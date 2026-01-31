Le 10 migliori piattaforme di gestione degli agenti IA da provare nel 2026

Le aziende desiderano sistemi intelligenti in grado di pensare, decidere e agire quando necessario. Nel mondo reale, è più facile a dirsi che a farsi.

Quando il lavoro è distribuito su troppi strumenti, con troppe persone coinvolte, iniziano a emergere delle lacune nelle automazioni.

E più complesso è il tuo flusso di lavoro, più difficile diventa individuare cosa non funziona e perché.

Questo cambiamento ha reso lo sviluppo degli agenti una priorità. Non perché sono in grado di scrivere messaggi o riepilogare/riassumere documenti (quella è la parte facile), ma perché possono agire in modo autonomo all'interno dei tuoi strumenti.

In questo articolo analizzeremo le migliori piattaforme di gestione degli agenti IA, i punti di forza di ciascuna di esse e come scegliere quella più adatta ai tuoi flussi di lavoro.

Cosa dovresti cercare in una piattaforma di gestione degli agenti IA?

Gli agenti IA non sono una moda passeggera. Gartner prevede che gli agenti IA gestiranno il 15% delle decisioni relative al lavoro quotidiano.

Quindi, se il tuo team sta pensando di adottare agenti IA, ecco cosa dovrebbe essere in grado di fare la tua piattaforma di gestione degli agenti:

Facilità di creazione dei flussi di lavoro: semplifica la definizione di passaggi, trigger, condizioni e approvazioni senza trasformarlo in un progetto complesso.

Integrazioni di strumenti che funzionano davvero: si collega al tuo stack tecnologico esistente, inclusi CRM, strumenti di ticketing, app di messaggistica, database e strumenti interni.

Orchestrazione ed esecuzione in più passaggi: supporta flussi di lavoro in più passaggi come "rileva → decidi → agisci → aggiorna → notifica" senza interruzioni a metà percorso.

Visibilità completa e debug: fornisce log, cronologia di esecuzione e tracciamenti passo passo in modo che il tuo team possa individuare rapidamente eventuali problemi.

Governance e misure di sicurezza: offre autorizzazioni, accesso basato sui ruoli, approvazioni umane e la possibilità di stabilire limiti alle azioni che un agente può compiere.

Affidabilità su larga scala: fornisce supporto per i tentativi di riprova, la gestione delle code, il ripristino degli errori e prestazioni stabili quando l'utilizzo aumenta.

Flessibilità dei costi e dei modelli: ti consente di controllare i costi, monitorare l'utilizzo e scegliere il modello giusto in base al lavoro da svolgere.

Panoramica delle piattaforme di gestione degli agenti IA

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* (USD/utente/mese) ClickUp Agenti IA che attivano azioni basate su eventi dell'area di lavoro, ruoli degli agenti predefiniti, riepiloghi IA, regole di automazione con registri, ricerca connessa tra documenti/attività/app. Teams che desiderano agenti IA all'interno dei flussi di lavoro di progetto e operativi (PM, operazioni, marketing, team di sviluppo) Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Voiceflow Generatore di flussi visivi drag-and-drop, implementazione omnicanale (chat, voce, web, IVR), connessione alla knowledge base, integrazioni tramite connettori, test in tempo reale, log di analisi. Teams che sviluppano agenti IA conversazionali su larga scala (team CX, chatbot, team di prodotto) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 60 $ al mese. Devin IA Agente di ingegneria IA in grado di rifattorizzare, creare funzionalità/funzioni, interfaccia simile all'IDE "Ask Devin", flussi di lavoro paralleli degli agenti, documentazione automatica, approvazioni umane prima dell'implementazione delle modifiche. Organizzazioni di ingegneria che desiderano l'esecuzione di software basata sull'IA (team di sviluppo, team di piattaforma) I piani a pagamento partono da 20 $ al mese. LangChain Framework agente open source, chiamata dinamica degli strumenti, interazione API e origine dati, flussi di lavoro stateful LangGraph, generatore di agenti LangSmith, osservabilità, log, test Sviluppatori che desiderano agenti personalizzati basati su LLM con piena flessibilità (sviluppatori, ingegneri IA) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. n8n Automazione open source e auto-ospitabile, flussi di lavoro visivi basati su nodi, webhook, attività LLM (riepilogare/riassumere, classificare), logica JS/Python personalizzata, controlli di governance. Team operativi e fortemente automatizzati che desiderano flussi di lavoro simili a quelli degli agenti in tutte le app (team RevOps, IT, operativi e di automazione) I piani a pagamento partono da 24 € al mese. Crew IA Collaborazione multi-agente (membri dell'equipaggio), editor visivo, copilota IA integrato, API, log, percorsi di ragionamento, RBAC, agenti containerizzati, opzioni on-prem/VPC. Teams che orchestrano sistemi multi-agente (operazioni IA dell'azienda, team di sviluppo, titolari dei flussi di lavoro) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. Microsoft Copilot IA nativa in Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio per i flussi di lavoro degli agenti, contesto Microsoft Graph, conformità e sicurezza tramite controlli Azure, modelli aziendali (finanza, legale, IT) Aziende che utilizzano principalmente Microsoft e desiderano agenti di produttività IA all'interno di M365 I piani a pagamento partono da 27,25 $ al mese. Vellum IA Visual builder, generazione di flussi di lavoro da inglese semplice, GUI ibrida e codice, confronti rapidi affiancati, chiamate di funzione, flussi di lavoro in più passaggi, controlli di sicurezza (SSO, HIPAA, cloud privato) Team che sviluppano flussi di lavoro e agenti di livello aziendale (team di prodotto, operazioni, sviluppatori di IA) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese. IBM watsonx watsonx Orchestrate flussi di lavoro drag-and-drop, governance degli agenti aziendali, ricerca IA interna, connessione a Db2, Cloud Pak for Data, dashboard, log, audit trail, modelli di settore Aziende che necessitano di IA governata, orchestrazione, conformità (organizzazioni CIO, grandi operazioni) Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 1050 $ al mese. Stack IA Fogli di calcolo, agenti basati su tabelle, chat su set di dati strutturati, trigger, azioni in strumenti come ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, ramificazione, rollback delle versioni, ciclo di feedback, sicurezza aziendale e autorizzazioni. Teams che desiderano una semplice implementazione di agenti IA sui dati dei flussi di lavoro (operatori, Airtable, utenti di fogli di calcolo) Piano Free disponibile; prezzi personalizzati.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori piattaforme di gestione degli agenti IA

