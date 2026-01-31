Amazon Q e Claude: quale IA aziendale sarà migliore nel 2026?

Quando si adottano strumenti di codifica basati sull'IA, la vera domanda non è "Questo strumento è in grado di generare codice?", ma piuttosto se lo strumento aiuta i team di sviluppo a distribuire codice di produzione all'interno dell'architettura del loro progetto. Questo è importante perché anche i team più efficienti perdono tempo nelle rielaborazioni.

Nella ricerca DORA, i professionisti più performanti hanno comunque dichiarato di dedicare il 21% del loro tempo a lavori non pianificati o a rielaborazioni. Gli strumenti di IA possono ridurre le attività di routine, ma possono anche creare più richieste pull su più repository, più revisioni del codice e più gestione dei casi limite quando il modello non coglie il contesto.

In questo blog troverai un confronto tra Amazon Q e Claude in termini di sicurezza, compatibilità con l'ecosistema AWS, IDE supportati e flussi di lavoro CLI per sviluppatori, insieme ai rispettivi prezzi.

Scoprirai anche come e dove ClickUp può essere utile se desideri un unico posto in cui effettuare il monitoraggio delle decisioni, dei documenti e delle consegne.

Amazon Q e Claude a colpo d'occhio

Se desideri una rapida panoramica su Amazon Q e Claude prima di approfondire i dettagli delle funzionalità/funzioni, inizia da qui. Questa panoramica mostra dove ogni strumento si adatta meglio, quali problemi complessi risolve e come funziona con i nuovi repository e i flussi di lavoro agentici.

Categoria Amazon Q Claude Ideale per Teams profondamente integrati nell'ecosistema AWS che desiderano l'aiuto dell'IA per creare e gestire software su AWS. Teams che desiderano un assistente basato sulla chat, oltre a Claude Code per la codifica pratica su codebase Assistenza alla codifica all'interno del tuo IDE Amazon Q Developer offre supporto per chat e suggerimenti in linea negli IDE supportati. Claude Code può funzionare anche con i flussi di lavoro IDE, ma è costruito intorno a uno stile agentico che privilegia il terminale. Trovare risposte all'interno delle conoscenze dell'azienda Amazon Q Business è progettato per fornire risposte autorizzate tra i contenuti aziendali collegati, spesso con citazioni. Claude fornisce l'assistenza per il lavoro di conoscenza aziendale tramite controlli Team/Enterprise e un'esperienza incentrata sulla chat. Dove utilizzare l'assistente oltre alla codifica Appare all'interno dei servizi AWS (ad esempio: QuickSight) in modo che i team possano creare analisi, calcoli e dashboard utilizzando un linguaggio naturale simile ai dati e agli strumenti AWS. Si estende agli strumenti di lavoro quotidiani attraverso integrazioni come Chrome, Slack ed Excel, il che è utile quando l'assistente deve essere presente dove già avvengono la collaborazione e l'analisi. Modernizzazione e trasformazioni del codice Amazon Q Developer Transform si concentra sui flussi di lavoro di modernizzazione (come aggiornamenti e conversioni), con passaggi di revisione e applicazione. Claude Code può comunque supportare la modernizzazione, ma è più generico: tu definisci l'approccio e Claude ti aiuta a eseguirlo tramite flussi di lavoro basati su terminale.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di modelli di piani di sviluppo software da utilizzare

Cos'è Amazon Q?

Tramite Amazon Q

Amazon Q è un assistente IA generativo di AWS che ti aiuta a muoverti più rapidamente sia nel lavoro software che in quello aziendale. In pratica, lo usi per porre domande in linguaggio naturale, ottenere risposte basate sulle conoscenze di AWS e velocizzare le attività che spesso richiedono molti cambi di contesto.

