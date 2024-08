5 modelli gratuiti di diagrammi di Venn in Word e ClickUp

Dalle aule scolastiche alle sale riunioni, i diagrammi di Venn hanno aiutato le persone a visualizzare e comprendere le relazioni tra gruppi di dati distinti fin dal 1880. Questo diagramma, che prende il nome dal suo autore, il matematico britannico John Venn, è stato creato per aiutare le persone a capire le relazioni tra gruppi di dati distinti tipo di diagramma utilizza forme intersecanti e non intersecanti, in genere cerchi, per mostrare i collegamenti logici tra i vari elementi delle impostazioni di dati.

Questi diagrammi costituiscono la fase di comprensione visiva dei dati. Ogni cerchio in un diagramma di Venn rappresenta un insieme o una categoria separata. L'area di sovrapposizione mostra ciò che i due gruppi hanno in comune, mentre l'area di non sovrapposizione rivela ciò che li distingue.

I diagrammi di Venn possiedono una qualità versatile e possono essere utilizzati praticamente in tutti i campi in cui è necessario confrontare i dati e le interrelazioni, dalle scienze e le discipline umanistiche al mondo aziendale e al processo decisionale quotidiano.

In questo articolo esploreremo cinque modelli gratuiti di diagrammi di Venn che rendono la creazione di questi grafici un gioco da ragazzi, facendovi risparmiare tempo e aiutandovi a presentare i vostri dati in modo fluido e professionale.

Cos'è un modello di diagramma di Venn?

Un modello di diagramma di Venn è un predisegnato, spesso personalizzabile, layout che semplifica il processo di creazione di un diagramma di Venn. Fornisce il quadro di base, in modo che non sia necessario disegnare il diagramma da zero o utilizzare altri elementi software per la creazione di diagrammi .

Il modello è più di uno strumento per disegnare un paio di cerchi o individuare tratti condivisi tra gruppi. Permette di risparmiare tempo e lavoro richiesto quando si gestiscono impostazioni di dati complesse con più variabili.

I modelli di diagrammi di Venn possono supportare la risoluzione dei problemi a qualsiasi livello di difficoltà. Sia che si tratti di un semplice modello a due insiemi (cerchio) o di disegnare grafici elaborati che coinvolgono tre o più impostazioni. Possono aiutare con le seguenti strutture:

Nidificati: Incorporazione di forme più piccole all'interno di una più grande per rappresentare sottoinsiemi Ponderati: scalando i cerchi per riflettere la dimensione ponderata di ciascuna impostazione Sequenziale: Utilizzo di una serie di diagrammi per rappresentare i cambiamenti dinamici delle impostazioni nel tempo, con ogni diagramma della sequenza che rappresenta un punto temporale specifico Esclusivo: Creazione di cerchi distinti e non sovrapposti per rappresentare impostazioni reciprocamente esclusive

Questi tipi complessi consentono una rappresentazione visiva più dettagliata e precisa dei dati, rendendoli adattabili a diversi campi, dalla statistica all'economia, dagli studi aziendali alla logica.

Cosa rende un buon modello di diagramma di Venn?

Un buon modello di diagramma di Venn è semplice ma versatile e visivamente accattivante. Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare:

**Un layout pulito e ordinato aiuta gli spettatori a cogliere rapidamente le relazioni logiche tra le impostazioni

Scalabilità: I diagrammi di Venn vuoti devono essere adattabili per rappresentare più impostazioni senza perdere chiarezza

I diagrammi di Venn vuoti devono essere adattabili per rappresentare più impostazioni senza perdere chiarezza Forme predefinite: È necessario trovare cerchi o altre forme già disegnate, con regioni di sovrapposizione chiaramente contrassegnate, pronte per essere riempite con informazioni rilevanti

