Microsoft Project 対 Primavera：どちらのプロジェクト管理ツールが最適か？

Microsoft Project と Oracle Primavera は、この問題を解決できる 2 つの本格的なプロジェクト管理システムです。どちらも、複雑でリソースを大量に消費するプロジェクトを管理するチームに人気がありますが、お客様の特定のニーズにはどちらが適しているのでしょうか？

この投稿では、Microsoft Project と Primavera P6 の機能、コラボレーション機能、データベース統合などを比較し、お客様が適切な判断を下せるようお手伝いします。

どちらのツールもご自分に合わないとお感じの場合は、両方を凌ぐ、仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」もご用意しています。

Microsoft Project と Primavera の概要

以下は、各ツールと ClickUp の包括的な機能との直接比較です。

機能 Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ ボーナス：ClickUp ユーザーエクスペリエンスおよびインターフェース Excel や Word とよく似た、使い慣れたリボンスタイルのインターフェース。カスタマイズ可能なガントチャートとタイムラインプランナーで、操作が簡単 大規模で複雑なプロジェクトの管理に重点を置いた、より技術的で実用的なインターフェース。特に初心者にとっては、習得に時間がかかる。 クリーンでモダン、そして非常に直感的な UI。ドラッグ＆ドロップ機能、あらゆるサイズのチームに適した柔軟なビュー (ガント、カンバン、リスト、タイムライン) 最適なツールは Microsoft エコシステム内の、さまざまな業界の中小規模プロジェクトおよびユーザー 建設、エンジニアリング、その他の技術業界で複数の大規模プロジェクトを扱う企業 タスク、プロジェクト、ドキュメント、ナレッジの管理を 1 つの強力な AI 搭載プラットフォームで実現したい、小規模から大企業までのチーム データベース機能 Project Online または Project Server 経由で Microsoft SQL Server と統合 Oracle および SQL データベースとシームレスに接続し、複雑な環境におけるマルチプロジェクト管理を実現 統合（Zapier、Make、API など）によりデータベースと接続します。従来のデータベースではありませんが、アジャイルチームに柔軟に対応します。 コラボレーション Microsoft SharePoint、Teams、Excel、Power BI などの Microsoft 365 アプリとネイティブに連携します。プラットフォームを切り替えることなく、コラボレーションとレポート作成を効率化 複数のユーザーアクセスが可能ですが、コラボレーション機能は限定的です。複雑なインストールプロセスが必要です。 リアルタイムのコラボレーションのために構築されています。コメント、タスクの割り当て、チャット、ホワイトボード、ドキュメントが 1 つのプラットフォームに統合されています。Slack、Zoom、Google ドライブなどとのネイティブ統合 統合機能 基本的なコスト追跡機能と分析ダッシュボードとの統合機能を備えていますが、高度なコストおよび支払い処理のためのネイティブツールは備わっていません。 高度なコスト計画、予測、および獲得価値分析を提供します。支払いおよびコンプライアンス管理専用のツールが含まれています。 時間追跡、予算フィールド、カスタムダッシュボードを提供。QuickBooks、Harvest などの財務追跡ツールとの統合をサポート

Microsoft Project とは？

Microsoft Project経由

Microsoft Project は、スケジュールやプロジェクトの計画、タスクへのリソースの割り当て、プロジェクトの進捗の追跡を行うためのプロジェクト管理プラットフォームです。また、プロジェクトの予算管理や作業負荷の分析も行って、リソースの割り当てやタスクの委任を改善します。

Microsoft Project の際立った機能は、その高度なスケジューリング機能です。大規模なプロジェクトをタスクに分割してボトムアップのスケジューリングアプローチを採用し、依存関係を割り当て、リソースを割り当て、グリッド、ボード、スケジュール、またはチャートビューですべてを視覚化することができます。

このスケジューリングソフトウェアには、プロジェクト計画の開始に役立つ基本および高度なテンプレートも備わっています。また、進捗状況を把握するための時間追跡レポート機能も備わっています。さらに、プロジェクトの目標、バックログ、スプリントにもアクセスできます。Microsoft 365 ツールの一部であるため、チームがすでにこのテクノロジースタックを使用している場合に最適です。

