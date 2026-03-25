In che modo Amazon Q facilita la ricerca interna di informazioni

Ogni organizzazione ha un problema di gestione delle conoscenze. I report si trovano in un posto, gli aggiornamenti sui progetti in un altro e metà delle competenze del team risiede solo nella finestra In arrivo di qualcuno. Quando un dipendente ha bisogno di una risposta rapida, o passa 20 minuti a cercarla o semplicemente chiede a un collega, interrompendo la sua giornata.

Questo è il silenzioso spreco di produttività di cui la maggior parte delle aziende non parla.

Amazon Q è pensato proprio per risolvere questo problema. Si integra con i tuoi sistemi interni e funge da unico punto di accesso per effettuare ricerche in tutti i sistemi. Fai una domanda, ottieni una risposta, con le fonti.

In questo blog ti spiegheremo come Amazon Q ti aiuta nella ricerca interna di informazioni e perché ClickUp, un'area di lavoro di IA convergente, potrebbe essere lo strumento che mancava al tuo team.

Cos'è Amazon Q Business?

tramite AWS

Amazon Q Business è un assistente IA generativo sviluppato da AWS che offre una connessione con gli strumenti e i sistemi già utilizzati dalla tua azienda, come SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack e molti altri.

Una volta effettuata la connessione, consente ai tuoi dipendenti di porre domande in linguaggio semplice e ottenere risposte estratte direttamente dai tuoi contenuti interni. Si integra perfettamente con la tua infrastruttura tecnologica esistente, quindi non è necessario sostituire nulla.

Basta indicarne le fonti, impostare le autorizzazioni e il sistema inizia a dare un senso a tutto ciò che la tua organizzazione ha mai scritto.

📮 ClickUp Insight: Mentre il 46% degli intervistati afferma di avere una solida routine che li aiuta a entrare in "modalità lavoro", l'11% dichiara di iniziare la maggior parte delle giornate in modalità sopravvivenza, reagendo ai messaggi e alle scadenze man mano che si presentano. Questo di solito accade quando non c'è un punto di partenza chiaro per iniziare la giornata. Apri il portatile, il flusso di notifiche inizia e, prima ancora di orientarti, la giornata sta già prendendo decisioni al posto tuo. In uno spazio di lavoro AI convergente come ClickUp, le attività non completate, i commenti recenti, le priorità e le discussioni in corso sono già collegati in un unico posto, così puoi aprire lo spazio di lavoro e vedere immediatamente cosa è attivo, cosa è cambiato e cosa richiede attenzione. Invece di setacciare email, chat e note per ricostruire il contesto, il sistema ti offre un punto di partenza chiaro, per iniziare la giornata in modo più consapevole.

Caratteristiche principali di Amazon Q per la ricerca interna di informazioni

Amazon Q si basa su alcune funzionalità fondamentali che lo rendono davvero utile per il lavoro quotidiano:

Comprende il linguaggio naturale: non devi ricordare il nome esatto del file o la parola chiave. Puoi porre la domanda come faresti con un collega, ad esempio: "Qual è la nostra politica di rimborso per i clienti delle aziende?", e il sistema troverà la risposta

Estrae informazioni da più fonti contemporaneamente: invece di passare da Confluence a SharePoint e ai wiki interni, Amazon Q effettua una ricerca in tutti questi sistemi in un unico passaggio e restituisce un'unica risposta consolidata

Rispetta le autorizzazioni esistenti: Questo è un aspetto fondamentale. Amazon Q non mostra ai dipendenti contenuti che non sono autorizzati a vedere. Se un documento è soggetto a restrizioni, rimane tale, anche nei risultati di ricerca

Cita le sue fonti: ogni risposta è accompagnata da un riferimento alla fonte da cui proviene l'informazione. In questo modo i dipendenti possono cliccare sul riepilogo/riassunto e verificarlo personalmente

Diventa più intelligente col passare del tempo: man mano che aumenta il numero di utenti e vengono aggiunti nuovi contenuti, Amazon Q migliora nella comprensione delle esigenze della tua organizzazione, non solo delle richieste che le vengono poste

🖓 Leggi anche: Come creare flussi di lavoro DevOps utilizzando Amazon Q

Come Amazon Q Business potenzia la ricerca interna di conoscenze aziendali

tramite AWS

Quando fai una domanda, cosa succede realmente dietro le quinte? Si tratta di un flusso di lavoro ben definito che garantisce risposte pertinenti e accurate basate sui dati della tua azienda.

