Le 20 migliori app per la comunicazione in team del 2026

Qualche tempo fa, il mio team ha incontrato un ostacolo che molti professionisti devono affrontare: troppi strumenti e poca chiarezza. Avevamo catene di email per gli aggiornamenti, app di chat per domande veloci e persino fogli di calcolo per cercare di effettuare il monitoraggio di ciò che stava accadendo.
Il risultato? Messaggi persi, infinite discussioni e un crescente senso di frustrazione. È stato allora che ho capito che il problema non era solo cosa comunicavamo, ma come lo facevamo.
Per risolvere questo problema, io e il mio team di ClickUp abbiamo dedicato diverse ore alla ricerca delle migliori app di comunicazione per team. Sulla base delle mie esperienze e delle mie conoscenze, ecco le mie scelte migliori.
Pronto a comunicare come un professionista? Andiamo! 💪🏼
Le migliori app di comunicazione per team in sintesi
|Strumento
|Caso d'uso
|Ideale per
|ClickUp
|La piattaforma di lavoro all-in-one
|Aziende di tutte le dimensioni
|Microsoft Teams
|Ideale con la suite Microsoft 365
|Aziende di tutte le dimensioni
|Discord
|Coinvolgimento della comunità e giochi
|Privati, startup, giocatori e autori di contenuti
|Pumble
|Team collaboration and marketing
|Team remoti di piccole e medie dimensioni, professionisti del marketing
|Slack
|Collaborazione in team e integrazioni
|Piccole e grandi imprese, startup
|Flock
|Comunicazione e collaborazione in tempo reale
|Piccole e medie imprese
|Chanty
|Messaggistica aziendale
|Teams di piccole e grandi dimensioni
|Google Chat
|Messaggistica e collaborazione
|Privati e aziende
|Connecteam
|Comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti
|Dipendenti senza postazione fissa, piccole e grandi imprese
|Proofhub
|Project management e collaborazione
|Piccole e medie imprese di dimensioni ridotte
|Ryver
|Chat di gruppo e gestione delle attività
|Persone e team di tutte le dimensioni
|Fleep
|Collaborazione in team
|Teams distribuiti
|Troop Messenger
|Collaborazione in team
|Dalle piccole alle grandi aziende
|Workplace
|Comunicazione interna
|Grandi organizzazioni
|Trello
|Project management
|Privati e PMI
|Rocket. Chattare
|Collaborazione in team
|Piccole e medie imprese e grandi aziende
|Brosix
|Messaggistica istantanea sicura
|Piccole e grandi imprese
|Workvivo
|Comunicazione tra i dipendenti
|Grandi aziende
|RingCentral
|Coinvolgimento dei dipendenti ed esperienza del cliente
|Privati, PMI e grandi aziende
|Element
|Messaggistica e collaborazione sicure
|Aziende e amministrazioni pubbliche
Le 20 migliori app di comunicazione per team da utilizzare
Esaminiamo insieme le funzionalità principali, i prezzi e i limiti dei 20 migliori strumenti di comunicazione che abbiamo effettuato una selezione accurata per te. ☎️
Abbiamo anche raccolto il meglio del meglio in questa breve recensione video:
1. ClickUp (Ideale per la comunicazione asincrona all'interno del team)
ClickUp ti permette di rimanere facilmente in contatto con il tuo team, indipendentemente da dove o quando lavori. È un'app completa per il lavoro che ti garantisce il massimo in termini di comunicazione di squadra.
La sua ricca gamma di funzionalità potrebbe lasciarti a bocca aperta. Scopriamola insieme.
ClickUp Chat
ClickUp Chat è uno strumento di messaggistica integrato in ClickUp che consente ai team di comunicare in tempo reale.
Ciò che distingue Chat è la naturalezza con cui si integra nel tuo flusso di lavoro. Invece di destreggiarti tra un'app di messaggistica e il tuo gestore di attività, puoi avere quelle conversazioni importanti esattamente dove si svolge il lavoro. Che tu stia definendo i dettagli dell'ultimo minuto o discutendo gli aggiornamenti di un progetto, tutto rimane collegato senza dover cambiare contesto.
Questo significa anche che non ci saranno più momenti in cui ci si chiede: "Di cosa stavamo parlando?".
ClickUp ha riunito tutte le nostre comunicazioni provenienti da canali diversi, come email, chat e WhatsApp, in un unico posto. Così sappiamo dove andare per trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno.
ClickUp ha riunito tutte le nostre comunicazioni provenienti da canali diversi, come email, chat e WhatsApp, in un unico posto. Così sappiamo dove andare per trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno.
Chat integra ulteriormente le videochiamate e le chiamate audio, consentendoti di passare da una conversazione scritta a una discussione dal vivo senza soluzione di continuità, il tutto all'interno della stessa piattaforma.
