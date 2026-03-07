Come creare un tracker per la gestione degli appaltatori in Fogli Google

Stai per assumere un nuovo appaltatore e ti fermi perché non riesci a ricordare come hai gestito gli ultimi cinque. Chi ha inviato il contratto? Chi sta ancora aspettando il pagamento?

Quindi da fare: apri Fogli Google, copi un vecchio file, lo rinomini "Appaltatori - Finale v3" e ti dici che lo sistemerai più tardi.

Questo è esattamente il momento in cui un semplice strumento di monitoraggio dei collaboratori esterni dimostra il suo valore. Hai bisogno di un foglio chiaro e affidabile che mostri con chi stai lavorando, di cosa sono responsabili e a che punto sono le cose.

Questo post del blog ti mostra come creare un tracker funzionale per gli appaltatori in Fogli Google che rimanga organizzato. Esploreremo anche cosa fare quando lo avrai superato e avrai bisogno di un sistema che si adatti alle dimensioni del tuo team.

Che cos'è un tracker per la gestione degli appaltatori?

Un tracker per la gestione degli appaltatori è uno strumento o un'unica fonte di informazioni utilizzata per organizzare e monitorare tutte le informazioni relative agli appaltatori in un unico posto. In genere include dettagli di contatto, termini contrattuali, scadenze di pagamento, assegnazioni di progetti e registrazioni delle prestazioni.

Invece di cercare tra email, documenti casuali o post-it per trovare un modulo W-9 o confermare i termini di pagamento, i team possono utilizzare un tracker per la gestione dei collaboratori esterni come unica fonte di verità per ogni relazione con i collaboratori esterni.

I team operativi, i reparti risorse umane, i project manager e i titolari di piccole imprese utilizzano spesso questi tracker per gestire in modo più efficiente i liberi professionisti e i fornitori esterni. Un tracker ben strutturato aiuta a prevenire ritardi nei pagamenti, mancati rinnovi dei contratti e lacune nella conformità, rendendo al contempo più facile mantenere le informazioni sui collaboratori accurate, accessibili e aggiornate.

📮 Approfondimento ClickUp: in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi.

È possibile effettuare il monitoraggio degli appaltatori nei Fogli Google?

Hai bisogno di un tracker subito e Fogli Google sono proprio lì, gratis e familiari, quindi ti ci butti a capofitto. Ma ben presto ti ritrovi a controllare manualmente le scadenze e a preoccuparti di chi può vedere i dati sensibili relativi ai pagamenti.

Quindi, è possibile effettuare il monitoraggio degli appaltatori in Fogli Google? Sì, ed è un ottimo punto di partenza, soprattutto per i team che gestiscono un numero limitato di appaltatori. Fogli Google sono gratis, immediatamente accessibili e sufficientemente flessibili da poter essere personalizzati, offrendo funzionalità utili che ti consentono di iniziare:

Convalida dei dati: crea elenchi a discesa per un inserimento coerente delle voci crea elenchi a discesa per un inserimento coerente delle voci

Formattazione condizionale: utilizza codici di colore per indicazioni visive sullo stato utilizza codici di colore per indicazioni visive sullo stato

Formule di base: automatizza i calcoli semplici

Cronologia delle versioni: scopri chi ha apportato modifiche, cosa ha modificato e quando.

💡 Suggerimento professionale: crea una lista di controllo di conformità in modo da non trovarti in difficoltà al momento della dichiarazione dei redditi o dell'assunzione di nuovi dipendenti. Una rapida scansione ti consentirà di individuare chi non ha ancora fornito il contratto, il modulo fiscale, l'accordo di riservatezza o i dettagli di pagamento prima che diventi un problema.

Componenti chiave di un efficace sistema di monitoraggio degli appaltatori

Hai creato un foglio, ma è solo un elenco di nomi e indirizzi email che non effettua alcun monitoraggio, quindi continui a non rispettare le scadenze e i pagamenti.