Il processo funziona in questo modo:

L'utente invia una domanda: poni una domanda in linguaggio naturale tramite l'interfaccia web o un'integrazione come Slack Elaborazione delle query: il sistema analizza la tua domanda per comprenderne l'intento e individuare quali origini dati potrebbero contenere la risposta Recupero: Effettua quindi una ricerca in tutti i repository collegati, assicurandosi di rispettare le autorizzazioni individuali degli utenti Classificazione e filtraggio: dai risultati della ricerca, identifica ed estrae i frammenti di testo più rilevanti Generazione: il modello di IA prende questi frammenti di informazioni e li sintetizza in un'unica risposta coerente Citazione: Infine, include link ai documenti originali di riferimento, in modo da poter verificare le informazioni

L'intero processo è noto come Retrieval-Augmented Generation (RAG). Si tratta di un approccio potente perché basa le risposte dell'IA sui dati effettivi della tua azienda. Ciò riduce drasticamente il rischio di "allucinazioni" dell'IA (risposte inventate) e garantisce che le informazioni siano sempre aggiornate come i tuoi documenti più recenti.

💡 Suggerimento da esperto: utilizza titoli descrittivi e ricchi di parole chiave per ogni documento, in modo che compaiano nei risultati pertinenti. Aggiungi un "tl;dr" o un riepilogo/riassunto esecutivo all'inizio delle guide più lunghe per aiutare i lettori a trovare rapidamente le risposte.

Come effettuare la connessione delle origini dati ad Amazon Q

Per iniziare a utilizzare Amazon Q è necessaria una breve configurazione, ma si tratta di un processo semplice. Innanzitutto, avrai bisogno di alcune cose:

Un account AWS con le autorizzazioni appropriate

Accesso amministrativo alle origini dati che desideri collegare (come Google Drive o Confluence)

Un'applicazione Amazon Q aziendale creata nella tua console AWS

tramite AWS

Una volta ottenuti questi:

Accedi alla console Amazon Q Business aziendale e seleziona l'applicazione che hai creato Seleziona "Aggiungi origine dati" e scegli lo strumento che desideri collegare dalla libreria dei connettori Autentica la connessione utilizzando il metodo richiesto, come OAuth o una chiave API Configura le impostazioni di sincronizzazione scegliendo quali cartelle, canali o repositories specifici desideri indice Imposta la frequenza di sincronizzazione per decidere con quale periodicità Amazon Q deve verificare la presenza di informazioni nuove o aggiornate Mappa i campi dei metadati come "autore" o "data di creazione" per facilitare il filtraggio dei risultati di ricerca in un secondo momento Esegui la sincronizzazione iniziale e monitora lo stato di avanzamento nella console Prova alcune query per assicurarti che i tuoi contenuti siano ricercabili e che le autorizzazioni funzionino come previsto

Se riscontri difficoltà, controlla innanzitutto le autorizzazioni del connettore e i log di sincronizzazione. I problemi relativi alle autorizzazioni derivano spesso da una mappatura errata del provider di identità. Inoltre, sii paziente. Le sincronizzazioni iniziali di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore.