Inoltre, l'IA nella chat offre assistenza per:
- Risposte dell'IA: fai una domanda in qualsiasi chat e l'IA fornirà immediatamente una risposta basata sull'intera cronologia della chat, oltre che sui dati provenienti da app collegate come Google Drive, Figma o Salesforce
- AI CatchUp: Rimettiti in pari con le conversazioni perse in un attimo. Invece di scorrere tutte le chat, l'IA riepiloga i punti chiave e gli elementi da intraprendere
- Creazione di attività tramite IA: basta un clic per creare un'attività da un messaggio e l'IA genererà automaticamente il titolo, la descrizione e il link alla chat originale
ClickUp Brain
Se hai diverse conversazioni da esaminare ma vuoi andare dritto al punto, puoi usare ClickUp Brain per riassumere rapidamente le conversazioni. ClickUp Brain è un assistente AI integrato che ricava informazioni da ogni ambito del tuo lavoro.
ClickUp Clips
Se il tuo team preferisce la comunicazione video asincrona, puoi utilizzare ClickUp Clips per effettuare rapidamente la condivisione delle registrazioni dello schermo con i membri del tuo team con un solo clic, mentre loro potranno guardarle in un secondo momento quando preferiscono. Clips può trascrivere i messaggi delle registrazioni dello schermo con l'IA, così potrai scorrere i punti salienti, cliccare sui timestamp per saltare da una parte all'altra del video e copiare frammenti da utilizzare dove ti serve.
ClickUp Docs
ClickUp Docs è un potente strumento per la comunicazione tra i team, che consente ai team di creare, condividere e collaborare sui documenti in tempo reale all'interno di ClickUp.
È l'ideale per brief di progetto, appunti delle riunioni, knowledge base e altro ancora, mantenendo tutte le informazioni critiche accessibili e organizzate. Grazie alle funzionalità di modifica collaborativa, commenti e tagging, i membri del team possono facilmente contribuire con idee, fornire feedback e mantenere le discussioni collegate ai documenti pertinenti.
Lavagne ClickUp
Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio virtuale versatile per la pianificazione, il brainstorming e le riunioni da remoto, aiutando i team a mantenere la connessione e la creatività, indipendentemente da dove si trovino.
Durante le sessioni di pianificazione, i membri del team possono aggiungere post-it, tracciare connessioni tra le idee e persino collegare gli elementi della lavagna online direttamente alle attività, in modo che le azioni da intraprendere siano sempre a portata di clic.
Se hai bisogno di un modello predefinito per centralizzare tutte le conversazioni, gli annunci e i documenti del tuo team, dai un'occhiata al modello di comunicazioni interne di ClickUp.
D'altra parte, se comunichi regolarmente con team di reparti diversi e desideri organizzare una comunicazione interfunzionale, il modello di piano di comunicazione di ClickUp ti tornerà utile.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Trasforma i messaggi in attività: mantieni i team in linea con gli obiettivi utilizzando ClickUp Assign Comments, che ti consente di trasformare qualsiasi commento in un'attività concreta e assegnarla a un membro del team
- Entra in contatto con i membri del team: usa le @menzioni per richiamare l'attenzione dei tuoi colleghi su elementi specifici di attività
- Ottieni riepiloghi rapidi: riepiloga conversazioni lunghe e ricava i punti chiave con Brain
- Collabora in modo visivo: pianifica e fai brainstorming senza interruzioni con le lavagne online, offrendo al tuo team una piattaforma visiva per la collaborazione a distanza che si integra direttamente con le tue attività
- Cattura e condividi video: registra e condividi facilmente le registrazioni dello schermo per spiegare visivamente le attività, fornire feedback o mostrare i processi utilizzando Clips
- Organizza le idee: scrivi, modifica e collabora su Docs, semplificando la gestione efficace dei dettagli del progetto e dei feedback del team
Limiti di ClickUp
- Gli utenti con competenze tecniche limitate potrebbero trovare la configurazione iniziale e la navigazione piuttosto complesse
- L'app mobile offre meno funzionalità rispetto alla versione desktop, il che potrebbe ridurre l'efficienza quando si lavora da remoto
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Business: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi
- ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.880 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.260 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente versatile, che offre una personalizzazione avanzata in grado di adattarsi al flusso di lavoro di qualsiasi team. La sua interfaccia intuitiva e la piattaforma ricca di funzionalità, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione, rendono facile mantenere i progetti organizzati e in linea con gli obiettivi. Gli aggiornamenti e le integrazioni continui garantiscono che rimanga una soluzione efficiente e completa per la produttività.
ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente versatile, che offre una personalizzazione avanzata in grado di adattarsi al flusso di lavoro di qualsiasi team. La sua interfaccia intuitiva e la piattaforma ricca di funzionalità, tra cui la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e gli strumenti di collaborazione, rendono facile mantenere i progetti organizzati e in linea con gli obiettivi. Gli aggiornamenti e le integrazioni continui garantiscono che rimanga una soluzione efficiente e completa per la produttività.
💡 Consiglio dell'esperto: È importante comunicare utilizzando diversi formati, come testo, audio e video, per evitare malintesi, specialmente quando sono in gioco differenze linguistiche o culturali. Ciò garantisce chiarezza e riduce il rischio di essere fraintesi.
