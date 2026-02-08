La richiesta pull doveva essere solo poche righe per collegare un'API e un test veloce, da fare prima di cena. Invece, sono le 23:47 e la compilazione non funziona per motivi nascosti da qualche parte in un modulo legacy che nessuno tocca da anni. Il nuovo ingegnere sta cercando su Google gli acronimi che non gli sono mai stati insegnati durante l'inserimento.

Questo lavoro ripetitivo e le conoscenze tribali intrappolate nei vecchi repository spesso logorano i team.

Amazon Q Developer è stato creato per risolvere tali problemi. Comprende il tuo codice, i tuoi servizi e il tuo contesto, in modo che scrivere codice sia come continuare una conversazione già avviata.

In questo articolo esploreremo come Amazon Q aiuta nella generazione di codice, le funzionalità chiave su cui fanno affidamento gli sviluppatori di software e i team per cui funziona meglio.

Che cos'è Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer è l'assistente IA generativo di AWS creato per aiutare gli sviluppatori e i professionisti IT a creare, gestire, ottimizzare e far funzionare le applicazioni su Amazon Web Services.

Offre assistenza basata sull'IA direttamente negli strumenti di sviluppo come IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), la riga di comando, la console AWS e persino app di chat come Slack e Microsoft Teams.

Si tratta essenzialmente di un collaboratore basato sull'IA che comprende le domande in linguaggio naturale relative al codice, all'architettura, alla struttura del progetto e alle best practice, fornendo risposte pertinenti e attuabili. Conosce approfonditamente le risorse AWS e i flussi di lavoro di sviluppo reali, grazie alla sua base su Amazon Bedrock, la piattaforma generativa basata sull'IA di AWS.

Come iniziare con Amazon Q Developer

Ecco una chiara spiegazione dettagliata su come iniziare a utilizzare Amazon Q Developer senza modificare il tuo modo di lavorare o imparare un nuovo flusso di lavoro. 👇

Passaggio n. 1: scegli dove desideri utilizzare Amazon Q Developer

Amazon Q Developer lavora su più ambienti, quindi puoi iniziare da quello che ti è più congeniale.

Puoi utilizzarlo in:

IDE: JetBrains (IntelliJ IDEA e altri), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Riga di comando: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

Console di gestione AWS: direttamente all'interno del tuo account AWS

Gitlab Duo con Amazon Q: anteprima per gli utenti Gitlab Ultimate autogestiti

Esperienza web di Amazon Q Developer: per attività di trasformazione e modernizzazione

Se già scrivi codice in un IDE o in un terminale, quello è il modo più veloce per iniziare.

Passaggio 2: installare Amazon Q Developer

L'installazione richiede solo pochi minuti.

➡️ Per gli IDE:

Scarica il plugin Amazon Q Developer per il tuo editor

Gli IDE supportati includono JetBrains, VS Code, Visual Studio ed Eclipse.

➡️ Per la riga di comando:

Scarica Amazon Q Developer CLI per il tuo sistema operativo

Funziona su macOS, Linux e Windows.

Una volta installato, Amazon Q diventa parte integrante del tuo editor o terminale, senza bisogno di app separate.

Passaggio n. 3: effettuare l'autenticazione dell'account

Dopo l'installazione, dovrai effettuare l'accesso in modo che Amazon Q possa personalizzare le risposte e accedere al contesto AWS.

Puoi effettuare l'autenticazione utilizzando:

L'AWS Builder ID , ideale per i singoli utenti e per una configurazione rapida

IAM Identity Center è la soluzione ideale per team e ambienti di azienda.

Questo passaggio garantisce una connessione sicura tra Amazon Q e il tuo ambiente AWS.

Passaggio 4: iniziare a utilizzare Amazon Q Developer

Una volta effettuata l'autenticazione, puoi iniziare a lavorare immediatamente.

Negli IDE, Amazon Q Developer viene visualizzato direttamente nella barra delle attività o come finestra dedicata, a seconda dell'editor in uso. È possibile chattare con esso in linea mentre si lavora, generare nuovo codice, rifattorizzare la logica esistente o porre domande sul proprio progetto, su errori specifici o sui servizi AWS.

Nella riga di comando, Amazon Q Developer è disponibile direttamente nel tuo terminale. Puoi richiamarlo direttamente per generare frammenti di codice, ottenere spiegazioni o chiedere suggerimenti durante le revisioni del codice, il tutto senza uscire dalla CLI o interrompere il tuo flusso di lavoro.

Passaggio 5: utilizzare Amazon Q Developer nella console AWS (facoltativo)

Se dedichi più tempo alla gestione dell'infrastruttura che alla scrittura di codice, la console è un ottimo punto di partenza.