🖔️ Leggi anche: Come Amazon Q aiuta nella generazione di codice

Limiti e sfide comuni di Amazon Q per il recupero delle conoscenze

Amazon Q è uno strumento valido, ma non è perfetto. Come ogni sistema IA, presenta alcuni aspetti da perfezionare che vale la pena conoscere prima di implementarlo nel tuo team. Considera questi limiti concreti:

Dipendenza dall'ecosistema AWS: funziona al meglio se si fa già parte dell'ecosistema AWS. Se la tua organizzazione ha investito molto in altri provider di servizi cloud, potresti incontrare alcune difficoltà

Lacune nella copertura dei connettori: sebbene siano disponibili oltre 40 connettori, se il tuo team utilizza un sistema di nicchia o legacy, potrebbe essere necessario creare un'integrazione personalizzata

La qualità delle risposte varia a seconda dei contenuti: l'IA è efficace solo nella misura in cui lo sono i dati che le fornisci. Se i tuoi documenti di origine sono strutturati male, obsoleti o contraddittori, otterrai risposte meno accurate

Costi su larga scala: Il prezzo è basato sul numero di utenti e sul volume dei dati. Per le grandi aziende con ampie Il prezzo è basato sul numero di utenti e sul volume dei dati. Per le grandi aziende con ampie basi di conoscenza interne , ciò può comportare una spesa significativa

Personalizzazione limitata: hai meno flessibilità nel mettere a punto il comportamento del modello di IA rispetto alla creazione da zero di una soluzione RAG personalizzata

Curva di apprendimento per gli amministratori: l'impostazione dei connettori, delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza richiede una buona dose di esperienza con AWS

Ottimizza la gestione delle conoscenze interne utilizzando ClickUp

Le conoscenze interne spesso si frammentano tra i vari strumenti. I team archiviano i processi nei documenti, gli aggiornamenti nelle chat e le decisioni all'interno di attività che nessuno rivede. Con il passare del tempo, le informazioni diventano più difficili da trovare, più difficili da considerare affidabili e più difficili da utilizzare.

ClickUp offre un'area di lavoro in cui documentazione, conversazioni ed esecuzione rimangono interconnesse. Anziché gestire basi di conoscenza sparse, i team creano un sistema in cui le informazioni si evolvono di pari passo con il lavoro reale. Ciò riduce la proliferazione dei servizi SaaS ed elimina il continuo cambio di contesto durante le operazioni quotidiane.

Crea una base di conoscenze strutturata utilizzando ClickUp Documenti

Crea e organizza le conoscenze interne utilizzando ClickUp Documenti

ClickUp Docs funge da base per le conoscenze interne. I team creano, organizzano e gestiscono i documenti direttamente all'interno dell'area di lavoro in cui si svolge il lavoro.

Supponiamo che un team del supporto clienti crei una knowledge base interna per gestire le richieste di rimborso. Il team crea un documento con il titolo "Linee guida per la gestione dei rimborsi" e lo struttura in sezioni chiare, quali regole di idoneità, casi limite e procedure di escalation. Ogni sezione rimanda a attività di supporto reali in cui si applicano tali regole.

La documentazione fornisce supporto ai contenuti strutturati tramite:

Titoli che organizzano documenti di processo di grandi dimensioni

Tabella che definiscono regole quali i criteri di idoneità al rimborso

Elenchi puntati che descrivono i flussi di lavoro passo dopo passo

Incorporazioni che includono risorse di supporto come file di progettazione o fogli di calcolo

Ad esempio, un responsabile dell'assistenza aggiorna le regole di rimborso a seguito di una modifica della politica aziendale. Il documento viene aggiornato immediatamente e gli agenti fanno riferimento all'ultima versione durante la risoluzione dei ticket.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di una knowledge base interna in ClickUp:

Recupera e applica le conoscenze all'istante utilizzando ClickUp Brain

Man mano che la documentazione cresce, i team hanno bisogno di risposte rapide senza dover cercare tra più pagine. ClickUp Brain recupera e applica le conoscenze presenti in documenti, attività e conversazioni.

Recupera e applica le conoscenze utilizzando ClickUp Brain

Supponiamo che un nuovo addetto all'assistenza gestisca una complessa richiesta di rimborso che prevede resi parziali. Invece di setacciare l'intera knowledge base, chiede a ClickUp Brain:

📌 Prova questo prompt: Qual è la politica di rimborso per i resi parziali e quali passaggi devo seguire?

ClickUp Brain analizza gli elementi rilevanti dell'area di lavoro e fornisce una risposta concisa che include il processo corretto e i link alla documentazione di riferimento.