Amazon Q si presenta solitamente in due versioni, e questa distinzione è importante quando si valuta l'idoneità dell'azienda:

Amazon Q Business per le conoscenze aziendali e i flussi di lavoro che si concentrano sulla risposta alle domande e sul completamento delle attività per le conoscenze aziendali e i flussi di lavoro che

si concentra sull'aiutarti a comprendere, creare, estendere e gestire applicazioni su AWS. Amazon Q Developer (chiamato anche Q Developer) per la codifica e il lavoro quotidiano su AWS che

Se utilizzi già molti sistemi su AWS, il vantaggio è semplice: puoi mantenere le decisioni ingegneristiche più vicine all'ambiente in cui stai operando, invece di trasferire contesti sensibili in un altro strumento.

Funzionalità di Amazon Q

La maggior parte dei team considera Amazon Q in due modi: Amazon Q Developer per il lavoro di codifica quotidiano e Amazon Q Business per trovare risposte nei contenuti aziendali senza violare le autorizzazioni.

Le funzionalità/funzioni riportate di seguito si concentrano su ciò che ti aiuta a muoverti più rapidamente nell'ecosistema AWS, in particolare quando devi gestire sistemi legacy e ottimizzare i flussi di lavoro di sviluppo.

Funzionalità n. 1: Amazon Q Developer per la codifica in IDE

Tramite Amazon Q

Amazon Q Developer è la parte di Amazon Q che utilizzi maggiormente quando desideri assistenza all'interno del tuo editor, anziché in una finestra di chat separata. Puoi porre domande in linguaggio naturale, richiedere modifiche e ottenere assistenza contestualizzata mentre lavori sul codice esistente.

Quando utilizzi la chat in linea, Amazon Q mostra l'aggiornamento suggerito come differenza nel file. Puoi accettare o rifiutare la modifica, mantenendo intatto il controllo dello sviluppatore e rendendo lo strumento più affidabile durante le revisioni del codice.

Questa configurazione ti aiuta a gestire più rapidamente le richieste pull, riducendo il tempo dedicato alla copia di snippet tra strumenti e aumentando il tempo dedicato alla convalida della qualità del codice dove è importante.

🤔 Lo sapevi? Amazon CodeWhisperer è entrato ufficialmente a far parte di Amazon Q Developer il 30 aprile 2024, quindi molti documenti e flussi di lavoro di "CodeWhisperer" ora sono mappati su Amazon Q Developer nei rollout AWS.

Funzionalità/funzione n. 2: Amazon Q Business per risposte sicure e con controllo degli accessi

Tramite Amazon Q

Quando i tuoi sviluppatori perdono tempo alla ricerca dell'ultimo runbook, delle note sull'architettura o della versione "corretta" di un documento decisionale, Amazon Q Business è progettato per ridurre questo intoppo.

Collegalo agli strumenti già utilizzati dai tuoi team, così gli utenti potranno porre domande e ottenere risposte da fonti approvate, riducendo il numero di thread che si trasformano in lunghe conversazioni.

La parte più vantaggiosa per le aziende è il controllo degli accessi. Amazon Q Business è progettato per rispettare le autorizzazioni, quindi gli utenti vedono solo ciò che la loro identità è autorizzata a vedere.

Questo favorisce l'adozione da parte delle aziende, perché non costringe i team a duplicare i contenuti in un nuovo sistema solo per rendere utilizzabile l'assistente.

📮 ClickUp Insight: Le preoccupazioni lavorative non finiscono con la giornata lavorativa. Il 28% dei dipendenti afferma che il lavoro li segue costantemente, mentre un altro 8% fatica spesso a staccare la spina. Si tratta di oltre un terzo dei lavoratori che porta lo stress a casa. 😣 I promemoria di ClickUp possono aiutarti a rafforzare le tue abitudini di fine giornata e a mantenere i confini. Automatizza un promemoria di "conclusione", imposta zone di notifiche senza lavoro e pianifica il tempo personale. Staccare la spina dovrebbe essere una scelta intenzionale, non facoltativa! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automations, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Funzionalità n. 3: Amazon Q all'interno dei servizi AWS per ottenere informazioni aziendali più rapidamente

Tramite Amazon Q

Amazon Q è presente anche nei servizi AWS, il che è utile quando si desiderano approfondimenti senza trasferire i dati in un altro strumento. Ad esempio, Amazon Q in Amazon QuickSight consente agli utenti di creare dashboard, visualizzazioni e calcoli complessi utilizzando il linguaggio naturale.

