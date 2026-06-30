I migliori software per l'organizzazione di eventi nel 2026

I software per l’organizzazione di eventi sembrano appartenere a un’unica categoria, finché il tuo primo evento non ti dimostra che in realtà ce ne sono due. Una categoria gestisce le operazioni interne: tempistiche, coordinamento dei fornitori, budget e approvazioni. L’altra categoria gestisce l’esperienza dei partecipanti: registrazione, biglietteria, check-in e coinvolgimento. Scegliere la categoria sbagliata crea problemi che scoprirai solo la settimana prima dell’inizio del tuo evento.

Questa guida non indica un unico vincitore. Classifica i dieci migliori software per la pianificazione di eventi in base alla loro capacità di coprire le diverse fasi dell’organizzazione e ai limiti di ciascuno.

I migliori software di pianificazione eventi per team con elevate esigenze di coordinamento sono ClickUp, Cvent per le conferenze aziendali, Eventbrite per la vendita di biglietti al pubblico e Planning Pod per la gestione delle sedi. Non esiste un vincitore universale, ma solo la soluzione più adatta a colmare la tua principale lacuna operativa. Una volta individuata questa, scegliere lo strumento di pianificazione eventi giusto sarà facile.

Cosa cercare in un software per l'organizzazione di eventi?

Quando cerchi un software efficace per la pianificazione di eventi, presta attenzione a questi cinque aspetti: chiara titolarità delle attività, visibilità del calendario, monitoraggio di fornitori e ospiti, automazione utile e strumenti per i partecipanti, se organizzi eventi pubblici.

Ecco cosa verificare nel dettaglio:

Titolarità delle attività: ogni attività ha un unico titolare designato, in modo che nulla venga trascurato

Visibilità del calendario: puoi visualizzare sequenze, scadenze e stato senza dover creare un secondo report

Monitoraggio di fornitori e ospiti: fornitori, sponsor e elenchi degli ospiti sono tutti raccolti in un unico posto, non sparsi in fogli separati

Automazioni: i promemoria e gli aggiornamenti di stato vengono gestiti in modo automatico, così le attività degli amministratori di routine smettono di occupare tutta la tua settimana

Strumenti per i partecipanti: per eventi a pagamento o pubblici, avrai a disposizione anche funzioni di registrazione, biglietteria, check-in e reportistica post-evento

Panoramica dei migliori software per l'organizzazione di eventi

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi* Dove si ferma Cvent Conferenze aziendali e programmi con un elevato numero di iscrizioni Rete di fornitori con oltre 340.000 sedi, con richieste di preventivo integrate e check-in in loco Prezzi personalizzati Scarsa facilità d’uso; la configurazione richiede solitamente un responsabile dedicato alle operazioni degli eventi Whova Coinvolgimento dei partecipanti a conferenze e fiere App per eventi "tutto in uno" per il networking, il programma e l'acquisizione dei contatti degli espositori Prezzi personalizzati Sovraccarico di notifiche push, assenza di sale di discussione integrate, impossibilità di individuare sedi Eventbrite Eventi pubblici a pagamento e scoperta Il marketplace Discovery mette il tuo evento sotto gli occhi degli acquirenti attivi di biglietti Pubblicazione gratis; 3,7% + 1,79 $ per ogni biglietto a pagamento + 2,9% di commissione di elaborazione Nessun fornitore, budget o monitoraggio amministrativo Planning Pod Sedi, matrimoni e attività nel settore dell’ospitalità Suite per la gestione delle sedi: planimetrie, grafici dei posti a sedere e ordini per banchetti Prezzi personalizzati Il monitoraggio delle attività risulta macchinoso per i project manager aziendali ClickUp Gestisci operazioni complesse relative agli eventi in un unico spazio di lavoro Attività, documenti, calendari, moduli e automazioni in un unico posto Gratuito; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Nessuna funzionalità nativa per la biglietteria, la pagina di registrazione o lo scanner per il check-in Asana Piano basato su scadenze con dipendenze La funzione di cascata automatica delle date sposta tutte le attività collegate quando una di esse subisce un ritardo Gratis; Starter 13,49 $, Advanced 30,49 $/utente/mese La visualizzazione della Sequenza è disponibile solo con l’abbonamento a pagamento; nessuna funzione di biglietteria monday.com Organizzazione di eventi visiva e personalizzabile Bacheche completamente personalizzabili e postazioni gratis per fornitori e sponsor Gratis; Basic 12 $, Standard 14 $, Pro 24 $/utente/mese Organizza eventi ma non riesce a gestirli; limite di 250 automazioni al mese nel piano Standard Trello Monitoraggio semplificato delle attività relative agli eventi L'automazione Butler è disponibile in tutti i piani, compreso il piano gratis Gratis; Standard 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $ al mese per utente Mancano dashboard native per i budget o il carico di lavoro; poco efficace nella gestione di sequenze complesse Basecamp Collaborazione semplice in team per la gestione degli eventi I grafici a collina mostrano se il lavoro è in fase di pianificazione o di esecuzione Gratis; Pro 15 $/utente/mese, Pro Unlimited 299 $/mese con fatturazione annuale Nessuna dipendenza, monitoraggio del tempo o pianificazione della capacità Zoom Event Eventi virtuali e webinar Un'interfaccia video intuitiva che gli ospiti sanno già utilizzare Webinar 89 $/mese, Webinar Plus 99 $/mese, Eventi 149 $/mese Impossibile stampare badge o allestire stand fisici

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, così puoi essere certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I migliori software per l'organizzazione di eventi da provare

In questo elenco figurano dieci strumenti: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp e Zoom Events.

Ciascuno di essi copre un aspetto specifico della gestione e dell’organizzazione degli eventi, mentre presenta delle lacune negli altri ambiti. Per ogni soluzione riportata di seguito viene fornita la stessa analisi: i punti di forza, i limiti e a chi è sconsigliata.

1. Cvent (Ideale per conferenze aziendali e programmi con un elevato numero di registrazioni)

Cvent è una piattaforma di gestione degli eventi di livello aziendale progettata per gestire l’intero ciclo di vita di un evento, dalla ricerca della sede e delle registrazioni al coinvolgimento dei partecipanti, all’emissione dei badge e all’analisi post-evento. È uno dei nomi più affermati del settore ed è pensata per grandi organizzazioni e associazioni. È lo strumento preferito dai team dedicati alla gestione di conferenze, fiere ed eventi aziendali frequenti o su larga scala.

