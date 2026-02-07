Guida ai grafici a imbuto: tipi, esempi e utilizzi

Capire perché un processo è in stallo da un foglio di calcolo è noioso.

Il calcolo manuale dei tassi di abbandono tra le fasi è noioso e spesso nasconde la realtà in un mare di numeri. Queste supposizioni portano a uno spreco di tempo e risorse, poiché potresti cercare di risolvere la parte sbagliata del tuo flusso di lavoro.

La maggior parte dei team sa che i propri processi presentano delle falle, ma individuare la fase esatta in cui le cose vanno male è quasi impossibile quando si è sommersi da numeri grezzi.

In questo blog ti guideremo alla scoperta dei grafici a imbuto: cosa sono, quando usarli e come interpretarli correttamente. Imparerai anche come creare versioni automatizzate in tempo reale direttamente all'interno di ClickUp senza toccare un solo foglio di calcolo.

Che cos'è un grafico a imbuto?

Un grafico a imbuto è uno strumento di visualizzazione dei dati che risolve questo problema.

Visualizza i valori nelle fasi sequenziali di un processo, con ogni fase rappresentata da un segmento progressivamente più stretto. La forma stessa è un diagramma a imbuto che comunica la conversione a colpo d'occhio: le sezioni più larghe mostrano un volume elevato, mentre quelle più strette rivelano immediatamente dove le persone o le attività stanno abbandonando il processo.

Questo trasforma dati astratti e suddivisi in fasi in immagini facilmente leggibili, consentendoti di individuare i colli di bottiglia senza dover analizzare righe e righe di cifre.

È uno strumento indispensabile per i team di vendita che effettuano il monitoraggio delle metriche della pipeline, i marketer che analizzano le conversioni delle campagne e i project manager che monitorano lo stato di avanzamento delle attività.

Esempio generato tramite ClickUp Brain

Quando utilizzare un grafico a imbuto

Scegliere il grafico giusto per visualizzare i tuoi dati può essere complicato. Un grafico a barre non mostra il flusso e un grafico a torta fornisce solo un'istantanea statica del quadro completo.

Utilizzare un grafico sbagliato può essere più fuorviante che non utilizzarne affatto, portandoti a interpretare erroneamente i dati e a prendere decisioni sbagliate.

I grafici a imbuto sono progettati specificamente per il monitoraggio dei processi di gestione del flusso di lavoro lineari con una sequenza chiara dall'inizio alla fine, in cui il volume è destinato a cambiare ad ogni passaggio. Sono eccellenti per mostrare lo stato di salute di un flusso di lavoro sequenziale.

Utilizza un grafico a imbuto per scenari come questi:

Pipeline commerciale: visualizza quanti lead passano dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare.

Campagne di marketing: monitoraggio del percorso dal visitatore del sito web al cliente pagante

Flussi di lavoro di reclutamento: monitoraggio dei candidati durante le fasi di selezione, colloquio e offerta.

Onboarding dei clienti: individuare dove i nuovi utenti abbandonano il sito prima di attivarlo completamente

Flussi delle attività di progetto: identificazione delle fasi in cui gli elementi di lavoro rimangono bloccati o subiscono ritardi

Sono più efficaci quando hai fasi discrete e ordinate e vuoi sottolineare il calo proporzionale tra di esse. Tuttavia, sono meno utili per i processi ciclici o i flussi di lavoro in cui le fasi possono verificarsi in qualsiasi ordine.

Come funzionano i grafici a imbuto

A prima vista, un grafico a imbuto in un report sembra semplice. Ma se non si capisce cosa rappresenta effettivamente ogni forma, è facile trarre conclusioni errate o trascurare il vero problema nascosto nei dati.

In termini semplici, un grafico a imbuto visualizza il modo in cui un gruppo di elementi, persone o azioni si muove attraverso una sequenza di passaggi e dove si verificano le perdite lungo il percorso.

Ogni segmento orizzontale in un grafico a imbuto rappresenta una fase del tuo processo. La larghezza di quel segmento è proporzionale al volume in quella fase, che si tratti di utenti, lead, offerte, applicazioni o attività. Man mano che l'imbuto si restringe, codifica visivamente l'attrito.

