Plugin agente IA: cos'è e come utilizzarlo (con tutorial video)

Immagina un compagno di squadra digitale che non dorme, non dimentica e non commette mai errori: i plugin per agenti IA sono esattamente questo.

Questi strumenti potenziano la tua produttività collegando potenti modelli di IA con app di uso quotidiano, consentendo flussi di lavoro automatizzati, processi decisionali contestualizzati e gestione intelligente delle attività.

Che tu sia uno sviluppatore che crea agenti personalizzati, una startup che espande le operazioni senza aumentare il personale o un product manager che semplifica i processi tra app, i plugin per agenti IA ti consentono di usufruire di nuovi livelli di efficienza.

Grazie alle interfacce in linguaggio naturale, all'accesso a origini dati in tempo reale e alle API pronte per l'integrazione, colmano il divario tra l'intenzione umana e l'esecuzione della macchina, spesso con un solo clic.

In questo blog analizzeremo cos'è un plugin per agenti IA, dove si inserisce nei flussi di lavoro moderni, quali piattaforme sono all'avanguardia e come puoi iniziare a crearne o utilizzarne uno oggi stesso.

🧠 Curiosità: Logic Theorist, spesso descritto come "il primo programma di intelligenza artificiale", è un programma per computer scritto nel 1956 da Allen Newell, Herbert A. Simon e Cliff Shaw. È stato il primo programma progettato appositamente per eseguire ragionamenti automatizzati.

Che cos'è un plugin per agenti IA?

Un plugin per agenti IA è un'estensione software modulare che connette un agente autonomo a sistemi esterni, API o servizi, consentendogli di eseguire azioni quali il recupero di file, il trigger di flussi di lavoro, l'aggiornamento di record o la comunicazione tra app. I plugin colmano essenzialmente il divario tra ragionamento ed esecuzione.

Gli agenti IA, per loro natura, sono in grado di elaborare input, prendere decisioni e trigger output. Ma da soli, sono spesso isolati o limitati al ragionamento. I plugin fungono da ponti, collegandoli a origini dati, piattaforme aziendali o servizi personalizzati. Questo amplia sia il loro ambito operativo che la loro utilità nel mondo reale.

Tuttavia, si stanno evolvendo da strumenti linguistici passivi a risolvitori di problemi attivi, in grado di gestire attività, flussi di dati e decisioni su più piattaforme. Ma da soli, la maggior parte degli agenti sono limitati alla comprensione del linguaggio e alla logica di base. È qui che entrano in gioco i plugin.

Nel contesto di una piattaforma come ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, immagina di utilizzare l'IA per gestire le operazioni di progetto. Un agente abilitato ai plugin potrebbe:

Interpreta un messaggio in arrivo su Slack che richiede un aggiornamento di un'attività

Usa ClickUp per trovare l'attività pertinente

Aggiorna automaticamente lo stato, tagga il team giusto e pubblica l'aggiornamento in un Foglio Google condiviso

Invia una notifica di follow-up via email o chattando

Il tutto senza intervento umano, solo sistemi connessi, logica degli agenti e flussi di lavoro automatizzati che lavorano insieme.

Ottieni di più con gli agenti IA di ClickUp

I plugin non solo aumentano le capacità, ma consentono anche di usufruire di una maggiore autonomia. Permettono agli agenti di passare dal semplice "capire" cosa vuoi fare al farlo utilizzando i tuoi strumenti esistenti.

Casi d'uso dei plugin per agenti IA

I plugin per agenti IA sono strumenti di problem solving che si integrano nei tuoi strumenti e flussi di lavoro esistenti per gestire i punti critici del mondo reale. Ecco come rendono il lavoro meno manuale e più significativo.

1. Orchestrazione delle attività sensibile al contesto

Il problema: i team sono sommersi dal passaggio da un'attività all'altra, dalle email a Slack, dai fogli di calcolo ai CRM. Spesso gli aggiornamenti importanti vengono persi.