📖 Leggi anche: 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti
2. Microsoft Teams (Ideale per una facile integrazione con Microsoft 365)
Microsoft Teams è un'ottima scelta come strumento di collaborazione aziendale se lavori principalmente con Microsoft 365. È progettato per effettuare la sincronizzazione con Word, Excel, PowerPoint e OneDrive, il che lo rende la scelta predefinita per le aziende che già fanno parte dell'ecosistema Microsoft.
Che tu gestisca un piccolo team o una grande organizzazione, le sue funzionalità di comunicazione e messaggistica, dai canali all'accesso degli ospiti, mantengono tutti in connessione.
Le migliori funzionalità di Microsoft Teams
- Integrazione perfetta con le app di Microsoft 365 come Word, Excel, ecc. per la condivisione dei documenti e la collaborazione
- Attiva videoconferenze su larga scala per un massimo di 1.000 partecipanti con funzionalità quali sale di discussione, sondaggi in tempo reale e possibilità di chattare in tempo reale
- Crea note delle riunioni con l'IA che rileva automaticamente i punti chiave della discussione
Limiti di Microsoft Teams
- Si verificano alcuni problemi di sincronizzazione quando i team sono connessi sia su desktop che su dispositivi mobili
- Esistono difficoltà di integrazione con strumenti non Microsoft
Prezzi di Microsoft Teams
- Teams Essential piano: 5 $ al mese per utente
- Piano Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese per utente
- Piano Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Teams
- G2: 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)
🧠 Curiosità: In Amazon, PowerPoint è vietato durante le riunioni. Al suo posto, i team utilizzano promemoria di sei pagine scritti in stile narrativo. All'inizio della riunione, tutti leggono il documento in silenzio, assicurando una comprensione condivisa prima delle discussioni.
3. Discord (Ideale per la creazione di comunità e la collaborazione informale)
Progettato originariamente per i giocatori, Discord si è evoluto in uno strumento per la creazione di comunità digitali interattive, dai gruppi professionali alle reti di appassionati.
È nota soprattutto per la sua comunicazione vocale e video informale e intuitiva. Tuttavia, questo approccio informale alla comunicazione potrebbe non essere l'ideale per ambienti altamente strutturati o aziendali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Discord
- Usa emoji personalizzate, adesivi, effetti sonori e altro ancora nelle tue chat vocali, video e di testo
- Personalizza e automatizza le attività di routine utilizzando i bot con la massima facilità
- Passa dal PC al telefono e persino alle console per mantenere la connessione ovunque
Limiti di Discord
- All'inizio configurare un server Discord può sembrare complicato
- Il consumo di risorse, sia della CPU che di Internet, è elevato
Prezzi di Discord
- Free
- Discord Nitro Classic: 5 $ al mese per utente
- Discord Nitro: 10 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Discord
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Discord?
Discord è un'app di messaggistica istantanea per chat individuali e di gruppo, originariamente progettata pensando a un pubblico di giocatori come esperienza più diretta, versatile e intuitiva rispetto a programmi precedenti come Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. È possibile organizzare comunità con diversi canali di messaggi di testo e vocali, ed è gratis. Funziona inoltre su una varietà di piattaforme: web, come programma autonomo, sul telefono, ecc.
Discord è un'app di messaggistica istantanea per chat individuali e di gruppo, originariamente progettata pensando a un pubblico di giocatori come esperienza più diretta, versatile e intuitiva rispetto a programmi precedenti come Ventrilo, Mumble o Roger Wilco. È possibile organizzare comunità con diversi canali di messaggi di testo e vocali, ed è gratis. Funziona inoltre su una varietà di piattaforme: web, come programma autonomo, sul telefono, ecc.
🧠 Curiosità: Discord è nato come "Fates VoIP", uno strumento di comunicazione vocale per i giocatori. Nel 2015 è stato rinominato Discord per attirare un pubblico più ampio.
4. Pumble (Ideale per piccoli team con un budget limitato)
Pumble è uno strumento di comunicazione gratis senza costi nascosti. Se fai parte di un piccolo team alla ricerca di funzionalità simili a quelle di Slack senza il relativo costo, Pumble è la scelta giusta. Si tratta di una piattaforma semplice ma efficace che consente videoconferenze, condivisione di file di base, chiamate vocali, condivisione dello schermo e altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble
- Invia messaggi diretti per chat personali o discussioni di gruppo
- Organizza le conversazioni con canali dedicati per garantire che le discussioni rimangano mirate
- Pianifica i messaggi in modo che raggiungano il tuo team al momento giusto
- Attiva le conversazioni in thread per facilitare discussioni chiare e organizzate
Limiti di Pumble
- Non è possibile inviare messaggi vocali
- Gli strumenti di ricerca necessitano della stringa esatta di parole chiave per funzionare correttamente
Prezzi di Pumble
- Free
- Pro Plan: 2,49 $ al mese per postazione
- Piano Business Administration: 4 $ al mese per postazione
- Piano Enterprise: 7 $ al mese per postazione
- Pacchetto Produttività: 13 $ al mese per postazione
Valutazioni e recensioni di Pumble
- G2: Valutazioni insufficienti
- Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pumble?