Per essere davvero efficace, il tuo tracker ha bisogno di categorie di dati specifiche. Diamo un'occhiata ad alcuni componenti che assicurano che nulla venga tralasciato e ti offrono un quadro completo di ogni relazione con i fornitori a colpo d'occhio. ⚒️

Questa è la base del tuo tracker. Hai bisogno di uno spazio per le informazioni di base: nome dell'appaltatore, azienda (se applicabile), email, numero di telefono e indirizzo. È anche consigliabile includere il loro ID fiscale o lo stato W-9 per motivi di conformità.

Si consiglia di creare un ID appaltatore univoco per ogni persona. Questo semplice identificatore rende facile fare riferimento a loro in diverse schede o documenti senza confusione.

Scopri i generatori di fogli di calcolo basati sull'IA:

Il monitoraggio delle date di inizio e di fine dei contratti e dei termini di rinnovo è fondamentale per la gestione dei rischi. Un contratto scaduto può comportare rischi legali, mentre un rinnovo mancato può interrompere un progetto proprio nel bel mezzo di un flusso di lavoro.

Il tuo tracker dovrebbe includere il tipo di contratto (a tempo determinato, continuativo o basato su progetto). Aggiungi un link ipertestuale al documento contrattuale effettivo archiviato nel tuo drive. Questo ti consentirà di accedere immediatamente al modello completo dell'ambito di lavoro o all'accordo senza dover cercare tra le cartelle.

⚡ Archivio modelli: utilizza il modello ClickUp Scope of Work per definire chiaramente in anticipo i risultati finali, le tempistiche e i termini di pagamento, in modo da ridurre le comunicazioni una volta avviato il lavoro.

Ottieni un modello gratis Definisci l'ambito di lavoro, la sequenza, i termini di pagamento e i risultati finali del tuo progetto con il modello di contratto di lavoro di ClickUp.

Piani di pagamento e monitoraggio delle fatture

Il tuo tracker deve mostrare chiaramente i termini dell'accordo di pagamento, come Net 15 o Net 30, la tariffa oraria o il costo del progetto del collaboratore esterno e le date chiave. Dovresti registrare le date di invio delle fatture, le date di scadenza dei pagamenti e lo stato dei pagamenti.

In sospeso: la fattura è stata ricevuta ma non è stata ancora pagata.

Pagato: il pagamento è stato inviato

Scaduto: la data di scadenza del pagamento è trascorsa.

Questa visibilità previene i ritardi nei pagamenti che possono danneggiare le relazioni con gli appaltatori. Inoltre, offre al tuo team finanziario una visione chiara della pianificazione del flusso di cassa.

Risultati finali e attività cardine del progetto

Per collegare il tuo tracker al lavoro effettivo, devi registrare i risultati finali del progetto per ogni appaltatore. Includi il nome del progetto, una breve descrizione del risultato finale, la data di scadenza e lo stato di completamento.

Per i contratti basati su attività cardine, elenca ogni attività cardine e il relativo trigger di pagamento associato. In questo modo è facile vedere chi è responsabile di cosa e se sono in linea con le scadenze.

🧠 Curiosità: Il Codice di Hammurabi (circa 1754 a.C.) includeva regole dettagliate per i costruttori, i termini di pagamento, le sanzioni e la responsabilità. Se una casa crollava, il costruttore era responsabile.

Il tuo tracker dovrebbe anche registrare le prestazioni di un appaltatore. Non deve essere necessariamente complicato.

Includi lo stato attuale del collaboratore esterno (attivo, in attesa o fuori servizio). Aggiungi colonne per semplici metriche di rendimento come valutazioni di qualità o percentuali di consegna puntuale. Spesso sono sufficienti una scala di valutazione da 1 a 5 e un campo note per i feedback del project manager; questi dati storici sono preziosi per prendere decisioni future in materia di assunzioni.

Come creare un tracker per gli appaltatori in Fogli Google

Sai cosa monitorare, ma non sei un mago dei fogli di calcolo. Come si fa a creare questo strumento in modo che funzioni? Se passi ore a trafficare con le formule, potresti creare qualcosa di così macchinoso che il tuo team non lo userà nemmeno.