La soluzione: gli agenti IA possono connettere i tuoi strumenti esistenti e automatizzare le azioni multipiattaforma. Immagina: un affare passa a "chiuso" nel tuo CRM e il tuo agente IA aggiorna istantaneamente lo stato del progetto in ClickUp, attiva un'email di benvenuto e registra un'attività per l'onboarding.

2. Analisi della pipeline commerciale e instradamento dei lead

Il problema: l'estrazione manuale dei dati commerciali da fonti sparse riduce la produttività e lo slancio.

La soluzione: un plugin per agenti IA può estrarre dati da moduli, email o Fogli Google, analizzarli utilizzando modelli IA ottimizzati e automatizzare il lead scoring o la prioritizzazione delle trattative. Può anche indirizzare i lead più interessanti al rappresentante giusto in tempo reale, senza bisogno di un CRM.

3. Revisioni del codice assistite dall'IA nel flusso di lavoro di sviluppo

Il problema: le richieste pull si accumulano. I revisori si esauriscono o non individuano bug sottili.

La soluzione: gli agenti IA possono essere addestrati sulla tua base di codice e sul tuo flusso di lavoro di sviluppo per esaminare in modo proattivo le PR, segnalare problemi logici e persino suggerire automaticamente dei test. Con i plugin GitHub o gli agenti LangChain, è come avere un junior developer instancabile nel tuo team.

4. Assistenza personalizzata per l'e-commerce su larga scala

Il problema: gli agenti dell'assistenza non riescono a stare al passo con il volume crescente di ticket né a personalizzare le risposte con sufficiente rapidità.

La soluzione: gli agenti IA integrati nei widget di chat accedono alla cronologia degli acquisti, estragono il contesto dalle interazioni passate e forniscono risposte personalizzate o inoltrano la richiesta a un operatore umano quando è davvero necessario. Pensate a questa soluzione come all'automazione dell'80% delle attività, preservando il 20% che richiede empatia.

5. Operazioni della catena di fornitura senza caos

Il problema: fornitori, magazzini, logistica, consegne, monitoraggio e coordinamento manuale sono un incubo.

La soluzione: gli agenti IA possono sincronizzarsi con i sistemi di inventario, monitorare le anomalie e automatizzare il rifornimento o il reindirizzamento sulla base di origini dati in tempo reale. Un solo segnale di ritardo e l'agente può avvisare il responsabile giusto e avviare un piano di backup.

👀 Lo sapevi? Nel maggio 1997, Deep Blue di IBM ha fatto la storia diventando il primo sistema informatico a sconfiggere un campione mondiale di scacchi in carica, Garry Kasparov, in condizioni di torneo standard. Questa vittoria in sei partite ha segnato una svolta nell'informatica, suggerendo un futuro in cui l'IA potrebbe replicare il pensiero umano.

6. Onboarding delle risorse umane senza perdite di tempo

Il problema: i team delle risorse umane cercano i nuovi assunti tra email, moduli e strumenti, ripetendo le stesse domande e perdendo documenti.

La soluzione: gli agenti IA possono automatizzare le liste di controllo di onboarding in ClickUp, estrarre dati dai moduli inviati, connettersi ai servizi di verifica dell'identità e inviare promemoria Slack quando ci sono documenti in sospeso. È l'onboarding, senza il caos.

7. Esecuzione delle campagne in modalità automatica

Il problema: i team di marketing gestiscono risorse, approvazioni, email, post sui social, spesso su più di 5 app non collegate tra loro.

La soluzione: gli agenti IA possono scrivere testi per campagne, connettere ClickUp alla tua piattaforma email, programmare automaticamente i post sui social e persino monitorare i risultati in dashboard in tempo reale. Crea una volta, scala all'infinito.

🚗 Suggerimento per utenti esperti: crea agenti più intelligenti con Brain MAX Brain MAX è l'app desktop basata sull'IA di ClickUp che comprende l'intera area di lavoro: attività, documenti, chat e app connesse. Quando crei un agente Autopilot utilizzando Brain MAX, il tuo agente ottiene il contesto completo dalla tua area di lavoro. Ciò significa che può automatizzare il lavoro in modo più accurato e prendere decisioni più intelligenti rispetto a un agente standard.