Si tratta di un servizio facile da usare e tutti i nostri dipendenti si stanno abituando molto rapidamente, indipendentemente dall'età o dalla dimestichezza con la tecnologia. È un modo divertente e utile per comunicare con i colleghi di tutto il mondo!
Si tratta di un servizio facile da usare e tutti i nostri dipendenti si stanno abituando molto rapidamente, indipendentemente dall'età o dalla dimestichezza con la tecnologia. È un modo divertente e utile per comunicare con i team di tutto il mondo!
🔍 Lo sapevi? La prima videochiamata avvenne nel 1968 durante l'Esposizione Universale tramite il Picturephone di AT&T. Sebbene la tecnologia fosse ancora rudimentale, essa aprì la strada ai moderni strumenti di videoconferenza come Zoom e Microsoft Teams.
5. Slack (Ideale per la collaborazione sul posto di lavoro e le integrazioni)
Slack semplifica la connessione con il tuo team tramite canali, thread e messaggi diretti. È noto per le sue integrazioni con app come Google Drive e Salesforce.
Il vantaggio principale dell'app è la sua capacità di integrarsi praticamente con qualsiasi strumento di produttività per automatizzare le attività, creare flussi di lavoro personalizzati e organizzare le conversazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Slack
- Crea canali per una comunicazione organizzata e segmenta le discussioni per progetto, argomento o reparto
- Personalizza le notifiche per gestire la concentrazione con canali con priorità o parole chiave, in modo da ridurre le distrazioni pur rimanendo informato
- Usa emoji e reazioni per aggiungere un tocco divertente ed espressivo alle conversazioni
Limiti di Slack
- La versione gratis ha un limite per la cronologia dei messaggi di 90 giorni
- Senza una corretta organizzazione, le notifiche diventano opprimenti
Prezzi di Slack
- Free
- Piano Standard: 7 $ al mese per utente
- Piano Plus: 12,50 $ al mese per utente
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Slack
- G2: 4,5/5 (oltre 33.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)
🔍 Lo sapevi? Slack è nato come strumento di comunicazione interna durante lo sviluppo di un videogioco chiamato Glitch. Il gioco non ha avuto successo, ma la piattaforma di comunicazione ha riscosso un enorme successo.
6. Flock (Ideale per la produttività del team e la gestione delle attività)
Flock è un software di comunicazione interna pensato per i team che danno importanza alle funzionalità di produttività. Oltre alla chat e alle videochiamate, Flock integra la gestione delle attività, i sondaggi, i promemoria e la condivisione di file direttamente nelle tue conversazioni.
Oltre alle consuete funzionalità di videoconferenza, messaggistica in canale e note vocali, Flock offre una suite completa per la produttività e la sicurezza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Flock
- Accedi alla gestione delle attività e ai promemoria integrati per creare, assegnare e effettuare il monitoraggio delle attività direttamente all'interno della piattaforma
- Ottieni l'integrazione nativa con Google Drive e Dropbox per evitare di passare da un'applicazione all'altra
- Abilita funzionalità amministrative come la gestione delle autorizzazioni degli utenti dalla dashboard
Limiti di Flock
- Include un limite di 10.000 messaggi
- L'audio e il video a volte risultano distorti durante le videochiamate
Prezzi di Flock
- Free
- Piano Pro: 3 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Flock
- G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Flock?
È facile da usare e aiuta nella comunicazione quotidiana con il team di lavoro. Offre inoltre la possibilità di creare diverse aree di lavoro e fornisce ottime funzionalità amministrative per gestirle. Flock si è rivelato molto utile nella comunicazione quotidiana ed è un'ottima risorsa ogni giorno.
È facile da usare e aiuta nella comunicazione quotidiana con il team di lavoro. Offre inoltre la possibilità di creare diverse aree di lavoro e fornisce ottime funzionalità amministrative per gestirle. Flock si è rivelato molto utile nella comunicazione quotidiana ed è un'ottima risorsa ogni giorno.
7. Chanty (Ideale per una comunicazione semplice all'interno del team con gestione delle attività integrata)
Chanty è uno strumento di comunicazione per team intuitivo che combina messaggistica, chiamate vocali e videochiamate con una funzionalità di gestione delle attività integrata. Puoi chattare con il tuo team, trasformare i messaggi in attività e effettuare il monitoraggio dei progressi, il tutto all'interno della stessa piattaforma.
Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty
- Accedi alla cronologia dei messaggi illimitata per cercare e recuperare le conversazioni passate senza limiti di tempo
- Effettua videochiamate di gruppo per una comunicazione e una collaborazione faccia a faccia senza interruzioni direttamente all'interno della piattaforma
- Invia messaggi vocali per note audio veloci, consentendo una comunicazione più rapida quando digitare non è l'ideale
Limiti di Chanty
- Meno integrazioni di terze parti rispetto alla concorrenza
- La gestione delle attività non dispone di funzionalità avanzate come l'automazione end-to-end
Prezzi di Chanty
- Free
- Piano Business: 3 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Chanty
- G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Chanty?
Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere l'organizzazione dei team.
Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere l'organizzazione dei team.
🔍 Lo sapevi? Nel lavoro di squadra, la comunicazione è fondamentale per evitare l'effetto Ringelmann, secondo cui gli individui contribuiscono con meno lavoro richiesto man mano che la dimensione del gruppo cresce. Obiettivi chiari e discussioni possono mitigare questo fenomeno.
8. Google Chat (Ideale per gli utenti di Google Workspace)
Se il tuo team utilizza già Google Workspace, Google Chat è un'ottima opzione per la comunicazione all'interno del team. È integrata con Gmail, Drive e Calendario, consentendoti di collaborare senza intoppi.
Google Chat offre la piena integrazione con Gemini, il che significa che puoi accedere agli ultimi modelli di linguaggio di Google direttamente dall'interfaccia della chat.
Le migliori funzionalità di Google Chat
- Ottieni una perfetta integrazione con le app di Google Workspace per una collaborazione fluida tra strumenti come Gmail, Google Drive e Documenti Google
- Utilizza le conversazioni in thread per una migliore organizzazione, raggruppando le risposte sotto messaggi specifici per facilitarne il monitoraggio
- Semplifica le videochiamate direttamente dalle tue conversazioni in chat grazie all'integrazione nativa con Meet
Limiti di Google Chat
- Gemini è disponibile solo con i piani a pagamento
- Non ideale per gli utenti che non utilizzano Google o per i team
Prezzi di Google Chat
- Gratis per gli utenti privati
- Piano Business Starter: 6 $ al mese per utente
- Piano Business Standard: 12 $ al mese per utente
- Piano Business Plus: 18 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Google Chat
- Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)
- G2: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Google Chat?
Google Chat ci ha permesso di comunicare in modo efficiente all'interno di Google Workspace, ma non offriva alcuna funzionalità/funzione esclusiva che lo distinguesse dagli altri.
Google Chat ci ha permesso di comunicare in modo efficiente all'interno di Google Workspace, ma non offriva alcuna funzionalità esclusiva che lo distinguesse dagli altri.
9. Connecteam (Ideale per team senza postazione fissa e che privilegiano l'uso dei dispositivi mobili)
Connecteam è una piattaforma di gestione del personale progettata per i team che non lavorano alla scrivania. Offre funzionalità di comunicazione, pianificazione e gestione delle attività in un'unica app ottimizzata per dispositivi mobili.
Questo strumento è ideale per i settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e della logistica, dove i dipendenti non trascorrono il loro tempo alla scrivania ma hanno comunque bisogno di mantenere una connessione.
Con Connecteam, ottieni molto più di una semplice app di messaggistica.
Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam
- Centralizza tutti i contatti di lavoro tramite chat, feed o rubrica
- Ottieni funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e pianificazione dei turni
- Mantieni il controllo e gestisci la comunicazione interna a livello di amministratore
Limiti di Connecteam
- Funzioni limitate per i team che lavorano in ufficio
- Richiede numerosi aggiornamenti per poter usufruire di tutte le funzionalità
Prezzi di Connecteam
- Piano base: 29 $ al mese per 30 utenti
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Connecteam
- G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?
L'app è molto intuitiva e facile da usare sia per l'amministratore che per il nostro personale. Ha centralizzato molti dei nostri processi, migliorando la comunicazione e semplificando le attività amministrative.
L'app è molto intuitiva e facile da usare sia per l'amministratore che per il nostro personale. Ha centralizzato molti dei nostri processi, migliorando la comunicazione e semplificando le attività amministrative.
10. ProofHub (Ideale per la gestione visiva dei progetti e la comunicazione di gruppo tramite testo)
ProofHub è uno strumento di project management con funzionalità di comunicazione integrate. È l'ideale per i team che desiderano centralizzare la pianificazione dei progetti e la messaggistica.
Lo strumento ti consente di personalizzare i flussi di lavoro con diverse visualizzazioni per adattarli alle esigenze del tuo team: scegli tra la vista Bacheca, vista Tabella, vista Gantt, Calendario, vista Io e altre ancora per chiarire attività e scadenze.
Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub
- Tieni traccia del tempo dedicato alle attività e imposta la durata stimata per ciascuna di esse
- Accedi a grafici Gantt, bacheche Kanban e monitoraggio delle attività
- Pianifica, monitora e gestisci progetti di qualsiasi dimensione senza alcuna difficoltà
Limiti di ProofHub
- Funzionalità di collaborazione in tempo reale limitate (nessuna videochiamata/vocale)
- Meno integrazioni rispetto agli strumenti di messaggistica dedicati
Prezzi di Proofhub
- Piano Essential: 45 $ al mese (fatturato annualmente)
- Ultimate Control: 89 $ al mese (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Proofhub
- G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)
11. Ryver (Ideale per i team alla ricerca di un'alternativa a Slack con funzionalità di gestione delle attività)
Ryver unisce le funzionalità/funzioni di un'app di chat per team simile a Slack alla gestione delle attività, rendendola un'ottima alternativa per i team che desiderano un maggiore controllo sui propri flussi di lavoro.
