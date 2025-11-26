効果があった15以上の広告キャンペーンの例

完璧なキャンペーンを実行したつもりでも、実際にはそうではないことがあります。ユーモアとキャッチーな決め台詞、適切な販売情報を盛り込んだキャンペーンでも、クリックは集まるもののコンバージョンには繋がりません。マーケターとして、最終的に収益に貢献することが最も重要だと私たちは理解しています。
誰もが経験したことがある、あのイライラする状況です。核心となるアイデアが心に響かなければ、優れたデザインや巧みなコピーだけでは不十分なのです。
人々の記憶に残るものを生み出すには、注目を集めた例が必要です。そこで本記事では、15以上の広告キャンペーン例を徹底分析。インスピレーションを得た後は、ClickUpで独自のキャンペーンを開始する方法をご紹介します。さあ、始めましょう！💁
広告キャンペーンを成功に導く要素とは？
業界調査と成功したキャンペーンから導き出された、際立った広告を常に生み出す重要な鍵は以下の通りです：
- 明確な目標設定：クリック数・登録数・購入数など、マーケティング目標を定義し、重点的なKPIで進捗を測定しましょう
- 深いオーディエンス理解：購買者の動機、課題、行動を把握し、真に共鳴するコミュニケーションを構築する
- 創造的で記憶に残るメッセージング：大胆で独創的、感情に訴える表現で、高品質な創造性と最大のインパクトを確保しましょう
- 意図的なビジュアルとフォーマットの適合：プラットフォーム（例：Reel、OOH、ストーリー）に合わせたビジュアルで、見逃せないコンテンツを実現しましょう
- 強力な行動喚起とオファー：「リミットまで」といった明確なCTAと緊急性で行動を促す
- 継続的な測定と最適化：マーケティング計画ソフトウェア内で、リアルタイムのパフォーマンス追跡、A/Bテストの実施、迅速な反復を実行
🧠 豆知識：「広告（advertisement）」という言葉は少なくとも1426年から存在し、フランス語（advertissement）とイタリア語（avvertimento）の両方に起源があります。派手な看板やポップアップ広告になるはるか以前、元々は警告や通知を意味していました。
15以上の傑出した広告キャンペーンの例
マーケティングキャンペーン管理の戦略立案に役立つ、15以上の傑出した広告キャンペーン事例を見ていきましょう。
1. ClickUp | 職場復帰キャンペーン
B2Bブランドが安全策を取ると、すべてが似通って見えてきます：流行語、ブログのフォーマット、堅苦しいオフィスのストック写真。ClickUpは『Return to Work』キャンペーンでこの常識を覆し、企業ソフトウェアに人間味を持たせました。
2021年8月に開始されたこのマルチビデオキャンペーンは、製品機能を売り込むものではありませんでした。 代わりに、職場で起こりうる笑える共感ストーリー——気まずい遭遇、使い古された専門用語、パンデミック後の混乱——を描きました。 数百万ビューを集め、会話を呼び、マーケターたちにB2Bコンテンツの新たな可能性を考え直させるきっかけとなりました。
2. マイケル・セラとセラヴェの「彼はセラヴェ？」キャンペーン
viaYellow Chili
マイケル・セラがセラヴェの保湿剤を握りしめながらNYCをぶらつく姿を想像できますか？ブランドと有名人が似た名前を共有したという奇妙な偶然が起きたのです。
セラヴェは90年代風の高級感を装ったパロディ広告と「I am CeraVe」マイクロサイトで、この混乱を逆手に取った。この遊び心あふれる企画は初のスーパーボウルCMを予告し、皮膚科医の権威とポップカルチャーの魅力を見事に融合。自然な話題性を生み出し、通常は臨床的なイメージのブランドに、ウィットに富み親しみやすいスキンケアの印象を与えた。
3. リキッドデス × e. l. f. | コープス・ペイント コラボ
液体死（缶入り水メーカー）はe.l.f.コスメティックスと提携し、ゴシックメタルのビジュアルを美容製品に融合させた、過激な死体メイクラインを展開した。
ヘビーメタルとスキンケアという異色の組み合わせが、2億5千万以上のソーシャルインプレッションと無数のリアクションビデオを生み出し、両ブランドをバズらせました。 従来の広告費をかけずにブランドの大胆さを強化し、カテゴリー規範を打ち破った点が際立っています。