Integra Goldcast per il taglio dei video basato sull’IA, ON24 per i webinar e solide integrazioni con strumenti CRM e di marketing come Salesforce. Questi connettori ti consentono di gestire l’intero evento, dall’inizio alla fine, in un unico posto.

La piattaforma gestisce la complessa logistica in loco meglio della maggior parte delle bacheche di progetto di base. Puoi creare siti di registrazione completamente personalizzati con il tuo marchio e implementare l’app mobile Attendee Hub. Dispone inoltre di una rete di fornitori integrata con oltre 340.000 sedi. Ciò significa che puoi inviare richieste di preventivo e prenotare spazi direttamente tramite il software. Cvent è la scelta di punta per i team che vivono e respirano eventi e che privilegiano la completezza rispetto alla semplicità.

Funzionalità principali e punti di forza

Rete di fornitori Cvent: individua le sedi e gestisci le richieste di offerta (RFP) per strutture in tutto il mondo

Registrazione all’arrivo: Sfrutta i chioschi di check-in in loco e la stampa in tempo reale dei badge per ridurre le lunghe code

Hub dei partecipanti: Offri agli ospiti un’app mobile personalizzata con il tuo marchio, insieme a un monitoraggio approfondito dei dati post-evento per la dirigenza

Prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni

G2: 4,3/5 (oltre 4.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Punti deboli di Cvent: il software ha un punteggio basso in termini di facilità d’uso. Per effettuare l’impostazione corretta è solitamente necessario un responsabile dedicato alle operazioni relative agli eventi. Evita Cvent se: stai organizzando un singolo evento di piccole dimensioni o cerchi una soluzione leggera. Tuttavia, per i programmi di eventi aziendali, poche piattaforme eguagliano la sua completezza. Strumenti come Whova o Eventbrite ti offriranno le funzionalità/funzioni di base per la gestione dei partecipanti di cui hai bisogno, senza i costi elevati tipici delle soluzioni aziendali.

Cosa dicono gli utenti reali di Cvent?

Scopri cosa ne pensa di Cvent questo recensore di G2:

Questa piattaforma mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo; il passaggio da Attendee Hub è stato semplicissimo e la utilizzo ogni mese in base al mio calendario di webinar. Il loro supporto tecnico è sempre disponibile e fornisce ottimi consigli alle mie domande quando necessario. La nostra integrazione con Salesforce funziona alla perfezione durante la registrazione dei partecipanti agli eventi.

Questa piattaforma mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo; il passaggio da Attendee Hub è stato semplice e la utilizzo ogni mese in base al mio calendario di webinar. Il loro supporto tecnico è sempre disponibile e fornisce ottimi consigli alle mie domande quando necessario. La nostra integrazione con Salesforce funziona alla perfezione durante la registrazione dei partecipanti agli eventi.

Se operi nel settore dell’organizzazione di eventi, hai l’imbarazzo della scelta. Si prevede che il mercato globale dei software per la gestione degli eventi crescerà fino a raggiungere i 39,6 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13,2%, in un settore che a quel punto varrà ben 3,4 trilioni di dollari.

2. Whova (Ideale per il coinvolgimento dei partecipanti a conferenze e fiere)

via Whova

Whova è una piattaforma di gestione degli eventi e di coinvolgimento nota soprattutto per la sua app per eventi, con una valutazione alta. Si concentra sul networking tra i partecipanti, sui programmi e sul coinvolgimento in occasione di conferenze ed eventi professionali.

Whova privilegia l’esperienza dei partecipanti rispetto al monitoraggio interno, e tutto avviene tramite l’app: il programma, i profili dei relatori, i sondaggi in tempo reale, la messaggistica e le bacheche della community. Per conferenze e fiere in cui le persone si incontrano per fare networking, questa attenzione ai partecipanti dà i suoi frutti.

Whova funziona bene anche per le fiere, specialmente quando è importante acquisire i contatti degli espositori. Gli espositori scansionano i badge tramite codice QR e raccolgono i contatti allo stand sul posto. Rispetto a Cvent, Whova è più facile da configurare e più economico, anche se non offre una ricerca approfondita delle sedi. È una scelta valida per eventi in presenza, virtuali e ibridi.

Funzionalità principali e punti di forza

App per eventi incentrata sugli ospiti: metti a disposizione dei partecipanti strumenti di networking, bacheche della community e possibilità di chattare in tempo reale

Strumenti per eventi accademici : gestisci in modo integrato le iscrizioni, il sito web, i badge e l’invio degli abstract

Acquisizione dei contatti degli espositori: Consenti agli sponsor di scansionare i badge e dimostrare il ritorno sull’investimento

Prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni

G2: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.300 recensioni)

I punti deboli di Whova: gli organizzatori lamentano spesso un sovraccarico di notifiche push automatiche che invadono i loro ospiti. La dashboard è ricca di funzionalità, il che richiede un tempo di formazione aggiuntivo, e gli strumenti di streaming virtuale non dispongono di sale di discussione integrate. Evita Whova se: stai organizzando un piccolo evento con meno di 100 partecipanti, per cui pagare le tariffe di un software di livello professionale per un’app non ha senso dal punto di vista economico. Dovresti anche evitarlo se il tuo progetto richiede la ricerca di sedi e controlli finanziari approfonditi.

Cosa dicono gli utenti reali di Whova?

Ecco cosa pensa un recensore di G2 su Whova:

La possibilità di creare il mio programma personalizzato; la funzione di scansione del codice QR dei partecipanti per raccogliere i dati di contatto, una sezione per prendere appunti, un programma dettagliato con una panoramica degli argomenti e informazioni sulla sala collegate a una mappa. Apprezzo anche la riunione della community per la condivisione di opportunità di connessione. Mi piace che le informazioni rimangano disponibili nell’app anche dopo la conclusione dell’evento.

La possibilità di creare il mio programma personalizzato; la funzione di scansione del codice QR dei partecipanti per raccogliere i dati di contatto, una sezione per prendere appunti, un programma dettagliato con una panoramica degli argomenti, informazioni sulla sala collegate a una mappa. Inoltre, la riunione della community per la condivisione di opportunità di networking. Apprezzo il fatto che le informazioni rimangano disponibili nell’app anche dopo la conclusione dell’evento.