Se supporti la reportistica sui prodotti o le metriche sullo stato della piattaforma, questa funzionalità è molto pratica. I tuoi team possono esplorare più rapidamente i fattori trainanti e le tendenze, quindi trasformare i risultati in qualcosa su cui gli stakeholder possono agire. Dedichi meno tempo a tradurre le domande in query e più tempo a convalidare i risultati.

Ciò è utile quando i team dell'azienda desiderano che i flussi di lavoro di business intelligence rimangano vicini all'ecosistema AWS, soprattutto quando sono importanti i controlli di accesso e le origini dati approvate.

Funzionalità n. 4: Amazon Q Developer Transform per la modernizzazione e gli aggiornamenti di codice su larga scala

tramite AWS

Se il tuo team distribuisce su AWS ma dedica gran parte di ogni trimestre al pagamento del debito tecnico, il lavoro più difficile è spesso l'ingegneria "intermedia": aggiornamento dei runtime, sostituzione delle API obsolete e rifattorizzazione dei sistemi legacy senza interrompere il codice di produzione.

Amazon Q Developer Transform è progettato proprio per questo tipo di cambiamento strutturato. Negli IDE supportati, è in grado di eseguire aggiornamenti e conversioni automatici a livello di linguaggio e sistema operativo, generare modifiche tra i file e consentirti di rivedere e applicare tali modifiche come qualsiasi altro diff.

Un esempio pratico è la modernizzazione di Java. Amazon Q Developer può aggiornare le applicazioni Java alle versioni più recenti (incluso l'aggiornamento dei componenti/API obsoleti e l'aggiornamento delle dipendenze) e il flusso di lavoro è progettato intorno alla verifica nell'IDE prima di accettare le modifiche.

Prezzi di Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 $ al mese per utente

Amazon Q Business Pro: 20 $ al mese per utente

Prezzo di consumo di Amazon Q Business: 200 $ per 30.000 unità/mese

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $ al mese per utente

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $ al mese per utente

Cos'è Claude?

Tramite Claude

Claude è un assistente IA creato da Anthropic per aiutarti a svolgere attività di conoscenza e tecniche, tra cui scrittura, analisi e codifica, attraverso un'esperienza di chat e un'API.

Per i team di software, Claude Code è la versione progettata per il lavoro di ingegneria pratico. Puoi utilizzarlo per lavorare direttamente nel tuo codice base, inclusa la modifica dei file e l'esecuzione dei comandi, in modo da poter passare da una richiesta alle modifiche di lavoro senza dover copiare e incollare costantemente il contesto tra gli strumenti.

Dedicherai meno tempo a spiegare nuovamente il contesto e più tempo a convalidare il risultato finale prima della spedizione.

Funzionalità di Claude

Claude offre una combinazione di funzionalità di codifica e produttività quotidiana che ti aiutano a muoverti più velocemente senza sacrificare la qualità o l'accessibilità.

Le funzionalità riportate di seguito coprono gli aspetti più importanti per i responsabili di prodotto, gli sviluppatori e i team aziendali che valutano Claude per una sicurezza dell'adozione e flussi di lavoro pratici.

Funzionalità n. 1: Claude in Chrome per flussi di lavoro più veloci nel browser

Tramite Claude

Claude in Chrome porta Claude nel tuo browser, così puoi porre domande sulla pagina che stai visualizzando e agire senza cambiare strumento. Claude può navigare tra le pagine, cliccare sui pulsanti e compilare moduli, il che è utile quando si cerca di svolgere rapidamente attività basate sul web.

Claude può anche aiutarti con le attività ripetitive basate sul browser, così non dovrai ripetere gli stessi controlli ogni giorno.

Questo è utile quando il tuo team ha bisogno di risultati coerenti dai flussi di lavoro basati su browser senza aggiungere ulteriori passaggi manuali.