🔍 ご存知ですか？ レビューや人気統計を表示するといった社会的証明の原理は、特に競争の激しい市場において、消費者の信頼を高めコンバージョン率を向上させることができます。
4. チリズ・ビッグスマッシャーバーガータイムゲーム
viaX
チリズは『ビッグスマッシャーバーガータイム』キャンペーンで本格的なノスタルジーを呼び起こしました。これは1980年代のクラシックアーケードゲーム「バーガータイム」を遊び心たっぷりにアレンジしたものです。このブランドバージョンでは、プレイヤーはジョー・チリヘッドとなり、6つのアクション満載のステージで巨大なビッグスマッシャーバーガーを作りながら、生意気なファストフードのマスコットたちと戦います。
しかしこれは単なる遊びではありませんでした。キャンペーンは巧みにチリズレストランの10.99ドル「3 For Me」セットを、高騰するファストフード価格への手頃な解決策としてアピール。わずか20日間で8,000時間以上のプレイ時間を記録し、マーケティングキャンペーンのチェックリストを全て満たすと同時に、ファストフードを本格的なアーケード体験のように感じさせました。
📮 ClickUpインサイト：労働者の30%が「自動化で週1～2時間の時間節約が可能」と回答。さらに19%は「集中的な深掘り仕事に充てられる3～5時間の創出が可能」と見積もっています。
わずかな時間の節約でも積み重なれば大きな差に：週にたった2時間の節約が年間100時間以上となり、創造性や戦略的思考、自己成長に充てられる時間となります。💯
ClickUpのAIエージェントとClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の自動生成、ミーティングメモの実行可能な次工程への変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてを一箇所に集約します。
💫 実証済み結果： RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。
5. Grab Philippines | 汗なしサマーキャンペーン
viaGrab
フィリピンの猛暑を前に、Grabは「汗なしの夏」キャンペーンを展開。汗だくのキャラクターがGrabCarの冷房完備の乗車・配達サービスに救われる様子を描いた。
遊び心のあるメッセージが共感を呼び、主要エリアにおけるGrabCar Saverトランザクションが約30%増加した結果。関連性・ユーモア・地域洞察が賞賛と確かな成長を生む好例となった。
🔍 ご存知ですか？ 群集心理は広告において最も強力な原動力の一つです。他者が同じことをやっているのを見ると、人々はより積極的に関与する傾向があります。
6. Channel 4 | 何を考えている？
チャンネル4の「Considering What?」キャンペーン（2024年パリパラリンピック向け）は、視聴者がパラリンピック選手を見るビューを再構築しました。彼らは選手たちを、全てのアスリートが直面する同じ課題に挑むエリート競技者として描いたのです。
「彼女は速い…とはいえ」といった見下した称賛を批判。アスリートのアーロン・フィップス、デイム・サラ・ストーリー、エマニュエル・オイインボ＝コカーは、自らのパフォーマンスを通じてこうした障害差別的な認識を解体する手助けをしている。マルチプラットフォーム展開により、このキャンペーンは広く称賛を集め、視聴者数の顕著な増加をもたらした。
7. LEGO | 子どもたちが紡ぐエピックな物語
viaBricksFanz
LEGOは子どもたちにLEGOシティを舞台にした物語を書くよう呼びかけました。選ばれた最高の物語は公式ビデオとしてアニメーション化され、子どもの想像力をブランドストーリーテリングのツールとして活用しました。
親は子供たちに創造性を優先するよう促し、このキャンペーンはユーザー生成コンテンツを洗練されたマーケティングに昇華させることで、エンゲージメントを深化させました。
役立つヒント：個人用AI広告コピーツールとして ClickUp Brainを活用すれば、複数の広告見出しバリエーション、キャッチコピー、商品説明を瞬時に生成できます。「環境に優しい掃除用品の目を引く見出しを作成」といったキャンペーン目標をプロンプトとして入力するだけで、アイデアが次々と提案されます。
8. オールドスパイス | あなたの彼が香るべき男
viaLinkedIn
