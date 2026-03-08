Come l'IA migliora il coinvolgimento dei partner: casi d'uso pratici

Hai terminato tutto ciò che era da fare per garantire ai tuoi partner il miglior inizio possibile:

Assegnato un referente, inviato kit di benvenuto e firmato gli accordi. Hai tenuto sessioni di formazione dal vivo per spiegare il tuo prodotto, rilasciato certificazioni e effettuato la condivisione delle tue migliori presentazioni commerciali.

Sulla carta, i tuoi partner sono pronti a vincere.

Eppure gli accordi sono in fase di stallo e le entrate previste rimangono un sogno irrealizzabile.

È naturale chiedersi: Abbiamo scelto i partner sbagliati? Probabilmente no. Forse non li hai coinvolti abbastanza.

Il coinvolgimento dei partner basato sull'IA garantisce che i tuoi rivenditori, distributori e affiliati abbiano sia le conoscenze che la motivazione per vendere il tuo prodotto, senza che tu debba rincorrerli.

Di seguito ti mostriamo come l'IA aiuta a coinvolgere i partner, insieme ai passaggi per implementarla👇

Il coinvolgimento dei partner è il processo continuo di costruzione e mantenimento delle relazioni con i tuoi partner affinché rimangano attivi, allineati e motivati a vendere il tuo prodotto in modo coerente.

Ecco come funziona nella pratica:

Programmi di riconoscimento: offrire bonus, premi e contenuti esclusivi per motivare i migliori performer.

Monitoraggio delle prestazioni: monitoraggio di metriche quali accordi per partner, lead generati, partecipazione ai webinar e punteggi di salute dei partner.

Contatti regolari: pianificare chiamate settimanali per esaminare le trattative in corso, risolvere i problemi e pianificare insieme i passaggi successivi.

Cercare di gestire tutto questo manualmente non è sostenibile a lungo termine.

1️⃣ Innanzitutto, non hai la possibilità di coinvolgere personalmente ogni partner. Quindi, ti concentri naturalmente su quelli che già generano entrate, mentre altri con un potenziale enorme rimangono mesi senza contatti significativi.

2️⃣ In secondo luogo, l'attività dei partner è sepolta tra email, software CRM e messaggi di chat. Quando si estraggono e si analizzano questi dati, sono già obsoleti.

In questo caso, sfruttare l'IA può essere di grande aiuto.

Coinvolgimento dei partner: la fase post-onboarding, in cui si costruiscono relazioni attraverso il monitoraggio, i suggerimenti e gli incentivi per promuovere la fedeltà a lungo termine.

Abilitazione dei partner: la fase iniziale in cui fornisci ai nuovi partner la formazione, le certificazioni e i playbook necessari per sviluppare le loro competenze.

Non confonderli: sono fasi distinte nel ciclo di vita dei partner:

Il coinvolgimento dei partner basato sull'IA utilizza l'apprendimento automatico, l'automazione e l'analisi predittiva per personalizzare e scalare le interazioni con i partner. Ciò ti consente di rimanere in contatto con tutti i partner del tuo ecosistema (non solo con quelli di alto livello) senza aggiungere ulteriori channel manager.

Ecco come diverse tecnologie di IA collaborano per effettuare l'automazione del coinvolgimento dei partner:

IA generativa: gli strumenti di IA generativa come ChatGPT, Gemini e Claude ti aiutano a creare contenuti personalizzati, dai materiali di formazione per i partner e i messaggi di sensibilizzazione alle newsletter e agli articoli della knowledge base.

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): la NLP aiuta i modelli di IA a comprendere e generare il linguaggio umano. È così che l'IA legge le email, risponde alle domande dei partner, rileva il loro sentiment e interpreta il feedback.

Analisi predittiva: questi modelli utilizzano dati storici e in tempo reale per effettuare una previsione delle tendenze future. Sono in grado di prevedere il calo del coinvolgimento dei partner, il fatturato previsto, le opportunità di upsell, le trattative in fase di stallo e altro ancora.

Apprendimento automatico (ML): i modelli ML eccellono nell'analisi di grandi quantità di dati in pochi secondi. Ciò significa che puoi analizzare il comportamento dei partner, le prestazioni delle campagne e lo stato dei lead in tempo reale per individuare i modelli di coinvolgimento nel momento stesso in cui cambiano.

Claude: perfetto per ragionamenti approfonditi e analisi complesse dei dati dei partner.