Accedi alle informazioni, chatta con più modelli LLM, avvia attività, crea agenti e molto altro ancora, direttamente dal tuo desktop, senza bisogno di strumenti aggiuntivi

Panoramica dei plugin per agenti IA

Ecco un breve confronto tra i plugin per agenti IA, dove puoi sfogliare le opzioni per aiutarti a scegliere quello migliore:

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Plugin ClickUp AI Agent Responsabili delle operazioni e project manager che automatizzano i flussi di lavoro all'interno di ClickUp Automatizza gli aggiornamenti delle attività e i passaggi con l'integrazione AINative ClickUp e l'app desktop autonoma (trigger, campi, stati), configurazione senza codice e ragionamento contestuale delle attività OpenAI GPT Fondatori, team di prodotto e ricercatori che creano agenti GPT flessibili e plug-and-play Personalizzazione del linguaggio naturale Supporta la navigazione, l'esecuzione di codice e i plugin API Ideale per casi d'uso di assistenti leggeri LangChain Sviluppatori e ingegneri ML che creano agenti complessi e multi-passaggio Struttura modulare per la logica degli agenti Supporta l'uso di strumenti, API, archivi vettoriali, memoria Ideale per flussi di lavoro di livello produttivo AutoGen (Microsoft) Team IA Enterprise che creano ecosistemi di agenti sicuri e collaborativi Orchestrazione di agenti pianificatori-esecutori - Integrazione nativa Azure (LLM, Fabric, SharePoint) Esecuzione di codici e controllo multi-agente CrewAI Autori, esperti di marketing e analisti che gestiscono flussi di lavoro IA con ruoli multipli Assegnazione degli agenti in base al ruolo (scrittore, ricercatore, revisore) Conservazione della memoria tra le attività Ricerca web e generazione di contenuti

Le migliori piattaforme di plugin per agenti IA

Ora esaminiamo alcune delle principali piattaforme che offrono funzionalità di agenti IA, a partire da ClickUp, per vedere come si confrontano.

Agente ClickUp AI

Rispondi alle domande ripetitive nei canali di chat di ClickUp, automatizza i report giornalieri e settimanali, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro con gli agenti Autopilot di ClickUp

Ammettiamolo: gestire le attività su strumenti, team e schede scollegati è estenuante. Crei un'idea in Notion, invii un ping a un collega su Slack, aggiorni uno stato in Trello e invii un link a un Foglio Google via email... ti suona familiare? Non è solo inefficiente, è un ostacolo alla produttività.

ClickUp non solo riduce il costo di attivazione/disattivazione, ma automatizza anche la contabilità. Sebbene non sia una piattaforma tradizionale di plugin per agenti IA, ClickUp è senza dubbio più potente per chi desidera un comportamento simile a quello di un agente senza scrivere una sola riga di codice.

Fondamentalmente, ClickUp combina la gestione delle attività IA, l'automazione e le integrazioni in un'area di lavoro perfettamente integrata, fornendoti gli strumenti per simulare il comportamento degli agenti senza plugins esterni o tempi di sviluppo.

Vuoi creare un agente da zero, cercare sul web o chattare con Claude? Puoi fare tutto questo e molto altro con ClickUp Brain

ClickUp Brain è in grado di scrivere, riepilogare/riassumere e persino ideare più rapidamente grazie all'IA sensibile al contesto.

Pensalo come un assistente integrato che sa su cosa stai lavorando, cosa è in ritardo e come aiutarti a portare avanti il lavoro. Che tu stia scrivendo email, creando report o aggiornando le storie degli utenti, questa IA fa tutto!

Ma sono Automazioni ClickUp e Agenti Autopilot che aggiungono il cervello. Vuoi assegnare un responsabile QA quando viene segnalato automaticamente un bug? Terminato. Hai bisogno di attività ad alta priorità per avvisare immediatamente il tuo canale di ingegneria in Slack? Bastano pochi clic. Queste automazioni funzionano come una logica agente incorporata: monitorano le modifiche, eseguono le regole e assicurano che nulla sfugga.

