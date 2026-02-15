Le 10 migliori alternative a Fyxer IA per il 2026

La maggior parte dei team non si rende conto che il proprio assistente e-mail sta effettivamente peggiorando il flusso di lavoro, trattenendo i messaggi in un'unica app mentre le attività, i documenti e il contesto del progetto si trovano in un luogo completamente diverso. Una ricerca di Microsoft mostra che i dipendenti attivano/disattivano applicazioni quasi 1.200 volte al giorno, sprecando cinque settimane lavorative complete all'anno solo per riorientarsi.

Questa guida ti illustra 10 alternative a Fyxer AI, dagli strumenti dedicati esclusivamente alla posta elettronica come Shortwave e Superhuman agli spazi di lavoro unificati come ClickUp che collegano la tua casella di posta direttamente al lavoro da svolgere.

Perché cercare alternative a Fyxer IA

L'uso di un assistente e-mail autonomo può sembrare di alta produttività all'inizio, ma spesso crea un nuovo problema: un flusso di lavoro frammentato. Le tue email risiedono in uno strumento, le tue attività in un altro e le tue note delle riunioni sono da qualche altra parte. Ti ritrovi a dover passare continuamente da un'app all'altra solo per seguire una singola conversazione, il che porta a una dispersione del contesto, un problema che fa perdere ore ai team nella ricerca di informazioni, nel passaggio da un'app all'altra e nella ricerca di file su più piattaforme, rendendo facile perdere dettagli importanti. Una ricerca di Gartner ha rilevato che il 47% dei lavoratori digitali ha difficoltà a trovare le informazioni necessarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro.

Questa discrepanza è il motivo per cui molti team iniziano a cercare alternative a Fyxer IA. I problemi principali si riducono solitamente ad alcune frustrazioni chiave:

Limiti di personalizzazione: le risposte redatte dall'IA possono sembrare generiche e non cogliere le sfumature del tuo stile di comunicazione unico, costringendoti a dedicare più tempo alla loro modifica.

Preoccupazioni relative all'affidabilità: potresti riscontrare incongruenze nella categorizzazione delle email e nella qualità delle bozze, rendendo difficile fidarsi completamente dell'IA.

Mancanza di contesto lavorativo: un assistente e-mail che vede solo la tua casella di posta in arrivo non è in grado di capire come un messaggio sia correlato a un progetto, un'attività o un obiettivo di team specifico. Devi comunque collegare manualmente i puntini.

Lacune di integrazione: se il lavoro del tuo team non si limita solo a Gmail o Outlook, un assistente di email dedicato non si adatterà al tuo stack tecnologico più ampio.

La soluzione migliore non è sempre un altro strumento dedicato esclusivamente alla posta elettronica. Molti team trovano più valore in uno spazio di lavoro convergente che riunisce posta elettronica, attività, documenti e IA. Ciò consente al contesto di fluire naturalmente dalla tua casella di posta direttamente nel lavoro concreto.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

Prima di esplorare alternative specifiche, è utile comprendere il panorama più ampio delle applicazioni di IA nella produttività e nella gestione del flusso di lavoro. Questo video fornisce una panoramica dei vari casi d'uso dell'IA che possono aiutarti a valutare quali funzionalità/funzioni sono più importanti per le esigenze specifiche del tuo team.

