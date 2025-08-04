不動産エージェントのための勝てるマーケティング戦略の作り方

街中の競合他社は、あなたが追いかける中、常に 1 件の成約で先を行く存在です。しかし、実際には、彼らがあなたよりも優れているからではなく、彼らのフィールドマーケティング戦略が優れているからなのです。

注目が通貨であり、すべてのリードが重要な不動産市場では、リード生成プランをその場限りで実行しても解決策にはなりません。このブログ記事では、不動産業者向けの効果的なマーケティング戦略について説明し、ClickUp がどのように役立つかの例をご紹介します。

ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートを使用して、繰り返し実行でき、パフォーマンスの高いキャンペーンを構築しましょう。

不動産エージェントが確固たるマーケティング戦略を必要とする理由

マーケティングは、人々にあなたのことを覚えてもらい、信頼してもらい、選んでもらうのに役立ちます。そして、適切なマーケティング戦略は、ターゲットオーディエンスの意識の中で、あなたを最前線に押し出します。

効果的な戦略が不動産ビジネスにもたらすメリットは次のとおりです。

不動産のニッチ市場を開拓する： 焦点を絞ったアイデンティティを持つことで、ターゲットを絞った広告が効果的になり、マーケティングメッセージが印象に残りやすくなります。

一貫したブランディングで長期的な信頼を築く： 同じ 2 つのローカル市場と購入者プロフィールに対して一貫したマーケティングを行うことで、購入意欲の高い紹介につながります。

ビジネスとして存在感をアピール： マーケティング予算を、ソートリーダーシップ、コミュニティでの存在感、地域での権威の確立に投資することで、インバウンドクライアントを引き付けることができます。

一般的なアプローチは避けましょう：競合他社と同じようなプロフィールやテンプレート化されたソーシャルメディアの投稿にならないよう、焦点を絞った 競合他社と同じようなプロフィールやテンプレート化されたソーシャルメディアの投稿にならないよう、焦点を絞った マーケティングプラン で取り組みましょう。

📌 すべての人に話そうとすると、結局誰の共感も得られません。ターゲットオーディエンスを見つけ、その人たちにアピールしましょう。

Reddit のスレッドで不動産業者によるコメントを引用します。

高級不動産のエージェントなら、高級不動産のエージェントとして行動しましょう。X ドル/月（「現在の家賃よりも安い！」）で X スターターホームを購入できることを宣伝してはいけません。賃貸仲介のエージェントなら、ネットワーク、人脈、そして 1 か月で 10 件の賃貸契約を獲得する時間があります。その能力を発揮しましょう。初めて住宅を購入する顧客を担当するエージェントなら、教育面、膨大な情報の整理、リレーションシップの構築などを愛し、その役割を全うしてください。ペンシラーで、経験豊富な投資家にとって魅力的な物件を見つけるのが得意なら、その役割を全うしてください。

TL;DR：顧客と直接コミュニケーションを取り、すべての人に対してすべてを提供しようとしないでください。誰にサービスを提供し、どのように一貫してそのサービスを提供すべきかを知れば、仕事の半分は完了したも同然です。

👀 ご存知でしたか？住宅の販売には平均 30 日から 90 日かかります。

不動産エージェントのための実証済みのマーケティング戦略

オンラインとオフラインのチャネルを組み合わせたマーケティングにより、陳腐化した物件リストから契約締結へとつなげることができます。不動産業者向けの、見込み客を引き付け、ターゲット市場にリーチするための最高のマーケティング戦略をご覧ください。

1. 毎週電子メールを送信

*目に見えないものは意識から消えてしまいます。毎週受信トレイにメールが届かない場合、その人はあなたのことを意識しません。

電子メールマーケティングは、長期的なリードの育成に役立ち、購入や売却の準備ができていない顧客にも貴重な情報を提供します。

成功するマーケティングの努力は、次のようなものになります。

市場パルス： 市場平均販売期間、最近のリスト価格と販売価格の比率、人気のある地域の新しい物件情報など、地域の住宅統計情報を共有

今週の注目物件： 素晴らしい写真と独自の価値提案（価格、場所、機能）で、目立つ物件をハイライトします。

ローカルスポットライト：近所のカフェ、ハイキングコース、小規模ビジネスなどを紹介し、その地域のライフスタイルの魅力をアピールしましょう。

📌 購読者の 30% しか電子メールを開封しなかった場合でも、残りの購読者はあなたの名前と件名を見ることになり、サービスが必要になったときに、あなたを第一候補として思い出すでしょう。