Di seguito, esamineremo le migliori piattaforme di gestione degli agenti IA e vedremo dove ciascuna di esse si adatta meglio.

1. ClickUp (ideale per la gestione unificata dei progetti e l'automazione dei flussi di lavoro)

Quando si sente parlare di "agenti IA", spesso si immagina un bot autonomo esterno all'ambito aziendale.

Come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp ribalta questa idea. Si tratta di una piattaforma di gestione degli agenti IA che contiene le informazioni necessarie agli agenti per operare: attività, documenti, chat, titolari, date di scadenza, dipendenze, priorità e altro ancora.

Quindi, invece di creare un agente e poi capire come integrarlo nei tuoi processi, parti dal processo e l'agente si integra in esso.

Ecco cosa lo rende possibile.

ClickUp Super Agents: pronti all'uso e personalizzati per i tuoi flussi di lavoro

I Super Agenti di ClickUp monitorano costantemente l'area di lavoro e possono essere addestrati per eseguire azioni specifiche in base a determinati trigger. Questi agenti funzionano secondo la logica da te definita, ma vanno ben oltre le regole di automazione di base.

Utilizza Project Manager Agent per eseguire i tuoi flussi di lavoro di project management dall'inizio alla fine.

Questi agenti specializzati sono in grado di analizzare il contesto, trigger i flussi di lavoro appropriati e comunicare con gli esseri umani (o tra loro) per portare avanti il lavoro.

ClickUp include diverse esperienze di agenti predefinite, create per flussi di lavoro specifici.

Ad esempio:

Project Manager Super Agent mantiene i progetti in movimento organizzando le attività, aggiornando gli stati e effettuando il monitoraggio delle attività cardine.

Brand Voice Writer Super Agent riscrive i contenuti per adattarli al tono e allo stile del marchio.

Work Breakdown Super Agent suddivide le attività complesse in attività secondarie e aggiunge assegnatari e date di scadenza.

Con un agente di codifica IA dedicato come Codegen, i tuoi flussi di lavoro diventano più veloci ed efficienti.

Per gestire in modo efficace gli agenti IA, ClickUp ti consente di configurare:

Strumenti che l'agente è autorizzato a utilizzare (e rimuovili se desideri protezioni più rigide)

Fonti di conoscenza in modo che l'agente possa estrarre il contesto dall'area di lavoro e dalle app esterne approvate

Inoltre, se desideri creare un agente IA che si comporti come la tua azienda (le tue regole, i tuoi passaggi di consegne, i tuoi percorsi di escalation), ClickUp supporta agenti personalizzati in grado di agire ed eseguire operazioni in base alla configurazione del tuo spazio di lavoro.

Questo video mostra come creare il tuo agente in meno di 20 minuti ⏰:

ClickUp Brain: l'IA sensibile al contesto alla base degli agenti

Se gli agenti AI sono gli esecutori, ClickUp Brain è il livello che aiuta gli agenti a comprendere il tuo lavoro perché è collegato alle informazioni del tuo spazio di lavoro (attività, documenti, proprietari, scadenze, commenti) e persino alle app collegate.

Otterrai due grandi vantaggi:

🎯 Contesto migliore (gli agenti non tirano a indovinare). Prendono decisioni basate sulla cronologia effettiva del progetto, sulle dipendenze e sulle priorità del team. Quindi, invece di contattare un collega casuale o ripetere le attività, agiscono in modo da rispecchiare il flusso di lavoro del tuo team.