Panoramica delle alternative a Fyxer IA

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Teams che desiderano una gestione del lavoro basata sull'IA che colleghi le email alle azioni ClickUp Brain, riassunti AI, email all'interno delle attività, automazioni, documenti, dashboard Free Forever, piani a pagamento disponibili per i team; personalizzazione dell'azienda. Shortwave Utenti esperti di Gmail che desiderano una casella di posta nativa IA Bundling IA, riassunti dei thread, ricerca in linguaggio naturale Livello gratis; Pro ~8,50 $/utente/mese, Business ~18 $/utente/mese, Premier personalizzato Superhuman Dirigenti e utenti che inviano grandi volumi di email e danno priorità alla velocità Finestra In arrivo divisa, risposta istantanea basata sull'IA, flussi di lavoro basati sulla tastiera Starter 30 $/utente/mese, Business 40 $/utente/mese, Enterprise personalizzato Missive Teams che necessitano di collaborazione tramite casella di posta condivisa con chat integrata Assegnazioni via email, chat interna, redazione collaborativa Starter 14 $/utente/mese, Produttività 18 $/utente/mese, Business 26 $/utente/mese, Enterprise personalizzato Microsoft Copilot Organizzazioni che utilizzano Microsoft 365 per email, documenti e riunioni Riassunti di Outlook, assistenza nella stesura di bozze, intelligenza cross-app Componente aggiuntivo da 30 $/utente/mese Gemini (Google Workspace) Utenti di Google Workspace che desiderano un'IA nativa in Gmail e Documenti Google Assistenza nella stesura, riepiloghi delle conversazioni email, contesto a livello di area di lavoro Gemini Business 20 $/utente/mese, Enterprise 30 $/utente/mese Hiver Teams che gestiscono caselle di posta Gmail condivise per l'assistenza o le operazioni Assegnazioni, rilevamento delle collisioni, SLA, analisi Lite 19 $/utente/mese, Pro 49 $/utente/mese, Elite 79 $/utente/mese Gmelius Teams che desiderano un flusso di lavoro email in stile Kanban in Gmail Bacheche Kanban, sequenze, automazione del flusso di lavoro Meli 19 $/utente/mese, Growth 25 $/utente/mese, Pro 40 $/utente/mese, Enterprise personalizzato Spike Utenti che preferiscono un'interfaccia email conversazionale Visualizzazione conversazionale, Posta in arrivo con priorità, note e video integrati Livello gratuito; Team ~7,99 $/utente/mese, Business ~12,99 $/utente/mese, Enterprise personalizzato SaneBox Persone che desiderano un filtro email basato sull'IA senza cambiare client Filtraggio intelligente, SaneBlackHole, riepilogo giornaliero Snack ~7 $/mese, Pranzo ~12 $/mese, Cena ~36 $/mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Fyxer IA da utilizzare

Non tutti gli strumenti di posta elettronica basati sull'IA sono progettati per l'esecuzione reale. Molti ti aiutano a redigere o organizzare i messaggi, ma nel momento in cui il lavoro richiede titolarità, follow-up e visibilità, iniziano a emergere delle lacune. Gli strumenti riportati di seguito vanno oltre l'assistenza alla posta in arrivo per supportare il modo in cui il lavoro si svolge effettivamente tra i team.

1. ClickUp (Ideale per i team che desiderano una gestione del lavoro basata sull'IA che colleghi le email alle azioni)

Crea automaticamente attività da chat, documenti e altro tramite ClickUp AI.

La maggior parte degli assistenti di posta elettronica è ottimizzata per un unico scopo: velocizzare la gestione della posta in arrivo. Tuttavia, la perdita di produttività più significativa si verifica solitamente dopo la lettura dell'e-mail, quando il follow-up viene gestito con uno strumento diverso, la decisione viene registrata in un documento a cui nessuno è collegato e il lavoro viene monitorato in una bacheca di progetto che non ha alcuna connessione con la conversazione originale.

ClickUp risolve questo problema trattando l'email come il punto di partenza dell'esecuzione, non come la fine della comunicazione.

Nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp, la tua casella di posta non è "accanto" al tuo lavoro. Si collega direttamente alle attività, ai documenti, alle sequenze e alla reportistica, in modo che il contesto importante rimanga collegato al risultato finale. Ciò significa meno passaggi di copia-incolla, meno azioni dimenticate e meno momenti in cui ci si chiede "aspetta, dove abbiamo deciso questo?".

Cerca tra le tue attività di ClickUp, i tuoi documenti e le tue chat in ClickUp e poni domande in linguaggio naturale con ClickUp Brain.