2. 見込みのあるクライアントにアプローチ

新しい物件情報を獲得するには、「関連性」が必要です。最新の物件情報または販売物件の近くに住む住宅所有者に焦点を当て、コールドコールを行ってください。こうした温かい人脈は、すでに自分の住む地域の市場動向について考えている人々です。

潜在的な買い手に営業トークで邪魔をすることはありません。なぜなら、あなたには彼らに連絡する正当な理由があるからです。代わりに、近所で起こっていることに関する役立つ情報を提供しています。

このマーケティングチャネルを次のように活用できます：

ターゲットを絞ったアウトリーチ： 掲載または販売した物件から数ブロック以内の 50～100 人の隣人に電話をかけ（その物件の正確な住所と、近隣不動産の価値に与える影響について言及してください）、

好奇心を持ってリードする： 「お住まいの地域の住宅市場価値の最新情報をご希望ですか？」 または 「ご自宅の現在の価値を知りたいですか？*」と尋ねてみてください。

フォローアップのための会話の記録：不動産 CRM に潜在的な購入者を追加し、地域ごとにタグ付けして、近くで販売物件が発生したらフォローアップ 不動産 CRM に潜在的な購入者を追加し、地域ごとにタグ付けして、近くで販売物件が発生したらフォローアップ

📌 この強力なマーケティング戦略は、特定の地域での存在感を高め、住宅購入プロセスにおいて近隣住民にあなたのことを覚えてもらうのに役立ちます。

3. ドリップキャンペーンを活用しましょう

FSBO（所有者による売却）や期限切れのリストの売り手は懐疑的かもしれませんが、その多くは不満や圧倒されているだけです。

時間をかけて信頼を得るためには、短期的で戦略的なフォローアップ不動産マーケティングキャンペーン、つまりドリップキャンペーンを構築しましょう。

不動産会社がやること：

5～7 ステップのタッチポイントプランを作成：*4～6 週間にわたって、電子メール、テキストメッセージ、電話を組み合わせて使用し、各メッセージは簡潔で、個人的かつ有用なものにする

洞察力によるリード： 最近の近隣販売レポート、無料の住宅評価、市場性を高めるための簡単な改修リストなどの不動産サービスを提供

相手の状況を認識する： 「最初のラウンドがプラン通りに進まなかったときは大変ですね」などの共感的な言葉を使う。

可視性と一貫性を維持する：不動産物件は、他の人がすべて諦めた 5 週目にフォローアップを行った人に決まる場合が多いので、フォローアップを重要視する。

📌 これまで迷っていた売り手から、信頼や紹介、そして長期的なクライアントを獲得できる可能性が高まります。

4. 認知度向上のためにビデオを活用

89% の企業が、ブランドの信頼性を迅速に高めることができるため、マーケティングツールとしてビデオを利用しています。それらを長期的なマーケティング資料にも活用したいとお考えの場合は、以下のサービスをご利用ください。

スナップショットの作成： 平均販売価格や金利の変動など、市場動向を説明する 60 秒の更新情報を記録

ブランドをローカライズ： 近隣地域、コミュニティイベントなどを、簡単なナレーションで強調し、頼れる不動産仲介業者としてのポジションを確立しましょう。

舞台裏を共有：1 日の流れ、案内、内覧、面白いハプニングなど、あなたの日常を紹介して、ブランドを人間味のあるものにしましょう。

📌 リードが最終的にエージェントを必要とした時、週に一度フィードで目にしたエージェントが、最も連絡を取る可能性が高いのです。

5. 真剣な買い手を絞り込むリードマグネットを作成しましょう

リードマグネットとは、マーケティングプレイブック、ガイド、チェックリスト、ツールなど、理想的なクライアントの特定の課題を解決する無料のリソースのことです。適切にポジションを設定することで、意欲のある購入者を惹きつけ、不適格なリードを優しく排除することができます。

この製品マーケティング戦略を構築する方法は、次のとおりです。

緊急のニーズに対応： 「[あなたの都市]で$500,000未満の10の隠れた宝石」のようなゲート付き市場インサイトを提供—初めて住宅を購入する人や予算に敏感な転居者にとって最適です。