Il protagonista silenzioso di questo spettacolo è ClickUp Webhooks, che può aiutarti a usufruire di un potenziale di agenzia più profondo. Ogni volta che uno stato cambia, viene creata un'attività o viene inviato un modulo, ClickUp può attivare webhook in tempo reale che si connettono ad altre app o API.

Ecco come gli utenti esperti creano flussi di lavoro complessi, come l'attivazione di uno Zap che sincronizza le attività di ClickUp con Fogli Google o l'invio di riepiloghi automatici dei progetti via email quando le attività vengono chiuse. I webhook collegano l'area di lavoro di ClickUp con il mondo esterno, consentendo un comportamento simile a quello di un agente tra strumenti diversi senza bisogno di un modello di plugin tradizionale.

Interagisci con il tuo codice GitHub utilizzando le integrazioni ClickUp

Da Google Drive, Outlook e Slack a GitHub, le integrazioni ClickUp collegano le app già utilizzate dai tuoi team, aiutando i tuoi agenti a comunicare con il tuo stack. Queste connessioni sono fondamentali per le automazioni simili a quelle degli agenti che mantengono sincronizzati i tuoi team, i tuoi dati e le tue attività.

Insieme, queste funzionalità rendono ClickUp una potente risorsa nascosta per la creazione di agenti IA senza codice. Non stai solo organizzando il lavoro, stai addestrando un'area di lavoro a pensare, reagire ed eseguire in base alle tue intenzioni.

ClickUp semplifica la creazione di agenti IA che gestiscono i flussi di lavoro e riducono i passaggi da un operatore all'altro. Esempi:

Assisti gli agenti che creano automaticamente attività dai ticket dei clienti e le assegnano in base a parole chiave (come "bug" o "prezzi")

Agenti HR che inseriscono i nuovi dipendenti avviando documenti, attività di benvenuto e inviti al calendario

Agenti di marketing che monitorano lo stato delle campagne e inviano riepiloghi/riassunti settimanali alle parti interessate, generati e programmati tramite IA

Ciascuno di questi "agenti" è un'orchestrazione intelligente di modelli di IA, automazioni e strumenti esistenti, uniti insieme con la logica di ClickUp.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp ti aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto con agenti IA facili da configurare, automatizzando le attività ricorrenti in base a trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente IA di ClickUp può assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato del progetto, liberandoti dai follow-up manuali. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

OpenAI GPT

tramite OpenAI GPTs

OpenAI GPT ti consente di creare agenti IA su misura utilizzando il linguaggio naturale. Puoi personalizzare le istruzioni, caricare file di conoscenza e scegliere da una libreria in continua espansione di strumenti come la navigazione web, l'esecuzione di codice e l'analisi dei file.

Desideri un agente che prenoti voli tramite Expedia o riepiloghi/riassuma contratti legali? Puoi crearlo in pochi minuti, quindi condividerlo tramite il GPT Store.

Il vero punto di forza dei GPT è la facilità con cui rendono accessibile lo sviluppo degli agenti. Invece di concatenare API o ospitare logiche, è sufficiente descrivere ciò che si desidera in un inglese semplice.

Tuttavia, gli utenti esperti devono notare che integrazioni più profonde (come la chiamata di API) richiedono ancora una configurazione tecnica. E mentre il GPT Store sta esplodendo di creatività, la ricerca sulla sicurezza ha segnalato vulnerabilità come l'iniezione di prompt e la fuga di contesto, quindi l'uso aziendale richiede cautela.

I prezzi sono semplici: i GPT fanno parte dei piani ChatGPT Free e Plus, con funzionalità premium come GPT-4. 5 e strumenti per i file riservati agli utenti Plus. Per esigenze avanzate, OpenAI offre i livelli Pro e Team con limiti di utilizzo più elevati e funzionalità di collaborazione.

LangChain

tramite LangChain

LangChain non è solo un altro strumento di sviluppo IA: è il tuo coltellino svizzero per creare agenti che fanno molto più che chattare. Che tu stia gestendo PDF, chiamando API o aggiornando una bacheca Notion, LangChain lo rende possibile combinando LLM con strumenti reali, memoria e logica.

