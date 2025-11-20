Le 20 migliori app per la comunicazione in team del 2026

Qualche tempo fa, il mio team ha incontrato un ostacolo che molti professionisti devono affrontare: troppi strumenti e poca chiarezza. Avevamo catene di email per gli aggiornamenti, app di chat per domande veloci e persino fogli di calcolo per cercare di effettuare il monitoraggio di ciò che stava accadendo.

Il risultato? Messaggi persi, infinite discussioni e un crescente senso di frustrazione. È stato allora che ho capito che il problema non era solo cosa comunicavamo, ma come lo facevamo.

Per risolvere questo problema, io e il mio team di ClickUp abbiamo dedicato diverse ore alla ricerca delle migliori app di comunicazione per team. Sulla base delle mie esperienze e delle mie conoscenze, ecco le mie scelte migliori.

Pronto a comunicare come un professionista? Andiamo! 💪🏼

Le migliori app di comunicazione per team in sintesi

Strumento Caso d'uso Ideale per ClickUp La piattaforma di lavoro all-in-one Aziende di tutte le dimensioni Microsoft Teams Ideale con la suite Microsoft 365 Aziende di tutte le dimensioni Discord Coinvolgimento della comunità e giochi Privati, startup, giocatori e autori di contenuti Pumble Team collaboration and marketing Team remoti di piccole e medie dimensioni, professionisti del marketing Slack Collaborazione in team e integrazioni Piccole e grandi imprese, startup Flock Comunicazione e collaborazione in tempo reale Piccole e medie imprese Chanty Messaggistica aziendale Teams di piccole e grandi dimensioni Google Chat Messaggistica e collaborazione Privati e aziende Connecteam Comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti Dipendenti senza postazione fissa, piccole e grandi imprese Proofhub Project management e collaborazione Piccole e medie imprese di dimensioni ridotte Ryver Chat di gruppo e gestione delle attività Persone e team di tutte le dimensioni Fleep Collaborazione in team Teams distribuiti Troop Messenger Collaborazione in team Dalle piccole alle grandi aziende Workplace Comunicazione interna Grandi organizzazioni Trello Project management Privati e PMI Rocket. Chattare Collaborazione in team Piccole e medie imprese e grandi aziende Brosix Messaggistica istantanea sicura Piccole e grandi imprese Workvivo Comunicazione tra i dipendenti Grandi aziende RingCentral Coinvolgimento dei dipendenti ed esperienza del cliente Privati, PMI e grandi aziende Element Messaggistica e collaborazione sicure Aziende e amministrazioni pubbliche

Le 20 migliori app di comunicazione per team da utilizzare

Esaminiamo insieme le funzionalità principali, i prezzi e i limiti dei 20 migliori strumenti di comunicazione che abbiamo effettuato una selezione accurata per te. ☎️

Abbiamo anche raccolto il meglio del meglio in questa breve recensione video:

1. ClickUp (Ideale per la comunicazione asincrona all'interno del team)

ClickUp ti permette di rimanere facilmente in contatto con il tuo team, indipendentemente da dove o quando lavori. È un'app completa per il lavoro che ti garantisce il massimo in termini di comunicazione di squadra.

La sua ricca gamma di funzionalità potrebbe lasciarti a bocca aperta. Scopriamola insieme.

ClickUp Chat

Collega il tuo lavoro e la tua comunicazione in un'unica interfaccia intuitiva con ClickUp Chat

ClickUp Chat è uno strumento di messaggistica integrato in ClickUp che consente ai team di comunicare in tempo reale.

Ciò che distingue Chat è la naturalezza con cui si integra nel tuo flusso di lavoro. Invece di destreggiarti tra un'app di messaggistica e il tuo gestore di attività, puoi avere quelle conversazioni importanti esattamente dove si svolge il lavoro. Che tu stia definendo i dettagli dell'ultimo minuto o discutendo gli aggiornamenti di un progetto, tutto rimane collegato senza dover cambiare contesto.

Questo significa anche che non ci saranno più momenti in cui ci si chiede: "Di cosa stavamo parlando?".

ClickUp ha riunito tutte le nostre comunicazioni provenienti da canali diversi, come email, chat e WhatsApp, in un unico posto. Così sappiamo dove andare per trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno.

ClickUp ha riunito tutte le nostre comunicazioni provenienti da canali diversi, come email, chat e WhatsApp, in un unico posto. Così sappiamo dove andare per trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno.