3. Eventbrite (Ideale per eventi pubblici a pagamento e per la promozione)

via Eventbrite

Scegli Eventbrite per vendere biglietti al pubblico. Funziona come un marketplace di scoperta, mettendo in evidenza il tuo evento davanti a un pubblico che cerca attivamente nuove esperienze. Infatti, Eventbrite è senza dubbio il nome più noto nel settore della biglietteria self-service per eventi, mettendo in contatto gli organizzatori con un marketplace integrato di milioni di acquirenti unici. È progettato appositamente per eventi pubblici rivolti ai consumatori, in cui la visibilità e la rapidità nella vendita dei biglietti contano più della logistica complessa.

Pubblicare una pagina dedicata a un evento richiede solo pochi minuti di configurazione e nessuna competenza tecnica. Puoi lanciare una pagina in pochi minuti e disporre immediatamente di strumenti per il pagamento, la scansione all’ingresso e la gestione delle email. Eventbrite ti consente inoltre di pubblicare eventi gratis senza alcun costo di piattaforma e di organizzare eventi a pagamento con biglietti a fasce di prezzo, codici promozionali e posti riservati quando ne hai bisogno.

Eventbrite si integra anche con Facebook, così i partecipanti possono scoprire gli eventi e acquistare i biglietti senza uscire dalla piattaforma. La sua app per organizzatori offre inoltre supporto per un affidabile check-in tramite codice QR all’ingresso.

Caratteristiche principali e punti di forza

Mercato Discovery: raggiungi le persone che stanno già effettuando ricerche, in modo da vendere biglietti senza spendere in pubblicità

Procedura di pagamento semplificata: crea in pochi minuti una pagina di pagamento affidabile e ottimizzata per i dispositivi mobili

Scansione in mobilità: fai entrare rapidamente gli ospiti all’ingresso utilizzando un’app di scansione nativa per smartphone

Prezzi

Eventi gratis

Biglietti a pagamento: 3,7% + 1,79 $ di commissione di servizio per biglietto

Elaborazione dei pagamenti: 2,9% per ordine

Valutazioni

G2: 4,3/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.700 recensioni)

I punti deboli di Eventbrite: la gestione amministrativa non rientra tra le sue funzioni. Non effettua il monitoraggio dei contratti con i fornitori, del carico di lavoro del team o delle approvazioni di budget, quindi dovrai occuparti della pianificazione pre-evento altrove. Evita Eventbrite se: organizzi riunioni private, corsi di formazione interni o eventi riservati agli invitati. Uno strumento di registrazione privato ti offre un maggiore controllo senza commissioni di marketplace.

Cosa dicono gli utenti reali di Eventbrite?

Un recensore di G2 ha effettuato la condivisione della propria esperienza con Eventbrite:

Il fatto che le pagine degli eventi siano personalizzabili e semplici da creare conferisce loro un aspetto professionale e, grazie alle pagine multiuso, riusciamo a fare un'ottima prima impressione senza dover ricorrere all'aiuto di un designer professionista. Anche le funzionalità integrate di promozione e condivisione sui social media si sono rivelate un'aggiunta vantaggiosa, poiché ci hanno aiutato a raggiungere un pubblico più ampio e a promuovere la vendita dei biglietti con il minimo lavoro richiesto e senza ricorrere ad altre risorse di marketing.

Il fatto che le pagine degli eventi siano personalizzabili e semplici da creare conferisce loro un aspetto professionale e, grazie alle pagine multiuso, riusciamo a fare un'ottima prima impressione senza dover ricorrere all'aiuto di un designer professionista. Anche le funzionalità integrate di promozione e condivisione sui social media si sono rivelate un'aggiunta vantaggiosa, poiché ci hanno aiutato a raggiungere un pubblico più ampio e a promuovere la vendita dei biglietti con il minimo lavoro richiesto e senza ricorrere ad altre risorse di marketing.

4. Planning Pod (Ideale per sedi, matrimoni e attività incentrate sull’ospitalità)

tramite Planning Pod

Planning Pod è progettato principalmente per le sedi e gli operatori professionali del settore eventi e dell’ospitalità, riunendo in un unico sistema la raccolta dei contatti, il calendario delle prenotazioni, le planimetrie, i BEO, le proposte, i contratti, i pagamenti e la reportistica.

Le location e le aziende che si occupano di matrimoni funzionano in modo diverso rispetto ai team che utilizzano software, e Planning Pod è la soluzione ideale per loro. Gestisce la location come un'azienda aziendale. Poiché i tuoi contatti, il calendario delle prenotazioni e i contratti firmati sono tutti in un unico file, la pipeline di vendita rimane collegata al calendario degli eventi.

Planning Pod vanta una suite completa e integrata di strumenti (oltre 40) che sostituisce una serie di app separate. Puoi disegnare planimetrie, impostare la disposizione dei posti a sedere e stampare gli ordini per i banchetti destinati alla cucina e al personale di sala. I contatti arrivano da The Knot e WeddingWire, mentre le fatture effettuano la sincronizzazione con QuickBooks, così l’intera gestione delle prenotazioni avviene in un unico posto.

Funzionalità principali e punti di forza

Sottoscrizione a tariffa fissa: nessuna commissione per biglietto, oltre a funzionalità integrate per l’elaborazione dei pagamenti e portali clienti personalizzati con il tuo marchio

Supporto clienti: Molti utenti apprezzano il team del supporto di Planning Pod e la sua reattività alle richieste di nuove funzionalità

Registri commerciali integrati: conserva proposte, contratti e fatture raggruppati per ogni prenotazione

Portali clienti personalizzati: Consenti ai clienti di visualizzare i layout, firmare i documenti ed effettuare i pagamenti in un unico posto

Prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

I punti deboli di Planning Pod: Il prodotto e il supporto sono pensati specificamente per il settore dell’ospitalità. Questo focus è il suo punto di forza, ma i project manager aziendali trovano il sistema di monitoraggio delle attività poco intuitivo. Evita Planning Pod se: organizzi eventi aziendali interni o campagne di marketing. Uno strumento di lavoro flessibile offre a questi team maggiore libertà.

Cosa dicono gli utenti reali di Planning Pod?

Scopri come Planning Pod ha trattato un recensore di Capterra che non era un organizzatore di eventi:

Non sono un organizzatore di eventi, ma Planning Pod ha reso la pianificazione, l’organizzazione e la realizzazione di una conferenza professionale per oltre 150 partecipanti incredibilmente SEMPLICE! Le iscrizioni e la vendita dei biglietti, la gestione del budget, la fatturazione, i contratti, la comunicazione via email, la generazione di modelli, l’elenco dei partecipanti, la planimetria, le liste delle cose da fare con la possibilità di assegnare compiti alle persone e caricare documenti, l’itinerario, il sito web, la raccolta dei sondaggi… Non riesco a esprimere a parole quanto Planning Pod sia stato un vero salvagente per il comitato organizzativo della conferenza della mia organizzazione no profit, composta da volontari!!!