Microsoft Project の機能

Microsoft Project は、製品チーム、PMO、および企業チームによる構造化された大規模なプロジェクト計画をサポートするために構築されています。単一のプロジェクトに集中している場合でも、複数のプロジェクトを管理している場合でも、タイムライン、リソース、依存関係を管理するのに役立ちます。

その主な機能の概要は次のとおりです。

機能 1：ガントチャートとタイムラインビュー

Microsoft Project経由

Microsoft Project の傑出した機能のひとつは、詳細なガントチャートとタイムラインビューです。プロジェクトの開始から終了までのタイムラインを、明確かつ視覚的に把握できます。

これらのビューは、次の用途に使用できます。

すべてのタスク、マイルストーン、依存関係を 1 か所にマップ

タスクをドラッグ＆ドロップして、日付やタイムラインを調整

誰がどのような仕事に取り組んでいるか、その所要時間を確認

複数のタイムラインを作成して、さまざまなワークストリームを追跡

重要なフレーズを強調表示し、優先度の高い成果物を分類

タイムラインのスナップショットで進捗状況を関係者に報告

MS Project では、ガントチャートの色、パターン、形、高さを変更したり、複数のガントバーを作成して、バックログ、未割り当てのプロジェクトなどを表示することもできます。

💡 プロのヒント： MS Project のガントチャートのチャート部分で任意の場所を右クリックし、[グリッド線] をクリックします。スケジュールに従って、現在の日付のタスクが配置される場所が表示されます。タスクをドラッグアンドドロップして、ガントチャートのタイムラインを調整することができます。

機能 2：ホワイトボード

Microsoft Project経由

MS Project は、主にタスク管理ソフトウェアツールですが、プロジェクトのワークフローに視覚的なコラボレーション機能も備わっています。アイデアの整理、スプリントのプランニング、キックオフミーティングの開催など、チームは共有のデジタルキャンバスを使用して、リアルタイムで作業を進めることができます。

組み込みのホワイトボードを使用して、アイデアをスケッチしたり、ワークフローを描いたり、付箋メモを追加して考えを整理したりすることができます。この機能を使用すると、デバイスを問わずチームメンバーとリアルタイムで共同作業を行い、ドキュメント、画像、リンクをドロップしてコンテキストを追加することができます。つまり、チームが創造的に考え、一緒に問題を解決できる、柔軟でルールのないスペースです。

機能 3：ポートフォリオ管理

Microsoft Project経由

Microsoft Project は、全体像の計画に役立つポートフォリオ管理機能を提供します。さまざまなポートフォリオシナリオを使用して、プロジェクトの実行、リソース管理、およびビジネス全体の健全性に関する最適な戦略的経路を決定することができます。

このプロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクト提案を戦略的なビジネス推進要因と比較し、コストとリソースの制約を視覚化します。

ポートフォリオ管理機能により、以下のことが可能になります。

関連プロジェクトを視覚的でインタラクティブなロードマップにグループ化および集約して、可視性を高めます。

ポートフォリオ分析機能を使用して、予算の制約やリソースの可用性などの要因に応じてさまざまなシナリオをモデル化

影響の大きいプロジェクトに優先順位をつけ、緊急性の低いプロジェクトは延期する

ネイティブ OData を使用してバーンダウンチャートや Power BI ダッシュボードを作成し、ポートフォリオデータを集約して関係者と共有することで、全員の認識を統一します。

Microsoft Project経由

MS Project では、プロジェクトを毎回一から作成する必要はありません。さまざまなワークフローに合わせたプロジェクト管理テンプレートが用意されています。ソフトウェア開発からマーケティングキャンペーンまで、これらのテンプレートを使用してプロジェクトチームを指導し、重要なプロジェクトの時間を節約することができます。

目標設定テンプレートを使用すると、大規模なプロジェクトを小さな目標に分割し、マイルストーンやタスクを計画することができます。この機能は、製品発売キャンペーンに特に効果的です。

