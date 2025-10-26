ワークフロー＆タスク自動化に最適なLindy AI代替ツール11選

埋もれる受信トレイ、バラバラなカレンダーエントリー、自動更新されないCRM——これらはLindy AIが解決を目指す日常的な課題です。しかし、深いチームコラボレーション機能、ワークフロー横断のコンテキスト共有、統合レポート作成機能においては不十分です。

これがAIスプロールを引き起こします ：互いに連携せず、過去の仕事履歴を共有しない数十のAIツールを同時に扱う混乱が拡大する状態です。表面的な自動化以上の成果を求める生産性重視のプロフェッショナル、起業家、チームにとって、単独で動作するツールを超えた選択肢を検討する時が来ています。本記事では、業務プロセスに適応する11のLindy AI代替ツールを厳選してご紹介します。さあ始めましょう！💪

Lindy AIの代替ツール一覧

主要なLindy AI代替ツールの比較評価はこちら。

ツール* 最適な用途* 主な機能 価格* ClickUp プロジェクト追跡と文脈認識型AIによる業務管理と生産性向上 チームサイズ：業務の集中管理と更新の自動化を目指すスタートアップから企業まで最適 カスタム対応かつシンプルなタスク自動化、/AIを活用したコンテンツ生成、複数ツール間の連携機能、カレンダー管理、視覚的なワークフロー自動化 Free Forever；企業向けカスタム対応 *Relay.アプリ アプリをまたいだ多ステップワークフローの自動化チームサイズ: オペレーション、人事、営業・マーケティングチームに最適 ノーコードプラットフォーム、共同承認、Slack/電子メールトリガー、スマート分岐ロジック Freeプランあり；月額27ドル/ユーザーから バーディーン 反復タスク向けAI搭載ブラウザ自動化ツール対象チームサイズ： 採用、オペレーション、営業チームに最適 ワンクリック自動化、AIスクレイピング、コンテキストワークフロー、Chromeベースのトリガー 月額129ドルから Gumloop インタラクティブなAI駆動ワークフローをゼロから構築チームサイズ:柔軟でインタラクティブなワークフローを必要とする中小企業に最適 ビジュアルワークフロービルダー、GPT-4連携、リードジェネレーションフロー、Zapier互換の複雑なワークフロー自動化 Free；月額97ドル/ユーザーから Zapier コード不要で数千のアプリを接続チームサイズ: 中小企業や個人事業主に最適 マルチステップZaps、条件分岐ロジック、組み込みの遅延/フォーマットツール Freeプランあり；月額29.99ドルから Make.com ビジュアルスクリプティングと複雑なデータフロー チームサイズ: 技術的なユーザーや、ロジックを多用するワークフローを必要とするチームに最適 ドラッグ＆ドロップインターフェース、モジュール式データマップ、リアルタイム実行ログ Freeプランあり；月額10.59ドル（ユーザーあたり）から n8n 開発者向けのオープンソースで柔軟な自動化ソリューションチームサイズ: 技術チームや社内開発者に最適 自社ホスティングオプション、カスタムコードノード、API連携 カスタム価格設定 ビーム/AI スタートアップや急成長チーム向けAIワークフロービルダー チームサイズ：スマートな内部業務を必要とするスタートアップや拡大中のビジネスに最適 自動生成フロー、自然言語入力、事前構築済みGPTテンプレート カスタム価格設定 Automation Anywhere エンタープライズグレードのロボティックプロセス自動化（RPA）チームサイズ： 大企業およびITチームに最適 AI文書処理、有人/無人ボット、プロセス発見 カスタム価格設定 Microsoft Power Automate Microsoftエコシステムとそれ以上の自動化を実現チームサイズ：Microsoftエコシステムを既に利用している小規模チームや組織に最適 PowerApps連携、デスクトップ自動化、 ワークフローテンプレート 無料；月額15ドル/ユーザーから モーション スケジュールの自動化と集中仕事（deep work）の優先順位付けチームサイズ：多忙なプロフェッショナル、起業家、中規模ビジネスに最適 /AIカレンダーアシスタント、スマートなミーティング予約、集中時間の最適化 ユーザーあたり月額19ドルから

