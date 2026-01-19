Le principali tendenze dell'IA che hanno dominato il 2025: un anno in rassegna

Nel 2025, il mondo ha finalmente smesso di utilizzare ChatGPT come sinonimo di IA.

Man mano che abbiamo sperimentato tutti i tipi di strumenti di IA, dagli scrittori IA e generatori di immagini al rilevamento delle frodi finanziarie e alle applicazioni IA nel settore automobilistico, l'intelligenza artificiale è diventata lentamente un pilastro della nostra vita (di lavoro).

Circa il 78% delle aziende in tutto il mondo ha iniziato a utilizzare l'IA in almeno una parte del proprio lavoro, dal servizio clienti all'analisi dei dati, rispetto al 55% di pochi anni fa.

Le aziende che hanno utilizzato l'IA nel loro lavoro hanno ottenuto risultati concreti, tra cui una maggiore rapidità e una migliore qualità nelle attività di routine. Grazie a strumenti più intelligenti, molte aziende riferiscono di risparmiare almeno 40-60 minuti al giorno.

Naturalmente, non tutte le IA sono uguali e la semplice adozione non è sufficiente a garantire questi risultati. Ecco perché questo articolo analizza le principali tendenze dell'IA che hanno dominato il 2025, dai sistemi che agiscono per conto vostro ai modi in cui i team trasformano le conoscenze sparse in informazioni ricercabili.

Condivideremo anche come puoi applicare questi cambiamenti al lavoro del tuo team fin da subito.

Cominciamo con i cambiamenti più grandi e significativi.

1. IA agentica e IA generativa

Nel 2025, il ritmo del cambiamento dell'IA ha fatto sì che smettesse di essere solo un assistente passivo. È diventata una collaboratrice attiva. Questo segna un cambiamento fondamentale dall'IA che si limita a rispondere ai comandi all'IA che raggiunge attivamente gli obiettivi.

IA generativa

L'IA generativa è un tipo di intelligenza artificiale che genera contenuti originali. Questi includono testi, immagini, codici e riassunti, tutti basati sui modelli appresi da enormi quantità di dati di addestramento. Quest'anno, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) (che alimentano strumenti di IA generativa e chatbot come ChatGPT, Claude e Gemini) sono migliorati notevolmente nella comprensione del contesto, nella generazione di contenuti più accurati e nella gestione simultanea di più tipi di dati.

Le tendenze dell'IA generativa che hanno dominato il 2025

Tra i principali sviluppi dell'IA generativa di quest'anno figurano:

Generazione multimodale: l'IA ora gestisce testi, immagini e video in flussi di lavoro unificati, consentendo di generare una breve descrizione del progetto e un'immagine concettuale dallo stesso prompt.

Risultati sensibili al contesto: i modelli comprendono la cronologia del tuo progetto e le preferenze del tuo team, adattando le risposte alle tue esigenze specifiche.

Collaborazione in tempo reale: gli strumenti generativi ora funzionano insieme alle modifiche umane, consentendo a te e alla tua IA di co-creare documenti senza soluzione di continuità.

Riduzione delle allucinazioni: tecniche di grounding migliorate, come tecniche di grounding migliorate, come la generazione aumentata dal recupero (RAG) , rendono i risultati dell'IA più affidabili e accurati dal punto di vista fattuale.

🧠 Curiosità: i maggiori successi dell'IA nel 2025 sono stati ottenuti dai team che hanno integrato l'IA direttamente nei loro flussi di lavoro quotidiani, piuttosto che trattarla come un progetto secondario. Con ClickUp Brain, l'IA più sensibile al contesto al mondo, integrata direttamente in ClickUp, ottieni supporto per output testuali e multimodali, direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Utilizza il contesto delle tue attività e dei tuoi documenti per personalizzare le risposte, collabora con la modifica umana e basa le risposte sui dati dell'area di lavoro per ridurre le allucinazioni. Il risultato è un'IA che funziona su diversi formati e flussi di lavoro, senza richiedere ai team di cambiare strumenti o ripetere il contesto. Poni qualsiasi domanda a ClickUp Brain e ti fornirà approfondimenti analizzando le informazioni esistenti dalla tua area di lavoro di ClickUp. Puoi anche fare una menzione in un commento all'attività digitando @brain, proprio come faresti con un collega, per ottenere aiuto con il tuo lavoro.