Funzionalità n. 2: Claude in Slack per l'assistenza nel canale

Tramite Claude

Claude in Slack porta Claude nel luogo in cui i tuoi team di sviluppo già collaborano, così puoi porre domande in un thread e ottenere aiuto senza spostare il contesto in un altro strumento. Claude rispetta le autorizzazioni Slack già in uso e gli amministratori Slack approvano l'app.

Quando Claude rileva una richiesta di codifica, Claude in Slack può trasferire le richieste di codifica al flusso di lavoro Claude Code e avviare una sessione remota che puoi rivedere, inclusi i link per aprire una richiesta pull.

Questo è utile quando desideri un coordinamento più rapido in Slack senza perdere il controllo degli sviluppatori sulle modifiche.

🤔 Lo sapevi? Anthropic fissa i prezzi di alcuni modelli Claude in "milioni di token di input" e "milioni di token di output". Ad esempio, Claude Sonnet 4.5 elenca i prezzi per milione di token sulla pagina del modello di Anthropic, il che è utile quando si confrontano i prezzi basati sull'utilizzo tra i diversi strumenti.

Funzionalità n. 3: Claude in Excel per un'analisi più rapida delle cartelle di lavoro

Tramite Claude

Claude in Excel ti aiuta a comprendere un'intera cartella di lavoro, comprese le formule nidificate e le dipendenze tra le schede. Puoi porre domande in linguaggio naturale e ottenere spiegazioni con citazioni a livello di cella, in modo da poter verificare la logica invece di fare supposizioni.

Puoi anche testare scenari senza interrompere le formule e correggere errori come #REF!, #VALUE! o riferimenti circolari tracciando ciò che li ha causati.

Questo è utile quando i team dell'azienda hanno bisogno di risposte trasparenti, soprattutto quando il foglio di calcolo fa parte di un sistema o di un processo decisionale più ampio.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Claude IA per una codifica efficiente e accurata

Funzionalità n. 4: Claude Skills per flussi di lavoro ripetibili e standardizzati

Tramite Claude

Claude Skills ti consente di trasformare le tue procedure e best practice in istruzioni riutilizzabili o flussi di lavoro standardizzati, in modo che Claude possa applicarle sempre allo stesso modo. Ciò significa risultati più coerenti nelle attività specializzate e meno "contese sui prompt" quando team diversi necessitano dello stesso formato o flusso di lavoro.

Le competenze funzionano anche su Claude. ai, Claude Code e l'API, quindi puoi creare una volta sola e utilizzare lo stesso approccio in luoghi diversi.

Questa tecnica è utile quando si desidera che i team che lavorano con strumenti diversi seguano comunque un approccio sistematico alla documentazione e al flusso di lavoro.

📖 Leggi anche: Come utilizzare Claude IA per una codifica efficiente e accurata

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Massimo: a partire da 100 $ al mese per utente

Team (postazione standard): 30 $ al mese per utente (minimo 5 membri)

Team (postazione Premium): 150 $/mese per utente (minimo 5 membri)

Enterprise: prezzi personalizzati

Amazon Q e Claude: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Amazon Q che Claude supportano il lavoro assistito dall'IA, ma si adattano ai sistemi aziendali in modi diversi. Amazon Q è costruito attorno all'ecosistema AWS, con Amazon Q Developer per la codifica e Amazon Q Business per le risposte sensibili alle autorizzazioni. Claude si concentra su un'esperienza incentrata sulla chat, con Claude Code e integrazioni come Chrome, Slack, Excel e Skills.

Successivamente, li confronteremo in base alle funzionalità/funzioni più importanti per i flussi di lavoro di sviluppo e la produzione ingegneristica quotidiana.

Funzionalità n. 1: assistenza alla codifica all'interno dell'IDE

Sviluppatore Amazon Q

Se i tuoi team sviluppano all'interno dell'ecosistema AWS, Amazon Q Developer è progettato per rimanere vicino al lavoro di sviluppo relativo ad AWS. Funziona negli IDE supportati e offre chat di assistenza e assistenza in linea, consentendoti di generare codice, apportare modifiche e rivedere le modifiche senza uscire dall'editor. Le esperienze in linea sono utili per aggiornamenti più sicuri perché puoi rivedere le modifiche suggerite prima di applicarle.