Ecco la struttura di base di un grafico a imbuto e cosa ti dice realmente ogni parte:

Fasi

Si tratta dei passaggi etichettati nel tuo processo, disposti dall'alto verso il basso nell'ordine in cui si verificano. In un funnel commerciale, potrebbe essere "Lead → Qualificati → Demo → Chiuso". In un funnel di prodotto, potrebbe essere "Iscritto → Attivato → Mantenuto". L'ordine è importante perché i grafici a funnel presuppongono un flusso direzionale. Si legge sempre il movimento in avanti, non avanti e indietro.

Larghezza del segmento

La larghezza di ciascun segmento rappresenta il valore assoluto in quella fase. Segmenti più larghi indicano un volume maggiore, mentre quelli più stretti indicano che sono stati completati meno elementi. Ciò rende i grafici a imbuto particolarmente efficaci per confronti visivi rapidi tra le fasi senza dover leggere i numeri esatti.

Lacune nei cali

La differenza visiva in larghezza tra due segmenti adiacenti è l'informazione più importante in un grafico a imbuto. Quel divario rappresenta una perdita: utenti che non hanno effettuato la conversione, accordi che si sono arenati o attività che non hanno mai registrato progressi. Riduzioni improvvise e significative fungono da segnali di allarme immediati, indicando esattamente dove si interrompe lo slancio.

Per leggere correttamente un grafico a imbuto, inizia dal punto più ampio, solitamente la parte superiore, e segui il flusso verso il basso una fase alla volta. Poni due domande ad ogni transizione:

Quanto volume si perde in questo caso?

Questo calo è previsto o anomalo rispetto alle altre fasi?

Una riduzione graduale spesso indica un logorio naturale. Una riduzione brusca di solito segnala attriti, disallineamenti o un passaggio che merita di essere indagato.

Se utilizzati correttamente, i grafici a imbuto non mostrano solo le prestazioni. Mostrano dove l'attenzione, la sperimentazione o le correzioni avranno il maggiore impatto.

Come leggere un grafico a imbuto illustrato da ClickUp Bain

💡Suggerimento professionale: i grafici a imbuto funzionano solo quando i dati sono coerenti tra le diverse fasi. Mescolare conteggi grezzi con percentuali, modificare le finestre temporali tra le fasi o includere fasi che non si applicano alla stessa coorte distorce la visualizzazione e porta a conclusioni errate. Un imbuto dovrebbe sempre monitorare la stessa popolazione mentre si muove attraverso la stessa sequenza.

Tipi di grafici a imbuto (e quando usarli)

Non tutti i grafici a imbuto comunicano le informazioni allo stesso modo. Infatti, scegliere lo stile sbagliato può rendere più difficile per il tuo pubblico confrontare i valori o diluire il messaggio principale che stai cercando di trasmettere.

Il compromesso chiave è semplice: vuoi enfatizzare la narrazione visiva dell'abbandono o la precisione dei numeri stessi?

Esistono due stili principali di grafici a imbuto, ciascuno con uno scopo diverso.

Grafici a imbuto standard

Un grafico a imbuto standard utilizza la classica forma affusolata che la maggior parte delle persone riconosce. Ogni fase appare come un trapezio impilato verticalmente, più largo nella parte superiore e progressivamente più stretto verso il basso.

Questo design rispecchia l'idea reale di un imbuto: molti input entrano nella parte superiore e un numero minore di output supera ogni fase successiva. L'immagine comunica immediatamente perdita, filtraggio e conversione senza bisogno di spiegazioni.

I grafici a imbuto standard sono ideali quando:

Stai raccontando una storia di alto livello sulla conversione o sull'attrito

Il pubblico deve capire rapidamente dove si verificano i cali.

I numeri esatti sono meno importanti della scala relativa

Questo li rende particolarmente efficaci per le pipeline commerciali, i funnel di marketing e i dashboard esecutivi, dove l'obiettivo è una comprensione rapida piuttosto che un'analisi dettagliata. La metafora fa il lavoro per te.

Il compromesso è la precisione. Poiché gli spettatori confrontano aree e non linee rette, è più difficile valutare con precisione le piccole differenze tra le fasi.

Grafici a imbuto in stile barra

Un grafico a imbuto in stile barra elimina completamente la forma affusolata. Ogni fase viene invece mostrata come una barra orizzontale, con un ordine dalla più grande alla più piccola. La lunghezza di ogni barra rappresenta il valore in quella fase.

Sebbene questo formato perda la metafora letterale dell'imbuto, guadagna in chiarezza analitica. Le persone sono molto più brave a confrontare le lunghezze che le aree, il che rende più facile vedere le differenze esatte tra le fasi.