IA agentica

L'IA agentica si riferisce a sistemi di IA in grado di pianificare in modo indipendente, eseguire attività in più fasi e prendere decisioni per raggiungere un obiettivo senza il costante intervento umano. Mentre l'IA generativa crea contenuti su richiesta, l'IA agentica prende l'iniziativa. Suddivide i tuoi obiettivi in passaggi più piccoli e completa interi flussi di lavoro in modo autonomo.

Alcune caratteristiche dell'IA agentica includono:

Orientamento agli obiettivi: comprende i tuoi obiettivi di alto livello e lavora a ritroso per creare un piano d'azione concreto.

Esecuzione in più fasi: completa flussi di lavoro complessi, come l'onboarding di un nuovo client, senza bisogno di istruzioni dettagliate.

Integrazione degli strumenti: effettua una connessione con altri sistemi per raccogliere informazioni e intraprendere azioni, come estrarre dati da un foglio di calcolo per aggiornare il dashboard di un progetto.

Autocorrezione: è in grado di identificare quando un passaggio del suo piano fallisce e di adeguare autonomamente il suo approccio per raggiungere comunque l'obiettivo.

Le tendenze dell'IA agentica che hanno dominato il 2025

Nel 2025, sia le startup in fase iniziale che i grandi attori tecnologici hanno spinto l'IA agentica verso un uso pratico:

coorte Y Combinator della primavera 2025 comprendeva circa focalizzate sui sistemi agentici , evidenziando la forte fiducia degli investitori nei flussi di lavoro autonomi. Ladella primavera 2025 comprendeva circa 70 startup , evidenziando la forte fiducia degli investitori nei flussi di lavoro autonomi.

Startup specifiche per settore : operatori di nicchia nei settori sanitario, finanziario e del supporto per l'automazione dell'assistenza (ad esempio Cognition IA, Hippocratic IA, Penciled, Regal. IA) hanno dimostrato un'autonomia a livello di agente in tutti i settori.

Ampia innovazione delle piattaforme : grandi aziende come AWS, Google, Microsoft e Salesforce hanno introdotto funzionalità agentiche negli strumenti aziendali, dall'orchestrazione automatizzata dei flussi di lavoro agli assistenti sensibili al contesto.

Acquisizioni di startup nel campo dell'IA: nel mondo del software aziendale, questa tendenza si è manifestata con acquisizioni volte a colmare il divario tra pianificazione ed esecuzione. Nel dicembre 2025, nel mondo del software aziendale, questa tendenza si è manifestata con acquisizioni volte a colmare il divario tra pianificazione ed esecuzione. Nel dicembre 2025, ClickUp ha acquisito la startup di codifica IA Codegen . L'obiettivo era chiaro: accelerare lo sviluppo dei ClickUp Super Agents . Questi agenti sono progettati per funzionare come colleghi umani. Possono creare software, portare avanti il lavoro e agire utilizzando il contesto delle attività, dei documenti e delle conversazioni degli utenti in ClickUp, non solo prompt isolati.

Crea Super Agenti in ClickUp per automatizzare le attività end-to-end, senza scrivere una sola riga di codice.

I Super Agent non si limitano alle automazioni. Comprendono, ricordano e agiscono in base al contesto.

I Super Agent non si limitano alle automazioni. Comprendono, ricordano e agiscono in base al contesto.