Invece di utilizzare l'IA per produrre risposte generiche in modo isolato, ClickUp Brain può aiutarti a passare dal thread all'azione con consapevolezza del progetto. Puoi riepilogare una lunga catena di e-mail in decisioni chiave, estrarre i passaggi successivi, creare attività con titolari e scadenze e redigere una risposta che rifletta ciò che sta realmente accadendo nel progetto, non solo ciò che è scritto nell'ultimo messaggio.

Prendi decisioni più intelligenti e contestualizzate per le tue campagne ClickUp Brain

E poiché le riunioni generano tanto follow-up quanto le email, ClickUp AI Notetaker può partecipare automaticamente alle chiamate, acquisire trascrizioni e generare riepiloghi/riassunti e azioni da intraprendere che rimangono accanto al lavoro, in modo che le tue "cose importanti" non rimangano intrappolate in un'altra app.

Ottieni note e riassunti automatizzati con ClickUp AI Notetaker.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Invia e ricevi email direttamente all'interno delle attività, in modo che le conversazioni rimangano collegate al lavoro a cui fanno riferimento, con le risposte acquisite automaticamente nel thread dell'attività.

Trasforma un'email in un'attività o un commento eseguibile inoltrandola, in modo che i follow-up diventino attività assegnate e tracciabili in pochi secondi.

Riassumi le conversazioni via e-mail, estrai le azioni da intraprendere e redigi le risposte utilizzando l'IA che funziona in tutta l'area di lavoro, non solo nella tua casella di posta.

Registra automaticamente le riunioni e genera trascrizioni ricercabili, riepiloghi intelligenti e elementi da intraprendere che si collegano direttamente alle attività e ai progetti.

Cerca nella cronologia recente delle tue email Gmail direttamente da ClickUp, così potrai trovare il contesto critico senza dover passare da uno strumento all'altro.

Trigger flussi di lavoro basati sulle email, come l'assegnazione automatica delle attività, l'aggiornamento degli stati o l'inoltro delle richieste nel momento stesso in cui arrivano.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Contesto unificato: tutto è racchiuso in un unico spazio di lavoro, il che significa che i suggerimenti dell'IA si basano sulla tua intera cronologia lavorativa, non solo sulla tua finestra In arrivo.

IA sensibile al contesto: ClickUp Brain collega le conversazioni ai progetti, evidenzia le attività correlate e redige bozze di risposte con il contesto effettivo del progetto.

Flessibilità del flusso di lavoro: ClickUp si adatta al processo del tuo team, sia che tu stia gestendo le comunicazioni con i clienti, i progetti interni o ClickUp si adatta al processo del tuo team, sia che tu stia gestendo le comunicazioni con i clienti, i progetti interni o le iniziative interfunzionali

Contro:

La profondità delle funzionalità/funzioni può rappresentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti.

L'esperienza dell'app mobile presenta alcune differenze rispetto alla versione desktop.

Le funzionalità avanzate potrebbero richiedere un po' di tempo iniziale per essere configurate in base al tuo flusso di lavoro specifico.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non ha familiarità con il tuo contesto lavorativo spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che collega la project management, la gestione delle conoscenze e la collaborazione tra l'area di lavoro di ClickUp e gli strumenti di terze parti integrati. Ottieni risposte contestualizzate senza dover attivare/disattivare il sistema e aumenta l'efficienza del lavoro di 2-3 volte, proprio come i nostri clienti di Seequent.

2. Shortwave (ideale per gli utenti esperti di Gmail che desiderano una gestione della finestra In arrivo basata sull'IA)

tramite Shortwave

Se la tua principale frustrazione è una casella di posta Gmail disordinata, Shortwave potrebbe essere la risposta. Si tratta di un sostituto completo dell'interfaccia Gmail, ricostruito da zero con l'IA al suo centro. Non è solo un plugin, è un modo completamente nuovo di vivere la tua posta elettronica.

