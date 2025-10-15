営業プロセスを効率化する無料営業プレイブックテンプレート

営業電話は一つとして同じものはありません。ある見込み客はデータを求め、別の見込み客は全体像を望みます。三番目の見込み客？三通の電子メールで連絡が途絶えます。明確なシステムがなければ、トップ営業担当者でさえ推測に時間を浪費し、獲得できたはずの取引を逃してしまいます。
優れた営業プレイブックは、チームに再現可能なプランを提供します：何を言うか、いつ言うか、そして取引を前進させる方法。
そして仕事は実証済みです。強力な営業支援戦略を持つ企業は、戦略を持たない企業と比べて成約率が約49%高くなっています。
しかし、一からプレイブックを作成するのは気が重く感じるかもしれません。
お手伝いするために、プロセスを簡素化し、より迅速に契約を締結するための無料セールスプレイブックテンプレートのリストをまとめました。
|ClickUpプロジェクト管理プレイブックテンプレート
|無料テンプレートを入手
|明確なマイルストーンとシームレスなチーム連携で営業活動を管理したい営業マネージャー向け
|一元化されたプロジェクトワークフロー、タスク依存関係、目標追跡、カスタマイズ可能なタイムライン
|ClickUp導入プレイブックテンプレート
|無料テンプレートを入手
|営業チームとカスタマーサクセスチームは、このテンプレートを活用して努力を調整し、依存関係を管理し、プロジェクトライフサイクル全体を通じて透明性を維持できます。
|ステップ展開プラン、マイルストーン追跡、ステークホルダー管理
|ClickUp セールス戦略ガイドテンプレート
|無料テンプレートを入手
|営業リーダー、創業者、戦略担当者が、ゼロから再現性のある目標指向の営業プロセスを構築する
|パイプライン可視化、パフォーマンスダッシュボード、リード追跡自動化
|ClickUp B2B営業戦略テンプレート
|無料テンプレートを入手
|B2B営業チームと収益責任者が、長期的なビジネス目標に沿ったデータに基づく拡張可能な営業プレイブックを構築
|取引フェーズ管理と統合型CRMワークフローを備えたアカウントベースの追跡機能
|ClickUp セールスオンボーディングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|新入社員のオンボーディングを簡素化したい営業マネージャー、チームリーダー、人事チーム
|体系化されたオンボーディングロードマップ、トレーニングチェックリスト、進捗追跡、自動リマインダー
|ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|顧客維持率の向上、オンボーディングの効率化、五つ星のクライアント体験の提供を目指す営業チーム、アカウントマネージャー、カスタマーサクセス担当者向け
|マイルストーン追跡、タスク管理、自動ステータス更新
|ClickUpでセールスファネルテンプレートを作成するステップ
|無料テンプレートを入手
|自動化とAIの力を借りて、拡張可能なファネル構築、購買プロセスのパーソナライズ化、成約率向上を目指す営業チーム、スタートアップ、成長マーケター向け
|事前定義されたファネルフェーズとリード評価ワークフロー、分析ダッシュボード付き
|ClickUp セールスプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|集中した営業ツールと戦略を構築し、チームの努力を調整し、収益ターゲットを確実に達成したい営業リーダー、ビジネス開発チーム、創業者の方へ
|1つのワークスペースで、販売目標、KPIダッシュボード、キャンペーン追跡を実現
|ClickUpセールスピッチテンプレート
|無料テンプレートを入手
|パーソナライズされたアプローチを拡大し、提案の成功率向上を目指す営業チーム、BDR、SDR、アカウントエグゼクティブの皆様へ
|カスタマイズ可能な提案アウトライン、クライアントプロフィールセクション、競合分析スペース
|ClickUp 営業・マーケティングプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|販売とマーケティングのメッセージを統一し、部門横断で目標達成に集中しながら共同でキャンペーンを推進したい、市場投入チームやスタートアップ向け
|統一された営業・マーケティング目標、キャンペーンカレンダー、クロスチームダッシュボード、ROIレポート作成
|ClickUp セールストラッカーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|営業マネージャー、チームリーダー、収益オペレーションの専門家の方へ。営業進捗の追跡を効率化し、実践的な洞察を得て、明確かつ自信を持ってパイプラインを管理したい方へ。