Non sono un organizzatore di eventi, ma Planning Pod ha reso la pianificazione, l’organizzazione e la realizzazione di una conferenza professionale per oltre 150 partecipanti incredibilmente SEMPLICE! Le iscrizioni e la vendita dei biglietti, la gestione del budget, la fatturazione, i contratti, la comunicazione via email, la generazione di modelli, l’elenco dei partecipanti, la planimetria, le liste delle cose da fare con la possibilità di assegnare compiti alle persone e caricare documenti, l’itinerario, il sito web, la raccolta dei sondaggi… Non riesco a esprimere a parole quanto Planning Pod sia stato un vero salvagente per il comitato organizzativo della conferenza della mia organizzazione no profit, composta da volontari!!!

Leggi anche: I migliori software di gestione delle sedi per eventi

5. ClickUp (Ideale per gestire operazioni complesse relative agli eventi in un unico spazio di lavoro)

Scarica il modello gratis Gestisci i tuoi eventi dall’inizio alla fine su ClickUp

ClickUp è la soluzione ideale come hub di pianificazione e coordinamento per un evento. È qui che l’evento prende forma prima ancora che qualcuno varchi la soglia: la sequenza, l’elenco dei fornitori, il budget, il passaggio di consegne tra i reparti di marketing, logistica e produzione. Tutto in un unico spazio di lavoro, anziché sparso tra fogli di calcolo e catene di email.

Ogni attività può includere campi personalizzati per le voci di bilancio, lo stato dei contratti con i fornitori, le date di conferma dei relatori o il numero di partecipanti. In questo modo, una singola vista Bacheca o Tabella funge anche da strumento di monitoraggio dell’evento, senza bisogno di un foglio di calcolo separato.

Passa alla vista Gantt per visualizzare l’intera sequenza di produzione con le dipendenze; passa alla vista Calendario per vedere cosa è in scadenza questa settimana. Gli stessi dati di base, solo una prospettiva diversa.

I moduli di ClickUp acquisiscono le richieste in entrata e le indirizzano direttamente nella tua pipeline con l’assegnatario, lo stato e la data di scadenza già impostati. Da lì, le automazioni di ClickUp prendono il controllo delle operazioni di routine: riassegnano le attività quando lo stato cambia o spostano un’approvazione completata alla fase successiva senza che nessuno debba cliccare su alcun pulsante.

Funzionalità principali e punti di forza

Analisi in tempo reale: crea una crea una dashboard personalizzata su ClickUp che visualizzi l’utilizzo del budget, i tassi di completamento delle attività e lo stato dei fornitori per tutti gli eventi attivi

Automatizza con l’IA integrata: redigi brief contestuali sugli eventi e genera elementi da intraprendere dopo l’evento utilizzando redigi brief contestuali sugli eventi e genera elementi da intraprendere dopo l’evento utilizzando ClickUp Brain

Documenti integrati nel flusso di lavoro: allega le note sullo svolgimento dell’evento, i brief creativi e i resoconti post-evento direttamente alle attività a cui si riferiscono utilizzando allega le note sullo svolgimento dell’evento, i brief creativi e i resoconti post-evento direttamente alle attività a cui si riferiscono utilizzando ClickUp Docs

Prezzi

Valutazioni

G2 : 4,6/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Punti deboli di ClickUp: non dispone di un motore di biglietteria integrato, di uno strumento per la creazione di pagine di registrazione né di uno scanner per il check-in dei partecipanti. I team che organizzano grandi eventi pubblici necessitano comunque di una soluzione dedicata alla gestione dell’accoglienza. Evita ClickUp se: vendi migliaia di biglietti al pubblico e hai bisogno che la funzione principale sia la visibilità sul marketplace o la stampa dei badge in loco. Per queste attività, inizia con Eventbrite o Cvent e gestisci il coordinamento del back-office in ClickUp parallelamente a questi strumenti.

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Scopri cosa ne pensa di ClickUp questo responsabile di eventi che ha lasciato una recensione su G2:

Utilizzo ClickUp per la gestione dei miei eventi e mi aiuta a gestire la mia lista di cose da fare, tenendomi al corrente di ciò su cui sta lavorando il mio team. ClickUp abbatte i silos comunicativi, permettendomi di comprendere gli aggiornamenti sui progetti e le difficoltà del team senza dover partecipare alle riunioni. La scheda “Le mie attività” è fondamentale per gestire le mie attività quotidiane e monitorare dove sono in ritardo. Trovo la funzionalità “Finestra In arrivo” estremamente utile per smaltire i messaggi e rimanere aggiornato sulle attività di cui sono osservatore, senza ingombrare la mia lista “Le mie attività”.

Utilizzo ClickUp per la gestione dei miei eventi e mi aiuta a gestire la mia lista di cose da fare, tenendomi al corrente di ciò su cui sta lavorando il mio team. ClickUp abbatte i silos comunicativi, permettendomi di comprendere gli aggiornamenti sui progetti e le difficoltà del team senza dover partecipare alle riunioni. La scheda “Le mie attività” è fondamentale per gestire le mie attività quotidiane e monitorare dove sono in ritardo. Trovo la funzionalità “Posta in arrivo” estremamente utile per smaltire i messaggi e rimanere aggiornato sulle attività di cui sono osservatore, senza ingombrare la mia lista “Le mie attività”.

Convene, cliente di ClickUp, descrive come utilizza ClickUp per gestire tutti gli aspetti di un evento, dall’audiovisivo alla ristorazione fino al servizio.

6. Asana (Ideale per la pianificazione di eventi con scadenze e dipendenze)

via Asana

Asana, come ClickUp, è una piattaforma di gestione del lavoro che non è specificamente dedicata alla gestione degli eventi, ma è ampiamente utilizzata per gestire la parte progettuale degli eventi: attività, tempistiche, titolari e coordinamento tra i team.

Asana è progettato per gestire programmi di eventi serrati e interconnessi. Il suo punto di forza principale è la cascata automatica delle date. Se un fornitore non rispetta una scadenza, Asana sposta automaticamente in avanti ogni singola attività collegata a quel fornitore. Questo ti evita di dover modificare manualmente decine di date nel tuo Calendario.

