10 Alternative e concorrenti di Microsoft Access 2025

Microsoft Access (alias MS Access) è un potente sistema di database che acquisisce, gestisce e archivia ogni tipo di dati. È in grado di analizzare tonnellate di informazioni e creare report, quindi non sorprende che sia una parte popolare della suite Microsoft Office.

Ma nessuno strumento di database è perfetto. Non è possibile trovarne uno che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze di ogni persona o azienda. Se il database Microsoft Access non fa per voi, ci sono molte alternative.

Questa guida evidenzia le 10 principali alternative e concorrenti di Microsoft Access per il 2024. È il momento di scoprire il sistema di gestione dei database più adatto a voi e al vostro team. 🏆

Cosa cercare nelle alternative a Microsoft Access?

Per trovare le migliori alternative a Microsoft Access, considerate le vostre esigenze, valutate le caratteristiche e soppesate i pro e i contro delle migliori opzioni di sistema di gestione di database relazionali.

Nella scelta delle 10 migliori alternative a Microsoft Access, ecco cosa abbiamo cercato:

Facilità d'uso: I membri del vostro team meritano un'applicazione di database a basso codice, intuitiva e facile da usare

I membri del vostro team meritano un'applicazione di database a basso codice, intuitiva e facile da usare Abbordabile: Abbiamo inclusosoftware di database gratuito opzioni, in modo che ci sia qualcosa per ogni budget

Abbiamo inclusosoftware di database gratuito opzioni, in modo che ci sia qualcosa per ogni budget Compatibilità con i sistemi operativi : Permette a tutti di lavorare insieme alla soluzione di database, sia che si utilizzi iOS, Android, Windows, MacOS, Linux o un browser web

: Permette a tutti di lavorare insieme alla soluzione di database, sia che si utilizzi iOS, Android, Windows, MacOS, Linux o un browser web Integrazioni: Gli strumenti di oggi dovrebbero integrarsi con gli altri software e app che utilizzate per semplificarvi la vita 🛠️

Gli strumenti di oggi dovrebbero integrarsi con gli altri software e app che utilizzate per semplificarvi la vita Funzionalità: Il vostro software di gestione dei dati dovrebbe essere dotato di funzioni e caratteristiche comeautomazione del flusso di lavoroil drag-and-drop,modelli di fogli di calcoloestrumenti di visualizzazione dei dati in modo da ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo (o un'alternativa gratuita)

Utilizzare il drill-down in ClickUp Dashboards per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico, per una modifica senza soluzione di continuità

10 Migliori alternative a Microsoft Access da utilizzare nel 2024

Siete pronti a trovare un'alternativa a Microsoft Access in grado di soddisfare le vostre esigenze aziendali? Andiamo al sodo! 🤩

1. ClickUp

Create fogli di calcolo personalizzabili per tenere traccia e organizzare i vostri dati con la Vista tabelle di ClickUp

ClickUp è uno strumento basato su cloud e un'eccellente alternativa a MS Access. Come la maggior parte dei concorrenti di Microsoft Access, ClickUp eccelle nel tracciare e organizzare le informazioni. È una soluzione senza codice, con un'interfaccia utente intuitiva e può funzionare come applicazione desktop, mobile o web per l'inserimento dei dati con accesso multiutente. Vista tabella ClickUp è la soluzione ideale per questo tipo di lavoro: crea fogli di calcolo alla velocità della luce e offre una potente creazione visiva di database. È possibile utilizzarlo per gestire bilanci, inventari, informazioni sui clienti e molto altro ancora, sia per le grandi che per le piccole imprese.

Troverete utili informazioni su budget e modelli di inventario (insieme a molti altri) che rendono i dati e le gestione delle risorse più semplice. Inoltre, l'IA di ClickUp è assistita da documentazione del progetto può prendere appunti, scrivere riassunti e tenere traccia delle informazioni importanti delle riunioni in modo da non doverlo fare. 😎

ClickUp consente inoltre di importare ed esportare dati Excel e CSV e fornisce aggiornamenti in tempo reale ai membri del team.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome e Google Assistant

Database relazionali senza codice con etichette e categorie standardizzate visualizzate in tabelle organizzate senza conoscenze di codifica o di scripting per una gestione semplice del database con accesso multiutente e funzioni di collaborazione per i membri del teamteam interfunzionali Le tabelle reattive e intuitive semplificano la gestione delle attività e la modifica dei dati in blocco

ClickUp API consente di creare integrazioni personalizzate con sistemi di gestione di database come MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker e altri ancora