|リードソース分析、パフォーマンスメトリクス、収益ダッシュボード
|ClickUp フォローアップ電子メールテンプレート
|無料テンプレートを入手
|顧客フォローアップをよりスマートかつ効率的に行いたい営業チーム、アカウントマネージャー、クライアントサクセス担当者、個人事業主の方へ
|電子メール管理、パーソナライゼーション、フォローアップリマインダー、CRM連携
|ClickUp標準業務手順書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|スケーラブルなワークフローを構築する営業リーダー、プロセスを標準化するRevOpsチーム、エンドツーエンドの営業プレイブックを文書化・最適化したいあらゆるチームに最適です。
|バージョン履歴とアクセス制御を備えたステップバイステップの標準業務手順書（SOP）ドキュメント
|Visme提供 SaaSブランド向けセールスプレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|SaaSスタートアップ、セールス・イネーブルメントのリーダー、そして自社ブランドに完璧に調和した美しくデザインされたインタラクティブなセールスプレイブックを求めるマーケティングチーム
|SaaS特化型営業フレームワークと編集可能なKPI
|Visme提供 メディアエージェンシー向け営業プレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|メディア・広告代理店の営業マネージャー、クリエイティブディレクター、研修コーディネーターの方へ新規営業担当者の育成、営業メッセージの標準化、チーム戦略の統一を目指す方へ
|提案書アウトライン、メディアパッケージ、収益ターゲット、ビジュアル分析ダッシュボード
|Vismeによるeコマース営業プレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|eコマース営業リーダー、プロダクトマネージャー、所有者の方へ営業担当者の育成、メッセージの統一、一貫した結果の創出を目指す方へ
|カスタマージャーニーマッピング、アップセル戦略、トラフィックからコンバージョンへのメトリクス
|SlideModelによるPowerPointセールスプレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|営業マネージャー、B2Bチーム、ビジネス開発リーダーの皆様へ。プロフェッショナルでカスタマイズ可能なPowerPointフォーマットで包括的な営業フレームワークを提示したい方へ。
|プロフェッショナルなスライドレイアウト、カスタマイズ可能なチャート、取引フロー図
|Dialpadによるセールスプレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|インテリジェントでプレゼンテーション対応の営業プレイブックを求める営業支援チーム、収益責任者、マネージャーの皆様へ
|リアルタイムのコーチングアドバイス、リードフォローアップの追跡、CRM同期
|Zendesk提供 戦略的営業プランテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|戦略的な営業基盤を構築し、長期的な成功に向けた目標・プロセス・ターゲット市場を明確に定義したいと考えている営業リーダー、スタートアップ創業者、収益チームの皆様へ
|データ駆動型の販売予測、ワークフロー自動化、パフォーマンスダッシュボード
|Pipedrive提供 営業戦略プレイブックテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|成長企業におけるB2B営業リーダー、収益運営チーム、創業者の方々へ。スケール拡大、チーム連携、一貫した業績追跡をサポートする詳細で即実行可能な営業プレイブックが必要です。
|パイプライン可視化、活動自動化、収益分析
セールスプレイブックテンプレートとは？
セールスプレイブックテンプレートは、自社の営業戦略・プロセス・ベストプラクティスを一元化した既成のフレームワークです。反論への対応や見込み客の選別から、効果的な提案作成や成約率向上まで、営業チームの指針としてあらゆる場面で活用できます。
効果的な営業プレイブックテンプレートの鍵の要素には通常以下が含まれます：
- 購買者ペルソナ（販売対象となる顧客像）
- 営業手法（販売方法）
- 競合優位性カード（貴社が勝つ理由）
- 反論対応スクリプト（反論された時の対応例）
- CRMプロセス（次のステップを記録する場所）
優れた営業プレイブックテンプレートの条件とは？