🎯 Esecuzione più rapida (gli agenti possono riepilogare, pianificare e agire nello stesso posto). Poiché tutto avviene all'interno dello stesso sistema, gli agenti possono leggere gli aggiornamenti, generare riepiloghi/riassunti e assegnare attività senza dover cambiare piattaforma o attingere da fonti scollegate.

Riassunti dei progetti basati sull'IA: riassunti contestualizzati e utilizzabili a più livelli di progetto.

I riepiloghi dei progetti basati sull'IA di ClickUp trasformano gli aggiornamenti sparsi in chiarezza immediata. Puoi comprendere rapidamente lo stato dei progetti e gli ostacoli senza dover leggere manualmente ogni elemento nell'area di lavoro.

Oltre agli aggiornamenti sui progetti, questa funzionalità/funzione fornisce supporto attivo per l'esecuzione. ClickUp Brain automatizza le attività utilizzando l'IA, ad esempio generando automaticamente attività secondarie, definendo le dipendenze e adeguando le sequenze in base all'andamento del progetto. Agendo come un coordinatore di progetto intelligente, non solo riepiloga ciò che è accaduto, ma evidenzia anche ciò che richiede attenzione, consentendoti di correggere rapidamente la rotta.

Basta richiedere una panoramica del progetto per ottenere un riepilogo/riassunto intelligente con approfondimenti contestualizzati e suggerimenti pronti all'uso.

Automazioni: semplifica il lavoro di routine e riduci lo sforzo richiesto

ClickUp Automazioni ti consente di creare flussi di lavoro trigger-condizione-azione in un semplice builder visivo.

Attiva/disattiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Per una configurazione rapida, avrai a disposizione una libreria di modelli di automazione già pronti per gestire flussi di lavoro comuni, come l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti, la modifica di stati, lo spostamento di elenchi e altro ancora.

Puoi anche automatizzare le email triggerate dagli eventi ClickUp, ad esempio quando viene inviato un modulo o cambia lo stato di un'attività. Ciò risulta particolarmente utile quando desideri mantenere una comunicazione proattiva con gli stakeholder o i clienti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Ottieni un'area di lavoro dedicata per una maggiore chiarezza operativa : il software di project management ClickUp ti aiuta a smistare i ticket, assegnare i responsabili, monitorare lo stato dei progetti e ottenere informazioni approfondite.

Visualizza lo stato e i rischi in tempo reale : crea : crea dashboard ClickUp dinamiche con dati aggiornati automaticamente e incorpora schede IA per ottenere riepiloghi narrativi istantanei di ciò che sta cambiando.

Collabora senza cambiare contesto : usa : usa ClickUp Chat per discutere del lavoro all'interno della piattaforma. L'IA può partecipare alle chat, riassumere le conversazioni e creare automaticamente attività di follow-up.

Cerca in modo più intelligente, non più difficile: ClickUp Enterprise Search trova rapidamente le attività, i documenti, i commenti e i file giusti, aiutando gli assistenti IA a ricavare informazioni dal tuo lavoro effettivo.

Limitazioni di ClickUp

L'interfaccia può sembrare complessa ai nuovi utenti e alcune configurazioni avanzate dell'IA potrebbero richiedere tempo per essere padroneggiate.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco come un utente di Reddit ha recensito ClickUp Super Agents:

Al momento, abbiamo un agente impostato per attivarsi quando una funzionalità/funzione o un bug viene contrassegnato come rilasciato. Legge l'attività di ClickUp e fa un controllo incrociato con GitHub, quindi aggiorna automaticamente il nostro documento delle note di rilascio e avvisa il team commerciale e di marketing. Finora ha svolto un ottimo lavoro nel distillare tutte le descrizioni delle attività sparse e i commenti degli sviluppatori in note chiare e leggibili, formattate in modo che il nostro team di marketing non tecnico possa comprenderle facilmente.

Al momento, abbiamo un agente impostato per attivarsi quando una funzionalità/funzione o un bug viene contrassegnato come rilasciato. Legge l'attività di ClickUp e fa un controllo incrociato con GitHub, quindi aggiorna automaticamente il nostro documento delle note di rilascio e avvisa il team commerciale e di marketing. Finora ha svolto un ottimo lavoro nel distillare tutte le descrizioni delle attività sparse e i commenti degli sviluppatori in note chiare e leggibili, formattate in modo che il nostro team di marketing non tecnico possa comprenderle facilmente.

📌 Lo sapevi? La maggior parte dell'IA agentica non funziona completamente in modo automatico. Il 70% delle decisioni basate sull'IA sono ancora verificate dall'uomo e l'87% delle aziende che utilizzano l'IA agentica afferma che essa richiede una supervisione.

2. Voiceflow (ideale per creare e scalare agenti IA conversazionali)

tramite Voiceflow

Voiceflow è progettato per la creazione di agenti conversazionali, sia per chat che per voce. La sua interfaccia con diagramma di flusso drag-and-drop lo rende più simile alla bozza di idee che al codice. È possibile mappare un'interazione completa con il cliente in pochi minuti, testarla immediatamente e modificarla senza dover ricominciare da zero.

