・コメント欄を通じた）文脈情報の提供により、コンテキストスイッチが減り、複数のツール（Gドライブ、電子メール、Slack）ではなく単一システム（ClickUp）のみで運用可能になりました。
ライターなら、きっと共感できるはず…
これを回避する解決策がこちら：ClickUp Brain MAXの「テキスト入力機能」です。
思いついたアイデアや音声メモ、コンテンツの構想をその場で記録すれば、Brainが即座に編集・拡張・共同作業可能な構造化されたテキストに変換。書き留めきれなかったせいでアイデアを失うことはもうありません！
5. コンテンツカレンダーと制作進捗追跡
コンテンツが編集段階を過ぎると、課題は執筆から調整へと移行します。ワークフローのあらゆる動きを追跡する中央カレンダーがなければ、締切、依存関係、配布プランは簡単に崩れてしまいます。
/AIが制作進捗追跡とスケジュール調整をどうサポートするか：
- 自動スケジュール設定： AIツールは作業負荷キャパシティと過去のタイムラインに基づき期日割り当て、誰の負担も過重にならないようにします
- 予測リマインダー： AIがタスクの遅延リスクを検知し、期限切れ前に担当者やエディターに通知します
- 可視性ダッシュボード：AI生成のダッシュボードにより、手動更新なしで下書き・レビュー中・公開準備完了の状態を即座に把握可能
- コンテンツカレンダーの知見： AIツールはエンゲージメントデータを分析し、最適な公開タイミング、コンテンツ構成、プラットフォームごとの投稿頻度を提案します
❗ 注意点：すべての細かなタスクを制作カレンダーに追加すると、負担が大きくなりすぎます。フィルターを活用し、最も重要なフェーズ（例：レビュー準備完了、スケジュール済み、公開済み）に集中しましょう。
ClickUpの優位性：ClickUpのAIフィールドで調整がより簡単に。AIフィールドを使えば：
- 簡潔なタスク要約を瞬時に生成
- キャンペーンの進捗を自動化で受け取る
- ワンクリックでコンテンツを翻訳
- 手作業による努力なしでアクションアイテムを特定する
これらのスマート機能により、チームは整理整頓を維持し、日常的な更新作業の時間を節約し、全員が連携を保てます。これにより、管理仕事に費やす時間を減らし、クリエイティブな戦略立案により集中できるようになります。
AI追跡を大規模に効果的に運用するには、チームがタイムライン、タスク、公開優先度を共有できるスペースが必要です。
ClickUpのコンテンツカレンダーテンプレートは、チームやプラットフォームをまたいだ公開スケジュールを視覚的に管理できるプランナーです。
各コンテンツごとにドラッグ＆ドロップ可能なカードを表示し、コンテンツタイプやキャンペーンごとに色分けすることで、公開予定の内容・時期・場所を把握できます。カレンダー上のカードをクリックすれば、配信チャネルやコンテンツカテゴリを含む詳細タスク情報を確認可能です。
💡 プロの秘訣：AI搭載のClickUp自動化を活用し、コンテンツのステータス更新や進捗追跡といった反復作業を自動化しましょう。例：
- 成果物が承認され次第、タスクを自動的に次の段階へ進める
- タスクのステータスが「レビュー準備完了」に変わった際に、エディターを自動的にタグ付けします
- 公開日の48時間前にリマインダーを送信する
🧠 豆知識：人は、たとえ同じ商品やサービスであっても、最近購入したものを消費する傾向が強いです。新しいオファーや期間限定キャンペーン、意思決定のタイミングと結びついている場合、新しく提供された電子書籍、ウェビナー、ニュースレターはより価値があると感じられ（そしてより多く読まれます）。
6. コンテンツの再利用
他の部門と同様、コンテンツチームも限られたリソースでより多くのことをやるというプレッシャーに常にさらされています。成長促進、製品マーケティング、営業支援、さらには雇用者ブランディングまで、あらゆる場面でコンテンツを制作しているのです。
では、正気を失わずに生産性を10倍にするにはどうすればよいでしょうか？
最も手っ取り早い方法はコンテンツの再利用です。一から作り直すのではなく、既存のコンテンツからさらなる価値を引き出しましょう。
例：調査レポートを5部構成のブログシリーズ、電子書籍、ポッドキャストシリーズ、あるいは複数のチェックリストとして再活用できます。
しかし、手動での再利用は時間と労力を消耗する作業であり、自動化の最適な対象となります。
/AIが再利用フェーズで役立つ方法：
- 自動フォーマット変換：*生成AIはプロンプトベースの書き換えにより、ブログをLinkedInカルーセル、電子メール要約、またはショートフォームビデオスクリプトに変換できます
- トーンと対象層の適応：* AIコピーライティングツールは、異なる対象層やチャネル向けに文章を再構成できます——LinkedIn向けには専門的、Instagram向けには会話、X向けには簡潔な表現へ。
- ハイライト抽出: 引用文や要点を生成し、元のコンテンツとリンクされているショートフォーム資産を作成できます
- トピッククラスタリング： /AIが公開済みライブラリを分析し、重複するテーマを検出し、物語を拡張するためのバンドルやシリーズを提案します