Claude Codice

Claude Code può anche supportare i flussi di lavoro IDE, ma è costruito attorno a un flusso agentico che privilegia il terminale. Funziona bene quando si desidera che un assistente operi su un codice base, apporti modifiche su più file e aiuti a passare dalla richiesta all'implementazione senza dover copiare costantemente il contesto tra gli strumenti.

🏆 Vincitore: pareggio. Scegli Amazon Q Developer se i tuoi flussi di lavoro di sviluppo quotidiani sono basati su AWS e desideri un supporto nativo IDE. Scegli Claude Code se preferisci flussi di lavoro basati su terminale e desideri un assistente agentico in grado di lavorare su tutto il tuo codice.

📖 Leggi anche: I migliori editor di codice per sviluppatori

Funzionalità/funzione n. 2: trovare risposte all'interno delle conoscenze dell'azienda

Amazon Q Aziendale

Amazon Q Business è progettato per fornire risposte conformi alle autorizzazioni sui contenuti aziendali. È possibile collegare origini dati, mantenere i controlli di identità e accesso e fornire risposte con citazioni, in modo che il team possa verificare la fonte prima di agire su una soluzione.

Claude

Claude può supportare anche il lavoro di conoscenza aziendale, in particolare con i piani Team ed Enterprise, che offrono controlli di amministratore come SSO e autorizzazioni basate sui ruoli. Il punto di forza di Claude è un'esperienza di assistenza più fluida tra le app, ma il modello "connettori più citazioni" è più esplicito dal lato Amazon Q Business.

🏆 Vincitore: Amazon Q Business, se desideri risposte sensibili alle autorizzazioni con citazioni su sistemi collegati per impostazione predefinita.

Funzionalità/funzione n. 3: dove utilizzare l'assistente oltre al codice

Amazon Q

Amazon Q è presente nei servizi AWS, il che è utile quando desideri ottenere risposte e approfondimenti senza trasferire i dati ad altri strumenti. Un chiaro esempio è Amazon Q in Amazon QuickSight, dove è possibile creare dashboard, visualizzazioni e calcoli complessi utilizzando il linguaggio naturale.

Claude

Claude punta a portare l'assistente negli strumenti di uso quotidiano già utilizzati dai tuoi team. Puoi usare Claude in Chrome per navigare nei siti e completare le attività del browser, Claude in Slack per collaborare nei canali e Claude in Excel per comprendere le cartelle di lavoro con citazioni a livello di cella che puoi verificare.

🏆 Vincitore: pareggio. Scegli Amazon Q se i tuoi flussi di lavoro risiedono all'interno dei servizi AWS. Scegli Claude se il tuo team ha bisogno di un assistente che funzioni su browser, chat e fogli di calcolo ogni giorno.

Funzionalità/funzione n. 4: dove utilizzare l'assistente oltre al codice

Sviluppatore Amazon Q

Amazon Q Developer dispone di una funzionalità dedicata alla "trasformazione" finalizzata al lavoro di modernizzazione, che include aggiornamenti e conversioni automatizzati nei flussi di lavoro IDE, con un passaggio esplicito di revisione e applicazione che consente ai team di mantenere intatta la supervisione degli sviluppatori.

Claude Codice

Claude Code può comunque supportare il lavoro di modernizzazione, ma si tratta di un approccio più generico. Funziona principalmente come uno strumento basato su terminale in grado di effettuare la modifica di file, eseguire comandi e creare commit, che può aiutarti a eseguire un piano di aggiornamento su un repository complesso, a condizione che il tuo team definisca i passaggi e convalidi i risultati.

🏆 Vincitore: pareggio. Amazon Q Developer, se la modernizzazione è un requisito fondamentale (aggiornamenti Java, conversioni, flussi di trasformazione ripetibili). Scegli Claude Code se desideri un agente terminale flessibile che ti aiuti a eseguire le migrazioni che stai progettando tu stesso su diversi stack e flussi di lavoro.