Lo strumento ti consente di progettare un singolo agente e distribuirlo su più canali, come chat web, app di messaggistica e persino telefono (IVR), senza dover rifare la logica. Questo tipo di supporto omnicanale consente di risparmiare tempo e mantiene tutto coerente, soprattutto se stai cercando di creare una forza lavoro IA in grado di gestire l'assistenza e le query in ogni punto di contatto.

Gli agenti possono consultare le FAQ, i documenti di assistenza e i contenuti dei prodotti in tempo reale, quindi quando il team operativo aggiorna qualcosa, anche le risposte dell'agente vengono aggiornate.

Le migliori funzionalità di Voiceflow

Integrazione immediata con strumenti come Zendesk, Shopify e Fogli Google tramite connettori predefiniti.

Estendi le funzionalità con logiche personalizzate utilizzando l'editor di codice integrato e le API.

Organizza gli agenti e il lavoro di squadra utilizzando aree di lavoro condivise, controllo delle versioni e assegnazione delle attività.

Testa le conversazioni in tempo reale e perfeziona i flussi con analisi integrate e registri delle conversazioni.

Limiti del flusso vocale

Manca una funzionalità/funzione human-in-the-loop, che rende più difficile il controllo qualità per i team.

Prezzi di Voiceflow

Versione di prova gratis

Starter : gratis

Pro : 60 $ al mese

Aziendale: 150 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Voiceflow

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Voiceflow?

Ecco come un utente G2 ha recensito Voiceflow:

Ciò che mi piace di più di Voiceflow è la sua incredibile intuitività e flessibilità! Il generatore di flussi visivi rende semplicissimo progettare esperienze di conversazione complesse senza sentirsi sopraffatti. Adoro il fatto di poter prototipare, testare e implementare rapidamente sia gli assistenti vocali che quelli di chat, tutto in un unico posto.

Ciò che mi piace di più di Voiceflow è la sua incredibile intuitività e flessibilità! Il generatore di flussi visivi rende semplicissimo progettare esperienze di conversazione complesse senza sentirsi sopraffatti. Adoro la possibilità di prototipare, testare e implementare rapidamente assistenti vocali e chat in un unico posto.

⭐ Vantaggio di ClickUp: la maggior parte dei team fatica a ottenere risultati concreti dall'IA. Solo il 7,2% afferma che la propria strategia offre un ROI elevato e quasi la metà ha già abbandonato gli strumenti adottati lo scorso anno. Il motivo principale? L'espansione incontrollata dell'IA, ovvero troppi strumenti scollegati tra loro e un coordinamento insufficiente. ClickUp BrainGPT cambia le regole del gioco. Riunisce tutto, dalla ricerca all'automazione e alla creazione, in un unico spazio di lavoro intelligente, così non dovrai cercare una dozzina di app per portare a termine il tuo lavoro. Puoi parlargli, digitare e lasciare che agisca dietro le quinte. Con il supporto dei comandi vocali (tramite ClickUp Talk-to-Text ), modelli di alto livello (come ChatGPT, Claude e Gemini) e una profonda integrazione con strumenti come Google Drive, Notion, GitHub e SharePoint, ClickUp Brain MAX è progettato per unificare e semplificare il tuo lavoro. Risparmia ore ogni giorno con Talk-to-Text di ClickUp Brain.

3. Devin IA (Ideale per l'automazione dell'ingegneria del software dell'azienda)

tramite Devin IA

Devin AI è stato creato appositamente per automatizzare i flussi di lavoro di ingegneria del software con agenti IA. Puoi dare allo strumento istruzioni come "rifattorizza questo modulo" o "crea un dashboard di reportistica" e lui si metterà al lavoro sul tuo codice. Diversi tipi di agenti IA funzionano in parallelo per gestire attività come migrazioni ETL o grandi rifattorizzazioni.

L'interfaccia visiva "Ask Devin" funziona come un assistente IDE basato sull'IA. Puoi caricare codice, porre domande o semplicemente ottenere spiegazioni rapide. Poiché mantiene il contesto durante le interazioni, risulta più fluido rispetto al passaggio costante tra documentazione e strumenti.

E tutto viene registrato. Quindi, se Devin risolve un problema una volta, sarà possibile cercarlo la volta successiva. È come avere un agente sviluppatore che codifica, documenta e apprende man mano che procede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Devin IA

Interroga il tuo codice e i tuoi dati tramite Devin in Slack o Teams, ad esempio chiedendo "estrai le statistiche degli utenti" o "debugga questo log".

Documenta automaticamente grandi basi di codice con diagrammi di sistema generati e spiegazioni in inglese semplice.

Scala i flussi di lavoro degli agenti tra i team con controlli di elaborazione per code di attività simultanee.

Tieni gli esseri umani informati con passaggi di approvazione integrati prima di implementare qualsiasi modifica.

Limiti di Devin IA

La qualità dei risultati può essere incostante a seconda della complessità dell'attività e del contesto.

Prezzi di Devin IA

Core: pagamento in base al consumo a partire da 20 $.