ログ情報： 簡単なフォームを設定し、氏名、電子メールアドレス、電話番号を入力するよう依頼して、潜在的なクライアントをタブで管理します。

フォローアップの優先順位付け： 価格ガイドを選択したリードを売り手候補としてタグ付けし、カスタマイズした電子メールによる育成シーケンスに振り分けます。

充実した返信を書く：リードマグネットをすぐに配信し、質問への回答を申し出る個人的なメッセージを含める

📌 リードマグネットは、適切な人々と会話を開始し、パイプラインをセグメント化し、顧客関係管理を拡大するのに役立ちます。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain のAI 機能を使用して、不動産に関する専門知識を、コンバージョン率の高いリードマグネットに瞬時に変換しましょう。「初めて FSBO を販売する人向けのチェックリストを作成」や「期限切れの物件情報に関する電子メールシリーズの下書きを作成」などのプロンプトを入力するだけで、Brain がリアルタイムでコンテンツを生成します。

ClickUp Brain を使用すると、プロンプト、レビュー、挿入だけでコンテンツを即座に作成できます。

6. 機能

信頼を築く最も効果的な方法は、第三者の推薦です。特に、顧客が既に知り、信頼している地元のコミュニティ新聞、ライフスタイル雑誌、またはコミュニティブログの記事からの推薦は、信頼を迅速に築くことができます。

あなたの評判を「ただのエージェント」から「信頼される専門家」へと変え、聴く価値のある洞察を提供する存在へと進化させます。

機能を利用するには、以下の方法があります。

ニュースの角度を見極める： リストやパーソナルブランドをストーリーで組み立てましょう。例えば、お住まいの地域における多世代住宅の販売が急増などです。

ニッチなジャーナリストを見つける：ピッチは簡潔で的を絞り、役立つ内容にし、記事で使える引用、データ、エピソードを提供しましょう。

📌 また、以前の購入者に、ソーシャルメディアアカウントで貴社を紹介してもらい、その知人たちに貴社の信頼性をアピールしてもらうこともできます。

7. クライアントの声を最適化

ほとんどのエージェントは、1、2 件の肯定的なレビューを得ると、積極的に推薦文を求めることをやめます。しかし、競争の激しい市場では、星の評価と同じくらい、最新情報や件数の多さも重要です。

時代の先を行くために：

お客様の声を集める： 成約後、興奮が冷めやらぬうちに、電子メール、テキスト、手書きのカードなどでレビューを依頼し、回答率を高めましょう。

レビュープラットフォームを賢く選択する： レビューを依頼する場所を順番に変えて、複数のプラットフォームで信頼を築き上げましょう。

レビューの公開：レビューをオンラインマーケティング資産として再利用—ソーシャルメディア、電子メールのフッター、物件リストのプレゼンテーションで共有

📌 レビューは、公開後も長く効果が続く数少ない効果的な不動産マーケティング戦略のひとつです。

8. アップグレード購入者向けキャンペーンを作成しましょう

多くの住宅所有者は資産を蓄積していますが、よりよいスペースを購入できることを認識していません。これらは、より大きな住宅への買い替えを検討している顧客です。こうした顧客にアプローチする方法は次のとおりです。

ターゲットオーディエンスと対話する： 「現在の市場であなたの住宅資産で何ができるか」などのコンテンツで、5年以上前に不動産を購入した住宅所有者を見つけましょう。

証拠： アップサイズに成功した実際のクライアントの家族の話を取り上げた、パーソナライズされた郵送広告やオンライン広告を使用してください。

売り込みは避ける：よりサポート力がある印象を与えるため、1対1の戦略電話を提供

📌 この不動産マーケティングプランは、物件リストを作成し、住宅所有者を潜在的なクライアントに変えます。

9. インタラクティブなオープンハウスを開催しましょう

最高のオープンハウスは、記憶に残る体験を生み出すことです。うまくやれば、イベント後もブランドを長く可視化し、他の人のソーシャルメディアプラットフォームでも紹介されるようになります。

