Agente IA vs IA generativa: differenze chiave e casi d'uso

Oggi, quasi il 75% dei lavoratori utilizza l'intelligenza artificiale (IA) sul posto di lavoro.

Sono finiti i giorni dell'IA tradizionale e unica per il riconoscimento dei modelli e l'analisi dei dati. Dalla codifica alla scrittura e alla ricerca, questo è l'inizio dell'IA contestuale, il futuro del lavoro.

Oggi, vari tipi di IA alimentano un ampio intervallo di applicazioni nel mondo reale. Le due categorie principali di IA che stanno dando forma alle industrie moderne sono l'IA agenziale e l'IA generativa

La differenza sta nel modo in cui elaborano e utilizzano i dati di addestramento. Mentre uno agisce come un assistente virtuale altamente qualificato, l'altro è più simile a un collaboratore creativo.

Questo articolo esplora le caratteristiche distintive, i punti di forza e i casi d'uso degli agenti IA rispetto all'IA generativa.

In che modo i modelli di IA generativa differiscono dagli agenti IA in termini di funzionalità?

Ecco le differenze chiave tra agenti IA e IA generativa:

Funzionalità/funzione Agente IA IA generativa Funzionalità Esegue autonomamente attività, prende decisioni e interagisce con gli utenti o i sistemi Specializzata nella creazione di nuovi contenuti, come testi, immagini, musica e codici, sulla base di modelli appresi Output Genera azioni, decisioni e risposte basate su regole predefinite o sull'apprendimento per rinforzo Produce contenuti creativi, inclusi testi, immagini, musica e conversazioni realistiche simili a quelle umane Casi d'uso Alimenta chatbot, assistenti virtuali, veicoli autonomi, bot di supporto clienti e sistemi di trading automatizzati Genera immagini basate sull'IA, testi creativi, composizioni musicali, contenuti di marketing personalizzati e assistenza alla codifica Obiettivo Esegue attività predefinite in modo efficiente e accurato Imitano la creatività umana per generare contenuti originali e di alta qualità Interazione con l'utente Opera in modo orientato agli obiettivi, rispondendo a comandi o query specifici Supporta l'esplorazione aperta, consentendo agli utenti di perfezionare e adattare i risultati Processo di apprendimento Segue una logica basata su regole, apprendimento per rinforzo o adattamento dei dati in tempo reale per migliorare le prestazioni Addestrati su vasti set di dati utilizzando modelli di apprendimento automatico come GPT e modelli di diffusione Esempi reali Siri, Alexa, auto a guida autonoma, software di analisi predittiva e sistemi di raccomandazione ChatGPT, Midjourney, DALL·E e compositori musicali IA

Ora entriamo nel dettaglio.

Che cos'è un agente IA?

Un agente IA è un programma software incentrato su attività specifiche che opera in modo autonomo per eseguire determinate attività. Prende decisioni e interagisce con l'ambiente in base a obiettivi predefiniti.

Pensa a un agente IA come a un assistente digitale dotato di un cervello proprio. A differenza dei software di base che seguono regole predefinite, questo sistema IA prende decisioni indipendenti sulla base di ciò che osserva e apprende dall'ambiente.

Un agente IA lavora in modo metodico attraverso una serie di passaggi, eseguendo attività complesse sulla base dei dati in ingresso, rendendolo uno strumento ideale per il project management. Opera in modo indipendente, analizza il proprio ambiente, si adatta alle nuove informazioni e migliora continuamente sulla base delle esperienze passate.

Ecco una spiegazione visiva per rispondere alla domanda "cos'è un agente IA?" 🎥

Applicazioni reali degli agenti IA

Gli usi pratici degli strumenti di IA per l'automazione sono diversi. Confrontiamo e contrapponiamo le applicazioni dell'IA generativa e degli agenti IA in vari settori:

Servizio clienti: le aziende utilizzano agenti IA per gestire le domande di routine dei clienti, liberando i team del supporto umano che possono così dedicarsi a problemi più complessi

L'Ospedale di Ottawa, ad esempio, utilizza agenti IA per aiutare a ridurre l'ansia dei pazienti fornendo informazioni rapide e accurate sulle procedure.