なぜLindy AIの代替ツールを選ぶべきなのか？

より深いカスタムや大規模なクロスファンクショナルなコラボレーションをお探しなら、Lindy AIの代替ツールの方が適しているかもしれません。これらのツールを検討すべき理由は以下の通りです：

高額な利用コスト：使用量に応じた課金体系により、特に自動化を試験導入中または拡大中のチームにおいて、予期せぬ高額請求が発生する可能性があります。

カスタムのリミット： ClickUpやMake.comなどの柔軟性の高いプラットフォームと比較して、カスタムオプションが少ない。

複雑な導入プロセス： ワークフローセットアップは混乱を招きやすく、トリガーが不明確で、ドキュメントがリミットであり、非技術ユーザーには習得が困難です

使いにくいユーザーインターフェース: UIは洗練さと一貫性に欠け、自動化のデバッグやタスクステータスのリアルタイム追跡が困難です

高度な統合許可： Google Workspaceなどのプラットフォームへの広範なアクセス権限が必要であり、セキュリティやプライバシー上の懸念が生じる可能性があります

ファイル処理の弱点：Google Driveへのアップロード時、Lindy AIはカスタムフォルダパスを認識しない場合があり、データ整理の問題を引き起こす可能性があります

オフライン機能なし： インターネット接続に完全に依存するため、低帯域環境での利用にリミットが設けられます

チャット表示の不整合：一部のユーザーは、自動化されたチャット中にカスタマーサポートとのやり取りや内部タスクの更新がリアルタイムで可視性がないと感じています

最高のリンディ/AI代替ツール

生産性向上に最適なリンディ/AI代替ツール11選をご紹介します。

ClickUp（プロジェクト追跡とコンテキストAIによる仕事管理・生産性向上に最適）

ClickUp Autopilot Agentsを活用して、より多くのやることが完了しましょう

ClickUpのAI搭載プロジェクト管理ツールが業務を自動化。あなたとチームは重要な業務に集中できます。複数のAIツール間を移動する必要がなくなるため、不要なAIツールの乱立も解消。タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、レポート作成など、あらゆる機能にコンテキストAIが組み込まれています。その仕組みを見てみましょう。

ワークフローに基づいたカスタム自動化エージェントを構築

アジャイルなワークフローをサポートするため、ClickUpオートパイロットエージェントがバックグラウンドで反復タスクを処理します。静かに動作するため、あなたとチームは重要な仕事に集中できます。ClickUpのカスタムAIエージェントで簡単にAIエージェントを構築・カスタマイズ可能です。

例えば、顧客フィードバックに「配送が遅い」という内容が含まれている場合、AIにその内容をタグ付けさせ、オペレーション部門に割り当て、感情をフラグ付けするように設定できます。

ClickUp Autopilot Agentsで自律型ワークフローを構築し、業務を効率化

ClickUpは様々なユースケースに対応した豊富な事前構築済みエージェントを提供します。

例えば、以下のようなものがあります： Daily Report Agent は、プロジェクトのリアルタイムデータに基づき、関係者に自動化された週次更新を送信します

チームStandUpエージェント は、チームメンバーからの非同期更新情報を収集・要約する形で、長時間のステータスミーティングを代替します

自動応答エージェントがClickUp チャットでよくある質問に対応し、同じ回答を二度繰り返す手間を解消します がClickUp チャットでよくある質問に対応し、同じ回答を二度繰り返す手間を解消します 初めてのAIエージェントの設定方法を学ぶ：

トリガーによるカスタム自動化の設定

従来のツールのようにフローやロジックマップを構築する必要はなく、ClickUp自動化ではシンプルな「if this, then that」ルールでワークフローを自動化できます。

トリガー、条件、アクションを使って独自のClickUp自動化を構築

独自のトリガーを作成するか、100種類以上の事前構築済み自動化テンプレートから選択して、以下の操作を実現できます： ステータス変更時にタスクを自動割り当て

期限切れの仕事について通知を送信する

日付またはタスク完了に基づいて繰り返しチェックリストをトリガー

アイデアを即座にタスクに変換

さらに便利なのは、ClickUp Brainに自然言語プロンプトで自動化を設定できる点です。例えば「毎週火曜日午後3時にデザインチームへ個別フォローアップメッセージを送るようリマインダーして」といった指示が可能です。