Rispetto a monday.com, Asana offre un piano gratuito più funzionale che ti permette di testare le funzionalità di base della gestione delle attività prima di passare a un piano a pagamento. Inoltre, la nuova intelligenza artificiale analizza i dati storici del tuo team per segnalare i progetti in ritardo rispetto alla tabella di marcia. È disponibile anche uno strumento di correzione di bozze, grazie al quale il tuo team può inserire la segnaletica dell’evento in un’attività e approvarla senza bisogno di inviare nemmeno un’email.

Caratteristiche principali e punti di forza

Cascata automatica delle date: sposta una scadenza e tutte le attività collegate si adegueranno di conseguenza

Rilevamento predittivo dei rischi: analizza i dati degli eventi passati per prevedere i colli di bottiglia dei progetti futuri

Approvazione delle risorse direttamente nell’app: esamina, commenta e approva i materiali creativi dell’evento direttamente all’interno del thread delle attività

Prezzi

Versione personale: Gratis

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato : 30,49 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni

G2: 4,4/5 (oltre 13.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

I punti deboli di Asana: il modello di prezzi penalizza i team in crescita. È necessario acquistare il piano Starter anche solo per visualizzare la vista Sequenza. Inoltre, per il monitoraggio degli obiettivi e dei Portfolios multi-evento è necessario il piano Advanced. Non sono presenti nemmeno funzionalità native per la gestione degli eventi (registrazione, biglietteria, gestione dei partecipanti), quindi dovrai abbinarlo a uno strumento dedicato Evita Asana se: gestisci un team numeroso con un budget limitato, poiché monday.com offre un miglior rapporto qualità-prezzo. Inoltre, non consente la scansione dei biglietti all’ingresso.

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Questo recensore di G2 condivide la sua opinione su Asana:

Non so come si possa lavorare senza Asana. Adoro la collaborazione: la possibilità di assegnare attività a più colleghi contemporaneamente, l’organizzazione dei progetti, l’utilizzo per la pianificazione degli eventi, i modelli. Lo uso quotidianamente e senza di esso la mia giornata lavorativa sarebbe improduttiva.

Non so come si possa lavorare senza Asana. Adoro la collaborazione: la possibilità di assegnare attività a più colleghi contemporaneamente, l’organizzazione dei progetti, l’utilizzo per la pianificazione degli eventi, i modelli. Lo uso quotidianamente e senza di esso la mia giornata lavorativa sarebbe improduttiva.

7. monday.com (Ideale per una pianificazione degli eventi visiva e personalizzabile)

monday.com, come ClickUp e Asana, funge da strumento di coordinamento e hub logistico piuttosto che da piattaforma di registrazione. Si tratta di un “sistema operativo per il lavoro” flessibile che puoi utilizzare per pianificare e effettuare il monitoraggio della logistica degli eventi, come fornitori, budget, programmi e attività.

Le bacheche altamente visive e personalizzabili di monday.com sono perfette se la tua mente ragiona in termini di fogli di calcolo con codici colore, Sequenze e dashboard visive. Ti consentono di creare da zero la tua area di lavoro dedicata agli eventi. Puoi effettuare il monitoraggio di tutto, dalle approvazioni di budget a quali fornitori bloccano quali attività, esattamente come desideri.

La sua nuova Digital Workforce utilizza agenti intelligenti per smistare automaticamente le richieste in arrivo e bilanciare il carico di lavoro del tuo team man mano che il calendario degli eventi si riempie. Il vantaggio principale per gli organizzatori di eventi? Non devi pagare per le postazioni dei clienti. Puoi coinvolgere fornitori, sponsor e parti interessate direttamente nel tuo progetto come ospiti gratis.

Funzionalità principali e punti di forza

Personalizzazioni della bacheca: combina i campi personalizzati con le visualizzazioni Kanban, Calendario, Sequenza e Vista Mappa

Collaborazione esterna gratis: invita clienti e sponsor nell’area di lavoro senza dover acquistare postazioni aggiuntive

Rollup multiprogetto: crea dashboard generali per il monitoraggio delle scadenze e dello stato di avanzamento di più eventi contemporaneamente

Prezzi

Free

Basic: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni

G2: 4,7/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.900 recensioni)

I punti deboli di monday.com: permette di pianificare gli eventi ma non di gestirli, quindi per le registrazioni e il check-in sono necessari altri software. Il piano Standard prevede inoltre un limite massimo di 250 automazioni al mese, che si esauriscono facilmente nelle settimane di punta. Evita Monday.com se: il tuo team è composto da due o tre persone, poiché il minimo di tre postazioni ti costringe a pagare per spazi inutilizzati. Per la biglietteria e il check-in, Eventbrite o Cvent sono soluzioni più adatte.

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Scopri la configurazione di monday.com grazie alla recensione di questo utente su G2:

È stato facile da configurare e ci ha aiutato a classificare le richieste relative agli eventi per le nostre principali aree, mantenendo gli eventi organizzati e migliorando la nostra pianificazione. Per quanto riguarda la manutenzione, riduce al minimo le richieste informali e le riunioni, facilitando al contempo il monitoraggio delle richieste e del loro completamento.

È stato facile da configurare e ci ha aiutato a classificare le richieste relative agli eventi per le nostre principali aree, mantenendo gli eventi organizzati e migliorando la nostra pianificazione. Per quanto riguarda la manutenzione, riduce al minimo le richieste informali e le riunioni, facilitando al contempo il monitoraggio delle richieste e della loro completazione.

8. Trello (Ideale per il monitoraggio semplificato delle attività relative agli eventi)

via Trello

Trello punta sulla semplicità con bacheche, elenchi e schede perfetti per eventi su piccola scala. Il tuo team lo adotta in pochi minuti, riducendo al minimo l’onere di formazione per i volontari e il personale temporaneo. Scrivi un’attività su una scheda, la trascini man mano che il lavoro procede e tutti vedono chi è responsabile di cosa.

Uno strumento integrato chiamato Butler è disponibile in tutti i piani. Configuralo una volta sola e invierà automaticamente promemoria sulle scadenze o aggiornerà lo stato delle schede. Elimina le attività amministrative ripetitive.

E se hai bisogno di aumentare la complessità, i Power-Up aggiungono integrazioni e funzioni extra in modo flessibile.