Team: 500 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Devin IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Devin IA?

Ecco come un utente di Reddit ha recensito Devin IA:

Una delle mie aziende ha adottato Devin piuttosto presto. A prima vista era impressionante. L'integrazione con Slack lo rendeva estremamente accessibile. La loro UX era davvero piacevole. Mi sembrava che valesse il prezzo relativamente alto.

Una delle mie aziende ha adottato Devin piuttosto presto. A prima vista era impressionante. L'integrazione con Slack lo rendeva estremamente accessibile. La loro UX era davvero piacevole. Mi sembrava che valesse il prezzo relativamente alto.

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti per le automazioni e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Ciò evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team continua ad affidarsi a operazioni manuali che potrebbero essere semplificate o eliminate. Gli agenti AI di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Grazie ai modelli plug-and-play e ai comandi in linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

4. LangChain (ideale per framework di agenti personalizzabili basati su LLM)

tramite LangChain

LangChain è open source, il che significa che puoi personalizzare completamente il funzionamento dei tuoi agenti IA. È dotato di modelli già pronti, come ReAct, per aiutarti a iniziare rapidamente. Basta effettuare la connessione tra prompt, strumenti e azioni e lo strumento orchestra il flusso in background.

Gli agenti possono prendere decisioni in modo attivo, richiamare API esterne, effettuare ricerche nelle basi di conoscenza e interagire con le origini dati in base agli input dell'utente. Con LangGraph, gli agenti possono memorizzare lo stato, mettere in pausa il loro lavoro e riprendere da dove avevano interrotto senza perdere il contesto, il che è ideale per i processi aziendali che non possono essere completati in una sola volta.

Le migliori funzionalità di LangChain

Crea agenti in modo visivo utilizzando la tela senza codice in Agent Builder di LangSmith.

Effettua facilmente la connessione a vari modelli o strumenti di IA con oltre 1.000 integrazioni, tra cui GPT, Claude, database e API di ricerca.

Monitoraggio e debug con LangSmith: ottieni log completi, metriche delle prestazioni e strumenti di test.

Realizza rapidamente prototipi con modelli di agenti predefiniti per la riassunzione, il controllo qualità e altro ancora.

Limiti di LangChain

Può sembrare complesso per i principianti perché la curva di apprendimento è ripida e i documenti sono pesanti.

Gli aggiornamenti avvengono rapidamente, quindi alcune classi/funzioni diventano obsolete in fretta e compromettono il codice precedente.

Prezzi di LangChain

Sviluppatore: Gratis

In più: 39 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangChain?

Ecco come un utente G2 ha recensito LangChain:

È il mio framework di riferimento per tutti i casi d'uso di IA agentica o generativa che ho creato utilizzando Python. È facile da installare, basta usare il comando pip install, e la documentazione è molto ampia; anche il numero di funzionalità/funzioni e la flessibilità che offre sono ottimi.

È il mio framework di riferimento per tutti i casi d'uso di IA agentica o generativa che ho creato utilizzando Python. È facile da installare, basta usare il comando pip install, e la documentazione è molto ampia; anche il numero di funzionalità/funzioni e la flessibilità che offre sono ottimi.

5. n8n (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro open source con l'IA)

tramite n8n

Se stai cercando di creare automazioni dei flussi di lavoro basate sull'IA senza essere vincolato a un fornitore, n8n è una buona scelta. È open source e auto-ospitabile, quindi puoi eseguire tutto sulla tua infrastruttura e avere il pieno controllo sui dati e sui flussi di lavoro. Puoi collegare qualsiasi modello linguistico di grandi dimensioni, impostare le tue regole aziendali e mettere in moto le cose.

L'editor visivo è estremamente intuitivo. Ogni passaggio è un nodo su una tela. Basta trascinare le attività IA, collegarle a trigger o database e avrai creato un agente.

Il controllo degli accessi basato sui ruoli ti consente di definire chi può creare, rivedere o eseguire i flussi di lavoro, mentre il controllo delle versioni semplifica il monitoraggio delle modifiche e il ripristino degli errori. Grazie alla separazione degli ambienti (sviluppo, staging, produzione), i team possono testare e iterare in modo sicuro le automazioni prima di implementarle.

Le migliori funzionalità di n8n

Crea automazioni con oltre 500 connettori predefiniti che coprono CRM, database, strumenti cloud e altro ancora.

Trigger i flussi di lavoro basati sull'IA utilizzando webhook, pianificazioni o eventi da qualsiasi sistema integrato.

Inserisci attività di IA come la riassunzione o la classificazione utilizzando le API LLM.

Limiti di n8n

I messaggi di errore possono essere troppo generici, quindi risolvere i problemi richiede ulteriori tentativi e lavoro richiesto.

Prezzi di n8n

Versione di prova gratis

Starter: 24 € al mese

Pro: 60 € al mese

Aziendale: 800 € al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Ecco come un utente di Capterra ha recensito n8n:

L'opzione di self-hosting di questa piattaforma è strabiliante. Inoltre, consente di scrivere gli script di automazione in typescript o javascript. Come sviluppatore web, è un vantaggio non dover imparare un linguaggio separato per l'automazione.