ClickUp Brainとは？それはAI搭載の生産性パートナーであり、あなたのアイデアを実行可能なタスクへと変えるために設計されています。

たとえば、新しいポッドキャストシリーズの準備をしているとします。すべてのステップをマップするのに時間を無駄にしたくありません。そこで、次のように入力します：『新ポッドキャストシリーズ開始：ゲスト手配、エピソード概要作成、イントロ録音、レイチェルに割り当て、初回エピソード締切9月10日。』

タスクスレッドがコメントや更新で溢れかえると、ClickUp BrainのAIプロジェクトマネージャーが即座に会話を要約し、決定事項、未処理アクション、重要ポイントを捕捉します。

動画でチェック：ClickUpは仕事のあらゆる部分と連携するClickUp AIを提供

関連プロジェクトやタスクとリンクされているClickUp Docsに全て保存できるので、情報が紛失することはありません。また、ミーティングの要約をチームのチャットに自動投稿できるため、ミーティングを欠席したメンバーも最新情報を同期できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

高度な機能の範囲が広く、カスタムオプションがあるため、新規ユーザーには圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpは間違いなく、私がこれまで扱った中で最も柔軟かつ強力なプロジェクト管理ツールです。WRKSTNの創設者として、私はエージェンシーやクリエイティブチームの業務効率化を支援していますが、その中心にClickUpがあります。タスクの種類から自動化まですべてをカスタムできる機能と、ダッシュボードやフォーム、そして新たに追加されたClickUp Brainといったツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応した拡張性と効率性を兼ね備えたシステムを構築できます。さらに、プラットフォームが驚くほど速いペースで進化し続けている点も気に入っています。

ClickUpは間違いなく、私がこれまで扱った中で最も柔軟かつ強力なプロジェクト管理ツールです。WRKSTNの創設者として、私はエージェンシーやクリエイティブチームの業務効率化を支援していますが、その中心にClickUpがあります。タスクの種類から自動化まであらゆるものをカスタムできる機能と、ダッシュボードやフォーム、そして新たに追加されたClickUp Brainといったツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応した拡張性と効率性を兼ね備えたシステムを構築できます。さらに、プラットフォームが驚くほど速いペースで進化し続けている点も気に入っています。

2. Relay. app（アプリ横断の自動化された多ステップワークフローに最適）

viaReplay.app

Relay. アプリは、自動化と人間の知見を組み合わせたワークフロー構築を支援します。営業フォローアップ、ミーティング要約、競合調査やSNS更新といったカスタムタスクの処理を想定した設計です。

Lindy AIの代替ツールは柔軟性と制御性を兼ね備えています。100以上の人気ツール間で詳細なカスタマイズ可能なワークフローを作成し、必要な箇所に人間のチェックポイントを追加し、webhookサポートによるリアルタイムアクションのトリガーが可能です。

Relay. アプリの主な機能

承認、データ入力、タスク完了などの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」ステップを追加し、必要な場面で人間の関与を維持しましょう。

webhookトリガー であらゆるシステムやアプリを接続し、ワークフローを即座に起動

メソッド、ヘッダー、ペイロードを完全に制御して、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）リクエストをカスタムする

要約する、抽出、翻訳などの組み込みAIステップを活用し、自動化されたフローでコンテンツを処理しましょう

Relay.アプリの制限事項

ZapierやMakeなどの競合製品と比べて、組み込みの連携機能が少なくなっています

ワークスペース間でワークフローを複製できないため、コンサルタントや代理店の業務が妨げられる

Relay. アプリの価格

Free

プロフェッショナル版: 月額27ドル/ユーザー

チームプラン: 月額98ドル（25ユーザーまで含む）

企業版：*カスタム価格設定

Relay. アプリの評価とレビュー

G2: 4.9/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Relay.アプリについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューによると：

Relay.アプリで最も気に入っている点は、全員が同じページに居られることです。シンプルで明確、余計なノイズなく物事を前進させるのに本当に役立ちます…。一方、タスクやワークフローに柔軟性が必要な時に、やや硬直的に感じられる点が気に入らない点です。