優れた営業プレイブックテンプレートは単なる文書ではありません。一貫性を促進し、立ち上げ期間を短縮し、チームが自信を持って契約を締結するための戦略的青写真なのです。
優れたテンプレートがやることとは以下の通りです：
- 明確なフェーズ別分析： 営業プロセスを明確に定義されたフェーズに分割し、見込み客開拓から成約まで、営業担当者を明確な意図と方向性で導きます
- 実践的で具体的なガイダンス： 取るべき具体的な行動、尋ねるべき質問、注意すべき点、対応方法を提供（抽象的なアドバイスだけではありません）
- 柔軟なカスタム： 基本構造を維持したまま、異なるチーム・製品ライン・業界・購買者ペルソナに合わせて簡単にカスタム可能
- 反論対応と状況別対応策：* よくある反論への実例ベースの回答や、冷めた見込み客の再アプローチなど特殊なシナリオ向けの厳選対応策を含みます
- CRM連携： プレイブックをCRMと直接連携させ、追跡・自動化・データ駆動型フォローアップを実現
- 成長に合わせて拡張可能：プレイブックを基盤ツールとして活用し、新入社員の研修、既存営業担当者の指導、そして「優れた成果」の定義に関するリーダーシップの連携を実現します
セールスプレイブックテンプレート
負担を増やさずに営業プロセスを簡素化したいですか？これらのすぐに使える営業プレイブックテンプレートは、オンボーディングや戦略立案から営業追跡やフォローアップまで、すべてを網羅しています。
1. ClickUpプロジェクト管理プレイブックテンプレート
ClickUpプロジェクト管理プレイブックテンプレートを使えば、セールスプレイブックを作成でき、プロセスを円滑なプロジェクトのように実行できます。
営業プロジェクト管理のワークフローを5つのフェーズに分割します：開始、プラン、実行、監視・管理、閉じた。各フェーズの下で、ディスカバリーコール、提案書レビュー、契約承認など、具体的な営業活動に対応するサブタスクを作成できます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- フェーズボードビューで、定義した活動をフェーズ別にグループ化して確認できます
- ボード上でタスクをドラッグ＆ドロップするだけで、フェーズ間を移動できます
- ClickUpのガントチャートビュー に切り替えて、全フェーズとその活動をタイムラインフォーマットで確認しましょう
💡 こんな方に最適：明確なマイルストーンとシームレスなチーム連携で営業活動を管理したい営業マネージャー
2. ClickUp導入プレイブックテンプレート
ClickUp導入プレイブックテンプレートは、営業担当者やオンボーディングチームに、スムーズな立ち上げと自信を持っての拡張を実現する青写真を提供します。
ClickUp Docsのテンプレートには「準備」「プロセス文書化」「プラン」「アクション」の各セクションが用意されており、各フェーズで必要な準備事項、避けるべき点、重要な注意事項など、各フェーズにおける重要な指示が含まれています。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 事前要件チェックリストを活用し、フォーム記入や身元調査などの重要なステップが省略されないように保証します
- キックオフミーティングのアジェンダで取り上げる内容を明確化し、目的・範囲・関係者・コミュニケーションプランといった重要項目が必ず議論されるようにします
- 得られた教訓、実績と目標の比較、結果を記録し、導入プロセスを継続的に改善しましょう
💡 こんな方に最適：営業チームやカスタマーサクセスチームが、プロジェクトライフサイクル全体を通じて努力を調整し、依存関係を管理し、透明性を維持するためにテンプレートを活用できます。
3. ClickUp セールス戦略ガイドテンプレート
ClickUp営業戦略ガイドテンプレートでは、理想的な顧客プロフィール（ICP）の定義から、独自の販売提案（USP）に沿った営業プレイやピッチの作成まで、基本事項を網羅しています。
ガイド付きドキュメントと事前入力されたプロンプトが充実しており、企業ビジョン、購買者ペルソナ、収益目標、経費を明確化します。予算セクションにはメモ付きコスト追跡用テーブルが組み込まれているため、戦略は常に数値に基づいた現実的なものとなります。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 見込み客開拓から成約まで、営業サイクルの各フェーズを定義し、チーム全体での明確さと一貫性を確保します
- 実績のある戦術と手法を体系化し、アプローチを標準化してパフォーマンスを向上させましょう
- 戦略の効果を評価し、実績データに基づいて調整を加えましょう
複数の相互に関連するフェーズを伴い、明確な調整・追跡・自動化が必要な販売プロセスにおいて、ClickUpの販売プロジェクト管理ソフトウェアはCRM、タスク管理、コミュニケーション、レポート作成機能を1か所に集約します。