I grafici a imbuto in stile barra sono ideali quando:

I confronti precisi sono più importanti della narrazione visiva

Hai bisogno di etichette chiare, annotazioni o didascalie numeriche

Il grafico fa parte di un'analisi dettagliata o di un rapporto operativo.

Questo stile funziona bene per le valutazioni delle prestazioni, la diagnostica e il lavoro di ottimizzazione, dove la domanda non è "Dove perdiamo le persone?", ma "Quanto è grande esattamente la perdita e come si confronta tra le diverse fasi?".

In sintesi, i funnel standard danno priorità all'intuizione. I funnel a barre danno priorità all'accuratezza. La scelta giusta dipende dal fatto che il tuo pubblico abbia bisogno di una storia che possa assorbire immediatamente o di numeri che possa analizzare attentamente.

Esempi di grafici a imbuto

Abbiamo già stabilito che visualizzare i dati in grafici a imbuto può aiutare a comprendere più rapidamente un concetto.

Se fai fatica a immaginare come possa essere applicato al tuo lavoro, ti stai perdendo uno strumento potente per individuare le inefficienze. Senza esempi concreti, l'idea rimane astratta e inutilizzabile.

Ecco come vengono utilizzati dai diversi team:

Funnel della pipeline commerciale

Il processo di un team commerciale è spesso un foglio di calcolo disordinato di accordi, che rende difficile capire dove si verificano i rallentamenti. Una dashboard del funnel commerciale trasforma quei dati in una storia chiara.

Immagina un funnel con queste fasi: Lead → Qualificato → Proposta inviata → Negoziazione → Chiusura chiusa.

Se il grafico mostra un calo significativo tra "Qualificato" e "Proposta inviata", il responsabile commerciale capisce immediatamente che c'è un collo di bottiglia.

Secondo i benchmark di conversione dei lead di Salesforce, solo il 20-25% dei lead supera la fase di qualificazione, mentre l'80-90% delle opportunità in fase di negoziazione viene effettivamente concluso.

Ti suggerisce di indagare sul motivo per cui le proposte non vengono inviate, invece di limitarti a gridare "trova più clienti potenziali!".

Canale di conversione marketing

I professionisti del marketing sono spesso sommersi dai dati analitici e guardano i numeri finali delle conversioni senza sapere dove nel percorso stanno perdendo le persone. Un grafico del funnel di marketing individua le perdite.

Considera queste fasi: Visitatori del sito web → Visualizzazioni della pagina di destinazione → Invio dei moduli → Clienti.

Un forte calo tra visualizzazioni e invii è un importante segnale di allarme.

Indica al team di marketing che il problema è la landing page stessa, forse perché il testo non è chiaro o il modulo è troppo lungo, evitando loro di sprecare denaro per indirizzare più traffico verso una pagina non funzionante.

Funnel del flusso di lavoro del progetto

I project manager hanno difficoltà quando le attività si accumulano, ma non sempre è chiaro il motivo. Un funnel del flusso di lavoro di project management aiuta a diagnosticare dove il lavoro si blocca.

Con fasi come Attività create → in corso → in revisione → completate, un manager potrebbe notare che la fase "In revisione" è notevolmente gonfiata. T

Questo dimostra che il processo di revisione stesso è il collo di bottiglia, non la produttività del team. È un chiaro segnale che il flusso di lavoro di revisione necessita di maggiori risorse o di linee guida più chiare, un risultato diretto di un' efficace analisi dei processi, per far sì che i progetti tornino a scorrere senza intoppi.

🎥 Guarda questo tutorial passo passo per scoprire come creare in ClickUp un dashboard di project management in grado di visualizzare in tempo reale i dati del tuo funnel e altre metriche chiave.

Best practice per i grafici a imbuto

Un grafico a imbuto dovrebbe raccontare una storia a colpo d'occhio.

Quando è disordinata o incoerente, la storia si interrompe, e così anche l'intuizione.