ClickUp Brain fornisce supporto per flussi di lavoro relativi alle conoscenze quali:

Riassumi documenti lunghi in risposte rapide

Estrai i passaggi chiave dalla documentazione dei processi

Metti in evidenza attività o discussioni rilevanti legate a un argomento

Chiarisci le politiche utilizzando esempi concreti tratti da lavori precedenti

Amplia l'accesso alle conoscenze utilizzando ClickUp Brain MAX

Man mano che le organizzazioni crescono, le conoscenze si distribuiscono su più sistemi. ClickUp Brain MAX riunisce tali informazioni tramite la ricerca aziendale e l'input vocale.

Cerca e acquisisci conoscenze utilizzando ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX include due funzionalità chiave:

Ad esempio, un project manager termina una chiamata con un cliente e registra gli aggiornamenti chiave utilizzando Talk to Text. ClickUp Brain MAX converte l'input vocale in note strutturate che possono essere incollate in un documento.

Individua i file nelle app collegate con ClickUp Enterprise Search

Allo stesso tempo, Enterprise Search consente ai team di trovare informazioni su più strumenti. Supponiamo che un responsabile delle operazioni debba individuare un aggiornamento di un processo in Figma, che è stato documentato in un documento ClickUp.

Una singola ricerca all'interno di ClickUp Brain MAX recupera entrambe le fonti.

💡 Suggerimento da esperto: aggiungi una sezione "Termini di ricerca" alla fine dei documenti tecnici per includere gergo interno, acronimi o errori ortografici comuni. Questa tecnica garantisce che una ricerca di "PTO" faccia emergere anche il documento "Politica su ferie e permessi".

Le conoscenze raramente risiedono in un'unica piattaforma. I team si affidano a strumenti come Google Drive, Dropbox e Figma per gestire diverse parti del loro flusso di lavoro. Le integrazioni di ClickUp collegano questi strumenti al sistema di gestione delle conoscenze.

Crea una connessione tra strumenti esterni come Figma e il tuo sistema di gestione delle conoscenze utilizzando le integrazioni di ClickUp

Ad esempio, puoi:

Sincronizza i file di Google Drive in modo che i documenti appaiano all'interno delle attività pertinenti

Trasforma le discussioni su Slack in attività che riflettono le decisioni chiave

Aggiungi i progetti Figma come allegati alla documentazione del prodotto

Collega gli strumenti di supporto in modo che le informazioni sui ticket contribuiscano agli aggiornamenti della knowledge base

Supponiamo che un team di prodotto aggiorni la documentazione relativa alle funzionalità dopo aver esaminato le modifiche al design in Figma. Il file di progettazione viene allegato direttamente al documento e le informazioni aggiornate vengono riportate nello stesso spazio di lavoro in cui si trovano le attività.

Questo approccio garantisce che le conoscenze rimangano in connessione con l'esecuzione attraverso i vari strumenti, invece di andare perse in sistemi isolati.

Un utente condivide:

Apprezzo gli strumenti di IA di ClickUp, in particolare Superagent [sic], poiché mi aiutano a creare una base di conoscenze per le nostre operazioni aziendali e a rispondere rapidamente alle domande quando ho bisogno di una risposta immediata. Apprezzo anche le automazioni offerte da ClickUp, che sono state uno dei motivi per cui ho preferito passare da Monday.com. Sebbene ci sia stata una curva di apprendimento, l'IA ha reso più semplice la configurazione iniziale.

Apprezzo gli strumenti di IA di ClickUp, in particolare Superagent [sic], poiché mi aiutano a creare una base di conoscenze per le nostre operazioni aziendali e a rispondere rapidamente alle domande quando ho bisogno di una risposta immediata. Apprezzo anche le automazioni offerte da ClickUp, che sono state uno dei motivi per cui ho preferito passare da Monday.com. Sebbene ci sia stata una curva di apprendimento, l'IA ha reso più semplice la configurazione iniziale.

Best practice per i sistemi di ricerca interna dell'azienda

Far sì che il tuo team utilizzi uno strumento in modo efficace è dove inizia il vero lavoro. Che tu scelga Amazon Q o un'altra soluzione, segui queste best practice.