不動産マーケティング担当者ができることは、次のとおりです。

エンターテイメントを融合： オープンハウスに「ペット可のプレビュー」や「サンセットツアーと軽食」などのテーマを設定しましょう。

コンテンツの生成： イベント中に、キッチンを強調したり、よくある質問に答えたり、来場者の反応を撮影したりしながら、短いビデオクリップを録画します。

コミュニティを活用する：地元のビジネスとクロスプロモーションを行う（例えば、パン屋に軽食をスポンサーしてもらったり、参加者にクーポンを配布したり）。

📌 オープンハウスは、リードジェネレーション、地域パートナーシップ、ソーシャルメディアでの可視性など、マルチチャネルの不動産マーケティングプランになります。

10. 見過ごされている郵便番号をターゲットに

経験豊富な不動産専門家は、追加費用をかけずに波及効果のあるリードを生み出す、目立たない小さな郵便番号の地域を主張しています。これを実践する方法をご紹介します。

リード生成プラットフォームで利用可能な郵便番号を監査し、他のエージェントが無視しているエリアを探しましょう。

その地域で積極的にリードの獲得に費用をかけていない場合でも、これらの郵便番号をエージェントのプロフィールに追加しておくと、検索エンジンがオーガニックリードをあなたのところに誘導します。

ローカライズされたコンテンツ（ビデオ、電子メールによる最新情報、ブログ記事）を作成して、関心のある買い手や売り手からの可視性とオーガニックトラフィックを向上させましょう。

📌 時には、適切なリードは誰も見ていない場所に潜んでいるものです。

ClickUp が不動産エージェントのマーケティング整理にどのように役立つか

実行可能な確かなアイデアのリストができたところで、次は、それをすべて円滑に機能させるプラットフォームを絞り込みましょう。

仕事のためのすべてのアプリであるClickUpは、不動産業者としてのパーソナルブランドを構築し、不動産ビジネスを管理するためのアシスタントとなります。このアプリを使用すると、接続されたワークスペースにアクセスして、戦略の立案、文書の作成、仕事の割り当て、成果の測定をリアルタイムで行うことができます。

例えば、ClickUp の不動産プロジェクト管理プラットフォームは、次のようなお手伝いをいたします。

不動産業界でデジタルストラテジストおよびコンテンツマネージャーを務めるErica Q. が ClickUp をレビューしています。

私は不動産のマーケティング部門で働いています。この業界は常に変化が激しいです。エージェントが物件情報を世間に公開する必要がある場合、私は多くの詳細な情報が必要になります。自動化されたフォームを使用して、重要な情報をすべて 1 か所に収集して保存することで、必要な情報をすべて一目で確認でき、仕事を迅速かつ効率的に完了することができます。これは、当社のビジネスに大きな変化をもたらしました。

また、ClickUp のマーケティングスイートを使用して、ワークフローとビジネスの成長を同時に管理することもできます。このプロセスを 5 つの段階に分けて説明しましょう。

フェーズ 1：キャンペーンのプラン

ClickUp ホワイトボードでリモートでブレインストーミングを行い、アイデアを迅速に実行可能なタスクに変えましょう。

ClickUp ホワイトボードを使って、オープンハウスプロモーションや FSBO アウトリーチファネルなどのシーケンスのブレインストーミングから始めましょう。

最大のメリットは、ここにあるすべての情報を追跡できることです。付箋メモをドラッグ＆ドロップして、「近隣住民への電子メールによる招待」から「物件のドローン撮影映像のアップロード」まで、キャンペーンのすべてのフェーズを表現することができます。また、各メモを、担当者、期日、リンクされたドキュメントを含む実行可能なタスクに変換することもできます。

たとえば、週刊ニュースレターを発行するとします。ホワイトボードをその出発点にする方法は次のとおりです。

「毎週の不動産ニュースレター」というタイトルのホワイトボードを作成する

市場動向、注目の物件、コミュニティの注目情報、CTA など、繰り返し表示される各セクションに色分けした付箋メモを追加できます。

矢印やコネクターを使用して、「コピーを作成」➝「VA と確認」➝「電子メール送信のスケジュール設定」などのフローや期限を視覚化しましょう。

付箋を右クリックして、ステータス、優先度タグ、関連添付ファイル付きの ClickUp タスクに変換できます。

また、組み込みの AI アシスタントであり、世界でもっとも完全な仕事用 AI であるClickUp Brain を使用すると、ブレインストーミングのプロセスをスピードアップすることができます。

「第 3 四半期のアップグレード購入者向けのコンテンツプランを作成」などのアイデアをプロンプトで入力すると、すぐに使える提案が数秒で表示されます。また、ワークスペースから詳細情報を取得して、コンテキストに応じた推奨事項も提案します。