ChatGPT: ideale per la creazione quotidiana di contenuti e la comunicazione di routine con i partner

Gemini: ideale per analizzare dati in diversi tipi di file, come trascrizioni di chiamate, lunghe threads di email e immagini.

🚀 Vantaggio di ClickUp: accedi immediatamente a modelli premium come GPT, Claude Sonnet e Gemini in un unico posto con ClickUp Brain . Non sono necessarie sottoscrizioni o accessi separati.

🧠 Curiosità: alla fine degli anni '40, l'imprenditrice Brownie Wise, con sede a Miami, rese Tupperware un nome familiare grazie alle sue iconiche " Tupperware party ". Invece di affidarsi ai negozi, reclutò delle donne per ospitare incontri sociali durante i quali mostrare e vendere i prodotti. L'approccio ebbe un enorme successo. Nel 1949, la domanda aumentò così tanto che, secondo quanto riferito, un rivenditore vendette oltre 56 Wonder Bowl in una sola settimana!

L'utilizzo di strumenti di IA nei tuoi programmi di partnership offre diversi vantaggi chiave:

Ottieni consigli di formazione personalizzati: invece di inviare gli stessi materiali di formazione a tutti i partner, l'IA identifica specifiche lacune nelle prestazioni e consiglia i moduli o le certificazioni più adatti a ciascuno.

Offri supporto in tempo reale: i chatbot basati sull'IA forniscono risposte immediate e accurate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attingendo alla tua knowledge base e ai dati della tua area di lavoro. Ciò mantiene vivo lo slancio del partner durante il ciclo commerciale, senza interrompere il lavoro del tuo team.

Previsione del comportamento e delle preferenze dei partner: analizzando costantemente i segnali di coinvolgimento dei partner, come i tassi di apertura delle email o l'attività sul portale, l'IA è in grado di prevedere quali partner stanno perdendo interesse. È inoltre possibile identificare i loro incentivi e canali di comunicazione preferiti per coinvolgerli nuovamente in modo efficace.

Automatizza le attività ripetitive: salta il lavoro di routine. L'IA invia automaticamente email di follow-up, fornisce promemoria ai partner per aggiornare le trattative, li informa delle modifiche ai prodotti, genera report e conserva i registri.

⚠️ Avvertenza: l'IA fornisce le informazioni e l'automazione necessarie per crescere. Tuttavia, non è in grado di replicare le conversazioni che creano fiducia, leggere i segnali sottili o aggiungere un tocco umano. Quindi, utilizzala prima per definire la tua strategia, poi applica la tua esperienza e le tue competenze nella gestione delle relazioni con i partner (PRM) per costruire relazioni.

L'IA non sostituisce la costruzione di relazioni, la strategia di canale o le conversazioni basate sulla fiducia con i tuoi partner più importanti. Non elimina la necessità di partner manager né sostituisce il giudizio umano. Ciò che fa è aiutare il tuo team a scalare il lato operativo del coinvolgimento individuando i rischi in anticipo, personalizzando più rapidamente la comunicazione, individuando le risorse giuste e automatizzando il lavoro di follow-up ripetitivo che di solito viene trascurato.

Cosa sostituisce e cosa non sostituisce l'IA nel coinvolgimento dei partner

Ora approfondiamo come l'IA aiuta i partner manager a lavorare in modo più efficiente e a costruire relazioni più solide.

⭐ Bonus: effettueremo anche la condivisione di esempi pratici di come ClickUp Brain, il nostro assistente IA contestuale, aiuta in ogni area.

L'IA semplifica l'onboarding dei partner automatizzando le attività ripetitive e fornendo una guida in tempo reale. È in grado di segmentare automaticamente i nuovi partner, generare liste di controllo di onboarding personalizzate e effettuare la condivisione dei moduli di formazione più adatti in base al profilo del partner.

I team utilizzano anche chatbot basati sull'IA per rispondere alle domande più comuni relative all'onboarding e, quando necessario, inoltrare i problemi più complessi al responsabile competente.

📌 Esempio: quando un nuovo partner si unisce al tuo programma, puoi chiedere a Brain di redigere un'email di benvenuto che includa passaggi specifici per l'onboarding, risorse di formazione e contatti chiave per personalizzare l'esperienza del partner fin dal primo giorno.