🧠 Curiosità: i Super Agenti di ClickUp vantano oltre 500 competenze umane! Puoi assegnare loro dei compiti, @menzionarli in un commento o chiedere loro di aggiornare le attività e i riepiloghi senza bisogno di indicazioni costanti. In questo modo, il coordinamento ripetitivo diventa un lavoro di sottofondo, consentendo al tuo team di concentrarsi su decisioni di maggior valore. Questo è possibile solo in un'area di lavoro convergente in cui l'agente IA ha il contesto completo, eliminando la frammentazione che rende meno efficaci gli strumenti di IA autonomi. 🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni:

IA generativa vs. IA agenziale in sintesi

Aspetto IA generativa IA agentica Ruolo fondamentale Crea contenuti su richiesta Agisce per raggiungere un obiettivo Come funziona il lavoro Risponde ai prompt Pianifica ed esegue i passaggi in modo autonomo Livello di iniziativa Reattivo Proattivo Risultati tipici Testo, immagini, codice, riassunto Flussi di lavoro completati e aggiornamenti delle attività Il coinvolgimento umano Necessario per ogni prompt Necessaria principalmente per fornire indicazioni o supervisione Ideale per Scrittura, brainstorming, riepilogamento/riassunto Coordinamento, automazione, follow-through

2. L'IA nella robotica, nella sanità e nei veicoli intelligenti

Quest'anno l'IA ha preso forma, andando oltre il software e entrando nel mondo fisico. I robot hanno iniziato a ricevere istruzioni verbali. I dispositivi indossabili hanno iniziato a fornire dati in tempo reale per le decisioni relative all'assistenza sanitaria. Le automobili hanno iniziato a prendere più decisioni in modo autonomo.

Con l'avvento dell'IA fisica, i problemi più difficili sono passati da "Il modello è in grado di farlo?" a "I team sono in grado di gestire tutto ciò che lo circonda?". Di conseguenza, abbiamo assistito alla nascita di un numero sempre maggiore di strumenti di project management basati sull'IA per i team nei settori sanitario, tecnologico e automobilistico.

🤖 Robotica e automazioni

Quest'anno le fabbriche e i magazzini sono diventati molto più intelligenti grazie all'avvento dei robot umanoidi e dei robot collaborativi (cobot) che lavorano a fianco dei team umani:

In Giappone, Seven-Eleven ha collaborato con Telexistence per sviluppare robot umanoidi volti ad affrontare la carenza di manodopera nel settore della vendita al dettaglio e della logistica.

impostazioni industriali, aziende come Accenture e Schaeffler hanno iniziato a testare In, aziende come Accenture e Schaeffler hanno iniziato a testare flotte di robot umanoidi per uso generico in fabbriche digitali gemelle, suggerendo progetti pilota in cui i robot aiutano nelle ispezioni, nei movimenti e nelle attività di routine nei reparti di produzione e nei magazzini.

Grazie alla convergenza tra IA generativa e robotica, ora è possibile controllare macchinari complessi con comandi semplici e in linguaggio naturale.

Una svolta fondamentale nella ricerca robotica del 2025 è stata l'ascesa dei modelli Vision-Language-Action (VLA), come Helix e Gemini Robotics. Questi modelli combinano la percezione visiva con la comprensione del linguaggio, consentendo ai robot di interpretare le istruzioni in linguaggio naturale e di agire di conseguenza con movimenti coordinati.

💡 Suggerimento professionale: per i team operativi e di prodotto che gestiscono queste iniziative hardware e software, il coordinamento tra ingegneria, produzione e logistica può essere un incubo. Il mancato rispetto delle scadenze e la comunicazione errata portano a costosi ritardi. Gestisci progetti complessi dall'inizio alla fine utilizzando ClickUp. Tieni traccia delle specifiche hardware, gestisci le approvazioni della fase stage-gate e riassumi la documentazione tecnica complessa per gli stakeholder non tecnici con ClickUp for Product Teams! Collabora alle iniziative di IA con ClickUp per i team di prodotto.