また、タスク、依存関係、期限の設定、進捗の追跡、カレンダーへのメモの記入に役立つテンプレートも利用できます。さらに、自動スケジュール機能を使用して、タスクの変更に応じてタイムラインを調整することもできます。また、プロジェクトポートフォリオ管理テンプレートを使用して、リアルタイムの更新情報に基づいてプロジェクトの完了日を予測することもできます。

機能 5：Microsoft 365 との統合

Microsoft 365経由

チームで Teams、Excel、Power BI などのツールをすでに使用している場合は、Microsoft Project をワークフローにシームレスに組み込むことができます。Microsoft 365 とネイティブに統合されているため、プロジェクトのタスクを Teams チャネルにリンクしたり、Power BI でタイムラインを視覚化したり、Excel から直接タスクリストを更新したりすることができます。

プロジェクトプランを Microsoft Teams で直接共有し、レポートやダッシュボードを Power BI にエクスポートできます。タスクを Outlook と同期してカレンダーで追跡し、Power Automate を使用してアプリ間でタスクを接続するワークフローを構築できます。さらに、プロジェクトデータを Microsoft Project Server の SQL Server データベースに安全に保存できます。

機能 6：AI 搭載のプロジェクトマネージャー

Microsoft Project経由

MS Project の AI 機能搭載のプロジェクトマネージャーは、よりスマートなプロジェクトの意思決定を迅速に行うお手伝いをします。プロジェクトデータを分析して最適なリスク管理を行い、改善提案を共有します。ワークフローの自動化シーケンスも設定して、時間を節約します。

この機能を使用すると、潜在的なリスクを評価し、リスク軽減プランに関する提案にアクセスし、プロジェクト内の潜在的な問題や進行中の問題を追跡することができます。AI エージェントが、各タスクの推奨期間と必要な努力を記載したプロジェクトプランを生成します。

Microsoft Project の価格

Microsoft 365 のプランナー： Free Forever

プランナープラン 1： 1 ユーザーあたり月額 10 ドル

Planner および Project Plan 3: 30 ドル/ユーザー/月

Planner および Project Plan 5： 55 ドル/ユーザー/月

Primavera とは何ですか？

Primavera経由で

Primavera は、エンジニアリングや公共部門などの業界における大規模で複雑なプロジェクトを管理するために設計された、高性能のプロジェクト管理ソフトウェアスイートです。特に、建設スケジューリングに最適です。タスクのスケジューリング、リソース管理、コスト管理、リスク管理、パフォーマンス分析などの機能を利用できます。

Primavera P6 の特徴は、膨大な量のプロジェクトデータを処理しても速度が低下しないことです。チームは、1 つの集中型プラットフォームから、複数のプロジェクトを管理しながら、タスクのスケジュール設定、リソースの割り当て、予算の追跡、リスクの軽減を行うことができます。

さらに、組み込みの分析および予測ツールにより、遅延やコスト超過を早期に発見できるため、Microsoft Project の代替製品の中でもトップクラスの選択肢となっています。

Primavera の機能

Primavera の強みは、大規模なプロジェクト計画を正確かつ確実に処理できる点にあります。詳細なスケジュール設定からリスクの軽減まで、複雑なプロジェクトを最初から最後までサポートするように設計されています。

機能 1：プロジェクトのスケジュール設定とタスク管理

Primavera経由で

Primavera P6 を使用すると、大規模なプロジェクトを管理しやすいフェーズ、タスク、およびサブタスクに分割できます。各タスクに責任者を割り当て、期限を設定し、スケジュールへのマルチユーザーアクセスを保護し、一元化されたダッシュボードから各タスクの進捗状況を監視することができます。

以下のことも可能です：

機能 2：リアルタイムの進捗分析

Primavera経由で

複数のレポートを調べなくても、プロジェクトの進捗状況を追跡できます。Primavera P6 は、遅延、固定コストの超過、リソースのボトルネックを把握するのに役立つ、視覚的なダッシュボードとレポート作成ツールを提供しています。