L'IA estrae i dati dal tuo CRM, dalle piattaforme di marketing e dai sistemi di apprendimento per valutare i partner in base alla qualità delle trattative, al contributo alla pipeline e al coinvolgimento. Assegna un punteggio dinamico a ciascun partner che si aggiorna automaticamente al variare della loro attività.

📌 Esempio: basta chiedere a Brain di mostrare quanti accordi ogni partner ha chiuso nell'ultimo trimestre, assegnare punteggi in base alle entrate o alla partecipazione ed evidenziare i tre migliori performer. L'IA può anche segnalare i partner con attività in calo e suggerire dove è necessario un follow-up.

A differenza degli strumenti tradizionali che inviano la stessa email a tutti, l'IA analizza i segnali in tempo reale, come il fatto che un partner scarichi una guida, per triggerare il passaggio successivo pertinente. Ad esempio, spingendoli a firmare contratti o a registrare nuovi accordi.

Puoi anche utilizzare l'IA per ottimizzare i tempi e il canale di questi messaggi. Ciò significa che puoi verificare se un partner è più propenso a rispondere a un messaggio su LinkedIn o a un'email e in quale momento della giornata.

In pochi minuti avrai bozze strutturate con oggetti, saluti personalizzati e messaggi chiari che potrai perfezionare prima dell'invio.

4. Abilitazione e formazione dei partner

Le piattaforme PRM avanzate basate sull'IA possono personalizzare le lezioni in base al ruolo, alle prestazioni e al livello di competenza dei partner. Raccomandano automaticamente i moduli migliori, suggeriscono i passaggi successivi dopo una certificazione e offrono persino micro-lezioni quando viene lanciata una nuova funzionalità/funzione.

Inoltre, l'IA può essere utilizzata anche per simulare scenari commerciali, aiutando i partner a mettere in pratica le loro presentazioni o a risolvere i dubbi durante la formazione.

5. Supporto alle trattative e assistenza alla co-vendita

Quando i partner sono attivamente impegnati nella vendita, spesso hanno bisogno di risposte rapide, che si tratti di prezzi, posizione o processi interni. Tuttavia, fornire un supporto manuale costante richiede tempo ed è spesso impossibile.

È qui che gli strumenti di IA danno il meglio di sé.

Che un partner stia elaborando una proposta, sia bloccato sui prezzi o non sia sicuro della posizione da dare a una funzionalità/funzione, l'IA interviene immediatamente. Estrae i dettagli del prodotto dalle basi di conoscenza, suggerisce strutture di prezzo, genera bozze di proposte e fornisce consigli di messaggistica: proprio come un assistente di vendita personale!

Per un supporto più complesso, l'IA indirizza in modo intelligente la query all'esperto giusto con il contesto completo, risparmiando tempo prezioso nella risposta.

📌 Esempio: quando un partner ha bisogno di aiuto per preparare un accordo, chatta con Brain per ottenere indicazioni sulle risorse più pertinenti, come linee guida sui prezzi, modelli di proposta o requisiti di registrazione dell'accordo. Invece di cercare in più sistemi, otterrai collegamenti diretti ai documenti giusti insieme a risorse aggiuntive per portare avanti l'accordo più rapidamente.

6. Previsione dei rischi e invio di avvisi

Invece di aspettare una revisione trimestrale per rendersi conto che un partner ha smesso di portare affari, l'IA scansiona costantemente alla ricerca di avvisi silenziosi, come un improvviso calo degli accessi al portale, risposte ritardate ai lead o certificazioni scadute.

Collega questi punti in tempo reale e ti avvisa mentre la relazione con il partner è ancora recuperabile. Ciò ti consente di spostare le risorse o lanciare nuovi incentivi settimane prima che si verifichi effettivamente l'abbandono.

📌 Esempio: chiedi a Prompt Brain di identificare i partner a rischio. Può analizzare l'attività recente, evidenziare modelli come un calo delle registrazioni di accordi e mostrare i fattori chiave che contribuiscono al rischio, in modo da sapere esattamente chi richiede attenzione e perché.

Se trovare informazioni nella tua knowledge base ti sembra una caccia al tesoro, l'intelligenza artificiale è la soluzione.

Le knowledge base basate sull'IA utilizzano la ricerca in linguaggio naturale per estrarre risposte precise da guide sui prodotti, domande frequenti, passaggi di risoluzione dei problemi e informazioni sulla conformità. Nel tempo, l'IA apprende dai modelli di utilizzo per migliorare i consigli e persino aggiornare automaticamente la knowledge base con nuove informazioni ottenute dai ticket di supporto o dai rilasci dei prodotti.