⌚️ Assistenza sanitaria e dispositivi indossabili

Nel settore sanitario, l'IA ha accelerato tutto, dalla scoperta di farmaci ai piani di trattamento personalizzati. I dispositivi indossabili e di monitoraggio hanno iniziato a generare flussi continui di dati sui pazienti, mentre i modelli di IA hanno contribuito a segnalare i rischi, suggerire trattamenti o accelerare i flussi di lavoro della ricerca. L'obiettivo non era sostituire i medici, ma fornire supporto per decisioni migliori e più rapide.

I dispositivi indossabili intelligenti vengono ora abbinati ad algoritmi avanzati per la diagnosi precoce delle malattie . I ricercatori hanno dimostrato che i modelli di IA addestrati sui dati dei dispositivi indossabili (come gli ECG dell'Apple Watch) possono individuare con elevata precisione condizioni cardiache strutturali.

I produttori di dispositivi indossabili hanno introdotto dispositivi come l'anello intelligente Evie , con un chatbot IA addestrato su oltre 100.000 fonti di riviste mediche. L'obiettivo è fornire indicazioni sulla salute basate su dati sottoposti a revisione paritaria piuttosto che su risultati generici.

💡 Suggerimento professionale: i team che si occupano di tecnologia sanitaria devono affrontare un difficile equilibrio: devono innovare rapidamente rispettando al contempo rigide normative di conformità come l'HIPAA. Gli strumenti di progetto tradizionali spesso non offrono la sicurezza e la flessibilità necessarie per questo lavoro delicato. Mantieni un registro chiaro di chi ha effettuato l'accesso, a cosa e quando, e gestisci i progetti in modo sicuro con i controlli avanzati delle autorizzazioni e gli audit trail di ClickUp. Ottieni la documentazione necessaria per la conformità con gli audit log di ClickUp, che forniscono dati dettagliati sugli eventi e tracciano tutto, dagli accessi degli utenti alle modifiche nei campi personalizzati.

Veicoli autonomi

I veicoli autonomi e semi-autonomi hanno continuato a migliorare nel 2025, soprattutto in ambienti controllati come autostrade e zone pilota urbane.

Waymo di Alphabet ha continuato a guidare l'implementazione dei robotaxi, aumentando la sua flotta a circa 2.500 veicoli e completando centinaia di migliaia di corse a pagamento ogni settimana in città come San Francisco, Phoenix e Los Angeles. Alla fine dell'anno, ha effettuato più di ha continuato a guidare l'implementazione dei robotaxi, aumentando la sua flotta a circa 2.500 veicoli e completando centinaia di migliaia di corse a pagamento ogni settimana in città come San Francisco, Phoenix e Los Angeles. Alla fine dell'anno, ha effettuato più di 14 milioni di corse , più del triplo del totale del 2024.

Anche operatori minori come Zoox e Avride hanno ampliato i propri servizi in alcune città, segnalando che non si tratta solo di una storia di Waymo, ma di un cambiamento più ampio verso reti di ride-hailing autonome.

Tesla ha avviato il suo servizio Robotaxi ad Austin, in Texas, testando corse completamente senza conducente su strade pubbliche.

Dietro le quinte, questi sistemi si basano su più livelli di IA che lavorano insieme. Percepiscono il mondo, prevedono i comportamenti, pianificano le azioni ed eseguono le decisioni in tempo reale.

3. L'ascesa dello stack di dati non strutturati

🧠 Curiosità: si stima che il 90% dei dati mondiali sia stato generato solo negli ultimi due anni. Si prevede che nel solo 2025 il mondo avrà generato 181 zettabyte di dati. Un zettabyte = 1000 exabyte, un miliardo di terabyte o un trilione di gigabyte!

Si può affermare con certezza che nel 2025 la maggior parte delle aziende non era a corto di dati. Anzi, ne era sommersa. Il problema era dove si trovavano quei dati. La stragrande maggioranza delle informazioni aziendali era dispersa in documenti, email, chat, note di riunioni e registrazioni. Non era organizzata in file e colonne ordinate. E non era conservata in un unico posto.