オールドスパイスの「あなたの彼が香る男」キャンペーンは、オールドスパイスを時代遅れのドラッグストア定番商品から、大胆でユーモアにあふれ、社会的な知性を感じさせるブランドへと変貌させました。イサイア・ムスタファが演じる、口達者でタオル一枚の「オールドスパイスマン」を起用した広告は、男性用グルーミング製品を購入する女性層を巧みにターゲットにしました。
その早口モノローグ、荒唐無稽なユーモア、シュールなワンカット転換は、従来の男性向け広告の型を打ち破った。しかし真のハイライトは、ムスタファがパーソナライズされたYouTubeビデオでファンの質問にリアルタイムで直接応答したことだ。この取り組みは「あなたの彼氏を見て、今度は私を見て」という忘れられないキャッチコピーと共に、ブランドイメージを刷新した。
9. Uber Eats | ほぼ、ほぼ何でも手に入る
Uber Eatsは「ほぼ何でも」キャンペーンでユーモアと透明性を前面に押し出し、「本当にすべて」配達したらどうなるかを描きました。YouTubeビデオでは女優ニコラ・コフランが誤って1800年代の求婚者を召喚し、俳優トム・フェルトンが「魔法」を注文する様子が映し出されます。これにより「ほぼ」で十分である理由が浮き彫りになりました。 この広告は、Uber Eatsの拡大する範囲（食料品、小売品、アルコールなど）を巧みにアピールしつつ、あらゆるものを配達する混乱をユーモアを交えて描いています。
🔍 ご存知ですか？ 広告クリエイティブの評価には、象徴性・簡潔性・正確性・独自性・芸術性という5つの基準が用いられます。これらはクリエイティブアイデアの効果性と独創性を判断する指針となります。
10. ブリティッシュ・エアウェイズ | 窓広告
viaLBB
ブリティッシュ・エアウェイズは「Windows」と題した屋外広告キャンペーンを展開。機窓から外を見つめる乗客のクローズアップ写真を採用し、ロゴ・キャッチコピー・行動喚起文を一切排除しました。従来の旅行広告の構図を逆転させ、機外の景色ではなく機内の感情に焦点を当てたのです。同社が象徴的な存在であるため、人々は即座にブランドを認識しました。
👀ご存知ですか？Forrester Researchによると、ClickUpを導入した組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。
11. Telstra | より優れたネットワークで、より優れた体験を
Telstra公式YouTubeチャンネルより
テルストラの「より優れたネットワークでより良い体験を」キャンペーンは、オーストラリア最大のモバイルネットワーク網を、26本のユニークなストップモーションビデオシリーズで表現。各ビデオ広告は異なる地域とそこに住む風変わりな住民に焦点を当てています。ロールプレイに興じるタスマニアデビルから、ゴス風のティーンエイジャーのオウム、男らしいワトルの花まで、このキャンペーンはオーストラリアの個性豊かな隅々を余すところなく捉えています。 各15秒のスポットは、テルストラの通信網を強化する簡潔な物語を届け、オーストラリア人を接続するスレッドとして位置づけている。
🧠 豆知識：感情に訴える広告は脳のより多くの領域を活性化させ、記憶の定着を強化し、広告の想起率を高めます。
12. フォルクスワーゲン | Think Small (1959)
viaVolkswagen
1959年の「Think Small」キャンペーンは、大型で派手な車に夢中だったアメリカ市場にVWビートルを紹介しました。しかし、ビートルのサイズを小さく見せるのではなく、広告では白いスペースに囲まれた小さな車を強調し、その燃費の良さ、手頃な価格、信頼性を際立たせました。
クリエイティブ責任者のヘルムート・クローネとユリアン・ケーニッヒは、車の弱点と見なされていた点（サイズと形）を逆手に取り、セールスポイントに変えた。「レモン」や「見た目はイマイチだけど、確実に目的地まで連れて行ってくれる」といった、地に足のついたコピーを採用した。
🔍 ご存知ですか？Google広告への1ドルの投資に対し、ビジネスは平均8ドルの利益を生み出しています。これはデジタル広告の費用対効果の高さを示しています。
13. ダヴの「リアルビューティースケッチ」
viaDove
2013年に公開されたDoveの感動的な『リアルビューティースケッチ』キャンペーンは、短編映画として始まりました。法廷スケッチアーティストが登場し、女性をまず彼女自身の自己描写に基づいて描き、次に他者（見知らぬ人）による描写に基づいて描くという内容でした。その結果、女性が自分自身を他者よりも厳しく評価する傾向があることが明らかになりました。