Assistenza personale: i modelli linguistici di grandi dimensioni alimentano gli assistenti IA che gestiscono calendari, impostano promemoria e rispondono alle domande su richiesta. Questi assistenti digitali semplificano le attività quotidiane comprendendo e rispondendo al linguaggio naturale

Ad esempio, Erica, l'assistente IA della Bank of America, gestisce oltre un milione di domande dei clienti ogni giorno. Aiuta con attività come il controllo dei saldi dei conti e il monitoraggio delle abitudini di spesa. Erica utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere, adattarsi e rispondere in base al feedback in tempo reale e alle condizioni mutevoli.

Automazioni: le tecnologie IA guidano tutto, dalle auto a guida autonoma che elaborano le condizioni stradali in tempo reale ai sistemi di vendita al dettaglio che analizzano i modelli di acquisto e suggeriscono prodotti

🧠 Curiosità: Il rover Mars Curiosity della NASA utilizza l'IA per analizzare il terreno. Seleziona autonomamente i percorsi di esplorazione, dimostrando che gli agenti IA possono operare in modo indipendente, anche in ambienti estremi.

Che cos'è l'IA generativa?

L'IA generativa è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che genera contenuti studiando e imparando dai modelli di dati esistenti. Utilizza sofisticati modelli di apprendimento automatico, in particolare algoritmi di deep learning, per creare testi, immagini, video, audio e persino codice software.

Diverse app di IA utilizzano l'IA generativa per produrre output originali in risposta a prompt o richieste. La tecnologia è utile per attività creative e basate sui contenuti, dalla composizione di musica e immagini alle strategie di marketing e design.

Applicazioni reali dell'IA generativa

Aziende reali stanno già mettendo all'opera l'IA generativa in modi affascinanti:

Creazione di contenuti: l'IA generativa può creare post per blog, annunci pubblicitari e contenuti per i social media generando testi, immagini e video sulla base di prompt

Prendiamo ad esempio Akbank. Questa banca commerciale ha utilizzato strumenti di scrittura basati sull'IA per accelerare la creazione di contenuti del 40% e aumentare i tassi di clic delle campagne di un impressionante 70%. Anche i grandi marchi utilizzano l'IA generativa come strategia di marketing. Coca-Cola ha collaborato con OpenAI per creare una piattaforma in cui i fan possono creare opere d'arte uniche utilizzando gli elementi iconici del marchio dell'azienda.

Generazione di video: Analogamente, l'IA generativa può essere utilizzata per creare video. Genera animazioni, migliora le riprese e sintetizza immagini realistiche da prompt di testo o immagini

La produttività dell'agenzia creativa Lucid Dream Network è aumentata del 350% grazie all'uso di strumenti video di IA.

Progettazione dei prodotti: l'IA generativa accelera la progettazione dei prodotti generando prototipi e ottimizzando le strutture. Suggerisce inoltre progetti innovativi basati sui parametri di input

Nel settore della moda, progetti come ClothingGAN su GitHub mostrano come l'IA generativa possa stimolare nuove idee di design.

📖 Leggi anche: Come utilizzare le app di assistente personale IA per aumentare la produttività

Qual è l'IA più adatta alle tue esigenze?

Quando utilizzare un agente IA rispetto all'IA generativa dipenderà dai tuoi obiettivi aziendali o dai tuoi progetti personali.

Agente IA: il tuo assistente digitale intelligente

Gli agenti IA sono ottimi per la produttività. Il loro punto di forza risiede nell'analisi dei dati e nella capacità di prendere decisioni in frazioni di secondo sulla base di parametri prestabiliti. Ad esempio, l'utilizzo di un agente IA nel servizio clienti può aiutare a rispondere immediatamente alle domande più comuni e indirizzare i problemi complessi agli operatori umani.

Esploriamo alcuni modi in cui gli agenti IA possono essere utilizzati negli strumenti di produttività:

✅ Automazione delle attività

Gli agenti IA automatizzano attività come l'inserimento dati e la gestione delle email, liberando tempo per il lavoro strategico. Inoltre, semplificano la pianificazione e il coordinamento.

✅ Assistenza decisionale e approfondimenti

Gli agenti IA analizzano i dati per identificare le tendenze e fornire informazioni utili per prendere decisioni migliori. Inoltre, prevedono la domanda per ottimizzare la gestione dell'inventario.

✅ Servizio clienti e assistenza

Imparano dalle interazioni e sono in grado di offrire risposte personalizzate, risolvendo i problemi in modo efficiente.