Fondamentalmente, LangChain fornisce agli agenti IA un cervello e una cassetta degli attrezzi. Essi possono decidere autonomamente quando recuperare i dati, eseguire query su un database o chiamare un'API, essenzialmente eseguendo flussi di lavoro che imitano il comportamento umano. Pensate a un agente di ricerca che legge un documento, risponde alle domande e poi registra i risultati in un tracker di progetto, senza bisogno di alcun intervento manuale.

Cosa lo distingue davvero? La memoria persistente. Questi agenti non si limitano a reagire, ma ricordano. Ciò significa conversazioni più lunghe, contesto migliore e meno momenti in cui è necessario chiedere "Puoi ricordarmi?". Se vuoi davvero creare flussi di lavoro IA di livello produttivo (non solo giocattoli), LangChain è la soluzione giusta.

AutoGen

tramite AutoGen

Se LangChain è un coltellino svizzero, AutoGen è più simile a un supervisore di fabbrica che coordina più agenti IA tra attività, strumenti e tempi. Creato da Microsoft e open source per gli sviluppatori, AutoGen è pensato per le aziende che desiderano flussi di lavoro agentici con governance, sicurezza e potenza integrati.

AutoGen prospera grazie all'orchestrazione multi-agente. Ciò significa configurazioni pianificatore-esecutore, passaggio di messaggi tra agenti e flussi di lavoro asincroni, il tutto con compatibilità plug-and-play con Azure AI Agent Service.

Puoi creare agenti LLM con Llama 3, Mistral o qualsiasi altro LLM adatto al lavoro e collegarli a sistemi come SharePoint, Microsoft Fabric o persino strumenti interni tramite Python o C#.

Si tratta di un framework con protezioni: modulare, osservabile e sufficientemente flessibile da gestire carichi di lavoro agentici reali e cross-team. Inoltre, essendo nativo di Azure, il prezzo è pay-as-you-scale, perfetto per le aziende che desiderano il controllo senza costi eccessivi.

CrewAI

Tramite CrewAI

Dimentica i bot solitari. CrewAI ti consente di creare un intero team di IA, in cui ogni agente ha un lavoro, un obiettivo e persino un ricordo del lavoro svolto in passato. Puoi creare un ricercatore, uno scrittore e un revisore, quindi assegnare loro dei ruoli in un flusso di lavoro condiviso. Chattano, delegano e prendono decisioni insieme, il tutto grazie a modelli linguistici di grandi dimensioni e all'accesso agli strumenti.

Ogni agente conosce il proprio scopo, ricorda il contesto in tutti i passaggi e comunica con gli altri per completare attività complesse. Che tu stia redigendo un white paper o coordinando il lancio di un contenuto, CrewAI ti offre il modello per automatizzare l'intera pipeline di produzione con agenti IA basati sui ruoli.

Il vero vantaggio? Questi agenti IA possono cercare nel web, leggere documenti, riepilogare/riassumere contenuti e trasferire attività, proprio come un team umano, ma senza le riunioni. È già un successo tra autori, esperti di marketing e team di startup che hanno bisogno di contenuti veloci e affidabili o di flussi di lavoro di ricerca senza dover reinventare la ruota ogni volta.

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 10% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti di automazione e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Ciò evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team si affida ancora a lavori manuali che potrebbero essere semplificati o eliminati. Gli agenti IA di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Con modelli plug-and-play e comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Come creare o utilizzare un plugin per agenti IA

Crea flussi di lavoro personalizzati per gli agenti utilizzando il processo riportato di seguito. In questo modo potrai utilizzare la tua IA per fare molto più che rispondere. Potrai ragionare, recuperare dati e persino automatizzare attività ripetitive in tutto il tuo stack.

Creare il tuo plugin per agenti IA da zero

Stai pensando di creare un plugin per agenti IA. Che tu voglia un assistente utile che si occupi delle attività ripetitive o qualcosa di più avanzato come un bot di ricerca, ecco una guida generale per iniziare.