この対比は、キャンペーンの核心メッセージ「美は現実ではなく自己認識によって定義されることが多い」を力強く視覚的に表現しました。このビデオはカンヌライオンズ国際広告祭グランプリを受賞し、Doveの売上を6%増加させる結果をもたらしました。
14. ハイネケン | 退屈な電話 / 退屈モード
viaCreativepool
ハイネケンのキャンペーンは、特にライブ音楽イベントにおいて、スマートフォンから離れて現実世界との繋がりを取り戻すよう人々に促しました。特に際立った施策として、同ブランドは赤外線技術を巧みに活用し、スマートフォンのカメラを通してのみ見える隠されたメッセージを届けるという工夫を施しました。
コンサート参加者がスマートフォンを掲げて録画すると、目には見えないメッセージが画面に表示されました。 「Boring Phone」プラットフォームの機能として、電話交換、カメラステッカー、オフライン宝探しなどを通じてデジタルデトックスを促進しています。
🧠 豆知識：第一次世界大戦で最も有名な広告ポスターの一つは、キッチナー元帥が英国陸軍への入隊を呼びかけるものでした。「英国国民よ：キッチナー卿が君を必要としている」というキャッチコピーは雑誌広告キャンペーンから生まれました。その視覚的魅力は米国のアーティストにも注目され、キッチナーの肖像はアンクル・サムに置き換えられたのです！
15. スターバースト | 毎回違う
12年の沈黙を破り、スターバーストは「Different Every Time」キャンペーンで復活を遂げた。この鮮烈なテクノロジーを駆使したキャンペーンは、キャンディの無限の可能性を称賛するものだった。12粒入りパックで4億7900万通りを超える味の組み合わせを実現し、ブランドはこの多様性を強みに活用した。
このキャンペーンでは生成AIを活用し、常に変化する広告を創出。SnapchatのARレンズからSpotifyの「自分で選ぶ冒険プレイリスト」まで、ファンはパーソナライズされた体験を通じてスターバーストの世界を体感できる。
16. コカ・コーラ | シェア・ア・コーク
viaCoca-Cola
コカ・コーラの「Share a Coke」キャンペーンは、近年のマーケティング史上最も象徴的な戦略の一つです。その始まりは大胆な発想でした：従来のコカ・コーラロゴを人々のファーストネームに置き換えること。オーストラリアから世界中へと広がり、ボトルや缶には名前や愛称が刻まれました。人々は棚に並ぶ自分の名前を見つける興奮や、大切な人への贈り物としてボトルを選ぶ喜びに魅了されたのです。
同社はインタラクティブな体験でその瞬間を捉えました。パッケージのQRコードとデジタルツールにより、消費者はボトルのカスタムやビデオ・ミームの作成、さらにはコカ・コーラをテーマにした思い出をオンラインで共有することも可能になりました。
主なキャンペーンの種類（および活用シーン）
キャンペーンの種類は、目標、対象者、プラットフォームによって異なります。それぞれが独自の目的を果たし、効果的に顧客とつながる手助けをします。
以下に、最も一般的なマーケティングキャンペーンの種類と、それぞれが最も効果を発揮する場面をご紹介します。👇
- ブランド認知度向上キャンペーン：ブランドのアイデンティティを新たに紹介または強化することを目的とします。テレビ、YouTube、看板広告など広範囲にリーチするプラットフォームに最適です。
📌 例：Appleの「Shot on iPhone」キャンペーンは、ユーザー生成コンテンツを通じてカメラの品質をアピールすると同時に、ブランドの高級感をさりげなく強化しています。
- 製品ローンチキャンペーン：統合メディアを通じて新製品・サービスを迅速に紹介し、期待感を高める
- パフォーマンスマーケティングキャンペーン：クリック、サインアップ、購入といった具体的な行動を促進し、Google Ads、Meta、電子メールなどのデジタルプラットフォームで成果を上げる
📌 例： チリズ「ビッグスマッシャーバーガータイム」キャンペーンは10.99ドルのセットメニューを宣伝。わずか20日間で8,000時間以上のゲームプレイを記録し、遊び心ある手法で楽しさを来店客数に転換。遊び心を保ちつつ、現実世界での購買を促進しました。
- 社会問題啓発キャンペーン：社会問題や環境問題への認知を高めるため、PR活動、ソーシャルメディア、非営利団体との提携を通じて展開されることが多い。
📌 例：ソーシャルメディアと著名人の参加を通じて、ALS（筋萎縮性側索硬化症）の認知度向上と資金調達を目的として世界的に拡散したALSアイスバケツチャレンジ。