- SEO再活用: 古い投稿を刷新するため、/AIに不足キーワード・新規データポイント・内部リンクの機会を特定させましょう
💡 プロの秘訣：AIでブログをカルーセル、キャプション、ショートビデオに再構成したら、それらの素材をそのままソーシャルメディアカレンダーのテンプレートに直接組み込めます。
これらのテンプレートには、プラットフォーム、投稿タイプ、キャプション、クリエイティブ、承認ステータス用の事前設定済みフィールドが用意されています。チームはツールを切り替えることなく、プラン、スケジュール設定、共同作業が可能です。
7. パフォーマンス追跡とコンテンツ分析
コンテンツマーケターなら誰もが知っているように、コンテンツやキャンペーンを公開するのはプロセスの一部に過ぎません。そのパフォーマンスを追跡し、必要に応じて最適化することも必要です。
複数のチャネルと数十のメトリクスを扱うパフォーマンス追跡は、しばしばデータ過多の問題に陥ります。特にスプレッドシートや各工程ごとに異なるツールを使用してやることになっている場合はなおさらです。
ここで/AIが救世主となります。
AIがパフォーマンス追跡と分析をどのようにサポートするか：
- 自動化されたデータ収集：* AIが複数のプラットフォーム（Googleアナリティクス、LinkedIn、YouTubeなど）からエンゲージメント、トラフィック、コンバージョンデータを単一のダッシュボードに集約します
- パターン認識：/AIは時間の経過に伴うパフォーマンスの傾向を特定できます。例として、どのコンテンツの長さがより多くのコンバージョンを生むか、どの投稿日がより高いエンゲージメントをもたらすかなどです。
- *感情分析と定性分析：コメント、フィードバック、アンケート回答を分析することで、/AI/はオーディエンスの感情を把握し、チームのトーン調整、メッセージングの最適化、トピックの焦点化を支援します
- *予測分析：AIは履歴データに基づき、来月最も成果を上げそうなトピックやコンテンツタイプを予測。コンテンツカレンダーの戦略的なプラン立案を支援します
❗ 注意点：パフォーマンス追跡は孤立した状態では仕事しません。パフォーマンスデータはより大きなマーケティングエコシステムとリンクされている必要があります：
- コンテンツ分析とCRMデータを接続させ、どの投稿がコンバージョンに影響を与えているかを確認しましょう
- キャンペーンの成果をSEO成長とブランド検索に結びつける
- エンゲージメントとリード品質のメトリクスを組み合わせ、真のROIを把握する
💡 プロの秘訣：ClickUpダッシュボードを活用して、すべてのパフォーマンスメトリクスを一元管理・可視化しましょう。タスク、カスタムフィールド、連携ツールからのデータを接続し、成果物、タイムライン、エンゲージメントを1か所で追跡できます。
棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなどのウィジェットを切り替えてボトルネックを特定し、キャンペーンの成功を測定しましょう。AIカードを追加すれば、より動的で即時のレポート作成が可能に！
最大の利点は、経営陣向けにダッシュボードをカスタムできることです。つまり、レポートを要約に変換する時間を無駄にしません。
ClickUpの優位性：*ClickUpの連携機能で、コンテンツパフォーマンスに関するあらゆる情報を一つのワークスペースに集約できます。
- 分析ツールの同期： Google Analytics、HubSpot、YouTubeを接続し、エンゲージメント、コンバージョン、トラフィックデータを自動的にClickUpダッシュボードに取り込みます
- コンテンツをパイプラインに紐付ける： SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携し、どのコンテンツ資産が実際のリードや収益を生み出しているかを追跡します
- コラボレーションの強化: SlackやTeamsとリンクし、主要メトリクスやマイルストーン達成時に通知が即時トリガーされるように設定
- SEOツールと公開ツールを接続： WordPress、SEMrush、Ahrefsと統合し、ランキングを監視しながらワークフローから直接公開
さらに一歩進んだ活用法として、ClickUpのAIエージェントを活用しましょう。これはワークスペース内で更新・レポート作成・質問対応を自動化する組み込み型AIアシスタントです。日々の要約や週次報告の投稿、チームスタンドアップの実施、コンテンツ関連のクエリへの即時回答など、手動セットアップなしで全てを自動化します。
コンテンツチームがAIを活用するメリット
コンテンツライフサイクルのすべてのフェーズにAIを組み込むことで、多くのメリットが得られます。インスタンスとして、AIは：
- 漠然としたアイデアを具体的な次のステップに変えることで*、精神的負荷を軽減します
- *作業現場でAI提案を活用し、創造的な勢いを維持。コンテキスト切り替えやブロックを最小限に抑えます
- アウトライン生成ツール、ブリーフ、ブランドボイスに沿ったテンプレートで成果物を標準化