Passaggio 1: definisci lo scopo del tuo plugin

Ogni plugin di successo inizia con un solido caso d'uso:

Quali attività specifiche desideri che il tuo agente IA svolga?

A quali strumenti o piattaforme esterni dovrebbe connettersi?

Che tipo di dati o interazione sono necessari?

Ad esempio, potresti voler automatizzare l'instanza dei ticket, integrare API dai database dei clienti o estrarre informazioni finanziarie da un foglio di calcolo.

Passaggio 2: scegli il framework o l'infrastruttura giusta

Per creare un plugin per agenti IA, è necessaria una base adeguata. I framework più diffusi che supportano l'estensibilità basata su plugin includono:

LangChain – Perfetto per concatenare passaggi e strumenti basati su LLM

Crew IA – Consente flussi di lavoro collaborativi degli agenti con l'integrazione dei plugin

AutoGen – Livello di orchestrazione di Microsoft per agenti basati su LLM

Questi sistemi consentono di registrare e gestire i plugin, rendendo l'automazione del flusso di lavoro IA robusta e modulare.

Passaggio 3: Sviluppa la logica del plugin

Scrivi la logica di base in Python, JavaScript o nel linguaggio supportato dal tuo framework. Il tuo plugin dovrebbe:

Gestisci gli input dell'agente (come un prompt o un comando dell'utente)

Recupera o manipola i dati utilizzando strumenti o servizi esterni

Restituisci un output pulito e strutturato che l'agente può comprendere

Esempio: un plugin IA che recupera le notizie da un'API.

da langchain. agents import Tool def fetch_news(query): # logica per chiamare un'API di notizie e restituire i risultati migliori torna all'inizio news_tool = Tool( name="NewsFetcher", func=fetch_news, descrizione=”Estrae i titoli delle notizie in tempo reale in base alla query dell'utente. ” )

Passaggio 4: connetti il plugin all'agente IA

Una volta che il plugin è pronto, è il momento di incorporarlo nel tuo agente IA:

Registra il plugin come strumento nell'ambiente del tuo agente

Definisci le regole di invocazione (quando l'agente deve utilizzarlo)

Convalida la struttura delle risposte in modo che il tuo agente le gestisca in modo intelligente

agent = initialize_agent( tools=[news_tool], llm=llm, agent=AgentType. ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION )

Ciò ti consente di creare un plugin per agenti IA che risponde in modo dinamico a scenari reali.

Passaggio 5: prova come se facessi sul serio

Non spedirlo ancora. I plugin devono superare i seguenti test:

Test unitari per la logica

Test di integrazione per le interazioni tra LLM-agent-plugin

Test delle prestazioni per garantire risposte rapide e accurate

Simula casi limite. Metti alla prova l'agente.

Passaggio 6: Distribuisci, monitora, ripeti

Ora che hai un plugin IA funzionante, è il momento di passare all'azione:

Ospitalo in una funzione cloud o in un server backend

Monitora le prestazioni e i registri

Aggiornalo regolarmente per le modifiche API o le esigenze aziendali

📚 Leggi anche: Le migliori estensioni IA per Chrome per aumentare la produttività

Guida passo passo alla creazione di un agente Autopilot personalizzato in ClickUp

Ecco una guida passo passo che ti spiegherà come creare il tuo agente IA personale in ClickUp:

Passaggio 1: accedi al Generatore di agenti Autopilot

Inizia a creare con Autopilot Agent Builder

Passa alla tua area di lavoro : apri l'area di lavoro di ClickUp in cui desideri che operi l'Autopilot Agent

Apri il pannello Automazioni : nello spazio, nella cartella, nell'elenco o nel canale di chat desiderato, clicca sulla scheda Agenti

Crea un nuovo agente Autopilot: seleziona + Aggiungi automazione e scegli Agente Autopilot personalizzato dalle opzioni disponibili