L'opzione di self-hosting di questa piattaforma è strabiliante. Inoltre, consente di scrivere gli script di automazione in typescript o javascript. Come sviluppatore web, è un vantaggio non dover imparare un linguaggio separato per l'automazione.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA agentica per automatizzare flussi di lavoro complessi

6. Crew IA (Ideale per le aziende che coordinano team di agenti IA)

tramite Crew IA

CrewAI è progettato per far lavorare più agenti IA insieme come un vero e proprio team. È sufficiente impostare i membri dell'equipaggio, assegnare loro dei ruoli, definire come devono collaborare e la piattaforma coordinerà tutto dietro le quinte. La configurazione è semplice grazie all'editor visivo e al copilota IA integrato, che guida l'utente nella creazione dei flussi di lavoro.

Gli ingegneri possono approfondire l'API per personalizzare la logica, mentre le persone non tecniche, come i project manager, possono comunque configurare e gestire gli agenti tramite l'interfaccia utente senza toccare il codice.

Lo strumento ha anche una connessione con strumenti come CRM, email e webhook, quindi una volta che il tuo team è operativo, può rispondere ai messaggi, aggiornare i sistemi e trigger azioni tra le app. Per il monitoraggio, ottieni registri completi di ciò che ogni agente ha fatto e perché, rendendo il debug semplice.

Le migliori funzionalità di Crew IA

Utilizza l'IA Copilot integrato in CrewAI per generare flussi di lavoro degli agenti da semplici istruzioni in inglese.

Simula il comportamento degli agenti, imposta le impostazioni e gestisci centralmente le configurazioni LLM per garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

Gestisci implementazioni multi-team utilizzando RBAC, agenti containerizzati e dashboard centralizzati.

Scegli l'implementazione on-premise o VPC, con funzionalità/funzioni di livello aziendale come la conformità SOC2 e l'integrazione Azure AD/SSO.

Limiti di Crew IA

Curva di apprendimento ripida per i neofiti, soprattutto se non hai familiarità con i sistemi multi-agente.

Il debug e il perfezionamento dei risultati possono richiedere ulteriori passaggi prima che siano pronti per la produzione.

Prezzi di Crew IA

Base : Gratis

Professional: 25 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Crew IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Crew IA?

Ecco come un utente di Reddit ha recensito Crew IA:

Recentemente ho utilizzato CrewAI per creare flussi di lavoro multi-agente e, nel complesso, l'esperienza è stata positiva. La scomposizione delle attività e il coordinamento degli agenti funzionano senza intoppi.

Recentemente ho utilizzato CrewAI per creare flussi di lavoro multi-agente e, nel complesso, l'esperienza è stata positiva. La scomposizione delle attività e il coordinamento degli agenti funzionano senza intoppi.

📚 Per saperne di più: se utilizzi CrewAI o piattaforme simili, valuta la possibilità di abbinarle a un plugin IA Agent per estendere le funzioni degli agenti agli strumenti già utilizzati dal tuo team.

7. Microsoft Copilot (ideale per la produttività IA integrata in Microsoft 365)

tramite Microsoft Copilot

Se lavori all'interno dell'ecosistema Microsoft 365, Microsoft Copilot ti sembrerà una naturale estensione del tuo flusso di lavoro.

È uno dei modi più semplici per iniziare a utilizzare gli agenti IA per aumentare la produttività, poiché Copilot è integrato in strumenti come Word, Excel, Outlook e Teams. Basta utilizzare Copilot Studio per definire cosa deve fare l'agente (ad esempio effettuare l'automazione della riconciliazione finanziaria o gestire i ticket interni), scegliere i dati a cui deve accedere e il resto viene configurato tenendo conto dello stack Microsoft.

Gli utenti possono anche chattare con Copilot in queste app e ricevere risposte utili e contestualizzate. E poiché utilizza Microsoft Graph, comprende i tuoi dati in tutta l'organizzazione e non solo in una singola app alla volta.

Le migliori funzionalità di Microsoft Copilot

Lavora in modo nativo su app Microsoft 365 come Word, Excel, Teams e Outlook per riepilogare/riassumere o analizzare senza cambiare contesto.

Garantisci sicurezza e conformità di livello aziendale con controlli basati su Azure, tra cui criteri DLP e controllo degli accessi basato sui ruoli tramite Azure AD.

Distribuisci agenti con modelli predefiniti per flussi di lavoro quali finanza, legale o IT e personalizzali in base alle esigenze del tuo team.

Limitazioni di Microsoft Copilot

Le risposte possono essere imprevedibili e spesso necessitano di perfezionamenti, quindi non sempre consentono di risparmiare tutto il tempo previsto.

Prezzi di Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (piano di pre-acquisto): prezzo personalizzato

Microsoft Copilot Studio (pagamento in base al consumo): prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?