Chat integra ulteriormente le videochiamate e le chiamate audio, consentendoti di passare da una conversazione scritta a una discussione dal vivo senza soluzione di continuità, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Inoltre, l'IA nella chat offre assistenza per:

Risposte dell'IA: fai una domanda in qualsiasi chat e l'IA fornirà immediatamente una risposta basata sull'intera cronologia della chat, oltre che sui dati provenienti da app collegate come Google Drive, Figma o Salesforce

AI CatchUp: Rimettiti in pari con le conversazioni perse in un attimo. Invece di scorrere tutte le chat, l'IA riepiloga i punti chiave e gli elementi da intraprendere

Creazione di attività tramite IA: basta un clic per creare un'attività da un messaggio e l'IA genererà automaticamente il titolo, la descrizione e il link alla chat originale

ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per riepilogare contenuti, generare testi, gestire attività e molto altro ancora

Se hai diverse conversazioni da esaminare ma vuoi andare dritto al punto, puoi usare ClickUp Brain per riassumere rapidamente le conversazioni. ClickUp Brain è un assistente AI integrato che ricava informazioni da ogni ambito del tuo lavoro.

ClickUp Clips

Registra video direttamente dalla tua area di lavoro con ClickUp Clips

Se il tuo team preferisce la comunicazione video asincrona, puoi utilizzare ClickUp Clips per effettuare rapidamente la condivisione delle registrazioni dello schermo con i membri del tuo team con un solo clic, mentre loro potranno guardarle in un secondo momento quando preferiscono. Clips può trascrivere i messaggi delle registrazioni dello schermo con l'IA, così potrai scorrere i punti salienti, cliccare sui timestamp per saltare da una parte all'altra del video e copiare frammenti da utilizzare dove ti serve.

ClickUp Docs

Collabora senza intoppi con ClickUp Docs per mantenere organizzate le comunicazioni del team

ClickUp Docs è un potente strumento per la comunicazione tra i team, che consente ai team di creare, condividere e collaborare sui documenti in tempo reale all'interno di ClickUp.

È l'ideale per brief di progetto, appunti delle riunioni, knowledge base e altro ancora, mantenendo tutte le informazioni critiche accessibili e organizzate. Grazie alle funzionalità di modifica collaborativa, commenti e tagging, i membri del team possono facilmente contribuire con idee, fornire feedback e mantenere le discussioni collegate ai documenti pertinenti.

Lavagne ClickUp

Condividi idee e sperimenta in modo trasversale nelle lavagne online di ClickUp

Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio virtuale versatile per la pianificazione, il brainstorming e le riunioni da remoto, aiutando i team a mantenere la connessione e la creatività, indipendentemente da dove si trovino.

Durante le sessioni di pianificazione, i membri del team possono aggiungere post-it, tracciare connessioni tra le idee e persino collegare gli elementi della lavagna online direttamente alle attività, in modo che le azioni da intraprendere siano sempre a portata di clic.

Se hai bisogno di un modello predefinito per centralizzare tutte le conversazioni, gli annunci e i documenti del tuo team, dai un'occhiata al modello di comunicazioni interne di ClickUp. D'altra parte, se comunichi regolarmente con team di reparti diversi e desideri organizzare una comunicazione interfunzionale, il modello di piano di comunicazione di ClickUp ti tornerà utile.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Trasforma i messaggi in attività: mantieni i team in linea con gli obiettivi utilizzando mantieni i team in linea con gli obiettivi utilizzando ClickUp Assign Comments , che ti consente di trasformare qualsiasi commento in un'attività concreta e assegnarla a un membro del team

Trasforma i commenti in attività immediate e assegnale ai membri del team per ottenere la massima produttività con ClickUp Assign Comments

Entra in contatto con i membri del team: usa le @menzioni per richiamare l'attenzione dei tuoi colleghi su elementi specifici di attività

Ottieni riepiloghi rapidi: riepiloga conversazioni lunghe e ricava i punti chiave con Brain

Collabora in modo visivo: pianifica e fai brainstorming senza interruzioni con le lavagne online, offrendo al tuo team una piattaforma visiva per la collaborazione a distanza che si integra direttamente con le tue attività

Cattura e condividi video: registra e condividi facilmente le registrazioni dello schermo per spiegare visivamente le attività, fornire feedback o mostrare i processi utilizzando Clips

Organizza le idee: scrivi, modifica e collabora su Docs, semplificando la gestione efficace dei dettagli del progetto e dei feedback del team

Limiti di ClickUp

Gli utenti con competenze tecniche limitate potrebbero trovare la configurazione iniziale e la navigazione piuttosto complesse

L'app mobile offre meno funzionalità rispetto alla versione desktop, il che potrebbe ridurre l'efficienza quando si lavora da remoto

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.260 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente versatile, che offre una personalizzazione avanzata in grado di adattarsi al flusso di lavoro di qualsiasi team. La sua interfaccia intuitiva e la piattaforma ricca di funzionalità, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione, rendono facile mantenere i progetti organizzati e in linea con gli obiettivi. Gli aggiornamenti e le integrazioni continui garantiscono che rimanga una soluzione efficiente e completa per la produttività.

ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente versatile, che offre una personalizzazione avanzata in grado di adattarsi al flusso di lavoro di qualsiasi team. La sua interfaccia intuitiva e la piattaforma ricca di funzionalità, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione, rendono facile mantenere i progetti organizzati e in linea con gli obiettivi. Gli aggiornamenti e le integrazioni continui garantiscono che rimanga una soluzione efficiente e completa per la produttività.

💡 Consiglio dell'esperto: È importante comunicare utilizzando diversi formati, come testo, audio e video, per evitare malintesi, specialmente quando sono in gioco differenze linguistiche o culturali. Ciò garantisce chiarezza e riduce il rischio di essere fraintesi.

📖 Leggi anche: 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti

2. Microsoft Teams (Ideale per una facile integrazione con Microsoft 365)

Microsoft Teams è un'ottima scelta come strumento di collaborazione aziendale se lavori principalmente con Microsoft 365. È progettato per effettuare la sincronizzazione con Word, Excel, PowerPoint e OneDrive, il che lo rende la scelta predefinita per le aziende che già fanno parte dell'ecosistema Microsoft.

Che tu gestisca un piccolo team o una grande organizzazione, le sue funzionalità di comunicazione e messaggistica, dai canali all'accesso degli ospiti, mantengono tutti in connessione.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Integrazione perfetta con le app di Microsoft 365 come Word, Excel, ecc. per la condivisione dei documenti e la collaborazione

Attiva videoconferenze su larga scala per un massimo di 1.000 partecipanti con funzionalità quali sale di discussione, sondaggi in tempo reale e possibilità di chattare in tempo reale

Crea note delle riunioni con l'IA che rileva automaticamente i punti chiave della discussione

Limiti di Microsoft Teams

Si verificano alcuni problemi di sincronizzazione quando i team sono connessi sia su desktop che su dispositivi mobili

Esistono difficoltà di integrazione con strumenti non Microsoft

Prezzi di Microsoft Teams

Teams Essential piano: 5 $ al mese per utente

Piano Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente

Piano Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Teams

G2: 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)

🧠 Curiosità: In Amazon, PowerPoint è vietato durante le riunioni. Al suo posto, i team utilizzano promemoria di sei pagine scritti in stile narrativo. All'inizio della riunione, tutti leggono il documento in silenzio, assicurando una comprensione condivisa prima delle discussioni.

3. Discord (Ideale per la creazione di comunità e la collaborazione informale)

Progettato originariamente per i giocatori, Discord si è evoluto in uno strumento per la creazione di comunità digitali interattive, dai gruppi professionali alle reti di appassionati.

È nota soprattutto per la sua comunicazione vocale e video informale e intuitiva. Tuttavia, questo approccio informale alla comunicazione potrebbe non essere l'ideale per ambienti altamente strutturati o aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Usa emoji personalizzate, adesivi, effetti sonori e altro ancora nelle tue chat vocali, video e di testo

Personalizza e automatizza le attività di routine utilizzando i bot con la massima facilità

Passa dal PC al telefono e persino alle console per mantenere la connessione ovunque

Limiti di Discord

All'inizio configurare un server Discord può sembrare complicato

Il consumo di risorse, sia della CPU che di Internet, è elevato

Prezzi di Discord

Free

Discord Nitro Classic: 5 $ al mese per utente

Discord Nitro: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Discord

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Discord è un'app di messaggistica istantanea per chat individuali e di gruppo, originariamente progettata pensando a un pubblico di giocatori come esperienza più diretta, versatile e intuitiva rispetto a programmi precedenti come Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. È possibile organizzare comunità con diversi canali di messaggi di testo e vocali, ed è gratis. Funziona inoltre su una varietà di piattaforme: web, come programma autonomo, sul telefono, ecc.

Discord è un'app di messaggistica istantanea per chat individuali e di gruppo, originariamente progettata pensando a un pubblico di giocatori come esperienza più diretta, versatile e intuitiva rispetto a programmi precedenti come Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. È possibile organizzare comunità con diversi canali di messaggi di testo e vocali, ed è gratis. Funziona inoltre su una varietà di piattaforme: web, come programma autonomo, sul telefono, ecc.

🧠 Curiosità: Discord è nato come "Fates VoIP", uno strumento di comunicazione vocale per i giocatori. Nel 2015 è stato rinominato Discord per attirare un pubblico più ampio.

4. Pumble (Ideale per piccoli team con un budget limitato)

Pumble è uno strumento di comunicazione gratis senza costi nascosti. Se fai parte di un piccolo team alla ricerca di funzionalità simili a quelle di Slack senza il relativo costo, Pumble è la scelta giusta. Si tratta di una piattaforma semplice ma efficace che consente videoconferenze, condivisione di file di base, chiamate vocali, condivisione dello schermo e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble

Invia messaggi diretti per chat personali o discussioni di gruppo

Organizza le conversazioni con canali dedicati per garantire che le discussioni rimangano mirate

Pianifica i messaggi in modo che raggiungano il tuo team al momento giusto

Attiva le conversazioni in thread per facilitare discussioni chiare e organizzate

Limiti di Pumble

Non è possibile inviare messaggi vocali

Gli strumenti di ricerca necessitano della stringa esatta di parole chiave per funzionare correttamente

Prezzi di Pumble

Free

Pro Plan: 2,49 $ al mese per postazione

Piano Business Administration: 4 $ al mese per postazione

Piano Enterprise: 7 $ al mese per postazione

Pacchetto Produttività: 13 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Pumble

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pumble?