Questo è diventato un vero problema quando i team hanno cercato di utilizzare l'IA sul lavoro. Gli strumenti di IA possono generare risposte rapidamente, ma senza l'accesso a queste informazioni disordinate e non strutturate, tali risposte spesso mancano di contesto o accuratezza. Potresti ottenere una risposta, ma non quella giusta.

Allo stesso tempo, i team hanno iniziato a investire in tecnologie che rendono utilizzabili questo tipo di dati. Gli strumenti che consentono la ricerca semantica e il recupero basato sul significato hanno registrato la crescita più rapida tra le tecnologie di infrastruttura IA. L'obiettivo è passato dall'archiviazione delle informazioni alla loro effettiva ricerca e utilizzo quando necessario. Nel 2025, l'IA ha finalmente reso tutte queste informazioni ricercabili e utilizzabili su larga scala.

Le tecnologie che rendono possibile tutto questo includono:

Database vettoriali: questi database specializzati memorizzano le informazioni come rappresentazioni matematiche, consentendo ricerche basate sul significato e sul contesto, non solo su parole chiave: un mercato in espansione che raggiungerà questi database specializzati memorizzano le informazioni come rappresentazioni matematiche, consentendo ricerche basate sul significato e sul contesto, non solo su parole chiave: un mercato in espansione che raggiungerà i 7,34 miliardi di dollari entro il 2030.

Modelli di incorporamento: convertono il testo, le immagini e l'audio in vettori ricercabili che il database è in grado di comprendere.

Grafici di conoscenza: mappano le relazioni tra diversi concetti ed entità, aiutando l'IA a comprendere come il tuo lavoro si collega mappano le relazioni tra diversi concetti ed entità, aiutando l'IA a comprendere come il tuo lavoro si collega

Generazione potenziata dal recupero (RAG): questa tecnica combina la ricerca con la generazione IA per fornire risposte accurate e fondate basate sui tuoi documenti effettivi.

Il problema dello sprawl lavorativo

Questa tendenza ha messo in luce un problema più grande: la dispersione del lavoro. Le conoscenze erano distribuite su troppi strumenti scollegati tra loro, rendendo difficile sia alle persone che all'IA avere una visione d'insieme.

Ecco perché molti team hanno iniziato a orientarsi verso piattaforme di lavoro più convergenti basate sull'IA, come ClickUp. Si tratta di luoghi in cui attività, documenti, chat e file coesistono e possono essere cercati come un unico insieme. Quando le informazioni sono collegate, l'IA diventa più utile, le risposte sono più affidabili e i team dedicano meno tempo alla ricerca e più tempo al lavoro.

📮 ClickUp Insight: un professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte istantanee facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

💡 Suggerimento professionale: puoi trovare qualsiasi cosa, ovunque, con la ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp. Unifica la ricerca in tutti i tuoi contenuti ClickUp, inclusi documenti, commenti, attività e chat, e ottieni risultati anche da app collegate come Figma e GitHub. Trova qualsiasi cosa nella tua area di lavoro con Enterprise Search

4. Dati sintetici

I dati sintetici sono informazioni generate artificialmente che imitano i modelli dei dati reali senza contenere dettagli sensibili o privati effettivi. Si tratta di una soluzione potente per l'addestramento dei modelli di IA quando i dati reali sono scarsi o protetti da normative sulla privacy come il GDPR.

Nel 2025, la qualità dei dati sintetici è migliorata notevolmente, portando a una più ampia adozione in casi d'uso mission-critical, dalla generazione di scenari limite per veicoli autonomi all'ampliamento dei set di dati di imaging medico senza mettere a rischio la privacy dei pazienti.

Anche i segnali del mercato riflettono questo cambiamento. Nel 2025, il valore del mercato globale dei dati sintetici era di circa 486 milioni di dollari , con una forte crescita prevista per gli anni a venire.