✅ Project management

L'IA agentica può automatizzare la gestione delle attività, gli incarichi e le scadenze. Migliora la collaborazione organizzando conoscenze, tempi e obiettivi. Può anche aiutare nella definizione del budget, nel monitoraggio delle spese, nella pianificazione degli investimenti e nell'allocazione delle risorse.

📮 Approfondimento ClickUp: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza strumenti di IA per attività personali ogni giorno e il 55% li utilizza più volte al giorno. E l'IA sul lavoro? Con ClickUp Brain che potenzia tutti gli aspetti del project management, della gestione delle conoscenze e della collaborazione, puoi risparmiare fino a 3+ ore alla settimana, che altrimenti passeresti a cercare informazioni, proprio come il 60% degli utenti ClickUp!

IA generativa: il motore creativo

L'IA generativa è la scelta migliore se hai bisogno di generare contenuti nuovi, fornire ispirazione creativa o assistere nella scrittura, nella progettazione o nella codifica. Questa tecnologia attinge alla creatività umana ed è ampiamente utilizzata nel marketing, nei media e nell'intrattenimento.

Ecco come:

✅ Creazione automatizzata di contenuti

L'IA generativa automatizza i testi di marketing, i post sui social media, i contenuti video e le campagne pubblicitarie, riducendo significativamente i tempi di produzione. I media si affidano a questa funzionalità per redigere articoli di cronaca e riepiloghi/riassunti, mentre l'industria dell'intrattenimento la utilizza per la sceneggiatura, la progettazione dei personaggi e la composizione musicale.

✅ Informazioni basate sui dati e personalizzazione

I professionisti del marketing sfruttano l'IA generativa per personalizzare le esperienze dei clienti, migliorando il coinvolgimento e i tassi di conversione. I sistemi di raccomandazione basati sull'IA possono suggerire contenuti su misura, migliorando l'esperienza degli utenti.

Inoltre, se sei un autore che sta sviluppando un gioco, puoi utilizzare Gen AI per prevedere le preferenze del pubblico e orientare il tuo processo di creazione.

✅ Migliorare il coinvolgimento del pubblico

Poiché l'IA generativa si concentra sulla personalizzazione, è possibile utilizzarla per personalizzare campagne di email marketing, pubblicità e suggerimenti sui prodotti. Ciò può aiutare ad aumentare l'interazione con i clienti e migliorare la fidelizzazione e il coinvolgimento.

✅ Semplificazione della produzione e del flusso di lavoro

I professionisti del marketing possono utilizzare l'IA generativa per adeguare le campagne in tempo reale e indirizzare il pubblico. I professionisti dei media possono inoltre sfruttare gli strumenti di modifica video e generazione di immagini basati sull'IA per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di sviluppo.

👀 Lo sapevate? I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono un tipo di modello di IA generativa progettato specificamente per attività basate su testo come conversazioni, riepiloghi/riassunti e traduzioni. Allo stesso modo, gli agenti IA sono progettati per automatizzare attività, processi decisionali e interagire con gli utenti o gli ambienti.

Agenti IA e IA generativa convergono in ClickUp

L'IA è il futuro del lavoro. E abbiamo visto numerosi esempi di come gli agenti IA e l'IA generativa possano far risparmiare ai lavoratori decine di ore ogni settimana.

Ma passare da uno strumento di IA all'altro interrompe il flusso di lavoro. E c'è di peggio: manca il contesto e non viene offerta una vera assistenza. La tua base di conoscenze, le chat, il calendario e il lavoro risiedono su piattaforme diverse e scollegate tra loro, e non è sempre facile (o consigliabile) consentire a più strumenti di IA di accedere ai tuoi dati di lavoro.

Come ClickUp elimina la proliferazione degli strumenti di IA

Ciò di cui hai bisogno è un'IA potente che combini la potenza degli agenti IA, più modelli di IA generativa, con il contesto COMPLETO del tuo ecosistema di lavoro più ampio e delle app connesse, oltre alla garanzia della privacy.

Ed è proprio questo che offre ClickUp Brain. Come rete neurale basata sull'IA, connette senza soluzione di continuità attività, documenti, persone e l'intero sistema di conoscenza della tua azienda, rendendo il lavoro più intelligente ed efficiente.