Amazon Q e Claude su Reddit

Prima di prendere per buoni i prezzi indicati nelle pagine o gli elenchi delle funzionalità/funzioni, vale la pena vedere cosa ne pensano gli sviluppatori che utilizzano effettivamente questi strumenti. I commenti riportati di seguito ti consentono di capire rapidamente in quali ambiti Amazon Q e Claude sono realmente utili e in quali invece i team incontrano difficoltà.

Alcuni utenti di Reddit sottolineano quanto sia utile Amazon Q:

✅ "Amazon Q è estremamente utile! Il RAG è fantastico... Ma davvero, ottimo lavoro nel fornire informazioni accurate..."

✅ "Amazon Q è estremamente utile! Il RAG è fantastico... Ma davvero, ottimo lavoro nel fornire informazioni accurate..."

Altri utenti hanno dichiarato:

🚩 "All'inizio era molto utile... Comprendeva funzioni che non esistono."

🚩 "All'inizio era molto utile... Comprendeva funzioni che non esistono."

A proposito di Claude, gli utenti di Reddit dicono:

✅ "Claude Code è semplicemente diverso... Claude Code con Opus 4. 5 è attualmente la migliore esperienza di sviluppo disponibile."

✅ "Claude Code è semplicemente diverso... Claude Code con Opus 4. 5 è attualmente la migliore esperienza di sviluppo disponibile."

Mentre alcuni hanno detto:

🚩 "Non riesco a terminare nulla se mi seguono costantemente... Non legge i file, non cerca di capire nulla."

🚩 "Non riesco a terminare nulla se mi seguono costantemente... Non legge i file, non cerca di capire nulla."

📖 Leggi anche: Come diventare un programmatore migliore

Scopri ClickUp: la migliore alternativa ad Amazon Q e Claude.

Uno sprint raramente fallisce perché il tuo team non è in grado di scrivere codice.

Uno sprint viene interrotto perché la decisione "finale" è nella chat, i requisiti sono in un documento e l'attività ha collegamenti a tre posti diversi. Poi qualcuno inserisce una risposta dell'IA nel flusso di lavoro, ma nessuno sa dire quale contesto abbia influenzato il risultato.

Questo è il lavoro dispersivo. Continui a spedire, ma perdi tempo a cercare la fonte della verità perché le attività, i documenti e le conversazioni non rimangono in connessione.

Aggiungi ora la proliferazione dell'IA. Un team si affida ad Amazon Q in AWS. Un altro team si affida a Claude Code in un flusso separato. I prompt vengono riscritti, i risultati vengono copiati tra gli strumenti e diventa più difficile spiegare perché è stata apportata una modifica.

È qui che ClickUp, essendo uno spazio di lavoro IA convergente , si adatta perfettamente. ✨️

ClickUp riunisce il tuo lavoro e l'IA in un unico sistema connesso, in modo che attività, documenti e flussi di lavoro rimangano legati allo stesso contesto. ClickUp Brain è in grado di estrarre elementi di azione da documenti e chat e trasformarli in attività strutturate, aiutandoti a passare dall'output dell'IA all'esecuzione reale senza perdere la tracciabilità.

Successivamente, vedrai come funziona per i team di sviluppo software, compreso il modo in cui ClickUp può garantire la continuità delle consegne grazie agli agenti e alle automazioni.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Centralizza le risposte dell'IA in un unico posto, in modo che le tue decisioni di codifica rimangano legate alla consegna con ClickUp Brain

Quando confronti Amazon Q e Claude Code, ti rendi subito conto che la parte difficile non è scegliere il modello "migliore". Hai bisogno di un unico posto in cui i risultati dell'IA rimangano collegati al lavoro svolto dal tuo team. Altrimenti, le risposte vagano nella chat e nessuno può ricondurre le decisioni alle attività e ai documenti effettivi.