Si tratta di un servizio facile da usare e tutti i nostri dipendenti si stanno abituando molto rapidamente, indipendentemente dall'età o dalla dimestichezza con la tecnologia. È un modo divertente e utile per comunicare con i colleghi di tutto il mondo!

Si tratta di un servizio facile da usare e tutti i nostri dipendenti si stanno abituando molto rapidamente, indipendentemente dall'età o dalla dimestichezza con la tecnologia. È un modo divertente e utile per comunicare con i team di tutto il mondo!

🔍 Lo sapevi? La prima videochiamata avvenne nel 1968 durante l'Esposizione Universale tramite il Picturephone di AT&T. Sebbene la tecnologia fosse ancora rudimentale, essa aprì la strada ai moderni strumenti di videoconferenza come Zoom e Microsoft Teams.

5. Slack (Ideale per la collaborazione sul posto di lavoro e le integrazioni)

Slack semplifica la connessione con il tuo team tramite canali, thread e messaggi diretti. È noto per le sue integrazioni con app come Google Drive e Salesforce.

Il vantaggio principale dell'app è la sua capacità di integrarsi praticamente con qualsiasi strumento di produttività per automatizzare le attività, creare flussi di lavoro personalizzati e organizzare le conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Crea canali per una comunicazione organizzata e segmenta le discussioni per progetto, argomento o reparto

Personalizza le notifiche per gestire la concentrazione con canali con priorità o parole chiave, in modo da ridurre le distrazioni pur rimanendo informato

Usa emoji e reazioni per aggiungere un tocco divertente ed espressivo alle conversazioni

Limiti di Slack

La versione gratis ha un limite per la cronologia dei messaggi di 90 giorni

Senza una corretta organizzazione, le notifiche diventano opprimenti

Prezzi di Slack

Free

Piano Standard: 7 $ al mese per utente

Piano Plus: 12,50 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 33.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Slack è nato come strumento di comunicazione interna durante lo sviluppo di un videogioco chiamato Glitch. Il gioco non ha avuto successo, ma la piattaforma di comunicazione ha riscosso un enorme successo.

6. Flock (Ideale per la produttività del team e la gestione delle attività)

Flock è un software di comunicazione interna pensato per i team che danno importanza alle funzionalità di produttività. Oltre alla chat e alle videochiamate, Flock integra la gestione delle attività, i sondaggi, i promemoria e la condivisione di file direttamente nelle tue conversazioni.

Oltre alle consuete funzionalità di videoconferenza, messaggistica in canale e note vocali, Flock offre una suite completa per la produttività e la sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Accedi alla gestione delle attività e ai promemoria integrati per creare, assegnare e effettuare il monitoraggio delle attività direttamente all'interno della piattaforma

Ottieni l'integrazione nativa con Google Drive e Dropbox per evitare di passare da un'applicazione all'altra

Abilita funzionalità amministrative come la gestione delle autorizzazioni degli utenti dalla dashboard

Limiti di Flock

Include un limite di 10.000 messaggi

L'audio e il video a volte risultano distorti durante le videochiamate

Prezzi di Flock

Free

Piano Pro: 3 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Flock

G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flock?

È facile da usare e aiuta nella comunicazione quotidiana con il team di lavoro. Offre inoltre la possibilità di creare diverse aree di lavoro e fornisce ottime funzionalità amministrative per gestirle. Flock si è rivelato molto utile nella comunicazione quotidiana ed è un'ottima risorsa ogni giorno.

È facile da usare e aiuta nella comunicazione quotidiana con il team di lavoro. Offre inoltre la possibilità di creare diverse aree di lavoro e fornisce ottime funzionalità amministrative per gestirle. Flock si è rivelato molto utile nella comunicazione quotidiana ed è un'ottima risorsa ogni giorno.

7. Chanty (Ideale per una comunicazione semplice all'interno del team con gestione delle attività integrata)

Chanty è uno strumento di comunicazione per team intuitivo che combina messaggistica, chiamate vocali e videochiamate con una funzionalità di gestione delle attività integrata. Puoi chattare con il tuo team, trasformare i messaggi in attività e effettuare il monitoraggio dei progressi, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Accedi alla cronologia dei messaggi illimitata per cercare e recuperare le conversazioni passate senza limiti di tempo

Effettua videochiamate di gruppo per una comunicazione e una collaborazione faccia a faccia senza interruzioni direttamente all'interno della piattaforma

Invia messaggi vocali per note audio veloci, consentendo una comunicazione più rapida quando digitare non è l'ideale

Limiti di Chanty

Meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza

La gestione delle attività non dispone di funzionalità avanzate come l'automazione end-to-end

Prezzi di Chanty

Free

Piano Business: 3 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chanty?

Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere l'organizzazione dei team.

Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere l'organizzazione dei team.

🔍 Lo sapevi? Nel lavoro di squadra, la comunicazione è fondamentale per evitare l'effetto Ringelmann, secondo cui gli individui contribuiscono con meno lavoro richiesto man mano che la dimensione del gruppo cresce. Obiettivi chiari e discussioni possono mitigare questo fenomeno.

8. Google Chat (Ideale per gli utenti di Google Workspace)

Se il tuo team utilizza già Google Workspace, Google Chat è un'ottima opzione per la comunicazione all'interno del team. È integrata con Gmail, Drive e Calendario, consentendoti di collaborare senza intoppi.

Google Chat offre la piena integrazione con Gemini, il che significa che puoi accedere agli ultimi modelli di linguaggio di Google direttamente dall'interfaccia della chat.

Le migliori funzionalità di Google Chat

Ottieni una perfetta integrazione con le app di Google Workspace per una collaborazione fluida tra strumenti come Gmail, Google Drive e Documenti Google

Utilizza le conversazioni in thread per una migliore organizzazione, raggruppando le risposte sotto messaggi specifici per facilitarne il monitoraggio

Semplifica le videochiamate direttamente dalle tue conversazioni in chat grazie all'integrazione nativa con Meet

Limiti di Google Chat

Gemini è disponibile solo con i piani a pagamento

Non ideale per gli utenti che non utilizzano Google o per i team

Prezzi di Google Chat

Gratis per gli utenti privati

Piano Business Starter: 6 $ al mese per utente

Piano Business Standard: 12 $ al mese per utente

Piano Business Plus: 18 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Chat

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Chat?

Google Chat ci ha permesso di comunicare in modo efficiente all'interno di Google Workspace, ma non offriva alcuna funzionalità/funzione esclusiva che lo distinguesse dagli altri.

Google Chat ci ha permesso di comunicare in modo efficiente all'interno di Google Workspace, ma non offriva alcuna funzionalità esclusiva che lo distinguesse dagli altri.

9. Connecteam (Ideale per team senza postazione fissa e che privilegiano l'uso dei dispositivi mobili)

Connecteam è una piattaforma di gestione del personale progettata per i team che non lavorano alla scrivania. Offre funzionalità di comunicazione, pianificazione e gestione delle attività in un'unica app ottimizzata per dispositivi mobili.

Questo strumento è ideale per i settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e della logistica, dove i dipendenti non trascorrono il loro tempo alla scrivania ma hanno comunque bisogno di mantenere una connessione.

Con Connecteam, ottieni molto più di una semplice app di messaggistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Centralizza tutti i contatti di lavoro tramite chat, feed o rubrica

Ottieni funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e pianificazione dei turni

Mantieni il controllo e gestisci la comunicazione interna a livello di amministratore

Limiti di Connecteam

Funzioni limitate per i team che lavorano in ufficio

Richiede numerosi aggiornamenti per poter usufruire di tutte le funzionalità

Prezzi di Connecteam

Piano base: 29 $ al mese per 30 utenti

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

L'app è molto intuitiva e facile da usare sia per l'amministratore che per il nostro personale. Ha centralizzato molti dei nostri processi, migliorando la comunicazione e semplificando le attività amministrative.

L'app è molto intuitiva e facile da usare sia per l'amministratore che per il nostro personale. Ha centralizzato molti dei nostri processi, migliorando la comunicazione e semplificando le attività amministrative.

10. ProofHub (Ideale per la gestione visiva dei progetti e la comunicazione di gruppo tramite testo)

ProofHub è uno strumento di project management con funzionalità di comunicazione integrate. È l'ideale per i team che desiderano centralizzare la pianificazione dei progetti e la messaggistica.

Lo strumento ti consente di personalizzare i flussi di lavoro con diverse visualizzazioni per adattarli alle esigenze del tuo team: scegli tra la vista Bacheca, vista Tabella, vista Gantt, Calendario, vista Io e altre ancora per chiarire attività e scadenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività e imposta la durata stimata per ciascuna di esse

Accedi a grafici Gantt, bacheche Kanban e monitoraggio delle attività

Pianifica, monitora e gestisci progetti di qualsiasi dimensione senza alcuna difficoltà

Limiti di ProofHub

Funzionalità di collaborazione in tempo reale limitate (nessuna videochiamata/vocale)

Meno integrazioni rispetto agli strumenti di messaggistica dedicati

Prezzi di Proofhub

Piano Essential: 45 $ al mese (fatturato annualmente)

Ultimate Control: 89 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Proofhub

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

11. Ryver (Ideale per i team alla ricerca di un'alternativa a Slack con funzionalità di gestione delle attività)

Ryver unisce le funzionalità/funzioni di un'app di chat per team simile a Slack alla gestione delle attività, rendendola un'ottima alternativa per i team che desiderano un maggiore controllo sui propri flussi di lavoro.