Accedi alla console di gestione AWS (o crea un account AWS gratis)

Seleziona l'icona Amazon Q dalla barra laterale della Home della console.

Fai domande sui servizi AWS, sulle configurazioni o sulle best practice.

All'interno della console, Amazon Q può anche:

Aiuta a risolvere i problemi di rete utilizzando VPC Reachability Analyzer

Consiglia i tipi di istanza Amazon EC2 più adatti in base al carico di lavoro e al contesto di utilizzo.

Ciò rende le decisioni architetturali e operative più rapide e semplici.

Funzionalità chiave di Amazon Q Developer per la generazione di codice

Amazon Q Developer si concentra sull'accelerazione del lavoro quotidiano di codifica incorporando l'IA direttamente nel processo di sviluppo. Ecco alcune funzionalità fondamentali di questo agente IA per la codifica:

Suggerimenti di codice in linea e completamento automatico

Amazon Q Developer fornisce suggerimenti di codice in linea in tempo reale durante la digitazione, aiutandoti a scrivere codice più velocemente senza interrompere il processo di codifica. Una volta installata l'estensione Amazon Q, questi suggerimenti sono abilitati per impostazione predefinita: basta iniziare a scrivere codice o commenti e Q inizierà a rispondere.

tramite AWS

Mentre digiti, Amazon Q esamina:

Il tuo attuale codice o commento

Codice scritto in precedenza nello stesso file

Nomi di file, variabili, costanti e funzioni già definiti

Servizi AWS, codici esistenti, SDK e librerie che stai utilizzando

In base a questo contesto, fornisce suggerimenti che possono variare nell'intervallo:

Una singola riga di codice

Una dichiarazione o un blocco completato

Una funzione completa con gestione degli errori e commenti

Vedrai suggerimenti accurati in linea nel tuo editor e potrai accettarli immediatamente utilizzando la tastiera. Se un suggerimento non è quello che desideri, puoi continuare a digitare.

Nel tempo, questi suggerimenti possono essere personalizzati per adattarsi alle librerie interne del tuo team, alla logica proprietaria e allo stile di codifica preferito. Il completamento automatico risulta meno generico e più in linea con il funzionamento effettivo del tuo codice, migliorando la produttività degli sviluppatori.

Traduzione dal linguaggio naturale al codice

Amazon Q Developer ti consente anche di scrivere codice utilizzando un linguaggio semplice. Invece di partire da un file vuoto o cercare esempi, puoi descrivere ciò che desideri creare e Q tradurrà tale intenzione in codice funzionante.

tramite AWS

Puoi fare cose come:

Descrivi la funzionalità in un commento e ottieni una funzione completa generata.

Chiedi a Q di creare API, gestori Lambda o logica di configurazione in un linguaggio semplice.

Spiega cosa vuoi che accada, non come scriverlo riga per riga.

Ad esempio, potresti scrivere un commento del tipo "Crea un bucket S3 e archivia i file caricati dagli utenti" e Amazon Q può generare il codice richiesto, le importazioni e le chiamate AWS SDK in base a tale descrizione.

Questo approccio basato sul linguaggio naturale funziona anche per attività più strutturate:

Traduzione delle definizioni dell'infrastruttura tra formati (ad esempio conversione di un framework IaC in un altro utilizzando la CLI)

Generazione di codice boilerplate per applicazioni serverless

Produzione di logica di configurazione, autorizzazioni e definizioni delle risorse sulla base di un breve prompt

Personalizzazione del codice per il tuo codice base

Per impostazione predefinita, gli strumenti di IA forniscono suggerimenti generici. Tuttavia, Amazon Q Developer fa un passo avanti consentendoti di personalizzare la generazione di codice e le risposte della chat utilizzando il tuo codice privato. Ciò significa che Q sa come scrivere codice e impara come il tuo team scrive codice.

tramite AWS

La personalizzazione del codice è disponibile come parte del livello Amazon Q Developer Pro e viene configurata da un amministratore.

Il processo segue un flusso chiaro:

Collega i tuoi repository di codice: l'amministratore collega in modo sicuro i repository da GitHub, Gitlab, Bitbucket o Amazon S3. Crea la personalizzazione: Amazon Q analizza il codice e crea un modello personalizzato. Un punteggio di valutazione mostra quanto potrebbe essere efficace la personalizzazione. Attivazione e controllo dell'accesso: la personalizzazione viene attivata e effettuata la condivisione con utenti o team specifici. Utilizzalo nell'IDE: gli sviluppatori selezionano il profilo personalizzato negli IDE supportati come VS Code o JetBrains e iniziano immediatamente a ricevere suggerimenti su misura e risposte in chat.