ClickUp Brain risolve questo problema incorporando l'IA direttamente nel tuo spazio di lavoro, così puoi trasformare note, documenti e conversazioni in azioni strutturate. Puoi creare attività da chat e documenti, generare brief e ottenere risposte contestualizzate dal tuo spazio di lavoro invece di ricominciare da zero ogni volta.

Quando le tue decisioni architetturali, le specifiche e gli elementi da intraprendere risiedono nello stesso sistema, dedichi meno tempo a spiegare nuovamente il contesto e più tempo a spedire con sicurezza.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain MAX ti aiuta a mantenere il lavoro di codifica nello stesso posto in cui il tuo team pianifica, revisiona e distribuisce. Standardizza i riassunti delle PR e le note decisionali nei flussi di lavoro di Amazon Q e Claude Code con ClickUp Brain MAX Ecco un semplice flusso di lavoro che puoi riutilizzare: Cattura rapidamente le decisioni con Talk to Text : detta note veloci come "perché abbiamo modificato il flusso di autenticazione" o "cosa testare dopo", quindi inseriscile direttamente nell'attività o nel documento in modo che la motivazione rimanga allegata al lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain MAX di riepilogare il contesto PR per la revisione: invia allo strumento il comando "Riassumi le modifiche, i rischi e il piano di test per questa attività", quindi incolla il risultato nella descrizione PR o nel commento dell'attività in modo che le revisioni del codice rimangano coerenti.

Individua la fonte di verità con ClickUp Enterprise Search : effettua ricerche tra attività, documenti e strumenti collegati per rispondere a domande come "Dove sono le ultime specifiche API?" o "Cosa abbiamo deciso riguardo alla cache?" senza dover setacciare interi thread.

Scegli il modello giusto per il lavoro: utilizza il selettore di modelli di ClickUp quando desideri un tipo di assistenza diverso, ma mantieni le domande sensibili e relative all'area di lavoro in ClickUp Brain MAX, in modo che le risposte rimangano legate al tuo contesto reale.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain Super Agents e ClickUp Codegen

Automatizza il passaggio dai suggerimenti dell'IA alle richieste pull reali nel flusso di lavoro del tuo team con ClickUp Codegen

Quando confronti Amazon Q e Claude Code, noterai uno schema ricorrente. L'assistente può suggerire soluzioni, ma il tuo team ha comunque bisogno di un modo affidabile per trasformare tali suggerimenti in azioni concrete su file, revisioni e passaggi di consegne.

È qui che entrano in gioco i ClickUp Brain Super Agents. Puoi creare e personalizzare agenti che agiscono all'interno della tua area di lavoro. Questa funzionalità consente di svolgere attività di routine, come riepilogare il contesto, redigere aggiornamenti e mantenere la continuità del flusso di lavoro, attraverso lo stesso processo già utilizzato dal tuo team.

Quindi collegalo a ClickUp Codegen. ClickUp Codegen è un teammate sviluppatore IA che puoi menzionare in un'attività per rispondere a domande sul codice in linguaggio naturale e aiutare a produrre pull request pronte per la produzione. Questo aiuta il tuo lavoro a passare dalla richiesta alla PR senza dover ricorrere a chat sparse e altri strumenti.

Insieme, gli agenti gestiscono il coordinamento e ClickUp Codegen gestisce il passaggio di compilazione, così il tuo team impiega meno tempo a collegare i contesti tra i vari strumenti e più tempo a spedire con la supervisione degli sviluppatori.

💡 Suggerimento professionale: dopo che ClickUp Codegen ha inviato una richiesta pull, chiedi a ClickUp Brain di riepilogare cosa è cambiato, perché è stata apportata la modifica e cosa testare successivamente, quindi salva il riepilogo/riassunto nell'attività. In seguito, puoi utilizzare ClickUp Enterprise Search e Ask per rispondere rapidamente alla domanda "Perché abbiamo modificato questo modulo?" e ottenere una risposta supportata da citazioni dall'attività, dal documento o dal commento esatto in cui è stata presa la decisione. Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di creare ClickUp Brain Super Agents per riassumere tutti i dettagli del tuo lavoro e ottenere risultati migliori e più rapidi. Crea un super agente per riepilogare le revisioni del codice e le decisioni di implementazione con ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: Automazioni ClickUp

Porta avanti il lavoro nel momento in cui l'output dell'IA diventa un'attività con ClickUp Automazioni

L'IA può aiutarti a generare codice e perfezionare le soluzioni, ma perdi comunque tempo quando il lavoro si blocca nei passaggi di consegne. Viene aperta una PR e nessuno viene avvisato. Si verifica un cambiamento di stato, ma il passaggio successivo rimane bloccato. È qui che ClickUp Automations fa la differenza.