- 体験型キャンペーン：没入感のある現実世界での交流を提供し、ソーシャル共有によって効果を増幅させるケースが多い
📌 例： Lululemonの「Pride in the Park」キャンペーン。ハドソンリバーパークに没入型アートインスタレーションを設置し、コミュニティヨガセッションを開催。参加者に#ProudAndPresentのハッシュタグでInstagramに体験を共有するよう促しました。
成功する広告キャンペーンのプランと追跡方法
最高の広告キャンペーンは、あたかも自然に生まれたかのように見えます——機知に富んだコピー、圧倒的なビジュアル、完璧なタイミング。しかし、記憶に残る広告の背後には、企画書、修正、承認、メディアスケジュール、そして直前の変更を同時にこなすチームが存在します。
つまり、効率が低下するだけでなく、ローンチ遅延や意思疎通の齟齬というリスクも伴い、最強のコンセプトさえ台無しにする可能性があるのです。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、点と点を接続します。AIを駆使し、広告キャンペーン戦略のあらゆる詳細をプラン・割り当て・作成・レビュー・追跡する一元化されたワークスペースとして機能します。
ClickUpマーケティングプロジェクト管理ソフトウェアは、キャンペーンのフェーズごとに一つのワークスペースに実行を集約することで、業務の分散化を解消します。チームは初期ブリーフから最終レポート作成・追跡まで、全フェーズで100%のコンテキストを把握。クリエイティブチームはアセットを共同編集し、アカウントマネージャーは承認状況を追跡し、メディアチームは掲載スケジュールを管理できます。
マーケティングキャンペーンのプランを立てるステップを順を追って見ていきましょう。
ステップ1：AIでキャンペーンアイデアをブレインストーミング
成功する広告キャンペーンはすべて、閃きから始まります。アイデア、メッセージ、ビジュアルコンセプト――そこがキャンペーン管理ツールの出番です。
ClickUpホワイトボードを活用して、マーケティングロードマップの基盤となるブロックを設計しましょう：
- サイドバーから新しいホワイトボードを作成 → + 新しいホワイトボード をクリック
- 付箋、矢印、形を活用し、キャンペーン目標、ターゲット層の課題、プラットフォーム固有のフォーマット（例：Instagram Reels vs. YouTube Shorts）、広告のフックを明確に定義しましょう
- リアルタイムで共同作業し、チーム全体が参加してコメントを残したり要素を移動したりできるようにしましょう
🚀 便利な裏技：ホワイトボード機能内のClickUp Brainは、簡単なプロンプト（例：夏のスキンケアキャンペーンの5つのアプローチ案を提示）からキャンペーンテーマのアイデアを生成したり、デザインチームを導くビジュアルコンセプトやメイン画像の提案まで行えます。
多彩なドキュメントで文書作成と共同作業を実現
キャンペーンの方向性が明確になったら、ClickUp DocsとClickUp Brainを活用してアイデアを具体的なコンテンツやプランに落とし込みましょう：
- クリエイティブブリーフの草案作成、広告スクリプトの執筆、ビデオストーリーボードのアウトライン作成、主要な成果物のリストアップなど
- チームメンバーにタグ付けして意見を求めたり、CTAやブランドメッセージなどのセクションを割り当てたりできます
- フィードバックや確認のためのコメントを追加すれば、すべてが一箇所にまとまります
ドキュメント内にアクションアイテムがある場合は、該当箇所をハイライトし、ClickUpのコメント割り当て機能を使ってコピーライターやデザイナーに割り当てましょう。
例えば、チームが次期季節キャンペーンの戦略セッションを終えたとします。ドキュメントを開き、その場でクリエイティブブリーフの作成を始めましょう。ブランドリーダーがトーンとポジションを追加し、コピーライターが見出しとスクリプトを起草し、デザイナーが主要な成果物をリストアップします。
また、ドキュメント内でClickUp Brainを活用して以下のことも可能です：
- トーンに合わせた複数の見出しバリエーション、電子メール件名、ソーシャルキャプションを生成
- 長文のキャンペーン概要を箇条書きで要約し、経営陣のレビュー用に整理する
- ClickUp Brainに依頼してメッセージを改善し、コピーをより説得力のあるもの、簡潔なもの、または特定のペルソナに合わせたものにしましょう