タスクやマイルストーンの進捗状況をリアルタイムで監視できます。また、タスク管理システムでは、リソースの使用状況、コスト、タイムラインの変更に関するレポートを作成することもできます。

チームが最高のパフォーマンスを発揮できるようにしたいとお考えですか？

パフォーマンスのしきい値を設定し、メトリクスが基準から外れた場合にアラートを受け取ることができます。さらに、リアルタイムのプロジェクトダッシュボードを関係者と共有して、迅速なチェックインとステータスの更新を効率化することができます。

Primavera経由で

大規模プロジェクトには、避けられないリスクが伴います。Primavera P6 は、スケジュールや予算に影響を与える前にリスクを特定、分析、軽減することで、準備万端の体制を維持するのに役立ちます。

中央集約型のリスク登録簿とリスク管理モジュールにアクセスし、スケジュール遅延、予算の変動、リソース不足などのリスクモデルを構築できます。Primavera P6では、モンテカルロシミュレーションを実行して潜在的な結果を評価することも可能です。

リスク軽減プランを明確な責任分担でチームメンバーに割り当て、ポートフォリオ全体のリスクステータスと最新情報を追跡します。

機能 4：支払いおよびコンプライアンス管理

Primavera経由で

Primavera P6 を使用すると、Oracle Textura Payment Management を利用できます。このソリューションは、請求書の発行、先取特権の放棄の収集、コンプライアンスの追跡を自動化することで、建設プロジェクトの支払いプロセスを簡素化します。このクラウドベースのソリューションは、タイムリーな支払いを確保し、プロジェクトの関係者全員の管理負担を軽減します。

すべての請求書と契約を 1 か所に集約し、高度なフィルターを使用して特定の引き出しを検索することができます。自動化された電子支払いにより、規制要件を満たしながら、下請け業者やサプライヤーへの支払いを期日どおりに行うことができます。

自動化されたコンプライアンスワークフロー、プロジェクト文書のセキュリティ保護、記録された各引き出しに対する先取特権放棄の収集を設定できます。さらに、Primavera P6 の支払いシステムは、会計ソフトウェアと同期してデータの整合性を維持します。

Primaveraの価格設定

カスタム価格

Microsoft Project と Primavera の機能比較

Primavera P6 と MS Project のどちらを選ぶべきかまだ決定できない場合は、以下の 2 つのプロジェクト管理ソフトウェアツールの主な違いをご説明いたします。

1. ユーザーエクスペリエンスとインターフェース

Microsoft Project は、Excel や Word とよく似たリボンスタイルのレイアウトで、使い慣れたインターフェイスを提供しています。これにより、Microsoft ユーザーは直感的に操作することができます。ガントチャートビューとタイムラインプランナーは、理解しやすく、カスタマイズも簡単です。

一方、Primavera はより技術的なツールです。大規模な建設、エンジニアリングプロジェクト、インフラストラクチャの管理に適しています。このインターフェースは、デザインや使いやすさよりも機能と詳細な入力フィールドを優先しているため、習得には時間がかかります。

🏆 優勝：Microsoft Project 使いやすさとよりユーザーフレンドリーな UI を優先度とするなら、Microsoft Project が優れています。

2. データベース統合

Microsoft Project は、プロジェクトデータをローカルまたは Microsoft 365 サービスを使用してクラウドに保存します。小規模なプロジェクトや中規模のチームでは、このセットアップは効率的でユーザーフレンドリーですが、建設やエンジニアリングなどの大規模でデータ量の多い環境では不十分な場合があります。

Primavera P6 は、Oracle または SQL データベースとシームレスに統合され、MS Projects にはないレベルの俊敏性を実現します。これにより、複雑で規制の厳しいプロジェクトにおける膨大なデータセットの処理に最適です。