Vediamo insieme come creare da zero un tracker funzionale per gli appaltatori. Ogni passaggio si basa su quello precedente, fornendoti un modello di project management di Fogli Google funzionante che puoi personalizzare. 💁

Passaggio n. 1: imposta la struttura del tuo foglio di calcolo

Per prima cosa, crea un nuovo foglio Google e assegnagli un nome chiaro, ad esempio "Monitoraggio gestione appaltatori". Organizzalo in un drive condiviso in modo che il tuo team possa accedervi.

Crea schede per informazioni diverse e blocca la prima riga per maggiore chiarezza nel tuo Foglio Google

Successivamente, imposta schede separate per diversi tipi di informazioni. In questo modo il tuo tracker non diventerà un unico foglio enorme e confuso.

Appaltatori: questo sarà il tuo database principale per tutte le informazioni sugli appaltatori.

Pagamenti: questa scheda serve per il monitoraggio delle fatture e dello stato dei pagamenti.

Progetti: una scheda opzionale per il monitoraggio di risultati specifici se gestisci più progetti contemporaneamente.

In ogni scheda, blocca la riga dell'intestazione andando su Visualizza > Blocca riquadri > 1 riga. In questo modo i titoli delle colonne rimangono visibili mentre scorri, il che è di grande aiuto.

🔍 Lo sapevi? Quando nel XV secolo in Italia fece la sua comparsa la contabilità a partita doppia, divenne possibile effettuare il monitoraggio di chi veniva pagato, per cosa e quando. Si trattò di una svolta che rese possibile stipulare contratti a lungo termine per più progetti invece che lavori occasionali.

Passaggio n. 2: aggiungi i campi essenziali relativi agli appaltatori

Ora, nella scheda "Appaltatori", crea delle colonne per i campi dati principali che abbiamo visto in precedenza. Questi includono:

ID appaltatore

Nome

Azienda

Email

Telefono

Data di inizio del contratto

Data di fine del contratto

Stato

Per mantenere i tuoi dati puliti e coerenti, utilizza la convalida dei dati. Ciò ti consente di creare elenchi a discesa per colonne specifiche.

Aggiungi i tuoi criteri alla colonna Stato nel tuo Foglio Google

Seleziona una colonna, vai su Dati > Convalida dati e aggiungi i tuoi criteri. Per la colonna "Stato", potresti aggiungere opzioni come Attivo, In attesa e Non più attivo. Per "Termini di pagamento", potresti aggiungere Netto 15, Netto 30 e Al ricevimento. Questo semplice passaggio previene errori di battitura e garantisce che tutti utilizzino la stessa terminologia.

Passaggio n. 3: crea un sistema di monitoraggio dei pagamenti e delle scadenze

Passa alla scheda "Pagamenti" e aggiungi colonne per:

Numero di fattura

Data della fattura

Importo

Data di scadenza

Stato dei pagamenti per i pagamenti

Data di pagamento

Organizza la scheda dei pagamenti con diverse colonne nel tuo Foglio Google

Utilizza l'ID appaltatore unico che hai creato per collegare ogni pagamento alla persona corretta nella scheda principale "Appaltatori".

Per il monitoraggio delle scadenze, torna alla scheda "Appaltatori". Aggiungi colonne per le date importanti, come "Data di rinnovo del contratto". Puoi quindi ordinare questa colonna per vedere quali contratti stanno per essere rinnovati.

🧠 Curiosità: VisiCalc era così potente per la contabilità e la gestione del budget che non solo ha cambiato i flussi di lavoro finanziari, ma ha anche contribuito a vendere i primi computer Apple II. Molte aziende hanno acquistato l'hardware solo per poter eseguire VisiCalc e testare immediatamente scenari ipotetici invece di rifare i libri contabili a mano.