Offre conversazioni in thread, condivisione di file e assegnazione di attività in un'unica piattaforma di facile utilizzo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver
- Ottieni una gestione integrata delle attività con le chat di gruppo
- Condividi i file direttamente da Google Drive, Dropbox o Box.com
- Crea webhook e bot personalizzati in entrata e in uscita
Limiti di Ryver
- È difficile capire chi sta parlando con chi nelle conversazioni di gruppo
- L'app mobile è lenta
Prezzi di Ryver
- Piano Starter: 34,50 $ al mese per un massimo di 12 utenti
- Piano Standard: 64,50 $ al mese per un massimo di 30 utenti
- Piano Medium: 2 $ per utente
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Ryver
- G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)
12. Fleep (Ideale per la comunicazione tra team senza ricorrere alle email)
Fleep è progettato per i team che lavorano in diverse organizzazioni. Offre un modo per comunicare senza ricorrere alle email. Si tratta di uno strumento basato sulla chat che consente di comunicare con i team interni e i partner esterni in un unico posto, semplificando così la collaborazione.
Tuttavia, mancano alcune funzionalità avanzate, come la gestione delle attività o l'integrazione con app di terze parti, rendendola meno completa rispetto ad altri strumenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fleep
- Gestisci e controlla l'accesso alle informazioni dei dipendenti
- Evidenzia i messaggi o i link importanti con la funzionalità Bacheca
- Ottieni la compatibilità con le email per gli utenti che non utilizzano Fleep
Limiti di Fleep
- Per gli account gratis sono previste limitazioni relative alle dimensioni delle immagini
- Le chiamate vocali presentano qualche problema tecnico
Prezzi di Fleep
- Piano Business: 5,5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Fleep
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)
13. Troop Messenger (Ideale per team di piccole e medie dimensioni con esigenze di sicurezza)
Troop Messenger è progettato per team di piccole e medie dimensioni, dando priorità alla sicurezza e alla facilità d'uso. Offre messaggistica istantanea tramite chat, chiamate vocali e videochiamate, oltre alla condivisione di file e schermo.
Questo strumento è ideale per garantire la privacy dei dati e comunicazioni sicure, poiché è ospitato su server locali protetti, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Troop Messenger
- Approfitta della maggiore sicurezza offerta dai server on-premise e self-hosting
- Invia messaggi a scadenza con la funzionalità Burnout
- Condivisione di file di testo, PDF, PPT, immagini, video e URL nelle chat individuali e di gruppo
Limiti di Troop Messenger
- Non è possibile registrare le riunioni
- I filtri dell'area chat rimangono nascosti
Prezzi di Troop Messenger
- Versione di prova gratis
- Piano Premium: 1 $ al mese per utente
- Piano Enterprise: 5 $ al mese per utente
- Self-hosting: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
14. Workplace (Ideale per le grandi aziende che desiderano un'esperienza simile a quella dei social media)
Workplace by Meta offre un'esperienza in stile Facebook per la comunicazione di team. È progettato per le grandi aziende che desiderano una piattaforma social familiare per la collaborazione interna, con funzionalità/funzioni quali feed di notizie, gruppi e video in diretta.
Workplace si integra bene con gli altri prodotti di Meta, come WhatsApp e Instagram. Tuttavia, Workplace chiuderà i battenti il 31 maggio 2026.
Le migliori funzionalità/funzioni di Workplace
- Ottieni un'interfaccia simile a quella dei social media per le comunicazioni interne
- Attiva lo streaming video in diretta e le videochiamate di gruppo
- Integrazione con WhatsApp e altri strumenti Meta
Limiti dell'ambiente di lavoro
- La piattaforma chiuderà tra due anni
- Non ideale per team di piccole dimensioni o ambienti in cui il project management è particolarmente impegnativo
Prezzi di Workplace
- Piano Core: 4 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Workplace
- G2: 4,0/5 (oltre 1.700 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)
15. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività e la collaborazione)
Trello è uno strumento di project management altamente visivo, ideale per i team che organizzano le proprie attività tramite bacheche, elenchi e schede. È intuitivo per pianificare progetti, monitorare lo stato e collaborare in tempo reale grazie alla semplice funzionalità drag-and-drop.
L'interfaccia intuitiva e le bacheche in stile Kanban di Trello lo rendono popolare sia tra i singoli utenti che tra i team.