ClickUp Brain を使用して、標準的なテンプレートや詳細な回答を生成しましょう。

さらに詳しいヒントをお探しですか？ClickUp の AI メモ帳を使用して、電話後のリードメモを要約し、キャンペーンに反映することで、フォローアップを的確かつパーソナライズすることができます。また、スペルチェックと文法チェックが組み込まれているため、すべてのメッセージは洗練された状態で送信されます。追加の編集ツールや ChatGPT とのやり取りは不要です。

ClickUp ドキュメントを使用して、この戦略を繰り返し実行できるシステムに変えましょう。このドキュメントエディターを使用して、「オープンハウスのチェックリスト」や「リードマグネットフォローアップドリップ」などの SOP ライブラリを構築することができます。

最大のメリットは、ドキュメントがワークフローに接続されたままになることです。どのように？

ドキュメント内のテキストを「24 時間以内にフォローアップする」のように強調表示 ➝ ClickUp タスクに変換 ➝ 該当するチームメンバーに割り当て ➝ 進捗を追跡

進捗状況を追跡するには、ワークスペース内でClickUp 目標を設定してください。これにより、「より多くのリードを獲得する」などの意図を、測定可能な成果重視の主要業績評価指標に変換することができます。

ClickUp 目標を使用して、全体的な進捗状況やタスクごとのメトリクスを追跡しましょう。

大きな目標を実行可能なターゲットに分割し、チームメンバーがタスクを完了するたびに更新することができます。

たとえば、あなたの目標が「今月、10 件の売り手相談を予約する」場合：

目標を設定する：「7 月に 10 件の売り手相談を予約する」

「4 件の電子メールを一斉送信」などのターゲットを CRM に追加

各ターゲットを、すでに進行中の ClickUp タスクに割り当ててください。

作業が完了すると、進捗バーが自動的に更新されます。

ClickUp マイルストーン を追加して、「有料広告の成功」などの重要な成果を追跡しましょう。

テンプレートを使用してマーケティングキャンペーンの計画を開始したい場合は、ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートに切り替えてください。

不動産マーケティングの全体像を、実行可能で追跡可能なキャンペーンに変えます。目標をマップし、チームを調整し、タイムラインを設定し、結果を監視して可視性を高めることができます。

このテンプレートは、繰り返し使えるマーケティングシステムを構築したり、アウトリーチ、ビデオ、電子メールマーケティングで複数のチームメンバーと協力したりする場合に非常に役立ちます。

ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートを使用して、戦略と実行を連携させましょう。

このテンプレートを使用すると、次のことができます。

専用の OKR とタスクの割り当てを使用して、キャンペーンの明確な目標を定義します。

カスタムステータスとタスクおよびタイムライン全体の進捗フィールドでマーケティングのパフォーマンスを追跡

ワークフローに組み込まれたタイムライン、マイルストーン、ステータス更新機能を使用して、タスクのスケジュールと優先順位を設定します。

フェーズ2：すべてのキャンペーンを1か所で管理する

不動産マーケティングキャンペーンのテンプレートを作成したら、ClickUp のプロジェクト階層を使用して整理し、すべてを 1 か所にまとめて管理しやすくしましょう。

1️⃣ まず、マーケティング活動専用のスペースを作成しましょう。これは、リードの生成、フォローアップ、ソーシャル投稿、オープンハウスのプロモーションなど、あらゆる関連業務のためのハイレベルなハブとなります。

2️⃣ このスペース内に、実施するキャンペーンタイプごとに個別のフォルダを作成します。例：

ソーシャルメディアキャンペーン

FSBO リードフォローアップ

オープンハウスイベント

3️⃣ 各フォルダ内に、特定のタイムラインやテーマを追跡するための リスト を作成します。ソーシャルメディアを管理している場合は、ソーシャルメディアキャンペーンフォルダ内に 「8 月の週次投稿」 というリストを作成するとよいでしょう。

4️⃣ そこから、電子メール、投稿、ビデオなど、各キャンペーンの資産を、それぞれ独自のタスクとして作成することができます。

担当者

期日

成果物のサブタスク

コラボレーションに関するコメント

下書き、画像、最終コンテンツを追加するための添付ファイル

この構造により、仕事を明確に分け、タスクの引き継ぎを自動化し、不動産マーケティングのあらゆる取り組みにおいてチーム間の連携を維持することができます。

ClickUp の階層機能でマーケティングプランやアイデアを整理しましょう。

フェーズ3：キャンペーンを実施—独自に実行する

ClickUp なら、フォローアップやステータスの変更を覚えておく必要はありません。

ClickUp 自動化機能を使用すると、トリガーベースのワークフローを設定し、これらのアクションをバックグラウンドで実行することができます。指示に応じて、タスクの割り当て、コメントの投稿、アイテムのステータスの移動、電子メールの送信を行うことができます。