📌 Esempio: Leggere lunghi materiali di formazione e wiki aziendali richiede molto tempo. Per ottenere informazioni immediate e corrette dalla knowledge base, i partner possono utilizzare ClickUp Enterprise Search . L'assistente IA contestuale consulta automaticamente la tua knowledge base per raccogliere le informazioni più rilevanti e aggiornate.

8. Governance e monitoraggio della conformità

Uno degli aspetti più sottovalutati della gestione dei partner? La conformità.

Non importa quanto un partner sia bravo a vendere se ignora gli standard di settore o i requisiti normativi.

I modelli di IA monitorano le potenziali violazioni dei partner, come il co-branding non approvato o le lacune nella conformità regionale. Nel momento in cui viene segnalato un problema, ricevi un avviso immediato con un rapporto dettagliato e i passaggi successivi suggeriti.

📌 Esempio: invece di esaminare uno per uno i registri delle certificazioni, chiedi a Brain di mostrarti quali partner hanno certificazioni incomplete o scadute. Otterrai un resoconto chiaro che mostra quando ogni certificazione è stata raccomandata e quando è scaduta, consentendoti di effettuare un follow-up mirato.

Sul mercato esistono numerosi strumenti di IA per automatizzare il coinvolgimento dei partner. Ma non basta semplicemente avere l'IA nel proprio stack.

Hai bisogno di un assistente che sia profondamente integrato nell'area di lavoro, che conosca alla perfezione i tuoi processi e che si integri con tutto il tuo stack tecnologico.

ClickUp, lo spazio di lavoro convergente basato sull'IA, viene in tuo soccorso.

Detto questo, vediamo come utilizzare ClickUp per la gestione delle partnership e aumentare il coinvolgimento:

Ogni partnership è diversa. Le fasi, i punti di contatto e i passaggi di consegne possono variare a seconda del tuo modello di business. Per promuovere un coinvolgimento più profondo, devi prima creare flussi di lavoro che si adattino effettivamente alle tue pipeline di vendita uniche.

ClickUp semplifica il brainstorming, la progettazione e l'implementazione di questi flussi di lavoro:

Le lavagne online ClickUp ti offrono uno spazio illimitato per delineare le pipeline dei partner utilizzando un editor drag-and-drop.

Usa delle forme per rappresentare ogni fase della tua pipeline (come "Prospezione", "Onboarding", "Abilitazione", "Co-vendita" e "Rinnovo"). Disegna dei connettori per mostrare i passaggi di consegne o le dipendenze e aggiungi dei post-it per fornire ulteriori contestualizzazioni.

Inoltre, puoi invitare altri membri del team a collaborare alla progettazione dei flussi di lavoro delle partnership in tempo reale: tutti possono aggiungere, spostare o commentare gli elementi insieme.

Una volta mappato il processo, usa le attività di ClickUp per dargli vita.

Converti ogni fase o elemento della tua lavagna online in un'attività, aggiungi partner e channel manager come assegnatari, imposta le date di scadenza, contrassegna i livelli di priorità, aggiungi descrizioni dettagliate, ecc.

Successivamente, utilizza ClickUp Dependencies per sequenziare il lavoro. Ad esempio, la "Formazione" non può iniziare finché l'"Onboarding" non viene contrassegnato come Terminato. Inoltre, puoi anche allegare file, lasciare commenti e monitorare il tempo all'interno delle attività.

Standardizza e scala i processi con i modelli ClickUp

I modelli ti consentono di salvare i tuoi flussi di lavoro migliori e riutilizzarli per ogni nuovo partner.

Prendiamo ad esempio il modello di accordo di partnership ClickUp. Fornisce una struttura predefinita per la creazione di contratti con i partner, stabilisce i termini e le condizioni e delinea in anticipo le aspettative.

Con questo modello puoi:

Spiega come saranno suddivisi i profitti e le perdite tra le parti

Imposta clausole facilmente personalizzabili e campi personalizzati per il monitoraggio dei progressi

Assicurati che tutti i tuoi accordi con i partner siano coerenti, conformi e completi.

ClickUp offre anche modelli già pronti per i tuoi partner di canale che desiderano potenziare le loro attività di marketing.