自動化機能により、見込み客の自動割り当て、取引段階の更新、フォローアップのトリガーが可能となり、手動の管理タスクを削減。営業チームは成約に集中できます。さらに、ClickUpの15種類以上のビュー（リスト、カンバンボード、テーブルなど）を活用すれば、パイプラインを可視化し、見込み客や取引を各フェーズで効果的に追跡できます。
💡 こんな方に最適：営業リーダー、創業者、戦略担当者ゼロから再現性のある目標指向型営業プロセスを構築する方
📖 詳細はこちら：営業プレイブックを確実に成功させたいですか？正確な予測から始まる賢い戦略のために、当社の「売上予測計算完了するガイド」をご覧ください。📊📈
4. ClickUp B2B営業戦略テンプレート
一般的な営業プレイブックはB2B販売には適さないでしょう。長い販売サイクル、複雑な購買プロセス、ハイステークスな取引に特化した戦略が必要です。
ClickUpのB2B営業戦略テンプレートは表面的な戦術を超え、詳細な営業目標の定義、顧客ペルソナの構築、TAM/SAM/SOMなどのチャートを用いた市場分析のマップを支援します。
たとえば「中堅SaaS企業のIT意思決定者」のようなペルソナを作成したい場合、独自に調査して追加するか、世界最高峰のコンテキスト対応型仕事AI「ClickUp Brain」に次のような簡単なプロンプトで依頼できます：
数秒でこのような詳細なペルソナを生成します。そして最大の利点は？市場分析から販売目標まで、あらゆるセクションで同様に簡単に作成できることです。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 特定の業界、企業サイズ、場所、その他の関連情報を追加し、理想的な顧客像を定義しましょう
- 「ターゲット市場」「セールスファネルのフェーズ」「リードソース」などのフィールドを作成し、重要な情報を収集して戦略を最適化しましょう
- ClickUp Brainにブレインストーミングを依頼し、製品やサービスの独自機能を盛り込んだ魅力的な価値提案を作成しましょう
💡 こんな方に最適： B2B営業チームや収益責任者。長期的なビジネス目標に沿った、データに基づいた拡張性のある営業プレイブックを構築する方
5. ClickUp セールスオンボーディングテンプレート
ClickUp営業オンボーディングテンプレートは、構造化された再現可能なシステムで営業担当者の迅速な育成を実現し、営業オンボーディングを簡素化します。このテンプレートは、企業価値の明確化や営業プレイブックの例から、詳細な製品トレーニングの実施やメンターの割り当てに至るまで、あらゆる必須ステップを網羅しています。
包括的な製品トレーニングを提供するには、プロセスをサブタスクに分解し、あらゆる領域を網羅することが必要です。このテンプレートはまさにそのアプローチを支援するために設計されています。👇
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 新入社員とトレーニング資料、製品情報、営業プロセス文書を共有しましょう
- タイムライン、目標、リソースなど、御社の具体的なオンボーディングプロセスに合わせてテンプレートをカスタマイズしてください。
- 関連するチームメンバーにタスクを割り当て、期限を設定してオンボーディング活動のタイムリーな完了を確保します
💡 こんな方に最適: 新入社員のオンボーディングを簡素化したい営業マネージャー、チームリーダー、人事チーム
📮 ClickUpインサイト：知識労働者の83%がチームコミュニケーションの主要手段として電子メールとチャットに依存しています。
しかし、彼らの仕事時間の約60%は、これらのツール間の切り替えや情報検索に費やされています。ClickUpのようなすべての仕事アプリを使えば、プロジェクト管理、メッセージ、電子メール、チャットがすべて一箇所に集約されます！業務を集中管理し、活力を取り戻す時が来ました！
6. ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレート
営業サイクルでは第一印象が重要です。ClickUpのカスタマーオンボーディングテンプレートは、シームレスで効率的、そして忘れられない体験を保証します。このテンプレートは新規顧客をステップで導き、オンボーディングを体系化された拡張可能なプロセスに変えます。
共有しやすい顧客情報入力フォームから始まり、整理されたタスクリスト、ドラッグ＆ドロップ式プロセスボード、サービスパッケージビュー、主要マイルストーンを追跡するカレンダーへとフローを構築します。
さらに、体験をパーソナライズするための組み込み型オンボーディング質問票もご用意しています。その結果は？ よりスムーズな引き継ぎ、より満足したクライアント、そしてサポートチームへの負担軽減です。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 顧客情報を一元管理し、データ管理とレポート作成を効率化