Offre conversazioni in thread, condivisione di file e assegnazione di attività in un'unica piattaforma di facile utilizzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver

Ottieni una gestione integrata delle attività con le chat di gruppo

Condividi i file direttamente da Google Drive, Dropbox o Box.com

Crea webhook e bot personalizzati in entrata e in uscita

Limiti di Ryver

È difficile capire chi sta parlando con chi nelle conversazioni di gruppo

L'app mobile è lenta

Prezzi di Ryver

Piano Starter: 34,50 $ al mese per un massimo di 12 utenti

Piano Standard: 64,50 $ al mese per un massimo di 30 utenti

Piano Medium: 2 $ per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Ryver

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

12. Fleep (Ideale per la comunicazione tra team senza ricorrere alle email)

Fleep è progettato per i team che lavorano in diverse organizzazioni. Offre un modo per comunicare senza ricorrere alle email. Si tratta di uno strumento basato sulla chat che consente di comunicare con i team interni e i partner esterni in un unico posto, semplificando così la collaborazione.

Tuttavia, mancano alcune funzionalità avanzate, come la gestione delle attività o l'integrazione con app di terze parti, rendendola meno completa rispetto ad altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fleep

Gestisci e controlla l'accesso alle informazioni dei dipendenti

Evidenzia i messaggi o i link importanti con la funzionalità Bacheca

Ottieni la compatibilità con le email per gli utenti che non utilizzano Fleep

Limiti di Fleep

Per gli account gratis sono previste limitazioni relative alle dimensioni delle immagini

Le chiamate vocali presentano qualche problema tecnico

Prezzi di Fleep

Piano Business: 5,5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fleep

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

13. Troop Messenger (Ideale per team di piccole e medie dimensioni con esigenze di sicurezza)

Troop Messenger è progettato per team di piccole e medie dimensioni, dando priorità alla sicurezza e alla facilità d'uso. Offre messaggistica istantanea tramite chat, chiamate vocali e videochiamate, oltre alla condivisione di file e schermo.

Questo strumento è ideale per garantire la privacy dei dati e comunicazioni sicure, poiché è ospitato su server locali protetti, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Troop Messenger

Approfitta della maggiore sicurezza offerta dai server on-premise e self-hosting

Invia messaggi a scadenza con la funzionalità Burnout

Condivisione di file di testo, PDF, PPT, immagini, video e URL nelle chat individuali e di gruppo

Limiti di Troop Messenger

Non è possibile registrare le riunioni

I filtri dell'area chat rimangono nascosti

Prezzi di Troop Messenger

Versione di prova gratis

Piano Premium: 1 $ al mese per utente

Piano Enterprise: 5 $ al mese per utente

Self-hosting: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

14. Workplace (Ideale per le grandi aziende che desiderano un'esperienza simile a quella dei social media)

Workplace by Meta offre un'esperienza in stile Facebook per la comunicazione di team. È progettato per le grandi aziende che desiderano una piattaforma social familiare per la collaborazione interna, con funzionalità/funzioni quali feed di notizie, gruppi e video in diretta.

Workplace si integra bene con gli altri prodotti di Meta, come WhatsApp e Instagram. Tuttavia, Workplace chiuderà i battenti il 31 maggio 2026.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workplace

Ottieni un'interfaccia simile a quella dei social media per le comunicazioni interne

Attiva lo streaming video in diretta e le videochiamate di gruppo

Integrazione con WhatsApp e altri strumenti Meta

Limiti dell'ambiente di lavoro

La piattaforma chiuderà tra due anni

Non ideale per team di piccole dimensioni o ambienti in cui il project management è particolarmente impegnativo

Prezzi di Workplace

Piano Core: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Workplace

G2: 4,0/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

📖 Leggi anche: Come scegliere la frequenza ottimale delle riunioni per i team remoti

15. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività e la collaborazione)

Trello è uno strumento di project management altamente visivo, ideale per i team che organizzano le proprie attività tramite bacheche, elenchi e schede. È intuitivo per pianificare progetti, monitorare lo stato e collaborare in tempo reale grazie alla semplice funzionalità drag-and-drop.