Usa la voce per creare attività, riepilogare/riassumere riunioni, automatizzare i follow-up o generare immagini con Talk to text

Cerca e recupera informazioni da qualsiasi app connessa, quindi agisci con l'IA

Chatta con i modelli IA più recenti come ChatGPT, Claude e Gemini per codificare, scrivere, ragionare in modo complesso e molto altro, senza passare da un'app all'altra

Genera immagini, attività, messaggi, progetti e altro ancora, senza alcuna ingegneria di prompt o input manuale.

Facciamo un passo avanti con ClickUp Brain MAX: un compagno desktop dedicato all'IA che unifica IA, ricerca e automazione in tutte le app di lavoro, inaugurando una nuova era di IA contestuale e ponendo fine al caos degli strumenti di IA scollegati.

Usa ClickUp Brain per attività, documenti e chat

ClickUp Brain offre l'uso di più modelli Gen AI come Claude, ChatGPT e Gemini, in modo da ottenere le migliori risposte con Brain. Non è necessario utilizzare più LLM.

Nancy Hamlet, titolare di Kokua Creative Group, utente di ClickUp, afferma:

ClickUp è perfetto per qualsiasi agenzia che desideri gestire progetti con più membri del team. Lo utilizziamo per gestire progetti di design creativo, contenuti, social media, progetti di siti web e una serie di altri progetti. Ogni client ha la propria bacheca e possiamo visualizzare i progetti per client o a livello aziendale. ”

ClickUp è perfetto per qualsiasi agenzia che desideri gestire progetti con più membri del team. Lo utilizziamo per gestire progetti di design creativo, contenuti, social media, progetti di siti web e una serie di altri progetti. Ogni client ha la propria bacheca e possiamo esaminare i progetti per client o a livello aziendale. ”

Semplifica la pianificazione dei progetti e l'automazione delle attività

Hai bisogno di risposte rapide su attività, documenti o aggiornamenti del team? ClickUp Brain ti fornisce risposte immediate e contestualizzate analizzando i dati della tua area di lavoro. Non dovrai più contattare i colleghi o cercare tra i vecchi messaggi.

Ottieni report istantanei sullo stato delle attività, dei documenti e dei membri del tuo team con ClickUp Brain

L'IA è in grado di suddividere progetti complessi in parti più gestibili. Supponiamo che tu stia pianificando il lancio di un prodotto. ClickUp Brain ti aiuta a creare attività secondarie, impostare scadenze e assegnare responsabilità. Genera persino riepiloghi/riassunti in tempo reale sullo stato di avanzamento, senza che tu debba aprire le singole attività.

Oltre a Brain, ClickUp vanta anche due tipi di agenti IA:

1. Agenti IA predefiniti ClickUp

Questi agenti autopilota sono preconfigurati per rispondere a determinati trigger e quindi pubblicare aggiornamenti, report o risposte in una posizione specifica.

Ad esempio, il team di Project Management ha un canale dedicato a un'iniziativa per implementare nuovi processi. Un membro del team imposta un agente di risposte automatiche. Uno stakeholder di un altro team chiede: Chi è il responsabile del progetto qui? Pochi secondi dopo, l'agente di risposta automatica del canale risponde con il nome del responsabile del progetto e due fonti da cui ha trovato le informazioni.

Potenzia il tuo flusso di lavoro con gli agenti IA predefiniti di ClickUp, progettati per automatizzare le attività e aumentare la produttività senza sforzo.

Ecco i diversi tipi di agenti IA predefiniti e pronti all'uso disponibili in ClickUp:

2. Agenti automatici personalizzati ClickUp

Gli agenti automatici personalizzati di ClickUp si adattano ai cambiamenti nella tua area di lavoro per agire in modo autonomo in base alle istruzioni fornite. Utilizza il nostro generatore senza codice per configurare agenti automatici personalizzati in più spazi, cartelle, elenchi e chat nella tua area di lavoro.

Usufruisci dell'automazione con l'agente IA personalizzato di ClickUp, che consente conversazioni intelligenti e un lavoro di squadra efficiente

Ad esempio, il canale del team delle risorse umane riceve molte domande. Il responsabile delle risorse umane desidera utilizzare l'IA per rispondere ad alcune di queste domande e liberare tempo per il proprio team. Crea un agente Autopilot personalizzato nel canale, con l'istruzione di rispondere alle domande solo se la risposta è presente nelle conoscenze a cui può accedere. Quindi, specificano che l'Autopilot Agent deve rispondere solo quando il messaggio dell'utente contiene un esempio chiaro e diretto. Forniscono anche all'Autopilot Agent esempi di domande.