Il piano Forever gratuito è disponibile per tutti gli utenti e include la maggior parte delle funzionalità desiderate per l'inserimento dei dati

Limitazioni di ClickUp:

Non dispone di SQL per comunicare con altri motori di database senza integrazioni personalizzate

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento (risolta con i tutorial)

Prezzi di ClickUp:

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente pagato annualmente

$7/mese per utente pagato annualmente Business: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Business Plus: $19/mese per utente pagato annualmente

$19/mese per utente pagato annualmente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. MongoDB

via MongoDB MongoDB è una piattaforma di database open-source di uso generale che aiuta gli sviluppatori a sfruttare la potenza del software e dei dati. Offre il meglio dei database tradizionali con la scala, le prestazioni e la flessibilità richieste dalle applicazioni moderne.

MongoDB salva in un formato JSON, si connette con driver JDBC e funziona con i più diffusi linguaggi di codifica, tra cui Java, Python, C#, Ruby e altri. 👾

Le migliori caratteristiche di MongoDB:

Disponibile come software scaricabile o come database online

Utile sia per lo sviluppo frontend che backend

Limitazioni di MongoDB:

L'opzione gratuita include solo 512 MB di spazio di archiviazione, rispetto ad altre alternative di MS access

Non supporta analisi e join avanzati come i database SQL

Alcuni utenti segnalano difficoltà di configurazione con le sue funzioni di inserimento dati

Prezzi di MongoDB:

Serverless: $0,10+/milioni di letture

$0,10+/milioni di letture Dedicato: $57+/mese

$57+/mese Cluster condiviso: $0+/mese

Valutazioni e recensioni su MongoDB:

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

3. DBeaver

via DBeaver DBeaver è uno strumento versatile progettato per lavorare con tutte le fonti di dati. Dispone di una versione gratuita con funzionalità di base per rendere più accessibile una gestione completa dei dati. La versione a pagamento consente di esplorare, elaborare e amministrare tutte le fonti di dati cloud, SQL e NoSQL.

Con oltre 100 potenti funzioni, DBeaver rende il lavoro più efficiente e si adatta alle esigenze di utenti tecnici e non. Dispone anche di un task manager per automatizzare il lavoro quotidiano, in modo da potersi concentrare sulle cose importanti.

Le migliori caratteristiche di DBeaver:

L'interfaccia utente semplice offre un alto livello di prestazioni e uno sguardo ingrandito ai database interrogati di frequente

Gli utenti gratuiti e a pagamento hanno accesso a CloudBeaver, un sistema di gestione di database basato sul web e pronto per il cloud

DBeaver Portable è un sistema di gestione di database relazionali che si può portare con sé in viaggio tramite dispositivi mobili

DBeaver Community è uno strumento di database universale gratuito con supporto di base per database relazionali come MySQL, SQL Server, PostgreSQL e Teradata

Limitazioni di DBeaver:

La versione gratuita (DBeaver Community) non ha accesso a diverse funzioni disponibili nelle versioni DBeaver Pro (ad esempio, l'accesso a Oracle)

Le recensioni riportano alcuni problemi relativi agli aggiornamenti frequenti e alla lentezza delle query per i dataset più grandi rispetto ad altre alternative di MS Access

Prezzi di DBeaver:

DBeaver Community: Gratuito

Gratuito Impresa individuale: $25/mese

$25/mese Team: $1.600+/anno

Valutazioni e recensioni di DBeaver:

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

4. Base OpenOffice

via Base di OpenOffice OpenOffice Base è un'alternativa gratuita a Microsoft Access che potete scaricare per tutti i membri del vostro team. Può essere utilizzato per qualsiasi scopo senza limitazioni e funziona come un sistema di gestione di database desktop completo.

OpenOffice Base è stato progettato per soddisfare le esigenze di utenti che vanno dai singoli che tengono traccia delle collezioni personali alle grandi aziende. È dotato di supporto nativo per motori di database multiutente come MySQL, PostgreSQL e Adabas D.