- シームレスなオンボーディング体験を提供し、顧客満足度と継続評価を向上させましょう
- オンボーディングプロセスを確認し、フィードバックを収集し、顧客体験を向上させるための調整を行います
💡 こんな方に最適: 顧客維持率の向上、オンボーディングの効率化、最高品質のクライアント体験を提供したい営業チーム、アカウントマネージャー、カスタマーサクセス担当者
7. ClickUpでセールスファネルテンプレートを作成するステップ
見込み客を忠実な顧客に変えるには、明確で戦略的なセールスファネルが必要です。ClickUpの「セールスファネル作成テンプレート」は、認知段階から最終的な意思決定まで、ファネルの各ステップをチームが確実に進めるための強力なツールです。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpのボードビューでファネルフェーズを可視化——認知、関心、提案、検討、決定
- ClickUpClipsを使用して、オンボーディングや製品ウォークスルー用の文字起こし付きデモビデオを作成しましょう
- ClickUpタスクのチェックリストを活用し、提案のピッチや見込み客へのフォローアップといった重要なフェーズをチームが確実に進められるようにしましょう。
💡 こんな方に最適： 自動化とAIを活用して、拡張可能なファネル構築、購買プロセスのパーソナライズ、成約率向上を目指す営業チーム、スタートアップ、成長マーケター
8. ClickUp セールスプランテンプレート
ClickUpセールスプランテンプレートを使えば、「まだ未処理なのは何か？」と常に自問しなくても、計画がフローし、スムーズに進むプランを作成できます。🤔
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクト要約ビューから始めて、主要な営業目標を明確に示しましょう
- 営業プランの構成要素、タイムライン、ガントチャートといった構造化されたビューに移行し、締切、チームの責任範囲、リソース配分を可視化しましょう
- ClickUp GoalsでSMART目標を設定し、効果的なアウトリーチ戦術をプランし、ClickUp Dashboardsで営業実績を確認しましょう
💡 こんな方に最適: 集中した営業ツールと戦略を構築し、チームの努力を調整し、収益ターゲットを確実に達成したい営業リーダー、事業開発チーム、創業者
📖 詳細はこちら：戦略を結果に結びつけたいですか？収益成長を促進する営業キャパシティプランの改善方法に関するガイドをお見逃しなく 💼📈
9. ClickUpセールスピッチテンプレート
ClickUpセールスピッチテンプレートは、会話から成約へと導く再現性のある実績ある構造をチームに提供します。
様々なシナリオを分解・網羅し、チームが潜在顧客へのアプローチを有利に進められるよう支援します。LinkedInの接続への接触から、見込み客が達成したばかりのマイルストーンをリードに据えるアプローチまで、あらゆる状況に対応する手法が揃っています。
各提案は強力なフックから始まり、次に背景説明へと続きます。ここでは、明確な価値提案を通じて、自社製品の機能を見込み客の課題と接続します。最後に、強力な行動喚起で締めくくります：チャットへの招待、デモの予約、その他のステップなどです。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 複数のチームのメンバーが提案書に協力し、フィードバックを提供できるようにします
- 各提案に標準化された構造を導入し、準備と実施を迅速化します
- ClickUp Docsを活用して、提案を補完するサポート資料やプレゼンテーションを作成・保存しましょう
💡 こんな方に最適：パーソナライズされたアプローチを拡大し、提案の成功率向上を目指す営業チーム、BDR（ビジネス開発担当者）、SDR（営業開発担当者）、アカウントエグゼクティブ
📚 詳細はこちら：営業におけるAIの活用方法（ユースケースとツール）
10. ClickUp セールス＆マーケティングプランテンプレート
営業とマーケティングは表裏一体の関係です。ClickUpの営業・マーケティングプランテンプレートを使えば、両方の努力をようやく一つの屋根の下で同期できます。
この共同作業用テンプレートは、営業とマーケティングチームが共通目標を共有し、アウトリーチキャンペーンを整理し、KPIを追跡し、プランから実績までの全タスクを可視化するのに役立ちます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- リアルタイムコラボレーション機能により、営業とマーケティングチームが共通の目標に向けて仕事を協働できるようにします
- マーケティングフェーズごとにグループ化された活動を、視覚的なカンバンスタイルのレイアウトで確認できるマーケティングパイプラインボードビューを活用しましょう