È necessario trovare cerchi o altre forme già disegnate, con regioni di sovrapposizione chiaramente contrassegnate, pronte per essere riempite con informazioni rilevanti Personalizzazione: Gli utenti devono essere in grado di modificare facilmente le etichette, i colori e le forme del modello per adattarle alle loro specifiche esigenze e preferenze

Gli utenti devono essere in grado di modificare facilmente le etichette, i colori e le forme del modello per adattarle alle loro specifiche esigenze e preferenze Accuratezza: Le dimensioni e la sovrapposizione delle forme devono riflettere accuratamente le relazioni tra le impostazioni in un diagramma di Venn ponderato

Le dimensioni e la sovrapposizione delle forme devono riflettere accuratamente le relazioni tra le impostazioni in un diagramma di Venn ponderato Compatibilità: Il modello deve essere disponibile in formati compatibili con gli strumenti software più comuni, consentendo una facile modifica e integrazione in presentazioni o documenti

Il modello deve essere disponibile in formati compatibili con gli strumenti software più comuni, consentendo una facile modifica e integrazione in presentazioni o documenti **Alcuni modelli possono includere prompt, linee guida o contenuti di esempio per aiutare l'utente a inserire le informazioni in modo corretto 🧑‍🏫

5 Modelli di diagrammi di Venn da usare nel 2024

Se volete collaborare a un progetto con il vostro team, creare una presentazione accattivante o mettere alla prova i vostri studenti, abbiamo raccolto cinque modelli di diagrammi di Venn gratis di altissimo livello che si adattano a concetti diversi. Ognuno di essi offre un tocco e una funzione unici, quindi iniziamo! 🕺

1. Modello di diagramma di Venn di ClickUp

Il modello di diagramma di Venn di ClickUp aiuta a visualizzare le relazioni tra le impostazioni, a dare un senso alle informazioni complesse e a presentarle in modo accessibile

Il Modello di diagramma di Venn di ClickUp fornisce gli strumenti per presentare informazioni complesse e disorganizzate in modo accessibile. Il creatore di diagrammi di Venn vi aiuta a definire ciò che volete visualizzare e facilita un brainstorming efficiente.

La prima cosa da ricordare è che si tratta di un programma altamente scalabile Modello di lavagna online e Lavagne online ClickUp vanno oltre il semplice schizzo. Forniscono una piattaforma per la collaborazione in tempo reale, permettendo ai membri del team di catturare idee istantaneamente senza confusione o sovrapposizioni, sia che si tratti di collaborino a distanza o nello stesso spazio fisico. 🏢

È possibile assegnare attività ai membri del team per raccogliere i dati, confrontare tutti gli elementi e visualizzare le connessioni, tutto in un unico posto. Creazione di un documento ClickUp per definire lo scopo del diagramma di Venn e condividerlo con il team.

Una volta ottenuti i dati, iniziate a disegnare cerchi che si intersecano al centro. Questa struttura di base rappresenta i punti in comune e le differenze tra i gruppi. Questa impostazione distingue il modello da altri strumenti visivi simili, come ad esempio modelli di diagrammi di flusso (che delineano un processo) oppure modelli di mappe mentali (per il brainstorming creativo).

Etichettate ogni cerchio con una delle impostazioni di dati raccolte e passate alla vista Bacheca per mapparle. Regolando la dimensione dei cerchi, ci si assicura che l'importanza relativa della categoria che rappresentano sia immediatamente riconosciuta.

Infine, passate alla visualizzazione Tabella per aggiungere punti di dati specifici al vostro diagramma. Questo metodo di mappatura promemoria potrebbe essere quello di modelli di matrice o il loro cugino più tabellare, modelli di database . Tuttavia, il risultato finale è diverso perché non ci sono griglie, righe o colonne. Posizionare i punti di dati all'interno dei cerchi per rappresentare i singoli elementi di ciascuna serie e inserire i punti di condivisione nell'area di sovrapposizione.