- Brain内でChatGPT、Gemini、Claudeなど複数のLLMモデルを活用し、調査や編集などに活用しましょう
ステップ #2: キャンペーンのタイムラインを策定する
タイムラインのないキャンペーンは単なる願望リストに過ぎません。ClickUpのガントチャートビューを活用して依存関係を視覚的に整理しましょう。これによりボトルネックを防止し、現実的な納期管理が可能になります。
例えば、「新学期キャンペーン」のタイムラインを最終調整する場合、ガントチャートを活用してタスクのスケジュール設定、依存関係の定義、クリティカルパスの可視化が可能です。
リスト管理がお好みなら、ClickUpのリストビューを活用しましょう。優先度・担当者・期日を明確に設定し、キャンペーンタスクを管理できます。コンテンツカレンダー、広告バリエーション、チャネル別タスクの管理に最適です。
ClickUp Brainは戦略的アシスタントのように機能します
- 新製品ローンチや季節キャンペーンの成果物リストを作成する（例：ブラックフライデーキャンペーンでは何を制作すべきか？）
- プロジェクト計画を先行させるためのサンプルタイムラインを作成する
- 複雑なアイデアを一口サイズのタスクに分解する
ルルプレス ブランドエンゲージメントマネージャー、チェルシー・ベネットが経験を共有します：
プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。
プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームのワークフローを改善し効率化するため、非常に役立っています。
ステップ #3: テンプレートでキャンペーンワークフローを再利用する
電子メール、ソーシャル、有料メディア向けに同様のキャンペーンを実施中ですか？ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレートを活用すれば時間を節約できます。保留中、キャンセル、完了、終了、進行中など7種類のカスタムステータスを搭載し、各キャンペーンタスクの正確なフェーズ管理を支援します。
このマーケティングプランテンプレートには、最終コンテンツ、下書き、参照資料、承認状況、担当チームなど11種類のカスタムフィールドも含まれています。これにより各タスクの重要情報を記録し、レビューフェーズごとにキャンペーンの進捗状況を明確に可視化できます。
⚡ テンプレートアーカイブ：ClickUp広告テンプレートは、アイデアや戦略のブレインストーミング、タスクの優先順位付け、パフォーマンスメトリクスのモニタリングに最適です。広告テンプレートはプランを迅速化し、タイムリーにターゲット層にリーチすることを保証します。
ステップ #5: ワークフローを自動化する
進捗確認のために人を追いかけるのに疲れたなら、ClickUpの自動化機能とAIエージェントを設定しましょう。リマインダーの処理、ステータス変更時のタスク自動割り当て、承認が必要なステークホルダーへの通知を自動化できます。
ClickUpでカスタム自動化を設定する方法：
- 右上の⚙️ 自動化ボタンをクリック
- 自動化を選択または設定：ステータスがレビュー待ちの場合、クリエイティブディレクターに割り当てタスクが期限超過時、担当者にリマインダーを送信タスクが完了とマークされたら、次のフェーズへ移動
- ステータスがレビュー待ちの場合、クリエイティブディレクターに割り当て
- タスクが期限切れになったら、担当者へリマインダーを送信する
- タスクが完了とマークされたら、次の段階へ移動させます
- ステータスがレビュー待ちの場合、クリエイティブディレクターに割り当て
- タスクが期限切れになったら、担当者へリマインダーを送信する
- タスクが完了とマークされたら、次の段階へ移動させます
従来のルールベースの自動化を超え、ClickUp AIエージェントはワークフローにさらに適応性のある知的な層を導入します。
単純なトリガーを待つ代わりに、AIエージェントはタスクの文脈を解釈し、意図を理解し、見つけた内容に基づいて能動的に行動します。ブリーフィング内容の不足を指摘したり、チェックリストを生成したり、社内基準に沿ってタスク説明を書き直したり、複数ステップのワークフローを自動調整したりします。