L'interfaccia intuitiva e le bacheche in stile Kanban di Trello lo rendono popolare sia tra i singoli utenti che tra i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Ottieni bacheche in stile Kanban per il monitoraggio visivo delle attività e sposta le attività tra colonne personalizzabili

Utilizza i Power-Up per automatizzare le attività e integrarti con altri strumenti

Collega le app che il tuo team utilizza già al tuo flusso di lavoro Trello

Limiti di Trello

Questo non è intrinsecamente uno strumento di comunicazione, ma è più orientato alla visualizzazione dei progetti e alla gestione delle attività

Non è prevista alcuna dipendenza integrata tra le attività, quindi diventa difficile effettuare il monitoraggio di più progetti

Prezzi di Trello

Free

Piano Standard: 5 $ al mese per utente

Piano Premium: 10 $ al mese per utente

Piano Enterprise: A partire da 17,50 $ al mese per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

16. Rocket. Chat (Ideale per i team alla ricerca di uno strumento open source e altamente personalizzabile)

Rocket. Chat è una piattaforma di comunicazione open source per operazioni governative, difesa e aziende che gestiscono infrastrutture critiche. Offre chat in tempo reale, conferenze vocali e video, solide integrazioni con piattaforme compatibili con il protocollo Matrix e la possibilità di ospitarla sui propri server per una maggiore sicurezza.

Il principale punto di forza di Rocket.Chat è la sua flessibilità: puoi personalizzare la piattaforma per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team e i requisiti di sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rocket.Chat

Consenti interazioni automatizzate e assistite dagli agenti con gli utenti sui loro canali preferiti

Scegli l'hosting in loco per il controllo e la sicurezza dei dati, assicurandoti che le tue informazioni sensibili rimangano all'interno della tua organizzazione

Configura ruoli personalizzati e sfrutta un sistema di autorizzazioni utente personalizzabile

Limiti di Rocket. Chat

Per gli utenti non esperti di tecnologia la curva di apprendimento è piuttosto ripida

Manca una documentazione utile

Prezzi di Rocket. Chat

Piano Starter: Gratis

Piano Pro: 4 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chat?

Ho usato RocketChat per un po' grazie alle opzioni di importazione e bridge da Slack. Onestamente, ha funzionato davvero bene. L'interfaccia non era così accattivante, ma offriva ampio spazio per la personalizzazione.

Ho usato RocketChat per un po' grazie alle opzioni di importazione e bridge da Slack. Onestamente, ha funzionato davvero bene. L'interfaccia non era così accattivante, ma offriva ampio spazio per la personalizzazione.

💡 Consiglio dell'esperto: crea un sistema di "compagni di comunicazione" che accoppi i membri del team per rivedere insieme i messaggi o gli aggiornamenti importanti. Questo approccio favorisce la collaborazione e incoraggia prospettive diverse sulla chiarezza. Verificare la comprensione aiuta a individuare potenziali lacune comunicative prima che si aggravino.

17. Brosix (Ideale per comunicazioni di sicurezza con team remoti)

Il lavoro asincrono ha cambiato il modo in cui collaboriamo. Tuttavia, la sicurezza rimane una preoccupazione fondamentale nel lavoro da remoto. Brosix è uno strumento di comunicazione progettato tenendo conto di rigorosi standard di sicurezza.

Le sue funzionalità di sicurezza includono messaggistica crittografata, chiamate vocali e videochiamate, condivisione dello schermo e trasferimento di file. Che si tratti di discutere di progetti sensibili o semplicemente di aver bisogno di una chat di gruppo affidabile, Brosix ti supporta con la sua infrastruttura sicura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brosix

Registra le azioni degli utenti grazie al monitoraggio e alla revisione delle attività degli utenti

Gestisci centralmente le attività di rete del team, lo stato della rete e le autorizzazioni degli utenti

Crea la tua rete privata per il team con trasferimento dati crittografato

Limiti di Brosix

Gli avvisi non sono sempre puntuali

Le chat di gruppo sono state rimosse e sostituite dalle Stanze, con qualche inconveniente

Prezzi di Brosix

Piano Startup: Gratis

Piano Business: 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Piano Premium: 6 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Brosix

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brosix?

È un sistema autonomo; puoi creare gruppi e impostare autorizzazioni. Facile da configurare e utilizzare. Ci sono molte nuove funzionalità/funzioni, come la possibilità di mostrare un'immagine del profilo insieme al nome.

È un sistema autonomo; puoi creare gruppi e impostare autorizzazioni. Facile da configurare e utilizzare. Ci sono molte nuove funzionalità/funzioni, come la possibilità di mostrare un'immagine del profilo insieme al nome.

📖 Leggi anche: Come il lavoro asincrono cambia la collaborazione

18. Workvivo (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna)

Workvivo è una moderna intranet social progettata per aumentare il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti. La sua interfaccia intuitiva semplifica la connessione e la collaborazione all'interno del team.