Ecco come un utente G2 ha recensito Microsoft Copilot:

Copilot Studio sta contribuendo a risolvere la sfida di creare agenti IA conversazionali senza dover scrivere tonnellate di codice. Posso progettare e implementare agenti IA che gestiscono query interne, automatizzano attività ripetitive o guidano gli utenti attraverso i processi, il tutto con un overhead tecnico minimo.

Copilot Studio sta contribuendo a risolvere la sfida di creare agenti IA conversazionali senza dover scrivere tonnellate di codice. Posso progettare e implementare agenti IA che gestiscono query interne, automatizzano attività ripetitive o guidano gli utenti attraverso i processi, il tutto con un overhead tecnico minimo.

🔍 Lo sapevi? Gli agenti isolati diventano un rischio reale quando possono accedere direttamente ai sistemi live. In configurazioni serie, gli agenti dovrebbero prima essere eseguiti in un ambiente sandbox, in modo che, anche se commettono un errore, non danneggino il database di produzione né interrompano i flussi di lavoro reali.

8. Vellum IA (ideale per creare flussi di lavoro e agenti IA di livello aziendale)

tramite Vellum IA

Per la creazione di agenti, descrivi un'attività in un linguaggio semplice e Vellum genererà un agente funzionante che si connette agli strumenti, gestisce la logica e mostra esattamente cosa fa ad ogni esecuzione.

Il visual builder ti consente di trascinare e rilasciare prompt, modelli e origini dati in una GUI o di incorporarli nel codice. Questo approccio ibrido consente ai team tecnici e non tecnici di collaborare alla progettazione degli stessi agenti.

Nell'editor dei prompt è possibile confrontare i risultati dei prompt fianco a fianco, modificarli e rieseguirli istantaneamente. Sono supportate anche le chiamate di funzione, in modo che i tuoi agenti possano accedere alle API o eseguire logiche durante il flusso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vellum IA

Configura gli agenti in modo che vengano eseguiti in più passaggi o tutti contemporaneamente, compresi gli agenti più piccoli che collaborano in flussi di lavoro di grandi dimensioni.

Prova e effettua il monitoraggio dei tuoi agenti con strumenti integrati per confrontare le versioni, misurare le prestazioni e vedere cosa hanno fatto.

Consenti agli agenti di estrarre informazioni dai documenti o dai database della tua azienda in modo che possano prendere decisioni più intelligenti e informate.

Garantisci la sicurezza di tutto con funzionalità quali SSO, supporto HIPAA, configurazione cloud privata e assistenza per i team con regole rigorose in materia di dati.

Limiti di Vellum IA

Il ridimensionamento degli agenti su troppi strumenti riduce l'affidabilità, perché l'orchestrazione degli strumenti diventa più difficile da controllare.

Prezzi di Vellum IA

Free

Pro: 25 $ al mese

Aziendale: 50 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vellum IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Vellum IA?

Ecco come un utente di Reddit ha recensito Vellum IA:

Vellum è estremamente pratico come generatore di agenti perché basta descrivere ciò che si desidera e lui crea il flusso di lavoro al posto tuo. Praticamente non richiede alcuna curva di apprendimento. Il loro approccio di codifica vibe all'automazione dell'IA è molto sensato se non vuoi dedicare tempo di ingegneria a queste cose.

Vellum è estremamente pratico come generatore di agenti perché basta descrivere ciò che si desidera e lui crea il flusso di lavoro al posto tuo. Praticamente non c'è alcuna curva di apprendimento. Il loro approccio di codifica vibe all'automazione dell'IA è molto sensato se non vuoi dedicare tempo di ingegneria a queste cose.

📊 Statistica: l'orchestrazione degli agenti non serve solo a rendere più chiari i flussi di lavoro, ma può anche modificare i risultati. Alcune stime suggeriscono che sistemi di agenti ben orchestrati potrebbero migliorare i risultati di mercato del 15-30%. Cosa significa? Il vantaggio competitivo deriva solo dall'avere agenti che lavorano insieme con ruoli, passaggi di consegne e linee guida chiari.

9. IBM WatsonX (Ideale per lo sviluppo e la governance dell'IA per l'azienda)

tramite IBM watsonx

IBM WatsonX è una piattaforma AI completa che include strumenti per l'orchestrazione degli agenti. Con WatsonX Orchestrate, puoi creare flussi di lavoro trascinando e rilasciando i passaggi e automatizzare attività complesse come la revisione dei contratti o il trasferimento del supporto clienti. Questi agenti multi-passaggio si collegano sia agli strumenti IBM che a quelli di terze parti.

Puoi ottimizzare i modelli di dominio pre-addestrati di IBM, come watsonx. data, per i tuoi casi d'uso di IA e creare agenti su misura per le esigenze della tua organizzazione. Se sei più orientato verso l'ingegneria, è disponibile anche un SDK che ti consente di scrivere script, creare versioni e gestire agenti come nei progetti software reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM WatsonX

Rispondi a domande specifiche dell'azienda utilizzando la ricerca IA che attinge in modo sicuro dai tuoi documenti interni e dai tuoi database.