Relay.アプリで最も気に入っている点は、全員が同じページに居られることです。シンプルで明確、余計なノイズなく物事を前進させるのに本当に役立ちます…。一方、タスクやワークフローに柔軟性が必要な時に、やや硬直的に感じられる点が気に入らない点です。

📮 ClickUpインサイト：従業員の30%が「自動化で週1～2時間の時間節約が可能」と回答。19%は「集中仕事に充てられる3～5時間のロック解除」を見込んでいる。 わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。💯 ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の自動生成、ミーティングメモの実行可能な次のステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてをワンストップで提供します。 💫 実証済み結果：RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。

3. Bardeen（反復タスク向けAI搭載ブラウザ自動化に最適）

viaBardeen

Bardeenは、市場投入チームが既に多くの時間を費やしている場所、つまりブラウザ上で仕事を完了するのを支援します。このツールは、リードの獲得やCRMの更新から、カスタムアウトリーチや競合調査まで、すべての仕事を処理します。

実際のGTMワークフローを理解するよう設計されています。他のツール（例：ZapierやMake）のようにAPIベースのトリガーのみに依存するのではなく、Bardeenはウェブページを直接「見て」操作できます。これにより、ウェブサイトからの情報コピー、フォーム入力、複雑なウェブポータルの操作など、通常は人間の操作を必要とするタスクの自動化が可能になります。

バーディーンの主な機能

マジックボックス で、必要な操作を入力するだけで自動化を作成できます

リサーチエージェント を活用し、洞察を凝縮・集約して、よりスマートなレポート作成と分析を実現

メッセージジェネレーター でメッセージを生成。各受信者ごとにトーンとコンテンツを適応させます

ワンクリックまたはショートカットで、再利用可能な自動化テンプレートであるプリビルドの「プレイブック」をトリガーできます。

バーディーンの制限事項

クレジットベースのシステムは、利用頻度が高いと高額になる可能性があります

一部のユーザーからは、特にブラウザベースの自動化を実行する際にCPUとRAMの使用率が高いとの報告があります

バーディーンの価格設定

スタータープラン: 月額129ドル

Teams: *月額500ドル（年額一括払い）

企業プラン: *月額1,500ドル（年額一括請求）

バーディーンの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

4. Gumloop（インタラクティブな/AIワークフローをゼロから構築するのに最適）

viaGumloop

Gumloopなら、エンジニアリングに依存関係なく、カスタムワークフロー自動化を簡単に構築・起動できます。たった3ステップで全てを自動化：ドラッグ、接続、実行。

Google ドキュメント、Slack、Notion、CRMツールなど、チームが既に使用しているツールと直接仕事します。さらに、ウェブサイトのスクレイピング、ドキュメントの分類・要約する、結果の必要な場所への送信が可能です。

Gumloopの主な機能

受信電子メール、Slackメッセージ、またはwebhookを使用してワークフローをトリガーする

独自のロジックでブログアウトライン生成ツールなどのSEOツールを構築

Document Summarizer ワークフロー で文書を大規模に抽出・要約する

コンテンツ認識型AIフィルターとフォルダでファイルを分類・振り分け

Gumloopの制限事項

高度なAIコール（例：GPT-4oやClaude 3.5 Sonnet）は1回あたり最大20クレジットかかる場合があります

ライブチャット機能がないため、ユーザーはサポートを受けるために電子メールやフォーラムに頼らざるを得ません

Gumloopの価格設定

Free

スタータープラン: 月額97ドル/ユーザー

プロプラン: 10ユーザーあたり月額244ドル

企業版：カスタム価格設定

Gumloopの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Zapier（コードなしでサードパーティプラットフォームの接続に最適）

viaZapier

Zapierは、ドラッグ＆ドロップ操作、カスタムインターフェース、再利用可能なテンプレートを用いてシステム全体を構築できる自動化ツールキットを提供します。個人タスクから企業規模のワークフローまで幅広くサポートする設計です。