La sua funzionalità distintiva è il "bundling", che raggruppa automaticamente le email correlate. Newsletter, inviti di calendario e notifiche vengono raccolti in pacchetti ordinati, lasciando in primo piano le conversazioni importanti. Questo riduce notevolmente il disordine visivo e ti aiuta a concentrarti su ciò che conta, un obiettivo fondamentale per una gestione efficace delle email.

Shortwave offre anche la ricerca in linguaggio naturale, che consente di porre domande come "mostrami le email di Sarah sul budget del terzo trimestre". Per gli individui e i piccoli team che utilizzano Gmail e desiderano una casella di posta più intelligente senza adottare una piattaforma di lavoro completa, è una soluzione mirata e potente.

Le migliori funzionalità di Shortwave

Raggruppamento basato sull'IA: raggruppa automaticamente le email simili, riducendo il sovraccarico della finestra In arrivo senza la necessità di impostare filtri complessi.

Riassunti dei thread: fornisce riassunti generati dall'IA di lunghe catene di e-mail in modo da poter recuperare rapidamente il ritardo.

Ricerca in linguaggio naturale: consente di trovare le email ponendo domande in inglese semplice invece di indovinare le parole chiave.

Pro e contro di Shortwave

Pro:

Profondamente integrato con Gmail per un flusso di lavoro senza interruzioni

Il raggruppamento intelligente e i riassunti ti aiutano a elaborare le email più rapidamente.

Progettato per la velocità con un'interfaccia intuitiva per la tastiera

Contro:

Funziona solo con Gmail, non con Outlook o altri provider.

Le funzionalità di collaborazione in team sono limitate.

La funzione AI completa richiede una sottoscrizione a pagamento.

Prezzi Shortwave

Free plan Pro: 8,50 $/utente/mese (fatturato annualmente) Business: 18 $/utente/mese (fatturato annualmente) Premier: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Shortwave

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni) Capterra: non presente nell'elenco

3. Superhuman (ideale per dirigenti e utenti che inviano grandi volumi di email e danno priorità alla velocità)

tramite Superhuman

Superhuman è stato creato per un unico scopo: la velocità. Si tratta di un client di posta elettronica premium con un design che privilegia la tastiera e ti consente di navigare nella tua finestra In arrivo senza mai toccare il mouse. Se sei un dirigente o un fondatore che riceve centinaia di email al giorno, il risparmio di tempo può essere significativo.

La funzionalità Split Inbox classifica automaticamente le tue email in flussi personalizzabili, come VIP, messaggi del team o newsletter. Ciò ti consente di elaborare ogni categoria con il giusto livello di attenzione. La funzionalità IA Instant Reply suggerisce anche risposte complete che puoi inviare con un solo tasto.

Superhuman funziona sia con Gmail che con Outlook, rendendolo più flessibile rispetto ad altre alternative. Si tratta di un investimento, ma per coloro che considerano il tempo la loro risorsa più preziosa, l'aumento della produttività può giustificare il costo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Superhuman

Split Inbox: segmenta la tua finestra In arrivo in flussi in modo da poterti concentrare su ciò che è importante senza distrazioni.

Risposta istantanea IA: suggerisce risposte complete alle email che imparano il tuo stile di scrittura nel tempo.

Design incentrato sulla tastiera: quasi tutte le azioni hanno una scorciatoia da tastiera, ottimizzando l'interfaccia per la massima velocità.

Pro e contro di Superhuman

Pro:

Gli utenti segnalano miglioramenti significativi nei tempi di elaborazione delle email.

Offre supporto per gli account Gmail e Outlook.

Include funzionalità come il monitoraggio dello stato di lettura e i promemoria di follow-up.

Contro:

Per iniziare è necessaria una sessione di formazione individuale.

Non è disponibile alcun livello gratis per la valutazione.

Le funzionalità di collaborazione sono limitate, poiché è progettato per l'uso individuale.