Possono utilizzare il modello di piano di marketing per i partner di canale ClickUp per definire i clienti target, creare un elenco di strategie efficaci, diffondere la consapevolezza del marchio e misurare le prestazioni.

Crea e segui un piano di marketing completo con il modello di piano di marketing per i partner di canale di ClickUp.

Questo modello ti consente di:

Identifica e rivolgiti a segmenti di clientela specifici

Crea un quadro strutturato per preparare un piano e eseguire attività di marketing

Una volta che i tuoi flussi di lavoro sono attivi, puoi visualizzare i programmi e le attività di coinvolgimento dei partner in oltre 15 modi diversi utilizzando ClickUp Views. Alcuni di questi includono:

Sequenza: ideale per visualizzare iniziative e programmi dei partner che si sovrappongono

Carico di lavoro: verifica la disponibilità dei partner, il carico di lavoro e la larghezza di banda

Ogni visualizzazione estrae dati in tempo reale dall'area di lavoro, che puoi filtrare in base a numerosi attributi come tipo di partner, segmento, livelli di coinvolgimento, competenza sui prodotti, ecc.

Passaggio 2: integrare l'IA per ottenere informazioni approfondite e personalizzazione

ClickUp Brain funge da assistente IA nativo del tuo spazio di lavoro, riunendo attività, documenti, chat e dati dei partner in un unico sistema coeso. In altre parole, ogni componente del tuo spazio di lavoro è alimentato dall'IA, quindi non devi aggiungerlo separatamente al tuo stack tecnologico.

Questo elimina direttamente la proliferazione dell'IA, ovvero non è più necessario passare da uno strumento di produttività IA all'altro. L'elaborazione del linguaggio naturale + la ricerca contestuale rendono ClickUp Brain più intelligente.

Ecco come:

Segmenta i partner all'istante: basta chiedere a Brain di raggruppare i partner per regione, dimensione dell'accordo, fase di coinvolgimento o qualsiasi campo personalizzato che effettui il monitoraggio. Non è necessario creare report complessi o utilizzare filtri. Brain comprende la tua area di lavoro e fornisce la segmentazione di cui hai bisogno in pochi secondi.

Genera contenuti pertinenti su richiesta: che tu abbia bisogno di una bozza di email personalizzata per un nuovo partner, di una guida alla formazione o di un articolo della knowledge base, Brain può scriverlo. Descrivi semplicemente ciò che desideri (ad esempio, "Bozza di email di benvenuto per un nuovo partner tecnologico") e Brain ricercherà il contesto e il tono giusti per un'esperienza personalizzata.

Brainstorming di idee: sei bloccato su una campagna per i partner o hai bisogno di idee per un nuovo programma di incentivi? Chatta con ClickUp Brain. Descrivi la tua sfida e ti suggerirà soluzioni creative o addirittura redigerà un piano completo per il tuo progetto.

💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Entra in ClickUp Brain . Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare.

📮 ClickUp Insight: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi.

Passaggio 3: Centralizzare i dati e la comunicazione dei partner

I tuoi flussi di lavoro sono attivi e funzionanti. Hai anche gettato le basi per l'IA.

Ora è il momento di consolidare tutti i dati e collegare tutto insieme per la comunicazione, il coinvolgimento e l'analisi dei partner in tempo reale.

Ecco come ottenere questo risultato in ClickUp:

ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni native che importano i dati rilevanti nei tuoi flussi di lavoro con un solo clic. Ad esempio, collega CRM come HubSpot o Salesforce per gli aggiornamenti sulle trattative, Google Workspace per i documenti e i calendari condivisi, Zoom per le riunioni, ecc.

Ma c'è di più: puoi anche creare integrazioni personalizzate utilizzando l'API di ClickUp per effettuare la sincronizzazione di sistemi proprietari o legacy senza bisogno di complesse operazioni di codice.

Allinea team e partner in tempo reale con ClickUp Chats

ClickUp Chat conserva tutte le conversazioni con i partner in un unico spazio, proprio accanto alle tue attività e ai tuoi documenti. Crea canali dedicati per ogni account partner o per discussioni a livello di programma, in modo che nulla vada perso nella casella di posta elettronica.

Puoi anche effettuare una menzione ai partner per coinvolgere le persone giuste e avviare conversazioni in thread per approfondire argomenti di nicchia senza ingombrare la chat principale.