🏆 優勝：Primavera Primavera は、柔軟なデータベース統合や大容量データの処理など、高度な機能を必要とする企業をリードしています。

3. コラボレーション

🧠 興味深い事実： KPMG のアンケートによると、2021 年から 2022 年にかけて、43% の回答者がコラボレーションツールの使用が大幅に増加したと回答し、Microsoft ツールが特に好まれていることが明らかになりました。

MS Project は、Teams、Excel、Power BI、SharePoint などのプロジェクト管理コラボレーションツールとシームレスに統合されます。サードパーティのアプリケーションに切り替えることなく、プロジェクトデータを Teams ミーティングに埋め込み、Excel 経由で最新情報を共有し、Power BI を使用してレポートを作成することができます。これにより、部門間のプロジェクト管理が容易になります。

Primavera P6 では複数のユーザーにアクセス権を付与できますが、コラボレーション機能はそれほど充実しておらず、チームはプロジェクト管理の高度な機能に慣れるまでに時間がかかります。設定には、広範な IT サポートが必要になります。設定が完了すれば強力なツールですが、日々のコラボレーションには柔軟性に欠けると感じるかもしれません。

🏆 優勝：Microsoft Project 頻繁にコラボレーションを行い、Microsoft 360 を主な技術スタックとして使用している場合は、Primavera と MS Project を比較すると、MS Project の方が統合性が高く、コラボレーションに優れたオプションです。

4. コストおよび支払い管理

MS Project は、固定および変動の料金による基本的なコスト追跡機能を備えており、小規模から中規模の予算の管理に適しています。Excel との統合により、リソースデータのさらなる分析が可能ですが、より詳細な財務計画機能は備わっていないため、そのままでは不十分です。

Primavera P6 は、特に企業レベルのニーズにおいて、コストおよび支払いの管理に優れています。カスタムコストコードの構築、予測の実行、および実際の支出と計画支出のリアルタイムでの監視が可能です。また、複雑な料金体系、契約およびコンプライアンス管理、および獲得価値分析機能を備えた専用の支払い管理ツールも備わっています。

🏆 優勝：Primavera 堅牢な財務管理、複数の料金タイプ、およびリソースの割り当ての厳格な監視が必要な場合は、Primavera がより強力な選択肢となります。

Reddit での Microsoft Project と Primavera の比較

Redditors の Primavera P6 と MS Project に関する意見はさまざまです。Microsoft Project のアクセスしやすさや統合性を評価するユーザーもいれば、大規模で複雑なプロジェクト管理に適した高度な機能を備えた Primavera を好むユーザーもいます。

たとえば、r/Constructionの Reddit ユーザーは、Primavera P6 よりも Project を好むと述べています。

Project。私が最初に使い始めたからだけです。Primavera は使ったことがありません。Project はうまく機能していますが、改善してほしい点もいくつかあり、まだ使いこなせていない部分もたくさんあります。

しかし、r/civilengineering では、ある Redditor が MS Project より Primavera P6 を好んでいるようです。

MS Project は 1 つのプロジェクトには最適です。複数のプロジェクトを連携させる用途には使用しないでください。そのためのツールではありません。 そのためには、P6が必要です。 ほとんどの場所では、MS Project での 1 回限りのプロジェクトで十分です。P6 は、各業務が基本的に異なるプロジェクトである、大規模で学際的なプロジェクトの場合に、より堅牢で対応力があります。

ほとんどの場所では、MS Project での 1 回限りのプロジェクトで十分です。P6 は、各業務が基本的に異なるプロジェクトである、大規模で学際的なプロジェクトを扱う場合に、より堅牢で対応力があります。

Reddit のユーザーは、r/pmp で両ツールのメリットを次のように指摘しています。

Project は、個々のプロジェクトに適しています。Primavera は、複数のプロジェクトで構成されるプログラムやポートフォリオ、および複数のユーザーによる同時アクセス用に設計されています。家を建てる場合、Project を使用することになります。オリンピックを開催するためのイベントスペースやアリーナをすべて建設する場合、Primavera を使用することになります。

