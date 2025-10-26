マーケティングチーム向けChatGPTによるクリエイティブブリーフ自動化の手法

プロジェクトを始めようと座った時、「待てよ…ブリーフはどこだ？」と思ったことは何度ありますか？ さらに悪いことに、電子メールやチャットのスレッド、散らばったメモを漁って何とかまとめ上げた経験はありませんか？

イライラするし、全員の作業が遅くなり、勢いが失われる。そこで自動化の出番です！

本ガイドでは、ChatGPTでクリエイティブブリーフを自動化する方法を解説します。さらに、仕事全般をカバーするすべてアプリ「ClickUp」を活用した自動化の活用法もご紹介します。🔁

さあ、始めましょう！

ChatGPTでクリエイティブブリーフを自動化する方法

クリエイティブブリーフとは、マーケティングやクリエイティブプロジェクトのプロジェクトの方向性を設定する簡潔な文書です。

従来、営業とマーケティングチームはこれらのブリーフを手作業で作成し、フォームへの入力、電子メールのやり取り、すべてを文書にフォーマットしてきました。これは時間がかかり、一貫性が保たれにくい作業です。

自動化がこれを変えます。すべてのブリーフを一から作成する代わりに、マーケティング向けChatGPTを活用して以下を実現できます：

フォームを通じてキャンペーンの詳細を収集する

自動化プラットフォーム（Make、Zapier、Power Automateなど）を介して、その情報を自動的にChatGPTに送信します。

ChatGPTに生のデータを磨き上げられたクリエイティブブリーフに変換させよう

ブリーフを直接ワークスペースに配信—ClickUp、Google ドキュメント、電子メール、その他の クリエイティブプロジェクト管理ソフトウェアへ

設定後は、新たなキャンペーン依頼ごとに追加努力なしで、すぐに使えるクリエイティブブリーフが自動生成されます。

それでは、AIを活用したマーケティング自動化の具体的な手順を見ていきましょう。

ステップ #1: トリガーとなるイベントを特定する

まず、クリエイティブブリーフを生成すべきタイミングを決定します。一般的なトリガーには以下が含まれます：

新しいキャンペーン受付フォームが送信されました（Google Forms、Typeform、Airtable）

ClickUpなどの AIマーケティングツール で新規作成または更新されたプロジェクト

CRMに提出されたクライアントオンボーディングフォーム

スケジュールされたトリガー（例：毎月の定期キャンペーン用ブリーフを生成）

ステップ #2: データ収集の構造化

ChatGPTがブリーフを作成するには、キャンペーン詳細を体系的に収集する仕組みが必要です。まずは手動入力フォームをClickUpフォームに置き換えることから始めましょう。

さらにAIを活用した市場調査も可能。キャンペーンやクライアントごとに専用フォームを作成し、プロジェクト名・目的・ターゲット層・成果物・予算・タイムライン・トーンを把握できます。

ClickUpのリスト（例：「クリエイティブキャンペーン」）に移動します クリック + ビュー → フォーム 必要な情報をすべて入力するフィールドを作成：プロジェクト/キャンペーン名目的と目標ターゲット層主要な成果物予算とタイムラインブランドガイドラインまたは声の調子 プロジェクト/キャンペーン名 目的と目標 ターゲット読者 主要な成果物 予算とタイムライン ブランドガイドラインや声の調子 フォームを公開し、共有可能なリンクをコピーする

プロジェクト/キャンペーン名

目的と目標

ターゲット読者

主要な成果物

予算とタイムライン

ブランドガイドラインや声の調子

ClickUpでカスタムフォームを作成する マーケティングワークフローの性質に合わせてClickUpフォームをカスタム

これにより提出が標準化され、ChatGPTに一貫した入力が保証されます。

🔍 ご存知でしたか？大規模な広告代理店では、ブリーフは必ずしもクリエイティブ担当者が作成するわけではありません。多くの場合、アカウントプランナーが担当します。彼らの役割は、チームがアイデア出しを始める前に、ブランドとオーディエンスの両方を深く理解することです。

ステップ #3: 自動化プラットフォームに接続する

次に、Make（Integromat）、Zapier、Microsoft Power Automateなどの ワークフロー自動化ツールを選択します。これらのツールを使用すると、フォームの回答をChatGPTに接続できます。