- 詳細情報を確認するには任意のカードを開き、アクティビティのフェーズを更新するにはボード上の別の列にドラッグ＆ドロップするだけで簡単に更新できます。
💡 こんな方に最適：販売とマーケティングのメッセージを統一し、共同でキャンペーンを推進し、部門横断で目標達成に集中したい市場開拓チームやスタートアップ
🌟 特典: セールスプレイブックテンプレートを選択したら、ClickUp Brain MAXでカスタムをさらにステップ進められます。デスクトップAIスーパーアプリとして、異なるバイヤーペルソナ向けのアウトリーチメッセージを洗練させ、フォローアップタスクや電子メールの自動生成までサポートします。
接続されたツールから販売データを取得し、プレイブックを分析、次のステップを提案、販売文書や戦略を生成することも可能です。
11. ClickUp セールストラッカーテンプレート
高パフォーマンスな営業チーム運営において可視性は極めて重要です。ClickUp営業トラッカーテンプレートを使えば、チーム実績の追跡から販売動向の分析まで、パイプライン全体を一元管理できます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- リアルタイムの営業ダッシュボードで取引を監視し、見込み客へのフォローアップを行い、ターゲットに対する営業担当者の実績を評価しましょう。
- 成約確率、平均取引サイズ、既存顧客の生涯価値といった主要メトリクスの追跡に重点を置いた標準化されたワークフローを作成しましょう
- 営業パイプラインの状態を確認したり、フォローアップ戦略を洗練させたりして、見込み客を前進させ、より多くの取引を成立させましょう
💡 こんな方に最適：営業マネージャー、チームリーダー、収益オペレーション担当者。営業進捗の追跡を効率化し、実用的な洞察を得て、明確かつ自信を持ってパイプラインを管理したい方へ
⚡ テンプレートアーカイブ:Free営業レポートテンプレート（日次、週次、月次）
12. ClickUp フォローアップ電子メールテンプレート
最初の営業提案がきっかけとなる一方、信頼を築き取引を前進させるのは、一貫した配慮あるフォローアップです。ClickUpフォローアップ電子メールテンプレートはこの課題を解決し、あらゆるフォローアップ電子メールのバリエーションを効果的に整理・カスタム・再利用できる一元化されたスペースを提供します。
詳細な説明、チェックリスト、関連するサブタスク、カスタムフィールドが含まれており、各電子メールテンプレートが最新かつ適切に帰属されることを保証します。利用可能なカスタムフィールドは以下の通りです：Contributors（貢献者）は、テンプレートの貢献者または更新者を追跡する人物フィールドです。Usefulness（有用性）は、各テンプレートの効果を評価する評価フィールドです。Active Status（有効ステータス）は、テンプレートが現在も使用中かどうかを示すドロップダウンフィールドです。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- リマインダーとフォローアップ電子メールを自動化し、手動努力なしでタイムリーなコミュニケーションを確保します
- ClickUpのリストビューや カレンダービューなど、さまざまなビューを活用してフォローアップタスクを可視化し、効果的に管理しましょう
- フォローアップシナリオの幅広い範囲に対応するサブタスクを取得：・ミーティング後の議論の明確化・未処理アクションアイテムの確認・イベント後やボイスメールメッセージ後の連絡
💡 こんな方に最適：営業チーム、アカウントマネージャー、クライアントサクセス担当者、そして顧客フォローアップをよりスマートかつ効率的に行いたい個人事業主
🧠 ご存知でしたか？ 営業における最初のフォローアップ電子メールは、返信率を49%も向上させます！
13. ClickUp標準業務手順書テンプレート
ClickUpの標準業務手順書（SOP）テンプレートは、新規営業担当者のオンボーディングからアウトリーチプロセスの改善、部門横断チームの連携に至るまで、あらゆるプロセスの詳細を記録するための既成のフレームワークを提供します。組み込みのチェックリスト、ドキュメント、カスタマイズ可能なワークフローにより、営業プロセスの各フェーズを一箇所で効率的にマップできます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpホワイトボードでブレインストーミングを行い、ClickUpタスクで所有権とタイムラインを割り当てましょう
- 戦略が進化するにつれ、手順を定期的に見直し更新するための繰り返しリマインダーを設定しましょう
- バージョン履歴で全ての変更を追跡し、誰がいつ変更したかを確認できます