Le migliori caratteristiche di OpenOffice Base:

Installazione e supporto disponibili per utenti on-premise e SaaS

Le interfacce utente funzionano su tutti i sistemi operativi desktop, compresi Microsoft Windows, Apple MacOS e Linux

Recupero dei dati persi e creazione di backup senza preoccupazioni per mantenere i file al sicuro

L'ultima versione di OpenOffice Base è sempre un software gratuito, senza bisogno di fatture, canoni mensili o verifiche del software

Alternativa gratuita a MS Access

Limitazioni di OpenOffice Base:

Alcune recensioni riportano una curva di apprendimento quando si passa da Microsoft Access

La grafica datata non regge il confronto con gli attuali concorrenti di Microsoft Access

Prezzi di OpenOffice Base:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di OpenOffice Base:

G2: 4.1/5 (50+ recensioni)

4.1/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (400+ recensioni)

5. Aria compressa

tramite Aria compressa Airtable crea app, alimenta flussi di lavoro unici e semplifica la condivisione dei dati da parte dei team. Consente ai team di modellare i propri dati, definire le relazioni tra gli insiemi di dati e creare visualizzazioni personalizzate su misura per i propri progetti.

I team possono anche utilizzare Airtable per far evolvere il proprio software in base all'evoluzione degli obiettivi o dei mercati e aumentare la trasparenza dei dati per i collaboratori, gli stakeholder e i manager. Ha una versione gratuita che si può provare prima di investire in un piano a pagamento. 🤸

Le migliori caratteristiche di Airtable:

Creare flussi di lavoro e modernizzare la vostra azienda con la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code

Utilizzate le funzionalità no-code per i professionisti non tecnici per ottimizzare i flussi di lavoro utilizzando i database relazionali

Utilizzo di componenti AI nativi e di funzionalità AI dinamiche per velocizzare il lavoro

Organizzare e condividere le informazioni aziendali critiche utilizzando database relazionali che si sincronizzano in tempo reale con altri sistemi

Limitazioni di Airtable:

Alcune recensioni menzionano problemi di tempo durante l'importazione di progetti

Alcuni utenti menzionano la mancanza di funzionalità di progettazione e personalizzazione

Prezzi di Airtable:

Gratuito

Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $24/mese per utente

$24/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable:

G2: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

6. TeamDesk

via TeamDesk TeamDesk è uno strumento di creazione di database low-code basato su cloud che consente agli utenti di creare database personalizzati per soddisfare specifiche esigenze aziendali. Gli utenti ricevono archiviazione dei dati, registrazioni e supporto illimitati senza costi aggiuntivi, il che è perfetto per le piccole imprese in scala.

Il sistema TeamDesk consente di personalizzare i dati e modificare le applicazioni in base alle esigenze. Fate una prova con la versione di prova gratuita prima di impegnarvi a pagare un piano.

Le migliori caratteristiche di TeamDesk:

Creare database personalizzati senza conoscenze tecniche grazie alla piattaforma no-code

Adattare gli strumenti di database utilizzati ai processi su cui si basa la vostra azienda

Personalizzare l'interfaccia user-friendly per soddisfare le esigenze del vostro team

Creazione di potenti database relazionali per soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione

Limitazioni di TeamDesk:

Alcune recensioni riportano problemi di ritardo nelle funzioni di domanda/risposta

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento ripida nonostante la mancanza di linguaggi di codifica

Prezzi di TeamDesk:

Starter: $49/mese

$49/mese Team: $99/mese

$99/mese Impresa: $249/mese

Valutazioni e recensioni di TeamDesk:

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

7. Negozio singolo

via Negozio singolo SingleStore è un database SQL distribuito unificato in tempo reale progettato per la velocità e la scalabilità. Combina carichi di lavoro transazionali e analitici per eliminare inutili spostamenti di dati e supportare carichi di lavoro impegnativi.

SingleStore funziona sui 3 grandi cloud ed è pensato per sviluppatori e architetti esperti di tecnologia. Usate la prova gratuita per vedere cosa ne pensate prima di spendere qualcosa per i suoi servizi.

Le migliori caratteristiche di SingleStore:

Ottimizza il database arisparmiare tempo con prestazioni di query a bassa latenza

Utilizzate un'infrastruttura di dati cloud-native distribuita per alimentare le moderne app della vostra azienda

Scalare l'architettura dei dati e superare i colli di bottiglia con un design di database moderno

Consolidamento dei dati su un unico database per eliminare la dispersione, ridurre i costi e minimizzare la complessità

Limitazioni di SingleStore:

Alcune recensioni riportano problemi nello streaming di analisi su set di dati ad alto volume con risposte API inferiori al secondo

La mancanza di backup incrementali ha causato problemi ad alcuni utenti

Prezzi di SingleStore:

Standard: $0,80+/ora

$0,80+/ora Premium: $1,60+/ora

$1,60+/ora Dedicato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SingleStore:

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

8. Fogli Google

via Fogli GoogleFogli Google è un elemento di Google Workspace per la creazione di fogli di calcolo online. Consente la collaborazione in tempo reale da qualsiasi dispositivo, perfetta per i team più numerosi o remoti.