Passaggio 2: definire il trigger

Specifica i trigger e le azioni utilizzando il linguaggio naturale e i comandi

I trigger sono eventi che avviano le azioni dell'Autopilot Agent. Scegli un trigger in linea con le tue esigenze di flusso di lavoro. Alcuni esempi:

Attività o attività secondaria creata : si attiva quando viene aggiunta una nuova attività o attività secondaria

Modifiche allo stato : risponde alle modifiche dello stato delle attività

Commento aggiunto : si avvia quando viene pubblicato un commento su un'attività

Messaggio pubblicato nella chat: si attiva quando un nuovo messaggio appare in un canale di chat

Nota: alcuni trigger potrebbero richiedere l'aggiunta di strumenti specifici affinché l'agente funzioni correttamente.

Passaggio 3: imposta le condizioni (facoltativo ma consigliato)

Le condizioni perfezionano quando l'Autopilot Agent deve agire. Sebbene non siano obbligatorie per tutti i trigger, aiutano a prevenire azioni non necessarie

Definisci criteri specifici : utilizza il linguaggio naturale per specificare le condizioni. Ad esempio, "Rispondi solo se l'attività ha priorità alta"

Prevenire azioni indesiderate: indicare chiaramente gli scenari in cui l'agente non deve agire

Nota: Le condizioni sono richieste per tutti i trigger eccetto "Ogni... Secondo una pianificazione"

Passaggio 4: fornire istruzioni chiare

Le istruzioni guidano il comportamento dell'Autopilot Agent. Sii esplicito su ciò che vuoi che l'agente faccia.

Usa un linguaggio naturale : esprimi chiaramente l'azione desiderata. Ad esempio, "Riepiloga/riassumi la descrizione dell'attività e pubblicala come commento"

Menziona elementi specifici : @menziona persone, attività, documenti o chat per indirizzare l'attenzione dell'agente

Specificare il formato della risposta: se è necessario un formato particolare, indicarlo nelle istruzioni

💡 Suggerimento: Fornisci un modello o un esempio. Può aiutare l'agente a generare risposte che corrispondono alle tue aspettative.

Passaggio 5: configura le fonti di conoscenza

Determina a quali informazioni può accedere l'agente Autopilot per svolgere le sue attività in modo efficace.

Dati dell'area di lavoro : per impostazione predefinita, gli agenti possono accedere a documenti, attività e chat pubblici in ogni spazio pubblico. È possibile modificare queste impostazioni per limitare o espandere l'accesso

Posizioni specifiche : seleziona singoli spazi, cartelle, elenchi, attività, documenti o chat a cui l'agente può accedere

Fonti esterne: includere app esterne connesse tramite la ricerca connessa all'area di lavoro, se necessario

Nota: limitare l'accesso dell'agente solo ai dati necessari può migliorare le prestazioni e la pertinenza.

Gli strumenti consentono all'agente Autopilot di eseguire azioni specifiche. Per il funzionamento dell'agente è necessario almeno uno strumento.

Rispondi al thread : consente all'agente di rispondere nei canali di chat

Gestisci attività e attività secondarie : consente all'agente di : consente all'agente di gestire attività , proprietà delle attività e attività secondarie

Creazione di attività: consente all'agente di creare nuove attività e impostare le relative proprietà

Nota: lo strumento richiesto dipende dal trigger selezionato. Ad esempio, "Rispondi al thread" è necessario quando il trigger è "Messaggio pubblicato"

Passaggio 7: salva e attiva l'agente Autopilot

Dopo aver configurato tutte le impostazioni:

Rivedi le configurazioni : assicurati che tutti i campi siano compilati correttamente e che gli strumenti siano stati aggiunti in modo appropriato

Salva l'agente : clicca su Salva per finalizzare la configurazione

Attiva: l'agente Autopilot è ora attivo e funzionerà in base ai trigger e alle condizioni definiti

Seguendo questi passaggi, potrai creare in modo efficace un agente Autopilot personalizzato in ClickUp, consentendo un'automazione intelligente su misura per i flussi di lavoro del tuo team.