💡 プロの秘訣: 様々なプロセスごとにSOPを一から作成するのに疲れたら、無料のSOPテンプレートやフォーマットの利用を検討してみてください！
💡 こんな方に最適： スケーラブルなワークフローを構築する営業リーダー プロセスを標準化するRevOpsチーム * エンドツーエンドの営業プレイブックを文書化・最適化したいあらゆるチーム
📖 詳細はこちら：プロセスをさらに効率化したいですか？効果的なビジネス手順のためのトップSOPジェネレーターツールリストをご覧ください。明確なプレイブックには、同様に優れたSOPが不可欠です。✅📋
14. Visme提供 SaaSブランド向けセールスプレイブックテンプレート
VismeのSaaSブランド向けセールスプレイブックテンプレートは、実績ある営業成功手法をプロフェッショナルかつ魅力的な方法で提示できる10ページのテンプレートです。
チャートやウィジェットでデータを可視化し、ブランドイメージを反映させ、プレイブックをオンライン公開またはPDFやHTML5など複数フォーマットでダウンロードできます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- コンテンツ、画像、色、ページを編集して、テンプレートを自社ブランドに合わせてカスタマイズできます
- クリック可能なリンクや埋め込みビデオなどのインタラクティブ機能を取り入れ、エンゲージメントを高めましょう
- 印刷用に高品質なPDFとしてプレイブックをダウンロードするか、リンクを使ってオンラインで共有できます
💡 こんな方に最適：SaaSスタートアップ、セールス・イネーブルメントのリーダー、そして自社ブランドに完璧に調和した美しくデザインされたインタラクティブなセールスプレイブックを求めるマーケティングチーム
💡 プロの秘訣:ClickUpエージェントで営業プレイブックワークフローの一部を自動化しましょう。AI搭載のアシスタントが自律的に取引フェーズを更新し、トリガー条件に基づいてタスクを割り当て、要約を生成し、フォローアップ期限のリマインダー送信まで行います。
15. Visme提供 メディアエージェンシー向け営業プレイブックテンプレート
Vismeのメディアエージェンシー向けセールスプレイブックテンプレートは、セールス戦略、製品ラインアップ、ベストプラクティスを1つのインタラクティブな文書で洗練されたプロフェッショナルな方法で提示します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- チーム間で簡単に更新・共有できる営業プレイブックを作成しましょう
- 色、フォント、画像、レイアウトをカスタムし、貴社のブランドアイデンティティに合わせましょう
- アニメーション、ビデオ、インタラクティブ機能などを追加して、ダイナミックなトレーニング体験を実現しましょう
💡 こんな方に最適：メディア・広告代理店の営業マネージャー、クリエイティブディレクター、研修コーディネーター。新規営業担当者の育成、営業メッセージの標準化、チーム戦略の統一を目指す方へ
16. Vismeによるeコマース営業プレイブックテンプレート
Vismeのeコマース営業プレイブックテンプレートは、チームが新たなeコマーストレンドを先取りし、自信を持って収益ターゲットを達成するのを支援します。この編集可能なテンプレートには、自社のストーリー、製品カテゴリー、価格戦略、理想的な顧客プロフィールが強調される事前設計済みページが含まれています。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 新入営業担当者の迅速かつ一貫した育成ガイドとしてご活用ください
- リード対応、提案、フォローアップ、成約までのステップ手順を定義します
- 目標とメトリクスのセクションを含め、営業効果を監視しましょう
💡 こんな方に最適：eコマース営業リーダー、プロダクトマネージャー、営業担当者の育成・メッセージの統一・一貫した結果の創出を目指す所有者
📚 続きを読む：セールステックスタックに必須のツール
17. SlideModelによるPowerPointセールスプレイブックテンプレート
SlideModelのPowerPointセールスプレイブックテンプレートは、営業戦略のあらゆる鍵となる側面を視覚化することを容易にします。
プロがデザインしたスライドと統一感のあるレイアウトで、チームに明確なロードマップを提供します。会社概要、製品詳細、営業プロセス、時間管理、メッセージングといった各セクションには、ブランドやワークフローに合わせて簡単にカスタマイズできる完全編集可能なスライドが用意されています。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 社内トレーニングセッションや戦略的プラン会議など、様々な営業プレゼンテーションに合わせてカスタマイズ可能