Caratteristiche principali e punti di forza

Bacheche Kanban visive: Consentono ai membri del team di vedere lo stato di qualsiasi attività relativa all’evento a colpo d’occhio

Automazione Butler: gestisce gli aggiornamenti delle attività e i promemoria delle scadenze su tutti i piani

Atlassian Intelligence: pulisci il testo ed estrai gli elementi concreti dalle descrizioni delle schede

Prezzi

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni

G2: 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.500 recensioni)

I punti deboli di Trello: manca di dashboard integrate per il monitoraggio dei budget degli eventi di grandi dimensioni o per la gestione dei carichi di lavoro complessivi del team. Monitorare le sequenze dei progetti complessi, in cui un singolo ritardo da parte di un fornitore può compromettere l’intero programma, risulta molto difficile su una bacheca con layout piatto. Evita Trello se: stai organizzando una conferenza di grandi dimensioni, della durata di più giorni, con sequenze complesse da coordinare tra i vari fornitori. Per questi progetti, ti servirà uno strumento di monitoraggio come ClickUp, Asana o monday.com.

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Scopri cosa apprezza di Trello questo recensore di G2:

Ciò che apprezzo di più di Trello è la semplicità con cui trasforma la caotica organizzazione di eventi — come destreggiarsi tra gli orari dei relatori, gli elenchi degli sponsor e le liste di controllo dei partecipanti alle conferenze — in bacheche visive con schede trascinabili che chiunque nel team può comprendere a colpo d’occhio.

Ciò che apprezzo di più di Trello è la semplicità con cui trasforma la caotica organizzazione di eventi — come destreggiarsi tra gli orari dei relatori, gli elenchi degli sponsor e le liste di controllo dei partecipanti alle conferenze — in bacheche visive con schede trascinabili che chiunque nel team può comprendere a colpo d’occhio.

9. Basecamp (Ideale per una collaborazione semplice tra i membri del team in ambito di eventi)

via Basecamp

Basecamp punta sulla semplicità per i team collaborativi di piccole dimensioni che organizzano eventi. Messaggi, calendari, file e elenchi di cose da fare sono tutti raccolti in un unico posto, il che è l’ideale per i team che danno più importanza alla chiarezza nella comunicazione che alla creazione di sistemi complessi. Puoi coinvolgere gratuitamente clienti, collaboratori esterni, fornitori e sponsor in qualsiasi progetto, e il prezzo forfettario rimane invariato anche man mano che la tua attività cresce.

Per monitorare lo stato di avanzamento, utilizza gli Hill Charts. Questi indicano a colpo d’occhio se un deliverable è ancora in fase di analisi o se sta procedendo verso il completamento. Rispetto a Trello, offre una migliore gestione dei messaggi ma meno opzioni per organizzare le attività.

Caratteristiche principali e punti di forza

Area di lavoro unificata: gestisci i messaggi relativi agli eventi, i calendari e le attività in un'unica dashboard

Accesso ospiti incluso: coinvolgi fornitori esterni e clienti nel progetto senza dover acquistare postazioni aggiuntive

Monitoraggio dei progressi: utilizza Hill Charts per mostrare se il lavoro è in fase di definizione o di esecuzione attiva

Prezzi

Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese, fatturazione annuale

Valutazioni

G2: 4,1/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.300 recensioni)

I punti deboli di Basecamp: non offre la struttura su cui si basano gli eventi complessi, senza mappatura delle dipendenze, monitoraggio del tempo o pianificazione della capacità. La configurazione poco strutturata rende inoltre difficile esportare i dati in modo ordinato in un secondo momento. Evita Basecamp se: il tuo evento dipende da Sequenze collegate e report dettagliati. ClickUp o monday.com ti offrono proprio questo livello di approfondimento.

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Ascolta questa recensione su G2 dedicata a Basecamp:

Ciò che apprezzo di più di Basecamp è che ha reso gestibili attività complesse e ripetitive, senza trasformare lo strumento stesso in un secondo lavoro (perché nessuno ha tempo per questo). Era accessibile per il nostro budget di reparto limitato. Era una soluzione autonoma per il nostro reparto, ma si è integrata facilmente con i nostri vari team dedicati agli eventi e ai progetti.

Ciò che apprezzo di più di Basecamp è che ha reso gestibili attività complesse e ripetitive, senza trasformare lo strumento stesso in un secondo lavoro (perché nessuno ha tempo per questo). Era accessibile per il nostro budget di reparto limitato. Era una soluzione autonoma per il nostro reparto, ma si è integrata facilmente con i nostri vari team dedicati agli eventi e ai progetti.

10. Zoom Events (Ideale per eventi virtuali e webinar)

tramite Zoom Eventi

Zoom Events è la piattaforma completa di Zoom per eventi virtuali e ibridi, basata sull’infrastruttura video che la maggior parte dei team già conosce. Gestisce conferenze e summit di più giorni con registrazione, biglietteria, programmi con più sessioni, percorsi tematici multipli e networking, andando ben oltre un semplice webinar.

Zoom attualmente offre un pacchetto denominato “Zoom Events and Webinars”, in cui Webinars rappresenta il livello più semplice per trasmissioni lineari, mentre Events è dedicato alle situazioni più complesse. Le persone sanno come partecipare a una chiamata e dove si trova il pulsante di disattivazione dell’audio, quindi il panico tecnologico si attenua il giorno dell’evento. Ciò lo rende una scelta sicura per workshop online, summit e webinar.

Ma non si limita a ospitare una chiamata. Puoi creare un hub per un programma di più giorni, aprire una chat per il networking e gestire sessioni di domande e risposte in diretta, il tutto in modalità virtuale, ovviamente. Inoltre, fornisce una reportistica chiara sulle vendite dei biglietti e sull’affluenza, così potrai capire cosa ha funzionato una volta terminata la diretta.

Funzionalità principali e punti di forza

Elevata affidabilità: streaming affidabile e di alta qualità basato sull’interfaccia familiare di Zoom e sulla sua tecnologia video di base

Hub multisessione: gestisci programmi digitali complessi che si sviluppano su più giorni e serie online da un'unica pagina di accesso

Strumenti di coinvolgimento: mantieni vivo il dialogo tra i partecipanti online tra una presentazione e l’altra utilizzando la chat e i sondaggi in tempo reale

Prezzi

Webinar: 89 $ al mese (minimo 300 partecipanti)

Webinars Plus: 99 $ al mese (minimo 100 partecipanti)

Eventi: 149 $ al mese (minimo 100 partecipanti)

Valutazioni

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.900 recensioni)

I punti deboli di Zoom Events: È ottimo sugli schermi, ma non all’altezza in una fiera. Non consente di stampare badge né di gestire stand fisici, e l’assistenza può essere lenta a rispondere. Alcuni utenti lo ritengono costoso, con possibilità di personalizzazione limitate e un processo di configurazione complesso per gli eventi di grandi dimensioni. Evita Zoom Events se: il tuo evento prevede una parte in presenza con stand o badge. Uno strumento specifico per la gestione delle sedi come Whova o Cvent è più adatto a questo scopo.