Cattura e trascrivi le riunioni con IA Meeting Notetaker

Smetti di preoccuparti di prendere note durante le chiamate con i partner.

Il Meeting Notetaker di ClickUp registra le tue sessioni Zoom o Microsoft Teams e genera automaticamente una trascrizione ricercabile insieme a un riepilogo dei punti chiave. Estrae le azioni da intraprendere e i titolari, così puoi trasformare la tua conversazione in un piano di progetto non appena termina la chiamata.

ClickUp Clips ti consente di registrare e effettuare la condivisione di brevi video tutorial direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Si tratta di una svolta rivoluzionaria per il supporto ai partner: se un partner è bloccato durante l'onboarding, ha bisogno di aiuto con una dashboard o desidera vedere come funziona una funzionalità/funzione del prodotto, puoi registrare un breve video e inviarlo direttamente.

Ad esempio, invece di scrivere una lunga email che spiega come inviare una registrazione di un accordo, basta mostrare loro esattamente come farlo in un Clip di 30 secondi.

Le cose si complicano rapidamente quando la tua knowledge base è scollegata dal tuo strumento PRM.

Perdi tempo a cercare le risorse giuste e probabilmente hai più versioni dello stesso file in circolazione. Peggio ancora, potresti inviare accidentalmente una pagina obsoleta a un partner, portandolo a presentare dati errati.

In che modo ClickUp cambia le cose? Questo video tutorial è una mini guida:

Crea e effettua la condivisione di risorse per i partner con ClickUp Docs

ClickUp Docs è il tuo strumento all-in-one per creare una solida base di conoscenze, dalle guide di onboarding ai materiali di marketing.

Cronologia delle versioni: ogni modifica viene registrata, così puoi vedere chi ha aggiornato cosa e tornare a una versione precedente con un solo clic.

Trasforma i contenuti in attività: evidenzia qualsiasi testo per creare e assegnare immediatamente un'attività. Ad esempio, se stai aggiornando una lista di controllo per l'onboarding dei partner e ti rendi conto che è necessaria una nuova risorsa, puoi assegnarla immediatamente.

Collaborazione in tempo reale: più persone possono effettuare la modifica di un documento contemporaneamente, lasciare commenti e risolvere immediatamente i feedback.

Gerarchia strutturata: utilizza pagine nidificate per mantenere tutto organizzato. Ad esempio, il tuo documento "Partner Enablement" può avere sottopagine dedicate all'onboarding, alla formazione e al supporto.

Formattazione avanzata: aggiungi titoli, tabelle, liste di controllo, immagini e video per rendere i tuoi contenuti visivamente accattivanti.

Con ClickUp Brain integrato direttamente in Docs, puoi utilizzare l'IA per redigere nuovi contenuti, riscrivere per maggiore chiarezza o tradurre materiali. Ad esempio, se hai bisogno di una guida su "Come l'IA generativa aiuta a promuovere i prodotti", basta chiedere a Brain e questo genererà una prima bozza utilizzando il contesto del tuo spazio di lavoro di ClickUp.

⭐ Bonus: Hub documenti è il tuo centro di comando per tutto ciò che riguarda la documentazione. Ti offre una panoramica completa di tutti i documenti presenti nel tuo spazio di lavoro, organizzati per titolare, posizione, ultimo aggiornamento e altro ancora. Puoi cercare, filtrare e aggiungere documenti ai preferiti, rendendo facile trovare ciò di cui hai bisogno (anche se la tua base di conoscenze cresce).

ClickUp Enterprise AI Search rende semplicissimo trovare non solo i file, ma letteralmente qualsiasi informazione: attività, chat, documenti, commenti, immagini... qualsiasi cosa.

Ecco la parte divertente: non devi ricordare i nomi esatti dei file o in quali cartelle sono stati archiviati. Basta descrivere ciò che stai cercando in linguaggio naturale (ad esempio, "Mostrami l'ultima lista di controllo per l'onboarding dei partner") e Brain la recupererà per te.

La barra di ricerca basata sull'IA comprende il contesto e l'intento, consentendoti di ottenere rapidamente risultati pertinenti, anche se non sei sicuro della posizione.

👀 Lo sapevi? Enterprise Search estrae i risultati anche da sistemi integrati come Google Drive, Slack e strumenti di fidelizzazione dei clienti , in modo che la tua knowledge base copra davvero tutto.