Utilizza le best practice riportate di seguito per garantire che i tuoi grafici a imbuto rimangano chiari, affidabili e utilizzabili. ✨

Best practice Cosa da fare Perché è importante Cosa succede se non lo fai Limita le fasi a ciò che conta Includi solo i passaggi principali in cui avviene una decisione, una conversione o un passaggio effettivo. Elimina i micro-passaggi che non modificano in modo sostanziale i risultati. Un numero inferiore di fasi rende il funnel più facile da analizzare e aiuta gli utenti a concentrarsi sui cali significativi invece che sul rumore. Il grafico diventa alto e disordinato, nascondendo i veri colli di bottiglia dietro passaggi insignificanti. Ordina le fasi in modo logico Organizza le fasi in sequenza dalla prima interazione al risultato finale, seguendo il flusso reale del processo. L'ordine logico rafforza la metafora dell'imbuto e rende facile interpretare i cali. Un funnel disordinato appare visivamente "sbagliato" e confonde gli osservatori su dove si verificano effettivamente le perdite. Utilizza unità di misura coerenti Utilizza la stessa unità in tutte le fasi (ad esempio, conteggi grezzi, percentuali o ricavi). Unità coerenti garantiscono che le larghezze dei segmenti riflettano accuratamente le dimensioni relative e le perdite. Mescolare le unità distorce le proporzioni e crea immagini fuorvianti che possono portare a decisioni sbagliate. Etichetta chiaramente le fasi Visualizza sia il nome della fase che il suo valore direttamente su o accanto a ciascun segmento. Le etichette chiare eliminano il carico cognitivo e consentono agli utenti di comprendere il grafico senza ulteriori spiegazioni. Il pubblico è costretto a indovinare cosa rappresenta ogni segmento o a cercare una legenda. Aggiungi contesto con i benchmark Includi traguardi, medie storiche o intervalli di confronto, quando possibile. I benchmark trasformano le osservazioni in approfondimenti, mostrando se le prestazioni sono superiori o inferiori alle aspettative. Gli utenti vedono i cali, ma non sono in grado di capire se sono normali, preoccupanti o eccezionali. Scegli i colori con attenzione Utilizza un unico gradiente di colore o una tavolozza sobria e coerente in tutte le fasi. Una scelta accurata dei colori guida lo sguardo e rafforza la progressione attraverso il funnel. Una tavolozza arcobaleno distrae dai dati e sposta l'attenzione dalla storia reale.

Errori comuni da evitare nei grafici a imbuto

I grafici a imbuto possono involontariamente indurre i team a prendere decisioni discutibili o addirittura a paralizzare l'analisi.

Agire sulla base di dati errati può essere peggio che non avere dati affatto, poiché ti porta a sprecare risorse in iniziative sbagliate.

Ecco alcuni errori comuni che possono compromettere l'integrità dei tuoi grafici. 👀

❗️Inclusione di troppe fasi: inserire ogni piccolo passaggio nel funnel lo rende illeggibile. Consolida i passaggi minori in categorie più ampie e significative.

❗️Combinazione di tipi di dati: non combinare mai percentuali e numeri grezzi nello stesso funnel. Ciò crea confronti falsati e distorce le proporzioni visive delle fasi.

❗️Ignorare i tempi: un funnel che mostra i dati "di tutti i tempi" è praticamente inutile ai fini dell'azione. Segmenta i tuoi dati per settimana, mese o trimestre per individuare le tendenze recenti e i problemi tempestivi.

❗️Dimenticare il pubblico: un funnel per i dirigenti dovrebbe essere di alto livello e semplice. Un funnel per gli analisti può permettersi di essere più dettagliato. Adatta la complessità a chi lo leggerà.

❗️Design troppo complicato: effetti 3D, ombre e altre decorazioni appariscenti rendono i funnel più difficili da leggere, anziché migliorarli. Mantieni il design piatto e semplice per lasciare che siano i dati a parlare da soli.

❗️Ipotesi di causalità: un grafico a imbuto mostra cosa sta succedendo, non perché. Un calo tra le fasi è una correlazione, non una causa. Usalo come punto di partenza per un'indagine, non come risposta definitiva.

Come effettuare il monitoraggio dei dati del funnel (con ClickUp)

La maggior parte dei grafici a imbuto fallisce per un semplice motivo: vengono creati dopo che il lavoro è stato svolto.

I dati vengono esportati da una mezza dozzina di strumenti, ripuliti in un foglio di calcolo e trasformati in un grafico dalla forma raffinata, ma che appartiene già al passato.

Quando qualcuno lo esamina, la situazione è già cambiata e l'informazione non è più valida.

In quanto area di lavoro AI convergente, ClickUp affronta i funnel da una prospettiva opposta. Anziché considerare il funnel come uno strumento di reportistica, lo tratta come un riflesso naturale di come si muove il lavoro.

Inizia con l'unità di lavoro

Ogni funnel inizia con qualcosa di concreto: un lead, un accordo, una richiesta, un'opportunità.