Prezzi Superhuman

Starter: 30 $/utente/mese Business: 40 $/utente/mese Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni superumane

G2: 4,7/5 (oltre 14.000 recensioni) Capterra: 4,9/5 (oltre 2.000 recensioni)

4. Missive (ideale per i team che necessitano di una collaborazione condivisa nella casella di posta con chat integrata)

tramite Missive

Missive è progettato per i team che collaborano alle comunicazioni con i clienti. Combina email, chat e gestione delle attività di base in un'unica interfaccia, in modo da poter discutere e assegnare le email senza mai uscire dal thread.

Invece di inoltrare le e-mail o mettere in copia i colleghi, puoi utilizzare commenti interni che i clienti non vedranno mai. Questo elimina il classico problema "qualcuno ha risposto a questo?" che affligge i team che utilizzano la posta elettronica tradizionale per caselle di posta condivise come support@ o sales@.

Missive consente anche la redazione collaborativa, in cui più persone possono lavorare contemporaneamente sulla stessa risposta email. Per i team che gestiscono qualsiasi tipo di flusso di lavoro di comunicazione condiviso, colma efficacemente il divario tra email e collaborazione di gruppo.

Le migliori funzionalità di Missive

Posta in arrivo condivisa con assegnazioni: assegna le e-mail ai membri del team come se fossero attività e monitora il loro stato.

Chat interna insieme all'email: discuti le email con i colleghi in una conversazione secondaria che rimane allegata al thread.

Redazione collaborativa: lavora insieme agli altri sulle risposte alle email in tempo reale.

Pro e contro di Missive

Pro:

Mantiene le conversazioni tracciabili e le finestre In arrivo più pulite eliminando l'inoltro interno delle email.

Consolida email e chat di gruppo in un unico strumento

Offre un'organizzazione in stile helpdesk a qualsiasi casella di posta condivisa.

Contro:

Presenta una curva di apprendimento per i team abituati all'email tradizionale.

L'app mobile ha funzionalità più limitate rispetto alla versione desktop.

Alcune integrazioni sono disponibili solo sui piani di livello superiore.

Prezzi di Missive

Starter: 14 $/utente/mese Productive: 18 $/utente/mese Business: 26 $/utente/mese Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Missive

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

5. Microsoft Copilot (ideale per le organizzazioni che utilizzano Microsoft 365)

tramite Microsoft Copilot

Per le organizzazioni che già utilizzano l'ecosistema Microsoft, Copilot offre assistenza IA senza aggiungere un altro fornitore. L'IA è integrata negli strumenti che già utilizzi, come Outlook, Teams e Word.

In Outlook, Copilot può riepilogare lunghe catene di email, redigere bozze di risposta e aiutarti a prepararti per le riunioni recuperando i documenti pertinenti. Il suo vero punto di forza è l'intelligenza cross-app. Può fare riferimento al tuo Calendario, recuperare dati da un foglio Excel o incorporare contenuti da un documento Word quando ti aiuta a scrivere un'email.

Questa profonda integrazione rende Copilot una scelta potente per i team delle aziende in cui Microsoft 365 è lo standard. Tuttavia, richiede sia una sottoscrizione a Microsoft 365 che una licenza Copilot aggiuntiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Riepilogo delle email di Outlook: fornisce riepiloghi generati dall'IA di lunghi thread, evidenziando i punti chiave e gli elementi da intraprendere.

Assistenza alla bozza con contesto: bozze di risposte email basate sul tuo Calendario, sui documenti recenti e sulla corrispondenza passata.

Intelligenza cross-app: estrae informazioni rilevanti da Teams, SharePoint ed Excel durante la composizione delle email.

Pro e contro di Microsoft Copilot

Pro:

L'integrazione nativa significa che non è necessario installare o imparare a usare nuove app.

Offre sicurezza e conformità di livello aziendale all'interno dell'ecosistema Microsoft.

Provide ampie funzionalità di IA che vanno oltre la semplice gestione delle email.

Contro:

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 più una licenza Copilot aggiuntiva.

Le funzionalità IA sono limitate all'ecosistema Microsoft.

La disponibilità delle funzionalità può variare a seconda del piano Microsoft 365.