2. Modello di diagramma di Venn a 3 cerchi di Microsoft Word by TemplateLab

Il modello di diagramma di Venn a 3 cerchi di Microsoft Word di TemplateLab offre un modo rapido per illustrare ciò che è comune a tre impostazioni o gruppi

Il modello di Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram di TemplateLab può sembrare inizialmente impegnativo, ma non preoccupatevi: è interamente personalizzabile. Tranne che per il numero di cerchi, lo si capisce dal nome!

È necessario utilizzare questo modello con l'app Microsoft Word perché la versione online di Word non lo supporta ancora. Dal momento che il modello non può essere utilizzato online, potreste dover ricorrere ad altre soluzioni strumenti di collaborazione per raccogliere idee o dati dal team.

Prima di tutto, decidete quali sono le tre impostazioni che volete confrontare nel diagramma e identificate ciò che hanno in comune. Aprite il modello nella vostra app Word e iniziate a riempire le caselle di testo in ogni cerchio e nell'area di sovrapposizione.

Tenete presente che questo modello di base consente di riempire solo lo spazio comune a tutti e tre i cerchi. Quindi, se volete presentare risultati più complessi che coinvolgono due gruppi ma escludono il terzo, dovrete cercare altrove.

Dopo aver inserito i dati e controllato che non ci siano errori, è il momento di divertirsi con i personalizzati. È possibile modificare tutto, tranne la forma di base. Attenzione, però, se si modificano troppo le caselle di testo, il design potrebbe risultare un po' scadente. Se il design originale non è proprio il vostro stile, è meglio mantenere il contorno predefinito, ma sentitevi liberi di cambiare lo sfondo e l'intestazione per renderlo unico. ✨

3. Modello di diagramma di Venn per Google Slides by Slidesgo

Modello di diagramma di Venn di Google Slides da Slidesgo

Google Slides Venn Diagram Modello di Slidesgo offre un vantaggio significativo rispetto al precedente concorrente. Può essere utilizzato online nell'area di lavoro di Google. Inoltre, il diagramma di Venn è composto da 29 diapositive modificabili, per cui troverete sicuramente almeno un paio di disegni che vi piaceranno. Tuttavia, alcuni di essi possono risultare un po' complessi da comprendere a prima vista, vanificando in qualche modo lo scopo di utilizzare un diagramma di Venn per una chiara visualizzazione dei dati.

La personalizzazione della presentazione è generalmente un processo semplice. Vi viene offerta una varietà di opzioni per rendere il design veramente personale:

Modificare i colori: Personalizzare i colori delle singole diapositive con pochi clic

Personalizzare i colori delle singole diapositive con pochi clic Aggiungere immagini e testo: Aggiungere facilmente immagini e nuove caselle di testo in base alle proprie esigenze

Aggiungere facilmente immagini e nuove caselle di testo in base alle proprie esigenze Modificare gli elementi: Spostare, ridimensionare o eliminare qualsiasi elemento della diapositiva per ottenere un layout perfetto

Spostare, ridimensionare o eliminare qualsiasi elemento della diapositiva per ottenere un layout perfetto Scegliere un altro tema: Modificare l'intero tema per mantenere un aspetto uniforme su tutte le diapositive

Modificare l'intero tema per mantenere un aspetto uniforme su tutte le diapositive Includere un'immagine di sfondo: Aggiungere un logo o un'altra immagine allo sfondo di ogni diapositiva

Aggiungere un logo o un'altra immagine allo sfondo di ogni diapositiva Modificare il tema: Assicurarsi che la scelta personalizzata dei colori sia utilizzata in modo coerente in tutta la presentazione

La presentazione può essere salvata su Google Drive, consentendo di personalizzarla e di accedervi quando necessario. Inoltre, è possibile salvare i file PDF per l'uso offline.

Sebbene sia possibile eliminare tutte le diapositive non necessarie, gli utenti gratis devono ricordarsi di mantenere la diapositiva "crediti " per attribuire correttamente il design.