例： トリガー: ‘ClickUpのxyzフォルダに新規タスク’ (フォーム送信時)

アクション: ‘このデータをAPI経由でChatGPTに送信’

自動化プラットフォームを使えば、フォームの回答をChatGPTが受け取るプロンプトに簡単にマップできます。このガイドではMakeを使用します。

まず、データが自動的にワークフローにフローするよう、ClickUpとMakeを接続する必要があります。手順は以下の通りです：

1. Make.com にサインアップまたはログイン

2. 新しいシナリオ（自動化ワークフロー）を作成する

アプリリストからClickUpを選択し、新しいシナリオの作成を開始

3. ClickUpをトリガーとして追加

タスクの監視 または フォーム提出の監視 を選択

webhookを作成し、画面のプロンプトに従ってClickUpアカウントを接続してください

フォーム提出がタスクを生成するリストを選択してください

新しいタスク（フォームの返信）が作成されるたびにトリガーを実行するように設定する

接続を許可して、MakeがあなたのClickUpデータにアクセスし使用できるようにします

ステップ #4: Make経由でデータをChatGPTに送信

さあ、コンテンツ作成にChatGPTを活用する時が来ました。

接続前に、OpenAI APIキーが必要です（これによりMake.comがChatGPTと連携可能になります）。

OpenAI APIキーの取得方法

1. OpenAIのウェブサイトにアクセスしてください2. アカウントにログイン3. アカウント設定で「APIキー」を探す4. 新しいシークレットキーを作成をクリック

OpenAI APIキーは公式サイトから取得してください

💡 プロのコツ： APIキーは安全な場所にコピー＆貼り付けしてください。これは1回限りのビューです。ウィンドウを閉じると、キーは二度と表示されません。

Make.comに戻って、これを実行してください

1. シナリオにHTTPまたはOpenAIモジュールを追加する

APIに直接接続したい場合は、HTTP → リクエストを作成を使用してください

または、事前構築済みのOpenAIモジュールを選択（利用可能な場合）

2. プロンプトが表示されたら、APIキーを貼り付け、OpenAIアカウントを接続します。これでリンクされている状態です！

APIキーでMakeをChatGPTに接続

ここで自動化が「スマート」になります。毎回新しいプロンプトを書く代わりに、フォーム（例：ClickUpフォーム、Typeform、Googleフォーム）から詳細情報を取得するプレースホルダー付きの明確なプロンプトテンプレートを作成します。

📌 例プロンプト: 以下の詳細に基づいてクリエイティブブリーフを生成してください： プロジェクト名: {{Project Name}} プロジェクト目標: {{Objectives}} ターゲット: {{Target Audience}} 成果物: {{Deliverables}} タイムライン: {{Timeline}} 予算: {{Budget}} トーン/ガイドライン/スタイルの好み: {{Guidelines}}

ここで、プレースホルダー{{プロジェクト名}}、{{目的}}などは、チームやクライアントがフォームに入力した実際の値で自動的に置き換えられます。

ClickUp（または連携したツール）で新しいフォームが送信されるたびに、Makeがフォーム回答をキャプチャし、データをプロンプトテンプレートにフォーマットして、API接続経由でChatGPTに送信します。

トリガー後、ChatGPTが即座に情報を処理し、そのプロジェクトの詳細に合わせた厳選されたクリエイティブブリーフを生成します。

💡プロのコツ：モジュールの設定時にChatGPTモデル（例：GPT-5）を選択し、パラメーターを調整しましょう： 温度設定: 創造性の調整（低い = 精密、高い = 想像力豊か）

最大トークン数: ブリーフの長さを制御

ステップ #5: ブリーフを基にClickUpドキュメントを作成する

ChatGPTがクリエイティブブリーフを作成した後、そのやることについて悩むかもしれません。手動でのコピー＆貼り付けでは自動化の意義が失われてしまいます。

ブリーフをチームが必要とする場所に直接届ける最終ステップを自動化しましょう。

ステップ3と同様に、Make内でClickUpの「ドキュメント作成」モジュールを追加してください。 親場所を選択（同じリストまたは専用のドキュメントフォルダ） ChatGPTの出力をドキュメントのコンテンツとして使用 タイトルを動的に設定（例：クリエイティブブリーフ – {{プロジェクト名}}）