このプラットフォームでは、インテリジェントエージェントを組み合わせ、フィルターでロジックを制御し、必要に応じてデータをフォーマットできます。また、Tables、Canva、Pathsなどの組み込みツールでプロジェクト管理の自動化を管理することも可能です。

Zapierの主な機能

Canvas で複雑なワークフローを視覚的にマップ、文書化、最適化

技術的なスキルがなくても、数千のアプリにわたる日常のタスクを自動化するZapを作成・管理できます

高度なコードベースの自動化を実現する機能を構築・実行し、組み込みのホスティング機能を活用

自動化プロセスを円滑なフローで連携させるため、データをZapier Tablesに直接保存・管理

Zapierのリミット

Zapierの価格

Free

プロ版: 月額29.99ドル

チームプラン: 月額103.50ドル（25ユーザーあたり）

企業版：*カスタム価格設定

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3,000件以上のレビュー)

Zapierについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

このツールに関するG2のレビューはこちら：

Zapierは毎週何時間もの手仕事を省いてくれます。主にCRM連携（プラットフォーム間のリード同期、連絡先レコードの自動更新、フォローアップの自動トリガーなど）に使用しており、バックグラウンドで安定して動作します…ただし高度なユースケースでは、回避策やカスタムwebhookが必要になる場合があり、やや技術的な知識が求められることもあります。

Zapierは毎週何時間もの手仕事を省いてくれます。主にCRM連携（プラットフォーム間のリード同期、連絡先レコードの自動更新、フォローアップの自動トリガーなど）に使用しており、バックグラウンドで安定して動作します…ただし高度なユースケースでは、回避策やカスタムwebhookが必要になる場合があり、やや技術的な知識が求められることもあります。

6. Make.com（ビジュアルスクリプティングと複雑なデータフローに最適）

viaMake.com

Make.comは、完了するビジュアルインターフェースで自動化プロセス全体を設計します。複雑なワークフローの設計・自動化、データ変換、webhook経由のアクショントリガーが可能で、AIコラボレーションツールとしても活用できます。

その最大の特徴はMake Grid。すべての自動化プロセスを可視化したライブマップです。各要素の接続関係、データのフロー、注力すべきワークフローをリアルタイムで把握できます。

Make.comの主な機能

フロー制御 で条件分岐とブランチ処理を実現し、ロジックとフローを制御

ドラッグ＆ドロップのデータ操作機能で入力を瞬時に変換

HTTP/webhookを介した外部トリガーシナリオで、あらゆる公開APIと接続可能

組み込みのアクセス制御で役割とリミットを割り当て、チームガバナンスを強化

Make.comの制限事項

エラーメッセージは時に曖昧だったり、技術的すぎる場合があります

多くのステップ、ルーター、ループを含むワークフローは、予期せず遅延したり失敗したりする可能性があります

Make.comの価格設定

Free

Core: ユーザーあたり月額10.59ドル

プロプラン: 月額18.82ドル/ユーザー

Teams: ユーザーあたり月額34.12ドル

企業: カスタム見積もり

Make.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (240件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはMake.comについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューによると：

エンジニアリングの知識がなくても、非常に簡単に習得でき、直感的に使用できます。自動化の幅広いユースケースを実現します。…オペレーションベースの価格設定は、ユーザーが適切にオンボーディングされていない場合に欠点が生じる可能性があります。

エンジニアリングの知識がなくても、非常に簡単に習得でき、直感的に使用できます。自動化の幅広いユースケースを実現します。…オペレーションベースの価格設定は、ユーザーが適切にオンボーディングされていない場合に欠点が生じる可能性があります。*

7. N8n（開発者向けオープンソースで柔軟な自動化に最適）

viaN8n

多くのツールはロジックが複雑なワークフローに対応できません。ブランチ・マージ・ステップ再利用に制限を設けます。n8nはフィルター・ループ・スイッチ・条件分岐ルーティングの動的制御でこれらの制約を解消。すべてが直感的なビジュアルエディター上で可視化されます。

AIワークフロー生成ツールとして、各ステップでリアルタイム出力を表示。フロー全体を再実行せずにデバッグが可能です。必要な箇所にのみカスタムコードを追加し、トリガー、webhook、HTTPノードを活用すれば、ネイティブサポートのないツールも含め、あらゆるシステムを接続できます。