4. Modello di diagramma di Venn a due cerchi di Microsoft Word by Education World

Introducete le basi dei diagrammi di Venn agli studenti con il modello di Microsoft Word Two-Circle Venn Diagram di Education World

Education World è una pluripremiata risorsa online per gli educatori, che offre vari contenuti e strumenti per migliorare le esperienze di insegnamento e apprendimento. Il modello di diagramma di Venn a due cerchi di Microsoft Word è un quadro di base che gli insegnanti possono utilizzare per i test.

Non permette di confondersi: contiene due cerchi, un'area di sovrapposizione e tre caselle di testo da riempire con i punti di dati, il che lo rende perfetto per gli studenti che stanno scoprendo questo concetto. 🧑‍🎓

Il modello può essere modificato nell'app di Microsoft Word ma non in Word online. Tuttavia, il suo design suggerisce che non è mai stato pensato per essere usato online. Se siete insegnanti alla ricerca di un modello di diagramma di Venn semplice e facile da stampare da distribuire alla vostra classe, non cercate oltre.

Sebbene sia possibile personalizzare il modello nell'app di Word, è meglio mantenerlo semplice e modificare il testo solo se necessario; la maggior parte degli insegnanti trova che il modello nel suo modulo originale sia tutto ciò di cui ha bisogno.

5. Modello di diagramma di Venn in PowerPoint di SlideBazaar

Crea una presentazione divertente e coinvolgente con il modello PowerPoint Venn Diagram di SlideBazaar

Il modello PowerPoint Venn Diagram di SlideBazaar è completamente personalizzabile nell'app di PowerPoint e online. È disponibile in due dimensioni, 4×3 e 16×9, ciascuna con modalità chiara e scura.

Il modello presenta tre cerchi di colore diverso, ma è possibile modificare il format eliminandone uno o aggiungendo altri cerchi per creare un diagramma di Venn più complesso. Volete aggiungere un po' di pepe? Le forme aggiunte non devono essere necessariamente cerchi! Lasciate libera la vostra immaginazione: potete sperimentare con stelle, cloud o anche forme tridimensionali come cubi o cilindri. 🧊

È facile cambiare le dimensioni delle forme per ottenere un diagramma di Venn ponderato. È anche possibile riorganizzare la loro posizione in modo che alcune non si sovrappongano, il che è ideale per rappresentare impostazioni esclusive.

Anche lo sfondo è personalizzabile, consentendo di importare immagini personalizzate come un logo. È possibile personalizzare anche tutti i colori e i font per riflettere il proprio marchio.

Condividete il vostro diagramma attraverso Microsoft SharePoint se avete caricato il modello su PowerPoint online. In alternativa, salvatelo sul vostro computer come file PPT, PTD o JPEG.

Apportare nuove intuizioni e chiarezza con ClickUp

Che siate professionisti che puntano all'efficienza, educatori che coinvolgono gli studenti o individui che cercano un modo visivamente accattivante per presentare le informazioni, la nostra selezione di modelli di diagrammi di Venn offre qualcosa per tutti. Tuttavia, per coloro che sono alla ricerca di uno strumento intuitivo che aumenti la creatività e la collaborazione, il modello di diagramma di Venn di ClickUp emerge come una scelta di prim'ordine che bilancia magnificamente funzione e stile.

La funzionalità di lavagna online di ClickUp trascende la tradizionale diagrammazione di Venn, offrendo un'analisi in tempo reale dei risultati funzionalità di collaborazione in tempo reale assegnazione delle attività, visualizzazioni personalizzabili e integrazione perfetta con gli altri strumenti ClickUp.

Registrate un account gratuito su ClickUp e godetevi un approccio collaborativo e analitico alla creazione di diagrammi adatto al lavoro da remoto e di persona, rivoluzionando il vostro modo di lavorare con i dati. 🎇