Verifica prima le tue fonti di conoscenza: Verifica le tue fonti di conoscenza prima di effettuare qualsiasi connessione, per capire dove si trovano le informazioni più importanti. Identifica i file duplicati, i documenti obsoleti e le lacune di conoscenza

Inizia con casi d'uso ad alto valore aggiunto: non cercare di fare tutto in una volta. Concentrati inizialmente sulle domande più frequenti o sugli argomenti più ricercati per dimostrare subito il valore aggiunto.

Definisci chiaramente la titolarità: Assegna a qualcuno il compito di occuparsi della manutenzione delle origini dati collegate e di verificare la qualità delle risposte fornite dall'IA

Monitorare e iterare: prestate attenzione alle ricerche che falliscono o restituiscono risultati scadenti. Utilizzate questo feedback per migliorare i vostri contenuti o modificare la configurazione dello strumento

Rispetta i limiti delle autorizzazioni: verifica più volte che la tua soluzione di ricerca rispetti i controlli di accesso esistenti. L'IA non dovrebbe mai diventare una backdoor per accedere a informazioni riservate

Smetti di cercare, inizia a fare con ClickUp

Strumenti come Amazon Q migliorano il modo in cui i team effettuano le ricerche. I dipendenti pongono domande in linguaggio semplice e ottengono risposte provenienti da diversi sistemi, complete di contesto e fonti. Ciò riduce il tempo dedicato alla ricerca e aiuta le persone a trovare ciò di cui hanno bisogno senza disturbare gli altri.

Tuttavia, trovare le risposte è solo una parte del flusso di lavoro. Il lavoro continua anche dopo. I team devono applicare ciò che trovano, aggiornare la documentazione, collaborare e portare avanti le attività. Quando la conoscenza rimane separata dall'esecuzione, le cose rallentano di nuovo.

È qui che ClickUp rivoluziona il modo in cui i team operano. Conoscenze, attività, documenti e conversazioni rimangono collegati in un unico posto. ClickUp Brain recupera le risposte, Docs contiene processi strutturati e i flussi di lavoro procedono senza dover cambiare strumento.

La ricerca ti aiuta a capire. ClickUp ti aiuta ad agire.

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Domande frequenti

Amazon Q Business viene utilizzato per aiutare i dipendenti a effettuare ricerche nelle conoscenze interne dell'azienda utilizzando il linguaggio naturale. Si collega a strumenti come SharePoint, Confluence, Slack e Salesforce, quindi fornisce risposte contestualizzate con riferimenti alle fonti, consentendo ai team di trovare le informazioni più rapidamente.

Amazon Q migliora la ricerca interna delle conoscenze collegandosi a più origini dati dell'azienda, recuperando le informazioni più rilevanti e generando risposte in linguaggio semplice. Invece di effettuare ricerche manuali su diversi strumenti, i dipendenti possono porre una domanda e ottenere una risposta consolidata basata sui contenuti dell'azienda.

Sì. Amazon Q è progettato per rispettare le autorizzazioni utente esistenti dei sistemi in connessione, in modo che i dipendenti vedano solo i contenuti a cui sono già autorizzati ad accedere. I file con restrizioni rimangono protetti, anche quando gli utenti effettuano ricerche tramite Amazon Q.

Amazon Q può comunque presentare alcune sfide, quali una qualità delle risposte non uniforme quando i contenuti di origine sono obsoleti o mal strutturati, una personalizzazione limitata rispetto ai sistemi RAG personalizzati, lacune nei connettori per strumenti di nicchia e costi più elevati su larga scala. Inoltre, funziona al meglio per le organizzazioni che hanno già investito nell'ecosistema AWS.

Amazon Q aiuta i team a trovare risposte nei sistemi aziendali collegati. ClickUp va oltre, creando una connessione tra conoscenza e esecuzione. Con ClickUp Brain, Docs, attività e conversazioni in un unico spazio di lavoro, i team possono non solo recuperare informazioni, ma anche aggiornare la documentazione, assegnare compiti e portare avanti i progetti senza dover cambiare strumento.