5. Hardware e infrastruttura dell'IA

Gli incredibili progressi dell'IA nel 2025 sono stati guidati da una rivoluzione hardware.

Il mercato dei chip IA, inclusi GPU, NPU e silicio personalizzato, è cresciuto rapidamente, con stime che lo collocano a circa 203 miliardi di dollari nel 2025 , grazie all'aumento della domanda di carichi di lavoro IA.

NVIDIA ha delineato nuove architetture GPU progettate per accelerare sia l'addestramento dei modelli che l'inferenza nei data center. Allo stesso tempo, AMD ha introdotto sistemi di IA su scala rack costruiti per una maggiore larghezza di banda di memoria e una più facile scalabilità nelle grandi implementazioni.

Anche i provider di servizi cloud hanno svolto un ruolo importante.

Al re:Invent 2025, AWS ha annunciato nuovi chip e strumenti personalizzati per aiutare le aziende a eseguire modelli di IA di grandi dimensioni in modo più efficiente.

Tsavorite Scalable Intelligence ha registrato oltre 100 milioni di dollari in ordini per chip IA flessibili costruiti per supportare un'ampia gamma di carichi di lavoro.

Insieme, questi progressi hanno reso i modelli di IA più grandi e veloci più accessibili e pratici, alimentando tutto, dai sistemi autonomi all'analisi aziendale quotidiana dell'azienda.

6. Governance, etica e regolamentazione dell'IA

Con l'aumentare della potenza dell'IA, è diventata urgente la necessità di una governance e di una regolamentazione dell'IA. Quest'anno ha visto l'implementazione di importanti quadri normativi come l'UE AI Act ( con disposizioni in vigore dal febbraio 2025 ) e l'emergere di nuove norme negli Stati Uniti, tutte incentrate sulla garanzia che l'IA sia sviluppata e implementata in modo responsabile.

Le aree chiave della governance dell'IA includono:

Classificazione dei rischi: categorizzazione dei sistemi di IA in base al loro potenziale livello di danno

Requisiti di trasparenza: documentare come i sistemi di IA arrivano alle loro decisioni

Controllo dei pregiudizi: testare attivamente i risultati dell'IA per garantire che non producano risultati ingiusti o discriminatori. testare attivamente i risultati dell'IA per garantire che non producano risultati ingiusti o discriminatori.

Supervisione umana: mantenere un livello adeguato di controllo umano sulle decisioni ad alto rischio relative all'IA. mantenere un livello adeguato di controllo umano sulle decisioni ad alto rischio relative all'IA.

Per i team che implementano l'IA, questo nuovo panorama crea sfide significative. Ora dovete affrontare requisiti di conformità sempre più stringenti e responsabilità poco chiare. Chi è responsabile quando un'IA commette un errore? Come documentare il processo decisionale di un'IA per i revisori?

💡 Suggerimento professionale: crea i tuoi flussi di lavoro di governance dell'IA direttamente in ClickUp per semplificare la conformità e la gestione dei rischi. Crea un inventario centrale di tutti i sistemi di IA, monitora le attività di conformità, gestisci le valutazioni dei rischi e mantieni una traccia di audit completa, tutto in ClickUp. Assicurati che solo il personale autorizzato possa accedere a modelli o dati sensibili di IA con i controlli delle autorizzazioni di ClickUp. Ottieni la massima trasparenza sulle informazioni a cui accede la tua IA, poiché ClickUp Brain opera sui tuoi dati all'interno del tuo spazio di lavoro sicuro.

7. IA e sicurezza informatica

Nel campo della sicurezza informatica, nel 2025 l'IA si è rivelata un'arma a doppio taglio. Da un lato, ha rafforzato le difese grazie a un rilevamento più rapido delle minacce e a una risposta automatizzata agli incidenti. Dall'altro, ha fornito agli aggressori nuovi modi per aumentare i danni.