Prezzi di Microsoft Copilot

Copilot per Microsoft 365: 30 $/utente/mese (componente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: non presente nell'elenco

6. Gemini (ideale per gli utenti di Google Workspace che desiderano un'assistenza IA nativa)

tramite Gemini

Simile a Microsoft Copilot, Gemini IA di Google si integra direttamente in Gmail e nel più ampio Google Workspace. Per i team che utilizzano l'ecosistema di Google, fornisce assistenza per le email senza dover abbandonare gli strumenti che usi ogni giorno.

In Gmail, Gemini può aiutarti a redigere bozze di email, a riepilogare i thread e a suggerire risposte. L'integrazione si estende ad altre app Google, come Google Meet per i riassunti delle riunioni e Documenti Google per la scrittura collaborativa. Ciò crea un'esperienza IA coerente su tutti i tuoi strumenti Google.

L'IA comprende i tuoi file Google Drive, gli eventi del calendario e la cronologia delle comunicazioni, rendendo i suoi suggerimenti più pertinenti dal punto di vista contestuale rispetto a quelli che potrebbe offrire uno strumento autonomo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gemini

Assistenza alla bozza di Gmail: suggerisce completamenti durante la digitazione o genera una bozza completa sulla base di un semplice prompt.

Riassunto dei thread: riassume lunghe conversazioni email in punti chiave per aiutarti a metterti rapidamente al corrente.

Intelligenza cross-area di lavoro: fa riferimento ai tuoi documenti Google Drive e agli eventi del Calendario quando ti aiuta a comporre i messaggi.

Pro e contro di Gemini

Pro:

Appare direttamente nelle app Google che già utilizzi, senza necessità di installazioni aggiuntive.

Spesso inclusi nei piani Google Workspace, a seconda del livello di sottoscrizione.

Offre un'esperienza IA coerente tra email, documenti e riunioni.

Contro:

Limitato all'ecosistema Google Workspace

Le funzionalità IA variano in modo significativo a seconda del piano scelto.

Alcune funzionalità/funzioni sono ancora in fase di implementazione e potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti.

Prezzi Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: 20 $/utente/mese (componente aggiuntivo) Gemini Enterprise: 30 $/utente/mese (componente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Gemini

G2: Non elencato come prodotto autonomo "Gemini for Workspace" Capterra: Non elencato

7. Hiver (ideale per i team del supporto che gestiscono caselle di posta Gmail condivise)

tramite Hiver

Hiver trasforma la tua casella di posta Gmail in un helpdesk senza costringere il tuo team a imparare una nuova interfaccia. È progettato per i team che gestiscono caselle di posta condivise come support@ o sales@ che hanno bisogno di assegnare, effettuare il monitoraggio e collaborare sulle email.

Hiver aggiunge funzionalità/funzioni come l'assegnazione delle email, il monitoraggio dello stato e il rilevamento delle collisioni direttamente in Gmail. Il rilevamento delle collisioni è particolarmente utile, poiché ti avvisa se un collega sta già rispondendo a un'email, evitando risposte duplicate.

Per i team del supporto e delle operazioni che desiderano una maggiore struttura senza la complessità di un sistema di ticketing completo, Hiver è una scelta pratica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hiver

Assegnazione e stato delle e-mail: assegna le e-mail ai membri del team e effettua il monitoraggio del loro stato (aperte, in sospeso, chiuse) all'interno di Gmail.

Rilevamento delle collisioni: ti avvisa quando un collega sta visualizzando o rispondendo alla stessa email.

Monitoraggio e analisi degli SLA: imposta traguardi di tempo di risposta e monitora le prestazioni del tuo team.

Pro e contro di Hiver

Pro:

Funziona all'interno di Gmail, riducendo la curva di apprendimento per il tuo team.

Fornisce funzionalità di helpdesk senza la complessità di un sistema di ticketing completo.

Veloce e facile da configurare per le impostazioni

Contro:

Funziona solo con Gmail

Meno adatto a flussi di lavoro di supporto complessi che richiedono un routing avanzato.