Progettato per aziende di tutte le dimensioni, presenta funzioni come modelli integrati, formattazione condizionale e tabelle pivot per rendere più gestibile la gestione dei database. Utilizzate la versione personale per provarlo gratuitamente.

Le migliori caratteristiche di Google Sheets:

Collaborazione sui dati da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo con team di tutte le dimensioni

Velocizzare i flussi di lavoro con le funzioni di riempimento intelligente e i suggerimenti di formule per ridurre gli errori e ottenere approfondimenti più rapidi

Connettete senza problemi Google Sheets con altre applicazioni Google per un'integrazione e una collaborazione migliori

Caricate i fogli di Microsoft Excel in Google Sheets per modificare e personalizzare i database su una piattaforma collaborativa basata sul web

Limitazioni di Google Sheets:

Le recensioni menzionano problemi legati alla mancanza di un'assistenza clienti dedicata e alla lentezza dei tempi di risposta

Gli utenti segnalano difficoltà a scaricare i documenti come file Excel

Prezzi di Google Sheets:

Personale: Gratuito

Gratuito Basic: $6/mese per utente pagato annualmente

$6/mese per utente pagato annualmente Business Standard: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Business Plus: $25/mese per utente pagato annualmente

$25/mese per utente pagato annualmente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Sheets:

G2: 4,6/5 (40.000+ recensioni)

4,6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (12.000+ recensioni)

9. Axisbase

via Axisbase Axisbase è uno strumento e un server di database gratuito in grado di tenere traccia di tutte le informazioni di cui l'azienda ha bisogno. È paragonabile ad altri strumenti di database per ufficio come Filemaker e Microsoft Access e a server di database come Microsoft SQL Server.

Axisbase è gratuito per tutti gli utenti e non prevede piani a pagamento. Inoltre, è una piattaforma scaricabile e non si basa su funzionalità basate su browser. 💎

Le migliori caratteristiche di Axisbase:

Godetevi l'interfaccia utente semplice, progettata per essere facile da imparare e da usare

Creazione di elementi come menu, voci di criteri e report drill-down senza conoscenze tecniche di codifica

Imparare a conoscere le regole con tutorial gratuiti progettati per ridurre la curva di apprendimento

Risparmiare tempo evitando indici, chiavi primarie, compressione, valori nulli e altri concetti complessi di database

Limitazioni di Axisbase:

Alcune recensioni riportano che l'interfaccia utente sembra un po' datata e potrebbe beneficiare di un aggiornamento

Non è scalabile su server farm e, quindi, non è ideale per le aziende che prevedono carichi superiori a un server

Prezzi di Axisbase:

Gratuito

Axisbase valutazioni e recensioni:

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite SQLite è una libreria software gratuita e un motore di database SQL. È progettato per essere autonomo, senza server e transazionale, e non richiede alcuna configurazione. Serve anche come formato di file applicativo e offre tabelle, trigger, indici e viste multiple in un unico file su disco.

Questo motore di database SQL incorporato funziona come una libreria in linguaggio C e funziona su quasi tutti i dispositivi. Offre stabilità multipiattaforma e funzionalità serverless, ideali per molte aziende.

Le migliori caratteristiche di SQLite:

Copia libera dei database tra sistemi a 32 e 64 bit

Facilità di pacchettizzazione di piccoli database relazionali insieme ad applicazioni su tutti i dispositivi

Iniziare con zero configurazione, setup e amministrazione per risparmiare tempo e denaro alla vostra azienda

Scegliete tra più livelli di supporto SQLite Pro quando il vostro team necessita di assistenza e manutenzione

Limitazioni di SQLite:

Le recensioni riportano che non è l'ideale per applicazioni su larga scala a causa della mancanza di accesso alla rete

Non consente di lavorare da remoto e non è adatto a molti team globali

Prezzi di SQLite:

Gratuito

Valutazioni e recensioni su SQLite:

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Rimanere all'avanguardia con le alternative a Microsoft Access

Troverete ciò che vi serve tra queste 10 alternative a Microsoft Access, sia che siate principianti con zero conoscenze tecniche sia che siate a capo di un team di professionisti esperti di tecnologia. Trovate l'opzione che fa per voi, migliorate il vostro flusso di lavoro e portate il vostro gioco di database a nuovi livelli! 🎢

Siete pronti a testare le vostre opzioni? Iniziate con la scelta principale e provate ClickUp gratuitamente .