Passaggio 5: automatizza le attività noiose e imposta degli avvisi

Una volta che tutto è pronto (flussi di lavoro, IA, canali di comunicazione e base di conoscenze), automatizza tutto per ridurre quasi a zero il lavoro amministrativo manuale.

ClickUp ti offre una flessibilità illimitata per automatizzare il tuo modo di lavorare, senza scrivere una sola riga di codice:

Le automazioni di ClickUp sono basate su regole, il che significa che è possibile impostare una semplice logica "se questo, allora quello" per gestire le attività ripetitive.

Ogni automazione è composta da tre elementi:

📌 Ad esempio, "Quando un'attività di un partner passa allo stato 'Pronta per la revisione', assegnala al Partner Manager e invia un avviso Slack. "

ClickUp offre due modi per creare queste automazioni:

Generatore di automazione IA: descrivete l'automazione che desiderate in un linguaggio semplice e Brain la configurerà per voi.

Generatore di automazioni drag-and-drop: scegli da una libreria di trigger, condizioni e azioni predefiniti. Basta trascinare, rilasciare e creare queste connessioni per creare la tua automazione.

Gli IA Super Agents di ClickUp sono i primi agenti al mondo con capacità umane, dotati di memoria reale, autoapprendimento, ragionamento avanzato e consapevolezza ambientale.

Puoi interagire con loro come se fossero veri membri del team: inviare loro email, assegnare loro attività o effettuare menzioni nelle chat. Possono anche lavorare insieme in una configurazione multi-agente, condividere conoscenze con altri agenti e adattare il loro comportamento in base al tuo feedback.

📌 Ad esempio, quando un partner si registra, un agente IA può creare una lista di controllo personalizzata per l'onboarding, programmare la chiamata iniziale e inviare aggiornamenti settimanali sullo stato, il tutto in background.

Perfetti per i partner manager, questi agenti gestiscono i tuoi flussi di lavoro end-to-end senza bisogno di una supervisione costante, così puoi concentrarti sul lavoro strategico che aumenta effettivamente la soddisfazione dei clienti.

Status Reporter: pubblica aggiornamenti settimanali o mensili sullo stato dei partner, sulle metriche chiave e sui problemi aperti, tenendo tutti informati.

Agente di preparazione e follow-up degli appuntamenti: crea programmi per le chiamate con i partner, acquisisce appunti delle riunioni, assegna attività di follow-up e invia automaticamente email di riepilogo.

Agente di rinnovo dei contratti: monitora le date dei contratti, invia promemoria ai partner e al tuo team e prepara i documenti di rinnovo.

Infine, è il momento di misurare le prestazioni commerciali e l'esito positivo dei partner per perfezionare la tua strategia di coinvolgimento.

Per il coinvolgimento dei partner, dovresti effettuare il monitoraggio di metriche chiave come:

Valore della pipeline e contratti chiusi per partner

Con ClickUp, questa analisi diventa completamente automatica. Ecco come:

I dashboard di ClickUp raccolgono dati in tempo reale da attività, campi personalizzati, obiettivi e strumenti di collaborazione integrati in un'unica vista. Puoi creare questi dashboard semplicemente trascinando e rilasciando oltre 20 widget, tra cui grafici, tabelle, calcolatori, tracker degli obiettivi e altro ancora.

Ma non è tutto. Puoi anche creare dashboard basate sui ruoli. Ad esempio, la dashboard di un partner manager mostra lo stato dell'onboarding e le attività aperte, mentre una dashboard esecutiva effettua il monitoraggio dei ricavi, della pipeline e dei partner con le migliori prestazioni.

Grazie ai filtri della dashboard, puoi eseguire il drill-down per analizzare istantaneamente le prestazioni per regione, livello di partner o persino singoli account.

🚀 Vantaggio di ClickUp: muoviti ancora più velocemente con la funzionalità Talk-to-Text di ClickUp. Invece di digitare tutto, basta parlare ad alta voce e ClickUp trascrive istantaneamente la tua voce in testo (migliorando il tuo discorso e correggendo la grammatica).

Ad esempio, puoi semplicemente dettare appunti di riunioni, email di follow-up, messaggi di chat e prompt dell'IA mentre sei in movimento, senza bisogno di una tastiera. Infatti, puoi anche utilizzare Talk-to-Text per creare e assegnare attività senza usare le mani!

Sembra interessante, vero? Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni 👇