- 複雑な情報を明確に説明するために、インフォグラフィックやプロセス図を活用しましょう
- 会社情報、製品・サービス概要、顧客プロフィール、営業プロセスなど、あらかじめ定義されたセクションを入手できます。
💡 こんな方に最適：営業マネージャー、B2Bチーム、ビジネス開発リーダー。プロフェッショナルでカスタマイズ可能なPowerPointフォーマットで包括的な営業フレームワークを提示したい方へ
18. Dialpadによるセールスプレイブックテンプレート
Dialpadのセールスプレイブックテンプレートは、AI強化されたスマートツールです。オンボーディングを効率化し、ベストプラクティスを定着させ、あらゆる接点で営業チームの連携を強化します。
このプレゼンテーション形式のプレイブックは、企業背景や購買者ペルソナから詳細な営業プロセス、支援リソースに至るまで、すべての核心要素を網羅しています。
各セクションは実際の営業活動のサポートを目的として設計されています。例として、Dialpadのボイスメールドロップ機能やSalesforceのクリックトゥコール連携といった運用上のヒントを提示し、Dialpad AIプレイブックを活用して複数の営業フレームワークへの準拠状況を追跡します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 自社のミッション、ビジョン、製品/サービスの価値提案、そして中核的価値観を明確に定義しましょう
- 効果的な反論対応の例や、よくある顧客のクエリへの回答の例を追加してください
- 測定可能な目標を設定しましょう。例えば、1日あたりの電話件数、設定したミーティング数、コンバージョン率、または収益ターゲットなどです。
💡 こんな方に最適：インテリジェントでプレゼンテーション対応の営業プレイブックを求める営業支援チーム、収益責任者、マネージャー
19. Zendesk提供 戦略的営業プランテンプレート
Zendeskの戦略的営業プランテンプレートは、今後の1年間の営業目標、戦略、ターゲットをマップするのに役立ちます。
チームを結束させ明確化を推進するよう設計されたこの営業プランテンプレートは、インスピレーションを与えるミッションとビジョンの策定から、理想的な顧客の定義、営業プロセスの洗練に至るまで、必須事項を順を追ってガイドします。
これにより、大局的な戦略を実行可能なステップに変換でき、新規営業プランの構築や既存プランの改善に適しています。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- 顧客が認知から購入に至るまでの流れ（接触点や障壁を含む）を理解する
- 顧客の購買プロセスマップを活用し、見込み客が離脱する弱点を特定。その後、フォローアップを構築しましょう
- チーム内で誰が何を担当するか（リード生成、アウトリーチ、契約締結、フォローアップなど）を明確にします。
💡 こんな方に最適：営業リーダー、スタートアップ創業者、収益チーム。共通認識を持ち、戦略的な営業基盤を構築し、長期的な成功に向けた目標・プロセス・ターゲット市場を明確に定義したい方へ
20. Pipedrive提供 営業戦略プレイブックテンプレート
Pipedriveのセールス戦略プレイブックテンプレートは、ビジョン・ポジション・ターゲットペルソナの定義から、詳細なセールス戦略・パイプラインフェーズ・主要業績評価指標（KPI）・予算編成まで、セールスエンジン全体を焦点化されたセクションに分解します。
ミッションステートメント、競合分析、SPINやチャレンジャーなどの営業手法、チーム構成といったガイド付きフィールドを備えたこのテンプレートは、使いやすいフォーマットで複雑な戦略を簡素化します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由：
- チームが営業戦略が広範なビジネス目標とどのように整合しているかを理解できるよう支援します
- 一貫性を確保するため、異なる営業戦略や手法を明確に定義する
- 期間ごとに見直し、フィードバックや変化する市場条件に基づいて適応させてください
💡 こんな方に最適：B2B営業リーダー、収益運営チーム、成長企業経営者。事業拡大・チーム連携・継続的な業績追跡をサポートする、詳細かつ即実行可能な営業プレイブックが必要な方へ。
勝利をもたらす営業プレイブックはClickUpから始まります
独自の営業プレイブックを構築するには、明確な指示、体系化された戦略、そして全員の連携と方向性を維持するための適切なツールが必要です。しかし、真の魔法は、これらすべてを一元化された hub に集約したときに起こります。
ClickUpは、強力なカスタマイズ可能なワークスペースと包括的な営業プレイブックテンプレートを提供し、営業戦略を実行可能なワークフローに変換します。
今すぐClickUpを無料で試して、実際の結果を呼び込むスマートな営業ワークフローの構築を始めましょう。💼