In ClickUp, ciascuno di questi elementi vive come un 'attività di ClickUp . Non una riga in un report, ma un oggetto attivo che porta con sé titolarità, cronologia, file, commenti e decisioni. Man mano che l'attività procede, nulla viene reinserito o ricostruito. Il contesto rimane allegato al lavoro.

Questa è la base che rende affidabile il monitoraggio del funnel. Se l'attività è reale, anche il funnel è reale.

Visualizza tutti i tuoi stati e gli aggiornamenti delle attività con le attività di ClickUp.

Lascia che la progressione emerga dal flusso di lavoro, non dalla logica di reportistica

Man mano che il lavoro avanza, le attività passano attraverso stati personalizzati che riflettono le fasi effettive del processo. La qualificazione diventa negoziazione. La revisione diventa approvata. La prova diventa chiusa.

Poiché gli stati sono ordinati e sensibili al tempo, ClickUp può dirti non solo dove si trova il lavoro, ma anche da quanto tempo si trova lì. È qui che i funnel smettono di essere descrittivi e iniziano a diventare diagnostici.

Invece di chiedere "Quanti affari ci sono?", chiedi "Perché si bloccano qui?"

Aggiungi significato al movimento

Un funnel basato solo sui conteggi è superficiale. Le decisioni reali richiedono un contesto. I campi personalizzati in ClickUp ti consentono di aggiungere significato a ogni attività man mano che procede:

La dimensione dell'affare cambia il modo in cui interpreti l'abbandono

La fonte dei lead spiega perché la conversione varia

Il livello di rischio ridefinisce il significato effettivo di "blocco".

Poiché queste informazioni risiedono nell'attività stessa, rimangono intatte man mano che l'attività procede. Non si perdono sfumature quando qualcosa cambia fase e non sono necessari report separati per spiegare il significato dei numeri.

I campi personalizzati con l'IA in ClickUp possono persino inserire queste informazioni al posto tuo.

Visualizza ciò che sta già accadendo

Una volta definiti il lavoro, le fasi e il contesto, le dashboard di ClickUp rivelano semplicemente ciò che è già vero. Invece di esportare i dati, stai osservando il comportamento del funnel in tempo reale:

Come il volume si riduce fase dopo fase

Dove il valore si concentra o svanisce

Quali titolari o fonti si comportano in modo diverso

E poiché i grafici del dashboard rimandano alle attività sottostanti, ogni informazione è esplorabile. Puoi passare dal modello alla causa senza cambiare strumento o richiedere un rapporto di follow-up.

Il passaggio successivo è capire perché. Poiché i dati del tuo funnel risiedono all'interno dell'area di lavoro, puoi porre domande dirette a ClickUp Brain come:

"Dove si stanno bloccando le trattative questo mese?"

"In quale fase si registra il calo più elevato?"

"Cosa è cambiato nel funnel rispetto allo scorso trimestre?"

Brain legge i dati, gli stati e i campi delle tue attività in tempo reale per individuare immediatamente eventuali schemi ricorrenti, senza creare nuovi report o esportare alcun dato.

Ottieni riepiloghi e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Trasforma le intuizioni in risultati concreti

La visibilità da sola non fa avanzare il lavoro. Sapere dove si trova la perdita nel tuo funnel è importante solo se ne consegue un risultato.

È qui che le automazioni e gli agenti basati sull'IA chiudono il cerchio tra intuizione e azione.

A livello base, le automazioni di ClickUp gestiscono la risposta meccanica. Quando un'attività supera una soglia definita, ad esempio rimane troppo a lungo in una fase, cambia la priorità o entra in uno stato critico, ClickUp può reagire immediatamente.

Utilizza le funzioni AI Assign, AI Prioritize e AI Cards di ClickUp per automatizzare la gestione delle attività e ottenere informazioni in tempo reale all'istante.

I follow-up vengono assegnati, le parti interessate vengono informate e i percorsi di escalation vengono triggerati senza che nessuno debba controllare un dashboard o eseguire un report. Il sistema risponde nel momento stesso in cui si presenta il rischio, non giorni dopo in una riunione di revisione.

Inoltre, i Super Agenti aggiungono un'interpretazione, non solo l'esecuzione. Invece di esaminare i grafici e indovinare cosa è importante, i team possono porre domande dirette come cosa sta rallentando il processo, cosa è cambiato dalla settimana scorsa o quali accordi richiedono maggiore attenzione. L'agente legge i dati delle attività in tempo reale, la cronologia dello stato e le modifiche sul campo per individuare modelli che non sono evidenti a prima vista.