Le email di phishing generate dall'IA sono diventate più difficili da individuare

I deepfake sono diventati più convincenti

Gli attacchi che prima richiedevano giorni di piano ora possono essere lanciati in pochi minuti.

Naturalmente, le organizzazioni hanno reagito. Uno studio di settore del 2025 ha rilevato che il 68% delle aziende ha investito in protezioni basate sull'IA, come sistemi automatizzati di rilevamento e risposta al phishing, per contrastare queste minacce.

💡 Suggerimento professionale: crea condizioni di parità per il tuo team addetto alle operazioni di sicurezza con ClickUp. Gestisci l'intero flusso di lavoro di risposta agli incidenti in un unico posto e attiva istantaneamente i playbook di risposta quando viene rilevata una minaccia utilizzando ClickUp Automazioni. Tieni traccia delle metriche chiave delle minacce in tempo reale e aiuta gli analisti a riepilogare/riassumere rapidamente i rapporti sugli incidenti e i feed di intelligence sulle minacce con ClickUp Dashboards e ClickUp Brain. Utilizza automazioni predefinite o personalizzale con ClickUp Automations.

Come sfruttare le tendenze dell'IA nel tuo flusso di lavoro

La maggior parte dei team sa che l'IA è importante. La cosa più difficile è capire come integrarla nel proprio lavoro senza sprecare tempo e denaro. Adottare l'IA senza un piano spesso porta a confusione, sovraccarico di strumenti e risultati deludenti.

La chiave per una trasformazione IA di successo è iniziare in piccolo e creare slancio. Invece di cercare di fare l'impossibile, concentrati su casi d'uso ad alto impatto e basso rischio che offrono un valore immediato. Consolida il tuo lavoro in piattaforme meno numerose e più connesse per dare alla tua IA il contesto necessario per essere davvero utile.

Ecco alcuni passaggi concreti che puoi intraprendere oggi stesso:

Verifica il tuo stack di strumenti: identifica dove gli strumenti scollegati stanno creando silos di informazioni.

Consolidate il contesto: trasferite il vostro lavoro su un'unica piattaforma convergente dove la vostra IA può avere una visione completa.

Inizia con i riassunti: l'utilizzo dell'IA per riepilogare/riassumere documenti lunghi o trascrizioni di riunioni è un punto di partenza a basso rischio e ad alto valore.

Documenta l'utilizzo dell'IA: tieni un semplice registro di dove e come il tuo team utilizza l'IA per prepararti alle future esigenze di governance.

Questi passaggi aiutano i team a sviluppare fiducia nell'IA evitando inutili complessità.

Perché la diffusione dell'IA è diventata un problema nel 2025

Con l'accelerazione dell'adozione dell'IA, molte aziende hanno puntato sull'ampiezza piuttosto che sulla profondità. Nuovi strumenti sono stati aggiunti rapidamente, spesso senza una chiara titolarità o strategia. Il risultato è stato lo sprawl dell'IA: una collezione crescente di strumenti di IA, modelli e piattaforme scollegati tra loro e distribuiti tra i team.

All'inizio sembrava innovativo. Col tempo è diventato estenuante.

Un sondaggio ClickUp del 2025 condotto su oltre 1.000 knowledge worker ha rilevato che, sebbene le aziende abbiano investito in decine di strumenti di IA, la maggior parte dei dipendenti ne utilizzava regolarmente solo da uno a quattro. Quasi la metà dei team ha abbandonato gli strumenti di IA adottati nell'ultimo anno. Molti intervistati hanno affermato che si sarebbero sentiti indifferenti, o addirittura sollevati, se diversi strumenti fossero stati rimossi.

La conclusione era chiara: più IA non significava automaticamente un lavoro migliore.

Il passaggio dall'espansione incontrollata dell'IA al suo consolidamento

Queste esperienze hanno spinto i team a ripensare il loro approccio. Invece di accumulare altri strumenti, molte organizzazioni hanno iniziato a consolidare l'IA in piattaforme dove il lavoro era già in corso. L'IA contestuale è diventata la stella polare.