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom Events?

Scopri cosa dice di Zoom Eventi questo recensore di G2:

Organizzo eventi di volontariato utilizzando Zoom Events e Webinars, e apprezzo molto la possibilità di avere controlli di accesso per gruppi numerosi. In particolare, apprezzo funzionalità come l’evidenziazione dei relatori e la disattivazione dell’audio dei partecipanti, che aiutano a gestire l’evento senza intoppi. La possibilità di organizzare facilmente un evento e di utilizzare funzionalità specifiche come l’evidenziazione dei relatori è fondamentale perché mi permette di focalizzare l’attenzione in modo efficace. L’impostazione è stata semplice, il che rappresenta un altro grande vantaggio.

Organizzo eventi di volontariato utilizzando Zoom Events e Webinars, e apprezzo molto la possibilità di avere controlli di accesso per gruppi numerosi. In particolare, apprezzo funzionalità come l’evidenziazione dei relatori e la disattivazione dell’audio dei partecipanti, che aiutano a gestire l’evento senza intoppi. La possibilità di organizzare facilmente un evento e di utilizzare funzionalità specifiche come l’evidenziazione dei relatori è fondamentale perché mi permette di focalizzare l’attenzione in modo efficace. L’impostazione è stata semplice, il che rappresenta un altro grande vantaggio.

Quale strumento di organizzazione eventi è più adatto a quale team?

Lo strumento giusto dipende dal problema che stai cercando di risolvere. Scegli ClickUp, Asana o monday.com per il coordinamento interno. Scegli Eventbrite, Whova o Cvent quando la registrazione dei partecipanti, la biglietteria o il coinvolgimento rappresentano il vero ostacolo. Dieci strumenti, dieci attività diverse: la scelta giusta dipende da ciò che devi gestire durante il tuo evento. Concentrati sul punto critico, non sull’elenco delle funzionalità/funzioni. Ecco la selezione per tipo di team. Alcuni strumenti degni di nota non sono stati inseriti nell’elenco finale. Ecco però alcune menzioni d’onore nella categoria dei software per l’organizzazione di eventi:

Lo strumento giusto dipende dal problema che stai cercando di risolvere. Scegli ClickUp, Asana o monday.com per il coordinamento interno. Scegli Eventbrite, Whova o Cvent quando la registrazione dei partecipanti, la biglietteria o il coinvolgimento rappresentano il vero ostacolo.

Dieci strumenti, dieci attività diverse: la scelta giusta dipende da ciò che devi gestire durante il tuo evento. Concentrati sul punto critico, non sull’elenco delle funzionalità/funzioni. Ecco la selezione per tipo di team.

Cvent se organizzi conferenze aziendali con un elevato numero di registrazioni

Whova se la creazione di una rete di contatti tra i partecipanti e un'app per gli eventi efficace sono le tue priorità

Eventbrite se vendi biglietti al pubblico e vuoi aumentare la visibilità

Planning Pod se gestisci una location o un'attività nel settore dei matrimoni

ClickUp se hai bisogno di un unico spazio di lavoro per Sequenze, documenti, fornitori e follow-up

Asana se le scadenze collegate e se le scadenze collegate e le sequenze relative a più eventi sono la tua priorità

monday.com se desideri bacheche di pianificazione visive con funzionalità drag-and-drop

Trello se cerchi una bacheca semplice per un evento di piccole dimensioni

Basecamp se un piccolo team privilegia una comunicazione chiara rispetto alla struttura

Zoom Events se i tuoi eventi sono virtuali o sotto forma di webinar

Alcuni strumenti degni di nota non sono stati inseriti nell’elenco finale. Ecco però alcune menzioni d’onore nella categoria dei software per l’organizzazione di eventi:

Hopin : Ideale per eventi virtuali e ibridi. Offre funzionalità integrate di networking, stand espositivi e streaming

Aventri (Stova) : Ideale per eventi aziendali di medie e grandi dimensioni con portata globale

Splash : Ideale per il marketing degli eventi di marca e per la creazione di pagine e inviti accattivanti

RSVPify : Ideale per la gestione degli elenchi degli ospiti, delle conferme di partecipazione e degli eventi privati (matrimoni, serate di gala)

Tripleseat: la soluzione ideale per ristoranti, hotel e locali che gestiscono prenotazioni e servizi di catering

Come scegliere un software per l'organizzazione di eventi?

Valuta il software per l’organizzazione di eventi in base a sei criteri: adattabilità al flusso di lavoro, visibilità, chi può accedervi, come gestisce gli ospiti, quali processi di automazione effettua e il prezzo man mano che la tua attività cresce.

Ecco alcune domande dettagliate su cui riflettere insieme al tuo team:

Adeguatezza al flusso di lavoro: è in grado di gestire il lavoro che il tuo team effettivamente fa, non solo attività generiche? Visibilità: riesci a visualizzare le sequenze, i titolari e gli ostacoli senza dover creare un secondo report? Collaborazione con soggetti esterni: fornitori, clienti, relatori e sponsor possono ottenere le autorizzazioni di accesso necessarie? Gestione degli ospiti: se ne hai bisogno, il software è in grado di gestire moduli, biglietteria, check-in e follow-up? Automazioni e reportistica: è in grado di ridurre le attività amministrative ripetitive e di aiutarti a trarre insegnamenti da ogni evento? Prezzo in linea con la tua crescita: il costo rimarrà ragionevole man mano che il tuo team, i tuoi eventi o il numero di partecipanti aumenteranno?

Consiglio da esperto: prova la versione di prova di 30 giorni durante il tuo prossimo evento, non in un ambiente di test. Lo strumento che supera indenne l’intero svolgimento dell’evento, con fornitori e scadenze, è quello che devi acquistare. Affidarsi alle demo per trovare la soluzione più adatta porterà a problemi nascosti in seguito.

Se il tuo problema principale è il coordinamento interno, e non la vendita dei biglietti, ClickUp ti offre timeline, monitoraggio dei fornitori, approvazioni e follow-up post-evento in un unico spazio di lavoro. Inoltre, il piano Free Forever di ClickUp ti permette di testare un flusso di lavoro completo per gli eventi senza dover pagare o scegliere prima un piano a pagamento.

Inizia a pianificare il tuo prossimo evento su ClickUp!

Domande frequenti sui software per l'organizzazione di eventi

Quale software utilizzano effettivamente la maggior parte degli organizzatori di eventi?