Il modello viene aggiornato periodicamente per riflettere le modifiche apportate al codice, in modo che i suggerimenti rimangano aggiornati man mano che il sistema evolve.

❗️ Nota: tutto il codice utilizzato per la personalizzazione rimane privato all'interno della tua organizzazione. Non viene utilizzato per addestrare i modelli di base AWS e i suggerimenti personalizzati sono visibili solo agli sviluppatori autorizzati all'interno del tuo account.

Funzionalità agentiche per attività complesse

Amazon Q Developer non si limita a suggerire codice o a rispondere a domande. Può anche fungere da agente, ovvero può pianificare, ragionare ed eseguire attività complesse e articolate in più passaggi per conto dell'utente con un minimo scambio di comunicazioni.

tramite AWS

Descrivi l'obiettivo in linguaggio naturale e Amazon Q capisce come raggiungerlo. Suddivide la richiesta in passaggi logici, decide quali strumenti utilizzare, esegue le azioni e continua a iterare fino a quando l'attività è completata.

Include agenti appositamente progettati, ciascuno incentrato su una parte specifica del ciclo di vita dello sviluppo software. Eccone alcuni che ti aiuteranno a utilizzare l'IA in modo efficiente nello sviluppo di software:

1. Agente di sviluppo (/dev)

Quando sei pronto a creare una nuova funzionalità/funzione o a correggere un bug, questo è l'agente a cui rivolgersi per primo. Aiuta a implementare funzionalità/funzioni o correggere bug su più file. Descrivi la modifica in un linguaggio semplice e l'agente analizza il tuo codice esistente, crea un piano dettagliato e ti mostra cosa intende modificare.

Ciò è particolarmente utile per le modifiche che interessano più livelli, come l'aggiornamento simultaneo di API, logica aziendale e configurazione.

2. Agente di test (/test)

Una volta che il codice è pronto, il passaggio successivo più ovvio è il test, e l'agente prende il controllo da lì, concentrandosi sul miglioramento della copertura dei test. Identifica ciò che deve essere testato, genera test unitari (compresi casi limite e scenari di errore), crea simulazioni dove necessario ed esegue i test all'interno del tuo IDE.

3. Agente di revisione (/review)

Prima che qualsiasi cosa venga unita, è consigliabile avere un secondo parere. È qui che entra in gioco l'agente di revisione. Agisce come un revisore di codice automatizzato, analizzando il codice alla ricerca di rischi per la sicurezza, problemi di qualità e violazioni delle best practice, come credenziali esposte, query non sicure o gestione degli errori inadeguata.

4. Agente di documentazione (/documento)

E una volta che tutto è pronto per essere spedito, la documentazione diventa spesso l'ultimo problema da risolvere. L'agente di documentazione se ne occupa generando o aggiornando la documentazione del progetto attraverso l'analisi del codice.

È in grado di creare o aggiornare file README, spiegare le API e documentare i componenti chiave, così non dovrai scrivere tutto manualmente.

Casi d'uso di Amazon Q per i team di sviluppo

Dall'accelerazione dello sviluppo delle funzionalità alla semplificazione dei flussi di lavoro cloud-native, Amazon Q Developer è progettato per i team che creano e gestiscono applicazioni su AWS.

Questi casi d'uso mostrano dove si adatta meglio nei flussi di lavoro di ingegneria reali, come i team lo applicano oltre i suggerimenti di codice di base e come sfruttare queste pratiche assistite dall'IA può aiutarti a diventare un programmatore migliore.

Genera test unitari per progetti esistenti

Con Amazon Q Developer, la scrittura dei test unitari non è più un'attività manuale e lenta, ma diventa parte integrante del flusso di lavoro quotidiano. Invece di creare manualmente i casi di test, è sufficiente trigger l'agente di test unitario con un semplice prompt /test all'interno dell'IDE.

📌 Come funziona nella pratica:

Puoi evidenziare una funzione o eseguire /test direttamente nella chat di Amazon Q. Q analizza il tuo codice, ne comprende il contesto circostante e genera automaticamente i test unitari pertinenti. Ciò include percorsi comuni, casi limite e scenari di errore che sono facili da trascurare.

⚡️ Cosa lo rende utile:

Genera file di test o li aggiunge a quelli esistenti

Crea simulazioni e gestisce le eccezioni

Migliora la copertura senza lavoro ripetitivo

Prima di aggiungere qualsiasi cosa, Amazon Q richiede la tua approvazione. Puoi esaminare le modifiche, accettare quelle che desideri e mantenere il controllo totale.

Il risultato è una copertura dei test più rapida, un codice più affidabile e più tempo dedicato alla creazione di funzionalità/funzioni invece che alla scrittura di test ripetitivi.