📌 例：

タスクが「ライブ」とマークされたら、7 日後にエンゲージメントを確認するためのフォローアップタスクを自動的に割り当てます。

リードマグネットタスクが「レビュー中」に移動したら、次のステップのスケジュールをアシスタントに通知します。

複雑なロジックを構築する方法を知っている必要はありません。ClickUp AI 自動化ビルダーに、「ホームが閉じた 3 日後に推薦状のリクエストを送信するようにリマインドして」 など、希望する内容を平易な英語で記述するだけで、自動化が構築されます。

ClickUp AI オートメーションビルダーで、ClickUp の自動化を数秒で構築

実行には、スマートな時間管理も必要です。ClickUp カレンダーは、AI スケジューリング機能でそれを実現します。

このツールでできることは次のとおりです。

新しい物件のリスト作成、内覧のスケジュール設定、フォローアップキャンペーンの草案作成など、優先度の高いタスク の時間を自動的にブロックして、二重予約や重要な仕事の忘れを防ぐ

FSBO アウトリーチやソーシャル投稿など、見逃した、または遅延したマーケティング活動を、あなたの空き状況やチームの作業負荷に応じて自動的に再スケジュールします。

期日やチームメンバーを割り当てることで、ホームツアー、物件の撮影、電子メールキャンペーンなど、あらゆるタスクをカレンダーイベントに即座に変換

アシスタント、トランザクションコーディネーター、さらにはクライアントとも、閲覧専用のライブカレンダーを共有して、全員のスケジュールを同期させることができます。

ClickUp カレンダーで、ミーティング、締め切り、コミットメントをすべて 1 か所に整理しましょう。

フェーズ 4：クライアントやチームとコラボレーションする

不動産エージェントは、ほとんどの場合、単独で仕事をするわけではありません。VA、写真家、広告スペシャリスト、住宅ローンブローカー、そして時にはクライアントとも連携しながら仕事を進めます。幸いなことに、ClickUp があれば、コミュニケーションのために別のアプリケーションを用意する必要はありません。

ClickUp のチャット + ゲストアクセス機能により、クライアントにプロフェッショナルで透明性の高い体験を提供し、5 つの異なるアプリを管理する必要がなくなります。

ClickUp チャットを使用して、社内のチームだけでなく、クライアントや協力者とのコミュニケーションも効率化しましょう。プロジェクトやキャンペーンごとに専用のチャットチャンネルを作成して、会話を整理し、仕事と関連付けておくことができます。

📌 例えば、ステージャー、写真家、VA が 1 つのスレッドで調整できるオープンハウスキャンペーンのチャンネルを設定します。または、売り手と DM を作成して、タイムライン、ドキュメントのアップロード、マーケティングの最新情報に関する簡単な質問に、別の電子メールを送信することなく回答することができます。

さらに、ClickUp ゲストアクセスを使用すると、クライアントやベンダーは可視性を制限して会話に参加することができます。クライアントやベンダーが見ることができる内容を、リストのタスクや共有カレンダーなど、正確に制御できるため、ワークスペース全体にアクセスすることなく、最新情報を入手することができます。

また、ClickUp の校正機能を使用してフィードバックを伝達することもできます。この機能を使用すると、別の注釈ツールを使用することなく、タスク内の画像、PDF、ビデオに直接コメントを付けることができます。

📌 例えば、ドローンビデオを 00:14 あたりで再生し、コメント欄に「裏庭も映るようにパンをゆっくりにしてください。」とコメントしてみてください。

各コメントには、タイムスタンプまたは場所情報が付され、特定の担当者に割り当てられ、解決状況を追跡するためにタスクフィードに表示されます。

ClickUp Proofing を使用して、画像、PDF、ビデオに直接コメントを付けましょう。

ClickUp フォームを使用すると、情報の収集も簡単になります。物件の詳細、クライアントの好み、見学後のフィードバックなどを記入する、ブランド化された受付フォームを作成することができます。