La maggior parte degli organizzatori di eventi utilizza una combinazione di strumenti, non un unico software: uno strumento di gestione del lavoro per la pianificazione (ClickUp, Asana, monday.com o Trello) abbinato a uno strumento di registrazione o biglietteria (Eventbrite, Cvent o Whova). Le discussioni tra colleghi su Reddit (r/EventProduction) e Quora evidenziano costantemente la preferenza per una combinazione dei "migliori strumenti disponibili" piuttosto che affidarsi a un'unica suite per tutto. Il modello da seguire: gestisci la logistica e le approvazioni dove il tuo team lavora già, e aggiungi la biglietteria solo quando vendi al pubblico.

Qual è il miglior software per eventi pubblici a pagamento?

Eventbrite è una delle scelte migliori per gli eventi pubblici a pagamento perché combina la pubblicazione degli eventi, il pagamento e la ricerca in un'unica piattaforma. Questo è importante quando la vendita dei biglietti è l'attività principale. Anche Cvent e Whova possono supportare programmi con un elevato numero di registrazioni, ma Eventbrite è più semplice per i lanci in modalità self-service e per i team più piccoli.

Qual è la piattaforma per eventi più adatta alle conferenze dell'azienda?

Cvent è la soluzione più adatta per le conferenze aziendali perché offre supporto per la ricerca delle sedi, le registrazioni, l’emissione dei badge, il coinvolgimento dei partecipanti e l’analisi post-evento su larga scala. È progettato per le organizzazioni che organizzano conferenze di grandi dimensioni o frequenti, non per riunioni interne occasionali. Il compromesso è rappresentato dalla complessità e dai costi.

Cvent offre una versione di prova gratis?

No, Cvent non offre una versione di prova gratuita. Per accedere al servizio è necessario richiedere una demo e un preventivo personalizzato. Se desideri testare il servizio prima di impegnarti, Eventbrite, incentrato principalmente sulla biglietteria, consente di pubblicare eventi gratuiti, mentre ClickUp offre un piano Free Forever. Considera Cvent come un acquisto aziendale che richiede una conversazione con il reparto commerciale, non una semplice versione di prova veloce.

Quanto costa un software per l'organizzazione di eventi?

I prezzi dei software per l’organizzazione di eventi variano da gratis a cifre a cinque zeri all’anno. Gli strumenti di gestione del lavoro sono i più economici: ClickUp a partire da 7 $/utente/mese, Trello a partire da 5 $, Asana a partire da 13,49 $. Planning Pod e piattaforme aziendali come Cvent prevedono contratti annuali negoziati. Eventbrite è gratuito per la pubblicazione, ma addebita il 3,7% + 1,79 $ per ogni biglietto pagato, più il 2,9% di commissione di elaborazione. Scegli il modello di prezzo più adatto al volume dei tuoi eventi. Nota: i prezzi sono soggetti a variazioni, quindi controlla il sito web ufficiale dello strumento prima di prendere una decisione.

Qual è il software di organizzazione eventi più semplice da usare per i piccoli team?

Trello è uno degli strumenti di organizzazione eventi più semplici da usare per i piccoli team. Le sue bacheche Kanban visive non richiedono quasi nessuna formazione. Basecamp è un’altra valida opzione quando la comunicazione è più importante del monitoraggio delle dipendenze. Il compromesso riguarda la profondità: gli strumenti leggeri diventano più difficili da gestire quando gli eventi diventano più complessi, coinvolgono più fornitori o richiedono reportistica più dettagliata.

È possibile gestire un evento utilizzando fogli di calcolo anziché un software dedicato?

Certo, i fogli di calcolo possono andare bene per un piccolo evento, ma non reggono più quando nel flusso di lavoro entrano in gioco più titolari, scadenze, fornitori e approvazioni. Il punto debole è solitamente il coordinamento, non l’inserimento dei dati. Uno strumento gratuito come ClickUp o Trello offre ai team visibilità condivisa, promemoria e titolarità senza costi aggiuntivi significativi.

È possibile pianificare un evento senza un software specifico, ad esempio utilizzando dei fogli di calcolo?

Certo, puoi organizzare un piccolo evento senza un software dedicato. Ma i fogli di calcolo diventano presto ingestibili non appena aggiungi titolari, scadenze, fornitori e approvazioni. Nel momento in cui due persone effettuano delle modifiche allo stesso foglio o una data viene sbagliata, inizia il caos delle versioni. Uno strumento leggero come Trello o il piano Free Forever di ClickUp ti offre titolarità, promemoria e una Sequenza condivisa senza alcun costo. Riserva i fogli di calcolo ai bilanci, non al coordinamento.

Qual è il miglior software di organizzazione eventi per le piccole imprese?

Il miglior software di pianificazione degli eventi per la maggior parte delle piccole imprese è una piattaforma di lavoro gratis a vita o a basso costo. È preferibile a una suite dedicata agli eventi. ClickUp e Trello coprono la pianificazione, la titolarità e le tempistiche senza i costi aggiuntivi tipici delle soluzioni aziendali. Se vendi biglietti, aggiungi Eventbrite, che consente di pubblicare eventi gratuiti. Evita piattaforme pesanti come Cvent finché la conformità normativa, la scalabilità o il volume dei partecipanti non ne richiedano realmente l’uso.

Qual è la differenza tra un software per la pianificazione di eventi e un software per la gestione di eventi?

I software di pianificazione degli eventi gestiscono attività interne quali tempistiche, attività, fornitori, budget e approvazioni (ClickUp, Asana, monday.com). Un software di gestione degli eventi si occupa invece delle attività rivolte ai partecipanti: registrazione, biglietteria, check-in e coinvolgimento (Cvent, Whova, Eventbrite). Il confine diventa meno netto nel settore dell’azienda, dove suite come Cvent integrano i flussi di lavoro di pianificazione in una piattaforma incentrata sulla registrazione.

Esistono software gratis per l'organizzazione di eventi?

Sì, esistono diversi software gratuiti per l’organizzazione di eventi. ClickUp, Trello, Asana e monday.com offrono tutti piani gratuiti Free Forever che coprono attività, titolari e tempistiche per un singolo evento. Eventbrite è gratuito per la pubblicazione e applica commissioni solo sui biglietti a pagamento. Il problema è che i piani gratuiti limitano le automazioni, le visualizzazioni o i posti disponibili, quindi diventano insufficienti quando gli eventi assumono un carattere interfunzionale o ricorrente.