これにより、すべてのキャンペーンが自動的にClickUpドキュメント内に保存・共有可能な独自のクリエイティブブリーフを取得します。

クリエイティブブリーフ自動化のためのChatGPTプロンプトサンプル

ChatGPTの仕組みを理解した今、構造化された有用なブリーフを生成するためのプロンプトも必要でしょう。以下に、クリエイティブプロセスに合わせて調整可能な例をいくつかご紹介します：

1. キャンペーン受付 → 完全なブリーフ

以下の詳細を使用してマーケティングキャンペーンのクリエイティブブリーフを作成してください： プロジェクト: {{campaign_name}}、目的: {{objectives}}、対象者: {{audience}}、成果物: {{deliverables}}、スケジュール: {{timeline}}、予算: {{budget}}、ガイドライン: {{guidelines}}。 フォーマット：概要、目的、対象者、成果物、タイムライン、予算。

2. トーンに整合したブリーフ

あなたはブランド戦略家です。以下の詳細に基づいてクリエイティブブリーフを生成してください：{{form_data}}。 ブリーフは、{{brand_guidelines}}に沿ったプロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで作成してください。 キャッチコピーの提案と3つのキャンペーンテーマ案を含める。

3. マルチチャネルキャンペーンブリーフ

この入力 {{form_data}} から、複数のチャネル（ソーシャルメディア、電子メール、ブログ、有料広告）向けにカスタマイズされた成果物を含むクリエイティブブリーフを生成してください。 各チャネルに特化した目標、オーディエンスインサイト、推奨メッセージングを強調表示し、各チャネルに合わせてカスタマイズします。

クリエイティブブリーフ作成におけるChatGPT利用のリミット事項

ChatGPTにクリエイティブブリーフの生成を任せる場合、その制約を理解することが不可欠です。留意すべき5つの鍵となるリミットは以下の通りです：

🔍 ご存知でしたか？ブリーフにはムードボードやカラーパレット、さらにはプレイリストが含まれることもあります。広告代理店は、言葉だけでは伝えきれない雰囲気を視覚的・音楽的に共有することで、クリエイティブチームの認識を素早く一致させられると考えています。

ClickUpでクリエイティブブリーフを簡単に整理

マーケティングチーム向けClickUpは、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、AIを統合したオールインワンワークスペースです。

Lulu Pressの現ユーザー、チェルシー・ベネットの声を聞いてみましょう：

プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しました。

ChatGPTだけでは文脈やブランドポジションが欠けたブリーフが生成される可能性があります。ClickUpなら、プロジェクトに紐づいた構造化された共有可能なブリーフが得られます。

ブリーフ作成がよりスマートに、より協働的になる仕組みを見てみましょう。👀

クリエイティブブリーフの効率化

ChatGPTはAI生成コンテンツを提供しますが、プロジェクトワークフローに自然に統合されるわけではありません。チームは依然として手動でブリーフを配布したり、レビュー担当者を割り当てたり、プロジェクトトラッカーを更新したりする必要があります。

ClickUpの自動化機能はこのボトルネックを解消します。

ClickUp自動化を設定し、タスクとブリーフが自動的に割り当てられるようにしましょう

さらにClickUpの連携機能を使えば、そのブリーフを即座にGoogle Driveに保存したり、HubSpotキャンペーンにリンクされている状態にしたり、Figmaのようなビジュアルデザインツールに直接取り込んだりできます。

その他の自動化の例：

関係者への通知：*ブリーフが確定したらマーケティングマネージャーに通知し、キャンペーンのタイムライン調整を可能にします

サブタスク生成: ブリーフをデザインコンセプト、コピー草案、アセット承認などのサブタスクに自動分割

進捗を追跡： リンクされたタスクがすべて完了したら、ブリーフを「ローンチ準備完了」に移動

フィードバック収集: 割り当てから2日以内にフィードバックが追加されない場合、レビュー担当者にリマインダーを送信

ブリーフのアーカイブ： キャンペーン開始後は、完了するブリーフを専用フォルダに保存し、将来参照できるようにします

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp BrainとAutopilot Agentsを使えば、単なるステップの自動化ではなく、ワークフロー全体を調整できます。必要なことを平易な英語で説明してください——例えば「『Redditでのマーケティング方法』のブログブリーフを作成し、マーケティングリーダーに割り当て」のように。 ClickUp Brainが即座にブリーフを生成し、Autopilot Agentがタスクを割り当て、期日を設定し、次のアクションを提案します。すべて自動で、一つのワークスペース内で完結します。 ClickUp Brainがクリエイティブブリーフを管理します。AIの精度であらゆるマーケティング依頼を生成、整理、最適化します。