Alcune funzionalità avanzate sono limitate ai piani di livello superiore.

Prezzi di Hiver

Lite: 19 $/utente/mese (fatturato annualmente) Pro: 49 $/utente/mese (fatturato annualmente) Elite: 79 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Hiver

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

8. Gmelius (ideale per i team che desiderano una gestione delle email in stile Kanban in Gmail)

tramite Gmelius

Gmelius porta i concetti di project management direttamente nella tua finestra In arrivo di Gmail. Ti consente di visualizzare le tue email su una bacheca Kanban, creare sequenze di outreach automatizzate e costruire flussi di lavoro per gestire attività ripetitive.

La vista Kanban è la funzionalità distintiva, una forma di visualizzazione del flusso di lavoro che trasforma le tue e-mail in schede che puoi trascinare tra le colonne. È perfetta per le pipeline commerciali o le code di supporto, dove ogni e-mail rappresenta una fase di un processo.

Per i team che pensano in modo visivo e desiderano applicare i principi di project management alla loro casella di posta, Gmelius offre un approccio unico e potente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gmelius

Bacheche Kanban per e-mail: visualizza e gestisci il flusso di lavoro delle tue e-mail trascinando le schede e-mail tra colonne personalizzabili.

Sequenze di email: crea sequenze di follow-up automatizzate per le campagne di outreach.

Automazione del flusso di lavoro: crea regole per assegnare, applicare etichette o spostare automaticamente le email in base ai criteri definiti.

Pro e contro di Gmelius

Pro:

La bacheca Kanban visiva consente di vedere facilmente lo stato del flusso di lavoro a colpo d'occhio.

Combina la gestione della finestra In arrivo e la comunicazione in un unico strumento

Funziona in modo nativo all'interno dell'interfaccia di Gmail.

Contro:

Offre solo l'assistenza per Gmail

L'approccio Kanban potrebbe risultare poco familiare ad alcuni utenti.

Le funzionalità di automazione avanzate sono limitate nei piani di livello inferiore.

Prezzi di Gmelius

Meli: 19 $/utente/mese (fatturato annualmente) Growth: 25 $/utente/mese (fatturato annualmente) Pro: 40 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Gmelius

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

9. Spike (ideale per gli utenti che preferiscono le email conversazionali rispetto ai thread tradizionali)

tramite Spike

Spike reinventa l'email come una conversazione in chat. Visualizza i tuoi messaggi in un formato conversazionale, che può rendere la comunicazione più immediata e meno formale.

La sua casella di posta prioritaria utilizza l'IA per mettere in evidenza i messaggi importanti, filtrando quelli meno rilevanti come newsletter e notifiche. Spike include anche funzionalità integrate come note collaborative e videochiamate, riducendo la necessità di strumenti separati.

Spike funziona con diversi provider di email, rendendolo più flessibile rispetto alle alternative che funzionano solo con Gmail. Per coloro che trovano le interfacce di email tradizionali troppo disordinate, offre un'esperienza davvero diversa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spike

Visualizzazione conversazionale delle email: visualizza i messaggi come bolle di chat per una comunicazione più facile e veloce.

Finestra In arrivo con priorità: utilizza l'IA per identificare e visualizzare automaticamente i messaggi più importanti.

Strumenti di collaborazione integrati: includono note, attività e videochiamate all'interno dell'app.

Pro e contro di Spike

Pro:

L'interfaccia simile a una chat può ridurre l'ansia da email e aumentare la velocità di risposta.

Offre supporto per vari account di posta elettronica, non solo Gmail.

Consolida la comunicazione e la collaborazione di base in un unico strumento

Contro:

La visualizzazione della conversazione può disorientare gli utenti abituati all'email tradizionale.

Meno adatto alla corrispondenza aziendale formale

Alcune funzionalità funzionano meglio sull'app mobile che sul desktop.