Funzionalità come aggiornamenti in tempo reale, chat, condivisione di file, dirette streaming e persino podcast contribuiscono a creare un ambiente di lavoro vivace e connesso. Si integra inoltre con strumenti come Slack, Microsoft Teams e Zoom.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Gestisci un feed simile a quello dei social media per la condivisione di aggiornamenti e messaggi di ringraziamento

Utilizza il sistema di riconoscimento e ricompense per migliorare il morale

Integrazione con oltre 40 strumenti HR come Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, ecc.

Limiti di Workvivo

Non adatto al project management dettagliato dei progetti

Può distrarre se usata in modo eccessivo per gli aggiornamenti sui social

Prezzi di Workvivo

Piano Business: A partire da 20.000 $ per 250-2000 dipendenti

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Workvivo

G2: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workvivo?

Adoriamo Workvivo Ul e abbiamo molti spazi a disposizione per interagire con persone che condividono i nostri stessi interessi. La nostra azienda pubblica tutte le notizie che ci riguardano e apprezziamo in particolare lo spazio dedicato ai meme, è lì che passiamo la maggior parte del tempo.

Adoriamo Workvivo Ul e abbiamo molti spazi a disposizione per interagire con persone che condividono i nostri stessi interessi. La nostra azienda pubblica tutte le notizie che ci riguardano e apprezziamo in particolare lo spazio dedicato ai meme, è lì che passiamo la maggior parte del tempo.

19. RingCentral (Ideale per riunioni video e comunicazioni aziendali)

RingCentral è un hub di comunicazione basato su cloud che copre tutto, dai sistemi telefonici aziendali alle videoconferenze e alla messaggistica di gruppo. È intuitivo e si integra con app popolari come Google Workspace e Microsoft 365.

Questo strumento è ideale per la comunicazione in ambienti di lavoro ibridi. Offre chiamate illimitate negli Stati Uniti e in Canada, riunioni video per un massimo di 200 persone e funzionalità come la registrazione delle chiamate e la conversione dei messaggi vocali in testo.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Attiva videoconferenze di alta qualità con un massimo di 200 partecipanti

Effettua il monitoraggio e la reportistica relativa alla qualità del servizio, all'utilizzo del sistema e ad altri indicatori chiave di prestazione

Integrazione semplice con Microsoft 365, Google Workspace, Slack e oltre 100 altre app

Limiti di RingCentral

L'utilizzo richiede una curva di apprendimento ripida

L'app mobile presenta occasionalmente dei bug

Prezzi di RingCentral

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su RingCentral

G2: 4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

20. Element (Ideale per la comunicazione open source e decentralizzata)

Element è uno strumento di comunicazione end-to-end open source basato sulla rete Matrix. È pensato per i team che desiderano una comunicazione decentralizzata senza dover fare affidamento su server di terze parti.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di Element è la sua capacità di operare in ambienti ad alta sicurezza con opzioni per implementazioni air-gapped e gateway di confine sicuri. Inoltre, l'architettura decentralizzata garantisce l'assenza di un singolo punto di errore nella rete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Element

Personalizza le configurazioni di rete e le autorizzazioni con Element Server Suite

Crea reti su misura per le tue esigenze utilizzando lo standard aperto Matrix

Accedi a ponti di collegamento con altre piattaforme come Slack, IRC e altre ancora

Limiti di Element

Non ci sono ancora messaggi vocali nel sistema

Manca un sistema push-to-talk per i messaggi vocali

Prezzi di Element

Piano Starter: gratis per un massimo di 200 utenti

Piano Business: 5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Piano Enterprise: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Piano Sovereign: Implementazioni personalizzate

Valutazioni e recensioni di Element

G2: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Element?

Scegli Element. È disponibile su tutte le piattaforme: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Puoi utilizzarlo anche all'interno di un browser web. È open source e dispone di crittografia end-to-end. Inoltre, non richiede un numero di cellulare per registrarsi. Puoi persino ospitare il tuo server Element.

Scegli Element. È disponibile su tutte le piattaforme: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Puoi utilizzarlo anche all'interno di un browser web. È open source e dispone di crittografia end-to-end. Inoltre, non richiede un numero di cellulare per registrarsi. Puoi persino ospitare il tuo server Element.

ClickUp: la tua soluzione completa per una collaborazione senza intoppi

Le app di comunicazione per team possono determinare il successo o il fallimento della tua efficienza lavorativa. La scelta dell'app di comunicazione per team più adatta dipende dalle tue esigenze specifiche, che si tratti di collaborazione senza intoppi, messaggistica sicura o maggiore produttività.

Ma se sei ancora indeciso e vuoi il meglio di entrambi i mondi, con ClickUp vai sul sicuro.

La chat è integrata direttamente nella tua piattaforma di project management, così non dovrai passare da un'app all'altra né perdere la concentrazione. Puoi chattare con il tuo team in tempo reale, condividere file e persino collegare le attività direttamente alle conversazioni.

Mantieni vivo il flusso della conversazione e porta avanti il lavoro. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!