Le migliori funzionalità/funzioni di Trello
- Ottieni bacheche in stile Kanban per il monitoraggio visivo delle attività e sposta le attività tra colonne personalizzabili
- Utilizza i Power-Up per automatizzare le attività e integrarti con altri strumenti
- Collega le app che il tuo team utilizza già al tuo flusso di lavoro Trello
Limiti di Trello
- Questo non è intrinsecamente uno strumento di comunicazione, ma è più orientato alla visualizzazione dei progetti e alla gestione delle attività
- Non è prevista alcuna dipendenza integrata tra le attività, quindi diventa difficile effettuare il monitoraggio di più progetti
Prezzi di Trello
- Free
- Piano Standard: 5 $ al mese per utente
- Piano Premium: 10 $ al mese per utente
- Piano Enterprise: A partire da 17,50 $ al mese per 50 utenti
Valutazioni e recensioni di Trello
- G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)
16. Rocket. Chat (Ideale per i team alla ricerca di uno strumento open source e altamente personalizzabile)
Rocket. Chat è una piattaforma di comunicazione open source per operazioni governative, difesa e aziende che gestiscono infrastrutture critiche. Offre chat in tempo reale, conferenze vocali e video, solide integrazioni con piattaforme compatibili con il protocollo Matrix e la possibilità di ospitarla sui propri server per una maggiore sicurezza.
Il principale punto di forza di Rocket.Chat è la sua flessibilità: puoi personalizzare la piattaforma per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team e i requisiti di sicurezza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Rocket.Chat
- Consenti interazioni automatizzate e assistite dagli agenti con gli utenti sui loro canali preferiti
- Scegli l'hosting in loco per il controllo e la sicurezza dei dati, assicurandoti che le tue informazioni sensibili rimangano all'interno della tua organizzazione
- Configura ruoli personalizzati e sfrutta un sistema di autorizzazioni utente personalizzabile
Limiti di Rocket. Chat
- Per gli utenti non esperti di tecnologia la curva di apprendimento è piuttosto ripida
- Manca una documentazione utile
Prezzi di Rocket. Chat
- Piano Starter: Gratis
- Piano Pro: 4 $ al mese per utente
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (oltre 300 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chat?
Ho usato RocketChat per un po' grazie alle opzioni di importazione e bridge da Slack. Onestamente, ha funzionato davvero bene. L'interfaccia non era così accattivante, ma offriva ampio spazio per la personalizzazione.
Ho usato RocketChat per un po' grazie alle opzioni di importazione e bridge da Slack. Onestamente, ha funzionato davvero bene. L'interfaccia non era così accattivante, ma offriva ampio spazio per la personalizzazione.
💡 Consiglio dell'esperto: crea un sistema di "compagni di comunicazione" che accoppi i membri del team per rivedere insieme i messaggi o gli aggiornamenti importanti. Questo approccio favorisce la collaborazione e incoraggia prospettive diverse sulla chiarezza. Verificare la comprensione aiuta a individuare potenziali lacune comunicative prima che si aggravino.
17. Brosix (Ideale per comunicazioni di sicurezza con team remoti)
Il lavoro asincrono ha cambiato il modo in cui collaboriamo. Tuttavia, la sicurezza rimane una preoccupazione fondamentale nel lavoro da remoto. Brosix è uno strumento di comunicazione progettato tenendo conto di rigorosi standard di sicurezza.
Le sue funzionalità di sicurezza includono messaggistica crittografata, chiamate vocali e videochiamate, condivisione dello schermo e trasferimento di file. Che si tratti di discutere di progetti sensibili o semplicemente di aver bisogno di una chat di gruppo affidabile, Brosix ti supporta con la sua infrastruttura sicura.
Le migliori funzionalità/funzioni di Brosix
- Registra le azioni degli utenti grazie al monitoraggio e alla revisione delle attività degli utenti
- Gestisci centralmente le attività di rete del team, lo stato della rete e le autorizzazioni degli utenti
- Crea la tua rete privata per il team con trasferimento dati crittografato
Limiti di Brosix
- Gli avvisi non sono sempre puntuali
- Le chat di gruppo sono state rimosse e sostituite dalle Stanze, con qualche inconveniente
Prezzi di Brosix
- Piano Startup: Gratis
- Piano Business: 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Piano Premium: 6 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
Valutazioni e recensioni di Brosix
- G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Brosix?
È un sistema autonomo; puoi creare gruppi e impostare autorizzazioni. Facile da configurare e utilizzare. Ci sono molte nuove funzionalità/funzioni, come la possibilità di mostrare un'immagine del profilo insieme al nome.
È un sistema autonomo; puoi creare gruppi e impostare autorizzazioni. Facile da configurare e utilizzare. Ci sono molte nuove funzionalità/funzioni, come la possibilità di mostrare un'immagine del profilo insieme al nome.
📖 Leggi anche: Come il lavoro asincrono cambia la collaborazione
18. Workvivo (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti e la comunicazione interna)
Workvivo è una moderna intranet social progettata per aumentare il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti. La sua interfaccia intuitiva semplifica la connessione e la collaborazione all'interno del team.