Prezzi Spike

Free plan Team: 7,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Business: 12,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Spike

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

10. Sanebox (ideale per chi desidera un filtro email basato sull'IA senza cambiare client)

tramite Sanebox

Sanebox lavora silenziosamente in background con il tuo client di posta elettronica esistente per filtrare e organizzare i tuoi messaggi. Analizza il tuo comportamento nell’email per capire cosa è importante per te e sposta automaticamente i messaggi meno critici in cartelle separate.

La sua funzionalità più famosa è SaneBlackHole, che consente di bloccare un mittente con un solo clic. Basta trascinare un'email nella cartella BlackHole e non vedrai mai più un messaggio da quel mittente.

Per chi desidera una gestione delle email basata sull'IA senza adottare un client di posta elettronica completamente nuovo, Sanebox è una soluzione leggera ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sanebox

Filtraggio delle e-mail tramite IA: apprende le tue abitudini di posta elettronica per ordinare automaticamente i messaggi meno importanti in cartelle separate.

SaneBlackHole: una funzionalità di annullamento dell'iscrizione con un solo clic che funziona davvero.

Riepilogo giornaliero: raggruppa le email meno importanti in un unico riassunto giornaliero.

Pro e contro di Sanebox

Pro:

Funziona con qualsiasi client di email, inclusi Gmail, Outlook e Apple Mail.

Funziona automaticamente in background con un'interazione quotidiana minima.

Riduce efficacemente il disordine e il rumore nella finestra In arrivo

Contro:

Fornisce solo funzioni di filtraggio e non aiuta nella stesura o nel riassunto delle email.

Richiede la concessione dell'accesso alla tua email a un servizio di terze parti.

L'IA può occasionalmente archiviare in modo errato un'email importante.

Prezzi di SaneBox

Spuntino: ~7 $/mese Pranzo: ~12 $/mese Cena: ~36 $/mese

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Scegli il flusso di lavoro giusto, non solo lo strumento giusto

La migliore alternativa a Fyxer IA per te dipende da ciò che stai cercando di risolvere. Se desideri semplicemente una finestra In arrivo più veloce o più pulita, un client di posta elettronica dedicato come Shortwave o Superhuman potrebbe essere sufficiente. Se il tuo team è già integrato nell'ecosistema Microsoft o Google, Copilot o Gemini sono scelte logiche.

Tuttavia, i maggiori guadagni in termini di produttività non derivano solo da una gestione più rapida delle e-mail. Derivano dall'eliminazione della disconnessione tra la tua posta elettronica e il tuo lavoro effettivo. Quando le tue comunicazioni, attività, documenti e progetti sono tutti riuniti in un unico posto, la tua IA diventa veramente intelligente: un vantaggio fondamentale dell'IA contestuale.

L'obiettivo non è solo una casella di posta vuota. È garantire che ogni email importante porti all'azione giusta, con il monitoraggio nel posto giusto, con tutto il contesto giusto: il cuore dell'automazione del flusso di lavoro. Per creare un flusso di lavoro veramente connesso, inizia gratis con ClickUp. ✨

Domande frequenti

Fyxer IA è un assistente di posta elettronica basato sull'IA per Gmail e Outlook che aiuta a gestire la tua casella di posta. Utilizza l'IA per gestire lo smistamento delle email, redigere automaticamente le risposte e acquisire le note delle riunioni.

Fyxer AI è un assistente di posta elettronica specializzato, mentre Microsoft Copilot è un livello di IA che copre l'intera suite Microsoft 365. Copilot offre un contesto più ampio tramite la connessione tra email e Calendario, documenti e Teams.

Sì, uno spazio di lavoro convergente come ClickUp sostituisce un assistente autonomo gestendo le e-mail nel contesto del tuo lavoro. ClickUp Task Management e ClickUp Brain forniscono assistenza AI basata sulla cronologia completa del tuo progetto.

Le limitazioni comuni includono risposte generiche redatte dall'IA, categorizzazione incoerente delle email e mancanza di integrazione con il contesto lavorativo più ampio. Ciò significa che devi ancora effettuare manualmente la connessione delle email ai tuoi progetti e alle tue attività.