ClickUp Automations ti consente di impostare trigger e azioni, con condizioni opzionali, in modo che le attività di routine procedano senza follow-up manuali. Puoi iniziare con automazioni predefinite o crearne di personalizzate per assegnare automaticamente il lavoro, applicare modelli o inviare aggiornamenti quando lo stato cambia.

Questo ti aiuta a trasformare i risultati dell'IA in un'esecuzione coerente, mantenendo prevedibili i tuoi flussi di lavoro di sviluppo anche quando sono coinvolti più strumenti.

💡 Suggerimento professionale: una volta che le automazioni di ClickUp iniziano ad assegnare i revisori e a sollecitare il prossimo titolare, il prossimo ostacolo è la visibilità. I leader continuano a chiedere "Cosa c'è che non va?" e gli sviluppatori senior continuano a essere coinvolti nei thread sullo stato. Puoi accedere a riepiloghi mirati per tutto il tuo lavoro con le schede AI di ClickUp Aggiungi le schede AI di ClickUp a una dashboard ClickUp in modo che le risposte provengano dal lavoro stesso, non dai check-in: Utilizza IA Executive Summary per generare una panoramica aggiornata dello stato di salute del tuo spazio di ingegneria (cosa sta andando bene, cosa sta andando male, cosa richiede attenzione).

Utilizza AI Project Update per un elenco delle versioni che riepiloga lo stato e i rischi evidenti in un unico scroll.

Usa AI Brain per eseguire un prompt personalizzato come: "Elenca le attività bloccate dalla revisione del codice, chiama i titolari e suggerisci i passaggi successivi in base agli ultimi commenti" (puoi anche menzionare elenchi o attività specifici per mantenere l'output circoscritto).

Quando le automazioni fanno avanzare il lavoro, premi Rerun IA sulla scheda per aggiornare la narrazione senza ricostruire il report.

ClickUp ti aiuta a ottimizzare il tuo flusso di lavoro IA

Amazon Q può sembrare la scelta giusta quando i tuoi flussi di lavoro di sviluppo sono profondamente radicati nell'ecosistema AWS e lavorano con codebase di grandi dimensioni. Claude Code può sembrare la soluzione più adatta quando desideri un assistente chat-first che supporti il lavoro con strumenti di uso quotidiano e abbia una curva di apprendimento semplice.

In entrambi i casi, il rischio reale è lo stesso. L'output dell'IA viene copiato nella chat, le decisioni vanno perse e nessuno può risalire al motivo per cui è stata apportata una modifica al nuovo codice o all'infrastruttura AWS.

ClickUp ti aiuta a evitare tutto questo e molto altro con un approccio diverso. Mantieni le risposte dell'IA legate al lavoro effettivamente svolto dal tuo team, in modo che l'esecuzione rimanga collegata al contesto. Questo ti aiuta a mantenere il controllo delle versioni delle tue informazioni e a gestire costi prevedibili e codici complessi.

Usa ClickUp Brain per mantenere i risultati dell'IA ricercabili tra attività e documenti.

Usa ClickUp Brain Agents e ClickUp Codegen per trasformare le richieste in un'esecuzione strutturata e in un lavoro pronto per le pubbliche relazioni.

Usa ClickUp Automazioni per eliminare i passaggi manuali e mantenere il flusso di lavoro in movimento.

Iscriviti a ClickUp per gestire la pianificazione, i flussi di lavoro di codifica e il follow-up dell'IA da un unico spazio di lavoro.