Connettiti direttamente alle origini dati dell'azienda come Cloud Pak for Data o Db2, in modo che gli agenti possano estrarre dati in tempo reale e lavorare all'interno del tuo stack di analisi esistente.

Effettua il monitoraggio delle prestazioni dei tuoi agenti con dashboard integrate, registri e strumenti di conformità come audit trail e controlli di bias.

Ottieni un vantaggio competitivo con modelli di agenti predefiniti personalizzati per settori quali l'assistenza clienti o la catena di fornitura.

Limiti di IBM WatsonX

Sembra molto orientato alle grandi aziende, quindi la sperimentazione rapida e la creazione di agenti leggeri potrebbero essere più lente del previsto.

Prezzi di IBM WatsonX

Versione di prova gratis

Gratis: fino a 300.000 token al mese

Essenziale: Prezzi personalizzati

Standard: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM WatsonX

G2 : 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM WatsonX?

Ecco come un utente G2 ha recensito IBM WatsonX:

IBM Watson x orchestrate è straordinario perché elimina la complessità dall'automazione e la rende intuitiva. Invece di affidarsi a codici complessi o a più strumenti scollegati tra loro, consente di delegare le attività in un linguaggio semplice e di far collaborare gli agenti IA in modo perfettamente integrato.

IBM Watson x orchestrate è straordinario perché elimina la complessità dall'automazione e la rende intuitiva. Invece di affidarsi a un codice complesso o a più strumenti scollegati tra loro, consente di delegare le attività in un linguaggio semplice e di far collaborare gli agenti IA in modo fluido.

📚 Per saperne di più: sei curioso di conoscere strumenti di pianificazione più intelligenti? Scopri le app di pianificazione digitale più popolari e come vengono utilizzate.

tramite Stack IA

Stack AI è adatto per automatizzare attività che normalmente richiedono un lavoro manuale o una profonda competenza tecnica. Gli agenti IA possono analizzare dati, rispondere a domande, estrarre informazioni strutturate e agire sulle informazioni senza codice.

Avrai a disposizione un generatore di flussi di lavoro visivo e low-code per comporre la logica e effettuare le connessioni tra i sistemi su una tela. In questo modo, gli esperti in materia potranno creare soluzioni senza bisogno di competenze approfondite di programmazione.

La piattaforma dispone di strumenti integrati per convertire documenti non strutturati (PDF, scansioni, moduli) in dati strutturati. Per un'estrazione efficiente dei dati, è possibile creare agenti in grado di recuperare risposte dalle knowledge base aziendali con citazioni utilizzando la generazione aumentata dal recupero (RAG).

Le migliori funzionalità/funzioni di Stack IA

Trigger azioni di automazione in strumenti come ClickUp, Slack, Gmail o Zapier quando determinate condizioni sono soddisfatte nelle tue tabelle di dati.

Migliora la precisione degli agenti nel tempo con un ciclo di feedback che effettua il monitoraggio dei prompt e si adatta alle preferenze del tuo team.

Garantisci la sicurezza a livello aziendale tramite SSO, autorizzazioni granulari e crittografia. Gli agenti accedono solo ai dati che gli utenti sono autorizzati a visualizzare.

Limiti dell'IA stack

Alcune integrazioni/plugin possono essere confuse o incoerenti, rallentando l'automazione del flusso di lavoro degli agenti nell'uso reale.

I flussi di lavoro degli agenti possono sembrare più automazioni avanzate che veri e propri agenti autonomi.

Prezzi Stack IA

Free

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stack IA

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Stack IA?

Ecco come un utente G2 ha recensito Stack IA:

Utilizzo principalmente Stack AI per creare agenti che mi aiutano a organizzare e velocizzare i flussi di lavoro creativi, come trasformare le note dei clienti in brief o ricavare rapidamente informazioni dai report. L'ho utilizzato anche per l'impostazione di semplici chatbot, sia per uso interno (per rispondere alle domande del team) che per progetti dei clienti in cui un chatbot è utile.

Utilizzo principalmente Stack AI per creare agenti che mi aiutano a organizzare e velocizzare i flussi di lavoro creativi, come trasformare le note dei clienti in brief o ricavare rapidamente informazioni dai report. L'ho utilizzato anche per impostare semplici chatbot, sia per uso interno (per rispondere alle domande del team) che per progetti dei clienti in cui un chatbot è utile.

Il modo più semplice per iniziare con gli agenti IA? Prova ClickUp

Se hai appena iniziato a esplorare le migliori piattaforme di agenti IA, è facile sentirsi sopraffatti. Alcune piattaforme sono potenti ma troppo complesse. Altre sembrano semplici ma mancano di funzionalità/funzioni chiave.

ClickUp è la soluzione ideale. È abbastanza flessibile per i team che desiderano avere il controllo, ma anche facile da usare per i principianti che vogliono terminare rapidamente le attività.

Puoi automatizzare le attività ripetitive, integrare l'IA e effettuare il monitoraggio di tutto in un unico posto (addio proliferazione di strumenti 👋🏻). Che tu lavori da solo o in team, funziona.