AI による分析を実施して、ClickUp フォームから貴重な洞察を得ましょう。

誰かがフォームに入力すると：

すべての回答データを含むタスクが自動的に作成されます。

アシスタントへの割り当てなど、自動化機能を利用できます。

AI は、フィードバックの感情を瞬時に要約したり、類似の要望をまとめてグループ化したりすることができます。

📖 関連記事：不動産業界における AI の活用方法

フェーズ 5：効果的なものを追跡する

ClickUp ダッシュボードは、リアルタイムのデータを 1 か所に視覚的なカードとして表示するため、マーケティングキャンペーンの効果を確認し、さらに力を入れるべき点を把握することができます。

ClickUp ダッシュボードで視覚的なメトリクスを追跡

以下にその方法を紹介します：

AI カードを使えば、ビジュアル以上の情報を得ることができます。マーケティングの生産性メトリクスやトレンドをコンテキストに応じて要約するように設定してください。「今月はどのキャンペーンのコンバージョン率が最も高かったか」などの質問を AI に投げかけ、膨大なデータを調べなくても、直接答えを得ることができます。

現在のデジタルマーケティングのトレンドに基づいて予測を行うこともできます。

📌 ダッシュボードでは、パイプライン全体で勢いを生み出している要素を確認できます。テーブルビューでは、マーケティング KPI の背後にいる人々を管理できます。

準備はできましたか？ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートを起動して、すぐに始めましょう。

ClickUp のマーケティングキャンペーン管理テンプレートを使用して、戦略を実行に移しましょう。

このオールインワンスペースでは、キャンペーンのスケジュール設定、タスクの割り当て、進捗の追跡、チームとのリアルタイムのコラボレーションを行うことができます。カスタムフィールド、タイムラインビュー、目標追跡機能が組み込まれているため、コンテンツ、イベント、マルチチャネルのアウトリーチ管理に最適です。

このテンプレートを使用すると、次のことができます。

キャンペーン活動を一元管理

タスク、タイムライン、パフォーマンスを追跡

チーム全体がチャネル間で連携を保つ

不動産マーケティングで避けるべきよくあるミス

経験豊富なエージェントでさえ、結果を制限するパターンに陥ることがあります。マーケティングの努力を結果に結びつけるために避けるべきよくある間違いをいくつかご紹介します。

すべての人があなたのオーディエンスであると仮定した場合： 幅広いメッセージはコンバージョンにつながりにくいですが、ニッチ市場を絞り込むことで、適切なクライアントに直接アプローチすることができます。

一貫性のないマーケティングメッセージ： プラットフォーム間でトーンが統一されていないと、見込み客を混乱させるおそれがあります。声とビジュアルの一貫性を保ちましょう。

フォローアップの怠慢： ほとんどの取引は、最初の接触で成立することはありません。定期的にフォローアップを行う

分析の省略： 開封率、クリック率、リードソースを追跡していない場合、それは単なる推測に過ぎません。データに基づいて行動を起こしましょう。

新規リードのみに焦点を当てる： 過去のクライアントを無視することは、簡単な紹介の機会を逃すことを意味します。チェックインプロセスを自動化して、リードをより有効に活用しましょう。

モバイルの最適化を無視する：携帯電話で機能しない物件リストやリードフォームは、ビジネスチャンスの損失につながります。 公開する前に、すべてをモバイルでテストしてください。

ClickUp のマーケティング指令センターで、何が機能し、何が機能していないかを把握しましょう。

直感だけでキャンペーンを追跡しているだけなら、マーケティングはより困難になり、収益機会を逃してしまうことになります。不動産ビジネスで成功するには、プランを立て、成長戦略を一貫して実行し、何が効果的かを正確に把握することが重要です。

ClickUp は、それを実現するために必要なシステムを提供します。すべては、規模拡大を目指す多忙なエージェントのために構築された、1 つの接続されたワークスペースに集約されます。

この企業向けマーケティングソフトウェアを使用すると、手作業なしでビジネスプロセスを繰り返し、視覚的なメトリクスを追跡し、アシスタントのように AI と会話し、詳細なワークフローを作成することができます。

さまざまなツールを散在させるか、見事に実行するか、その違いは多くの場合、セットアップに左右されます。

ClickUp に無料で登録して、すべてのリード、タスク、キャンペーンを把握しましょう。