ClickUp について—Microsoft Project と Primavera の最良の代替ツール

MS Project と Primavera P6 には、それぞれ長所と短所があります。Microsoft Project のシンプルなインターフェースと Primavera の複雑なプロジェクト管理の両方を活用しながら、そのギャップを埋めたいとお考えですか？仕事に必要なすべてを備えたアプリ、ClickUp をお選びください。

Brighten A Soul Foundation の管理サポートマネージャー、Judy Hellen 氏は次のように述べています。

ClickUp ソフトウェアを使用すると、会社のプロジェクトの追跡と整理が非常に簡単かつ効果的に行えます。シンプルなリストから複雑なプロジェクトまで、ClickUp ソフトウェアは、期待どおりの成果を上げるために活用されています。タスク管理の問題に対処し、組織内の進行中のタスクやプロジェクトの進捗を追跡する場合に、非常に効果的なソフトウェアです。

ClickUp ソフトウェアを使用すると、会社のプロジェクトの追跡と整理が非常に簡単かつ効果的に行えます。単純なリストから複雑なプロジェクトまで、ClickUp ソフトウェアは、期待どおりの成果を上げるために活用されています。タスク管理の問題に対処し、組織内の進行中のタスクやプロジェクトの進捗を追跡する場合に、非常に効果的なソフトウェアです。

ClickUp の優位点 1：ClickUp プロジェクト管理プラットフォーム

ClickUp プロジェクト管理を使用すると、小さなタスクから多層的なプロジェクトまで、1 つのコラボレーションスペースで処理できます。

Primavera と Microsoft Project は強力なツールですが、多くの場合、学習曲線が急で、ワークフローがサイロ化しており、動きの速いチームには柔軟性に欠けます。ClickUp のプロジェクト管理プラットフォームは、詳細な制御が可能な、カスタマイズ可能な一元化されたワークスペースにより、このギャップを埋めます。

プロジェクト、知識、コミュニケーションを 1 つにまとめ、世界最強のコンテキスト認識 AI（詳細は後ほどご説明します）によって加速します。

ClickUp のプロジェクト管理プラットフォームでは、以下のことが可能です。

Microsoft Project の Excel のようなレイアウトや、Primavera の高度に技術的な UX とは異なり、ClickUp プロジェクト管理では、すっきりとしたユーザーフレンドリーなインターフェースを利用できます。

MS Project にはいくつかのテンプレートが用意されていますが、複雑なプロジェクトに必要な詳細で構造化されたテンプレートは備わっていません。目標の計画、タスクのスケジュール、リソースの管理には、それぞれ別のテンプレートを使用する必要があります。ClickUp では、詳細なプロジェクト管理およびタスクリストのテンプレートから選択できるため、この点でも優れています。

無料テンプレートを入手 ClickUp プロジェクト管理テンプレートを使用して、すべてのプロジェクト、ステータス、タイムラインを 1 か所で管理しましょう。

たとえば、ClickUp プロジェクト管理テンプレートは、プロジェクト、プログラム、ポートフォリオのマネージャーが、サイロ化やボトルネックを最小限に抑えながら、企画から実行までイニシアチブを管理するために設計されています。

タスク、ドキュメント、目標、タイムライン、ダッシュボードなど、プロジェクトのすべてのコンポーネントを 1 つの統合プラットフォームに一元化します。これにより、次のような用途に最適です。

部門横断的または多段階のイニシアチブを管理するチーム

構造化された、拡張可能なワークフローを求めるプロジェクトマネージャー

複数の貢献者間で強力な可視性、依存関係、およびタスクの追跡を必要とする組織

🧠 おもしろい事実： ClickUp に切り替えたチームは、3 つ以上のツールを置き換え、毎週 3 時間以上の時間を節約しています。

ClickUp の優位点 2：ClickUp Brain

ClickUp Brain を使用して、作業スペースからタスクの洞察や要約を抽出し、複雑なワークフローを定義し、プロジェクトプランを作成しましょう。

Primavera で大量のプロジェクトデータを管理および分析するには、時間、技術的なノウハウ、および手作業による入力が必要です。技術的な知識のないユーザーは、複雑なレポートや古いダッシュボードで迷ってしまうことがよくあります。