Passaggio 4: aggiungi formule per i calcoli automatici

Le formule sono ciò che rende il tuo foglio di calcolo intelligente e ti evita il lavoro manuale. Eccone alcune utili da aggiungere:

Giorni fino alla scadenza del contratto: =DATEDIF(TODAY(), [Data di fine], ‘D’)

Segnalazione dei pagamenti scaduti: =IF(AND([Stato pagamento]=’In sospeso’, [Data di scadenza]<TODAY()), ‘SCADUTO’, ”)

Importo totale pagato a un appaltatore: =SUMIF([Intervallo ID appaltatore], [ID questo appaltatore], [Intervallo importo])

Basta sostituire il testo tra parentesi con i tuoi intervalli di celle effettivi. Mantieni le formule semplici, soprattutto in un documento condiviso, poiché una formula complessa è più facile da rompere accidentalmente.

Passaggio 5: applica la formattazione condizionale per ottenere indicazioni visive

La formattazione condizionale utilizza i colori per mettere in risalto le informazioni importanti. Puoi impostare delle regole per evidenziare automaticamente le celle in base al loro contenuto.

Aggiungi la formattazione condizionale ai tuoi Fogli Google in modo che gli indizi visivi risaltino

Evidenziazione in rosso: da utilizzare per i contratti in scadenza entro 30 giorni

Evidenziazione in giallo: applica ai pagamenti in scadenza entro la prossima settimana.

Testo in rosso: Metti immediatamente in evidenza i pagamenti scaduti

Per configurarlo, effettua una selezione delle celle che desideri formattare, quindi vai su Formato > Formattazione condizionale. Questo livello visivo trasforma la tua parete di dati in un dashboard utilizzabile in cui è facile individuare i problemi.

📘 Leggi anche: Come creare un tracker dei pagamenti dei clienti

Limiti dei Fogli Google per la gestione degli appaltatori

Il tuo foglio Google funziona, ma sta diventando fragile. È lento, qualcuno ha di nuovo compromesso una formula e sei costantemente preoccupato che il team finanziario possa vedere accidentalmente le retribuzioni di tutti.

Questo è il punto in cui molti team si rendono conto di aver raggiunto il limite massimo con i fogli di calcolo. Ecco i limiti più comuni che potresti incontrare:

Nessun promemoria integrato: devi controllare manualmente le scadenze o impostare avvisi separati sul Calendario perché mancano strumenti devi controllare manualmente le scadenze o impostare avvisi separati sul Calendario perché mancano strumenti di automazione del flusso di lavoro.

Controlli di accesso limitati: non è possibile nascondere facilmente informazioni sensibili come le tariffe di pagamento a determinate persone senza creare fogli completamente separati e scollegati tra loro.

Fragilità delle formule: una cancellazione accidentale o una modifica errata può compromettere i calcoli dell'intero tracker, rendendo i tuoi dati inaffidabili.

Nessun registro di controllo chiaro: è difficile capire chi ha modificato cosa e quando, il che rappresenta un grave problema in termini di conformità e responsabilità.

Solo aggiornamenti manuali: il tuo tracker è un silo di dati. Sei costretto a copiare e incollare informazioni da altri strumenti, il che è fonte di errori e perdite di tempo.

Problemi di scalabilità: man mano che aggiungi altri appaltatori e altri dati, il foglio rallenterà e gestire le relazioni tra più schede diventerà un incubo.

🔍 Lo sapevi? I " sistemi ombra " precedono di secoli i computer. Impiegati, contabili e responsabili di sito spesso tenevano dei quaderni privati oltre ai registri ufficiali perché i sistemi formali erano troppo lenti o rigidi.

Come ClickUp semplifica il monitoraggio degli appaltatori

I limiti del tuo foglio di calcolo ti stanno frenando. Hai bisogno di un sistema che automatizzi i promemoria, protegga i dati sensibili e colleghi la gestione degli appaltatori al lavoro effettivo del progetto senza creare un'ulteriore proliferazione di strumenti.

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che riunisce il monitoraggio degli appaltatori nello stesso luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro. Puoi gestire contratti, attività, scadenze, pagamenti e approvazioni in un unico sistema per eliminare la dispersione del lavoro.