Questo cambiamento ha segnato il passaggio verso aree di lavoro di IA convergenti: ambienti in cui attività, documenti, conversazioni e dati coesistono e l'IA è integrata direttamente nei flussi di lavoro quotidiani anziché sovrapposta.

E ClickUp incarna questo cambiamento.

Invece di offrire l'IA come un componente aggiuntivo, essa viene integrata direttamente nell'area di lavoro in cui i team pianificano, collaborano ed eseguono le attività.

Sfida Approccio tradizionale Area di lavoro AI convergente (ClickUp) Generazione di contenuti Strumento di scrittura IA separato ClickUp Brain genera nel contesto Appunti della riunione App di trascrizione autonoma IA Notetaker crea automaticamente delle attività Ricerca delle conoscenze Ricerche con strumenti multipli IA aziendale Ricerca in tutti i lavori Automazione delle attività Configurazione manuale tra strumenti Automazioni del linguaggio naturale + Super Agenti in un unico posto

Con ClickUp, i team possono accedere sia all'IA generativa che a quella agenziale in un unico posto.

ClickUp Brain genera contenuti, riiega il lavoro e risponde alle domande, mentre Super Agents automatizzano le azioni tra attività e progetti.

Dai priorità alle attività da svolgere dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte contestualizzate di ClickUp Brain.

Enterprise AI Search recupera informazioni da documenti, attività, commenti e strumenti integrati come Google Drive e Figma, mentre i controlli di livello aziendale forniscono supporto per la sicurezza e la governance.

Questo approccio è fondamentalmente diverso dal destreggiarsi tra strumenti di IA separati. Fornisce all'IA il contesto necessario per essere davvero utile e riduce il numero di sistemi che i team devono gestire.

Con ClickUp, ottieni un sistema di produttività completo basato sull'intelligenza artificiale in un unico posto, con funzionalità/funzioni come AI Notetaker per le riunioni, ClickUp Talk to Text per i comandi vocali e l'accesso a diversi modelli linguistici di grandi dimensioni, inclusi gli ultimi modelli di Claude, Gemini e ChatGPT.

Utilizza più LLM da un'unica interfaccia in ClickUp

Cosa significa questo per il futuro del lavoro

Il futuro del lavoro non consiste nel sostituire gli esseri umani con l'IA, ma nell'aumentare le capacità umane e implementare l'automazione per automatizzare il lavoro noioso che ostacola l'innovazione.

I team che adottano aree di lavoro AI convergenti, dove gli esseri umani e gli agenti IA collaborano con un contesto completo, supereranno di gran lunga quelli che ancora si destreggiano tra una dozzina di strumenti scollegati.

È così che i team superano il work sprawl, il context sprawl e l'IA sprawl e iniziano a ottenere un valore reale dall'intelligenza artificiale.

Prova ClickUp gratis per sperimentarlo di persona.

Domande frequenti (FAQ)

L'IA generativa crea nuovi contenuti come testi o immagini quando glielo chiedi, mentre l'IA agenziale è in grado di pianificare ed eseguire autonomamente attività in più passaggi per raggiungere un obiettivo da sola.

Per i project manager, le tendenze più significative sono l'IA agenziale per automatizzare le attività di coordinamento, la ricerca di dati non strutturati per trovare rapidamente le informazioni e gli strumenti di governance dell'IA per garantirne un uso responsabile.

Puoi iniziare utilizzando le funzionalità di IA già integrate negli strumenti che usi ogni giorno, come ClickUp Brain. Concentrati sulle funzionalità gratuite o incluse per attività come il riassunto di documenti prima di investire in strumenti di IA specializzati e autonomi.

Guardando al futuro, ci si aspetta che l'IA agentica diventi ancora più capace, che una maggiore quantità di elaborazione IA avvenga su dispositivi edge anziché sul cloud e che continuino a prendere forma nuovi quadri normativi.