N8nの主な機能

ネイティブ統合のないツールには、curlや既存の認証情報を使用してアクセスできます

Transformers で、スマートなロジックと最小限の努力で、マージ、分割、フィルタリング、重複排除、ループ処理を実現

式とコードノードを使用した動的ロジックを記述し、JavaScriptまたはPythonでカスタム変換を追加できます。

プロセスに合わせてアプリイベント、webhook、チャットメッセージ、cronジョブを作成

N8nの制限事項

ノーコード機能を謳っているものの、ユーザーは結局JavaScriptやAPI構造の基礎知識が必要になるケースが多い

複雑なワークフローのデバッグは困難で時間がかかります

N8nの価格

カスタム価格設定

N8nの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

8. Beam /AI（AIワークフロービルダーが必要なスタートアップに最適）

viaBeam AI

Beamは、自己学習型エージェントを用いてワークフローを自動化する、カスタマーサービスおよび財務チーム向けAIツールです。これらのエージェントは結果に適応し、フィードバックを適用し、継続的な監視なしに実行を洗練させます。

給与監査、履歴書審査、顧客リクエスト管理などのタスクは自律的に処理され、時間とともに最適化されます。各エージェントはBeamのモデル切り替えシステムを用いてリアルタイムで意思決定を行います。

適切なモデルを選択し、文脈に基づいてステップをトリガーし、遅延なくプロセスを継続させます。

Beam AIの主な機能

ModelMesh で各タスクに最適なモデルを動的に選択

既存のプロセスをエージェントに訓練させる標準作業手順書（SOP）を組み込み、数分でシステムと接続可能

エージェントの活動状況、エラー率、ワークフローの結果を表示するダッシュボードで、パフォーマンスをリアルタイムに監視

ビームAIの制限事項

ユーザーは自身のベクターストレージを管理する必要があり、これによりセットアップの複雑さが増す可能性があります

主に標準的な文書向けに最適化されており、複雑なファイル形式や特殊なファイル形式にはサポートしていない場合があります

ビーム/AIの価格

カスタム価格設定

ビームAIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Automation Anywhere（企業グレードのロボティックプロセスオートメーション（RPA）に最適）

via自動化 Anywhere

Automation Anywhereは文書処理、ワークフロー設計、システム統合を統合。その自動化エンジンは実際の設定におけるプロセスの動作を理解し、変化に適応し、部門横断的な実行の一貫性を維持します。

このタスク自動化ソフトウェアは、クラウド上で全てを実行しながら、自動化を迅速に構築・管理・展開するためのツールをチームに提供します。さらに、活動を監視し戦略をリアルタイムで調整できるワークスペースも利用可能です。

自動化 Anywhereの主な機能

AI Agent Studioでエージェントを構築し、カスタムタスク実行者を設計・管理

プロセス発見で課題を特定し、非効率性を明らかにし、自動化すべき事項についてデータに基づいた提案を得る

Automation Co-Pilotで仕事をつなげ、日常的に使用するアプリ内に画面上の自動化支援機能を追加

自動化の制限事項

複雑な処理を扱う際、ボットは遅延や不安定性を生じることがあります

ローコードでありながら、しばしばプログラミング的な感覚を伴う

自動化Anywhereの価格

カスタム価格設定

自動化Anywhereの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (190件以上のレビュー)

10. Microsoft Automate（Microsoftエコシステムに最適）

viaMicrosoft Automate

Power Automateは、ノーコードツール、タスクマイニング、プロセスフローを組み合わせることで、チームの反復仕事削減します。簡単な言語で自動化を設計し、クラウドやデスクトップアプリで実行でき、承認処理、文書タスク、データ更新を管理できます。