Rifattorizza e ottimizza il codice legacy

Il codice legacy spesso rallenta i team con logiche complesse, modelli obsoleti e modifiche rischiose. Amazon Q Developer ti aiuta a ripulirlo in modo sicuro, direttamente all'interno del tuo IDE.

📌 Come rifattorizzare con Amazon Q:

Apri il file, evidenzia il codice che desideri migliorare e chiedi ad Amazon Q di rifattorizzarlo o ottimizzarlo utilizzando un semplice prompt come "semplifica questa logica" o "ottimizza per le prestazioni".

Amazon Q presenta innanzitutto un piano chiaro e dettagliato che spiega:

Cosa cambierà

Perché è necessario questo cambiamento

In che modo migliora la leggibilità, le prestazioni o la manutenibilità?

Puoi porre domande, perfezionare l'approccio o interrompere del tutto il processo. Una volta approvato, il codice aggiornato può essere inserito con un solo clic. In molti casi, Q aggiorna o genera anche dei test in modo da poter convalidare immediatamente le modifiche.

Accelerare l'inserimento dei nuovi sviluppatori

L'onboarding di solito significa scavare tra codici sconosciuti, documenti obsoleti e molte domande. Amazon Q Developer accelera questo processo agendo come una guida integrata all'interno dell'IDE.

📌 Ecco come funziona:

Comprendi più rapidamente il codice: i nuovi sviluppatori possono chiedere ad Amazon Q di spiegare file, funzioni o flussi di lavoro e ottenere risposte direttamente collegate al codice effettivo.

Colmate automaticamente le lacune nella documentazione: utilizzando l'agente /doc , Q è in grado di generare file README o documentazione a livello di cartella analizzando il repository. Ciò aiuta i nuovi assunti a comprendere rapidamente l'architettura, il flusso di dati e i componenti chiave.

Imparare gli standard con la pratica: Amazon Q genera codice che segue modelli esistenti e librerie interne, aiutando i nuovi sviluppatori a scrivere codice corretto fin dal primo giorno.

Best practice per la generazione di codice per sviluppatori Amazon Q

Amazon Q Developer funziona al meglio quando lo si utilizza come un programmatore in coppia intelligente. Ecco alcune pratiche che ti aiutano a ottenere risultati accurati e utilizzabili, mantenendo sotto controllo il tuo codice.

Inizia con una struttura esistente: aggiungi importazioni, definizioni di classi o scheletri di funzioni prima di chiedere a Q di generare la logica, in modo che comprenda l'ambito e l'intento.

Mantieni i file focalizzati: suddividi la logica non correlata in file o moduli separati per evitare di confondere il modello con contesti misti.

Usa la chat per le attività complesse: passa dai suggerimenti in linea al pannello della chat quando l'attività richiede spiegazioni, iterazioni o ragionamenti passo dopo passo.

Sii specifico e concreto: effettua una menzione del linguaggio, del framework, della versione e del risultato atteso invece di porre domande generiche.

Includi input reali: incolla frammenti di codice, messaggi di errore o campioni di dati pertinenti in modo che Q possa ragionare sul problema effettivo.

Leggi prima di accettare: controlla che il codice generato sia corretto, non presenti problemi di sicurezza e sia in linea con gli obiettivi del tuo progetto.

Limitazioni di Amazon Q Developer

Amazon Q Developer è potente, ma anche i migliori editor di codice hanno i loro limiti. È necessario essere consapevoli delle quote, dei limiti tecnici e dei vincoli operativi dello strumento per pianificarne l'utilizzo in modo realistico ed evitare sorprese man mano che l'adozione cresce.

Limite mensile alle trasformazioni di codice: limita le automazioni di codice a 4.000 righe di codice al mese nel livello Pro, aggregate a livello di account.

Limite per i flussi di lavoro guidati dagli agenti: consente solo 30 invocazioni agentiche al mese negli IDE e in Amazon CodeCatalyst per gli agenti di sviluppo.

Limita i riepiloghi delle richieste pull: genera fino a 20 riepiloghi delle richieste pull al mese in CodeCatalyst.

Riduzione della capacità sui livelli gratis: applica quote inferiori per gli utenti AWS Builder ID e IAM rispetto agli utenti del livello Pro.

Applica limiti di dimensione dei prompt: accetta un massimo di 4.000 caratteri per ogni prompt di chat, il che può limitare richieste molto grandi o complesse.

Richiede la convalida umana: occasionalmente genera codice incompleto o errato, rendendo obbligatoria la revisione da parte dello sviluppatore.

Limita i flussi di lavoro avanzati: rende difficile l'automazione di volumi elevati o altamente specializzata senza un supporto di livello aziendale.