Funzionalità come aggiornamenti in tempo reale, chat, condivisione di file, dirette streaming e persino podcast contribuiscono a creare un ambiente di lavoro vivace e connesso. Si integra inoltre con strumenti come Slack, Microsoft Teams e Zoom.
Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo
- Gestisci un feed simile a quello dei social media per la condivisione di aggiornamenti e messaggi di ringraziamento
- Utilizza il sistema di riconoscimento e ricompense per migliorare il morale
- Integrazione con oltre 40 strumenti HR come Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR, ecc.
Limiti di Workvivo
- Non adatto al project management dettagliato dei progetti
- Può distrarre se usata in modo eccessivo per gli aggiornamenti sui social
Prezzi di Workvivo
- Piano Business: A partire da 20.000 $ per 250-2000 dipendenti
- Piano Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Workvivo
- G2: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Workvivo?
Adoriamo Workvivo Ul e abbiamo molti spazi a disposizione per interagire con persone che condividono i nostri stessi interessi. La nostra azienda pubblica tutte le notizie che ci riguardano e apprezziamo in particolare lo spazio dedicato ai meme, è lì che passiamo la maggior parte del tempo.
Adoriamo Workvivo Ul e abbiamo molti spazi a disposizione per interagire con persone che condividono i nostri stessi interessi. La nostra azienda pubblica tutte le notizie che ci riguardano e apprezziamo in particolare lo spazio dedicato ai meme, è lì che passiamo la maggior parte del tempo.
19. RingCentral (Ideale per riunioni video e comunicazioni aziendali)
RingCentral è un hub di comunicazione basato su cloud che copre tutto, dai sistemi telefonici aziendali alle videoconferenze e alla messaggistica di gruppo. È intuitivo e si integra con app popolari come Google Workspace e Microsoft 365.
Questo strumento è ideale per la comunicazione in ambienti di lavoro ibridi. Offre chiamate illimitate negli Stati Uniti e in Canada, riunioni video per un massimo di 200 persone e funzionalità come la registrazione delle chiamate e la conversione dei messaggi vocali in testo.
Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral
- Attiva videoconferenze di alta qualità con un massimo di 200 partecipanti
- Effettua il monitoraggio e la reportistica relativa alla qualità del servizio, all'utilizzo del sistema e ad altri indicatori chiave di prestazione
- Integrazione semplice con Microsoft 365, Google Workspace, Slack e oltre 100 altre app
Limiti di RingCentral
- L'utilizzo richiede una curva di apprendimento ripida
- L'app mobile presenta occasionalmente dei bug
Prezzi di RingCentral
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su RingCentral
- G2: 4/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)
20. Element (Ideale per la comunicazione open source e decentralizzata)
Element è uno strumento di comunicazione end-to-end open source basato sulla rete Matrix. È pensato per i team che desiderano una comunicazione decentralizzata senza dover fare affidamento su server di terze parti.
Una delle funzionalità/funzioni distintive di Element è la sua capacità di operare in ambienti ad alta sicurezza con opzioni per implementazioni air-gapped e gateway di confine sicuri. Inoltre, l'architettura decentralizzata garantisce l'assenza di un singolo punto di errore nella rete.
Le migliori funzionalità/funzioni di Element
- Personalizza le configurazioni di rete e le autorizzazioni con Element Server Suite
- Crea reti su misura per le tue esigenze utilizzando lo standard aperto Matrix
- Accedi a ponti di collegamento con altre piattaforme come Slack, IRC e altre ancora
Limiti di Element
- Non ci sono ancora messaggi vocali nel sistema
- Manca un sistema push-to-talk per i messaggi vocali
Prezzi di Element
- Piano Starter: gratis per un massimo di 200 utenti
- Piano Business: 5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Piano Enterprise: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Piano Sovereign: Implementazioni personalizzate
Valutazioni e recensioni di Element
- G2: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Element?
Scegli Element. È disponibile su tutte le piattaforme: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Puoi utilizzarlo anche all'interno di un browser web. È open source e dispone di crittografia end-to-end. Inoltre, non richiede un numero di cellulare per registrarsi. Puoi persino ospitare il tuo server Element.
Scegli Element. È disponibile su tutte le piattaforme: Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Puoi utilizzarlo anche all'interno di un browser web. È open source e dispone di crittografia end-to-end. Inoltre, non richiede un numero di cellulare per registrarsi. Puoi persino ospitare il tuo server Element.
ClickUp: la tua soluzione completa per una collaborazione senza intoppi
Le app di comunicazione per team possono determinare il successo o il fallimento della tua efficienza lavorativa. La scelta dell'app di comunicazione per team più adatta dipende dalle tue esigenze specifiche, che si tratti di collaborazione senza intoppi, messaggistica sicura o maggiore produttività.
Ma se sei ancora indeciso e vuoi il meglio di entrambi i mondi, con ClickUp vai sul sicuro.
La chat è integrata direttamente nella tua piattaforma di project management, così non dovrai passare da un'app all'altra né perdere la concentrazione. Puoi chattare con il tuo team in tempo reale, condividere file e persino collegare le attività direttamente alle conversazioni.
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