- チーム間の壁を取り除く*コンテンツ戦略、ライティング、デザインがプロジェクトの更新や依存関係をリアルタイムで可視性できるようにします
- リアルタイムでコンテンツを適応*：異なる対象者やプラットフォーム向けに、コンテンツを迅速にローカライズ、簡略化、または再構成します
- /AIを活用したタグ付け、命名規則、大規模なチェックリスト生成により、コンテンツガバナンスを強化
- セルフサービスを可能にします*；ライター、エディター、マーケターは他のチームやツールを待たずに/AIの支援を得られます
ClickUp内でのコンテンツ制作プロセスの概要をご紹介します。
📮 ClickUpインサイト：回答者の62%がChatGPTやClaudeのような対話型AIツールに依存しています。 使い慣れたチャットボットインターフェースと、コンテンツ生成やデータ分析など多岐にわたる能力が、様々な役割や業界で人気を集める理由かもしれません。
ただし、ユーザーが/AIに質問するたびに別のタブに切り替える必要がある場合、関連する切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担が時間の経過とともに蓄積されます。
ただしClickUp Brainは違います。ClickUpワークスペース内に常駐し、作業内容を把握。プレーンテキストプロンプトを理解し、タスクに極めて関連性の高い回答を提供します！ClickUpで生産性を2倍に高めましょう！
コンテンツ仕事におけるAIの限界（そしてその克服方法）
コンテンツ作成やマーケティングにおける/AI活用には多くの利点がある一方で、文脈の欠落や知的財産リスクといった無視できない盲点も存在します。ここでは/AIが不足しがちな点と、それらの問題を回避するための仕事をご紹介します。
1. 画一的なコンテンツは退屈だ
AIがもたらす効率性により、数百万のビジネスが今や大規模なコンテンツ配信を実現しています。しかしプラットフォームには感情的な深みを欠いた類似コンテンツが溢れかえり、読者はますます活気のない記事に背を向け始めています。ブランドは背景に埋もれるリスクに直面しているのです。
✅ この課題に対する明らかな解決策は、AIと経験豊富なエディターを組み合わせることです。エディターはブランドストーリーや意外な視点、内部の知見を注入できます。
IBMによれば、プロンプトエンジニアリングは効率性を維持しながら支援可能です。以下にいくつかの手法を紹介します：
- ゼロショットおよびフューショットプロンプティング AIの構造やトーンを導く例を示すために
- 思考の連鎖プロンプト（Chain-of-thought prompting）*説明文作成時にステップによる推論を促す手法
- ロールプロンプティング（/AIに役割を割り当て、深みと視点を加える手法）
- 改良ループにより、最初の草案を受け入れるのではなく、出力を反復的に構築できます
2. コンテキストの盲点
AIは言語処理を驚異的な速度で行いますが、文化的ニュアンス、トーンの変化、法的影響、ブランドの過去の失敗には苦戦します。この状況認識の欠如は、不自然なユーモア、場違いな表現、不正確なコンテンツにつながる可能性があります。
✅ 編集上の監督はこれまで以上に重要です。AIのトレーニングも戦略の一つであり、ブランドの鍵となる文脈に組み込まれたプロンプトライブラリを構築できます。これらのガイドラインは、地域固有の指示、オーディエンスペルソナ、タブーとなるトピックなど、明示的な内容とすることができます。
👀 ご存知ですか？ライターの60%とレビュー担当者の60%が「AIアシスタントは関連する文脈を把握できていない」と回答。AIが品質に影響すると感じる人のうち、44%がその原因を文脈の欠如に挙げています。
3. 知的財産と倫理的な難題
人工知能は膨大なオンラインデータを再構築し、コンテンツや洞察を生成します。明確な出典明示や情報源の透明性がない場合、ビジネスは意図せず盗作コンテンツを公開するリスクを負います。また、ライセンス素材の権利侵害やオリジナル作成者へのクレジット表記漏れも発生する恐れがあります。
✅ この課題を乗り切る方法はこちら：
- 長文コンテンツ、調査を要するコンテンツ、可視性のあるコンテンツを公開する前に、AI生成物を企業向け盗用・著作権チェックツールで検証してください
- プロンプトに外部素材を使用する際はライセンスを確認し、自社所有または権利処理済みのデータに限定してください
マーケティングにおけるAI活用の詳細については、こちらのビデオをご覧ください。
ClickUpでコンテンツを書き（そして圧倒せよ）
どれだけ有能なコンテンツチームであっても、アイデアをスケールさせ、ブリーフを的確に保ち、毎週のように締め切りを守ることは困難な仕事です。
タスク、ドキュメント、会話、インサイトが一箇所に集約された統合型AIワークスペース「ClickUp」は、コンテンツ運用に前例のない効率性と可視性をもたらします。自動化機能、リアルタイムダッシュボード、タスクやドキュメントに統合されたAI、事前構築済みテンプレートを活用すれば、コンテンツチームを生産性のハブへと変革できます。
組織内の誰もが羨むようなワークフローです。😀