ClickUp Brain は、世界でもっとも一貫性のあるワーク AI のリアルタイム AI アシスタントにより、その作業を簡素化します。ワークフローに直接組み込まれているため、作業現場ですぐに機能し、AI の乱立やそれに伴うコンテキストの切り替えを排除します。

このツールは次のような用途に利用できます：

タスクの進捗状況と更新内容 、スタンドアップレポート、プロジェクトメモ、ミーティングの議事録を要約する

実行を開始する前に、プロジェクトの概要、 アクションプラン、およびドキュメントを数秒で作成

ワークスペースから、タスク、ドキュメント、コメントスレッド について AI に質問し、即座に回答を得ることができます。

プレーンテキストのプロンプトから、タスクのサブタスク、タイムライン、チェックリストを自動生成

自然言語コマンドを使用してワークフローを自動化し、チームの連携を迅速化

ツールの使い方を理解するために IT サポートは必要ありません。質問をするだけで、ClickUp Brain が複雑または小規模なプロジェクトに関する重要な情報をすべて数秒で表示します。

ClickUp の優位点 #3: ClickUp Portfolios

ClickUp Portfolios を使用して、すべてのプロジェクトを 1 か所で視覚化および追跡

Microsoft Project で複数のプロジェクトを追跡および比較するには、ファイル、ビュー、または他の Microsoft ツール間を頻繁に移動する必要があります。Primavera P6 では、統合された概要を表示するためだけに、高度な設定や IT サポートが必要になる場合があります。動きの速いチームにとっては、これは大きなボトルネックとなります。

ClickUp Portfoliosを使用すると、すべてのプロジェクトを 1 か所にまとめて、複雑さを排除したリアルタイムのビューで一元的に確認できます。以下の機能を利用できます。

1 つのダッシュボードで複数のプロジェクトの健全性、タイムライン、ステータスを監視

チーム、クライアント、目標に基づいて、関連するプロジェクトをカスタムコレクションにグループ化

各プロジェクトをドリルダウンして、進捗、マイルストーン、タスクの詳細を確認

予算、所有者、優先度などのカスタムフィールドを追加して、最も重要な事項を追跡

ポートフォリオのライブビューを関係者と共有して、ミーティングなしでリアルタイムの更新情報を共有

無料テンプレートを入手 ClickUp ポートフォリオ管理テンプレートを使用して、複数のイニシアチブのタスクの進捗状況と目標を 1 か所で視覚化

また、ClickUp ポートフォリオ管理テンプレートを使用して、プロジェクト全体のすべてのデータと移動部分を追跡することもできます。これにより、リソース、タスク、目標を管理し、進捗、チームのパフォーマンス、予算材料費を視覚化することができます。ポートフォリオマスターリスト、プロジェクト SOP、スタートガイドなど、4 種類のビューが用意されているため、すべての情報が整理され、簡単にアクセスできます。

ClickUp を使用して、チームに合わせてカスタマイズしたワークスペースでプロジェクトを管理

Microsoft Project は、使い慣れた UI と Microsoft 365 との緊密な統合を提供し、Oracle Primavera P6 は、強力なエンタープライズレベルのプランニングとデータベースパフォーマンスを提供します。しかし、どちらも学習曲線が急で、コラボレーションが制限され、導入に時間がかかります。

妥協はしたくない？ClickUp で従来のプロジェクト管理ツールを超えましょう。リアルタイムのコラボレーション、AI による要約、ダイナミックなレポート作成、柔軟なプロジェクトビューを 1 つに統合しています。

アプリを切り替えたり、スプレッドシートをエクスポートしたりすることなく、アイデアをアクションアイテムに、チャットをタスクに、ポートフォリオを進行状況のスナップショットに変換できます。ClickUp Brain は、プロジェクトの更新、ミーティング、コメントスレッドも自動的に要約します。

今すぐClickUp に無料で登録して、チームに、すべてのマイルストーンを達成するために必要な明確性、スピード、構造を提供しましょう。