Scrivi in modo più intelligente, crea più velocemente e comunica in modo più efficace

L'assistente di scrittura in ClickUp Brain funge da editor personale. Ti aiuta a perfezionare i tuoi contenuti con il controllo ortografico integrato e suggerisce miglioramenti in base al tuo stile di scrittura e al contesto.

Utilizza gli strumenti di IA di ClickUp Brain nei tuoi documenti per scrivere, generare idee, riepilogare/riassumere, tradurre, modificare e molto altro ancora

Vuoi rispondere più rapidamente ai messaggi? La funzionalità/funzione di risposta rapida IA ti consente di digitare una breve nota e crea una risposta professionale che corrisponde al tono che desideri dare.

Per i messaggi vocali, ClickUp Brain crea automaticamente trascrizioni di testo, semplificando il riferimento ai punti di discussione in un secondo momento. Puoi anche utilizzare le funzionalità di IA generativa di ClickUp Brain generando immagini con prompt su lavagne online per rendere le tue presentazioni visivamente accattivanti.

Crea immagini facilmente con il generatore di immagini IA nelle lavagne online ClickUp

Sfrutta l'automazione nel tuo project management

ClickUp Brain funziona come un AI Project Manager che:

Crea report giornalieri StandUp che evidenziano i punti chiave dello stato di avanzamento

Genera aggiornamenti sulle attività, riepilogando/riassumendo le modifiche recenti e i passaggi successivi

Analizza documenti e thread di commenti per individuare tempestivamente potenziali problemi

Aiuta a creare automazioni del flusso di lavoro utilizzando comandi in inglese semplice

Imposta le tue attività in modalità automatica con le automazioni di ClickUp

I team possono anche utilizzare modelli di prompt IA per velocizzare le attività quotidiane. Quando si scrivono segnalazioni di bug o si redigono aggiornamenti di progetto, questi modelli forniscono punti di partenza strutturati che mantengono la coerenza e consentono di risparmiare tempo prezioso.

Consenti la collaborazione e la connessione in tempo reale

ClickUp Chat è lo strumento di messaggistica in tempo reale della piattaforma, alimentato da agenti IA. Non solo facilita le conversazioni, ma le migliora attivamente incorporando informazioni rilevanti dai tuoi progetti, attività e documenti.

Usa ClickUp Brain nella chat di ClickUp per rimanere connesso e collaborare in modo efficiente su tutto ciò che riguarda il lavoro

Con l'IA al centro, ClickUp Chat può riepilogare/riassumere le discussioni, recuperare dettagli cruciali del progetto e persino creare attività direttamente dalle conversazioni.

Ecco come trasforma la collaborazione sul posto di lavoro:

✅ Recupero immediato delle informazioni: Hai bisogno di un file da Google Drive? Basta inviare un prompt a ClickUp Chat (assicurati che Drive sia connesso al tuo account ClickUp) ✅ Riepiloghi rapidi: se ti sei perso un thread importante, puoi cliccare su "aggiornami" per ottenere un riepilogo generato dall'IA✅ Creazione di attività in movimento: assegna attività durante una conversazione, collegale a progetti e assegna automaticamente i membri del team, il tutto senza uscire dalla chat✅ Flussi di lavoro semplificati: collega senza sforzo attività e documenti all'interno della chat per ridurre al minimo il passaggio da un'app all'altra

📖 Leggi anche: La differenza tra machine learning e intelligenza artificiale

Il futuro dell'IA: la soluzione completa di IA per il lavoro di ClickUp

Le differenze tra agenti IA e IA generativa delineano chiaramente i loro punti di forza unici. Gli agenti IA eccellono nell'esecuzione autonoma delle attività e nel prendere decisioni in tempo reale, come dimostrano le auto a guida autonoma e gli assistenti intelligenti.

L'IA generativa eccelle nella creazione di contenuti nuovi. Impara da vasti set di dati, alimentando tutto, dall'elaborazione del linguaggio naturale alla creazione artistica.

ClickUp offre entrambe le cose!

Su un'unica piattaforma, ottieni la produttività analitica degli agenti IA e la flessibilità creativa dell'IA generativa. Dall'esecuzione automatizzata delle attività al project management sensibile al contesto, ClickUp Brain è la risposta a un flusso di lavoro evoluto.

Cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!