この自動化AIツールは、単純なタスクから多ステッププロセスまで自動化可能。次に注力すべきワークフローを導くインサイトを提供します。

Microsoft Automateの主な機能

Microsoft 365 Copilotで自然言語プロンプトを用いたワークフローの作成・編集を実現

プロセスマイニングで非効率性を特定し、自動化の優先順位付けを実現

Excel、Teams、OneDriveなどのMicrosoft 365アプリ全体でアクションを自動化

AIビルダーで文書処理の設定を行い、データを抽出する

Microsoft Automateの制限事項

複雑なワークフローにおけるサイレントエラーはフラストレーションの原因となる

AI機能はツールが重複するため、技術に詳しくないユーザーを圧倒する可能性があります

Microsoft Automate の価格

Free

Power Automate Premium: 月額15ドル/ユーザー（年額課金）

Power Automate プロセス:月額150ドル/ボット（年額課金）*

Power Automate ホスト型プロセス: ボット1台あたり月額215ドル（年額一括課金）

Microsoft Automateの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (650件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Microsoft Automateについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

G2のレビューで共有された知見：

Power Automateの素晴らしい点は、Outlook、Teams、SharePointなど日常的に使用するアプリ間のフローの設定が非常に簡単だということ…ただし、失敗したフローのデバッグは時にやや厄介です。エラーメッセージが曖昧な場合があり、何が問題だったのかを把握するためにログを掘り下げて調べる必要があることが多いのです。

Power Automateの素晴らしい点は、Outlook、Teams、SharePointなど日常的に使用するアプリ間のフローの設定が非常に簡単だということ…ただし、失敗したフローのデバッグは時にやや厄介です。エラーメッセージが曖昧な場合があり、何が問題だったのかを把握するためにログを掘り下げて調べる必要があることが多いのです。

11. Motion（自動化スケジューリングと深めの仕事）

viaMotion

複数のツールを使い分ける代わりに、MotionではAIにプロジェクトマネージャー、採用担当者、アシスタントなどの役割を割り当てられます。少しのセットアップで、AIがそれらを処理してくれます。

このLindy AIの代替ツールは、優先度と空き時間に基づき、タスク・ミーティング・締切をカレンダーに自動配置。遅延するミーティングや緊急タスクの発生などプラン変更を感知すると、即座にスケジュールを再調整し、常に予定通り進捗を維持します。

Motionの主な機能

Dot（採用担当者）、Millie（プロジェクト管理）、Suki（マーケティング担当）のような事前トレーニング済みの/AI従業員を採用しましょう。

AIガントチャートで視覚的なロードマップを作成。仕事の進捗に応じて自動的に更新されます。

AIタスク管理ツールで、やるべきことを分析し、緊急度と締切で優先順位をつけ、再スケジュールしましょう。

動作リミット

タスク入力UIは使いにくく、プロジェクトの並べ替えや整理の選択肢にリミットがある

頻繁な遅延や動作の遅さ、特にタスクの閲覧や更新時に顕著

Motionの価格設定

AI Workplace: 月額19ドル/ユーザー（年額課金）

AI従業員: 月額29ドル/ユーザー（年額一括課金）

AI Employees Light: 月額148ドル/ユーザー（3席分を含む）

AI従業員スタンダード： 月額446ドル／ユーザー（25席分を含む）

AI Employees Plus: 月額894ドル/ユーザー（25席分を含む）

企業版：カスタム価格設定

動画の評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

実際のユーザーはMotionについてどう評価しているのか？

G2レビューからの生の声をご紹介します：

AIによる時間自動充填機能が気に入っています。ミーティングをキャンセルしたり空き時間ができた時、そのスペースをどのプロジェクト/タスクに完了すべきか提案してくれます…唯一の欠点は、合理的な使用のためにプロジェクトやテンプレートに適切に設定する必要がある点です。タスクやステップの自動化は簡単ですが、変数で名前を指定したり、個人レベルではなく会社全体のプロジェクトを自動開始するなど、私が望むほど複雑には対応していません。

AIによる時間自動充填機能が気に入っています。ミーティングをキャンセルしたり空き時間ができた場合、そのスペースをどのプロジェクト/タスクに充てるべきか提案してくれます…唯一の欠点は、合理的な使用のためにプロジェクトやテンプレートに適切に設定する必要がある点です。タスクやステップの自動化は簡単ですが、変数名やプライベートレベルではなく会社全体のプロジェクトを自動開始するなど、私が望むほど複雑には対応していません。