Automatizza flussi di lavoro complessi end-to-end con i Super Agent personalizzati di ClickUp.

Insieme, le automazioni gestiscono le risposte prevedibili, mentre gli agenti aiutano i team a decidere dove intervenire. Il risultato è un funnel che non si limita a mostrare le prestazioni a posteriori, ma spinge attivamente il lavoro in avanti mentre c'è ancora tempo per cambiare il risultato.

Il risultato: improvvisamente, il tuo funnel non è più qualcosa che controlli alla fine del mese. È qualcosa che gestisci all'interno ogni giorno. Il lavoro procede. I dati vengono aggiornati. Le intuizioni emergono. E il passaggio successivo è già pronto.

Grafici alternativi ai grafici a imbuto

I grafici a imbuto non sono lo strumento giusto per ogni tipo di visualizzazione. Quando si cerca di visualizzare un percorso utente complesso e ramificato con un semplice imbuto lineare, il risultato non è soddisfacente. Forzare i dati in un tipo di grafico non adeguato crea confusione e porta a conclusioni errate.

Un grafico a imbuto non è sempre lo strumento giusto per il lavoro. Conoscere le alternative ti aiuta a raccontare la storia giusta con i tuoi dati.

Tipo di visualizzazione Quando funziona meglio di un grafico a imbuto Perché un grafico a imbuto non è sufficiente Grafici a barre Usa i grafici a barre quando devi confrontare valori tra categorie non sequenziali, come le prestazioni per canale, regione o campagna. I funnel implicano progressione e abbandoni. Quando l'ordine o il flusso non hanno importanza, la metafora del funnel aggiunge una distorsione inutile. Diagrammi di Sankey Utilizza i diagrammi di Sankey per visualizzare percorsi multipli con rami, loop o flussi paralleli, come ad esempio utenti che seguono percorsi di onboarding diversi. I grafici a imbuto presuppongono un percorso unico e lineare. Non possono rappresentare divergenze o convergenze senza semplificare eccessivamente la realtà. Grafici a torta Usa i grafici a torta per mostrare la composizione di un singolo insieme, come le fonti di lead nella parte superiore di un funnel. I funnel mostrano il movimento tra le fasi. I grafici a torta mostrano le proporzioni in un determinato momento, non la progressione. Grafici a linee Usa i grafici a linee per effettuare il monitoraggio di come cambia una metrica nel tempo, come i tassi di conversione settimanali o il volume mensile della pipeline. I grafici a imbuto sono istantanee statiche. Non mostrano tendenze, dinamiche o stagionalità. Grafici della pipeline (bacheche Kanban) Utilizza i grafici a pipeline (bacheche Kanban) per gestire i singoli elementi mentre passano da una fase all'altra, con il monitoraggio della titolarità e delle azioni successive. Kanban visualizza dove si trova il lavoro, non i tassi di abbandono aggregati o l'efficienza di conversione tra le fasi.

Crea funnel efficaci con ClickUp

Quando non riesci a vedere dove il tuo processo sta perdendo slancio, non puoi risolverlo. I grafici a imbuto rendono visibile l'invisibile, mostrandoti esattamente dove le cose vanno fuori strada.

Consentono ai team di individuare i colli di bottiglia, dare priorità alle correzioni e effettuare il monitoraggio dello stato senza perdersi nei fogli di calcolo.

Man mano che i flussi di lavoro diventano più complessi, visualizzare in tempo reale come si svolgono le attività aiuta i team a prendere decisioni più rapide e migliori.

Sei pronto a creare visualizzazioni a imbuto direttamente dai dati del tuo progetto? Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti sui grafici a imbuto

Un grafico a imbuto mostra il flusso attraverso fasi sequenziali, mentre un grafico a piramide mostra livelli gerarchici in cui la dimensione rappresenta la proporzione, non la progressione.

Per maggiore chiarezza, punta a un numero compreso tra tre e sette fasi. Meno di tre non richiedono un funnel, mentre più di sette rendono il tutto disordinato e difficile da leggere.

No, i grafici a imbuto sono progettati per flussi singoli e direzionali. Per i processi con rami o loop, un diagramma di Sankey è una scelta molto più indicata.

Utilizza una piattaforma centralizzata in cui tutti i team registrano i dati in modo coerente. Le dashboard di ClickUp possono estrarre dati da più elenchi e cartelle, offrendoti una visibilità interfunzionale in un unico posto.