一元管理と共同作業

ClickUp Docsは全てのクリエイティブブリーフを一箇所に集約。アクセス・整理が容易で、キャンペーン仕事に対して直接紐付けられます。

例、新規ビデオ広告のクリエイティブブリーフがClickUp Docsで作成されると、プロジェクトマネージャーはDoc内でエディターにタグ付けしてタイムラインを確認できます。同時に、コピーライターはスクリプト草案を別のセクションに追加します。 同じ生きているドキュメントであるため、更新内容はバージョン管理の混乱なく全員に可視性のある状態です。

ClickUp Docsでクリエイティブブリーフを直接ビューし、リンクされている状態でアクセスしやすくし、キャンペーンの連携を強化

チームメンバーはコメントや編集提案を行い、バージョン履歴を追跡できます。また、フォルダ、カスタムフィールド、切り替えでブリーフ、アセット、メモを整理し、統一されたワークスペース内に構造化され、簡単にナビゲートできるドキュメントを作成できます。

🤩 特典：ClickUp Brainを使えば、ブリーフの作成と改良がさらに高速化。ドキュメント内で直接AIにプロンプトを送信し、キャンペーンの入力を要約するよう指示したり、セクションを言い換えたり、アイデアを拡充したり、メモを実行可能なプランに変換したりできます。 ドキュメント内でClickUp Brainにプロンプトを入力し、クリエイティブブリーフを生成 ✅ このプロンプトを試す： 新しいエコフレンドリーなウォーターボトルをプロモーションするソーシャルメディアキャンペーンの詳細なアウトラインを含むクリエイティブブリーフを作成してください。キャンペーンの目的、ターゲット、キーメッセージ、推奨チャネル、タイムライン、予算の考慮事項を含めてください。斬新な視点を加えてください。

ワークスペース全体でAIを活用する

ClickUp Brainがドキュメントや自動化でできることのほんの一端を既にご覧になったかもしれませんが、それはまだほんの一部に過ぎません。

ChatGPTが単独でコンテンツを生成するのとは異なり、ClickUp Brainはプロジェクト、タスク、ドキュメント、接続アプリの完了するコンテキストを把握。これによりより賢く、より速く、ChatGPTに代わる最適な選択肢となります。

その他のAI活用例：

*即座に回答を得る：AI Knowledge Managerでワークスペースを活用。「YouTubeキャンペーンの主要目標は？」や「新ブランドガイドラインを参照しているブリーフは？」といった質問を投げかけ、完全な文脈と共に即座に正確な回答を得られます

ミーティングの要約や必要な情報をすべて取得するには、ClickUp Brainをリクエストしてください

役割別コンテンツ生成: ブランドのトーンでAI Writer for Work*が完了するクリエイティブブリーフ、キャンペーン要約、クライアント向け提案書を作成。メッセージの調整、セクションの拡充、コンテンツの翻訳も可能

ClickUp Brainで特定のシナリオ向けスクリプトを自動生成

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXがこれをさらに進化させます。これはどこで仕事をしていてもアクセス可能な、あなた専用のAIデスクトップコンパニオンです。以下を統合します： ClickUpデータ

接続アプリ

大規模言語モデル（ChatGPT、Claude、Gemini）

ウェブ検索 Brain MAXは、コンテキスト、検索、自動化、作成を一元化することで、/AIの拡散を解消します。 キャンペーンの進捗を確認する必要が？ClickUp Brain MAXを使えば、関連タスクを一括検索し、Figmaからデザインファイルを呼び出し、簡潔な進捗要約を作成できます。準備が整ったら、ClickUp Chatで直接要約を共有。ワークスペースを離れることなくチームに最新情報を届けられます。