Vediamo come. ✨

Visualizza il tuo lavoro nel modo che preferisci

Se oggi Fogli Google stanno funzionando bene, di solito è perché ti consente di organizzare i dati degli appaltatori esattamente come desideri: righe, colonne, filtri e modifiche rapide.

Visualizza le tue attività di ClickUp come righe e i campi come colonne nella vista Tabella di ClickUp

ClickUp ti consente di visualizzare gli stessi dati relativi agli appaltatori in diversi modi utilizzando le viste ClickUp. Per il monitoraggio degli appaltatori, puoi utilizzare:

💡 Suggerimento professionale: utilizza i controlli di autorizzazione granulari integrati in ClickUp per garantire che la visibilità delle informazioni sensibili sia limitata alle persone autorizzate.

Centralizza il database dei collaboratori

Smetti di cercare di inserire i tuoi dati in colonne di fogli di calcolo generici. Mantieni le informazioni sui tuoi appaltatori coerenti e pulite con i campi personalizzati di ClickUp, che ti consentono di creare un database potente e strutturato.

Definisci i campi personalizzati di ClickUp in base al tuo modo di lavorare

Questi campi sono progettati per tipi di dati specifici, garantendo che le tue informazioni siano sempre coerenti e pulite:

Campi a elenco a discesa: per il monitoraggio dello stato o del tipo di appaltatore

Campi data: per le date di inizio e di fine del contratto

Campi valuta: per il monitoraggio delle tariffe e dei pagamenti

Campi di testo: per note e feedback sulle prestazioni

Questi campi rimangono coerenti tra attività, visualizzazioni e report, il che significa che hai evitato con successo sovrascritture accidentali o formule danneggiate.

Ottimizza le tue sequenze

Una volta che il lavoro dei tuoi appaltatori è stato inserito in ClickUp (attività, campi, date di scadenza, tempo registrato), ClickUp Brain può aiutarti a comprenderlo senza dover scansionare manualmente righe o filtri.

Ti aiuta riepilogando lo stato del progetto, redigendo piani o descrizioni delle attività, trovando informazioni nascoste nelle tue aree di lavoro e negli strumenti collegati e mettendo in evidenza i principali ostacoli.

Poni domande relative alla tua area di lavoro a ClickUp Brain per ottimizzare la pianificazione

Invece di aprire più visualizzazioni, basta chiedere all'IA contestuale di:

"Riassumi tutte le attività degli appaltatori che sono in ritardo o a rischio questa settimana".

"Quali appaltatori hanno il carico di lavoro più elevato nei prossimi 10 giorni?"

"Dammi un rapido aggiornamento sullo stato di tutte le attività attive degli appaltatori e sul Progetto X".

"Identifica le attività in cui il tempo monitorato è vicino o superiore alle ore stimate".

🚀 Vantaggio di ClickUp: collega strumenti di terze parti, attività, file e contesti in un unico posto con ClickUp Brain MAX, il tuo compagno IA desktop autonomo.

Ottieni un hub centrale per la ricerca, gli approfondimenti, l'automazione e i comandi vocali con ClickUp Brain MAX

Ti aiuta offrendoti:

Ricerca unificata in tutto il tuo lavoro, comprese le app collegate come Google Drive, GitHub, SharePoint e persino il web

ClickUp Talk-to-Text ti consente di dettare istruzioni, idee o aggiornamenti con la tua voce, fino a 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione di testo .

IA sensibile al contesto che comprende il tuo lavoro per fornire risposte significative nel contesto

IA multimodello con integrazione web che fornisce supporto per la ricerca e la generazione di contenuti utilizzando modelli come ChatGPT, Claude e Gemini

Automatizza i promemoria per i pagamenti e i rinnovi

Sei stanco di controllare manualmente il tuo foglio per le scadenze imminenti? Automatizza il monitoraggio delle scadenze e non perdere mai più un rinnovo con ClickUp Automazioni. Questa funzionalità ti consente di creare regole che vengono eseguite in background, in modo che nulla venga mai perso.