パターンを監視し、遅延を予測し、作業を再割り当てし、タイムラインを調整し、要約や更新情報を自然な言語で伝達し、人間味のあるコミュニケーションを実現します。つまり、自動化が予測可能な業務を処理する一方で、AIエージェントは曖昧な業務を処理し、ワークスペースを反応的なトリガーから真にインテリジェントなワークフロー管理へと進化させます。
ステップ #6: ダッシュボードでキャンペーンの結果を監視する
キャンペーンのパフォーマンスの可視性により、チームは連携を保ち、最も重要な課題に迅速に対応できます。
広告キャンペーン用のClickUpダッシュボードを構築し、インプレッション数、コンバージョン数、クリエイティブのステータス、マーケティング予算などの主要KPIを表示しましょう。アセット作成の進捗バー、チームの成果物に対する目標追跡、プラットフォーム別パフォーマンスのチャートなどのカードを追加できます。
カスタムキャンペーンダッシュボードを作成するには：
- サイドバー → ダッシュボードをクリック → + 新規ダッシュボード
- 以下のカードを追加： タスク完了チャート： アセットの進捗を追跡 目標トラッカー： クリエイティブのマイルストーンを監視 円グラフまたは棒グラフ： 広告パフォーマンスとマーケティングKPIを比較 *
- タスク完了チャート： アセットの進捗状況を追跡
- 目標トラッカー：クリエイティブのマイルストーンを監視
- 円グラフまたは棒グラフ：広告パフォーマンスとマーケティングKPIを比較
- 関連するリストやフォルダを接続してリアルタイムデータを取得
- タスク完了チャート： アセットの進捗状況を追跡
- 目標トラッカー：クリエイティブのマイルストーンを監視
- 円グラフまたは棒グラフ：広告パフォーマンスとマーケティングKPIを比較
🚀 クイックハック：キャンペーン運営とは、アセット・フィードバック・リサーチ・クリエイティブアイデアを同時に管理すること。ClickUp Brain MAXが全てを可視化します。
具体的な方法は以下の通りです：
- クライアントから「バージョン3」の広告コピーを求められた時、フォルダを漁る必要はもうありません。ClickUp、Google Drive、Dropbox、そして接続アプリ全体から、キャンペーン概要、クリエイティブ素材、メディアプラン、クライアントフィードバックを瞬時に検索できます。
- 音声入力機能でキャンペーンステータスを更新、クリエイティブタスクを割り当て、キャッチコピーをブレインストーミング。モックアップ確認やクライアント対応の準備中もハンズフリーで操作可能
- ChatGPT、Claude、Geminiなど、バラバラのAIツールを数十種類も置き換える、単一の文脈理解型ソリューション。単なる汎用的なマーケティングアドバイスではなく、あなたのキャンペーンの文脈を実際に理解します。
ブランドガイドライン、過去のキャンペーン、チームのワークフローを把握するAI「ClickUp Brain MAX」をお試しください。AIツールの乱立に今日こそ終止符を打ちましょう。
最高のマーケティングキャンペーンの例から学ぶ教訓
次なる広告キャンペーンを成功させたいですか？優れたプロモーション戦略から学べる教訓をご紹介します：
- 驚きを活用する： 予想外のコラボレーション（例：コープスペイント＋スキンケア）は瞬時に注目を集める
- ストーリーを語れ：レゴの子供たちであれ、オールドスパイスのタオル男であれ、物語は人々の記憶に刻まれる
- インタラクティブに：ゲームからライブ返信まで、視聴者に参加してもらう
- 文化を活用する：トレンド、ノスタルジー、ローカルなユーモアに乗じて、瞬時に共感を生む
- 人間味を大切に：ユーモア、感情、そしてリアルな生活感は、製品の仕様書よりもずっと効果的です
- 手法を転換： 従来のメッセージを逆転させるか、新たな視点に焦点を当てて差別化を図る
- 売り込みすぎないこと：時には、BAの窓広告のような繊細な表現が全てを物語る
- ユーザー主導を促す： ユーザー生成コンテンツ＝本物のエンゲージメントとブランドロイヤルティ
ClickUpで大胆なアイデアを実現しよう
忘れられないキャンペーンの背景には、膨大なプラン、調整、そして創造的な混沌が潜んでいます。
ClickUpなら、すべてを一箇所で管理できます：Docsでコンセプトを草案化し、ガントチャートでタイムラインを可視化し、アセットを整理し、反復タスクを自動化します。
ClickUp Brainを活用すれば、チームのアイデアはさらにスマートに、そして迅速に形になります。
最高のアイデアが閃くのを待つ必要はありません。創造性を発揮し、ClickUpで実行に移しましょう。