クリエイティブブリーフを自動運転で実行

ClickUpオートパイロットエージェントは/AI駆動のチームメイトとして機能し、頻繁な確認なしにすべてを円滑に進めます。

事前構築済みオートパイロットエージェントで、以下のことが可能です： *週間レポート: 期限、レビューフェーズ、保留中の承認を含む、すべてのアクティブなブリーフの要約を投稿します

デイリーレポート： 新規提出物、修正内容、完了したブリーフの簡単な要約を共有し、チームの連携を強化します

*チームStandUp: 仕事したものが自動生成され、レビュー中のブリーフ、障害が発生している箇所に関する更新情報が自動生成されます。

自動応答エージェント：ワークスペースから実際のデータを取得し、「どのブリーフがデザインレビュー待ちですか？」といったよくある質問に即座に回答します

ClickUpオートパイロットエージェントを活用し、クリエイティブブリーフの割り当て、更新、追跡を自動化

これらにリミットされません。カスタムオートパイロットエージェントでワークフローをさらにカスタマイズできます。

例、次のようなエージェントの設定ができます： ClickUpホワイトボードでの ブレインストーミングアイデアからタスクを生成

フィードバックステータスに応じてブリーフを自動更新

期限切れのブリーフをフラグ付けし、優先度の高い処理を行います

マーケティングとクリエイティブプロセスの自動化の詳細はこちら：

プロジェクトメトリクスを監視・分析する

ClickUpダッシュボードで、すべてのクリエイティブブリーフ、キャンペーン、チーム活動をリアルタイムで可視化。スケジュールレポート機能を使えば、任意のダッシュボードビューから直接、関係者に期間ごとの更新情報を自動電子メール送信できます。

ClickUpダッシュボードのAIカードで、タスク・ドキュメント・コメントから関連データを抽出

さらに、AIカードがダッシュボードに知性を付加し、以下のことを実現します：

活動状況の要約する：キャンペーンの進捗、タスクの完了状況、チームの貢献度をリアルタイムで把握

エグゼクティブ要約: リーダーシップ層向けの高レベルな概要を作成（マイルストーンやプロジェクトの健全性を含む）

カスタムレポート作成：*「期限切れのブリーフはどれか？」や「今週の障害要因は何か？」といった具体的な質問を/AIに投げかけられます。

📮 ClickUpインサイト：従業員の30%が自動化により週1～2時間の時間節約が可能と回答。19%は集中的な深掘り仕事に充てられる3～5時間のロック解除を見込んでいる。 わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、その時間を創造性や戦略的思考、自己成長に充てられます。💯 ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の生成、ミーティングメモの実行可能な次のステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてをワンストップで提供します。

テンプレートで作業をスピードアップ

すぐに使えるClickUpクリエイティブブリーフ文書テンプレートは、チームがクリエイティブプロジェクトを明確で構造化された一箇所で定義・管理するのに役立ちます。

日常業務をこうサポートします：

キャンペーン目標、対象者詳細、タイムライン、予算を1つの構造化された文書にまとめて記録

キーワードターゲットと最適化メモのセクションを追加し、 SEOプロジェクト管理を 効率化

ブリーフを直接タスクにリンクさせ、デザイナー、ライター、マネージャーが次のステップを共有できるようにします

チームが様々な アイデア創出手法 を活用できるよう促すブレインストーミングスペースを構築する

承認プロセスを明確化：レビュー担当者をタグ付けし、ドキュメント内で承認状況を追跡

ClickUpでクリエイティブブリーフを一元管理

ChatGPTでクリエイティブブリーフの自動化を行えば貴重な時間を節約できますが、完全な解決策ではありません。文脈が失われたり、更新情報が散在したり、手動でのフォローアップが必要になる可能性があります。

ClickUpはタスク、ドキュメント、ダッシュボード、AIを単一のワークスペースに統合し、これらのサイロ化を解消します。ClickUp Brainでは要約・コンテンツ作成・インサイト生成のスマートなAI支援を提供し、ClickUp Automationsが反復ステップを自動化します。

さあ、次のステップへ進み、すべてのクリエイティブ仕事を1箇所に集約してみませんか？今すぐClickUpに登録しましょう！