Imposta trigger e azioni personalizzati per evitare di svolgere lavori ripetitivi con ClickUp Automazioni

Le automazioni si basano su una semplice logica "Quando/Allora". Ad esempio:

Quando lo stato di un'attività cambia in "Fattura ricevuta", allora avvisa il team finanziario.

Quando mancano 30 giorni alla data di scadenza di un contratto, allora crea un'attività affinché il team legale lo esamini.

Quando un progetto viene contrassegnato come "Completato", allora cambia lo stato del collaboratore in "Disponibile".

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per redigere messaggi di promemoria o riepilogare il carico di lavoro attuale di un appaltatore su richiesta.

🚀 Vantaggio di ClickUp: monitora il tempo direttamente all'interno delle attività, manualmente o con un timer integrato, e collega quelle ore direttamente al lavoro svolto con ClickUp Time Tracking. Ciò significa che non è necessario un foglio di calcolo separato per monitorare il tempo registrato.

Ecco i migliori strumenti di gestione dei collaboratori basati sull'IA:

Ottieni visibilità in tempo reale

Creare manualmente i report dal tuo foglio di calcolo è un'operazione che richiede molto tempo. Ottieni una panoramica in tempo reale e di alto livello dell'intero programma dei tuoi appaltatori utilizzando i dashboard di ClickUp.

Aggiungi schede personalizzate alla tua dashboard ClickUp per avere una visione d'insieme del tuo lavoro

Crea una dashboard personalizzata con schede che visualizzano le tue metriche più importanti.

Scheda grafico a torta ClickUp: mostra la ripartizione dei collaboratori in base allo stato

Scheda di calcolo ClickUp: visualizza la spesa totale per appaltatore o per progetto

Scheda elenco attività di ClickUp: visualizza tutti i pagamenti in scadenza questa settimana a colpo d'occhio

A differenza delle tabelle pivot in Fogli che richiedono un aggiornamento manuale, le schede delle dashboard di ClickUp si aggiornano in tempo reale man mano che i dati sottostanti cambiano. Questo ti consente di individuare i problemi prima che diventino tali.

Ascolta Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale presso Compound:

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e tracciare i registri orari dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e tracciare i registri orari dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Affida il contratto a ClickUp

Fogli Google è un ottimo punto di partenza: ti aiuta a capire chi sono i tuoi appaltatori, a cosa stanno lavorando e cosa è stato pagato rispetto a cosa non lo è stato. Per un piccolo team o una configurazione a breve termine, spesso è sufficiente.

Ma non appena i collaboratori si sovrappongono tra i vari progetti, le sequenze cambiano o è necessario effettuare un più stretto monitoraggio delle ore lavorative, il foglio di calcolo inizia a richiederti più di quanto ti restituisca.

ClickUp si adatta perfettamente a questo contesto. Continuerai ad avere la struttura a cui sei abituato (tabelle, campi, filtri), ma ora ogni riga è collegata al lavoro reale, alle Sequenze reali e agli aggiornamenti reali.

Le attività si aggiornano automaticamente. Il monitoraggio del tempo rimane collegato ai risultati finali. Le dashboard ti mostrano ciò che conta senza dover ricostruire i report ogni settimana. E strumenti come ClickUp Brain ti aiutano a individuare i problemi prima che si trasformino in follow-up non previsti.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti

Cosa dovrebbe includere un tracker per la gestione degli appaltatori?

Un tracker dovrebbe includere informazioni di contatto, termini contrattuali, dettagli di pagamento, assegnazioni di progetti e note sulle prestazioni per offrirti una visione completa della relazione.

In che modo un tracker per appaltatori è diverso da un tracker per progetti?

Un tracker di progetto si concentra sulle attività e sulle sequenze di un'iniziativa specifica, mentre un tracker di appaltatori si concentra sulla relazione continuativa, come pagamenti e contratti, tra più progetti.

Posso integrare Fogli Google con altri strumenti di gestione degli appaltatori?

Sì, puoi utilizzare strumenti come Zapier per effettuare la connessione tra Fogli e altre app, ma queste integrazioni richiedono configurazione e manutenzione e potrebbero non offrire la sincronizzazione dei dati in tempo reale.