Ecco un video tutorial per imparare più velocemente! 👇🏼

Limiti e considerazioni

Sebbene i plugin per agenti IA migliorino significativamente le capacità degli agenti IA, consentendo loro di eseguire attività complesse e integrarsi con vari sistemi, presentano una serie di sfide.

Comprendere questi limiti è fondamentale per gli sviluppatori e le organizzazioni che desiderano implementare soluzioni di automazione IA efficaci e affidabili.

❌ Complessità dei sistemi basati su plugin

L'integrazione di più plugin in un unico agente IA può aumentare la complessità del sistema. Ogni plugin può avere le proprie dipendenze e i propri modelli di interazione, rendendo il sistema complessivo più difficile da gestire e da sottoporre a debug. Questa complessità può ostacolare lo sviluppo di flussi di lavoro personalizzati per gli agenti e può richiedere un lavoro significativo per mantenere la stabilità del sistema.

❌ Problemi di latenza e prestazioni

I plugin per agenti IA spesso si affidano a strumenti esterni e API per recuperare dati o eseguire azioni. Questa dipendenza può introdurre latenza, specialmente se i servizi esterni sono lenti o inaffidabili. Nelle applicazioni sensibili al fattore tempo, tali ritardi possono influire sull'esperienza dell'utente e sull'efficacia dell'automazione IA.

❌ Problemi di sicurezza e privacy

I plugin che interagiscono con sistemi esterni possono comportare rischi per la sicurezza. Possono inavvertitamente esporre dati sensibili o diventare punti di accesso per attacchi dannosi. Garantire comunicazioni sicure e pratiche di gestione dei dati è essenziale per proteggere sia l'agente IA che i sistemi con cui interagisce.

❌ Costi di manutenzione

Le API e gli strumenti esterni da cui dipendono i plugin possono cambiare nel tempo, causando potenziali problemi di compatibilità. Per garantire che i plugin continuino a funzionare correttamente, sono necessari aggiornamenti e manutenzione regolari, che aumentano i costi operativi.

❌ Propagazione degli errori nei processi in più passaggi

In flussi di lavoro complessi che coinvolgono più plugin, gli errori possono propagarsi attraverso il sistema, rendendo difficile identificare e correggere la causa principale. L'implementazione di meccanismi robusti di gestione degli errori e di registrazione è fondamentale per mantenere l'affidabilità del sistema.

❌ Mancanza di standardizzazione

L'ecosistema dei plugin IA manca di protocolli e interfacce standardizzati, il che porta a problemi di compatibilità tra diversi plugin e framework di agenti IA. Questa frammentazione può ostacolare la perfetta integrazione dei plugin e limitare la scalabilità delle soluzioni IA.

❌ Implicazioni etiche e legali

Gli agenti IA dotati di potenti plugin possono prendere decisioni autonome che hanno importanti implicazioni etiche e legali. Garantire trasparenza, responsabilità e conformità alle normative è essenziale per mitigare i potenziali rischi associati all'automazione IA.

Sebbene i plugin per agenti IA offrano vantaggi sostanziali nell'estendere le funzionalità degli agenti IA e consentire un'automazione sofisticata, richiedono un'attenta valutazione in termini di complessità del sistema, prestazioni, sicurezza, manutenzione, standardizzazione e implicazioni etiche.

ClickUp: il miglior plugin per agenti IA per il lavoro

I plugin per agenti IA stanno rivoluzionando il modo in cui automatizziamo il lavoro, introducendo un processo decisionale intelligente e contestualizzato nelle attività quotidiane. Ma la loro creazione richiede una progettazione accurata, una solida integrazione e un'attenta supervisione.

È qui che ClickUp si distingue. Con il suo plugin AI Agent appositamente progettato, ClickUp semplifica l'intero processo, dalla creazione di flussi di lavoro personalizzati alla connessione di strumenti esterni, il tutto all'interno di un'unica area di lavoro unificata.

Che tu stia gestendo progetti, automatizzando aggiornamenti o creando flussi di lavoro multi-passaggio per gli agenti, ClickUp offre la flessibilità e l'intelligenza necessarie per scalare in modo più intelligente.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova il futuro della produttività basata sull'IA.